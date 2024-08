10 beste TeamViewer alternatieven voor externe toegang in 2024

Externe teams hebben een stabiele manier nodig om toegang te krijgen tot bestanden, verbonden te blijven en samen te werken. Tools voor externe connectiviteit zoals TeamViewer maken dit niet alleen mogelijk, maar ook een soepel proces.

TeamViewer wordt hoog gewaardeerd, maar het is niet de enige software voor externe toegang die er is.

In deze gids vergelijken we de belangrijkste functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen van 10 concurrerende tools voor externe desktops om je te helpen het beste alternatief voor TeamViewer te vinden. Ongeacht de grootte of het budget van uw team, wij zijn er om u te helpen de juiste oplossing te vinden, zodat uw team kan communiceren tussen meerdere monitoren en op schema kan blijven. 🤝

Wat is TeamViewer en hoe werkt het?

TeamViewer is software voor externe toegang waarmee mensen externe apparaten kunnen gebruiken om verbinding te maken met een andere server of apparaat. Hierdoor kunnen teams snel en eenvoudig toegang krijgen tot bestanden, apps en gegevens vanaf elk apparaat, zonder dat er een VPN nodig is.

Naast externe toegang tot bestanden wordt TeamViewer gebruikt voor externe ondersteuning voor IT-teams. Ondersteuningsteams gebruiken TeamViewer om op afstand de controle over apparaten over te nemen om problemen op te lossen en apps en programma-updates uit te rollen.

Samen maken deze functies TeamViewer tot een aantrekkelijke optie voor bedrijven met teamleden die op afstand werken en verspreid zijn over het hele land of de hele wereld. De software maakt connectiviteit, teamwerk en teams op afstand betrokken houden eenvoudiger. ✨

Wat te zoeken in een TeamViewer Alternatief

TeamViewer is een populaire oplossing voor toegang op afstand voor teams die overal toegang tot hun bestanden nodig hebben, maar is het de beste optie voor elk team? Dat zullen we aan jou overlaten! Volg ons om het ideale alternatief voor TeamViewer te vinden dat vandaag beschikbaar is.

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp Views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Om je te helpen de beste TeamViewer alternatieven te vinden, lees je hier waar je aan moet denken:

Doel: Hebt u de app nodig voor IT- of technische ondersteuning op afstand, toegang op afstand, ofteamsamenwerking?

Hebt u de app nodig voor IT- of technische ondersteuning op afstand, toegang op afstand, ofteamsamenwerking? Features: Beschikt het over de functies die u nodig hebt, zoals hoogwaardige audio, gegevensoverdracht, onbeheerde toegang of printen op afstand?

Beschikt het over de functies die u nodig hebt, zoals hoogwaardige audio, gegevensoverdracht, onbeheerde toegang of printen op afstand? Schaal: Is het product gemaakt voor individuele gebruikers of is het geschikt voor uw hele team?

Is het product gemaakt voor individuele gebruikers of is het geschikt voor uw hele team? Branding: Kunt u de branding aanpassen zodat het voelt als een white-labeled ervaring?

Kunt u de branding aanpassen zodat het voelt als een white-labeled ervaring? Gebruiksgemak: Is de app gebruiksvriendelijk? Kunnen alle eindgebruikers de app met een gerust hart installeren en gebruiken?

Is de app gebruiksvriendelijk? Kunnen alle eindgebruikers de app met een gerust hart installeren en gebruiken? Klantenondersteuning: Kun je ondersteuning bereiken wanneer dat nodig is? Is er een helpdesk of live chatmogelijkheid?

Sommige externe desktoptools zijn ontworpen voor zeer technische gebruikers, terwijl andere het beste werken voor kleine teams. Beslis wat voor jou het belangrijkst is en gebruik deze gids om een shortlist van opties voor jouw behoeften samen te stellen.

10 beste TeamViewer alternatieven in 2024

Hoewel je TeamViewer kunt gebruiken om ondersteuning op afstand te bieden, zal deze gids zich richten op de teamwork- en externe toegangsaspecten van de software. Met dit in gedachten zijn hier de beste alternatieven voor TeamViewer om je te helpen effectiever te werken vanaf elke locatie.

De werklastweergave van ClickUp houdt u op de hoogte van uw team en de individuele voortgang van elk lid

OK, we weten dat ClickUp misschien niet de eerste tool is die je overweegt als je op zoek bent naar een alternatief voor TeamViewer. Maar hoewel deze tool voor samenwerking op afstand geen externe desktoptoegang mogelijk maakt, vergemakkelijkt het de productiviteit en het teamwerk wel op andere spannende (en ongelooflijk efficiënte) manieren.

