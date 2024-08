10 beste tools voor procesontwerpsoftware in 2024

Overal zijn inefficiënte processen, die de tijd van uw werknemers verspillen, het bedrijfsresultaat beïnvloeden en ontevreden klanten creëren. Bedrijven hebben geleerd dat het veel eenvoudiger is om deze inefficiënties te vinden en te elimineren met behulp van software voor procesontwerp.

Met tools voor procesontwerp kunt u de processen van uw organisatie creëren, visualiseren en optimaliseren. Het resultaat is een grotere klant- en medewerkerstevredenheid en een beter budget. Maar elke tool heeft zijn voor- en nadelen en daarom hebben we deze gids samengesteld voor de beste procesontwerpsoftware in 2024.

Wat is procesontwerpsoftware?

Procesontwerpsoftware helpt zakelijke gebruikers en teams een visueel paradigma te construeren dat het gemakkelijker maakt om complexe processen te visualiseren en te begrijpen.

Naast de mogelijkheid om processen te documenteren en proceskaarten kan de software gegevens analyseren om u zinvolle inzichten te geven over waar een proces inefficiënt kan zijn of waar een kleine verandering tot meetbare voordelen kan leiden.

De beste software voor procesontwerp integreert met andere tools, zoals uw projectmanagementplatform, voor extra functionaliteit en procesoptimalisatie.

Wat moet u zoeken in software voor procesontwerp?

Niet alle procesontwerpsoftware biedt dezelfde voordelen. Zelfs onder de topproducten op de markt is er een scala aan functies en gericht op verschillende behoeften. Om de beste verbeteringen in bedrijfsprocessen te krijgen met de tool die je kiest, moet je rekening houden met deze factoren:

Gebruiksgemak: Zorg ervoor dat de oplossing een vertrouwde en intuïtieve interface heeft die iedereen kan gebruiken om processen te documenteren en wrijving in workflows te verminderen

Flexibiliteit: Controleer of het verschillende soorten modellering van verschillende processen kan ondersteunen, zoals bedrijfsprocessen, onboardingprocessen voor gebruikers of softwareprocessen. Het moet ook flexibel genoeg zijn om de informatie in verschillende formaten te presenteren, zoals stroomdiagrammen

Kosteneffectiviteit: Vergelijk de kosten van uw opties om de meeste efficiëntie en procesverbeteringen voor uw geld te krijgen

Integratiemogelijkheden: Kies software die kan integreren met andere tools en systemen die u gebruikt om processen naadloos te beheren

Process mining: Zoek naar tools met process mining mogelijkheden om gebieden voor procesverbetering en -optimalisatie te analyseren en te identificeren

Samenwerkingsfuncties:* Zorg ervoor dat teams en afdelingen effectief kunnen communiceren en kennis kunnen delen, of dat nu gebeurt door het delen van notities, aantekeningen of een ingebouwde commentaarfunctie

Export en deelbaarheid: Zorg ervoor dat u het volgende kunt exporterenproceskaarten kunt exporteren naar gangbare formaten om het delen van informatie met belanghebbenden te vergemakkelijken

De 10 beste software voor procesontwerp voor gebruik in 2024

Om je te helpen de beste procesontwerpsoftware voor jouw specifieke behoeften te vinden, hebben we deze lijst samengesteld met enkele van de beste opties op de markt.

Maak sterkere bedrijfsprocessen met ClickUp, waarbij u activiteiten kunt standaardiseren en taken kunt bijhouden

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectbeheer met een indrukwekkende lijst functies om de productiviteit te verbeteren. De tool stelt je in staat om je werk over je hele tech stack te centraliseren in één krachtige werkruimte.

Voor procesontwerp, ClickUp Whiteboards en ClickUp Mindmaps biedt alle functies die u nodig hebt om uw workflows te verbeteren. Samenwerkingsfuncties zorgen voor de betrokkenheid van iedereen die deel moet uitmaken van het proces.

ClickUp biedt een gratis sjabloonbibliotheek met meer dan 1000 sjablonen, inclusief tools voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld de Sjabloon voor het in kaart brengen van processen biedt een blauwdruk voor een beter begrip van de relaties tussen de verschillende stappen van uw processen.

