2026년 최고의 이벤트 기획 소프트웨어

이벤트 기획 소프트웨어는 첫 번째 이벤트를 진행해 보기 전까지는 하나의 범주로 보이지만, 실제로는 두 가지 범주로 나뉜다는 사실을 알게 됩니다. 한 범주는 내부 운영(타임라인, 협력사 조정, 예산, 승인)을 담당하고, 다른 범주는 참가자 경험(등록, 티켓팅, 체크인, 참여 유도)을 관리합니다. 잘못된 범주의 소프트웨어를 선택하면 이벤트 시작 일주일 전에야 비로소 문제가 드러나게 됩니다.

이 가이드는 단 하나의 최우수 제품을 선정하지 않습니다. 대신 각 이벤트 기획 소프트웨어가 담당하는 업무 범위와 한계가 어디까지인지에 따라 상위 10개 제품을 순위별로 소개합니다.

협업이 많은 팀에 가장 적합한 이벤트 기획 소프트웨어는 ClickUp이며, 기업 컨퍼런스에는 Cvent, 일반 티켓 판매에는 Eventbrite, 행사장 관리에는 Planning Pod가 적합합니다. 모든 상황에 통용되는 최고의 솔루션은 없으며, 오직 귀사의 주요 운영상의 취약점을 가장 효과적으로 보완해 줄 솔루션만이 있을 뿐입니다. 그 취약점을 파악하기만 하면, 적합한 이벤트 기획 tool을 선택하는 것은 어렵지 않습니다.

이벤트 기획 소프트웨어에서 어떤 점을 고려해야 할까요?

우수한 이벤트 기획 소프트웨어를 선택할 때는 다음 다섯 가지 요소를 확인하세요: 명확한 작업 소유권 지정, 달력 가시성, 협력사 및 게스트 추적, 유용한 자동화 기능, 그리고 대외 행사를 개최하는 경우 참가자 관리 도구입니다.

자세히 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다:

작업 소유권: 모든 작업에는 지정된 소유자가 한 명씩 있으므로, 작업이 소유자 사이에서 누락되는 일이 없습니다.

달력 가시성: 별도의 보고서를 작성하지 않고도 타임라인, 마감일, 상태 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

업체 및 게스트 추적: 업체, 후원사, 게스트 목록이 여러 스프레드시트에 흩어져 있지 않고 한곳에 통합되어 추적됩니다.

자동화: 알림과 상태 업데이트가 자동으로 처리되므로, 반복적인 관리자 업무로 인해 일주일이 허비되는 일이 없습니다.

참가자 관리 도구: 유료 또는 공개 이벤트의 경우, 등록, 티켓팅, 체크인 및 이벤트 후 보고 기능도 제공됩니다.

