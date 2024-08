De 10 beste PRINCE2 softwaretools voor projectmanagement in 2024

Er zijn veel goed onderzochte benaderingen voor succesvol projectmanagement, en een van de populairste is

projectmanagementmethoden

is projecten in gecontroleerde omgevingen, of PRINCE2. Deze procesmatige aanpak richt zich op het opdelen van uw project in goed gedefinieerde, beheersbare fasen, met de nadruk op organisatie.

Daarom

hulpmiddelen voor projectbeheer

die u in staat stellen om georganiseerd te blijven en elke fase te beheren zijn van cruciaal belang voor het succesvol implementeren van de PRINCE2 methodologie.

Gelukkig zijn daar PRINCE2 softwareplatforms voor. Niet elke PRINCE2 tool en platform is echter gelijk, en u moet weten naar welke softwarefuncties u moet zoeken om de beste PRINCE2 software voor uw projectmanagementbehoeften te vinden.

PRINCE2 tools zijn gespecialiseerde

projectmanagement software

programma's waarmee projectmanagers en hun teams de PRINCE2

projectmanagementstrategie

effectief.

De methode heeft zeven hoofdprincipes:

Handhaaf een voortdurende zakelijke rechtvaardiging met gedefinieerde voordelen, kosten en risico's Pas geleerde ervaringen uit eerdere projecten toe om toekomstige prestaties te verbeteren Duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden binnen het projectteam creëren Het project stap voor stap plannen, bewaken en controleren Escaleer problemen naar het hoger management, maar alleen als het team niet voldoet aan vooraf gedefinieerde criteria Focus op het managen van productlevering met specifieke eisen en een duidelijk projectbereik PRINCE2-methoden aanpassen aan het specifieke project en de bijbehorende workflow

PRINCE2 projectsoftware vergemakkelijkt deze zeven fasen door een gestructureerd projectmanagementraamwerk te bieden waarbinnen de teammanager en alle projectleden kunnen samenwerken. Het raamwerk zorgt voor een gecontroleerde omgeving die voldoet aan de PRINCE2 projectmanagementstandaarden.

De PRINCE2 projectmanagementmethodologie is zeer specifiek, dus zoek naar een tool die goed integreert met de zeven fasen van de methodologie of die je op zijn minst de mogelijkheid geeft om dit zelf te doen.

Enkele functies van projectmanagementtools die voldoen aan de PRINCE2-principes zijn:

Alignment with PRINCE2 methodology: De tool moet de zeven principes van PRINCE2 integreren, zodat de projectomgeving in lijn is met de methodologie

De tool moet de zeven principes van PRINCE2 integreren, zodat de projectomgeving in lijn is met de methodologie Gebruiksvriendelijke interface: Projectmanagers en teamleden met verschillende technische vaardigheden zullen deze tool gebruiken. Het moet voor iedereen gemakkelijk genoeg zijn om door te navigeren en te gebruiken, en het moet duidelijk zijn welke gebruikersrol verantwoordelijkheden heeft voor elk deel van het project

Projectmanagers en teamleden met verschillende technische vaardigheden zullen deze tool gebruiken. Het moet voor iedereen gemakkelijk genoeg zijn om door te navigeren en te gebruiken, en het moet duidelijk zijn welke gebruikersrol verantwoordelijkheden heeft voor elk deel van het project Aanpasbaarheid: De projectomgeving zal voor elk project anders zijn. Een tool die zich gemakkelijk aanpast aan de workflow van het team zal helpen, vooral als het gaat om issue-escalaties en het beheren van de productoplevering

De projectomgeving zal voor elk project anders zijn. Een tool die zich gemakkelijk aanpast aan de workflow van het team zal helpen, vooral als het gaat om issue-escalaties en het beheren van de productoplevering Samenwerking: Projectleden moeten naadloos samenwerken. Het projectbord moet teamleden in staat stellen om hun taken te zien en effectief te communiceren, en ook om lessen uit eerdere projecten over te dragen

Projectleden moeten naadloos samenwerken. Het projectbord moet teamleden in staat stellen om hun taken te zien en effectief te communiceren, en ook om lessen uit eerdere projecten over te dragen Rapportage en Analytics: PRINCE2 benadrukt planning en monitoring in elke fase, dus je hebt een grondig overzicht van de voortgang nodig. De tool moet rapporten genereren om dit te vergemakkelijken

