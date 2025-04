Zoom vs Webex: 2025 Overzicht (functies, prijzen)

moet je kiezen tussen Zoom en Webex voor jouw business?

Nu werken op afstand steeds populairder wordt, software voor videoconferenties is onmisbaar voor de meeste teams.

maar met de vele beschikbare tools, waar begin je met het zoeken naar de tool die bij je past?

Wij denken dat het vergelijken van twee marktleiders op het gebied van videovergaderen - Zoom en Webex - een goed begin is.

En met de hulp van de cast van het programma 'IT Crowd' zou je snel genoeg de juiste keuze moeten kunnen maken.

In dit artikel doen we een Zoom Webex vergelijking om je te helpen beslissen welke van deze twee apps voor videovergaderen het beste bij jou past. We bespreken ook hoe je videoconferenties kunt gebruiken om je projecten te beheren terwijl je op afstand werkt .

Laten we beginnen!

#

Wat is Zoom?

Wacht... waarom beginnen we met "wat is Zoom?"?

Als er één ding is dat de IT-afdeling bekend om staat het is hun grondigheid.

_Je weet hoe serieus Jen, de IT kop, dat neemt!

(Dat is "Ik ben een nerd," voor degenen onder ons die geen Duits kennen.)

Daarom beginnen we met het begrijpen van beide videoconferentieservices voordat we ze met elkaar gaan vergelijken.

Maar als je meteen naar het vergelijkingsgedeelte wilt gaan, klik dan op hier .

voor alle anderen, we gaan!

**Wat is Zoom eigenlijk?

Van langeafstandswerken tot groepshangen in COVID-tijden, Gebruiksvriendelijke functies van Zoom hebben van Zoom een populair videovergaderprogramma gemaakt voor allerlei gebruikers.

Zoom werd in 2011 opgericht door de huidige CEO van Zoom, Eric Yuan, en had toen ongeveer 10 miljoen in december 2019! Tijdens de pandemie van 2021 "zoomde" het gebruik naar nieuwe niveaus, met meer dan 300 miljoen dagelijkse deelnemers aan vergaderingen in april 2020!

Yup.

Zet ons IT team aan het denken: wat is verantwoordelijk voor de ongekende groei van Zoom?

Hier is een blik op enkele van de opvallende functies die Zoom zo populair hebben gemaakt.

A. Zoom vergaderingen & chatten

De Zoom app biedt zijn gebruikers een comfortabel platform voor videovergaderingen met deze toonaangevende functie voor videobellen.

Tijdens een Zoom-gesprek kun je tot 1000 videodeelnemers toevoegen en er tegelijkertijd tot 49 op je scherm weergeven!

Tijdens de online vergadering kun je ook:

De document en scherm delen functie gebruiken voor snelsamenwerken Zet ' opname ' aan zodat Zoom uw vergadering live beschrijft

functie gebruiken voor snelsamenwerken Voeg een virtuele achtergrond toe (je kunt een afbeelding van je favoriete tv-programma, zoals IT Crowd, als achtergrond voor je gesprek gebruiken!)

toe (je kunt een afbeelding van je favoriete tv-programma, zoals IT Crowd, als achtergrond voor je gesprek gebruiken!) Voer polls of vragen en antwoorden uit

uit Steek uw hand virtueel op

virtueel op Voer een meeting binnen een meeting uit met de functie 'breakout rooms

De HD video- en audiokwaliteit van Zoom verbetert ook je videovergaderervaring, zodat je je team beter leert kennen, zoals Reynholm Industries' baas, Douglas.

Daarnaast versterkt Zoom zijn privacy en veiligheid functies versterkt om je te beschermen tegen ongenode gasten. Bijvoorbeeld, hosts van vergaderingen kunnen de vergadering volledig beveiligen met wachtwoorden en tweefactorige verificatie.

B. Zoom kamers

De Zoom functies voor videovergaderen zijn super handig als je van thuis uit werkt.

Maar dat is niet alles wat Zoom te bieden heeft!

De Zoom Rooms functie helpt je virtuele vergaderingen te houden wanneer je weer werkt vanuit een kantoor.

Zoom Rooms is Zoom's softwareondersteuning voor uw bedrijfsvergaderruimtes.

