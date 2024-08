10 Verbazingwekkende Plutio Alternatieven en Concurrenten in 2024

We hebben een aantal van de beste alternatieven voor Plutio voor je op een rijtje gezet. Dus maak je klaar om je werk aangenamer te maken.

Wat is een Plutio-alternatief?

Plutio is een alles-in-één business management platform. De verschillende alternatieven voor Plutio op deze lijst bieden vergelijkbare alles-in-één oplossingen voor business-, client- en projectmanagement.

Hier zijn enkele van de gedeelde functies die we zochten voor je volgende business management tool:

Projectmanagement tools

Real-time tools voor teamsamenwerking

Voorstel aanmaken

Facturen aanmaken

Verwerking van betalingen

Beheer van klantrelaties (CRM)

Werkstroom optimaliseren en automatisering

In wezen moet uw volgende business- of projectmanagementtool een flexibele ruimte bieden om administratieve taken af te handelen, zodat u meer tijd hebt om u op de grotere dingen te concentreren.

Wat moet je zoeken in Plutio Alternatieven?

Er zijn verschillende sleutel functies waar je op moet letten bij het zoeken naar het beste Plutio alternatief voor jouw team of bedrijf:

Nauwkeurige tijdsregistratie tools om productiviteit te verhogen

Automatiseringen om alledaagse Taken op de automatische piloot te zetten om u elke maand uren te besparen

Ingebouwde business ensoftware voor bedrijfsbeheer of functies

Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

CRM-software met veel functies voor effectief leadbeheer

Formulieren en enquêtes om klanttevredenheid bij te houden

Integraties met andere populaire tools

Facturen aanmaken en verwerken

Taakbeheer, planning en voortgang bijhouden

Een intuïtieve gebruikersinterface met aanpasbare weergaven

Software voor personeelsplanning en tools

De 10 beste Plutio alternatieven om te gebruiken in 2024

Je weet hoe belangrijk het is om je business- en projectmanagementbehoeften samen te brengen met één platform. Dus laten we zonder verder oponthoud beginnen met de 10 beste alternatieven voor Plutio om je werkstroom te transformeren en je bedrijf te stroomlijnen.

via HoneyBook HoneyBook is een software voor bedrijfsbeheer platform voor creatieve ondernemers, starters en eigenaren van kleine bedrijven. Het biedt project doel tools voor onder andere Taakbeheer, Facturering en Verwerking van betalingen.

HoneyBook beste functies

Software voor clientenportaal functies voor berichtenverkeer, betalingsverwerking en bestandsbeoordeling

Sjabloonbibliotheek functies zoalssjablonen voor werk om dingen sneller in de boeken te krijgen met minder heen-en-weergeloop

Met het dashboard voor automatisering kun je aangepaste automatiseringen toepassen op elk deel van de levenscyclus van je project

Integraties met tools zoals Gmail, Calendly, QuickBooks en Zapier om je werkstroom te harmoniseren

HoneyBook beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren verwarring bij het verzenden van e-mails en problemen om te bepalen of ze met succes een e-mail hebben verzonden

Reviews van sommige projectmanagers zeggen dat leden van het team moeite hebben om over te schakelen naar HoneyBook vanuit andere software voor projectmanagement

HoneyBook prijzen

Starters: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Essentials: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Premium: $79/maand per gebruiker

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

3. Dubsado

via 17hats 17hats is een alles-in-één oplossing voor bedrijfsbeheer voor eigenaren van kleine bedrijven en ondernemers, en het is een populair Plutio-alternatief. Gebruik het voor alles van boekhouding en communicatie met klanten tot gedetailleerd projectmanagement en voortgang bijhouden.

17hats beste functies

Dashboards, project pagina's, contact kaarten en tags helpen projecten georganiseerd te houden voor efficiënte workflows

Volledige CRM-suite met sjablonen voor het vastleggen van leads, directe beantwoording van leads, betalingsabonnementen, online planning en meer

Geautomatiseerde e-mails voor klantcommunicatie, lijsten met taken en Taken aanmaken met meerdere aanpassingsopties

Integraties met populaire tools zoals Google Agenda, Fundy, QuickBooks en Zoom

17hats limieten

Reviews van productiebedrijven melden een gebrek aan gespecialiseerde functies voor projectmanagement

Sommige reviews vermelden problemen met de instelling van de software voor gebruik met hun teams en projectmanagers

17hats prijzen

Essentials: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Standaard: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Premium: $60/maand per gebruiker

17hats beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

6. Paperbell

via Paperbell Paperbell is een tool voor projectmanagement voor coaches en andere servicegerichte professionals. Het is ontworpen om coachingsprocessen te stroomlijnen zodat eigenaars van bedrijven zich kunnen concentreren op het coachen van hun clients.

Paperbell beste functies

CRM functies zoals planning, client management, facturatie, contract ondertekening en samenwerkingstools

Sjablonen helpen bij het creëren van online coachingspakketten die clients aanmoedigen om te plannen, te betalen en diensten te gebruiken

Geautomatiseerde e-mails behandelen client communicatie en lead generatie om de business te helpen groeien

Integraties met Xero, Sage, Wave Accounting en andere populaire boekhoudprogramma's

Paperbell beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren klanten die liever betalen voor hun coaching abonnementen met behulp van platforms die niet worden ondersteund door de integraties van Paperbell

Sommige reviews vermelden een behoefte aan een verbeterd visueel ontwerp op client-facing pagina's

Paperbell prijzen

Paperbell abonnement: $57/maand per gebruiker

Paperbell beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

7. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp is een tool voor projectmanagement voor freelancers, ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft een bereik van tools die helpen de tijd en energie te verminderen die nodig zijn voor projectmanagement.

