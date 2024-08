10 Beste Kanbanize Alternatieven & Concurrenten in 2024

Kanban-borden bieden teams van elk type een handige manier om projecten en capaciteit te beheren. Als je al een Kanbanize-gebruiker bent, ben je je terdege bewust van de kracht en effectiviteit van deze op Agile geïnspireerde aanpak voor taakbeheer .

Je vraagt je misschien af of er een beter alternatief is voor deze populaire SaaS-tool in de cloud. Of je nu een huidige gebruiker bent of gewoon je opties onderzoekt, wij geloven dat er een betere projectmanagementkeuze is voor Kanban-bordfans in 2024.

Lees verder om de beste Kanbanize alternatieven te ontdekken, zodat je de ideale match kunt vinden voor jouw taak- en projectplanningsbehoeften. ✅

Wat is Kanbanize? Hoe wordt Kanban gebruikt voor projectbeheer?

Kanbanize is een tool voor teams die gebruik maken van Agile projectmanagement principes met een focus op het gebruik van Kanban-borden om werkstromen te stroomlijnen, taken te organiseren en gefocust te blijven op prioritaire taken.

Kanban-borden zelf zijn een handige manier om lopende taken te visualiseren, zodat je weet waar je aan moet werken, wat een wegversperring wordt en wat al voltooid is. Kanban-borden nemen je traditionele taken- of to-do-lijst en veranderen die in een zeer visueel overzicht.

Via Kanbaniseren Deze populaire agile projectmanagementtool wordt geleverd met secties, taken, gevolmachtigden, prioriteitsvlaggen en andere functies die het organiseren en voltooien van taken effectiever maken.

Gebruikers van Kanbanize profiteren niet alleen van Kanban-borden, maar ook van een reeks andere functies, waaronder workflowbeheer, tijdlijnen en rapportagedashboards. Een tool met een gebruiksvriendelijk Kanban-bordsysteem is een must voor iedereen die op zoek is naar een Kanbanize-alternatief.

Maar deze andere functies spelen ook een rol bij de afweging welke tool om projecten te beheren het beste bij jou past.

Wat te zoeken in een Kanbanize-alternatief

Kanbanize biedt veel voor gebruikers die hun werkstromen willen organiseren met Kanban-borden, maar het is niet de enige tool met deze functionaliteit. Er is een groot aantal Kanbanize-alternatieven beschikbaar. Je hoeft er alleen maar een te vinden die het beste past bij jouw behoeften.

Als je alternatieven voor Kanbanize bekijkt, overweeg dan:

Features: Heeft de app alle functies die je nodig hebt?

Heeft de app alle functies die je nodig hebt? Gebruikservaring: Is de Kanban-softwaretool gemakkelijk te gebruiken en te navigeren? Kun je je hele team met succes aan de slag laten gaan? Is de gebruikersinterface intuïtief en gebruiksvriendelijk?

Is de Kanban-softwaretool gemakkelijk te gebruiken en te navigeren? Kun je je hele team met succes aan de slag laten gaan? Is de gebruikersinterface intuïtief en gebruiksvriendelijk? Integraties: Kan de app integreren met de rest van je softwaretools, inclusief samenwerkingstools zoals Slack? Zou het sommige van deze tools kunnen vervangen?

Kan de app integreren met de rest van je softwaretools, inclusief samenwerkingstools zoals Slack? Zou het sommige van deze tools kunnen vervangen? Views: Kan ik alleen een Kanban-bordweergave gebruiken? Zijn er andere weergavetypen, zoals Gantt-diagrammen of een kalenderweergave?

Kan ik alleen een Kanban-bordweergave gebruiken? Zijn er andere weergavetypen, zoals Gantt-diagrammen of een kalenderweergave? Prijzen: Is de tool betaalbaar? Zijn er maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten?

Of je nu een tool nodig hebt om je Scrum team of Kanban-borden wilt gebruiken om je persoonlijke takenlijst te visualiseren, is er een Kanbanize-alternatief dat doet wat je wilt.

Gebruik deze criteria om erachter te komen wat je precies nodig hebt en wat de beste app voor jou is.

De 10 beste Kanbanize alternatieven in 2024

Er zijn zoveel softwaretools die beweren geweldige Kanban-borden te bieden waarmee je je workflows kunt stroomlijnen en projecten en resources effectiever kunt organiseren. Er zijn er maar een paar die de hype waarmaken.

Ontdek de 10 beste Kanbanize alternatieven om te proberen in 2024.

