10 beste Lattice alternatieven voor beter prestatiebeheer in 2024

Lattice, het populaire talentmanagementplatform, is een gerespecteerde HR-software. De kosten, functies, het gebruiksgemak en de datagerichte aanpak zijn echter niet per se geschikt voor alle HR teams.

In dit stuk helpen we je om 10 van de beste Lattice alternatieven te bekijken, zodat je beter prestaties van werknemers te beheren in 2024.

Wat is Lattice? Wat is prestatiebeheer?

Lattice is een populair HR-software ontworpen om de prestaties, betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te verbeteren met gebruiksvriendelijke tools en functies waarmee HR teams:

Prestatiebeoordelingen uitvoeren

Doelen instellen en bijhouden

Human resources doelstellingen en sleutel resultaten (OKR's) toepassen

Feedback verzamelen

Prestaties van medewerkers erkennen

Teams onderzoeken

Prestaties en feedback analyseren

Zie prestatiebeheer als de manier waarop bedrijven hun werknemers helpen om hun werk nog beter te doen. Het gaat niet alleen om dat chatten één keer per jaar waarbij je feedback krijgt over hoe je het hebt gedaan. Het is een doorlopend gesprek.

Bij prestatiemanagement gaat het erom iedereen te helpen nog beter zijn best te doen en te groeien in zijn rol. Het is tweerichtingsverkeer, waar zowel de werknemer als het bedrijf baat bij hebben.

Wat te zoeken in een Lattice-alternatief

Hoewel Lattice een uitstekend performance management platform is, is het misschien niet voor iedereen geschikt.

Houd bij het zoeken naar Lattice-alternatieven rekening met het volgende:

Is het platform gebruiksvriendelijk en hoe lang duurt het om het goed te leren gebruiken?

Is het flexibel genoeg om te voldoen aan de behoeften van uw HR-afdeling?

Is het aanpasbaar?

Biedt het gebruiksvriendelijke analyses?

Kan het integreren met uw andere HR-systemen?

Is de veiligheid sterk genoeg om uw vertrouwelijke personeelsdossiers te beschermen?

10 Beste Lattice Alternatieven in 2024

Hier zijn 10 fantastische opties voor software voor personeelsprestatiebeheer als je wilt overstappen op een Lattice-alternatief.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

ClickUp is een uitgebreide software voor projectmanagement met een grote selectie tools en functies om HR teams te helpen een beter prestatiebeheer te ontwikkelen.

ClickUp Projectmanagement Platform biedt sjablonen zoals de ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan voor werknemers dat kan worden gebruikt om doelen en voortgang van de ontwikkeling van werknemers bij te houden of de ClickUp HR en werving sjabloon om alle fasen van uw wervingsproces te beheren.

ClickUp heeft zelfs een hele suite van menselijke hulpbronnen hulpmiddelen om organisaties te helpen hun HR-processen efficiënter en effectiever te beheren.

Bovendien kunnen ClickUp-taak automatiseringen HR teams helpen een aanzienlijke hoeveelheid tijd te besparen en tegelijkertijd de efficiëntie te verbeteren door het automatiseren van taken zoals:

Het versturen van herinneringen voor komende gebeurtenissen of deadlines

Rapporten genereren over de prestaties van werknemers

Het plannen van sollicitatiegesprekken

Onboarding van nieuwe werknemers

Loonlijst verwerken

Verlofaanvragen beheren

Door deze taken te automatiseren kunnen HR teams tijd besparen en ruimte maken voor andere dingen, waaronder meer strategische initiatieven.

In het algemeen is ClickUp een krachtige oplossing voor prestatiebeheer die kan worden gebruikt om het prestatiebeheerproces van uw werknemers aanzienlijk te verbeteren.

Het brede bereik van functies en hulpmiddelen van het platform maken het een goed Lattice-alternatief voor bedrijven van bijna elke grootte.

