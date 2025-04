10 Software voor juridische werkstroom om advocatenkantoren georganiseerd te houden in 2025

Juridische professionals dragen vele petten, van invoer van gegevens en het opstellen van juridische documenten tot de intake van clients. Het is geen gemakkelijk leven, tenzij je over de beste juridische kennis beschikt werkstroom software om de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Software voor juridisch workflowbeheer verbetert juridische processen met automatisering van documenten tools en andere functies zodat je team zich kan concentreren op de grote dingen.

Deze gids geeft een overzicht van de 10 beste juridische workflowsoftware voor advocatenkantoren en juridische afdelingen in 2024. Vergelijk de sleutel functies, prijzen, limieten, reviews en meer om de juridische workflow tool te vinden die het beste past bij jouw behoeften en eisen.

Wat is juridische werkstroom software?

Laten we eerst eens kijken wat juridische workflowsoftware voor je juridische team kan doen. Als je al bekend bent met tools voor juridische workflow, kun je gerust verder gaan naar de goede dingen.

Met juridische workflow management software kunt u uw dagen stroomlijnen met functies zoals:

Automatisering van facturen, onkostenregistratie en tijdsregistratie

Beheer en automatisering van juridische documenten

Taakbeheer en automatisering

Met andere woorden, het draait allemaal om die zoete, zoete automatisering van processen. 😎

Juridische workflowsoftware kan ook andere dingen doen, zoals het faciliteren van veiligheid client communicatie en real-time samenwerking. Maar het op de automatische piloot zetten van routinetaken en het minimaliseren van menselijke fouten is meestal de belangrijkste focus.

Wat moet u zoeken in juridische werkstroom software?

U moet weten wat u wilt om de juiste juridische workflowoplossingen voor uw team te kunnen kiezen. Hier zijn een aantal dingen waar je op moet letten:

Automatisering: Zoek een tool die repetitieve taken en tijdrovende bedrijfsprocessen automatiseert

Zoek een tool die repetitieve taken en tijdrovende bedrijfsprocessen automatiseert Client management: U wilt een tool die u helpt om client management intake-processen, onboarding en klantenservice helpt met directe, veilige communicatie

U wilt een tool die u helpt om client management intake-processen, onboarding en klantenservice helpt met directe, veilige communicatie Samenwerking: Kies een tool die u verbindt met uw team voor real-time samenwerking, notificaties, automatische taakverdeling en projectmanagement

Kies een tool die u verbindt met uw team voor real-time samenwerking, notificaties, automatische taakverdeling en projectmanagement Databasebeheer: Zoek naar software die alle gegevens met betrekking tot uw clients, juridische praktijk, zaken en contacten op één veilige plaats bewaart

Zoek naar software die alle gegevens met betrekking tot uw clients, juridische praktijk, zaken en contacten op één veilige plaats bewaart Integratie : Ga voor software die integreert met uw andere tools om uw gegevens samen te brengen in één dashboard

Ga voor software die integreert met uw andere tools om uw gegevens samen te brengen in één dashboard Rapportage: Kies een tool die uw praktijkbeheer en winstgevendheid verbetert met gegevensanalyse, KPI bijhouden en productiviteitsbewaking

Hebben we iets gemist? Misschien bent u op zoek naar software voor personeelsbeheer voor uw bedrijf of automatisering van de facturering. Wat het ook is, dat is ook belangrijk! Maak er een aantekening van voordat je je op de goede dingen stort.

De 10 beste juridische werkstroom software voor gebruik in 2024

Oké, je weet nu officieel wat je moet zoeken in juridische automatisering van werkstromen software! Nu ben je klaar om een tool te vinden waar je van houdt en te genieten van de vrijheid van geautomatiseerde workflows en verbeterde juridische processen.

1. ClickUp

Automatiseringen triggeren automatisch resultaten wanneer een actie plaatsvindt in ClickUp, waardoor uw werkstroom voor allerlei juridische Taken wordt versneld ClickUp is een alles-in-één projectmanagement oplossing ontworpen om teams in verschillende sectoren te helpen hun workflows zo efficiënt mogelijk te plannen, organiseren en uit te voeren. Het is de enige tool die krachtig genoeg is om al uw werk samen te brengen - over apps heen - in één enkel veilig platform.

