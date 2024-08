10 Chili Piper Alternatieven en Concurrenten om te overwegen 2024

Op zoek naar online alternatieven voor Chili Piper? In dit artikel verkennen we 10 topconcurrenten in 2024 die je kunnen helpen bij het stroomlijnen van je planning en het maken van afspraken.

Of je nu een salesteam bent dat op zoek is naar een efficiëntere manier om vergaderingen te plannen of een customer success team dat de klantervaring wil verbeteren, deze online planningstool alternatieven bieden robuuste functies en gebruiksvriendelijke interfaces.

Zeg vaarwel tegen eindeloze heen-en-weer e-mails en hallo tegen moeiteloos plannen.

Klaar om het perfecte Chili Piper alternatief voor uw bedrijf te vinden? Ga met ons mee op verkenningstocht naar software voor het maken van afspraken die jouw planning naar een hoger niveau kan tillen!

Wat moet je zoeken in Chili Piper Alternatieven?

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Chili Piper, zoek dan naar de functies die voor jou het belangrijkst zijn, plus extra voordelen die het nieuwe afsprakenplatform een uitstekende match maken voor jouw team, zoals:

Naadloze integratie : Zorg ervoor dat uw alternatief naadloos integreert met uw bestaande technologie, zoals CRM en e-mailplatforms voor een zeer snelle planning van afspraken

: Zorg ervoor dat uw alternatief naadloos integreert met uw bestaande technologie, zoals CRM en e-mailplatforms voor een zeer snelle planning van afspraken Aanpassingsopties : Zoek naar een afspraaktool die aanpassingsopties biedt om de oplossing aan te passen aan uw specifieke bedrijfsprocessen en workflows

: Zoek naar een afspraaktool die aanpassingsopties biedt om de oplossing aan te passen aan uw specifieke bedrijfsprocessen en workflows Prijzen:Chili Piper is voor veel teams betaalbaar met $15-$25 per maand per persoon. Als je op zoek bent naar een alternatief, controleer dan de prijs om er zeker van te zijn dat het binnen je budget past

Overweeg extra voordelen die de software functioneler maken, zoals:

Taakplanning : Overweeg alternatieven diesoftware voor taakplanning zodat u taken kunt toewijzen en volgen op hetzelfde platform

: Overweeg alternatieven diesoftware voor taakplanning zodat u taken kunt toewijzen en volgen op hetzelfde platform Hulpmiddelen voor klantenbeheer: Alsklantbeheer prioriteit heeft voor je team, zoek dan naar alternatieven met uitgebreide functies voor klantbeheer, zoalssjablonen voor klantbeheer of de mogelijkheid om groepsvergaderingen te plannen

Als je deze functies en extra's in overweging neemt, kun je een Chili Piper-alternatief vinden dat aansluit bij de vereisten van je team en de productiviteit verhoogt.

De 10 beste Chili Piper alternatieven om te gebruiken in 2024

Creëer je ideale systeem om contacten, klanten en deals te beheren terwijl je eenvoudig koppelingen tussen taken en documenten toevoegt om je werk te stroomlijnen

Verkoopprofessionals en teams die jongleren met afspraken en leads kunnen profiteren van de krachtige tools en functies op ClickUp's Project Management Platform.

Blijf op de hoogte van al uw werk met de ClickUp maandelijks schema sjabloon biedt een vooraf ontworpen structuur voor het organiseren van maandelijkse planningen.

Traceer leads, beheer contacten en voed relaties met ClickUp CRM (Customer Relationship Management) voor teams, waarmee u:

Pijplijnen visualiseren

Workflows stroomlijnen

Samenwerken aan kansen

Uw tijdbeheer kunt verbeteren met behulp van ClickUp kalenderweergave die u een uitgebreide en visuele weergave geeft van deadlines, gebeurtenissen en taken, en functies waarmee u:

Projecten organiseren op prioriteit en begunstigde

Taken filteren

Synchroniseren met Google Agenda

De weergave aanpassen

Met ClickUp kunnen teams CRM, agenda en planningsfunctionaliteiten naadloos integreren in een allesomvattende oplossing taakbeheer platform waarmee je team onbeperkt kan groeien, aanpassen en opschalen.

