10 Software voor het in kaart brengen van relaties voor verkoopteams in 2024

Verkoop is de levensader van elk bedrijf. Als verkoopleider moet u begrijpen hoe belangrijke besluitvormers tot een aankoopbeslissing komen. Meestal betekent dit dat je de belangrijkste spelers in een bedrijf moet identificeren en hun rol in het aankoopproces.

De meeste bedrijven zullen niet zomaar hun organigram geven (zelfs als je het vriendelijk vraagt), dus het is aan jou om onderzoek te doen om de relaties tussen je leads en klanten te achterhalen.

Software voor het in kaart brengen van relaties is een grote hulp voor elk verkoopteam dat informatie over relaties nodig heeft voor

klantenbeheer

. Door de klantrelatie in kaart te brengen, wordt het een makkie om nieuwe klanten aan te trekken, bestaande klanten tevreden te stellen en winpercentages te verhogen. 🤩

Als je nog nooit een tool voor het in kaart brengen van klantrelaties hebt gebruikt, hoef je je geen zorgen te maken. In deze uitgebreide gids laten we je zien welke softwarefuncties onmisbaar zijn voor business development. Om je zoektocht te starten, bespreken we ook de 10 beste relationship mapping software voor B2B sales in 2024.

Wat moet je zoeken in Software voor het in kaart brengen van relaties?

De beste tools voor het in kaart brengen van relaties bevatten functionaliteiten voor:

Visualisatie van gegevens: De belangrijkste functie van elke software voor het in kaart brengen van relaties is hoe goed het visuele weergaven van complexe klantrelaties genereert. Het moet in staat zijn om snel gegevens te visualiseren zoals organigrammen, in duidelijke grafieken

De belangrijkste functie van elke software voor het in kaart brengen van relaties is hoe goed het visuele weergaven van complexe klantrelaties genereert. Het moet in staat zijn om snel gegevens te visualiseren zoals organigrammen, in duidelijke grafieken Integraties: Een degelijke tool moet gegevens uit meerdere bronnen integreren, waaronder CRM-platforms (Customer Relationship Management) zoals Salesforce, e-mail, telefoongesprekken en sociale media zoals LinkedIn of X (voorheen Twitter)

Een degelijke tool moet gegevens uit meerdere bronnen integreren, waaronder CRM-platforms (Customer Relationship Management) zoals Salesforce, e-mail, telefoongesprekken en sociale media zoals LinkedIn of X (voorheen Twitter) Realtime updates: Wie heeft er tijd om handmatig een relatiekaart opnieuw te genereren? Software voor het in kaart brengen van relaties moet relatiekaarten bijwerken op basis van realtime interacties en gegevens

Wie heeft er tijd om handmatig een relatiekaart opnieuw te genereren? Software voor het in kaart brengen van relaties moet relatiekaarten bijwerken op basis van realtime interacties en gegevens Sjablonen: Bespaar meer tijd door te kiezen voor software voor het in kaart brengen van relaties die sjablonen bevat, niet alleen voor uw afbeeldingen, maar ook voor ander gebruik. De mapping-software moet alles kunnen maken, van verkoopscripts tot ontwikkelingsplannen

Bespaar meer tijd door te kiezen voor software voor het in kaart brengen van relaties die sjablonen bevat, niet alleen voor uw afbeeldingen, maar ook voor ander gebruik. De mapping-software moet alles kunnen maken, van verkoopscripts tot ontwikkelingsplannen Samenwerking: Zelfs de beste verkoper moet met een team samenwerken. Zoek naar software voor het in kaart brengen van relaties waarmee teamleden kaarten kunnen delen, opmerkingen kunnen toevoegen en kunnen brainstormen in een cloud-eerste omgeving

Zelfs de beste verkoper moet met een team samenwerken. Zoek naar software voor het in kaart brengen van relaties waarmee teamleden kaarten kunnen delen, opmerkingen kunnen toevoegen en kunnen brainstormen in een cloud-eerste omgeving Procesverbetering: Het in kaart brengen van relaties moet niet ophouden bij een eenvoudige afbeelding. Zoek naar een tool die het verkoopproces visualiseert en reviseert zelf

De 10 beste software voor het in kaart brengen van relaties in 2024

Of je nu eersteklas klantenondersteuning wilt bieden aan belangrijke accounts of gewoon een gegevensgestuurde besluitvormingstool nodig hebt voor verkoopplanning, software voor het in kaart brengen van relaties is een must.