ClickUp beste eigenschappen

Biedt workflowtools ommultifunctionele teams georganiseerd te houden

Kan worden geïntegreerd met al uw favoriete werkapps, voor naadloos procesbeheer

Helpt de stroom van processen te verbeteren door taakafhankelijkheden

Automatiseert repetitieve taken in processen, waardoor handmatige inspanning wordt voorkomen

Zorgt voor effectieve communicatie tussen teamleden met behulp van samenwerkingstools

ClickUp beperkingen

De mobiele app mist een aantal functies die wel aanwezig zijn in de desktopversie

Sommige gebruikers vinden de interface intimiderend als ze nieuwe functies leren gebruiken

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart is een intelligente diagramtool waarmee teams moeiteloos complexe ideeën en processen kunnen visualiseren en communiceren. Gebruikers kunnen processen documenteren en bedrijfsprocesmodellen maken, waardoor het eenvoudig wordt om complexe concepten te verduidelijken en verbeterpunten te identificeren. De software heeft intelligente functies, zoals AI Prompt Flow en integratie met ChatGPT, om workflows verder te stroomlijnen.

Lucidchart beste eigenschappen

Vereenvoudigt de visualisatie van ingewikkelde ideeën en processen met slimme diagramtools

Maakt real-time samenwerking tussen teams en individuen mogelijk

Kan worden geïntegreerd met platforms zoals Google Workspace en Microsoft, waardoor de efficiëntie en samenwerking worden verbeterd

Gemakkelijk schaalbaar, zodat de software bruikbaar blijft als uw bedrijf en de behoeften groeien

Werkt in verschillende gebruikssituaties voor maximale aanpasbaarheid aan bedrijfsbehoeften

Het is beschikbaar in meerdere talen om klanten over de hele wereld te bedienen

Lucidchart beperkingen

Sommige gebruikers zouden graag meer offline mogelijkheden zien

Nieuwe gebruikers vinden de interface ingewikkeld als ze beginnen

Sommige beoordelaars zouden meer sjablonen willen om mee te beginnen

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $11,93/maand

Team: $13,50/maand

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (4.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ beoordelingen)

3. Microsoft Visio

Via Microsoft Dit populaire hulpprogramma van Microsoft is een flowchart maker en diagrammensoftware. Het kan de communicatie van complexe informatie vereenvoudigen met behulp van diagrammen die gegevens koppelen. Teams kunnen deze diagrammen gebruiken voor visuele samenwerking.

De functionaliteit wordt versterkt door integratie met Microsoft 365, waardoor het een ideale keuze is voor bedrijven die al hebben geïnvesteerd in het Microsoft-ecosysteem. Het heeft enterprise-grade beveiliging en privacy om je gegevens te beschermen. Toegankelijkheidsfuncties zorgen ervoor dat diagrammen beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

Microsoft Visio beste eigenschappen

Vereenvoudigt procesdocumentatie door het gebruik van sjablonen en eenvoudige tekengereedschappen

Integreert met andere Microsoft 365-toepassingen voor verbeterde efficiëntie en functionaliteit

Stelt meerdere gebruikers in staat om tegelijkertijd samen te werken aan één diagram

Integreert diagrammen en grafieken met realtime gegevens voor dynamische en bijgewerkte visualisaties

Garandeert inclusiviteit voor mensen met een handicap door middel van toegankelijkheidsfuncties

Biedt een reeks sjablonen om snel en efficiënt diagrammen te maken

Microsoft Visio beperkingen

Voor kleinere bedrijven of particulieren kan de prijs hoog zijn

De initiële leercurve is steil en kan de acceptatie vertragen

Sommige gebruikers willen verbeterde samenwerkingsfuncties

Microsoft Visio prijzen

Plan 1: $5/maand per gebruiker

Plan 2: $15/maand per gebruiker

Microsoft Visio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (653 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

4. Processtraat

Via Processtraat Deze checklist en workflowsoftware is een eenvoudig platform om bedrijfsprocessen te creëren, beheren en optimaliseren en standaard werkprocedures te documenteren. Process Street is populair vanwege zijn AI-gestuurde precisie voor procesbeheer.

De software is eenvoudig te gebruiken, met een no-code procesplatform dat gebruikers toegang geeft tot Process AI, zelfs met beperkte technische kennis. Integratie met populaire tools verbetert het workflowbeheer.

Process Street beste eigenschappen

Biedt sjablonen voor veelvoorkomende taken en processen om de efficiëntie te verbeteren

Stelt u in staat om taken te automatiseren en triggers in te stellen om acties of follow-ups te initiëren omprocessen te stroomlijnen beheer

Maakt eenvoudige samenwerking en toewijzing van taken tussen teamleden mogelijk, zodat iedereen georganiseerd en productief blijft

Integreert met meer dan 2.000 apps via Zapier, voor eenvoudige toegang tot tools en services van derden

Gebruikt voorwaardelijke logische regels om dynamische checklists te maken die zich aanpassen aan verschillende behoeften en processen

Genereert rapporten om de teamproductiviteit en procesefficiëntie te analyseren

Beperkingen van Process Street

Sommige gebruikers vinden beperkte uitbreidingsmogelijkheden tijdens het bewerken van sjablonen

Gebruikers willen meer suggesties over de beschikbare sjablonen

De rapportagefuncties voldoen niet aan de behoeften van sommige beoordelaars

Processtraat prijzen

Voor altijd gratis

Pro: $30/maand

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Process Street beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (600+ beoordelingen)

5. Bizagi

Via Bizagi Deze software voor procesontwerp richt zich op intuïtieve en collaboratieve notatie voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Hiermee kunnen organisaties bedrijfsprocessen snel documenteren en opslaan in een centrale cloud-opslagplaats.