ClickUp beste eigenschappen

Zeer goed beoordeeld door duizenden gebruikers op platforms zoals G2 en Capterra

Aanpasbaar en schaalbaar voor teams van elke grootte

Veel resources beschikbaar, zoals een sterke community van gebruikers en ontwikkelaars

ClickUp beperkingen

Focus ligt meer op automatisering dan op verkoop

Beperkte functionaliteit van de mobiele app in vergelijking met de desktopversie

Platform vereist training en kan een steile leercurve hebben

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.795+ beoordelingen)

4.7/5 (8.795+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.805+ beoordelingen)

2. vCita

via Vcita vCita is een uitgebreid bedrijfsbeheerplatform dat een reeks hulpmiddelen biedt om klantcommunicatie te stroomlijnen afspraakplanning, online betalingen en nog veel meer. Het helpt bedrijven hun klantervaring te verbeteren en hun efficiëntie te verhogen.

vCita beste functies

Betaalbare prijzen en een gratis plan met uitgebreide functies

Gemakkelijk te gebruiken met een meer intuïtieve interface dan Chili Piper

Bevat een krachtige websitebouwer waarmee gebruikers een aangepaste website zonder code kunnen maken

vCita beperkingen

Beperkte mobiele app functionaliteit (aangepaste velden en geavanceerde filtering niet beschikbaar op mobiel)

Gebruikersinterface kan complex en overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige vCita-gebruikers hebben prestatieproblemen gemeld, zoals langzame laadtijden en haperingen

vCita prijzen

Essentials: $24/maand één gebruiker

$24/maand één gebruiker Zakelijk: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Platinum: $83/maand één gebruiker

$83/maand één gebruiker Prijzen voor meerdere gebruikers: Bezoek website voor prijzen

vCita beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (63+ beoordelingen)

4.5/5 (63+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (249+ beoordelingen)

3. Undock

via Undock Undock is een platform voor het coördineren en plannen van vergaderingen dat is ontworpen om het opzetten en beheren van vergaderingen te stroomlijnen.

In tegenstelling tot Chili Piper, dat zich richt op B2B-teams, is Undock geschikt voor individuen en teams in verschillende sectoren die op zoek zijn naar efficiënte oplossingen voor vergaderbeheer.

Undock beste eigenschappen

Betaalbaarder dan Chili Piper, met gestaffelde prijzen die beginnen bij $0 voor maximaal 10 gebruikers

Heeft een eenvoudige en intuïtieve interface die gemakkelijk te leren en te gebruiken is

Biedt uitstekende klantenondersteuning door een team van toegewijde vertegenwoordigers

Undock-beperkingen

Heeft een beperktere set functies dan Chili Piper en mist functies voor leadkwalificatie en leadrouting.

Is een relatief nieuw product, dus het heeft niet zoveel integraties of klantbeoordelingen als zijn concurrenten

Mobiele app heeft beperkte functionaliteit vergeleken met de desktopversie

Undock prijzen

Gratis

Premium: $10/maand

$10/maand Onbeperkt: $20/maand

Undock beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Vierkant Afspraken

via Vierkante afspraken Square Appointments is een plannings- en boekingssoftware waarmee bedrijven hun afspraken, betalingen en klantinformatie kunnen beheren.

In vergelijking met Chili Piper richt Square Appointments zich alleen op het maken van afspraken, waardoor het geavanceerde verkoop- en marketingfuncties mist.

Square Appointments kan uitstekend geschikt zijn voor kleine bedrijven zoals salons, spa's en wellnesscentra.

Square Appointments beste eigenschappen

Betaalbare prijzen (lager maandelijks tarief dan Chili Piper)

Eenvoudige en intuïtieve interface die makkelijk te leren en te gebruiken is

Integreert goed met andere Square producten, zoals Square POS en Square Payments

Square Afspraken beperkingen

Richt zich alleen op het maken van afspraken

Beperkt tot dienstverlenende bedrijven zoals salons, spa's en wellnesscentra

Beperkte ondersteuning voor meerdere talen en valuta

Square Afspraken prijzen

Gratis (+ transactiekosten)

(+ transactiekosten) Plus: $29+transactiekosten/maand per locatie

$29+transactiekosten/maand per locatie Premium: $69 + transactiekosten/maand per locatie

Square Afspraken beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (36+ beoordelingen)

4.3/5 (36+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (176+ beoordelingen)

5. Met de klok mee

via Met de klok mee Clockwise is software met AI-ondersteuning die individuen en teams helpt hun agenda's en planningen te optimaliseren.