Met honderden functies voor samenwerking in elk abonnement is ClickUp de perfecte plek om verbinding te maken met clients, andere juridische professionals en meer.

Aanpasbaar of kant-en-klaar Automatiseringen in ClickUp spelen ook een belangrijke rol bij het creëren van georganiseerde juridische workflows. Of u nu uw project handoffs, het client intake proces wilt stroomlijnen, of op zoek bent naar een efficiëntere manier om taken toe te wijzen, workflow automatisering in ClickUp is uw antwoord. Automatisering van de juridische workflow helpt onnodige administratieve Taken te elimineren, waardoor u meer tijd overhoudt voor juridisch onderzoek, begeleiding en meer.

U hebt ook toegang tot meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen, waaronder ClickUp's sjabloon voor juridisch projectmanagement . Het zal de voortgang bijhouden en de samenwerking tussen teams verbeteren voor onderzoek, rechtszaken, contracten en al het andere waar je mee te maken hebt.

ClickUp beste functies

Gigantische bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen, waaronder sjablonen voor contracten , sjablonen voor client management , aSjabloon voor het bijhouden van juridische zakenen al het andere dat u nodig hebt

Meer dan 1.000 integraties om elke tool die u gebruikt te verbinden in één veilig platform

Honderden functies voor het beheren van relaties met cliënten (CRM) om te allen tijde snelle en veilige verbindingen met uw cliënten te garanderen

Aanpasbare dashboards en 15+ weergaven ontworpen om uw projectmanagementsysteem te verbeteren met functies zoals beheer van prioriteiten voortgang bijhouden en automatisering voor taken

ClickUp limieten

Het kan een beetje moeilijk zijn om te wennen aan de uitgebreide functies van ClickUp

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.800+ beoordelingen)

4.7/5 (8.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Smokeball

via Rookbal Smokeball is een software voor het beheer van juridische praktijken om kleine advocatenkantoren en solobeoefenaars te helpen bij het beheren van zaken, documenten, samenwerking en clientcommunicatie. Gebruik functies zoals software voor tijdsregistratie van advocaten automatisering van documenten en e-mailbeheer om georganiseerd te blijven en de productiviteit te verhogen.

Smokeball beste functies

Automatisering functies voor taken zoals het aanmaken van documenten, e-mail en het plannen van Taken

Topklasse documentbeheersysteem waarmee je je bestanden overal kunt organiseren en doorzoeken

Met de financiële beheertools kun je uitgaven beheren, factureerbare uren bijhouden en het aanmaken van facturen automatiseren

Meer dan 15 integraties met software zoals Microsoft Word, Zoom en QuickBooks Online

Smokeball limieten

Sommige gebruikers vermelden problemen met de service die niet volledig cloudgebaseerd is

Kan volgens sommige beoordelingen resulteren in problemen met de clientcommunicatie vanwege incompatibiliteit met browsers

Smokeball prijzen

Rekening: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Boost: $89/maand per gebruiker

$89/maand per gebruiker Groeien: $179/maand per gebruiker

$179/maand per gebruiker Prosper+: $219/maand per gebruiker

Smokeball beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

3. MyCase

via MijnGeval MyCase is uitgebreide software voor juridisch beheer, ontworpen voor praktijken van elke grootte, van freelance paralegals tot juridische afdelingen van bedrijven. Het biedt tools voor procesverbetering automatisering van documenten, factureringsbeheer en nog veel meer.

MyCase beste functies

Tools waarmee u aangepaste workflows kunt maken voor routinetaken, zodat u menselijke fouten tot een minimum kunt beperken

Functies zijn onder andere intakeformulieren voor clients, e-handtekening en ingebouwde portals voor clients voor uw juridische diensten

Uitgebreide analysetools bieden inzicht in de financiën, werkstromen en het beheer van zaken van uw bedrijf

Integratie met Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks en andere populaire tools

MyCase limieten

Sommige beoordelingen van advocatenkantoren vermelden problemen met het beheer van clients met meerdere zaken

Volgens beoordelingen van gebruikers kan het downloaden van gegevens beperkt zijn

MyCase prijzen

Basis: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Geavanceerd: $99/maand per gebruiker

MyCase beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4. Clio

via Clio Clio is software voor het beheer van juridische werkstromen die stroomlijnt hoe u werkt en hoe u zaken beheert. Het is cloudgebaseerd en biedt functies zoals tijdsregistratie, facturering, documentbeheer en communicatietools om de productiviteit en organisatie van uw juridische afdeling te verbeteren.

