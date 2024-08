10 LibreOffice-alternatieven voor het maken van documenten in 2024

Microsoft Office heeft een indrukwekkend aandeel in de wereldwijde markt voor tekstverwerkers. LibreOffice ontstond in 2010 als gratis open-source software alternatief voor MS Office .

Maar hoe nuttig dit gratis kantoorpakket ook kan zijn, het is niet voor iedereen geschikt. LibreOffice is inderdaad een beetje onhandig, dus je team heeft misschien iets flexibeler en robuuster nodig.

Als LibreOffice niet in jouw straatje past, moet je nog steeds een goede tekstverwerker kiezen voor content aanmaken . Of je nu werkt in marketing, verkoop, ontwikkeling, HR of een ander veld, het aanmaken en beheren van documenten is een must. ✍️

Om je te helpen de juiste software te vinden, hebben we deze handige gids gemaakt over wat je moet zoeken in alternatieven voor LibreOffice, samen met een lijst van de 10 beste LibreOffice alternatieven van 2024.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor LibreOffice?

Natuurlijk, LibreOffice is een gratis open-source kantoorpakket, maar als je op zoek bent naar een vervanging, kun je net zo goed een oplossing vinden die voldoet aan alle eisen voor je zakelijke behoeften. ✅

Uw LibreOffice-alternatief moet over de volgende functies beschikken:

Je hebt nu veel MS Office-bestanden, toch? Zoek een LibreOffice-alternatief dat alle bestandsformaten ondersteunt en integreert met de tools die u al gebruikt Documentbeheer: Alleen content aanmaken is niet genoeg. Office-documenten stapelen zich snel op, dus je hebt een tool nodig die je ook helpt omdocumenten te organiseren en beheren *Samenwerkingstools : Moet u zo snel mogelijk een RFP indienen? E-mail geen bestanden heen en weer met uw team - koop een tekstverwerker waarmee u in realtime kunt samenwerken. Bonuspunten als je een oplossing kiest met opslagruimte in de cloud, zodat iedereen in je team toegang heeft tot documenten vanaf elk apparaat, op elk moment

Toeters en bellen kunnen nuttig zijn, maar niet als ze barrières opwerpen. Sla de leercurve over en kies voor een alternatief voor LibreOffice met een intuïtieve gebruikersinterface Hulpmiddelen voor projectmanagement: Waarom zou je documenten scheiden van je eigenlijke werkstroom? Zoek een tool die het aanmaken van documenten combineert met projectmanagement. Het is de beste manier omefficiëntie te vinden en beter werk te doen, sneller

De 10 beste LibreOffice alternatieven om te gebruiken in 2024

LibreOffice bevat Writer voor kantoordocumenten en tekstverwerking, Calc voor spreadsheets, Impress voor presentaties, Draw voor afbeeldingen, Base voor databases en Math voor formules. Dat zijn veel functies voor een gratis programma.

Toch zijn er goede alternatieven voor LibreOffice die meer waarde bieden.

Als het hoog tijd is om je processen voor het aanmaken van documenten te herzien, bekijk dan deze top 10 alternatieven voor LibreOffice.

ClickUp Docs biedt uitgebreide mogelijkheden voor opmaak en slash commando's efficiënter werken

Heb je ooit een document gemaakt en gedacht: "Goh, kon ik dit maar combineren met mijn PM-software"?

Goed nieuws-ClickUp doet dat allemaal en nog veel meer! 🤩 ClickUp Documenten verbindt uw werkstromen, projecten en chats tot een echt alles-in-één werkplatform. Besteed minder tijd aan het schakelen tussen tools en concentreer u op wat belangrijk is: het echte werk.

Maak aangepaste documenten met geneste pagina's, bladwijzers en perfect opgemaakte tabellen in ClickUp. U hebt volledige creatieve controle om documenten te maken die perfect passen bij uw merkrichtlijnen. Alle ClickUp Docs werken ook in de cloud, dus uw team kan in realtime samenwerken, documenten bewerken en becommentariëren.

Lange threads met reacties direct samenvatten met één klik op de knop met ClickUp AI

Natuurlijk is er een limiet aan hoeveel je team solo kan doen. Voor een extra stoot productiviteit kun je je team aanmoedigen met ClickUp AI . Dit is de enige assistent met AI die gespecialiseerd is in bepaalde rollen. Of u nu een PM, verkoper, ingenieur of marketingdirecteur bent, ClickUp AI heeft aangepaste functies die zijn ontworpen voor uw meest voorkomende to-dos.