Het is vooral handig wanneer jij en je team in de vergaderruimte van het bedrijf zitten en verbinding proberen te maken met een groep mensen buiten de ruimte - allemaal tegelijk.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image23.png Zoom kamers /$$img/

Maar in tegenstelling tot de kelder in het kantoor van Reynholm Industries, kun je in Zoom Rooms:

Gebruik maken van bestaande conferentieruimte systemen zoals Polycom, Cisco of Lifesize apparatuur voor extra ondersteuning

zoals Polycom, Cisco of Lifesize apparatuur voor extra ondersteuning Verbinding maken met andere Zoom Rooms of Zoom gebruikers via hun desktop of telefoon app

Deel meerdere schermen tijdens een gesprek

Deelnemen aan vergaderingen en bestanden delen met one-touch

Werken op een draadloos systeem

systeem Gebruik interactieve online whiteboards die tijdens gesprekken kunnen worden gedeeld met het hele team

die tijdens gesprekken kunnen worden gedeeld met het hele team Beheer alle Zoom Rooms vanaf één dashboard

Aantekening: Voor deze bedrijfsgerichte functie betaalt u een abonnement van $49 per maand per ruimte en een gratis proefversie van 30 dagen._

Zoom is beschikbaar op:

Mobiel apparaat: Android en iOS

Desktop: Web, Windows en Mac

Lees onze gedetailleerde beoordeling van Zoom en leer meer over de top Zoom alternatieven hier._

#

Wat is Webex?

Als de Zoom app het wonderkind van de videoconferentiewereld is, dan is Cisco's Webex de grootvader.

Webex werd opgericht in 1995 en werd in 2007 gekocht door Cisco om het op te nemen in Cisco's uitgebreide suite voor videovergaderingen en samenwerking op het gebied van productiviteit.

In maart 2020 verklaarde Chuck Robbins, CEO van Cisco, dat het platform 5,5 miljard vergaderingen had opgenomen !

En we zijn er zeker van dat Jen waarschijnlijk bijgedragen heeft aan dat nummer!

Webex Training is bedoeld voor serieuze trainers en docenten die werken met klasgroottes tot 1000 personen per keer.

Je krijgt een groot aantal intuïtieve functies, zoals:

De keuze tussen live en pre-recorded on-demand sessies

en on-demand sessies Geautomatiseerde beoordeling om uw testcorrectieproces te vereenvoudigen

om uw testcorrectieproces te vereenvoudigen Commerciële functies zoals betaalcheques om geld te verdienen met uw training

zoals betaalcheques om geld te verdienen met uw training Ondersteuning voor 13 talen zoals Spaans, Frans, Japans en Turks

Bovendien kunnen trainers gebruikmaken van Cisco's branche-expertise met het brede bereik aan ondersteuningsmiddelen van Webex Training.

Wie weet, misschien kan het ooit een IT-ingenieur Moss helpen met zijn spelling!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image29-1.gif een man die een woord spelt /%img/

Cisco Webex is beschikbaar op:

Mobiel apparaat: Android en iOS

Desktop: Web, Windows en Mac

#

Zoom vs. Webex: 5 verschillen om je te helpen beslissen welke de beste is voor jou

Natuurlijk bieden Webex en Zoom een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van alternatieven zoals Google Meet (voorheen bekend als Google Hangout) en Microsoft Teams.

maar afgezien daarvan lijken ze allebei erg op elkaar, toch?

Nee, ze hebben hun verschillen!

benieuwd welke dat zijn?

Onze IT-geeks zullen je helpen de verschillen tussen de twee te ontdekken en je helpen te bepalen welke video conferencing tool je moet kiezen!

dus pak die koffie en tag mee met Moss en zijn team!

Verschil #1: Een gesprek beginnen

Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid bewandelen Zoom en Cisco verschillende wegen:

A. Zoom

Iedereen kan deelnemen aan een Zoom vergadering met een enkele link - je hoeft geen account aan te maken.

Dit is het beste voor mensen die verbinding willen maken met individuen in verschillende bedrijven (zonder een gedeeld samenwerkingsplatform te gebruiken) of die op het laatste moment een video-oproep willen doen.

#

Verschil #2: gebeurtenissen hosten

online video vergaderingen _zijn niet het enige gebruik voor video conferencing software _, toch?

Hoe zit het met de groepstrainingen, leersessies of community outreach programma's die u moest uitstellen vanwege de lockdown?

is ze allemaal annuleren een optie?

Je weet hoe de gothic van de IT-afdeling, Richmond, daarover denkt:

Gelukkig hebben zowel Zoom als Webex een aantal indrukwekkende functies voor het hosten van gebeurtenissen:

A. Zoom

Als je een probleemloos webinar zonder franje wilt, kies dan voor Zoom.

Je kunt:

Tot 10.000 mensen toevoegen als kijkers

toevoegen als Tot 100 mensen labelen als panellijst

labelen als Kiezen tussen een live of on-demand webinar

of webinar Het webinar sturen met host controls zoals deelnemers dempen/unmuten, promoveren tot panelleden en meer

Na afloop van de gebeurtenis geeft Zoom u rapporten over inschrijvers, deelnemers en meer voor gedetailleerde analyse en follow-ups.