Groepeer de taken op uw Kanban-bord op status, aangepaste velden, prioriteit en meer in de bordweergave van ClickUp

ClickUp staat bekend als een productiviteits- en projectbeheerplatform, en dit doel wordt elegant gedemonstreerd in zijn benadering van Kanban-borden.

ClickUp's Kanban-borden bieden teams een zeer visueel overzicht van taken in uitvoering, wegversperringen en voltooide taken. Gebruik het bordsysteem om taken van de ene kolom naar de andere te slepen, te sorteren en te filteren om taken te bekijken en de werklast van je team te organiseren met een volledig aanpasbaar Kanban-systeem.

Rangschik kolommen zodat ze overeenkomen met je favoriete manier van werken en groepeer taken op status, verantwoordelijke, prioriteit en meer. Krijg een overzicht van elk bord waar je verantwoordelijk voor bent op één plek om je voortgang en verantwoordelijkheden voor verschillende projecten bij te houden.

Gebruik aangepaste statussen om je ervaring te personaliseren en een handig bord te maken voor alles van sprints tot meerfaseprocessen.

ClickUp biedt niet alleen gratis Kanban-bord software maar het kan ook de hele krachtpatser worden achter je Agile team . Beheer uw productroadmaps, backlogs, sprints, UX-ontwerp en meer Agile workflows allemaal op één plek. Maak dashboards om de doorlooptijd, snelheid en andere inzichten in de werking van je team te bewaken. 🌻

ClickUp beste functies

Bouwenworkflowsjablonen en beheer capaciteit met zeer aanpasbare Kanban-borden

Bekijk elk bord in één keer binnen ClickUp

Taken filteren en favoriete gefilterde weergaven voor gebruiksgemak

Aangepaste statussen voor workflows maken en bijwerken

Taken slepen en neerzetten tussen kolommen om snel prioriteiten te wijzigen

Doe inspiratie op bijKanban-bord voorbeelden enKanban-bord sjablonen* Breng wijzigingen aan in meerdere taken tegelijk

Bespaar tijd op Agile planning en documentatie metClickUp AI ClickUp beperkingen

Voor sommige gebruikers kan de verscheidenheid aan functies in ClickUp in het begin overweldigend zijn

ClickUp AI biedt nuttige functionaliteit voor Agile teams, maar bevindt zich nog in het beginstadium van ontwikkeling met nog meer functies in het verschiet

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.800+ beoordelingen)

4.7/5 (8.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Maandag.nl

via MaandagMaandag beschrijft zichzelf als een "Work OS" en de ingebouwde Kanban-borden bieden gebruikers een alternatief voor Kanbanize. Gebruikers kunnen Kanban-borden gebruiken om initiatieven en projecten te beheren, processen te organiseren en teamcommunicatie te centraliseren. 🖊️

Met projectsamenwerking en hulpmiddelen voor middelenbeheer om teams te helpen beter samen te werken, is Monday een solide optie om te overwegen onder de top Kanbanize alternatieven.

Monday beste eigenschappen

Automatisch taken verplaatsen van de ene naar de andere bordgroep - over meerdere projecten heen

Meldingen ontvangen en taken bijhouden om te weten wanneer alles voltooid of over tijd is

Gebruik ingebouwde sjablonen om aan de slag te gaan met uw Kanban-borden

Pas het uiterlijk van je Kanban-borden aan om taken te beheren en de voortgang te bewaken zoals jij dat wilt

maandag beperkingen

Volgens sommige gebruikers zijn de aanpassingsmogelijkheden voor Kanban-borden beperkter dan voor andere onderdelen van de software

Sommige gebruikers melden dat Monday's huidige manier om subtaken in checklists te organiseren op status voor verbetering vatbaar is

Maandag prijzen

Gratis

Basis: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

maandag beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.600+ beoordelingen)

4.7/5 (8.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.200+ beoordelingen)

3. nTask

via nTask nTask is een software voor projectbeheer waarmee je projecten kunt plannen, organiseren en bewaken. Het platform bevat Kanban-borden die ontworpen zijn om het voor gebruikers makkelijk te maken om workflows te beheren en de transparantie van projecten te vergroten. 🔒

nTask beste functies

Koppel projecten, wijs taken toe en houd uw tijd bij

Automatisch e-mails versturen om nieuwe taken aan te maken in je Kanban-borden

Toegewezenen instellen en conversaties op één plaats beheren

Je Kanban-borden aanpassen met statuskleuren en achtergrondafbeeldingen

nTask beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de interface niet zo intuïtief is als die van andere concurrenten op dit gebied