ClickUp is ontworpen voor werk op afstand en heeft tal van functies die teams in staat stellen beter samen te werken, waar ze ook zijn. En omdat ClickUp cloudgebaseerd is, kan uw team samenwerken en taken voltooien vanaf elk apparaat, zonder dat ze op afstand toegang tot hun bureaublad hoeven te hebben of zich zorgen hoeven te maken over betrouwbare verbindingen op afstand. ✨

Eenvoudig taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabel om op schema te blijven met teamleden

Gebruik taken in ClickUp om persoonlijke en teamtaken te organiseren en de voortgang ervan bij te houden. Samenwerken in ClickUp Documenten over inhoud, rapporten, wiki's en meer. Krijg een overzicht van uw individuele en teamvoortgang met ClickUp Dashboards gebruik dan een van ClickUp's 15+ weergaven om uw manier van werken te personaliseren.

Een van de grootste voordelen van ClickUp is dat het in hoge mate aanpasbaar is. Dat betekent dat je het kunt aanpassen aan elk team, elke afdeling of elke use case. Gebruik het platform als een samenwerkingstool voor inhoud voor uw marketingteam, zoals software voor projectbeheer voor uw projectteams, of als software voor het monitoren van werknemers voor uw HR- of managementteams.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Geïntrigeerd door hoe u ClickUp kunt gebruiken voor werk op afstand en samenwerking? Bekijk deze video om te zien hoe u ClickUp kunt gebruiken voor werken op afstand . 🤩

ClickUp beste eigenschappen

Bouw een volledig ecosysteem voor projectbeheer en productiviteit in de cloud

Bewaak uw voortgang in realtime metClickUp Doelen Werk samen met uw team tijdens videogesprekken of deel uw scherm tijdens online vergaderingen met deZoom integratie Maak op afstand verbinding met je team en werk samen metClickUp Whiteboards Verbind ClickUp met uw bestaande tools met meer dan1.000+ ClickUp integraties inclusieftools voor online vergaderingen Meerdere plannen en uitgebreide prijsopties, zelfs voor de gratis versie van ClickUp

ClickUp beperkingen

ClickUp is in de eerste plaats een hulpmiddel voor projectbeheer en niet zozeer een hulpmiddel voor toegang op afstand

Sommige gebruikers kunnen een leercurve ervaren met zijn uitgebreide set functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. AnyDesk

via AnyDesk AnyDesk is een remote desktop software-app waarmee teams verbonden kunnen blijven met programma's en bestanden kunnen overdragen, waar ze ook zijn. Krijg toegang tot het externe apparaat van elk teamlid via een wachtwoord, schakel beveiligingsfuncties zoals de privacymodus in en beheer mobiele apparaten op grote schaal met deze app hulpmiddel voor samenwerking op afstand . 🔏

AnyDesk beste functies

Installeer op uw eigen locatie of gebruik de cloudoplossing van AnyDesk

Stel teamleden in staat om apparaten op afstand te bedienen of er toegang toe te krijgen vanaf elke locatie

Pas de ervaring aan met je eigen branding

Profiteer van encryptie op militaire basis en beveiligde toegang

AnyDesk beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de beveiligingsinstellingen verwarrend en overweldigend kunnen zijn

De gebruikersinterface is niet zo gestroomlijnd als die van andere concurrenten, zeggen sommige gebruikers

AnyDesk prijzen

Gratis

Solo: $14,90/maand voor 1 gebruiker

$14,90/maand voor 1 gebruiker Standaard: $29,90/maand voor 20 gebruikers

$29,90/maand voor 20 gebruikers Geavanceerd: $79,90/maand voor 100 gebruikers

AnyDesk beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

3. Remmina

via Remmina Remmina is een gratis, open-source software voor toegang op afstand voor het delen van schermen en bestanden. Het maakt verbinding met je bureaublad vanaf een ander apparaat. Deze gestroomlijnde softwaretool voor Linux desktopgebruikers is gebouwd met ontwikkelaars en IT-professionals in gedachten. 💻

Remmina beste eigenschappen

Overal toegang tot uw Linux bureaublad

Uw ervaring aanpassen met weergaveopties en sneltoetsconfiguraties

Gebruik de software als basis om je eigen alternatief te maken

Beschikbaar in 60+ talen en in 50+ distributies

Remmina beperkingen

Remmina werkt alleen op Linux-distributies

Dit gratis alternatief voor TeamViewer is het meest geschikt voor solo IT-professionals in plaats van beginnende teams