Het analyseren van deze procesmodellen zorgt voor een beter begrip van elke processtap en helpt bij het identificeren van verbeterpunten. Naast krachtige tools voor procesautomatisering en processimulatie biedt de software de mogelijkheid om low-code apps te maken voor meer gebruiksgemak.

Bizagi beste eigenschappen

Stelt gebruikers in staat om eenvoudig en nauwkeurig bedrijfsprocesmodellen te maken en te visualiseren

Maakt het exporteren van diagrammen naar gangbare formaten en platforms mogelijk, waaronder PDF en Microsoft SharePoint

Maakt import mogelijk vanuit platforms zoals Microsoft Visio en IBM Blueworks

Voert robuuste processimulaties uit voor het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen

Vereenvoudigt samenwerking bij procesmodellen en het eenvoudig delen van resultaten met belangrijke belanghebbenden

Maakt het maken van apps mogelijk met low-code tools die flexibiliteit bieden aan minder technisch onderlegde gebruikers

Beperkingen van Bizagi

Sommige gebruikers vinden dat de formulieren en sjablonen functionaliteit missen

Sommige beoordelaars hebben problemen met het migreren van de ene versie naar de volgende

Prestaties kunnen traag zijn bij complexe processen

Bizagi prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Bizagi beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (49 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

6. Pijpfijn

Via Pipefy Dit no-code bedrijfsproces automatiseringssoftware biedt een kosteneffectieve manier om de bedrijfsprocessen van een organisatie te verbeteren. De no-code benadering maakt het opzetten van geautomatiseerde processen een fluitje van een cent.

Pipefy biedt meer dan 300 native connectors om te integreren met de tools die uw bedrijf het meest gebruikt. De software gebruikt AI om workflows te optimaliseren en helpen om teams wendbaar en flexibel te houden.

Pipefy beste functies

Gebruikt AI om workflows te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren

Implementeert integraties zonder ingewikkelde codering voor eenvoudige toegang en bruikbaarheid

Implementeert procesoplossingen tot drie keer sneller dan gewone concurrenten

Definieert uitgangspunten, fasen en integraties voor een efficiënt procesontwerp en -beheer

Integreert met honderden on-premise of cloud apps in veelgebruikte technologiestacks

Maakt real-time gecentraliseerde zichtbaarheid van gegevens mogelijk, lost gegevenssilo's op en verenigt gegevensbronnen

Pipefy beperkingen

De leercurve kan steil zijn voor nieuwe gebruikers, zelfs met de meegeleverde tutorials

Sommige gebruikers willen meer aanpassingsmogelijkheden

De zoekfunctie geeft soms onverwachte resultaten

Pipefy prijzen

Gratis

Zakelijk: $25/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

7. ARIS

Via ARIS Deze uitgebreide zakelijke procesmanagement suite vergemakkelijkt bedrijfstransformatie door middel van procesontwerp en procesbeheerfuncties die de efficiëntie verbeteren. Met de mogelijkheid om end-to-end processen te documenteren, optimaliseren en controleren, krijgt u meer inzicht in elke stap van uw workflows.

Process mining verbetert uw vermogen om gegevens te verwerken en verbetermogelijkheden te vinden. Integratie met verschillende IT-systemen zorgt voor een gestroomlijnd proces.

ARIS beste eigenschappen

Ondersteunt initiatieven voor bedrijfstransformatie met uitgebreide procesdocumentatie, -analyse en -optimalisatie

Biedt een 360-graden overzicht van bedrijfsprocessen, voor een beter begrip van gegevens en afhankelijkheden

Stroomlijnt activiteiten en vermindert handmatige fouten door repetitieve taken te automatiseren

Gebruikt functies voor governance-, risico- en nalevingsbeheer om nalevingsprocessen te verbeteren

Kan worden geïntegreerd met veelgebruikte tools van derden voor verbeterde efficiëntie

beperkingen van ARIS

Sommige gebruikers vinden de prijs te hoog

Sommige beoordelaars willen verbeterde import en export met Visio

De geautomatiseerde lay-outfunctie kan soms tekortschieten

ARIS prijzen

Basis: €116/maand

Geavanceerd: € 233/maand

ARIS beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (27 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (15 beoordelingen)

8. FlexSim

Via FlexSim Deze software biedt een robuust platform voor het modelleren, simuleren, analyseren en visualiseren van processen in een 3D-omgeving. Het doel is om bestaande gegevens om te zetten in nauwkeurige voorspellingen voor een beter begrip van complexe processen.