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwe gebruikers, volgens sommige beoordelaars

nTask prijzen

Premium: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Zakelijk: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4. Wrike

via WrikeWrike is een platform dat is ontworpen om gebruikers te helpen hun processen en workflows op één plaats te stroomlijnen. Inbegrepen in het platform is hun versie van Kanban-borden voor Agile projectbeheer . De Kanban-borden van Wrike zijn ontworpen om teams te helpen gefocust te blijven, check-ins te verminderen en taakwachtrijen te stroomlijnen. 💬

De beste functies van Wrike

Taken automatisch toewijzen met behulp van aanvraagformulieren

De volledige geschiedenis van een taak bekijken door erop te klikken

Aangepaste statussen gebruiken om je Kanban-borden te personaliseren

Gebruik ingebouwde sjablonen om aan de slag te gaan met je eerste bord

Wrike beperkingen

Gebruikers die op zoek zijn naar afhankelijkheidsbeheer vinden de aanpak van Wrike misschien beperkter dan die van andere projectbeheertools

Sommige gebruikers suggereren dat andere tools geavanceerdere automatiseringsfuncties hebben

Prijzen van Wrike

**Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Zakelijk: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

4.2/5 (3.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.300+ beoordelingen)

5. Adobe-werkomgeving

via Adobe-werkomgevingAdobe-werkomgeving is een tool voor werkbeheer die is ontworpen om gebruikers te helpen uit hun inbox te blijven en zich in plaats daarvan te concentreren op productiviteit. De tool bevat een Kanban-bordfunctie die een betere manier introduceert voor Agile teams om samen te werken, taken te visualiseren en doelen te halen. 🎯

Adobe Workfront beste functies

Pas je Kanban-borden en story cards aan met aangepaste namen en statusvelden

Automatisch stories toevoegen vanuit je werkbacklog

Bepaal hoe lang kaarten worden weergegeven op je Kanban-bord, zodat voltooide taken er automatisch afvallen

Configureer je onderhanden werk limieten om de hoeveelheid werk te controleren waar je team zich op concentreert

Adobe Workfront beperkingen

Sommige gebruikers suggereren dat er een steile leercurve kan zijn voor nieuwe of niet-technische gebruikers

Meldingen kunnen overweldigend worden tenzij je ze individueel aanpast, volgens sommige beoordelaars

Adobe Workfront prijzen

Select: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Prime: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Adobe Workfront beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (900+ beoordelingen)

4.1/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

6. Jira

via JiraJira is de best beoordeelde Agile hulpmiddel voor softwareontwikkelingsteams, dus bevat het natuurlijk een robuuste Kanban-bordfunctie. Teams kunnen de Kanban- of Scrum-borden van Jira gebruiken om hun workflows te visualiseren, de efficiëntie te maximaliseren en wegversperringen op te lossen voordat ze een probleem worden. 🛑

Jira beste functies

Een overzicht van een project krijgen en vaststellen welke taken aandacht nodig hebben

Taken aansturen in de richting van voltooiing en onderhanden werk beperken

Snel de categorie en het belang van een taak bepalen en aan wie de taak is toegewezen

Gebruik Jira'sAgile-sjablonen om te beginnen; pas ze vervolgens aan aan de behoeften van je team

Jira beperkingen

Jira is gebouwd voor softwareontwikkelingsteams, dus voor teams op andere afdelingen kunnen sommige functies niet relevant zijn

Sommige gebruikers zouden willen dat de subtaakweergave praktischer te gebruiken en te begrijpen was

Jira prijzen

**Gratis

Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.300+ beoordelingen)

7. Trello

via TrelloTrello is een projectbeheertool die gebouwd is rond het Kanban-bordprincipe. Teams kunnen Trello gebruiken om taken, teamleden en apps op één plek te organiseren. Trello biedt een gestroomlijnde introductie tot Kanban-borden, waardoor het een populaire keuze is voor mensen die nieuw zijn met het concept. ⚒️

Trello beste functies

Bouw Kanban-borden om gedachten, projecten, lijsten en programma's te organiseren

Pas je bordkaarten aan zodat ze alle relevante informatie, bestanden en links bevatten

Taken ordenen in borden om een effectievere takenlijst te maken

Taken toewijzen aan teamleden en hun voortgang visualiseren

Trello beperkingen

Sommige gebruikers vinden de minimale rapportage- en analysefuncties van Trello een beperking

Het verplaatsen van taken tussen boards kan lastig zijn als je de mobiele app gebruikt, volgens sommige beoordelaars

Trello prijzen

**Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Vanaf $17,50/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.300+ beoordelingen)

4.4/5 (13.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.800+ beoordelingen)