Remmina prijzen

Gratis

Remmina beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: n.v.t

4. Chrome extern bureaublad

via Chrome extern bureaublad Chrome Remote Desktop is een geweldig alternatief voor snelle externe bureaubladtoegang en schermdeling tussen meerdere monitoren. Gebruik de tool om verbinding te maken met anderen als een softwaretool voor projectbeheer om ondersteuning op afstand te geven, of om toegang te krijgen tot je computer op afstand terwijl je aan het werk bent. 🖥️

Chrome Remote Desktop beste functies

Alles wat je nodig hebt is je computer en een Android- of iOS-apparaat

Profiteer van de veilige infrastructuur van Google

Werk in realtime samen met teamleden of klanten vanuit uw Chrome-browser

Bedien een extern bureaublad, draag bestanden over, gebruik schermdeling en krijg toegang tot gegevens vanaf elk apparaat

Chrome Remote Desktop beperkingen

Gebruikers melden dat de ervaring uiterst eenvoudig is in vergelijking met alternatieve softwareopties

Sommige gebruikers suggereren dat de app beter geschikt is voor persoonlijk gebruik dan voor professioneel gebruik

Chrome Remote Desktop prijzen

**Gratis

Chrome Remote Desktop beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

5. GeenMachine

via NoMachine NoMachine is een tool voor bureaublad op afstand waarmee mensen vanaf elke locatie verbinding kunnen maken met hun bureaublad. De software maakt het gemakkelijk om te werken terwijl je op zakenreis bent of werkt vanuit een coworkingruimte. Krijg toegang tot bestanden en programma's en bewerk of print ze waar je ook bent. 🖨️

NoMachine beste eigenschappen

Bestanden openen of overdragen vanaf elke locatie

Bied snelle en veilige toegang tot desktops voor uw teamleden

Apparaten op afstand bedienen voorteamsamenwerking of IT-ondersteuning op afstand

Rol de software op grote schaal uit om werken op afstand voor het hele bedrijf mogelijk te maken

NoMachine beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de software moeilijk te gebruiken kan zijn als je een langzame verbinding hebt

Connectiviteitsproblemen zijn voor sommige gebruikers een probleem geweest

NoMachine prijzen

**Gratis

NoMachine beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10 beoordelingen)

4.5/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3 beoordelingen)

6. Zoho Assist

via Zoho assistent Zoho Assist is een softwaretool voor IT-ondersteuning op afstand waarmee je teamleden de controle over apparaten op afstand kunnen overnemen om problemen op te lossen, fixes uit te rollen en anderen te ondersteunen. Dit is in de eerste plaats voor IT-teams die ondersteuning bieden aan anderen, maar met de software kun je ook je eigen apparaat op afstand bedienen. ⚒️

Zoho Assist beste functies

Breng een verbinding tot stand met een reeks apparaten, waaronder desktops, mobiele apparaten en servers

On-demand ondersteuningssessies op afstand uitvoeren zonder voorinstallatie

Bied ondersteuning en toegang op afstand en deel je scherm

Ondersteund door enterprise-grade beveiliging

Zoho Assist beperkingen

Deze software is ontworpen voor ondersteuning op afstand, dus een ander alternatief is beter als je de software wilt gebruiken voor toegang tot je eigen bureaublad op afstand of voor teamwerk en samenwerking

Sommige gebruikers melden dat de software veel bronnen kan gebruiken, vooral op oudere apparaten

Zoho Assist prijzen

Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Professioneel: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: $24/maand per gebruiker

Zoho Assist beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

7. RemotePC

via RemotePC RemotePC is een hulpprogramma voor externe desktoptoegang, ontworpen voor consumenten en professionele teams die 24/7 vanaf elke locatie toegang willen hebben tot hun hoofdapparaat of bureaublad. Met dit TeamViewer-alternatief kun je op afstand bestanden openen, afdrukken en samenwerken met meerdere gebruikers. 👀

RemotePC beste eigenschappen

Nodig teamleden uit om samen te werken aan presentaties of een probleem op te lossen

Sessies op afstand opslaan en opnemen en toegang krijgen tot volglogboeken

Geniet van cross-platform ondersteuning voor PC, Mac, Linux, iOS en Android apparaten

Toegang tot je apparaat via je webbrowser zonder software te installeren

beperkingen van RemotePC

Sommige gebruikers melden problemen met de software die bevriest terwijl ze aan het werk zijn

De mobiele versie zou volgens sommige gebruikers baat hebben bij upgrades om de snelheid en functionaliteit te verbeteren

Prijzen RemotePC

Consument: Vanaf $18,38/jaar voor 1 gebruiker

Vanaf $18,38/jaar voor 1 gebruiker SOHO: Vanaf $7,95/maand of $59,62/jaar voor onbeperkte gebruikers

Vanaf $7,95/maand of $59,62/jaar voor onbeperkte gebruikers Team: Vanaf $29,95/maand of $224,62/jaar voor onbeperkte gebruikers