FlexSim gaat verder dan procesontwerpsoftware en biedt diepgaande analysemogelijkheden. De ontwerpers hebben de tools zo gemaakt dat ze goed werken in een aantal verschillende industrieën, waaronder productie en gezondheidszorg.

FlexSim beste eigenschappen

Stelt gebruikers in staat om elk systeem of proces te begrijpen en te verbeteren door middel van 3D-simulatiemodellering en -analyse

Maakt het mogelijk om bestaande gegevens om te zetten in nauwkeurige voorspellingen, wat helpt bij procesoptimalisatie

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden in verschillende sectoren, zoals productie en gezondheidszorg

Biedt een platform dat dynamische modellering van activiteiten en begrip van complexe systemen mogelijk maakt

Biedt tools voor 3D-modellering en processtromen voor uitgebreide analyse en weloverwogen besluitvorming

FlexSim-beperkingen

De licentiebeperkingen kunnen beperkend zijn

Sommige niveaus hebben beperkingen op de modelgroottes die je kunt gebruiken

Reviewers zouden voor sommige functies minder afhankelijk willen zijn van add-ons

FlexSim prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

FlexSim beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (54 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

9. Minitab

Via Minitab Minitab is een pakket statistiektools dat robuuste functies voor bedrijfsanalyse en machinaal leren biedt. Met deze tools kunnen bedrijven gegevensgestuurde beslissingen nemen. Binnen deze statistische tools zijn functies voor het visualiseren van gegevens, waardoor een beter begrip van de verzamelde informatie mogelijk wordt. De software biedt eenvoudige toegang tot analyses via handige dashboards.

Minitab beste functies

Biedt diepgaande en zinvolle inzichten met behulp van krachtige statistische software

Maakt het creëren en delen van verbeterinitiatieven mogelijk met behulp van tools voor continue verbetering en innovatie

Biedt tools voor data science en machine learning voor verbeterde nauwkeurigheid

Biedt gebruikers specifiek inzicht in bedrijfsprocessen via functies voor bedrijfsanalyse en intelligentie

Maakt maximale gebruikersvaardigheden en productkennis mogelijk via webinars en trainingssessies

Minitab-beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de 3D-plotfuncties moeten worden verbeterd

Het kan moeilijk zijn matrices in te voeren en matrixgegevens te beheren

Sommige van de krachtigere tools kunnen verwarrend zijn voor beginners

Minitab prijzen

Single gebruiker: $1.780/jaar

Single gebruiker + Predictive Analytics-module: $3.040/jaar

Single User + andere modules: $2.220/jaar

Minitab beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

10. Gliffy

Via Gliffy Dit veelzijdige diagramhulpmiddel is bedoeld om visuele samenwerking tussen teams . Gebruikers kunnen snel aan de slag met de drag-and-drop diagrammeninterface, waarmee ze eenvoudig ideeën kunnen delen. De functies voor procesmodellering van de tool zijn geschikt voor bedrijven in verschillende bedrijfstakken en bieden flexibiliteit in gebruikssituaties. Gliffy integreert met Jira en Confluence voor verbeterd projectbeheer en samenwerking.

Gliffy beste functies

Biedt diepgaande integraties met de tools van Atlassian, waardoor het ideaal is voor bedrijven die in dat ecosysteem investeren

Voegt realtime samenwerking toe in Confluence Cloud zodat teams tegelijkertijd aan diagrammen kunnen werken

Maakt het mogelijk om eenvoudig diagrammen te maken en ideeën te delen via een drag-and-drop interface

Biedt betrouwbare, zakelijke functionaliteit voor het maken van diagrammen die meegroeit met de bedrijfsbehoeften

Ondersteunt verschillende teams en use cases, waaronder diagrammen voor bedrijfs-, product- en IT-teams

Biedt een intuïtieve gebruikersinterface met veel kant-en-klare diagramcomponenten

Gliffy beperkingen

Voor kleinere teams en individuele gebruikers kan de software wat prijzig zijn

De software mist de geavanceerde functies van sommige concurrenten

Sommige beoordelaars willen meer aanpassingsopties

Gliffy prijzen

Professioneel: $8/maand

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Gliffy beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (70 beoordelingen)