ClickUp beste functies

GeweldigAI-tools om te helpen betere brieven, evaluaties, e-mails en meer te schrijven

Uitstekende aanpassingsmogelijkheden om het platform af te stemmen op de behoeften van je team

Eenvoudige installatie van automatiseringen om terugkerende Taken te stroomlijnen en te automatiseren

ClickUp Dashboards zijn aanpasbare werkruimten die kunnen worden gebruikt om gegevens bij te houden, te visualiseren en te delen

ClickUp Documenten zijn een cloud-gebaseerde samenwerking tussen documenten tool waarmee teams in realtime documenten kunnen maken, genereren, bewerken en delen

ClickUp limieten

Steile leercurve vanwege de uitgebreide opties die beschikbaar zijn

Programma kan soms traag werken omdat het zoveel informatie verwerkt

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: $5 addon voor elk betaald abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.566+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.566+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.796+ beoordelingen)

2. BambooHR

via BambooHR BambooHR staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare functies. Het is vooral favoriet bij bedrijven die op zoek zijn naar een intuïtief HR-platform dat kan meegroeien met hun HR-behoeften.

Deze oplossing is voornamelijk ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het biedt HR-professionals tools om verschillende Taken efficiënter uit te voeren en verschillende HR-activiteiten centraal te beheren.

Het integreert ook naadloos met veel verschillende salarissystemen - een groot voordeel voor HR-professionals die last hebben van het springen tussen te veel softwareprogramma's.

BambooHR beste functies

Goed georganiseerde en intuïtieve interface

Zeer betaalbaar HR-softwareplatform, vooral in vergelijking met andere toonaangevende merken

Veel gebruikers roemen de klantenservice, waaronder de 24/7 ondersteuning per telefoon en e-mail

BambooHR limieten

In vergelijking met sommige andere platforms lijken de integraties beperkt

Biedt geen native oplossing voor benefits management

Beperkte aangepaste profielen, bijvoorbeeld voor geslacht en voornaamwoorden

BambooHR prijzen

Essentials : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Voordeel: Neem contact op voor prijzen

BambooHR beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.560+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.560+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.573+ beoordelingen)

3. Springlevend

via Zomersprongen Als u op zoek bent naar een tool die een bloeiende werkplek ondersteunt, kijk dan eens naar Leapsome!

Het cloudgebaseerde platform voor werknemersontwikkeling helpt niet alleen bij de instelling van prestatiebeoordelingen en OKR's, maar ook bij het plannen van één-op-één vergaderingen en het uitsturen van werknemersenquêtes.

Het vergemakkelijkt ook productievere één-op-één vergaderingen tussen werknemers en managers met een begeleide instelling van de agenda en geïntegreerde gesprekspunten.

Leapsome beste functies

Prestatiebeoordelingen en 360-graden prestatiebeoordelingsproces maken input uit meerdere bronnen mogelijk

Eenmaal getraind, vinden gebruikers het platform gemakkelijk te gebruiken

Zeer goed beoordeeld door beoordelaars van G2 en Capterra

limieten van Leapsome

Kan een leercurve hebben door de complexiteit van het platform

Minder aanpassingsmogelijkheden dan wat sommige HR leiders zoeken

Leapsome prijzen

Neem contact op voor prijzen

Leapsome beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1.280+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.280+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (58+ beoordelingen)

4. Betterworks

via Betterworks Betterworks is een prestatiebeheerplatform dat ernaar streeft teams te helpen de betrokkenheid van hun medewerkers te verbeteren en tegelijkertijd de efficiëntie en impact op managementniveau te vergroten.

Het is een lichtgewicht oplossing voor bedrijven van elke grootte die continu de prestaties en betrokkenheid van hun medewerkers willen bijhouden om de retentie te verhogen.

Betterworks biedt tools waarmee HR-teams processen zoals check-ins, erkenning van werknemers, feedback en werknemersbetrokkenheid kunnen genereren en bijhouden

Betterworks beste functies

Uitstekende functies voor het bijhouden van doelen

Biedt een breed scala aan functies

Beoordelaars zijn dol op de gebruiksvriendelijke interface

Betterworks beperkingen

Beperkte aanpassingen voor deelnemers aan de enquête

Kan moeilijk zijn om het hele HR team het op een consistente manier te laten gebruiken

Kan soms buggy en traag zijn

Betterworks prijzen

Neem contact op voor prijzen

Betterworks beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (187+ beoordelingen)

: 4.3/5 (187+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (19+ beoordelingen)

5. 15Vijf

via 15Vijf Platform voor prestatiebeheer 15Five helpt HR-teams hun doelen te bereiken door middel van regelmatige check-ins, feedback en instelling van doelen. Recensenten zijn lovend over het vermogen om groei en communicatie op de werkplek te stimuleren.