PRINCE2 benadrukt planning en monitoring in elke fase, dus je hebt een grondig overzicht van de voortgang nodig. De tool moet rapporten genereren om dit te vergemakkelijken Integraties: Complexe projectafronding is afhankelijk van meer dan alleen projectmanagementsoftware. Elke tool in de stack moet integreren met de PRINCE2-software om gegevens synchroon te houden

10 best beoordeelde PRINCE2 softwareplatforms voor projectmanagement in 2024

Als u een projectmanagementprofessional bent die op zoek is naar PRINCE2-compatibele tools, zullen de tien producten op deze lijst u helpen uw zoektocht te beperken.

1.

ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één

projectmanagement

oplossing met krachtige functies die aansluiten bij het volledige PRINCE2-raamwerk. Een projectmanager kan gedetailleerde

projectplan

s, stel mijlpalen vast en beheer afhankelijkheden met behulp van de gestructureerde aanpak waar PRINCE2 om vraagt.

Samenwerking en

taakbeheer

de functies zorgen ervoor dat teamleden een duidelijke rol hebben terwijl ze betrokken zijn bij de algemene doelen en voortgang van het project. Met realtime dashboards kun je de individuele voortgang in de gaten houden met aanpasbare weergaven, zodat je je kunt concentreren op elke fase van je project.

Tijdregistratie houdt projecten op schema en past perfect bij de PRINCE2 focus op stage boundary management. Planning maakt ook een effectieve toewijzing van personeel mogelijk, wat het beheer van productleveringen kan verbeteren.

ClickUp beste eigenschappen

Afhankelijkheden en mijlpalen om projectfasen te beheren

Rapporten en analyses om een voortdurende zakelijke rechtvaardiging te behouden

Krachtige documenttools om projectinitiatie documentatie

Aangepaste statussen en workflows om fasen effectief te beheren

Gantt-grafieken en tijdlijnweergaven om projecten te plannen

ClickUp beperkingen

De interface kan aanvankelijk verwarrend zijn

Mobiele apps hebben minder functies in vergelijking met de desktopversie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. OpenProject

Via

OpenProject

Dit open-source en zeer aanpasbare platform is voor teams die een verscheidenheid aan projectmanagementmethodologieën willen integreren. OpenProject werkt met klassieke, agile of hybride projecten, inclusief PRINCE2. Het legt sterk de nadruk op gegevensbeveiliging en, als open-source project, op softwaretransparantie. De tool slaat projectgegevens op in een gecontroleerde omgeving, zodat je zelf kunt beslissen met wie je informatie deelt.

Projectmanagementteams kunnen de Agile, Scrum en Kanban tools gebruiken om hun voorkeursworkflow aan te passen, en de Team Planner is een handige manier om taken toe te wijzen en iedereen te organiseren.

OpenProject beste eigenschappen

Open-source, aanpasbaar en uitbreidbaar platform

PRINCE2 sjablonen en werkpakketten voor betere naleving van het raamwerk

Stappenplannen en tijdlijnen voor het plannen en visualiseren van projectfasen

Geïntegreerd volgen en beheren van taken

Real-time samenwerking voor tekstdocumenten en vergaderingen

OpenProject beperkingen

Lastige eerste installatie

Verouderde gebruikersinterface

Ontbreekt aan geavanceerde functies in andere projectmanagementtools

OpenProject prijzen

Gratis

Basis: $7,25/maand per gebruiker

Professional: $13,50/maand per gebruiker

Premium: $19,50/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

OpenProject beoordelingen en recensies

G2: 3,7/5 (22 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

3. Wrike

Via

Wrike

Deze veelzijdige projectbeheertool helpt u bij het stroomlijnen van werkprocessen op verschillende afdelingen. Het doel van Wrike is om het werk te centraliseren zodat u toezicht kunt houden op taken en projecten kunt uitvoeren

resultaten

op schema terwijl u de verschillende fasen van de PRINCE2-methode doorloopt.

Wrike wordt geleverd met een aantal automatiseringsfuncties, die bewerkelijke taken verminderen en teamleden gefocust houden op de kernfase van het project. Samenwerkingsfuncties houden het hele team op hun taak en bij elkaar terwijl het project vordert. Aanpasbare dashboards en workflows maken het gemakkelijk om Wrike aan te passen aan een specifiek project.

Wrike beste functies

Aanpasbare dashboards en workflows

Integratie met een groot aantal tools van derden

Gantt-grafieken voor visuele projectplanning

Real-time samenwerking en documentbewerking

Gedetailleerde rapportage en analyse

Wrike beperkingen

Onoverzichtelijke interface met veel functies

Aanpassingen kunnen hogere plannen vereisen

Af en toe bugs

Wrike prijzen

Gratis

Team: $9,80/maand

Zakelijk: $24,80/maand

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (2.400+ beoordelingen)

4. MindManager

Via

MindManager

MindManager is meer dan een projectmanagementtool; het is een visueel platform dat ideeën omzet in georganiseerde structuren, zoals mindmaps, stroomdiagrammen en tijdlijnen. Naast PRINCE2-functies heeft het ook krachtige brainstormfuncties.

MindManager bevat functies die kunnen worden aangepast aan ieders projectplanningsbehoeften, van individuen tot grote ondernemingen. MindManager integreert met veel andere populaire zakelijke apps om die functionaliteit nog verder uit te breiden.

MindManager beste functies

Geavanceerde mindmapping-tools voor brainstormen en plannen

Integraties met populaire apps, zoals MS Office en SharePoint

Projecttijdlijnen en Gantt-diagrammen

Beheer van taken en middelen

Visuele markeringen voor het bijhouden van projectvoortgang

MindManager beperkingen

Niet zo veel functies als andere speciale projectbeheertools

De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen

Beperkte samenwerkingsfuncties

MindManager prijzen

Professioneel: $169/jaar

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

MindManager beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (69 beoordelingen)

5. Praxie

Via

Praktijk

Praxie is een AI-gestuurd digitaal transformatieplatform dat een bedrijf volledig kan digitaliseren tegen lagere kosten dan andere bedrijfssoftware. Je kunt routinefuncties automatiseren, zodat het projectteam zich op belangrijke taken kan concentreren. Het product legt sterk de nadruk op maatwerk, zodat je de projectomgeving eenvoudig kunt instellen om je te concentreren op specifieke PRINCE2-projectmanagementmethoden.

Real-time rapportagefuncties leveren de gegevens om de voortdurende zakelijke rechtvaardiging van het project te ondersteunen. Samenwerktools stimuleren de communicatie tussen projectleden.

Praxie beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijk met begeleiding tijdens het hele proces

Flexibel genoeg om in elke workflow te passen

Rapportage en dashboards maken complexe informatie eenvoudig te begrijpen

Mooie verzameling vooraf gemaakte inhoud

Praxie beperkingen

De exportfunctie kan problematisch zijn

Sommige aanpassingsopties zijn moeilijk te gebruiken

Mist bepaalde functies van andere producten

Praxie prijzen

Altijd gratis

Pro sjablonen: $9,95/maand per gebruiker

Premium toepassingen: $24,95/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Praxie beoordelingen en recensies

Capterra: 4.1/5 (12 beoordelingen)

6. Celoxis

Via

Celoxis

Celoxis is een ander uitgebreid hulpmiddel voor projectbeheer. Je kunt een dynamisch projectplan maken dat automatisch wordt bijgewerkt voor veranderende omstandigheden, zodat de algemene projectdoelstelling op schema blijft. Met de geavanceerde rapportagefunctionaliteit kunt u een

projectstatusrapport

dat ervoor zorgt dat de business case in lijn is met het project.

Celoxis-functies

hulpmiddelen voor middelenbeheer

om te helpen met kostenbeheersing, het voorkomen van begrotingstekorten en voortijdige afsluiting van projecten.

Celoxis beste eigenschappen

Uitgebreide projectmanagementfuncties

Aanpasbare dashboards en rapportage

Risicobeheer en probleemopsporing

Financieel beheer, inclusief het bijhouden van uitgaven en budgettering

Een breed scala aan integraties

Celoxis beperkingen

Verouderde gebruikersinterface in vergelijking met concurrenten

Steile leercurve

Complexe aanpassingen

Celoxis prijzen

Cloud: $22,50/maand

On-Premise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Celoxis beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (78 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

7. FunctionFox

Via

FunctionFox

Creatieve professionals zijn de primaire doelgroep voor FunctionFox. Het bevat functies zoals het bijhouden van urenstaten en budgetbewaking, wat goed aansluit bij de principes voor zakelijke verantwoording van de PRINCE2-aanpak.

FunctionFox splitst het project op in werkbare takenlijsten en Gantt-diagrammen, zodat het projectteam gemakkelijk kan zien hoe het project vordert en ieders prioriteiten op elkaar worden afgestemd. Met een sterke focus op het managen van productoplevering kan FunctionFox het team helpen het project op tijd en binnen de kwaliteitseisen af te ronden.

FunctionFox beste functies

Tijd en kosten bijhouden

Projectplanning en toewijzing van middelen

Aanpasbare projectsjablonen

Gantt-diagrammen voor visuele projecttijdlijnen

Gedetailleerde rapportage en analyses

FunctionFox beperkingen

Verouderde gebruikersinterface die intuïtiever zou kunnen zijn

Beperkte integraties met derden

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

FunctionFox prijzen

Classic: $5/maand per gebruiker

Premier: $10/maand per gebruiker

In-House: $20/maand per gebruiker

FunctionFox beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (48 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

8. Ravetree

Via

Zenkit

Zenkit is een flexibele projectmanagementtool waarmee u eenvoudig maar effectief projecten kunt creëren. Zenkit staat bekend om zijn aanpassingsvermogen en stelt je in staat om te schakelen tussen verschillende weergaven, waarbij de gegevens het handigst worden gepresenteerd en het gemakkelijk is om je aan te passen aan de zeven PRINCE2-principes.

Met de krachtige samenwerkingsfunctie van Zenkit kun je fasen beheren en iedereen bij de les houden. Teamleden kunnen het algemene projectplan en hun rol daarin bekijken.

Zenkit beste functies

Flexibele weergaven waaronder Kanban, lijst, tabel, kalender en mindmap

Aangepaste velden en formulieren voor het verzamelen van gegevens

Integraties met veelgebruikte tools, zoals Slack en Google Calendar

Schaalbaar voor groeiende teams

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface

Zenkit beperkingen

Beperkte functionaliteit voor Gantt-diagrammen

De mobiele app is voor verbetering vatbaar

De rapportagefuncties kunnen robuuster

Zenkit prijzen

Gratis

Plus: $9/maand

Zakelijk: $25/maand

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Zenkit beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (81 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

10. Asana

Via

Asana

Asana is een van de grootste en populairste projectbeheertools op de markt. Gebruikers houden ervan vanwege de robuuste functies en gebruiksvriendelijke interface.

Asana geeft je alle nodige tools om een projectmandaat te definiëren en de zeven fasen van PRINCE2 te implementeren. Een belangrijke functie is de tijdlijnweergave, die een mooi overzicht geeft van het projectplan en de voortgang ervan. De uitgebreide rapportagefuncties maken het gemakkelijk om de business case van het project te presenteren.

Asana beste functies

Taak- en projectbeheer met aangepaste workflows

Tijdlijnweergave voor planning en Gantt-diagrammen

Portfolio's voor het volgen van meerdere projecten

Automatisering om handmatig werk te verminderen

Integreert met veel populaire tools, zoals Slack en Google Drive

Asana beperkingen

Duur voor grotere teams of geavanceerde functies

Overweldigende interface voor nieuwe gebruikers

Rapportagefuncties zouden robuuster kunnen zijn

Asana prijzen

Gratis

Premium: $10,99/maand per gebruiker

Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ beoordelingen)

Aan de slag met de PRINCE2-methode

Nu we de beste beschikbare PRINCE2 softwareproducten hebben onderzocht, hoeft u alleen nog maar de methodologie aan het werk te zetten. Met een uitgebreide projectmanagementtool, zoals ClickUp, hebt u een gecentraliseerde locatie om een projectmandaat te definiëren, de business case te presenteren en bij te werken, en alle zeven fasen van de PRINCE2-methodologie te implementeren.

Gelooft u ons niet? Probeer het zelf uit.

Maak uw gratis ClickUp account aan

en probeer een van de beste projectmanagementtools op de markt uit.