Zoals de naam al zegt, heeft Freedcamp een gratis abonnement. Dit maakt het een van de drie Plutio alternatieven op deze lijst met een gratis abonnement, met ClickUp en Teamwork als de andere twee. 🤑

Freedcamp beste functies

Aanpasbare kalenders kunnen meerdere projecten van verschillende grootte bijhouden op één handige plek

Functies voor projectmanagement omvatten opties voor het aanmaken van taken, mijlpalen bijhouden, projectoverzicht en meer

Functies voor samenwerking zoals taggen, commentaar geven en discussies helpen bij het stroomlijnen van de werkstroom van elk lid van het team

Integraties met Slack, Dropbox, Zapier en andere populaire platforms om alles samen te brengen

Freedcamp beperkingen

Sommige gebruikers vermelden een behoefte aan een meer eenvoudige installatie en extra tutorials om de leercurve te verminderen

Reviews van sommige gebruikers melden een beperkte functie op de mobiele app

Freedcamp prijzen

Gratis

Pro: $2.49/maand per gebruiker

$2.49/maand per gebruiker Business: $8,99/maand per gebruiker

$8,99/maand per gebruiker Enterprise: $19,99/maand per gebruiker

Freedcamp beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

8. Teamwork

via TeamwerkTeamwerk is software voor projectmanagement voor bedrijven en freelancers. De functies target client activiteiten en teamsamenwerking, met tools voor client onboarding, taakbeheer, tijdsregistratie en meer.

Teamwork beste functies

Met budget bijhouden kun je budgetten instellen en bijhouden voor elk project van een client

Aanpasbare werkstromen stellen gebruikers in staat om functies te kiezen die passen bij de specifieke behoeften van elk project en elk lid van het team

Functies voor automatisering kunnen acties uitvoeren zoals taken aanmaken, taken toewijzen en notificaties aanmaken

Integraties met populaire platforms zoals Dropbox, Google Drive, Trello, Slack en Zapier helpen bij het stroomlijnen van werkstromen

Teamwork limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de toegang tot en het voltooien van afhankelijke taken

Reviews van sommige projectmanagers vermelden inconsistente API met trage responstijden

Prijzen voor Teamwork

Free Forever

Starter: $8.99/maand per gebruiker

$8.99/maand per gebruiker Lever: $13.99/maand per gebruiker

$13.99/maand per gebruiker Groeien: $25,99/maand per gebruiker

$25,99/maand per gebruiker Schaal: Neem contact op voor prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

9. Bonsai

via Bonsai Bonsai is een bedrijfsbeheerplatform voor freelancers, ondernemers en zelfstandige professionals. Gebruik het om administratieve taken te beheren, klanten te factureren, tijd bij te houden, contracten op te stellen, voorstellen te versturen en nog veel meer.

Bonsai beste functies

Met de functies voor contractbeheer kunnen gebruikers aangepaste contracten maken, sjablonen gebruiken, elektronische handtekeningen accepteren en ze veilig bewaren met opslagruimte in de cloud

Functies voor facturering stellen gebruikers in staat om facturen te maken, automatische betalingsherinneringen in te plannen en betalingen te accepteren via populaire providers

Functies voor automatisering zetten zaken als betalingsherinneringen, facturering, tijdsregistratie, follow-ups van voorstellen en contractbeheer op de automatische piloot

Integraties met Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe en PayPal

Bonsai limieten

Sommige gebruikers melden een behoefte aan aangepaste facturatie, contracten en andere geavanceerde CRM functies

Reviews van sommige gebruikers vermelden lange wachttijden voor het verwerken van betalingen en een gebrek aan directe transacties

Bonsai prijzen

Starter: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Business: $79/maand per gebruiker

Bonsai beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

10. Veelaanvragen

via ManyRequests ManyRequests is een klantenserviceplatform voor eigenaren van bedrijven en agentschappen. Het biedt een client portal en functies zoals checkout formulieren, virtuele assistentie, live chat en social media messaging.

ManyRequests beste functies

Klantgerichte tools om workflows te verbeteren en zaken als leadgeneratie, afspraakplanning en invoer van gegevens te verbeteren

Ondersteuning via meerdere kanalen kan verzoeken van klanten verwerken via live chat, sociale media, e-mail en meer

App voor virtuele assistenten kan 24/7 ondersteuning bieden, vragen van klanten en ondersteuningsverzoeken afhandelen

Integraties met tools zoals Slack, HubSpot, Stripe en Shopify maken het gemakkelijker om klantenservice Taken te beheren

ManyRequests limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het gebruik van de functies als gevolg van trage responstijden

Gebrek aan feedback van gebruikers op populaire beoordelingsplatforms

ManyRequests prijzen

Starter: $99/maand voor twee gebruikers

$99/maand voor twee gebruikers Core: $149/maand voor vijf gebruikers

$149/maand voor vijf gebruikers Pro: $399/maand voor 10 gebruikers

ManyRequests beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Klaar om uw werkstroom te veranderen?

In de sterk concurrerende zakenwereld van vandaag de dag moet u een voorsprong vinden om de concurrentie voor te blijven.

Met de beste tools voor projectmanagement en CRM-software binnen handbereik, bent u klaar om complexe projecten te beheren, taken toe te wijzen, samen te werken met uw team en uw clients tevreden te houden. 🌻

Het is tijd om te zien wat deze tools kunnen doen voor uw business, workflow en resultaat. Ontdek het gratis meld u aan voor ClickUp vandaag nog!