Gebruik ClickUp AI om de details voor al uw documenten in te vullen, inclusief:

Statusrapporten maken

Agenda's voor vergaderingen maken

Project briefings schetsen

Testabonnementen maken

E-mail nieuwsbrieven schrijven

ClickUp beste functies

Rapporten samenvatten, ideeën voor content genereren en tekst razendsnel formateren met deClickUp AI schrijftool* Probeer deClickUp sjabloon voor structuur van werk voor documentbeheer om snel een kader voor documentbeheer te creëren

Categoriseer documenten en bedrijfswiki's voor gemakkelijke bedrijfsbrede referentie

Stuur Documenten gratis naar clients of externe teams. ClickUp geeft u 100% aanpasbare privacy en bewerking controles, zodat u de baas bent over wie wat ziet

Schakel de Focusmodus in om afleidingen te elimineren en u te concentreren op uw werk

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel functies, dus het kan nieuwkomers wat tijd kosten om het platform te leren kennen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. OfficeSuite

Via OfficeSuite Meer dan 300 miljoen gebruikers vertrouwen op OfficeSuite als een LibreOffice-alternatief. Het is volledig compatibel met Microsoft Office-bestanden zoals PowerPoint, Excel en Word, maar ook met Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Slides.

Het beste van alles is dat OfficeSuite in de cloud werkt en al je bestanden synchroniseert met Google Drive, OneDrive, MobiDrive en tal van andere oplossingen voor cloud opslagruimte. Als u niet zeker weet of OfficeSuite geschikt is voor uw bedrijf, kunt u het gratis Office Pack downloaden om de software uit te proberen voordat u het koopt. 🚗

OfficeSuite beste functies

Toegang tot OfficeSuite op Windows, Android of iOS

Digitale handtekeningen en wachtwoordbeveiliging voor PDF's maken met Google Documenten

Naast documenten, sheets, dia's en PDF's beheert OfficeSuite e-mails en kalenders in meerdere accounts

OfficeSuite is compatibel met bestandsformaten van Microsoft Office en Google Drive

OfficeSuite limieten

OfficeSuite bevat geen functies voor projectmanagement of taakbeheer

Sommige gebruikers zijn gefrustreerd dat ze extra moeten betalen voor lettertypen en extra functies

OfficeSuite prijzen

Gezin: $59,99/jaar voor zes gebruikers

$59,99/jaar voor zes gebruikers Persoonlijk: $39,99/jaar voor één gebruiker

$39,99/jaar voor één gebruiker Home & Business 2024:* $99,99 voor één gebruiker (eenmalige aankoop)

OfficeSuite beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (35+ beoordelingen)

4.5/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (20+ beoordelingen)

3. WordPerfect kantoor

Via WordPerfect kantoor WordPerfect Online verkoopt zichzelf als een gecombineerde tekstverwerkingssoftware en kantoorpakket. Het bevat documenten, spreadsheets en presentaties die compatibel zijn met MS Office. 📚

WordPerfect ziet er misschien uit als de typische kantoorsoftware, maar biedt een aantal handige extra functies. De eBook Publisher is geweldig als u vaak ebooks maakt en de AfterShot foto editor is handig om snel afbeeldingen op te knappen.

WordPerfect Office beste functies

WordPerfect Lightning verzamelt tekst en afbeeldingen uit verschillende bronnen om onderzoek te versnellen

Kies uit meer dan 10.000 clipart-afbeeldingen, 300 sjablonen en 900 lettertypen

Gebruik Presentation Graphics om uw eigen tekeningen te maken

WordPerfect Reveal Codes geven u meer controle over opmaak en structuur

WordPerfect Office beperkingen

WordPerfect bevat geen client voor e-mail of tools voor projectmanagement

Volgens verschillende gebruikers is de Quattro Pro-oplossing van WordPerfect geen partij voor Microsoft Excel

WordPerfect Office prijzen

$ 249,99 eenmalige licentie

WordPerfect Office beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (180+ beoordelingen)

4. Polaris Kantoor

Via Polaris Kantoor Polaris Office is een verrassend robuust en betaalbaar LibreOffice-alternatief dat werkt op alle apparaten en populaire besturingssystemen. Het is compatibel met alle documentformaten, stelt u in staat om pDF-documenten bewerken en converteren en bevat zelfs mail merge.

