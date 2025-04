10 beste databaseontwerpprogramma's voor het visualiseren en bouwen van datamodellen in 2025

Het kiezen van de juiste ontwerptool voor databases kan een beetje een puzzel zijn met de vele keuzes die er zijn. Misschien heb je problemen met tools die te moeilijk te gebruiken zijn, te duur, of gewoon niet passen bij je specifieke database management systeem (DBMS).

Maar maak je geen zorgen, we hebben een lijst samengesteld met de top 10 tools voor databaseontwerp die diagrammen en gegevensanalyse gemakkelijker maken - en leuker. Of je nu net begint met databaseontwerp of een professional bent die zijn werkstromen wil optimaliseren, wij hebben het voor je geregeld.

Wat zijn hulpmiddelen voor databaseontwerp?

Database ontwerptools zijn gespecialiseerde toepassingen die het proces van het maken en beheren van databasemodellen vereenvoudigen. Ze bieden een visuele interface om een kaart van uw gegevensmodellen te schetsen. Vervolgens kunt u tabellen ontwerpen, specificeren welke gegevens elke tabel zal bevatten en verbindingen tussen de tabellen maken om uw databasestructuur verder uit te bouwen.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboards met functies voor samenwerking gif /$$img/

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

Dus in plaats van meteen te beginnen met het bouwen van een database, maakt deze database kaart het gemakkelijk om potentiële problemen op te sporen en te verhelpen voordat de database daadwerkelijk wordt gebouwd. 🛠️

Sommige ontwerptools gaan nog een stap verder door automatisch code te genereren uit uw visuele kaarten om de databases te maken. Dit bespaart tijd en vermindert de fouten die optreden wanneer dit design-to-code proces handmatig wordt gedaan.

Wat te zoeken in een databaseontwerphulpmiddel

De juiste tools voor databasemodellering hebben functies die variëren van basis tot geavanceerd. Om de juiste toepassing te vinden, zijn hier de sleutelgebieden waar u rekening mee moet houden:

Gebruiksgemak: Zoek naar een tool met een eenvoudige interface waarmee u snel door de functies kunt navigeren en uw ideeën kunt vastleggen

Zoek naar een tool met een eenvoudige interface waarmee u snel door de functies kunt navigeren en uw ideeën kunt vastleggen Ondersteund platform: Overweeg of u een webgebaseerde ontwerptool nodig hebt of een desktopapplicatie met ondersteuning voor uw besturingssysteem

Overweeg of u een webgebaseerde ontwerptool nodig hebt of een desktopapplicatie met ondersteuning voor uw besturingssysteem Compatibiliteit: Op zoek naar een tool die verder gaat dan ontwerpen om de ontwikkelingsfase te stroomlijnen? Zo ja, controleer dan of het uw gekozen DBMS ondersteunt

Op zoek naar een tool die verder gaat dan ontwerpen om de ontwikkelingsfase te stroomlijnen? Zo ja, controleer dan of het uw gekozen DBMS ondersteunt Samenwerking: Als u met een team werkt, zijn functies zoals delen, commentaar geven en realtime bewerking een must-have

Als u met een team werkt, zijn functies zoals delen, commentaar geven en realtime bewerking een must-have Rapportage: Kies een tool waarmee je eenvoudig databasedocumentatie kunt genereren op basis van je ontwerpen

Kies een tool waarmee je eenvoudig databasedocumentatie kunt genereren op basis van je ontwerpen Support: Een actieve community, uitgebreide documentatie en snel reagerende klantenservice kunnen van onschatbare waarde zijn, vooral als u tegen problemen aanloopt

Aantekening van de functies die voor u prioriteit hebben. Houd deze in gedachten als je elk diagramhulpmiddel onderzoekt om de juiste optie voor jouw behoeften te vinden.

10 Beste Database Ontwerpprogramma's in 2024

De juiste database ontwerptool maakt je werkstroom soepeler en efficiënter. We hebben 10 van de beste tools onderzocht en uitgekozen, elk met een unieke functieset voor het bouwen van databaseontwerpen.