Kies voor doorgelichte softwaretools die zijn ontworpen om elke fase van de relatieplanning te ondersteunen

klanttraject

. Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van de tien beste relationship mapping software van 2024.

1.

ClickUp

Plan en organiseer projecten, ideeën of bestaande taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht

Begrijp ons niet verkeerd: we houden van een goede tool voor datavisualisatie. Maar uw team heeft waarschijnlijk geen tijd om te switchen tussen verschillende tools en platforms. ClickUp combineert alles wat verkoopteams nodig hebben om klantaccounts te beheren, met elkaar te chatten, taken toe te wijzen, prestaties te controleren en nog veel meer. 📚

Ons alleskunnerplatform werkt ook als software voor het in kaart brengen van relaties.

Gebruik

ClickUp Mindmaps

om de verschillende soorten relaties tussen uw bedrijfscontacten te identificeren. Uw verkoopteam kan het volgende doen

mindmapping

in realtime om verbanden te leggen, verkoopworkflows in kaart te brengen en taken toe te wijzen.

Creëer een

ClickUp Whiteboard

om relaties tussen uw team en klanten te creëren, te structureren en visueel te organiseren. Begin met een algemene brain dump en verfijn uw ideeën in de gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface. Klik gewoon op een Whiteboard-knooppunt om taken, bestanden, Documenten en meer te koppelen om een bruikbare relatiekaart te maken die implementatie tot een fluitje van een cent maakt.

ClickUp beste eigenschappen

Zodra u de relaties in kaart hebt gebracht, logt u alles in de ClickUp CRM

Breng relaties, workflows en taken in kaart binnen ClickUp Mindmaps

Deel eenvoudig ClickUp Mindmaps en ClickUp Whiteboards met uw verkoopteam via Chat, Docs of opmerkingen

Probeer ClickUp AI om ideeën samen te vatten en sneller presentatieoverzichten te maken

Voeg afbeeldingen en links toe aan uw ClickUp Whiteboard voor meer context

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde plannen

ClickUp heeft veel functies, dus het kan beginners wat tijd kosten om aan het platform te wennen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Prolifiq

Via

Prolifiq

Een beetje hulp nodig bij accountplanning? Prolifiq is een tool voor het in kaart brengen van relaties waarmee je belangrijke besluitvormers kunt zoeken en contact kunt leggen zonder het platform te verlaten.

Bovendien werkt Prolifiq naadloos samen met Salesforce of Quip om uw relatiekaarten te combineren met uw CRM en verkooptaken.

Prolifiq beste functies

Prolifiq ACE is een intelligent digitaal content management systeem dat integreert met uw tool voor het in kaart brengen van relaties

Prolifiq CRUSH ondersteunt key account management en omzetoptimalisatie

Meet de invloed van belangrijke belanghebbenden binnen Prolifiq

Gebruik Prolifiq om bepaalde stakeholders prioriteit te geven en wijs ze toe aan leden van uw verkoopteam

Prolifiq beperkingen

Prolifiq heeft niet veel beoordelingen

Sommige gebruikers zeggen problemen te hebben met trage laadtijden

Prolifiq prijzen

Relationship Mapping Tool Native in Salesforce : $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Crush: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Ace: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Complete Suite: $79/maand per gebruiker

Prolifiq beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

3. Upland

Via

Upland

Upland is een softwaregigant die oplossingen maakt voor alles van e-mailmarketing tot kennisbeheer. Zijn software voor het in kaart brengen van relaties, Altify, werkt native in Salesforce om alle besluitvormers in één duidelijke grafiek met elkaar te verbinden.

Het identificeert niet alleen relaties tussen belanghebbenden, maar Altify helpt ook

uw verkoopproces te verfijnen

. Identificeer hiaten in uw verkoopstrategie en zoek suggesties om deze te verbeteren.

Upland beste eigenschappen

Beweeg met de muis over contacten in je kaart om hun invloed en koopkracht te zien

Altify helpt je om criticasters en supporters te identificeren

In realtime samenwerken met uw team in Altify

Importeer nieuwe en bestaande contactpersonen naar Salesforce

Upland beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de rapporten niet intuïtief zijn

Anderen zeggen dat Altify over het algemeen lijdt aan een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid en een logge UI

Upland prijzen

Neem contact op voor prijzen

Upland beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (40+ beoordelingen)

4.2/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

4. DBDiagram

Via

DBDiagram

Misschien hebt u geen fancy tool nodig die verbinding maakt met Salesforce. Als u op zoek bent naar gratis software voor het in kaart brengen van relaties zonder toeters en bellen, probeer dan DBDiagram. 🛠️

Dit is een gratis tool, maar het is veel technischer dan de andere opties in onze top 10. DBDiagram maakt verbinding met SQL-databases om gegevens in realtime te visualiseren. Je kunt het voor veel meer gebruiken dan alleen het in kaart brengen van relaties, maar je hebt wel wat serieuze databasekennis nodig om DBDiagram correct te gebruiken.

