10 Beste 17Hats Alternatieven voor Klantbeheer in 2024

Je hebt je dus al lang toegewezen aan 17Hats als jouw business procesmanagement software, maar u bent klaar voor verandering.

Je wilt waarschijnlijk een vergelijkbare tool voor relatiebeheer om de communicatie met de client, facturatie en projectmanagement Taken te stroomlijnen.

Er zijn verschillende alternatieven voor 17Hats op de markt, maar wat moet je kiezen? Welke CRM tool zal je de meeste tijd en geld besparen? Maak je geen zorgen. Wij hebben het onderzoek al gedaan. ✅

Dit artikel belicht de 10 beste alternatieven voor 17Hats voor klantenbeheer in 2024. Het enige wat je hoeft te doen is deze lijst bekijken en de tool kiezen die doet wat jij nodig hebt. Klaar?

Wat is een 17Hats Alternatief?

17Hats is een software voor het beheer van bedrijfsprocessen voor kleinere teams en ondernemers. Het ideale alternatief moet praktisch alles bieden wat 17Hats kan bieden, plus extra tools, integraties en automatiseringen die je bedrijf nodig heeft.

Projecten, klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

Hier zijn enkele van de beste functies:

Wat moet je zoeken in 17Hats Alternatieven?

Het beste 17Hats alternatief voor jouw bedrijf kan verschillen van de juiste optie voor een ander bedrijf. Het gaat erom iets te vinden met alles wat je nodig hebt voor een prijs die binnen je budget past.

Hier zijn enkele van de kritieke punten waarop we hebben gelet bij het onderzoek naar de beste alternatieven voor 17Hats:

Sjablonen : CRM sjablonen om u te helpen uw CRM-strategie plus tal van sjablonen voor andere functies om het leven gemakkelijker te maken 🌻

CRM sjablonen om u te helpen uw CRM-strategie plus tal van sjablonen voor andere functies om het leven gemakkelijker te maken 🌻 Communicatie: Kwaliteit communicatie met de client en functies voor interne communicatie zijn een must voor CRM-softwareoplossingen

Kwaliteit communicatie met de client en functies voor interne communicatie zijn een must voor CRM-softwareoplossingen Operationeel beheer: De beste tools bieden software voor operationeel beheer die de kosten kan verlagen en uw bedrijfsprocessen kan stroomlijnen

De beste tools bieden software voor operationeel beheer die de kosten kan verlagen en uw bedrijfsprocessen kan stroomlijnen Integraties: Tools voor bedrijfsbeheer die integreren met andere software die u gebruikt om alles op één plaats samen te brengen en het leven gemakkelijker te maken

Tools voor bedrijfsbeheer die integreren met andere software die u gebruikt om alles op één plaats samen te brengen en het leven gemakkelijker te maken Financieel beheer : Facturering, bijhouden van onkosten en budgetteringsfuncties zijn must-haves

Vergeet niet dat dit geen uitputtende lijst is. Misschien wil je ook een stopwatch of compatibiliteit met PayPal. Wat het ook is, maak een aantekening en maak je klaar om jouw droomoplossing te vinden.

De 10 beste 17Hats alternatieven om te gebruiken in 2024

Klaar om de boel op te schudden en op zoek te gaan naar een nieuw business management platform? Hier zijn de 10 beste 17Hats alternatieven om te gebruiken in 2024.

ClickUp's alles-in-één CRM oplossing automatiseert Taken, stroomlijnt client groei en ondersteunt, en integreert met 1000+ tools

Als G2's winnaar voor de beste tool voor projectmanagement in 2024, ClickUp's bedrijfsbeheersysteem biedt duizenden functies en integraties voor freelancers en bedrijven. Bedenk wat u allemaal zou kunnen doen met alles wat u nodig hebt binnen handbereik. ✨ De CRM-tools van ClickUp kunnen de groei van clients versnellen, de klanttevredenheid verhogen en klantenservice stroomlijnen. Het is een alles-in-één software voor projectmanagement waarmee je werkstromen kunt stroomlijnen, meerdere projecten kunt beheren, je pijplijn kunt visualiseren en in realtime kunt samenwerken zoals nooit tevoren.

Je hebt ook eenvoudige client portal software en alles wat u nodig hebt voor contactbeheer met ClickUp's klantenservice functies - allemaal onderdeel van een voltooide oplossing voor bedrijfsbeheer.