함께 읽어보세요: Excel 및 ClickUp용 무료 이벤트 기획 템플릿 및 체크리스트

최고의 이벤트 기획 소프트웨어 한눈에 보기

Tool 다음 용도에 가장 적합합니다 주요 기능 가격* 한계가 있는 부분 Cvent 기업 컨퍼런스 및 등록 업무가 많은 프로그램 34만 개 이상의 행사장 공급망과 내장형 RFP(제안 요청서) 및 현장 체크인 기능 맞춤형 가격 사용 편의성이 낮으며, 설정 시 대개 전담 이벤트 운영 관리자가 필요합니다. Whova 컨퍼런스 및 무역 박람회에서의 참가자 참여 유도 네트워킹, 아젠다, 전시업체 리드 확보를 위한 올인원 이벤트 앱 맞춤형 가격 푸시 알림 과다, 기본 제공되는 소그룹 회의실 기능 부재, 행사장 확보 기능 부재 Eventbrite 일반 대중을 대상으로 한 유료 이벤트 및 이벤트 정보 탐색 디스커버리 마켓플레이스를 통해 귀하의 이벤트를 적극적인 티켓 구매자들에게 노출시켜 드립니다 게시 비용 무료; 유료 티켓 1장당 3.7% + $1.79 + 2.9% 처리 수수료 공급업체, 예산, 백오피스 추적 기능 없음 Planning Pod 행사장, 웨딩, 호스피탈리티 중심 운영 행사장 운영 솔루션: 평면도, 좌석 차트, 연회 주문 맞춤형 가격 기업 프로젝트 관리자들에게는 작업 추적 과정이 다소 번거롭게 느껴집니다. ClickUp 하나의 작업 공간에서 복잡한 이벤트 운영을 관리하세요 작업, 문서, 달력, 양식, 자동화 기능을 한곳에서 관리하세요 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 7달러부터 기본 제공 티켓팅 기능, 등록 페이지, 체크인 스캐너 없음 Asana 의존성을 고려한 마감일 중심의 플랜 한 가지 작업이 지연되면, 연결된 작업의 일정이 자동으로 연쇄적으로 조정됩니다. Free; 스타터 요금제 $13.49, 어드밴스드 요금제 $30.49/사용자/월 타임라인 보기는 유료 요금제에서만 이용 가능; 티켓팅 기능 없음 monday.com 직관적이고 자유롭게 맞춤 설정 가능한 이벤트 플랜 자유롭게 구성 가능한 보드와 공급업체 및 후원사를 위한 무료 게스트 좌석 제공 Free; 베이직 $12, 스탠다드 $14, 프로 $24/사용자/월 이벤트는 기획할 수 있지만 운영은 어렵습니다. 스탠다드 요금제의 경우 월 250건의 자동화 기능으로 제한됩니다. Trello 간편한 이벤트 작업 추적 무료 플랜을 포함한 모든 플랜에서 버틀러 자동화 기능을 이용할 수 있습니다. Free; 스탠다드 $5, 프리미엄 $10, Enterprise $17.50/사용자/월 예산이나 업무량을 관리할 수 있는 기본 대시보드가 없으며, 복잡한 타임라인 관리 기능이 미흡합니다. Basecamp 이벤트를 중심으로 한 간편한 팀 협업 힐 차트는 일이 계획 단계에 있는지, 아니면 실행 단계에 있는지를 보여줍니다. 무료; Pro 요금제: 사용자당 월 15달러, Pro Unlimited 요금제: 월 299달러(연간 청구) 외부 의존성, 시간 추적, 용량 계획이 필요 없습니다 Zoom 이벤트 온라인 및 웨비나 기반 이벤트 게스트가 이미 사용법을 잘 알고 있는 친숙한 비디오 인터페이스 Webinars 월 89달러, Webinars Plus 월 99달러, 이벤트 월 149달러 배지를 인쇄하거나 오프라인 부스를 운영할 수 없는 경우

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 제품이 실제 제품 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

한 번 사용해 볼 만한 최고의 이벤트 기획 소프트웨어

이 목록에는 Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp, Zoom Events 등 10가지 도구가 포함되었습니다.

각 소프트웨어는 이벤트 관리 및 기획 업무 중 서로 다른 부분을 담당하며, 나머지 부분에서는 상대적으로 약점을 보입니다. 아래에 소개된 모든 소프트웨어에 대해 동일한 기준으로 분석했습니다: 가장 뛰어난 점, 한계가 있는 부분, 그리고 어떤 사용자에게는 적합하지 않은지입니다.

1. Cvent (대규모 기업 컨퍼런스 및 등록 절차가 많은 프로그램에 최적)

Cvent는 이벤트 선정 및 등록부터 참가자 참여 유도, 배지 발급, 이벤트 후 분석에 이르기까지 이벤트 전 과정을 관리할 수 있도록 구축된 기업급 이벤트 관리 플랫폼입니다. 이 분야에서는 가장 확고한 입지를 다진 브랜드 중 하나로, 대규모 조직 및 협회를 대상으로 합니다. 빈번하거나 대규모의 컨퍼런스, 무역 박람회, 기업 이벤트를 관리하는 전담 이벤트 팀이 가장 선호하는 도구입니다.

이 솔루션은 AI 비디오 편집 기능을 제공하는 Goldcast, 웨비나 플랫폼인 ON24를 통합하고, Salesforce와 같은 CRM 및 마케팅 도구와도 강력하게 연동됩니다. 이러한 연동 기능을 통해 이벤트의 시작부터 끝까지 모든 과정을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

이 플랫폼은 대부분의 기본 프로젝트 보드보다 복잡한 현장 물류 업무를 더 효율적으로 처리합니다. 브랜드 이미지가 완벽하게 반영된 등록 사이트를 구축하고 ‘Attendee Hub’ 모바일 앱을 배포할 수 있습니다. 또한 34만 개 이상의 행사장을 보유한 내장형 공급업체 네트워크를 갖추고 있습니다. 즉, 소프트웨어를 통해 직접 제안 요청서(RFP)를 발송하고 행사장을 확보할 수 있습니다. Cvent는 이벤트에 전념하며 단순함보다 심도 있는 기능을 필요로 하는 팀을 위한 최고의 선택입니다.