15Five beste functies

Moedigt teams aan om regelmatig te check-ins waar ze hun doelen en voortgang bespreken

Maakt het makkelijk voor teamleden om feedback te geven en te ontvangen, zowel formeel als informeel

Helpt teams doelen te stellen en bij te houden, evenals OKR's

15Five limieten

Kan een complex platform zijn om te gebruiken

Niet zo aanpasbaar als sommige concurrenten

Geen escalatieopties voor hulptickets in geval van nood

15Five prijzen

Engage : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Perform : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Totaal Platform : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Transform: Neem contact op voor prijzen

15Five beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.759+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.759+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (881+ beoordelingen)

6. Workday

via Workday Workday helpt HR Teams bij het beheren van alle fasen van de werknemerservaring, waaronder werving, beheer en salarisadministratie.

Het AI- en machine learning-platform helpt de efficiëntie en betrokkenheid te verhogen in elke fase van de levenscyclus van een werknemer.

Of je nu feedback van werknemers verzamelt, augmented analytics bekijkt, automatiseringen gebruikt om je werklast te verminderen of compensatieplannen maakt, het doel van Workday is om elke stap van de reis tot een succes te maken.

Workday beste functies

Eenvoudige navigatie met een gebruiksvriendelijke interface

Cloud-gebaseerd, overal toegang

In staat om kleine en grote bedrijven te ondersteunen

Workday beperkingen

Heeft een reputatie als een van de duurste HR-managementsystemen op de markt

Complex systeem kan soms tijdrovend zijn bij het aanbrengen van wijzigingen, het vinden van bepaalde documenten en het genereren van documenten

De configuraties kunnen een zware belasting vormen voor systeembeheerders

Workday prijzen

Neem contact op voor prijzen

Workday beoordelingen en reviews

G2 : 4.0/5 (1.264+ beoordelingen)

: 4.0/5 (1.264+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.260+ beoordelingen)

bekijk deze**_

_werkdag alternatieven

!_

7. Reflektief

via Reflektief Als je een HR-manager in het MKB bent, wil je misschien eens kijken naar prestatiebeheersoftware Reflektive. Het platform richt zich op feedback, verantwoording en coaching van werknemers.

Reflektive maakt het eenvoudig voor leden van het team om feedback te delen en helpt teams bij het instellen en bijhouden van doelen en OKR's.

Teams kunnen elkaar erkennen voor hun prestaties en interne analyses over hun prestaties in de gaten houden.

Reflektive biedt ook verschillende andere functies, waaronder enquêtes en coachingstools.

Reflektive beste functies

Presteert goed en groeit voortdurend

Maakt het gemakkelijker voor medewerkers om elkaars prestaties te erkennen

HR-personeel houdt ervan hoe het prestatiebeheer stroomlijnt

Reflektieve limieten

Sommige gebruikers vinden de werkstroom moeilijk te gebruiken

Recensenten klagen over de Outlook integratie

Beperkt aantal vooraf ingevulde sjablonen

Reflektive prijzen

Contact voor prijzen

Reflektive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (429+ beoordelingen)

: 4.2/5 (429+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

8. Winst.co

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/unnamed-2.jpg Profit.co dashboard /%img/

via Winst.co Profit.co is een OKR-software platform dat teams helpt bij het instellen, bijhouden en bereiken van hun doelen.

Gebruikers kunnen hun doelstellingen en sleutelresultaten op verschillende niveaus van de organisatie instellen, bijhouden en beheren, van bedrijfsbreed tot individuele leden van het team. Het platform biedt functies voor samenwerking tussen teams, zoals check-ins, updates en feedbackmechanismen.

Een van de belangrijkste voordelen van OKR's is dat ze teams op één lijn kunnen brengen. Profit.co benadrukt dit met functies waarmee iedereen kan zien hoe zijn of haar doelstellingen in het grotere geheel passen.

Om teams op weg te helpen, biedt Profit.co branchespecifieke OKR-sjablonen.

Profit.co beste functies

Eenvoudige ingebruikname en intuïtieve gebruikersinterface

Gratis versie biedt een robuuste ervaring met veel functies

Doet uitstekend werk met het beheren van doelstellingen en OKR's

Profit.co limieten

Kan in het begin overgecompliceerd aanvoelen

Vereist een beetje training vanwege de overweldigende hoeveelheid functies en opties

Profit.co prijzen

Lancering : Free

: Free Groei : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Profit.co beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (164+ beoordelingen)

9. OfficeVibe

via OfficeVibe Platform voor werknemersbetrokkenheid OfficeVibe van Workleap helpt teams een positieve en productieve werkomgeving op te bouwen.