We hebben het over vragenlijsten voor clients, veilig delen van documenten met ClickUp Docs, sjablonen om workflows te optimaliseren, integraties en aanpasbare weergaven.

Er zijn ook MindMaps en Whiteboards om ideeën te brainstormen en samen te werken, toegewezen opmerkingen om iedereen op de hoogte te houden van Taken en (tromgeroffel) het Free Forever-abonnement waarmee je dit allemaal gratis krijgt. 🥁

ClickUp beste functies

Delegatietools waarmee u meerdere toegewezen personen kunt toevoegen om snel hulp te krijgen en tickets in realtime te bespreken

Meer dan 50 widgets voor dashboards om al uw klantgegevens te visualiseren en samen te brengen voor beter ondersteunen en leadbeheer

Met ClickUp-taak automatisering kunt u terugkerende taken automatiseren omtijd te besparen en geld te besparen

Een sjabloonbibliotheek met meer dan 1000 opties om de werkstroom, sociale media, projectmanagement, brainstorming, budgettering en nog veel meer te verbeteren 📚

Meer dan 1.000 integraties met populaire tools en als er integraties ontbreken, kun je Zapier gebruiken om je integraties toe te voegen zonder je bezig te hoeven houden met technische API documenten

Compatibel met Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome en meer, zodat elke client en elk team toegang heeft

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vermelden dat er een leercurve is wanneer u voor het eerst aan de slag gaat

Sommige beoordelaars merkten op dat het nodig is om instellingen voor notificaties te wijzigen om overweldiging te voorkomen als er veel werklast is

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. HoneyBook

via HoneyBook HoneyBook is een software voor bedrijfsbeheer voor eigenaren van kleine bedrijven en creatieve ondernemers. De functies beheren Taken, plannen afspraken, maken facturen, houden uitgaven bij en verbeteren projectmanagement. HoneyBook vergemakkelijkt ook gestroomlijnde communicatie met clients en leadbeheer.

HoneyBook beste functies

Functies voor end-to-end clientbeheer houden alle leadgerelateerde informatie op één plaats

Automatisering van de werkstroom kan follow-up e-mails, planning van afspraken en het aanmaken van facturen verwerken

Sjablonen en formulieren helpen bij het aanmaken van voorstellen en leadgeneratie

De analytische functie biedt inzicht in bedrijfsprestaties, omzet, klanttevredenheid en projectmanagement

HoneyBook limieten

Sommige gebruikers rapporteren een verwarrende e-mailinterface die efficiënt werk belemmert wanneer ze voor het eerst overschakelen op HoneyBook

Reviews vermelden een gebrek aan aanpassingsopties voor facturatie (bijvoorbeeld het toevoegen van krediet kaart kosten)

HoneyBook prijzen

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Essentials: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Premium: $79/maand per gebruiker

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

3. Bloeien

via Bloom Bloom is een platform voor leadgeneratie en e-mailmarketing dat bedrijven helpt klanten te binden en leads te beheren. Het platform is gespecialiseerd in het direct laten boeken van clients via je website op elk moment van de dag.

Bloom beste functies

Marketing formulieren en lead captures hebben esthetisch aantrekkelijke ontwerpen en aanpasbare sjablonen

Embedding functies maken het mogelijk om formulieren toe te voegen aan je website en sociale pagina's voor een grotere betrokkenheid van het publiek

Tientallen integraties zijn inbegrepen en je kunt Zapier gebruiken om ontbrekende integraties toe te voegen (geen API nodig)

Met A/B-tests kunt u de prestaties van e-mailcampagnes en lead captures analyseren en vergelijken

Bloom limieten

Sommige gebruikers vermelden een gebrek aan sjabloonopties en galerijfuncties

Reviews vermelden een behoefte aan extra thema's en aangepaste instellingen

Bloom prijzen

Starter: $13/maand per gebruiker

$13/maand per gebruiker Standaard: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Full-Serve: Neem contact op voor prijzen

Bloom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4. FreshBooks

via Insightly Insightly is een cloudgebaseerde tool voor het beheer van klantrelaties die projecten, verkoop en communicatie met clients bijhoudt. Freelancers, ondernemers, starters en kleine bedrijven kunnen het gebruiken om e-mailmarketing, projecten, individuele taken, contacten en leads te beheren.