주요 기능 및 특징

Cvent 공급업체 네트워크: 전 세계 시설에서 행사장을 확보하고 RFP를 관리하세요

도착 시 등록: 현장 체크인 키오스크와 실시간 배지 인쇄 기능을 활용하여 긴 대기 줄을 줄이세요

게스트 허브: 게스트를 위한 맞춤형 브랜드 모바일 앱을 제공하고, 경영진을 위해 이벤트 후 심층적인 데이터 추적 기능을 지원합니다.

가격

맞춤형 가격

평가

G2: 4. 3/5 (4,200건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

Cvent의 단점: 이 소프트웨어는 사용 편의성 점수가 낮습니다. 소프트웨어를 올바르게 설정하려면 대개 전담 이벤트 운영 관리자가 필요합니다. 다음과 같은 경우에는 Cvent를 피하세요: 소규모 이벤트를 한 번만 진행하거나 가벼운 기능을 원할 때입니다. 하지만 기업 이벤트 프로그램의 경우, Cvent만큼 폭넓은 기능을 갖춘 플랫폼은 거의 없습니다. Whova나 Eventbrite와 같은 tools를 사용하면 복잡한 기업 시스템의 부담 없이 필요한 기본적인 참가자 관리 기능을 이용할 수 있습니다.

실제 사용자들은 Cvent에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Cvent에 대해 어떻게 평가하는지 확인해 보세요:

이 플랫폼 덕분에 시간을 많이 절약할 수 있었고, Attendee Hub에서 쉽게 전환할 수 있었으며, 저는 웨비나 일정에 따라 매달 이 플랫폼을 사용하고 있습니다. 기술 지원팀은 언제든지 연락이 가능하며, 필요할 때마다 제 질문에 대해 훌륭한 조언을 해줍니다. 이벤트 참가자가 등록할 때 Salesforce 연동도 매끄럽게 이루어집니다.

이 플랫폼 덕분에 시간을 많이 절약할 수 있었고, Attendee Hub에서 쉽게 전환할 수 있었으며, 저는 웨비나 일정에 따라 매달 이 플랫폼을 사용하고 있습니다. 기술 지원팀은 언제든지 연락이 가능하며, 필요할 때마다 제 질문에 대해 훌륭한 조언을 해줍니다. 이벤트 참가자가 등록할 때 Salesforce 연동도 매끄럽게 이루어집니다.

이벤트 기획 분야에 종사하고 있다면, 선택의 폭이 매우 넓습니다. 전 세계 이벤트 관리 소프트웨어 시장은 연평균 성장률(CAGR) 13.2%를 기록하며 2030년까지 39.6 B로 성장할 것으로 예상되며, 이 시점에는 해당 산업의 시장 규모가 무려 3.4 trillion에 달할 전망입니다.

2. Whova (컨퍼런스 및 무역 박람회에서의 참가자 참여 유도 부문 최고)

Whova는 높은 평가를 받는 이벤트 앱으로 잘 알려진 이벤트 관리 및 참여 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 컨퍼런스 및 전문 행사에서 참가자 네트워킹, 아젠다 관리, 참여 유도 등에 중점을 둡니다.

Whova는 내부 추적보다 참가자 경험을 최우선으로 생각하며, 아젠다, 연사 프로필, 실시간 설문조사, 메시지, 커뮤니티 보드 등 모든 기능이 앱을 통해 운영됩니다. 사람들이 서로 회의하기 위해 모이는 컨퍼런스나 엑스포에서는 이러한 접근 방식이 큰 효과를 발휘합니다.

Whova는 특히 전시업체의 리드 확보가 중요한 무역 박람회에서도 효과적입니다. 전시업체는 QR 코드를 통해 배지를 스캔하여 현장에서 바로 부스 방문객의 리드를 수집할 수 있습니다. Cvent에 비해 Whova는 설정이 더 쉽고 비용도 저렴하지만, 심층적인 행사장 소싱 기능은 제공하지 않습니다. 대면, 온라인, 하이브리드 이벤트 모두에 안정적인 선택지입니다.

주요 기능 및 특징

게스트 중심의 이벤트 앱: 네트워킹, 커뮤니티 보드, 실시간 채팅 기능을 게스트들에게 직접 제공하세요

학술 이벤트 도구 : 등록, 웹사이트, 배지, 초록 제출을 한 번에 처리하세요

전시업체 리드 확보: 스폰서가 배지를 스캔하여 투자 대비 효과를 입증할 수 있도록 하세요

가격

맞춤형 가격

평가

G2: 4. 8/5 (1,800건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (2,300개 이상의 리뷰)

Whova의 단점: 주최자들은 게스트들에게 과도한 자동화 푸시 알림이 전송된다는 점에 대해 자주 불만을 제기합니다. 대시보드에 기능이 너무 많아 추가 교육 시간이 필요하며, 가상 스트리밍 도구에는 기본 제공되는 소그룹 회의실이 없습니다. 다음과 같은 경우에는 Whova를 선택하지 마세요: 100명 미만의 소규모 모임을 주최하는 경우, 앱 사용료로 컨퍼런스급 소프트웨어 비용을 지불하는 것이 경제적으로 타당하지 않습니다. 또한 프로젝트에 행사장 섭외 및 철저한 재무 감사 관리가 필요한 경우에도 Whova는 적합하지 않습니다.