Klaar om de perfecte tool te vinden voor je volgende database project? Laten we de details bekijken.

1. ClickUp

Voeg knooppunten, taken en verbindingen toe aan uw intuïtieve ClickUp mindmaps

ClickUp is misschien niet uw typische software voor databaseontwerp. De ingebouwde diagramtool en zeer visuele functies zijn echter ideaal voor het ontwerpen, bouwen en beheren van no-code databases voor verschillende teams en projecten.

Begin met de Tool voor mindmaps om snel uw ideeën over de tabellen en relaties in uw databasediagram te noteren. Breid deze concepten uit met behulp van ClickUp Whiteboards om databaseobjecten, plakbriefjes, connectoren en afbeeldingen samen te voegen. Wanneer het ontwerp Voltooid is, maak je er een werkend databasesysteem van in Tabel weergave van ClickUp .

Deze weergave wordt geleverd met 15+ Aangepaste velden voor het opslaan van gegevenstypen zoals tekst, nummer, datum, bestand en formule. En hier komt het coole gedeelte: Maak relaties tussen taken en in meerdere tabellen om gegevens te synchroniseren en werkstromen te stroomlijnen, zodat je tijd besparen en fouten in de database verminderen ontwerpproces . ✔️

Met ClickUp Dashboards geven inzichten uit uw databases weer, zodat ze gemakkelijker te begrijpen en nuttig voor het nemen van beslissingen zijn. Stel dat u een blogdatabase beheert met blogtitels, categorie, status, enz. U kunt uw aangepaste dashboard ontwerpen om een overzicht te tonen van berichten in meerdere categorieën, voltooiingspercentage, achterstallige berichten en meer.

ClickUp beste functies

Instellingen ClickUp automatiseringen om nieuwe rijen invoer aan te maken en bestaande automatisch bij te werken

Werk in realtime samen met uw team in Whiteboards, chatten, tabelweergave en zelfs op projectdocumenten met ClickUp Documenten Gebruik de functies voor taakbeheer om database projecten te beheren door doelen in te stellen, taken toe te wijzen, deadlines te bepalen en tijdsregistratie ⏰

Terugkerende taken aanmaken om u te herinneren aan routinematig databaseonderhoud of controles

Toegang tot ClickUp via het web, uw desktop (Windows, MacOS en Linux) en mobiele apparaten (Android en iOS)

ClickUp limieten

ClickUp is geen specifiek hulpmiddel voor gegevensmodellering

Werkt soms traag bij grote projecten

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. SnelDBD

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/QuickDBD.jpg Tools voor databaseontwerp: voorbeeld van een diagram gemaakt in QuickDBD /$$$img/

via QuickDBD QuickDBD (Quick Database Diagrams) is een cloudgebaseerd databasemodelleertool om snel databasemodellen te maken en te visualiseren. Je kunt het gebruiken zonder een account aan te maken, maar je hebt er wel een nodig als je je werk online wilt opslaan. 🧑‍💻

Het is supergemakkelijk te gebruiken. Typ gewoon je databasegegevens in het linkerdeelvenster en QuickDBD genereert keurige entiteit-relatie diagrammen (ERD's) aan de rechterkant. Wanneer je de eerste keer inlogt, opent het met een steekproefdiagram dat je kunt aanpassen om aan de slag te gaan.

Als je op zoek bent naar een hulpmiddel waarmee je snel je databasemodel kunt schetsen, dan is QuickDBD een uitstekende keuze.