Insightly beste functies

Functies voor contact- en leadbeheer helpen je informatie te centraliseren en verkoopkansen en klantinteracties bij te houden

Een sjabloonbibliotheek bevat opties voor projectmanagement, marketingcampagnes, inzicht in de verkooppijplijn, contactbeheer, rapportage en meer

Integraties dekken populaire zakelijke tools zoals QuickBooks, Gmail en Outlook

Geavanceerde functies voor rapportage bieden inzicht in projectgegevens, marketing en verkoopprestaties

Insightly limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het gebruik van de interface en toegang tot het bijhouden van e-mail op de mobiele app

Toegang tot de volledige Insightly suite kan te duur zijn voor starters, kleine bedrijven en freelancers

Insightlyightly Insightly prijzen

CRM Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker CRM Professional: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker CRM Enterprise: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Alles-in-1 Plus: $349/maand

$349/maand All-in-One Professional: $899/maand

$899/maand All-in-One Enterprise: $2.599/maand

Insightly beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (600+ beoordelingen)

6. HubSpot CRM

via HubSpot CRM HubSpot CRM is ontworpen om klantinteracties te beheren en uw verkooppijplijn te stroomlijnen, en het is een fantastisch 17Hats alternatief. Gebruik het voor het bijhouden van deals, contactbeheer, verkoopanalyses en e-mailmarketing, en geniet van cloudgebaseerde toegang vanaf elke tablet, mobiel apparaat of pc met een internetverbinding.

Met HubSpot kun je ook andere nuttige softwaretools voor bedrijfsbeheer toevoegen. 🏆

HubSpot CRM beste functies

Een uitgebreid contactbeheersysteem houdt contactgegevens bij, stelt u in staat om gedetailleerde aantekeningen toe te voegen en verbetert interacties met clients

De sjabloonbibliotheek bevat gratis aanpasbare opties voor zaken als e-mailmarketing, communicatie met klanten, lead bijhouden, landingspagina's en contactformulieren

Integraties zijn beschikbaar met andere tools, waaronder Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Outlook Dynamics en andere HubSpot software

Automatiseringen voormarketingcampagnes en lead bijhouden helpen uw verkoopproces te stroomlijnen

HubSpot CRM limieten

Sommige reviews van kleine bedrijven vermelden problemen met het betalen van geüpgradede abonnementen, marketing add-on's en andere extra kosten

Reviews van gebruikers vermelden problemen met het gebruik en het begrijpen van de functies van de workflow

HubSpot CRM prijzen

Gratis tools: $0

$0 CRM Suite voor particulieren en Kleine bedrijven Starter: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker CRM Suite voor particulieren en Kleine bedrijven -Professioneel: $1.781/maand per gebruiker

$1.781/maand per gebruiker CRM Suite voor Business en Ondernemingen-Professioneel: $1,781/maand per gebruiker

$1,781/maand per gebruiker CRM Suite voor Businesses en Enterprises-Enterprise: $5.000/maand per gebruiker

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.800+ beoordelingen)

7. Dubsado

via Dubsado Dubsado is een bedrijfsbeheerplatform voor kleine bedrijven en ondernemers met functies die zijn ontworpen om processen te automatiseren en uw werkstroom te stroomlijnen. Gebruikers kunnen contracten en aangepaste formulieren maken, e-mailcommunicatie met clients automatiseren en facturen verwerken vanuit één suite.

Dubsado beste functies

Functies voor projectmanagement organiseren projectgegevens, contactgegevens, communicatiegeschiedenis en meer

De sjabloonbibliotheek bevat vooraf ontworpen formulieren, contracten, facturen, marketing e-mails en projectvoorstellen

Met de functies voor automatisering van werkstromen kun je triggers en acties instellen voor communicatie met clients en het aanmaken van projecten

Integraties omvatten populaire apps en diensten zoals QuickBooks, Zapier en Xero

Dubsado limieten

Sommige reviews vermelden problemen bij het maken van verschillende soorten facturen en de behoefte aan extra aanpassingen

Gebruikers melden een leercurve bij het gebruik van de werkstromen, met fouten die leiden tot problemen zoals het per ongeluk verzenden van geautomatiseerde e-mails op de verkeerde tijdstippen

Dubsado prijzen

Starter: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Premier: $40/maand per gebruiker

Dubsado beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

8. HelloLeads

via HelloLeads HelloLeads is een platform voor leadbeheer dat is ontworpen om de communicatie met clients voor bedrijven van elke grootte te verbeteren. Gebruik het voor leadgeneratie, nurturing, analyse en meer, zodat je werkstroom tijd bespaart terwijl je meer verkoopt.