실제 사용자들은 Whova에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Whova에 대해 남긴 평가는 다음과 같습니다:

직접 아젠다를 작성할 수 있는 기능, 참가자의 QR 코드를 스캔하여 연락처를 수집하는 기능, 노트 작성 공간, 주제 개요가 포함된 상세한 아젠다, 지도와 연결된 회의실 정보 등이 마음에 듭니다. 또한, 연결 기회를 공유할 수 있는 커뮤니티 회의도 좋습니다. 이벤트가 끝난 후에도 앱에서 정보를 확인할 수 있다는 점이 특히 마음에 듭니다.

직접 아젠다를 작성할 수 있는 기능, 참가자의 QR 코드를 스캔하여 연락처를 수집하는 기능, 노트 작성 공간, 주제 개요가 포함된 상세한 아젠다, 지도와 연결된 회의실 정보 등이 마음에 듭니다. 또한, 서로 연결할 기회를 공유할 수 있는 커뮤니티 회의도 좋습니다. 이벤트가 끝난 후에도 앱에서 정보를 확인할 수 있다는 점이 특히 마음에 듭니다.

3. Eventbrite (일반 대중을 대상으로 한 유료 이벤트 및 이벤트 검색에 최적)

일반 대중을 대상으로 티켓을 판매하려면 Eventbrite를 선택하세요. Eventbrite는 발견형 마켓플레이스 기능을 수행하여, 새로운 경험을 적극적으로 찾고 있는 잠재 고객에게 여러분의 이벤트를 노출시켜 줍니다. 실제로 Eventbrite는 셀프 서비스 이벤트 티켓팅 분야에서 가장 잘 알려진 플랫폼으로, 주최자를 수백만 명의 고유 구매자가 모인 내장형 마켓플레이스와 연결해 줍니다. 이 플랫폼은 복잡한 물류 관리보다 이벤트 노출과 신속한 티켓 판매가 더 중요한, 일반 대중을 대상으로 하는 소비자 중심 이벤트에 특화되어 있습니다.

이벤트 페이지를 게시하는 데는 몇 분의 설정만 필요하며, 별도의 기술 지식이 필요하지 않습니다. 단 몇 분 만에 페이지를 개설할 수 있으며, 결제, 입장권 스캔, 이메일 도구 등을 바로 사용할 수 있습니다. 또한 Eventbrite를 이용하면 플랫폼 비용 없이 무료 이벤트를 게시할 수 있으며, 필요할 때 단계별 티켓, 프로모션 코드, 지정석 기능을 활용하여 유료 이벤트를 운영할 수도 있습니다.

Eventbrite는 Facebook과 연동되므로, 참가자들은 플랫폼을 떠나지 않고도 이벤트를 검색하고 티켓을 구매할 수 있습니다. 또한 주최자용 앱을 통해 행사장 입구에서 안정적인 QR 체크인이 지원됩니다.

주요 기능 및 특징

디스커버리 마켓플레이스: 이미 검색 중인 잠재 고객에게 직접 접근하여 광고 비용 없이 티켓을 판매하세요

간소화된 결제 절차: 몇 분 만에 신뢰할 수 있고 모바일 환경에 최적화된 결제 페이지를 개설하세요

이동 중 스캔: 스마트폰 전용 스캔 앱을 사용하여 입구에서 게스트를 신속하게 입장시키세요

가격

무료 이벤트

유료 티켓: 티켓당 3.7% + 1.79달러의 서비스 수수료

결제 처리 수수료: 주문당 2.9%

평가

G2: 4. 3/5 (850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,700개 이상의 리뷰)

Eventbrite의 한계: 백오피스 업무는 이 소프트웨어의 주된 기능이 아닙니다. 공급업체 계약, 팀 업무량, 예산 승인 등을 추적하지 않으므로, 이벤트 전 준비 작업은 다른 곳에서 진행해야 합니다. 다음과 같은 경우에는 Eventbrite를 피하세요: 개인 회의, 사내 교육 또는 초대 전용 이벤트를 주최하는 경우. 개인 등록 도구를 사용하면 마켓플레이스 수수료 없이 이벤트를 더 효과적으로 관리할 수 있습니다.