Vanaf $29,95/maand of $224,62/jaar voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Vanaf $59,95/maand $449,62/jaar voor onbeperkte gebruikers

RemotePC beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

8. LogMeIn Pro

via LogMeIn LogMeIn Pro is een alternatief voor TeamViewer dat individuen en teams een manier biedt om verbonden te blijven met hun bestanden en elkaar vanaf elk apparaat. Gebruik de software om toegang te krijgen tot bestanden, toepassingen en bladwijzers op verschillende apparaten en besturingssystemen. 💾

LogMeIn Pro beste functies

Uw bureaublad op afstand bedienen, waar u ook bent

Afdrukken vanaf een locatie bij u in de buurt met afdrukken op afstand

Bedien uw bureaublad onderweg vanaf uw iPhone, iPad of Android-apparaat

Geniet van weergaveopties voor meerdere monitoren

LogMeIn Pro beperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijs minder betaalbaar dan andere alternatieven

De verbinding met de servers kan soms traag zijn

LogMeIn Pro prijzen

Particulieren: $30/maand voor onbeperkte gebruikers

$30/maand voor onbeperkte gebruikers Krachtige gebruikers: $70/maand voor onbeperkte gebruikers

$70/maand voor onbeperkte gebruikers Kleine bedrijven: $129/maand voor onbeperkte gebruikers

LogMeIn Pro beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: n.v.t

9. GoToMyPC

via GoToMyPC GoToMyPC is software voor extern bureaublad waarmee gebruikers onderweg verbinding kunnen maken met bestanden, toepassingen en gegevens. Functies zoals printen op afstand en bestandsoverdracht via slepen en neerzetten helpen teams productief te blijven, zelfs als ze hun hoofdwerkapparaat niet kunnen bereiken. 📱

GoToMyPC beste functies

Snel uw bureaublad bekijken vanaf pc, Mac, iOS en Android-apparaten

Profiteer van beveiliging op bankniveau en verificatie met meerdere factoren

Gebruik de viewer voor scherm delen om in realtime samen te werken met teamleden

Integreer met je bestaande netwerkinfrastructuur

GoToMyPC-beperkingen

Sommige gebruikers melden dat je problemen kunt krijgen als je de app probeert te gebruiken op oudere besturingssystemen

Sommigen vonden een vertraging tussen het verplaatsen van de cursor en het verschijnen van wijzigingen op het scherm

GoToMyPC prijzen

Persoonlijk: $44/maand per computer

$44/maand per computer Pro: $41,50/maand per computer

$41,50/maand per computer Zakelijk: $28/maand per computer

GoToMyPC beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

10. Splashtop

via Splashtop Splashtop is een softwaretool voor externe toegang en ondersteuning op afstand die teamleden verbonden houdt met hun bestanden en met elkaar. Met dit TeamViewer-alternatief hebben gebruikers overal toegang tot hun apparaten, naast functies als afdrukken op afstand, bestandsoverdracht en het opnemen van sessies. 🖨️

Splashtop beste functies

Verbinding maken met een reeks apparaten, waaronder iOS, Android, Microsoft Windows, Mac en Linux

Stel controles in om te bepalen wie toegang heeft tot welke apparaten

Stel uw lokale opstelling zo in dat deze uw hoofddesktop weerspiegelt met ondersteuning voor meerdere monitoren

USB-controllers aansluiten en gebruiken alsof ze op uw bureaublad zijn aangesloten met USB-apparaatomleiding

Splashtop beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de verscheidenheid aan beschikbare functies minder opwindend is dan bij andere concurrenten

De software is niet zo gemakkelijk te implementeren op Mac als op Windows, suggereren sommige gebruikers

Splashtop prijzen

Business Access Solo: $5/maand, jaarlijks gefactureerd

$5/maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijke toegang Pro: $8,25/maand per gebruiker

$8,25/maand per gebruiker Zakelijke toegang Performance: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Splashtop beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (500+ beoordelingen)

: 4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

Blijf verbonden met deze TeamViewer Alternatieven

TeamViewer blijft een van 's werelds populairste remote desktop services, maar deze lijst met alternatieven bewijst dat er een betere oplossing voor externe toegang kan zijn voor jouw individuele behoeften. Gebruik deze gids om het beste TeamViewer alternatief voor jouw team te vinden. 🙌

Als je klaar bent voor een revolutie in je benadering van werken op afstand, clickUp gratis proberen . Onze alles-in-één app is ontworpen om gebruikers in staat te stellen een digitale werkruimte te creëren waar teams in realtime of asynchroon kunnen samenwerken aan documenten, taken, projecten en meer.