Polaris Office wordt geleverd met een gecentraliseerd kader voor documentbeheer dat 100% aanpasbaar is. Of je nu PDF's wilt annoteren of een document in realtime met je team wilt bewerken, Polaris kan het allemaal en nog veel meer. 🌻

Polaris Office beste functies

Polaris Office AI combineert Open AI, CLOVA en Stable AI voor het waanzinnig goed aanmaken van content

Bewaak de wijzigingsgeschiedenis in alle documenten

Maak uw eigen sjablonen voor presentaties om tijd te besparen

PDF-bestanden met één klik converteren naar Word, Sheet of Slides

Polaris Office beperkingen

De gratis versie heeft advertenties

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om door de mobiele app te navigeren

Polaris Office prijzen

Gratis

Polaris Office Business: $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Windows OS: $79,99 levenslange licentie

$79,99 levenslange licentie Mac OS : $79,99 levenslange licentie

Polaris Office beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20 beoordelingen)

4.2/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

5. Google Werkruimte

Via Google Werkruimte Google Werkruimte is een van de populairste Office-suite alternatieven voor Microsoft Word omdat het verbinding maakt met alle Google-services en in de cloud werkt.

Als je een Google-organisatie bent, is Werkruimte een shoo-in. Het werkt op alle apparaten en verbindt e-mail, bestandsopslagruimte, kantoordocumenten, presentaties, spreadsheets, chatten en nog veel meer in één platform. 🛠️

Google Workspace beste functies

Gebruik Google's onlangs uitgebrachte AI-tool om kopieën te maken

Bewerk documenten in realtime en tag team leden om hun aandacht te krijgen

Je kunt vrijwel alle bestandsformaten uploaden en bewerken

Google limiteert de revisiegeschiedenis niet - bekijk alle wijzigingen vanaf het begin van de tijd

Google Werkruimte limieten

Sommige mensen rapporteren problemen met het krijgen van klantenservice

Andere gebruikers zouden willen dat Google Spreadsheets meer Excel-achtige snelkoppelingen had

Prijzen van Google Werkruimte

Business Starter: $6/maand per gebruiker, jaarlijkse verbintenis

$6/maand per gebruiker, jaarlijkse verbintenis Business Standard: $12/maand per gebruiker, jaarlijkse verbintenis

$12/maand per gebruiker, jaarlijkse verbintenis Business Plus: $18/maand per gebruiker, jaarlijkse verbintenis

$18/maand per gebruiker, jaarlijkse verbintenis Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.600+ beoordelingen)

4.6/5 (40.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.100+ beoordelingen)

6. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice OK, we weten dat deze er een beetje...gedateerd uitziet. Maar beoordeel een app niet op zijn omslag. Apache OpenOffice is een 100% gratis alternatief voor LibreOffice.

Is het de meest hoogwaardige en veilige optie? Misschien niet.

Maar als je een klein bedrijf hebt en een eenvoudige tekstverwerker nodig hebt, is Apache een goed alternatief voor LibreOffice. Het bevat bare-bones opties voor tekstverwerking, spreadsheets, presentaties en zelfs afbeeldingen en databases. 📈

Apache OpenOffice beste functies

Apache OpenOffice is beschikbaar in meerdere talen

OpenOffice heeft een enorme internationale gemeenschap van gebruikers, wat handig is als je hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen

Maak 3D-illustraties met OpenOffice Draw

Gebruik het gereedschap Math om formules te visualiseren met een editor voor vergelijkingen

Apache OpenOffice beperkingen

De afbeeldingen en pictogrammen zijn niet altijd van de beste kwaliteit

Gebruikers rapporteren dat deze gratis app nogal buggy is

Prijzen Apache OpenOffice

Gratis

Apache OpenOffice beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (480+ beoordelingen)

7. WPS-kantoor

Via WPS Kantoor WPS Office is compatibel met Windows, Mac, Android, iOS en Linux, waardoor het een geweldige optie is voor teams die verschillende apparaten en besturingssystemen gebruiken. 🖥️

WPS Office heeft meer dan 100.000 sjablonen voor van alles en nog wat, van communicatieabonnementen tot lesplannen tot werkrapporten. Werk in realtime samen met je team en voeg afbeeldingen, GIF's, tabellen, emoji's, blokken code, countdowns en meer toe.