Eventbrite에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

한 G2 리뷰어가 Eventbrite 사용 경험을 다음과 같이 공유했습니다:

이벤트 페이지를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있고 구축이 간편하기 때문에 전문적인 느낌을 줄 수 있으며, 다목적 이벤트 페이지를 활용하면 전문 디자이너의 도움 없이도 좋은 첫인상을 남길 수 있습니다. 통합된 프로모션 기능과 소셜 미디어 공유 기능 또한 매우 유용하게 활용되었는데, 이를 통해 최소한의 노력과 다른 마케팅 자원을 사용하면서도 더 많은 청중에게 다가가고 티켓 판매를 촉진하는 데 큰 도움이 되었습니다.

이벤트 페이지를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있고 구축이 간편하기 때문에 전문적인 느낌을 줄 수 있으며, 다목적 이벤트 페이지를 활용하면 전문 디자이너의 도움 없이도 좋은 첫인상을 남길 수 있습니다. 통합된 프로모션 기능과 소셜 미디어 공유 기능 또한 매우 유용하게 활용되었는데, 이를 통해 최소한의 노력과 다른 마케팅 자원을 사용하면서도 더 많은 청중에게 다가갈 수 있었고 티켓 판매를 촉진하는 데 큰 도움이 되었습니다.

4. Planning Pod (행사장, 결혼식, 호스피탈리티 중심 운영에 최적)

Planning Pod 제공

Planning Pod는 주로 행사장 및 전문 이벤트/호스피탈리티 운영자를 위해 개발되었으며, 잠재 고객 확보, 예약 달력, 평면도, BEO(행사 운영 지침서), 제안서, 계약서, 결제 및 보고 기능을 하나의 시스템에 통합하고 있습니다.

행사장 및 웨딩 업체는 소프트웨어 팀과는 운영 방식이 다르며, Planning Pod는 이러한 업체에 이상적입니다. 이 소프트웨어는 행사장을 하나의 비즈니스처럼 운영합니다. 잠재 고객 정보, 예약 일정, 체결된 계약서가 모두 하나의 파일에 통합되어 있으므로, 영업 파이프라인이 이벤트 달력과 긴밀하게 연동됩니다.

Planning Pod는 여러 개의 개별 앱을 대체할 수 있는 포괄적이고 통합된 도구 세트(40개 이상의 도구)를 자랑합니다. 평면도를 그리거나 좌석 배치를 설정할 수 있으며, 주방 및 현장 직원을 위한 연회 이벤트 주문서를 인쇄할 수도 있습니다. The Knot 및 WeddingWire에서 잠재 고객 정보가 유입되고, 청구서는 QuickBooks와 동기화되므로 예약 업무 전반을 한 곳에서 처리할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

정액제 구독: 티켓당 수수료가 없으며, 결제 처리 기능이 내장되어 있고 브랜드가 적용된 클라이언트 포털을 제공합니다.

고객 지원: 많은 사용자가 Planning Pod의 지원팀과 기능 요청에 대한 신속한 대응을 높이 평가합니다.

통합 영업 팀 기록: 예약별로 제안서, 계약서, 청구서를 한곳에 관리하세요

브랜드화된 클라이언트 포털: 클라이언트가 한 곳에서 레이아웃을 보고, 문서에 서명하며, 결제를 진행할 수 있도록 지원합니다.

가격

맞춤형 가격

평가

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.3/5 (리뷰 20개 이상)

Planning Pod의 단점: 이 제품과 지원 서비스는 호스피탈리티 분야에 특화되어 있습니다. 이러한 집중력은 강점이지만, 기업 프로젝트 관리자들은 작업 추적 기능이 다소 투박하다고 느낍니다. 다음과 같은 경우에는 Planning Pod를 건너뛰세요: 사내 이벤트나 마케팅 캠페인을 진행하는 경우. 유연한 업무 도구를 사용하면 해당 팀에 더 많은 여유를 줄 수 있습니다.

Planning Pod에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 하고 있을까요?

Planning Pod가 이벤트 기획 경험이 없는 Capterra 리뷰어를 어떻게 대했는지 확인해 보세요:

저는 이벤트 기획자가 아니지만, Planning Pod 덕분에 150명 이상의 참가자가 참석하는 전문 컨퍼런스를 기획, 조직, 실행하는 과정이 정말 말도 안 되게 간단해졌습니다! 등록 및 티켓 판매, 예산 편성, 청구서 발행, 계약서 관리, 이메일 소통, 템플릿 생성, 참가자 목록, 배치도, 담당자 배정 및 문서 업로드 기능이 포함된 할 일 목록, 일정, 웹사이트, 설문조사 수집까지… Planning Pod가 제 비영리 단체 및 자원봉사 단체의 컨퍼런스 위원회에 얼마나 큰 도움이 되었는지 말로 다 표현할 수 없을 정도입니다!!!