In tegenstelling tot Chili Piper richt het zich meer op tijdsbeheer dan op het coördineren van vergaderingen.

Clockwise is het meest geschikt voor professionals die hun tijd willen maximaliseren en hun productiviteit willen verbeteren.

Clockwise beste eigenschappen

Biedt verschillende planningsopties, waaronder round-robin planning, prioriteitsplanning en buffertijden

Heeft een eenvoudige en intuïtieve interface die gemakkelijk te leren en te gebruiken is

Betaalbaarder dan Chili Piper, met plannen vanaf $10 per maand

Met de klok mee beperkingen

Heeft een beperktere set van functies dan Chili Piper; het biedt bijvoorbeeld geen lead kwalificatie of lead routing functies

Heeft een kleiner klantenserviceteam, waardoor het moeilijk kan zijn om hulp te krijgen als je een probleem hebt

Super gebruiksvriendelijke, plug-and-play oplossing

Prijzen met de klok mee

**Gratis

Team: $6.75/maand per gebruiker

$6.75/maand per gebruiker Zakelijk: $11.50/maand per gebruiker

$11.50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kloksgewijs beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (37+ beoordelingen)

4.8/5 (37+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (11+ beoordelingen)

6. Zynq-scheduler

via OnceHub OnceHub is een uitgebreid plannings- en afsprakenbeheerplatform. Het biedt een breed scala aan functies die speciaal zijn ontworpen om dienstverlenende bedrijven te helpen bij het beheren van hun afspraken, betalingen en klanten.

Zowel OnceHub als Chili Piper bieden planningsoplossingen, maar OnceHub biedt extra functies zoals groepsplanning, agendasynchronisatie en gepersonaliseerde reserveringspagina's.

Als je op zoek bent naar een efficiënte en naadloze planning voor teams en klanten, dan is OnceHub wellicht een goede keuze voor jou.

OnceHub beste functies

Biedt een breed scala aan planningsfuncties, waaronder vergaderplanning, teamplanning en resourceplanning

Heeft een eenvoudige en intuïtieve interface die makkelijk te leren en te gebruiken is

Met groepsplanning kunnen meerdere mensen samen afspraken plannen

OnceHub beperkingen

Beperkt aanpasbaar, geen aangepaste velden of workflows

biedt geen geavanceerde functies zoals leadkwalificatie en leadrouting

Beperkte klantenondersteuning kan het moeilijk maken om hulp te krijgen wanneer je die nodig hebt

OnceHub prijzen

Starter: Gratis

Gratis Groei: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

OnceHub beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (123+ beoordelingen)

8. Acuïteit Planning

via Acuïteit Planning Acuity Scheduling is een online afsprakensoftware die dienstverlenende bedrijven helpt bij het beheren van hun afspraken en boekingen. Het is geweldig voor het plannen van vergaderingen of groepsbijeenkomsten met uw team.

Hier zijn enkele voorbeelden van dienstverlenende bedrijven die baat kunnen hebben bij het gebruik van Acuity:

Kapsalons en kapperszaken

Massagetherapeuten

Persoonlijke trainers

Yoga- en fitnessstudio's

Huisschoonmakers

Dierenoppassers

Artsen en tandartsen

Vergeleken met Chili Piper is Acuity Scheduling meer gericht op het plannen van afspraken en afspraakbeheer dan op leadrouting en verkoopautomatisering.

