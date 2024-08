10 Software voor bouwbeheer voor kleine bedrijven in 2024

De juiste software maakt het verschil als het gaat om het vermogen van je teamleden om zich te concentreren op hun rollen, eenvoudige Taken te vereenvoudigen en hun tijd te beheren. Dit geldt vooral in de bouwsector, waar het van cruciaal belang is om de talenten van je team te optimaliseren op bouwprojecten in het veld.

Er zijn een heleboel tools die je bij deze uitdaging kunnen helpen, maar veel daarvan zijn ontworpen voor grote bedrijven met diepe zakken. De oplossing? Bouw software voor projectmanagement gemaakt voor kleine bedrijven. Een even krachtig hulpmiddel dat is afgestemd op jouw behoeften, doelen en budget.

Om je te helpen sneller de beste resultaten te behalen, hebben we een lijst samengesteld van de beste oplossingen voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar de juiste software voor projectmanagement in de bouw. We vergelijken de belangrijkste functies, limieten, prijzen, beoordelingen en nog veel meer om je te helpen de best geïnformeerde beslissing te nemen voor jouw kleine bedrijf. 🧰

Wat is software voor bouwbeheer voor kleine bedrijven?

Bouwbeheersoftware is een tool of app waarmee teams inzicht kunnen krijgen in hun doelen, tijdlijnen, deadlines en vereisten. Deze apps maken gebruik van populaire functies voor projectmanagement (die je misschien al kent en waar je van houdt) om ervoor te zorgen dat teams het juiste budget, de juiste middelen en de juiste materialen klaar hebben staan.

De beste tools voor projectmanagement geven projectmanagers één plek om samen te werken wanneer ze onderweg zijn - een online platform om toezicht te houden op hun bedrijfsprocessen, veiligheid, budgetten, rapportage en communicatie met de client. Het gebruik van deze software zou het werk van de bouwprojectmanager aanzienlijk gemakkelijker moeten maken en de meest effectieve oplossing moeten zijn voor het vereenvoudigen van processen en het stroomlijnen van werkstromen voor een betere ervaring voor het team en de client.

Wat moet je zoeken in bouwbeheersoftware voor kleine bedrijven?

Er zijn heel veel opties om uit te kiezen als het gaat om software voor bouwprojectmanagement, zelfs voor kleine bedrijven. Sommige tools zijn in hoge mate aanpasbaar en kunnen worden afgestemd op elk bouwproject, terwijl andere zijn afgestemd op een specifiek doel of een specifieke bedrijfsbehoefte, zoals software voor orderbeheer of software voor tijdsregistratie in de bouw .

Overweeg bij het vergelijken van verschillende opties:

Key features : Heeft de softwaretool de juiste functies? Gaat het verder dan u had verwacht?

Heeft de softwaretool de juiste functies? Gaat het verder dan u had verwacht? Functionaliteit : Dient het de functie die u nodig hebt, zoalsinkoopbeheer ofproductieplanning?

Dient het de functie die u nodig hebt, zoalsinkoopbeheer ofproductieplanning? Views: Kunt u uw projecten weergeven en organiseren op de manier waarop u het beste werkt?

Kunt u uw projecten weergeven en organiseren op de manier waarop u het beste werkt? Aanpassing: Kunt u de software aanpassen aan uw eisen?

Kunt u de software aanpassen aan uw eisen? Gebruiksgemak: Is het gebruiksvriendelijke software? Kan uw hele team het snel leren?

Is het gebruiksvriendelijke software? Kan uw hele team het snel leren? Prijzen : Is de software betaalbaar? Worden de kosten te hoog als u gaat uitbreiden?

Is de software betaalbaar? Worden de kosten te hoog als u gaat uitbreiden? Support: Kun je gemakkelijk contact opnemen met het ondersteuningsteam als je het nodig hebt?

Kun je gemakkelijk contact opnemen met het ondersteuningsteam als je het nodig hebt? Beoordelingen en recensies: Wat zeggen andere gebruikers over de productervaring?

Uw behoeften zijn waarschijnlijk net zo uniek als uw bedrijf, dus neem de tijd om na te denken over wat u echt nodig hebt, zodat u de meest relevante software voor u kunt vinden.

De 10 beste software voor bouwbeheer voor kleine bedrijven in 2024

Voor kleine bedrijven is het vinden van de beste software voor bouwbeheer een must als je georganiseerd wilt blijven, risico's wilt beheren en je clients zo goed mogelijk wilt bedienen. Om je te helpen de juiste tool te vinden, is hier onze lijst met de beste bouwsoftware voor kleine bedrijven in 2024.

via CoConstruct CoConstruct is een constructie tool voor projectmanagement speciaal ontworpen voor startpagina's van bouwers en verbouwers. Teams en solo eigenaars van bedrijven kunnen de tool gebruiken om projecten te organiseren, te communiceren met clients en partners en hun activiteiten op één plaats te beheren. ✅

CoConstruct beste functies

Bouwprojecten creëren en beheren met een gestroomlijnd systeem voor projectmanagement