저는 이벤트 기획자가 아니지만, Planning Pod 덕분에 150명 이상의 참가자가 참석하는 전문 컨퍼런스를 기획, 조직, 실행하는 과정이 정말 말도 안 되게 간단해졌습니다! 등록 및 티켓 판매, 예산 편성, 청구서 발행, 계약서 관리, 이메일 소통, 템플릿 생성, 참가자 목록, 배치도, 담당자 배정 및 문서 업로드 기능이 포함된 할 일 목록, 일정, 웹사이트, 설문조사 수집까지… Planning Pod가 제 비영리 단체 및 자원봉사 단체의 컨퍼런스 위원회에 얼마나 큰 도움이 되었는지 말로 다 표현할 수 없을 정도입니다!!!

함께 읽어보세요: 이벤트용 최고의 행사장 관리 소프트웨어

5. ClickUp (하나의 작업 공간에서 복잡한 이벤트 운영을 진행하는 데 가장 적합)

무료 템플릿 받기 ClickUp에서 이벤트를 처음부터 끝까지 관리하세요

ClickUp은 이벤트 기획 및 조정을 위한 hub로서 가장 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이곳은 참가자들이 행사장에 도착하기 전부터 이벤트의 모든 요소—타임라인, 협력사 목록, 예산, 마케팅·물류·제작 부서 간의 업무 인계 등—가 하나로 통합되는 공간입니다. 스프레드시트나 이메일 스레드에 흩어져 있는 대신, 모든 정보를 하나의 작업 공간에서 관리할 수 있습니다.

모든 작업에는 예산 항목, 공급업체 계약 상태, 연사 확정 날짜, 또는 게스트 리스트 인원 수 등을 위한 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 별도의 스프레드시트 없이도 단일 보드 또는 테이블 보기를 통해 이벤트를 추적할 수 있습니다.

간트 보기로 전환하면 의존성이 반영된 전체 제작 타임라인을 확인할 수 있고, 달력 보기로 전환하면 이번 주에 마감되는 일정을 확인할 수 있습니다. 동일한 기본 데이터를 다른 관점에서 볼 수 있는 것입니다.

ClickUp Forms는 접수 요청을 수집하여, 담당자, 상태, 마감일이 이미 설정된 상태로 파이프라인으로 바로 전달합니다. 그 후 ClickUp 자동화가 일상적인 업무를 처리합니다. 상태가 변경되면 작업을 재할당하거나, 완료된 승인을 별도의 버튼 클릭 없이 다음 단계로 이동시킵니다.

주요 기능 및 특징

실시간 분석: 진행 중인 이벤트 전반에 걸쳐 예산 소진 현황, 작업 완료율, 협력사 상태를 시각화할 수 있는 맞춤형 진행 중인 이벤트 전반에 걸쳐 예산 소진 현황, 작업 완료율, 협력사 상태를 시각화할 수 있는 맞춤형 ClickUp 대시보드를 구축하세요.

내장된 AI로 자동화하세요: ClickUp Brain을 사용하여 상황에 맞는 이벤트 개요를 작성하고, 행사 후 실행 항목을 생성하세요.

워크플로우에 통합된 문서: ClickUp Docs를 사용하여 진행 순서 노트, 크리에이티브 브리프, 이벤트 후 요약 보고서를 해당 작업과 직접 첨부 파일로 첨부하세요.

가격

평가

G2 : 4.6/5 (12,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400건 이상의 리뷰)

ClickUp의 단점: 기본 제공되는 티켓팅 엔진, 등록 페이지 생성기, 참가자 체크인 스캐너가 없습니다. 대규모 공개 이벤트를 진행하는 팀은 여전히 전용 현장 운영 시스템이 필요합니다. 다음과 같은 경우에는 ClickUp을 건너뛰세요: 수천 장의 일반 티켓을 판매하며, 마켓플레이스 노출이나 현장 배지 인쇄 기능을 주된 용도로 필요로 하는 경우. 이러한 업무에는 Eventbrite나 Cvent를 먼저 활용하고, ClickUp을 통해 백오피스 조정을 병행해 보세요.