HelloLeads beste functies

Sjabloonbibliotheek biedt tientallen opties voor e-mailmarketing en campagnes

Integratieopties hebben de functie van populaire leadgeneratieplatforms van derden, SMS providers en cloud-calling diensten

Tools voor contact- en leadbeheer helpen je om al je leads en contacten op één plaats bij te houden om je verkoopprestaties te verbeteren

Verkoopanalyses bieden gedetailleerde rapportages om potentiële verbeterpunten te identificeren

HelloLeads limieten

Sommige reviews van eigenaren van kleine bedrijven melden dat er behoefte is aan betere analyses en een gebruiksvriendelijkere interface op de mobiele app

Gratis abonnement is beperkt tot 250 leads of klantrecords en 10 lijsten

HelloLeads prijzen

Gratis

Essentieel: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Enterprise: $9/maand per gebruiker

HelloLeads beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (3+ beoordelingen)

9. Agiled

via Agiled Agiled is een bedrijfsbeheerplatform dat is ontworpen voor freelancers en kleine bedrijven. Het is een uitstekend alternatief voor 17Hats met tools voor facturatie, tijdsregistratie, projectmanagement, samenwerking tussen teams en het verbeteren van relaties met klanten.

Agiled beste functies

Met de uitgebreide functies voor projectmanagement kun je taken maken, deadlines instellen en de voortgang van taken bijhouden voor individuele leden van een team

Tientallen aanpasbare sjablonen voor facturatie, voorstellen, contracten, projectschattingen, bestellingen en rapportage over de verkoop

Meer dan twee dozijn integraties met populaire tools zoals Wise, TimeCamp, ZohoBooks en Asana

Met de samenwerkingstools kunnen gebruikers lijsten met taken maken, bestanden delen en in realtime communiceren om de werkstroom van je team te stroomlijnen

Agiled beperkingen

Sommige beoordelingen vermelden een behoefte aan verbeterde visuele bijhouden, onkosten bijhouden en betalingsintegraties

Free abonnement is beperkt tot twee clients en 100 leads

Agiled prijzen

Basic: Gratis

Gratis Pro: $9,99/maand per gebruiker

$9,99/maand per gebruiker Premium: $14,99/maand per gebruiker

Agiled beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (380+ beoordelingen)

4.7/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (330+ beoordelingen)

10. Salesforce

via SalesforceCRM van Salesforce is populaire, cloudgebaseerde software voor het beheer van klantrelaties. Het biedt een volledig pakket tools om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, verkoopprestaties te verbeteren en winstgevende relaties met klanten te onderhouden. Gebruikers hebben ook de optie om verschillende andere nuttige softwareopties voor bedrijfsbeheer toe te voegen.

Salesforce beste functies

Meerdere integraties met tools zoals Slack, Google Werkruimte, DocuSign, Jira en Dropbox

Analytics enrapportage tools bieden waardevolle inzichten in verkoop, marketing en klantenservice

Tools voor marketingautomatisering stellen u in staat om het beheer van sociale media en e-mailmarketing op de automatische piloot te zetten

Een uitgebreid klantenservicemanagementsysteem handelt verzoeken om ondersteuning, vragen van klanten en communicatie efficiënt af

Salesforce beperkingen

Sommige beoordelingen van eigenaren van kleine bedrijven rapporteren jaarlijkse kostenstijgingen die te hoog zijn voor hun budgetten

Sommige gebruikers vermelden kosten voor extra functies waardoor de prijs hoger wordt dan de geadverteerde prijs

Prijzen van Salesforce

Kleine bedrijven CRM Starter: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Kleinzakelijk CRM Sales Professional: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Kleinzakelijk CRM Service Professional: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Kleinzakelijk CRM Marketing Cloud Account Engagement: $1.250/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

4.5/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4,3/5 (200+ beoordelingen)

Klaar voor een nieuwe start?

Met zoveel 17Hats alternatieven is er geen twijfel mogelijk dat je team de ideale business management tool zal vinden voor al je top behoeften.

Weet je nog steeds niet zeker waar je moet beginnen? Wat dacht je van bovenaan onze lijst, met de ultieme alles-in-één software om projecten te beheren, taken te voltooien en tijd te besparen-ClickUp.

Met honderden flexibele functies voor effectief project-, client- en workflowmanagement is dit het ideale 17hats alternatief voor vrijwel elk team. Dus waarom wachten? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en zie hoe uw productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt. 💸