Projecten van begin tot eind bijhouden met lijsten met taken en planningen

Beheer naadloos de prijzen voor opdrachten met een vaste prijs en open-boek opdrachten

Urenregistraties beheren en clients direct factureren

CoConstruct beperkingen

CoConstruct is ontworpen voor teams in de woningbouw, dus andere soorten bouwteams geven wellicht de voorkeur aan een andere tool

Sommige gebruikers geven aan dat het moeilijk is om gegevens te exporteren voor gebruik in andere softwaretools

CoConstruct prijzen

Essential: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Geavanceerd: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Voltooid: Neem contact op voor prijzen

CoConstruct beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20+ beoordelingen)

4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

3. Voorman aannemer

via Procore Procore is software voor projectmanagement in de bouw, ontworpen om het voor teams gemakkelijker te maken om projecten te beheren, risico's te minimaliseren en succesvolle projecten op te leveren. De tool combineert project- en financieel management met functies voor kwaliteit en veiligheid, zodat u risico's op dezelfde plaats kunt beheren. ⚒️

Procore beste functies

On-site en off-site projectteams organiseren met gebruiksvriendelijk projectmanagement

Real-time gegevens gebruiken om risico's te bewaken en te beperken

Overzicht krijgen van de huidige financiën en rapportages uitvoeren

Het volledige beeld van een project begrijpen met informatielogs

Procore limieten

Abonnementen zijn niet openbaar gelijst, dus het is moeilijk om de waarde in eerste instantie te vergelijken met andere opties die u overweegt

Sommige gebruikers suggereren dat de manier waarop instellingen worden beheerd verwarrend kan zijn

Procore prijzen

Neem contact op voor aangepaste prijzen

Procore beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.100+ beoordelingen)

4.6/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.600+ beoordelingen)

5. Autodesk bouwen

via Autodesk bouwen Autodesk Build is een softwaretool voor projectmanagement in de bouw, ontworpen om meer gestroomlijnde workflows te creëren tussen uw kantoor en het veld. Teams van projectteams kunnen de tool gebruiken om projecten, kwaliteitsborging, veiligheid en risico's, budgetten en kosten te beheren. 👷

Autodesk Build beste functies

Geef de nieuwsteproject planningen om miscommunicatie en fouten te voorkomen

Aangepaste weergaven gebruiken om filters te maken en alleen de meest relevante Taken te zien

Problemen, wijzigingen en oplossingen bijhouden met ingebouwde functies voor kwaliteitsbeheer

De kosten in realtime vergelijken met uw oorspronkelijke scope door veldgegevens te koppelen aan uw budgetten

Autodesk Build limieten

Instellingen voor projecten en het toewijzen van gebruikersrechten en opties kunnen ingewikkeld zijn, volgens sommige klanten

Sommige gebruikers rapporteren dat het leren van de software enige tijd kan duren, vooral voor degenen die niet gewend zijn aan dit soort software

Autodesk Build prijzen

**550 vellen:295 dollar per jaar

5.000 vellen: $870/jaar

$870/jaar Onbeperkte vellen: $1.625/jaar

$1.625/jaar Unlimited gebruikers: Neem contact op voor prijzen

Autodesk Build beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Bouwtrend

via Bouwtrend Buildertrend is een softwareplatform voor bouwbeheer voor commerciële teams, aannemers, thuisbouwers en verbouwers. De softwaretool is ontworpen om projecten en processen te stroomlijnen en te organiseren, zodat aannemers zich op hun rol kunnen concentreren. 🏠

Buildertrend beste functies

Projecten overzien en voortgang bijhouden met ingebouwde projectplanning

Begrijpen wat er gebeurt met dagelijkse logboeken

Wijzigingsopdrachten, selecties en facturen vanaf één plaats bijhouden

Stroomlijnen en centraliserenclient communicatie met een speciaal portaal voor clients

Bouwtrend limieten

Sommige gebruikers rapporteren frustratie met de functie voor tijdsregistratie, vooral op mobiele apparaten

Er kan een steile leercurve zijn en gebruikers rapporteren dat er regelmatig updates zijn waaraan ze zich moeten aanpassen

Buildertrend prijzen

Essential: $99 voor de eerste maand, daarna $399/maand

$99 voor de eerste maand, daarna $399/maand Geavanceerd: $399 voor de eerste maand, daarna $699/maand

$399 voor de eerste maand, daarna $699/maand Voltooid: $699 voor de eerste maand, daarna $999/maand

Buildertrend beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

7. Zweef

via Float Float is een bronbeheer en software voor personeelsplanning tool die het voor teams gemakkelijker maakt om capaciteit in te plannen en werk te plannen. De software combineert mensen- en projectmanagement in één interface en geeft managers een overzicht van taken, budgetten, projectfasen, werkuren en capaciteit. 🌻

Float beste functies

Organiseer projecten met mijlpalen, fasen en afhankelijkheid

Capaciteit voorspellen om potentiële uitdagingen te identificeren

Vergelijkingen met de werkelijke uitgaven voor bouwprojecten bijhouden

Urenregistratie en werkuren bijhouden voor de leden van uw team

Floatbeperkingen

Float is niet specifiek ontworpen voor bouwteams, hoewel het voor hen een nuttig hulpmiddel kan zijn

Sommige gebruikers rapporteren dat de mobiele app niet zo gebruiksvriendelijk is als de browser-gebaseerde versie

Prijzen van Float

Starter: $7,50/maand per gebruiker

$7,50/maand per gebruiker Pro: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Float beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.200+ beoordelingen)

4.2/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

8. RedTeam

via RedTeam RedTeam is software voor projectmanagement in de bouw en biedt verschillende softwaretools, waaronder Fieldlens voor real-time samenwerking op het veld, RedTeam Go voor projectmanagement en RedTeam Flex voor bouwmanagement. Samen stellen deze tools bouwteams in staat om projecten, financiën, veldwerk en rapportage te organiseren. 📊

RedTeam beste functies

Verplaats al uw gegevens naar één plaats voor eenvoudiger projectmanagement

Herhaalbare processen creëren om de kans op risico's te verkleinen

Meer dan 100 Taken automatiseren met ingebouwde automatisering

Deel rapporten en financiële updates met clients op een gebruiksvriendelijke manier

RedTeam beperkingen

Er kan een leercurve zijn bij het wennen aan de software, volgens sommige gebruikers

Sommige klanten hebben melding gemaakt van trage servers en problemen met bevriezen tijdens bewerkingen

RedTeam prijzen

RedTeam Fieldlens: Vanaf $39/maand per gebruiker

Vanaf $39/maand per gebruiker RedTeam Go: Vanaf $450/maand voor onbeperkte gebruikers

Vanaf $450/maand voor onbeperkte gebruikers RedTeam Flex: Vanaf $450/maand voor onbeperkte gebruikers

RedTeam beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

9. Sage 300 Bouw en Vastgoed

via Salie Sage 300 Construction and Real Estate is een alles-in-één softwareprogramma voor bedrijfsbeheer en boekhouding dat financiën, serviceactiviteiten en projectmanagement combineert. Bouwprofessionals kunnen de software gebruiken om het hele bouwproces te overzien, naast hun financieel beheer. 📈

Sage 300 Bouw en Vastgoed beste functies

Opdrachten, bestellingen, offertes, apparatuur en bouwplaatsgeschiedenis bijhouden

Documenten organiseren en papierloos werken

Functies voor projectmanagement gebruiken om problemen te identificeren en risico's te beheren

Stroomlijn serviceactiviteiten voor een betere client-ervaring

sage #### Bouw- en vastgoedbeperkingen

Volgens sommige gebruikers zijn de rapportageopties van de software limiet en moeilijk aan te passen

Het systeem kan onintuïtief en moeilijk te navigeren zijn, melden sommige gebruikers

Prijzen van Sage 300 Bouw en Vastgoed

Neem contact op voor prijzen

Sage 300 Bouw en Vastgoed beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (30+ beoordelingen)

3.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (500+ beoordelingen)

10. Buitendraad

via Velddraad Fieldwire is een oplossing voor bouwbeheer specifiek voor bouwplaatsbeheer. Bouwbedrijven kunnen de software gebruiken om teamleden te coördineren, Taken toe te wijzen, prestaties bij te houden en de risico's te verminderen die gepaard gaan met het ter plaatse zijn. 🏗️

Fieldwire beste functies

Teams op locatie en op kantoor synchroniseren met een centraal systeem

Maak werkschema's en wijs taken toe aan teamleden

Bijhouden welk teamlid aan specifieke taken of werklocaties heeft gewerkt

Aangepaste rapporten maken en verzenden die alle details van uw projecten bevatten

Fieldwire beperkingen

Fieldwire is ontworpen voor het beheer van bouwplaatsen, dus teams zouden baat hebben bij een algemener systeem voor projectmanagement

Sommige gebruikers zouden willen dat het gemakkelijker was om wekelijkse rapporten samen te stellen over jobsites en projecten

Fieldwire prijzen

Gratis

Pro: $54/maand per gebruiker

$54/maand per gebruiker Business: $74/maand per gebruiker

$74/maand per gebruiker Business Plus: $89/maand per gebruiker

Fieldwire beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

Voor elk bouwteam staat er een ideaal hulpmiddel op deze lijst, of u nu risico's op bouwplaatsen wilt beheren of uw teamleden en middelen vanaf één centrale plaats wilt coördineren. Er zijn ook veel alles-in-één softwareopties die de hele levenscyclus van een project stroomlijnen.

Als een van de toonaangevende tools voor projectmanagement voor teams in verschillende sectoren, is ClickUp onze duidelijke topkeuze. De functies zijn volledig aanpasbaar en flexibel genoeg om zelfs de meest complexe projecten aan te kunnen. Bovendien helpen de steeds groeiende bibliotheek met sjablonen en meer dan 1000 integraties bouwbedrijven om hun projecten sneller van de grond te krijgen. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ervaar een betere manier om uw bouwprojecten uit te voeren. 🙌