Of je nu je maandelijkse projecttraining geeft via een videoconferentie of het trainingsprogramma van je afdeling online zet, Zoom Webinars is de perfecte tool voor jou.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image12.png zoom pagina /$$img/

B. Webex

Met een Webex-webinar kun je tot 100.000 mensen toevoegen en extra ondersteuning krijgen, zoals:

Marketing van uw gebeurtenis met een aangepaste site voor registraties, aangepaste uitnodigingen en automatische herinneringen

met een aangepaste site voor registraties, aangepaste uitnodigingen en automatische herinneringen Een Webex-gecertificeerde producer om realtime technische ondersteuning en advies over best practices te bieden

om realtime technische ondersteuning en advies over best practices te bieden Een virtuele oefenruimte voor panelleden om hun act op te poetsen

Als het hosten van meer dan levensgrote, meeslepende online ervaringen uw stijl is, dan is Cisco Webex het platform voor u!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image13-1.png Startpagina Cisco Webex /%img/

We zijn er vrij zeker van dat Moss graag Cisco Webex zou hebben gebruikt omdat hij graag een grootse entree maakt:

Verschil #3: Veiligheid

Geen enkele beoordeling van videoconferentieproducten is voltooid zonder een gedetailleerde blik op hun veiligheidsbeleid.

A. Zoom

Hoewel Zoom te maken heeft gehad met een aantal tegenslagen op het gebied van veiligheid, heeft het snel functies uitgerold om deze aan te pakken. Begin april 2020 heeft Zoom zelfs alle nieuwe updates 90 dagen bevroren om deze aan te pakken zorgen over de veiligheid .

Het heeft nu verschillende nieuwe functies voor veiligheid, zoals:

Gegevenscodering (hoewelnog niet end-to-end)

(hoewelnog niet end-to-end) Tweefactor verificatie voor degenen die dit willen inschakelen

voor degenen die dit willen inschakelen Visuele waarschuwingen wanneer een deelnemer het gesprek opneemt

wanneer een deelnemer het gesprek opneemt Wachtkamers die kunnen worden afgedwongen door beheerders op account- of gespreksniveau

die kunnen worden afgedwongen door beheerders op account- of gespreksniveau Bedieningselementen voor delen van bestanden of schermen en in de wacht zetten van deelnemers

B. Webex

Hoewel Webex al lange tijd favoriet is in de gezondheidszorg en de financiële sector (waar privacy en veiligheid superbelangrijk zijn), heeft het ook zijn eigen problemen - zoals vermeld op de website bekende problemen pagina van hun website.

Cisco is echter voortdurend bezig deze problemen aan te pakken en op te lossen met functies zoals:

Optionele end-to-end encryptie voor elke video conferentie

voor elke video conferentie Flexibel wachtwoordbeheer dat door elke beheerder anders kan worden afgedwongen

dat door elke beheerder anders kan worden afgedwongen Toestemmingen voor hosts en beheerders om toegang te verlenen en in te trekken voor elke deelnemer

om toegang te verlenen en in te trekken voor elke deelnemer Fysiek beveiligde datacenters

In het algemeen bieden zowel Zoom als Cisco Webex redelijke garanties voor de veiligheid van hun gebruikers.

Maar geen van beide kan Moss tegen zichzelf beschermen!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image14-3.gif een man werkt terwijl er iets brandt /%img/

(Voor Moss heb je iets nog geavanceerder nodig dan Zoom Webex .)

Verschil #4: Integraties

Als je al werkt met een bedrijfsbrede tool die je werkstromen beheert, is het zinvol om een tool voor videovergaderen te vinden die daarmee integreert.

waarom?

Een integratiefunctie in je tool voor videoconferenties bespaart je team de moeite om tussen te veel vensters te schakelen.

We weten hoe dat onze favoriete teamleider Jen uitput:

Zowel Zoom als Webex integreren met een aantal veelgebruikte samenwerkingstools en platforms voor cloudopslag, zoals Google Drive, Google Agenda en Microsoft OneDrive.

Er zijn echter ook andere integraties die uniek zijn voor elk videoconferentieplatform:

A. Zoom

ClickUp werd voldaan op passende wijze

welke problemen ondervond het team tijdens het proces_

Welke verbeteringen moeten worden aangebracht in het volgende project

Dergelijke discussies helpen je om je werkprocessen te verbeteren, wat op zijn beurt de prestaties van je team verbetert productiviteit in toekomstige projecten.

#

Conclusie

Het kiezen van de juiste videoconferentiesoftware is nu super essentieel voor de meeste bedrijven.

En tussen Zoom en Webex is er geen duidelijke winnaar - elke app voor videoconferenties is perfect voor specifieke behoeften.

Als je een MKB-bedrijf bent, is Zoom of een van deze alternatieven is de juiste voor jou.

Als je echter grote bedrijfsvideoconferenties wilt houden, kies dan voor Cisco Webex.

Maar met alleen de juiste oplossing voor videoconferenties word je nog geen project whizz.

Je hebt ook een toegewijde projectmanagement tool nodig zoals ClickUp!

Van het bijhouden van uw project doelen tot snelle Zoom gesprekken, ClickUp kan elke uitdaging aan. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en heb productiviteit vergaderingen projectmanagement die je team doen slagen: