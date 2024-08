10 beste tijdregistratietools voor ontwerpers, ontwerpers en marketeers in 2024

Software voor tijdsregistratie is als een kristallen bol die verborgen mogelijkheden onthult om de productiviteit en winstgevendheid van uw agentschap te verhogen. 🔮

Met gebruiksvriendelijke interfaces en geavanceerde rapportage maken deze tools tijdsregistratie een fluitje van een cent en kunnen ze een aantal geheimen voor succes onthullen.

De vraag is: Wat is de beste software voor tijdsregistratie voor bureaus?

Nou, we hebben het onderzoek gedaan en we hebben antwoorden.

Om je te helpen de ideale oplossing voor je team te vinden, hebben we deze lijst samengesteld met de 10 beste tools voor tijdsregistratie om je tijd beter te beheren en te maximaliseren.

Wat is software voor tijdsregistratie?

Apps voor tijdsregistratie zijn populair bij creatieve, ontwerp- en marketingbureaus. Deze tools houden de factureerbare uren bij die je teamleden en freelancers besteden aan verschillende taken en projecten om de productiviteit te verhogen.

Dit leidt tot nauwkeurigere facturering, meer transparantie van projecten en eenvoudiger budgetteren van projecten. Deze oplossingen bieden nauwkeurige gegevens voor tijdsregistratie, zodat u de productiviteit kunt analyseren en de beste oplossingen kunt implementeren technieken voor tijdmanagement voor toekomstige projecten.

Hulpmiddelen voor tijdsregistratie dienen ook als software voor toezicht op werknemers het verhoogt de productiviteit van teams en de winstgevendheid van projecten. Dit kan belangrijk zijn voor het management van digitale agentschappen en projectmanagers die regelmatig met teams op afstand werken. 🤩

De beste apps voor tijdsregistratie kunnen staan voor apps voor het bijhouden van doelen worden een integraal onderdeel van de werkstroom. De leden van het team kunnen zien hoe ze hun tijd besteden, welke doelen ze moeten voltooien en krijgen realtime updates over hun voortgang.

Hoe kies je de beste tool voor tijdsregistratie voor een agentschap?

De beste stopwatch hangt af van uw bureau, branche en werkstroom. Hier zijn enkele sleutelelementen om naar te zoeken in software voor tijdsregistratie voor kleine bedrijven :

Integraties : Kies een app voor tijdsregistratie die samenwerkt met uw bestaande tools om uw werkstroom te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren

Kies een app voor tijdsregistratie die samenwerkt met uw bestaande tools om uw werkstroom te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren Compatibiliteit: De bestesoftware voor tijdsregistratie opties hebben desktop-, web- en mobiele apps. Ze moeten ook compatibel zijn met Android, iOS, Windows, macOS, Linux en Chrome, dus er is voor elk wat wils

De bestesoftware voor tijdsregistratie opties hebben desktop-, web- en mobiele apps. Ze moeten ook compatibel zijn met Android, iOS, Windows, macOS, Linux en Chrome, dus er is voor elk wat wils Sjablonen: Bespaar tijd door een tool te kiezen die het volgende biedtsjablonen voor tijdsregistratie,sjablonen voor consultingurenregistratie sjablonen, en meer

Bespaar tijd door een tool te kiezen die het volgende biedtsjablonen voor tijdsregistratie,sjablonen voor consultingurenregistratie sjablonen, en meer Samenwerking: Vind een tool waarmee uw team in realtime kan samenwerken voor een beter resultaatclientbeheertaakbeheer en efficiëntie

Vind een tool waarmee uw team in realtime kan samenwerken voor een beter resultaatclientbeheertaakbeheer en efficiëntie Automatiseringen: Sommige van de beste software voor tijdsregistratie van bureaus hebben functies voor automatisering om zaken af te handelen zoals invoer van uren, tijdlijnen aanmaken en zelfs facturering, zodat je meer gratis tijd hebt

10 beste software voor tijdsregistratie in 2024

Klaar om de juiste software voor tijdsregistratie te vinden om de workflow van uw agentschap te stroomlijnen en uw resultaten te verbeteren?