Het platform voor werknemerservaring biedt een mooie selectie tools en functies om uw HR-team te helpen de positiviteit en productiviteit van uw werkomgeving te verhogen.

Met OfficeVibe kunt u regelmatig pulse-enquêtes naar werknemers sturen om hun tevredenheid over het werk te meten. Met de software kunnen werknemers ook gemakkelijk feedback geven en ontvangen, zowel formeel als informeel

Teams hebben de mogelijkheid om elkaar te erkennen voor hun prestaties en HR-managers beschikken over de interne analyses die ze nodig hebben om de betrokkenheid van werknemers bij te houden.

OfficeVibe wordt gebruikt door teams van elke grootte, van kleine start-ups tot grote ondernemingen.

OfficeVibe beste functies

Snel, efficiënt en geliefd team van de klantenservice

U hoeft zelden contact op te nemen met ondersteuning

Betaalbaarder dan vergelijkbare programma's

OfficeVibe limieten

Beperkte aanpassingen en analyses

Slack integratie kan een uitdaging zijn

Sommige gebruikers zeggen dat de installatie van e-mail voor personeel moeilijk is

OfficeVibe prijzen

Gratis

Essential : $3,50/maand per gebruiker

: $3,50/maand per gebruiker Pro: $5/maand per gebruiker

OfficeVibe beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (51+ beoordelingen)

10. Cultuur Amp

via Cultuur Culture Amp biedt een platform dat zich richt op feedback en analyses van werknemers. Op basis van de verzamelde feedback biedt het platform bruikbare inzichten en aanbevelingen om probleemgebieden aan te pakken.

Het platform is ontworpen om bedrijven te helpen de betrokkenheid, ervaring en effectiviteit van werknemers te begrijpen, meten en verbeteren. Door dit te doen kunnen organisaties een betere werkcultuur creëren en positieve bedrijfsresultaten behalen.

Culture Amp kan worden geïntegreerd met andere HR- en productiviteitstools, waardoor de functies eenvoudiger in bestaande workflows kunnen worden geïntegreerd.

Bedrijven kunnen hun resultaten zelfs vergelijken met benchmarks om te begrijpen waar ze staan ten opzichte van hun branchegenoten.

Culture Amp beste functies

Doordachte, schone UI

Uitstekende mogelijkheid om evaluaties en reflecties naadloos bij te houden

Uitgebreidere mogelijkheden voor bijhouden dan veel concurrenten

Cultuur Amp beperkingen

Beperkte functies voor het exporteren van prestatierecords

Filters voor rapportage kunnen beter

Geen aanpasbare instellingen voor notificaties

Cultuur Amp prijzen

Engage : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Perform : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Ontwikkelen: Neem contact op voor prijzen

Cultuur Amp beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (677+ beoordelingen)

: 4.6/5 (677+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (106+ beoordelingen)

Beter prestatiebeheer voor HR Teams in 2024

In dit artikel bespreken we de 10 beste Lattice alternatieven voor beter prestatiebeheer in 2024. Deze alternatieven bieden een breed bereik aan prijzen, functies en tools, en je zult er zeker één vinden die perfect past bij de behoeften van jouw bedrijf!

Je kunt ook een verscheidenheid aan gratis HR sjablonen , sjablonen voor 30-60-90 dagen abonnementen , software voor het plannen van taken en andere bronnen op ClickUp.

Bekijk ook dit artikel over OKR's vs. KPI's , dit artikel over AI-tools of deze op gezamenlijk beheer van werk .

Bent u op zoek naar een krachtig HR-platform om de prestaties van teams te helpen verbeteren? Probeer ClickUp!

ClickUp biedt HR teams de functies, tools en sjablonen die u nodig hebt om doelen te stellen, voortgang bij te houden en feedback te geven, allemaal op één plek. Bovendien is het gebruiksvriendelijk en betaalbaar.

Meld u vandaag nog aan voor een gratis proefversie van ClickUp en ontdek hoe het u kan helpen de prestaties van uw team te verbeteren!