Clio beste functies

Dankzij opslagruimte in de cloud hebt u altijd en overal toegang tot informatie over zaken en belangrijke documenten en kunt u deze delen

Functies voor client onboarding zorgen voor een hoogwaardige ervaring met geautomatiseerde follow-up e-mails en herinneringen voor correspondentie om tijdige communicatie en een goede indruk te garanderen

Met de functies voor facturering en facturering kunnen gebruikers facturen maken en versturen, om betalingen vragen bijhouden en financiële rapportages automatiseren

Meer dan 200 integraties met populaire tools voor praktijkbeheer

Clio beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het accepteren van betalingen van clients die liever per cheque of ACH betalen

Er zijn geen functies om per ongeluk verwijderde bestanden terug te zetten, wat bij sommige gebruikers problemen heeft veroorzaakt

Clio prijzen

EasyStart: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Essentials: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Geavanceerd: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Voltooid: $129/maand per gebruiker

Clio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

5. Filestage

via Onit Onit is gespecialiseerd in het creëren van softwareoplossingen om bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen. Het merk biedt verschillende gespecialiseerde producten, waaronder OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

Met OnitX ELM kunt u uw workflow vereenvoudigen, statistieken bijhouden die er toe doen, de samenwerking verbeteren en interne en externe besparingen maximaliseren. Het is een aanpasbare juridische workflowsoftware met een low-code engine die perfect is voor juridische afdelingen en grote advocatenkantoren.

Onit beste functies

Aanpasbare dashboards en gebruikersvriendelijke interfaces om uw juridische werkzaamheden efficiënter te maken

Uitgebreide rapportage en analysetools geven inzicht in winstgevendheid, case management en praktijkgebieden

Tools voor automatisering van juridische werkstromen zorgen voor invoer van gegevens, aanmaken van documenten, facturering en meer 📚

Betaalde abonnementen dekken onbeperkt aantal leden in plaats van kosten in rekening te brengen voor elke gebruiker

Onit limieten

Gebrek aan feedback van gebruikers op populaire beoordelingsplatforms maakt het moeilijk om de standaard productervaring te beoordelen

Rapporten van sommige juridische bedrijven melden dat de maandelijkse prijs te hoog is voor hun budget

Onit prijzen

Standaard: $700/maand

$700/maand Professioneel: $900/maand

$900/maand Premium: $2.000/maand

Onit beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (2+ beoordelingen)

3.8/5 (2+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Selectievakje

via Selectievakje Selectievakje is een AI-platform voor automatisering van de werkstroom dat is ontworpen voor bedrijven in verschillende sectoren, waaronder advocatenkantoren. Het biedt no-code in-house juridische software die de waarde en snelheid van uw diensten kan verbeteren, waardoor u een betere indruk maakt op clients.

Selectievakje beste functies

Werk toewijzen aan uw interne juridische team op basis van capaciteit of specialisatie

Werkstroomoplossingen zonder code bouwen en bijwerken met een visueel drag-and-drop canvas dat iedereen kan gebruiken

Dankzij integraties met tools als Slack, Microsoft Teams, Google Drive en DocuSign kunnen teams communicatie en verzoeken uit verschillende bronnen verwerken

Analytics geven informatie over de status van taken, werkvolume, projecttype en de gemiddelde tijd om verzoeken te voltooien

Selectievakje beperkingen

Gebrek aan feedback op populaire beoordelingsplatforms maakt het moeilijk om de typische gebruikerservaring te meten

Selectievakje biedt geïnteresseerde klanten geen toegang tot prijsinformatie op hun website of populaire beoordelingssites

Prijzen van het selectievakje

Gebruikers moeten contact opnemen met Checkbox voor een demo om prijsinformatie te ontvangen.

Beoordelingen van het selectievakje

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

8. Kissflow

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Kissflow-Project.png De weergave van het Kanban-bord van Kissflow /%img/

via Kissflow Kissflow is een cloud-gebaseerd platform dat werkstroomprocessen automatiseert met een no-code engine. Teams van juristen kunnen aangepaste oplossingen bouwen zonder dat ze technische expertise nodig hebben, waarbij repetitieve taken worden geautomatiseerd en de productiviteit in slechts een paar klikken wordt geoptimaliseerd.

Kissflow beste functies

Met de drag-and-drop interface kunt u snel formulieren, juridische documenten en workflows maken zonder kennis van codering

Tools voor het in kaart brengen van processen stellen u in staat om complexe processen eenvoudig te visualiseren en in kaart te brengen in stroomdiagrammen en proceslandschappen

Analytics en rapportage tools stellen je in staat weloverwogen beslissingen te nemen, aangepaste rapporten te maken en bedrijfsprestaties bij te houden

Integraties met apps zoals Google Drive en Slack om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en productiviteit te verbeteren

Kissflow beperkingen

Niet specifiek ontworpen voor de juridische sector en mist mogelijk functies die beschikbaar zijn in speciale juridische workflowsoftware

In het basis abonnement ontbreekt de toegang tot geavanceerde functies zoals externe gebruikers en de mogelijkheid om een privé cluster te creëren

Kissflow prijzen

Basis: $1.500+/maand

$1.500+/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kissflow beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

9. Visarend Aanpak

via Visarend Osprey Approach is een uitgebreide juridische dienst die tools biedt voor alles van werkschema en werkstroombeheer tot financiële rapportage. Het omvat tijdsregistratie, geautomatiseerde facturering, cloudgebaseerd documentbeheer, soepele onboarding van clients en veilige communicatie.

Osprey Approach beste functies

Door geautomatiseerde formulieren aan te maken en documenten te beheren kunt u tijd besparen, menselijke fouten verminderen en bestanden georganiseerd houden in een toegankelijke bibliotheek

Functies voor praktijk-, zaak- en clientbeheer helpen alle gebieden van uw juridische praktijk met elkaar te verbinden om de efficiëntie en het succes te verbeteren

Financiële tools optimaliseren maandafsluitingsprocessen en centraliseren financiële operaties op één platform voor betere zichtbaarheid

Client management tools moderniseren de onboarding ervaring en maken case management een fluitje van een cent

Osprey Approach limieten

Sommige gebruikers melden problemen met het navigeren door de interface en het gebruik van add-ons

Osprey Approach biedt potentiële klanten geen toegang tot prijsinformatie op hun website of populaire beoordelingssites

Prijzen van de Osprey Approach

Gebruikers moeten een consultatie boeken bij het team van Osprey Approach om prijsinformatie te ontvangen.

Beoordelingen en recensies van de visarende aanpak

G2: 4.7/5 (8.800+ beoordelingen)

4.7/5 (8.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

10. TeamConnect

via Mitratech TeamConnect is een ELM-platform van Mitratech dat is ontworpen voor juridische activiteiten van elke grootte. Het biedt tools voor facturatie, financieel beheer, documentbeheer, automatisering van de juridische workflow en verschillende andere gebieden van matter management.

TeamConnect beste functies

Gecentraliseerd gegevensbeheerplatform houdt al uw documenten op één locatie waar u altijd en overal bij kunt

Automatisering van de juridische workflow stelt u in staat om processen stroomlijnen en de kans op fouten verkleinen

Aangepaste rapportage stelt uw teams in staat om rapporten te genereren op basis van specifieke criteria voor de inzichten die u nodig hebt wanneer u ze nodig hebt

Dankzij samenwerkingstools en realtime communicatie kunnen teamleden efficiënter samenwerken

TeamConnect limieten

Sommige reviews melden de behoefte aan een snellere, meer intuïtieve gebruikersinterface

TeamConnect geeft geen toegang tot prijsinformatie op hun website of populaire reviewsites

TeamConnect prijzen

Potentiële klanten moeten een TeamConnect-demo aanvragen om toegang te krijgen tot prijsinformatie.

TeamConnect beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1+ beoordeling)

Verbeter de werkstroom van uw advocatenkantoor

Als uw concurrentie toegang heeft tot geautomatiseerd Taakbeheer, het bijhouden van deadlines en documentbeheer, zou u dat dan niet moeten hebben?

Met juridische workflowsoftware maakt u tijd en middelen vrij, zodat u zich kunt richten op wat u het beste kunt doen: uw clients bedienen. 🌻

Blijf uw concurrentie voor met de meest veelzijdige en functierijke software voor juridisch workflowbeheer die er is. Aanmelden voor ClickUp vandaag (het is gratis)!