Vergelijk de 10 beste tools voor tijdsregistratie voor deze specifieke toepassing. Vind de sleutel functies, limieten, reviews, prijzen en meer.

Registreer tijd terwijl u bezig bent of voer het handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

ClickUp is de ultieme alles-in-één oplossing software voor projectmanagement om teams, creatieve bureaus en bedrijven in verschillende sectoren te helpen hun productiviteit te verhogen en waardevolle tijd te besparen. Het zit vol met honderden geavanceerde functies om al uw projecten te centraliseren in één enkel platform voor projectmanagement.

Stel tijdsinschattingen in, houd de tijd bij binnen ClickUp, maak tijdsrapporten, houd de factureerbare uren bij en meer door gebruik te maken van een van de vele functies van ClickUp tijdsregistratie van projecten tools. En om bovenop uw tijdmanagement strategieën terwijl u uw werklast vanuit elke hoek beheert, kies uit de 15+ aangepaste weergaven van ClickUp, inclusief Gantt, Tijdlijn, Kalender en Tabelweergave.

ClickUp biedt ook een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen en meer dan 1000 integraties om elk proces te versnellen. ⏱️

Time tracking labels geven het team een granulaire weergave van waar de tijd aan wordt besteed, zodat processen voortdurend kunnen worden verbeterd

ClickUp biedt honderden vooraf gebouwde automatiseringen om alledaagse taken af te handelen, plus ClickUp AI kan u helpen bij het schrijven van e-mails, berichten in sociale media, samenvattingen van vergaderingen, blogberichten en nog veel meer.

via Productief Productive is een krachtig hulpmiddel voor tijdsregistratie dat individuen en teams helpt om georganiseerd en gefocust te blijven. Het biedt ook gedetailleerd Taakbeheer, tijdsregistratie, tools voor teamsamenwerking en automatische facturering om uw tijd vrij te maken voor andere dingen. 🌻

Productive beste functies

Houd de tijd bij die aan elke taak wordt besteed om te analyseren waar teamleden en managers de efficiëntie kunnen verbeteren

Rapportage en inzichten bieden gegevens over de productiviteit van teams en identificeren gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

Met samenwerkingstools kun je documenten delen, opmerkingen achterlaten en in realtime communiceren

Integraties met platforms zoals Slack, Trello en Asana verenigen uw bestaande werkstroom

Productieve beperkingen

Sommige gebruikers vermelden beperkte functies voor het factureren van projecten van klanten

Geen gratis abonnement (gebruikers kunnen Productive gratis uitproberen via een proefversie van 14 dagen)

Prijzen van Productive

Essential : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Professioneel : $28/maand per gebruiker

: $28/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Productieve beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

4. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff is een tool voor het bijhouden van de tijd van werknemers op afstand en freelancers. Het biedt automatische salarisadministratie, tijdsregistratie en gedetailleerde productiviteitsrapporten om managers te laten zien hoe hun teamleden hun tijd besteden. 👀

Hubstaff beste functies

Functies voor tijdsregistratie zijn onder andere een klok voor factureerbare uren, GPS-tracking en muis- en toetsenbordcontrole

Payroll automatiseringen verwerken betalingen van werknemers op basis van tijdsregistratie gegevens om het efficiënter te maken

Gebruikers krijgen toegang tot extra projectmanagement tools die helpen bij het organiseren van projecttaken

Integraties met populaire apps zoals Asana, GitHub en Trello verbeterensamenwerking tussen teams Hubstaff beperkingen

Sommige beoordelaars melden problemen met nauwkeurige tijdsregistratie tijdens vergaderingen en een gebrek aan automatisch bijhouden bij het wisselen tussen taken

Minimum van twee gebruikers op alle abonnementen en geen gratis abonnement (gebruikers kunnen Hubstaff uitproberen via de gratis proefversie van 14 dagen)

Hubstaff prijzen

Starters : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Groei : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Teams : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

5. Wrike

via Wrike Wrike is een populaire software voor projectmanagement die bureaus en teams helpt deadlines te beheren en workflows te stroomlijnen. Het bevat gedetailleerde tijdsregistratie, realtime communicatie, functies voor het bijhouden van taken en automatische rapportage over projecten.

Wrike beste functies

Functie voor tijdsregistratie waarmee gebruikers kunnen bijhouden hoeveel tijd ze besteden aan taken en projecten, zodat managers inzicht krijgen in hun prestaties

Tientallen kant-en-klare sjablonen voor projecten voor softwareontwikkeling, marketingcampagnes en meer

Samenwerkingstools zoals delen van bestanden, realtime commentaar en @mentions om teams te helpen samenwerken en meer Klaar te krijgen

Integraties met populaire tools zoals Slack, Salesforce, Google Drive en Microsoft Teams

Wrike beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de interface niet intuïtief is, wat resulteert in moeite met navigeren en het begrijpen van de functies van Wrike

Gratis versie heeft geen toegang tot tijdsregistratie en verschillende andere geavanceerde functies; betaalde versies hebben minimale gebruikersvereisten bereik van twee tot vijf personen

Prijzen van Wrike

Gratis

Teams : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Business : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

4.2/5 (3.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.400+ beoordelingen)

6. RescueTime

via VeriClock Vericlock is software voor tijdsregistratie voor kleine bedrijven. Het houdt de uren bij van werknemers op basis van een in- en uitkloksysteem, biedt tools voor projectmanagement en genereert facturen op basis van gewerkte uren.

VeriClock beste functies

Met de functie voor in- en uitklokken kunnen werknemers hun uren op de klok registreren zonder dat er een kiosk of spreadsheetsysteem nodig is

Automatische berekening van overuren vermindert het risico op menselijke fouten bij het uitbetalen van werknemers voor extra uren

Tools voor tijdsregistratie kunnen nauwkeurige facturen genereren op basis van de uren van werknemers en aanpasbare rapporten maken om de productiviteit van werknemers bij te houden

Integratie met boekhoudplatforms zoals QuickBooks, PeachTree en Sage maken salarisadministratie en accountbeheer eenvoudigboekhouding eenvoudiger

VeriClock limieten

Sommige reviews vermelden dat werknemers de app niet begrijpen of het een uitdaging vinden om hun factureerbare uren handmatig te registreren

Slechts één betaald abonnement; geen gratis abonnement (gebruikers kunnen VeriClock gratis uitproberen op de proefversie van 14 dagen)

VeriClock prijzen

VeriClock: $10/maand plus $5/gebruiker

VeriClock beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (3+ beoordelingen)

4.8/5 (3+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

8. Klokify

via Klokweergave Clockify is een app voor tijdsregistratie waarmee gebruikers hun factureerbare uren kunnen beheren en kunnen bijhouden hoeveel tijd ze besteden aan individuele Taken. Het biedt ook tools voor projectmanagement, samenwerking en automatische facturering om tijd te besparen en de winstgevendheid te verhogen. 💰

Clockify beste functies

Functie voor tijdsregistratie waarmee managers en leden van het team hun productiviteit kunnen verbeteren op basis van gedetailleerde rapportages

Desktop, mobiele en web apps zijn compatibel met de meeste apparaten, waaronder Android, iOS, macOS, Windows, Linux en Chrome

Met de functie voor projectmanagement en geïntegreerde rapportage kunnen gebruikers teams beheren, de voortgang van projecten bijhouden, rapporten over tijdsgebruik genereren en nog veel meer

Integraties met populaire tools zoals Trello, Asana, Jira, Github en Wrike centraliseren samenwerking en communicatie voor teams

Clockify beperkingen

Sommige beoordelaars rapporteren frequente fouten van gebruikers en problemen met het maken van wijzigingen in urenstaten wanneer dat nodig is

Gratis abonnement biedt geen toegang tot geavanceerde functies zoals facturatie, verlof en planning

Prijzen Clockify

Gratis

Basis: $3.99/maand per gebruiker

$3.99/maand per gebruiker Standaard: $6.99/maand per gebruiker

$6.99/maand per gebruiker Pro: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Enterprise: $11,99/maand per gebruiker

Clockify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.600+ beoordelingen)

9. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor software voor tijdsregistratie werkt goed voor bedrijven en agentschappen van elke grootte. Het stelt gebruikers in staat om hun tijd te beheren en te registreren voor individuele Taken en projecten om gedetailleerde rapportages en inzichten in productiviteit te bieden.

Time Doctor beste functies

Geautomatiseerde tijdsregistratie en pauzes elimineren de noodzaak voor handmatige updates en verhogen de nauwkeurigheid en naleving van urenregistratie

Gedetailleerde functies voor het monitoren van medewerkers zoals toetsaanslagen loggen, website monitoring en schermafbeeldingen geven managers een diepgaande kijk op wat team leden Nog te doen hebben

Automatische aanmaak van facturen op basis van bijgehouden tijd voor elke werknemer bespaart tijd en vermindert het risico op menselijke fouten

Integraties met tientallen platforms zoals WordPress, Slack, Asana, Jira, Gusto en Bitbucket helpen om alles en iedereen op dezelfde pagina te houden

Time Doctor beperkingen

Sommige gebruikers melden problemen met synchroniseren en toestemming van gebruikers, waardoor er meer fouten optreden in de urenstaten van werknemers

Geen gratis abonnement (Time Doctor staat gebruikers toe de app zonder kredietkaart uit te proberen op een 14-daagse gratis proefversie)

Prijzen Time Doctor

Basis : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Premium : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Time Doctor beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

10. Paydirt

via Paydirt Paydirt is een eenvoudige software voor het factureren en tijdsregistratie voor freelancers, bureaus en kleine bedrijven. Deze tijdsregistratie tool is ontworpen met de leden van het team in gedachten, waardoor het snel en gemakkelijk is om factureerbare uren bij te houden. Paydirt biedt ook functies voor automatische facturering, teambeheer en bedrijfsrapportage.

Paydirt beste functies

Software voor stopwatch stelt werknemers in staat om tot 60 minuten niet bijgehouden tijd te registreren aan het begin van hun sessie als ze vergeten zijn de timer te starten

Optionele tijdsinschattingen voor elke taak of project helpen teams om op schema te blijven op basis van het uurtarief van de gebruiker en de gemiddelde tijd besteed aan soortgelijke activiteiten

Genereer gedetailleerde rapportages om inzicht te krijgen in de productiviteit van teams en inzichten te krijgen om uw werkstroom te optimaliseren

Dankzij integraties met tools zoals Trello, Chrome, Basecamp en Redbooth kunnen werknemers hun tijd bijhouden, ongeacht waar of hoe ze werken

Paydirt limieten

Gebrek aan feedback op populaire beoordelingsplatforms maakt het moeilijk om de standaardervaring met de software voor tijdsregistratie van Paydirt te meten

Het startersabonnement is beperkt tot drie clients; er is geen gratis abonnement (gebruikers kunnen PayDirt 14 dagen gratis uitproberen)

Paydirt prijzen

Starter : $8/maand voor één gebruiker

: $8/maand voor één gebruiker Hustler : $16/maand voor één gebruiker

: $16/maand voor één gebruiker Co-op : $29/maand voor drie gebruikers

: $29/maand voor drie gebruikers Klein team : $49/maand voor zes gebruikers

: $49/maand voor zes gebruikers Groot team : $79/maand voor 10 gebruikers

: $79/maand voor 10 gebruikers Bureau: $149/maand voor 20 gebruikers

Paydirt beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Blijf op schema, elke keer weer

Dit zijn ze! De 10 beste bureauoplossingen voor tijdsregistratie voor 2024. Met deze tools tot je beschikking kun je de productiviteit van je team bijhouden, projectmanagement verbeteren en prestaties voorspellen met behulp van gedetailleerde analyses en rapportage.

Hoewel al deze opties geweldige functies te bieden hebben, moeten we toegeven dat geen enkele kan tippen aan de functionaliteit van ClickUp. Met duizenden functies en integraties is dit one-stop platform precies wat je nodig hebt. ✨

Dus waar wacht je nog op? Het is tijd om je teamleden te synchroniseren. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!