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2에 리뷰를 남긴 이 이벤트 매니저의 ClickUp 사용 후기를 들어보세요:

저는 이벤트 관리 업무에 ClickUp을 사용하고 있는데, 이 도구를 통해 제 할 일 목록을 관리하는 동시에 팀원들이 어떤 작업을 진행 중인지 파악할 수 있습니다. ClickUp은 의사소통의 장벽을 허물어 주어, 회의에 참석하지 않아도 프로젝트 진행 상황과 팀이 겪고 있는 어려움을 파악할 수 있게 해줍니다. ‘내 작업’ 카드는 일상적인 업무를 관리하고 뒤처진 부분을 확인하는 데 필수적입니다. 또한 ‘수신함’ 기능은 메시지를 정리하고, ‘내 작업’ 목록을 복잡하게 만들지 않으면서도 제가 관찰자로 등록된 작업의 최신 정보를 확인하는 데 매우 유용합니다.

저는 이벤트 관리 업무에 ClickUp을 사용하고 있는데, 이 도구를 통해 제 할 일 목록을 관리하는 동시에 팀원들이 어떤 작업을 진행 중인지 파악할 수 있습니다. ClickUp은 의사소통의 장벽을 허물어 주어, 회의에 참석하지 않아도 프로젝트 진행 상황과 팀이 겪고 있는 어려움을 파악할 수 있게 해줍니다. ‘내 작업’ 카드는 일상적인 업무를 관리하고 뒤처진 부분을 확인하는 데 필수적입니다. 또한 ‘받은 편지함’ 기능은 메시지를 정리하고, ‘내 작업’ 목록을 복잡하게 만들지 않으면서도 제가 관찰자로 등록된 작업의 최신 정보를 확인하는 데 매우 유용합니다.

ClickUp 고객사인 Convene가 ClickUp을 활용해 AV, 식음료, 서비스에 이르기까지 이벤트의 모든 세부 사항을 관리하는 방법을 소개합니다.

6. Asana (마감 기한이 중요하고 의존성이 있는 이벤트 기획에 최적)

Asana는 ClickUp과 마찬가지로 이벤트 전용 소프트웨어는 아니지만, 작업, 타임라인, 소유자, 팀 간 협업 등 이벤트의 프로젝트 측면을 관리하는 데 널리 사용되는 업무 관리 플랫폼입니다.

Asana는 빡빡하고 서로 밀접하게 연결된 이벤트 일정을 관리하도록 설계되었습니다. 이 소프트웨어의 핵심 강점은 자동 날짜 연쇄 조정 기능입니다. 협력사가 마감일을 지키지 못하면, Asana는 해당 협력사와 연결된 모든 작업을 자동으로 다음 일정으로 조정합니다. 이를 통해 달력 전반에 걸쳐 수십 개의 날짜를 수동으로 수정해야 하는 번거로움을 덜 수 있습니다.

monday.com과 비교했을 때, Asana는 업그레이드 전에 기본적인 프로젝트 관리 기능을 테스트해 볼 수 있는 더 다양한 기능을 갖춘 무료 요금제를 제공합니다. 또한, 새로운 AI 기능이 팀의 역사적 데이터를 분석하여 일정이 지연되고 있는 프로젝트를 알려줍니다. 교정 도구도 마련되어 있어, 팀원들이 이벤트 안내판을 작업 항목에 추가하고 이메일 한 통 없이도 바로 승인할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

자동화 날짜 연쇄 조정: 하나의 마감일을 변경하면 연결된 모든 작업의 마감일도 자동으로 조정됩니다.

예측적 위험 탐지: 과거 이벤트 데이터를 분석하여 향후 프로젝트에서 발생할 수 있는 병목 현상을 예측하세요.

앱 내 자산 승인: 작업 스레드 내에서 직접 이벤트 크리에이티브를 검토하고, 의견을 남기며, 승인할 수 있습니다.

가격

개인용: 무료

스타터: 월 13.49달러/사용자

고급 : 사용자당 월 30.49달러

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4. 4/5 (13,400건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,000건 이상의 리뷰)

Asana의 단점: 가격 정책이 성장 중인 팀에 부담이 됩니다. 타임라인 보기를 이용하려면 반드시 스타터(Starter) 플랜을 구매해야 합니다. 또한 목표 및 다중 이벤트 Portfolios를 추적하려면 어드밴스드(Advanced) 플랜이 필요합니다. 등록, 티켓팅, 참가자 관리와 같은 기본 이벤트 기능도 제공되지 않으므로, 별도의 전용 도구를 함께 사용해야 합니다. 다음과 같은 경우에는 Asana를 피하세요: 예산이 빠듯한 대규모 팀을 운영 중이라면, monday.com이 비용 대비 더 높은 효율을 제공합니다. 또한 monday.com은 입장 시 티켓을 스캔해 주지 않습니다.