Acuity Scheduling beste eigenschappen

Maakt het gemakkelijk voor klanten om online afspraken te maken, 24/7

Integreert met populaire betalingsverwerkers zoals Stripe en PayPal

Kan worden geïntegreerd met verschillende tools van derden, zoals CRM-systemen, e-mailmarketingplatforms en boekhoudsoftware

Acuity Planning beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Gebrek aan een aantal geavanceerde functies in vergelijking met sommige afsprakensoftware in deze lijst

Gratis en lagere plannen bieden slechts ruimte voor één gebruiker

Acuity Planning prijzen

Opkomend: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Groeiend: $27/maand per gebruiker

$27/maand per gebruiker Powerhouse: $49/maand per gebruiker

Acuity Scheduling beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (395+ beoordelingen)

4.7/5 (395+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5.505+ beoordelingen)

9. Afspraak

via Afspraak Appointy is een cloudgebaseerde planningssoftware die professionals en bedrijven helpt bij het beheren van hun activiteiten en routines voor het maken van afspraken. Het is gericht op een verscheidenheid aan bedrijven, waaronder dienstverlenende bedrijven, kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers.

Net als Chili Piper helpt het bij het beheren van afspraken, maar Appointy bevat ook opties voor het plannen van klassen, resource management en POS-integratie.

Appointy is het meest geschikt voor bedrijven in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, fitness, beauty en onderwijs.

Appointy beste eigenschappen

Kan worden geïntegreerd met verschillende tools van derden, zoals CRM-systemen, e-mailmarketingplatforms en betalingsverwerkers

Automatiseert het planningsproces, waardoor bedrijven tijd en moeite besparen

Heeft een zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface die niet veel training vereist

Appointy beperkingen

Mobiele app heeft beperkte functionaliteit; aangepaste velden en geavanceerde filtering zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar op de mobiele app

Beperkte ondersteuning voor meerdere talen en valuta

Sommige gebruikers met grote werkplekken en teams hebben prestatieproblemen gemeld, zoals langzame laadtijden en haperingen

Appointy prijzen

**Gratis

Groei: $19.99/maand

$19.99/maand Professioneel: $49.99/maand

$49.99/maand Enterprise: $79.99/maand

Appointy beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (21+ beoordelingen)

4.7/5 (21+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (276+ beoordelingen)

10. Calendly

via Calendly Calendly is een online planningstool die bedrijven helpt om tijd besparen en hun efficiëntie verbeteren. Het stelt gebruikers in staat om planningslinks te maken en te delen die klanten kunnen gebruiken om online afspraken te boeken.

Calendly integreert met verschillende tools van derden, zoals CRM-systemen, e-mailmarketingplatforms en betalingsverwerkers. Dit maakt het eenvoudig om je workflow te automatiseren en nog meer tijd te besparen.

Calendly is vooral populair bij kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers.

Het is een goede keuze voor bedrijven die een eenvoudige en gebruiksvriendelijke planningstool nodig hebben die kan worden geïntegreerd met verschillende tools van derden.

Als je op zoek bent naar software voor het maken van afspraken, geef deze tool dan eens een kijkje.

Calendly beste eigenschappen

Betaalbare plannen, inclusief een gratis plan

Integreert met een groot aantal tools van derden

Heeft een mobiele app waarmee gebruikers hun agenda kunnen beheren en onderweg afspraken kunnen boeken

Calendly beperkingen

Biedt geen ingebouwde analysetools

Beperkte boekingsopties, waardoor gebruikers niet meerdere of terugkerende afspraken met aangepaste intervallen kunnen boeken

Beperkte geavanceerde functies (geen leadkwalificatie of routing)

Calendly-prijzen

Altijd gratis

Essentials: $8/maand per plaats

$8/maand per plaats Professioneel: $12/maand per plaats

$12/maand per plaats Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.909+ beoordelingen)

4.7/5 (1.909+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.870+ beoordelingen)

Chili Piper Alternatieven Op Maat Voor Uw Bedrijf

In dit artikel hebben we 10 Chili Piper alternatieven onderzocht, elk met unieke functies en voordelen afgestemd op verschillende zakelijke behoeften.

Bij het kiezen van het juiste Chili Piper alternatief voor uw bedrijf, helpt het om uw specifieke voorkeuren in gedachten te houden.

Of u nu Dagelijkse Planner Apps , Software voor klantensucces , Apps plannen , Apps voor werkschema's of CRM voor Consulting in de bovenstaande gids vindt u zeker tools en software om uw team productiever en efficiënter te laten werken!

Als je op zoek bent naar een allesomvattende oplossing die verder gaat dan planning en een brede waaier aan functies biedt om je projecten, taken en teams te beheren, dan is ClickUp de ultieme keuze.