DBDiagram beste eigenschappen

Exporteer uw relatiekaarten naar een afbeeldingsbestand of PDF

DBDiagram integreert met SQL-bestanden

Deel diagrammen intern of extern met een enkele klik

DBDiagram integreert met webframeworks zoals Ruby on Rails en Django

DBDiagram beperkingen

DBDiagram kan technisch worden, dus het is het beste voor mensen die SQL begrijpen

De grootste klacht van gebruikers is de complexiteit en het gebrek aan visuele ontwerpfuncties

DBDiagram prijzen

Gratis

Persoonlijk Pro: $9/maand

$9/maand Team: $40/maand voor drie gebruikers

DBDiagram beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2 beoordelingen)

4.3/5 (2 beoordelingen) Capterra: N/A

5. Creately

Via

Via

Verkoopteams gebruiken Creately om visuele werkruimten te bouwen voor brainstorming en projectuitvoering. Hoewel je het kunt gebruiken als software voor het in kaart brengen van relaties, zijn de planningstools van Creately waar het allemaal om draait.

Of je nu customer journey maps, buyer personas of een relatiekaart moet maken, er is een Creately framework voor. Het bevat ook een indrukwekkend aantal sjablonen voor concept maps,

mindmapping

wireframes en meer.

Creately beste functies

Creately heeft KPI's en OKR's ingebakken in het platform

Veilig samenwerken aan relatiekaarten in realtime

Brainstormen en stappenplannen ontwikkelen

Creately-sjablonen gebruiken voor diagrammen, grafieken, storyboards, work breakdown structures en nog veel meer

Creately beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat Creately traag is bij het laden van diagrammen met veel gegevens

Andere gebruikers zeggen dat het lastig is om door de canvassen te navigeren, vooral bij grote canvassen

Prijzen van Creately

**Gratis

Starters: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $89/maand voor onbeperkte gebruikers

$89/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (970+ beoordelingen)

4.4/5 (970+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

6. Visio

Via

Visio

Werk je bij een Microsoft-bedrijf? Visio is een no-brainer voor Microsoft 365-bedrijven omdat het al is inbegrepen in je abonnement.

Het is in de eerste plaats een hulpmiddel voor gegevensvisualisatie, dus je kunt Visio als veel meer gebruiken dan software voor het in kaart brengen van relaties. Werk in realtime samen met je team om gegevens te visualiseren via desktop of de Visio-webapp. 📈

Visio beste functies

Viso bevat tientallen sjablonen voor diagrammen en stencils

Samenwerken aan Visio-diagrammen vanuit Microsoft Teams

Excel-gegevens in een paar klikken omzetten in Visio-diagrammen met de tool Data Visualizer

Aangepaste Visio-diagrammen overzetten naar Word-documenten of PowerPoint-presentaties

Visio-beperkingen

Visio heeft waarschijnlijk geen zin als je nog geen Microsoft 365 hebt

Sommige gebruikers zeggen dat Visio niet zo intuïtief is als andere tools voor het maken van diagrammen

Prijzen van Visio

Microsoft 365: Inbegrepen

Inbegrepen Visio Plan 1: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Visio Plan 2: $15/maand per gebruiker

Visio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (650+ beoordelingen)

4.2/5 (650+ beoordelingen) Capterra: (3.000+ beoordelingen)

7. MindNode

Via

MindNode

MindNode is in de eerste plaats een hulpmiddel voor mindmapping en outlining, maar je kunt het ook gebruiken voor het in kaart brengen van relaties. Het ziet er bedrieglijk eenvoudig uit, maar het verpakt een indrukwekkend aantal functies in het platform.

Gebruik MindNode om taken bij te houden, ideeën te schetsen en visuele tags te maken. Het biedt ook een aantal coole thema's, stickers en styling voor een prachtige visuele ervaring.