QuickDBD beste functies

Herschik databasetabellen in je diagram met de functie voor slepen en neerzetten

Organiseer je diagrammen in mappen

Uw diagrammen exporteren als afbeelding, PDF en SQL-bestanden

Deel diagrammen via een link of rechtstreeks op sociale mediaplatforms zoals Twitter, Facebook en LinkedIn

QuickDBD limieten

Free abonnement is beperkt tot 1 diagram en 10 tabellen per diagram

Je hebt het Pro abonnement nodig om diagrammen privé te houden

QuickDBD prijzen

Gratis

Pro: $95/jaar

QuickDBD beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2 beoordelingen)

4.8/5 (2 beoordelingen) Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

3. Lucidchart

via LucidchartLucidchart is een webgebaseerd ontwerp en software voor mindmaps voor het maken van verschillende databaseschema's, van stroomdiagrammen en wireframes tot mindmaps en ERD's.

Ga aan de slag met deze ontwerpen vanaf nul of gebruik een sjabloon uit de uitgebreide bibliotheek. Lucidchart wordt ook geleverd met veel vormen en connectoren om je diagrammen te maken. Je kunt ze aanpassen door hun kleur, grootte en dikte te veranderen.

Werken met je team is supergemakkelijk. Iedereen kan tegelijkertijd diagrammen bewerken en opmerkingen en feedback voor anderen achterlaten. Als je een complex databasemodel wilt presenteren, kijk dan eens naar Lucidchart.

Lucidchart beste functies

Diagrammen koppelen aan live gegevens uit spreadsheets of databases

Vorm automatisch wijzigen op basis van de voorwaarden van de gegevens

Diagrammen exporteren als afbeelding, PDF, CSV en Visio-bestanden

Lucidchart verbinden met populaire tools zoals Microsoft Office, Google Werkruimte en Slack

Lucidchart beperkingen

Gratis abonnement is beperkt tot 3 documenten en 60 vormen per document

Niet-Lucidchart gebruikers hebben een account nodig om gedeelde links weer te geven

Lucidchart prijzen

Gratis

Particulier: $7.95/maand

$7.95/maand Teams: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4.710+ beoordelingen)

4.5/5 (4.710+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.970+ beoordelingen)

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet is een spreadsheetachtig hulpmiddel voor het maken en beheren van eenvoudige gegevensmodellen en projecten. U kunt schakelen tussen verschillende weergaven: raster voor het invoeren van gegevens, kaart voor het bijhouden van taken, gantt voor het bekijken van tijdlijnen van projecten en kalender om nooit een deadline te missen. 🗓️

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kiest u een sjabloon uit Smartsheets bibliotheek van databasesjablonen voor verschillende industrieën en gebruikssituaties. Of u nu in de detailhandel werkt en het volgende moet beheren klantendatabases of marketing voor databases met content er is een sjabloon voor je.

Verzamel en bijhoud gegevens uit meerdere databronnen door Smartsheet te verbinden met apps zoals Google Forms, DocuSign en HubSpot. Bovendien kunt u op regels gebaseerde triggers instellen om rijupdates te automatiseren, rijen naar verschillende bladen te verplaatsen en waarschuwingen te versturen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Smartsheet beste functies

Het uiterlijk van cellen aanpassen op status, deadlines en prioriteit

Combineer gegevens van meerdere sheets in een hoofd sheet met twee-weg synchroniseren

Samenwerken met je team met @vermeldingen, opmerkingen en bijlagen

Toegang tot Smartsheet via het web, Windows, MacOS, Android en iOS

Smartsheet beperkingen

Het gratis abonnement is beperkt tot 2 sheets en 2 editors

Kan niet meerdere bladen openen als tabbladen in één ruimte

Smartsheet prijzen

Gratis

Pro: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (14.510+ beoordelingen)

4.4/5 (14.510+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000 beoordelingen)

5. Airtable

via ERDPlus ERDPlus is een gebruiksvriendelijke gratis databasesoftware voor het ontwerpen van ERD's met de Chen-notatie, met rechthoeken voor entiteiten (aka tabellen), ovalen voor attributen en ruiten voor relaties. Het werkt ook perfect voor het maken van relationele en sterschema's.