8. Kanban-tool

via Kanban gereedschap Kanban Tool is een speciaal Kanban-projectbeheersysteem. De tool bevat niet alleen Kanban-borden, maar ook ingebouwde tijdregistratie, ontworpen om teams te helpen effectiever samen te werken. De borden van Kanban Tool stimuleren visueel beheer, samenwerking tussen teams en updates in realtime. 🙌

Kanban Tool beste eigenschappen

Taken op een efficiëntere manier visualiseren met aanpasbare borden

Een overzicht krijgen van de huidige werkstatus zodat je taken kunt prioriteren

In realtime samenwerken met teamleden en klanten

Inzicht krijgen in hoe je werkt met ingebouwde analyses en statistieken

Kanban Tool beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de interface en gebruikerservaring gedateerder aanvoelen dan sommige andere projectmanagementtools in deze lijst

Volgens sommige beoordelaars is het moeilijk om de afhankelijkheden van een taak te zien vanuit de hoofdweergave

Kanban-tool prijzen

Gratis

Team: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Enterprise: $11/maand per gebruiker

Kanban Tool beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. Kanboard

via Kanboard Kanboard is een zeer minimalistische benadering van Kanban-borden. Deze open-source agile projectmanagementtool is gratis te gebruiken en geeft technologiebewuste gebruikers de mogelijkheid om hun eigen Kanban-systeem vanaf nul op te bouwen en te hosten. Met de software kunnen gebruikers taken visualiseren, slepen en neerzetten en het uiterlijk van het bord aanpassen. 👀

Kanboard beste eigenschappen

Beheer taken op een eenvoudige en minimalistische manier

Blijf gefocust op to-do lijsten en komende taken zonder afleiding

Taken slepen en neerzetten tussen kolommen om je bord bij te werken

Automatisch markeren wanneer je onderhanden werk vol is, zodat je je kunt concentreren op het voltooien van taken

Kanboard beperkingen

Kanboard vereist dat gebruikers weten hoe ze hun eigen software moeten installeren, hosten en onderhouden, dus het is het meest geschikt voor ervaren gebruikers

Sommige gebruikers vinden de stijl en eenvoud van Kanboard misschien afstotend vergeleken met andere zeer visuele projectmanagementoplossingen

Kanboard prijzen

**Gratis

Kanboard beoordelingen en recensies

G2: 2.5/5 (1 beoordeling)

2.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4/5 (4+ beoordelingen)

10. Asana

via AsanaAsana is een projectbeheertool die Kanban-borden in zijn functieset heeft. De Kanban-borden van Asana bevorderen teamsamenwerking en transparantie. Gebruikers kunnen taken organiseren, op een Agile manier werken en wegversperringen identificeren voordat het echte problemen worden. 📝

Asana heeft andere functies om de voortgang van meerdere taken gemakkelijk bij te houden. Als samenwerkingstool doet Asana het goed met vermeldingen en meldingen in taken.

Asana beste functies

Stroomlijn taakbeheer met een eenvoudig drag-and-drop systeem

Label kolommen om ze precies af te stemmen op uw workflow

Pas uw onderhanden werk-kolom aan om alleen een bepaald aantal taken weer te geven, zodat uw team zich kan concentreren op het voltooien van bepaalde taken voordat ze aan nieuwe beginnen

Maak routinematig taakbeheer effectiever met ingebouwde automatisering

Asana beperkingen:

Het organiseren van subtaken en projecten op tag in één weergave kan een uitdaging zijn, volgens sommige beoordelaars

Sommige gebruikers vinden de Kanban-bordfunctie minder intuïtief dan andere Kanbanize-alternatieven

Asana prijzen

**Gratis

Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.400+ beoordelingen)

4.3/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.100+ beoordelingen)

Vind het beste Kanbanize-alternatief voor jou

Kanbanize is niet de enige Kanban-bord tool die er is. Er zijn honderden projectmanagementtools die je kunt gebruiken om een soortgelijke ervaring te creëren, maar we hebben de beste hier met je gedeeld.

Overweeg deze opties, zoek uit welke geschikt is voor jou en kies het Kanbanize alternatief voor jouw behoeften.

Als je op zoek bent naar een tool die Kanban-borden en nog veel meer kan, clickUp gratis proberen . ClickUp biedt je niet alleen een robuuste en volledig uitgeruste benadering van Kanban-borden en projectbeheer.

ClickUp kan ook uw volledige digitale werkplek en samenwerkingstool worden voor productiviteit, tijdregistratie, Gantt-diagrammen en nog veel meer. ✨