WPS Office beste functies

Gebruik WPS AI om kopij te schrijven met de snelheid van het licht

Deel snel informatie met je team met behulp van Screen Recorder

PDF's vullen, ondertekenen en converteren

Raadpleeg de WPS sjabloonwinkel voor tijdbesparende sjablonen

WPS Office limieten

Sommige gebruikers willen nauwkeuriger grammatica- en spellingshulpmiddelen

Andere gebruikers zeggen dat het platform betere veiligheid voor documenten nodig heeft

Prijzen van WPS Office

Gratis

WPS Pro: $35,99/jaar

$35,99/jaar WPS Business: Neem contact op voor prijzen

WPS Office beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

4.4/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.380+ beoordelingen)

8. Apple Nummers

Via Apple Nummers Als je een verstokte Apple-fan bent, kan Apple Numbers je volgende favoriete LibreOffice-alternatief zijn. Deze gratis Excel dupe is ontworpen voor de Mac, iPad en iPhone. 📱

Het is echter niet alleen bedoeld voor het maken en bewerken van documenten. Apple Numbers richt zich meer op gegevens en spreadsheets, maar als je de hele dag in spreadsheets leeft, is dit misschien wat je nodig hebt. Het is behoorlijk robuust voor een gratis programma, zolang je het niet erg vindt om een tekstverwerker te hebben.

Apple Numbers beste functies

Kiezen uit een bibliotheek van meer dan 700 aanpasbare vormen en datavisualisaties

Trends herkennen met draaitabellen

Werken op meerdere apparaten met hetzelfde Numbers account

Pc-gebruikers hebben via een browser toegang tot Apple Numbers

Apple Numbers beperkingen

Apple Numbers bevat alleen spreadsheets

Verschillende gebruikers zeggen dat Numbers niet zo robuust is als Excel

Prijzen Apple Numbers

Gratis

Apple Numbers beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

4.3/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.400+ beoordelingen)

9. Microsoft 365

Via Samenwerking Collabora is een cloud-native alternatief voor LibreOffice voor Windows, MacOS en Linux. Het is specifiek ontworpen voor gebruik door ondernemingen, maar bedrijven van elke grootte kunnen profiteren van deze cloud app. ☁️

Collabora bevat hulpmiddelen voor schrijven spreadsheets, presentaties en diagrammen. Gebruik Collabora Office Writer om kantoordocumenten in realtime te bewerken op uw desktop, Android-apparaten of wanneer u de iOS Collabora app gebruikt.

Collabora beste functies

Collabora integreert met ownCloud, SharePoint, Alfresco en meer

Alle soorten bestandsformaten binnen Collabora weergeven zonder gegevens te verliezen

Bestanden opslaan als PDF of afbeelding en invoegen in documenten en presentaties

Raadpleeg de beheerconsole voor analyses van gebruiksniveaus

Collabora limieten

Omdat Collabora via de cloud werkt, hebt u geen toegang tot uw documenten als u uw internettoegang verliest

Sommige gebruikers zeggen dat ze in het begin moeite hadden met het leren gebruiken van de tool

Collabora prijzen

Collabora for Business: $22,29/jaar per gebruiker voor maximaal 99 gebruikers

$22,29/jaar per gebruiker voor maximaal 99 gebruikers Collabora for Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Collabora

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

Verhoog de productiviteit op kantoor met ClickUp

Met deze uitgebreide lijst vindt u zeker het beste alternatief voor LibreOffice voor uw team.

Een degelijk kantoorpakket moet met uw bedrijf werken, niet ertegen. LibreOffice is een populaire gratis tool, maar het is niet de meest gebruiksvriendelijke optie, vooral voor grotere teams.

Waarom meer tijd besteden aan het wisselen tussen verschillende kantoortools? ClickUp is het enige LibreOffice-alternatief dat een kantoorpakket, samenwerking in teams, sjablonen, AI, statistieken, whiteboards en integraties combineert in één platform. 🙌

Maar we weten dat zien is geloven. Probeer ClickUp nu uit om de tijdbesparende functies met eigen ogen te zien. Maak gratis een ClickUp account aan - geen krediet nodig !