Net als QuickDBD kunnen data-analisten ERDPlus zonder account gebruiken, maar je moet je wel aanmelden om je werk online op te slaan. Als je op zoek bent naar een minimalistisch drag-and-drop canvas voor het snel schetsen van je database schema ontwerp, dan is ERDPlus misschien de tool voor jou.

ERDPlus beste functies

Onbeperkt diagrammen maken en ze organiseren in mappen 📂

Download uw diagrammen als ERDPlus bestand of als PNG afbeelding

ERD's omzetten in relationele schema's

SQL scripts genereren uit relationele schema's

ERDPlus limieten

Niet geschikt voor het werken aan grote projecten

U moet wijzigingen handmatig opslaan

ERDPlus prijzen

Gratis

ERDPlus beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (2 beoordelingen)

4.3/5 (2 beoordelingen) Capterra: N/A

7. DbSchema

via DbSchema DbSchema is een hulpmiddel voor databaseontwerp, -beheer en -implementatie dat wordt gebruikt voor complexe databaseprojecten. Het werkt met alle relationele databases zoals MySQL, PostgreSQL en Microsoft SQL Server, maar ook met enkele NoSQL-databases zoals MongoDB en Cassandra.

Bouw databases vanaf nul zonder SQL-kennis in de intuïtieve drag-and-drop interface. En documenteer je databasestructuur met opmerkingen. 💬

DbSchema is te downloaden als desktopapplicatie voor Windows, Linux en MacOS. Er is een gratis community versie en een betaalde pro versie met meer geavanceerde functies.

DbSchema beste functies

CSV-, XLS-, XLSX- en XML-gegevensbestanden importeren in je database

Test databaseconfiguraties met willekeurig gegenereerde gegevens

SQL query's schrijven met de visuele query builder of SQL editor

Genereer HTML5-schemadocumentatie met vectorafbeeldingen en op commentaar gebaseerde tooltips

DbSchema limieten

Heeft geen webgebaseerde versie

De gebruikersinterface en functies zijn even wennen

DbSchema prijzen

Maandelijks abonnement (Student): $9.80/maand

$9.80/maand Maandelijks abonnement (Persoonlijk): $19.60/maand

$19.60/maand Maandabonnement (Organisatie): $29,40/maand

$29,40/maand Eeuwigdurende licentie (Student): $98 + $25/jaar*

$98 + $25/jaar* Eeuwigdurende licentie (Persoonlijk): $196 + $50/jaar*

$196 + $50/jaar* Eeuwigdurende licentie (Organisatie): $294 + $75/jaar*

jaarlijkse kosten voor onderhoud en upgrades_

DbSchema beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2 beoordelingen)

4/5 (2 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

8. SqlDBM

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/SqlDBM.jpeg Voorbeeld van een diagram gemaakt in SqlDBM /%img/

via SqlDBM SqlDBM is een online database modelleertool voor het ontwerpen en visualiseren van complexe databasearchitectuur.

Net als DbSchema maakt SqlDBM verbinding met verschillende SQL-databases voor het maken van nieuwe databases (forward engineering) en het analyseren van bestaande databases (reverse engineering).

Als je op zoek bent naar een webgebaseerd alternatief voor DbSchema, kijk dan eens naar SqlDM.

SqlDBM beste functies

Je weergave aanpassen om alleen tabellen, kolommen, sleutels en beschrijvingen weer te geven

Samenwerken met teamleden door specifieke objecten te taggen en van commentaar te voorzien

SqlDBM verbinden met tools zoals Microsoft Excel, GitHub, Bitbucket, GitLab en Jira

De interface schakelen tussen lichte en donkere modus

SqlDBM beperkingen

Geen HTML export voor databasedocumentatie

Nieuwelingen moeten tijd besteden om alle functies te vinden

SqlDBM prijzen

Starters: $2.000/zetel (minimaal 2 zetels)

$2.000/zetel (minimaal 2 zetels) Kleine onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Standaard Enterprise: Neem contact op voor prijzen

SqlDBM beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: 4.8/5 (5 beoordelingen)

9. Moqups

via Moqups Moqups is een veelzijdig ontwerpprogramma voor wireframes, mockups en stroomdiagrammen. Bouw deze ontwerpen vanaf nul op het drag-and-drop canvas of begin met een kant-en-klaar sjabloon.