MindNode beste functies

Deel en exporteer je mindmap met je team

Focusmodus inschakelen om afleiding te elimineren

Bekijk outlines en mindmaps naast elkaar

Voeg meer context toe met Visual Tags

MindNode beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om mindmaps te exporteren

MindNode integreert niet met populaire CRM's

Prijzen van MindNode

Maandelijks: $3.63 (£2.99)

$3.63 (£2.99) Jaarlijks: $24.27 (£19.99)

MindNode beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15 beoordelingen)

8. Pipeliner

Via

Pipeliner

Pipeliner is in de eerste plaats een CRM, maar laat dat je niet misleiden. U kunt dit platform ook gebruiken als krachtige software voor het in kaart brengen van relaties. Pipeliner zegt zelfs dat het de enige CRM is die het in kaart brengen van relaties als een native functie heeft. 👩‍💻

Het beste van alles is dat Pipeliner integreert met Microsoft- en Google-suites, dus als u uw CRM-gegevens wilt bekijken in uw kantoorsuite, is het net zo eenvoudig als het toevoegen van een integratie.

Pipeliner beste eigenschappen

Pipeliner Automatizer biedt workflowoptimalisatie zonder code

Gebruik de Pipeliner mobiele app met ingebouwde AI

Verbind uw relatiekaart met bootstrapping, piramiding of backward mapping strategieën

Bekijk relatiekaarten naast uw CRM-gegevens voor meer context

Pipeliner beperkingen

Pipeliner's integraties kunnen een beetje traag zijn

Andere gebruikers zeggen dat de API-connector vaak stuk gaat

Pipeliner prijzen

Starters: $65/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$65/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $85/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$85/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $115/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$115/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Unlimited: $150/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Pipeliner beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (460+ beoordelingen)

4.6/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (210+ beoordelingen)

9. Pingboard

Via

Pingboard

Pingboard is eigenlijk een oplossing voor werknemersbetrokkenheid voor het mobiliseren en

het plannen van personeel

maar u kunt het ook gebruiken om relaties in kaart te brengen.

Gebruik de organigramfunctie om relatiekaarten te maken voor uw prospects. Teams Matrix is een gloednieuwe functie die het volgende weergeeft

functieoverschrijdende teams

in één overzichtelijk diagram.

Pingboard beste functies

Grote verkoopteams zullen dol zijn op de Werknemersgids, die u in enkele seconden verbindt met uw collega's

Planning van vergaderingen automatiseren

Verkoopsuccessen meten en herkennen

Pingboard integreert met Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 en meer

Pingboard beperkingen

Pingboard is meer gericht op management en HR dan op verkoop

Sommige gebruikers zeggen dat de integraties van Pingboard buggy zijn

Pingboard prijzen

Basis: $149/maand, jaarlijks betaald

$149/maand, jaarlijks betaald Essentieel: $299/maand, jaarlijks betaald

$299/maand, jaarlijks betaald Pro: $399/maand, jaarlijks betaald

$399/maand, jaarlijks betaald Prijzen op maat: Neem contact op voor prijzen

Pingboard beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

4.3/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (590+ beoordelingen)

10. Lucide

Via

Lucide

Lucid is een van de bekendste namen in de diagrammenwereld. Gebruik de drag-and-drop diagrambouwer van Lucidchart om snel relaties in real-time in kaart te brengen met je verkoopteam. Lucidspark is een virtueel whiteboard dat perfect is voor het brainstormen over verkoopstrategieën na het bouwen van een solide relatiekaart.

Lucid beste functies

Werk in realtime samen met je collega's via tags en chats

Wijs teamleden toe aan elke relatie of taak om de implementatie te versnellen

Lucid integreert met Google, Microsoft en Atlassian producten

Snel gegevens visualiseren via Lucid's uitgebreide integraties met derden

Lucid beperkingen

Gebruikers zouden willen dat Lucid offline toegang bood

Andere gebruikers zeggen dat Visio gemakkelijker te gebruiken is

Lucid prijzen

Neem contact op voor prijzen

Lucid beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (4.700+ beoordelingen)

4.2/5 (4.700+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (1.900+ beoordelingen)

ClickUp: Het geheim van klantsucces

Software voor het in kaart brengen van relaties is het fundament van elke succesvolle verkoopstrategie. Het geeft uw team de kans om te brainstormen, te experimenteren met nieuwe ideeën en betere klantervaringen te leveren.

Maar moderne verkoop vereist veel meer dan alleen mooie grafieken. U moet uw grote ideeën uitvoeren en daarom kiezen zoveel verkoopteams voor ClickUp.

Bespaar tijd

door al uw relatiekaarten, notities, taken en statistieken samen te brengen in één intuïtief platform. ✨

U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Geef ClickUp een proefrit met uw team om de tijdbesparende functies uit eerste hand te zien.

Maak nu gratis een ClickUp werkruimte aan

-geen creditcard nodig.