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek van stencils (ook wel vormen genoemd) en pictogrammen voor je ontwerpen en pas de kleur, grootte, ondoorzichtigheid, uitlijning en meer van elk element aan. Sla uw diagrammen op als een aangepast sjabloon om in de toekomst opnieuw te gebruiken.

Moqups beste functies

Deel pagina's met je team en geef aan of ze ze mogen weergeven, becommentariëren of bewerken

Gebruik annotatiegereedschappen zoals plakbriefjes, callouts en tekstballonnetjes om te brainstormen en feedback te geven

Geef de commentaren op een specifieke pagina of op alle pagina's weer en filter ze op onopgelost, opgelost en ongelezen

Je diagrammen exporteren naar PNG, PDF of HTML

Moqups limieten

Het gratis abonnement is beperkt tot 2 projecten en 400 objecten

Heeft geen desktop- of mobiele app

Moqups prijzen

Gratis

Solo: $13/maand (1 zetel)

$13/maand (1 zetel) Teams: $23/maand (5 zetels)

$23/maand (5 zetels) Unlimited: $67/maand (onbeperkt aantal zetels)

Moqups beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (91 beoordelingen)

4.2/5 (91 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (29 beoordelingen)

10. Datanamisch ontwerp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Datanamic-DeZign.jpg Voorbeeld van een diagram gemaakt in Datanamic DeZign /$$$img/

via DeZign Datanamic DeZign is een datamodelleringstool voor het ontwerpen van databases met crowsfoot en IDEF1X notaties. Genereer databases vanuit je diagrammen of verbind ze met bestaande databases om ze om te zetten in ERD's voor analyse en updates.

DeZign maakt bidirectionele vergelijking en synchronisatie tussen modellen en databases mogelijk. Je kunt ook documentatie voor je diagrammen maken in formaten zoals HTML, MS Word en PDF.

Datanamic DeZign beste functies

Rangschik diagram entiteiten met aangepaste lay-outs voor een duidelijkere visualisatie

Markeer en analyseer gerelateerde entiteiten met behulp van de dynamische markeerstift

Diagrammen exporteren als afbeeldingsbestanden en gegevenswoordenboeken als CSV-bestanden

Verbinding maken met 15+ databases waaronder Microsoft Access, MySQL, Oracle en SQLite

Datanamic DeZign limieten

Alleen beschikbaar als desktop applicatie

Alle functies worden ontgrendeld op het hoogste abonnement

Datanamic DeZign prijzen

Maandelijks abonnement (Standaard): $28/maand

$28/maand Maandabonnement (Professional): $58/maand

$58/maand Maandabonnement (Expert): $88/maand

$88/maand Eeuwigdurende licentie (Standaard): $329

$329 Eeuwigdurende licentie (Professional): $882

$882 Eeuwigdurende licentie (Expert): $1.249

Datanamic DeZign beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Elimineer de stress en bouw betere databases

Of u nu werkt aan een basis- of complex databasemodelleringsproject, het gebruik van de juiste tool vereenvoudigt het ontwerpproces en helpt u efficiënte databasemodellen te bouwen.

Het ontwerpen van een database is echter maar een deel van de levenscyclus van een project. Om deze projecten van begin tot eind soepel te beheren en uit te voeren, kunt u overwegen om uw gekozen tool te integreren met ClickUp. ✨

Naast het gebruik van ClickUp voor het ontwerpen en beheren van eenvoudige databases, kan het ook worden gebruikt als een tool voor projectmanagement voor het beheren van grote projecten en projectdocumenten. Aanmelden voor het Free Forever-abonnement van ClickUp om deze functies zelf te bekijken.