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰어는 Asana(Asana)에 대한 자신의 생각을 다음과 같이 공유합니다:

Asana 없이는 도저히 일을 할 수 없을 것 같아요. 협업 기능이 정말 마음에 들어요. 한 번에 여러 동료에게 작업을 할당할 수 있는 점, 프로젝트 체계적인 관리, 이벤트 기획에 활용할 수 있는 점, 그리고 다양한 템플릿까지요. 매일 사용하고 있는데, Asana가 없다면 업무 효율이 떨어질 것 같아요.

Asana 없이는 도저히 일을 할 수 없을 것 같아요. 협업 기능이 정말 마음에 들어요. 한 번에 여러 동료에게 작업을 할당할 수 있는 점, 프로젝트 체계적인 관리, 이벤트 기획에 활용할 수 있는 점, 그리고 다양한 템플릿까지요. 매일 사용하고 있는데, Asana가 없다면 업무 효율이 떨어질 것 같아요.

7. monday.com (시각적이고 맞춤 설정이 가능한 이벤트 기획에 최적)

monday.com은 ClickUp이나 Asana와 마찬가지로 단순한 등록 플랫폼이 아닌, 협업 도구이자 물류 허브 역할을 합니다. 공급업체, 예산, 일정, 업무 등 이벤트 물류를 계획하고 추적하는 데 활용할 수 있는 유연한 “워크 OS”입니다.

monday.com의 시각적이며 자유롭게 맞춤 설정 가능한 보드는 색상 코드가 지정된 스프레드시트, 타임라인, 시각적 대시보드를 선호하는 분들에게 안성맞춤입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 이벤트 작업 공간을 처음부터 직접 구축할 수 있습니다. 예산 승인부터 어떤 공급업체가 어떤 작업을 차단하고 있는지까지, 원하는 방식대로 모든 사항을 추적할 수 있습니다.

새로운 ‘디지털 워크포스(Digital Workforce)’ 기능은 스마트 에이전트를 활용해 들어오는 요청을 자동으로 분류하고, 이벤트 달력이 채워짐에 따라 팀의 업무량을 균형 있게 조정합니다. 이벤트 기획자에게 가장 큰 장점은 무엇일까요? 클라이언트 좌석 비용을 지불할 필요가 없다는 점입니다. 공급업체, 후원사, 이해관계자를 무료 게스트로 프로젝트에 직접 참여시킬 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

보드 맞춤 설정: 사용자 지정 필드를 칸반, 달력, 타임라인, 지도 보기와 결합하여 활용하세요

무료 외부 협업: 추가 좌석을 구매하지 않고도 클라이언트와 후원사를 작업 공간에 초대할 수 있습니다.

다중 프로젝트 집계: 마스터 대시보드를 구축하여 여러 이벤트의 마감일과 진행 상황을 한 번에 추적하세요

가격

Free

기본 요금제: 사용자당 월 12달러

표준 요금제: 사용자당 월 14달러

Pro: 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4.7/5 (18,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,900건 이상의 리뷰)

monday.com의 단점: 이벤트 기획은 가능하지만 실제 운영은 지원하지 않으므로, 등록 및 체크인에는 별도의 소프트웨어가 필요합니다. 또한 스탠다드 플랜은 월 250건의 자동화 작업으로 제한되어 있어, 바쁜 주에는 금방 한도를 초과하기 쉽습니다. 다음과 같은 경우에는 monday.com을 피하세요: 2~3명으로 구성된 팀이라면, 최소 3좌석부터 이용해야 하므로 사용하지 않는 스페이스에 대한 비용을 지불하게 됩니다. 티켓팅 및 체크인 기능이라면 Eventbrite나 Cvent가 더 적합합니다.

monday.com에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰어가 소개하는 monday.com의 설정 방법을 확인해 보세요:

설정이 간편했고, 주요 분야별로 이벤트 요청을 분류하는 데 도움이 되어 이벤트를 체계적으로 관리하고 기획 효율을 높일 수 있었습니다. 유지 관리 측면에서는 복도에서 이루어지는 요청이나 회의 횟수를 최소화하는 동시에, 요청 사항과 완료 현황을 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다.

설정이 간편했고, 주요 분야별로 이벤트 요청을 분류하는 데 도움이 되어 이벤트를 체계적으로 관리하고 기획 효율을 높일 수 있었습니다. 유지 관리 측면에서는 복도에서 이루어지는 요청이나 회의 횟수를 최소화하는 동시에, 요청 사항과 완료 현황을 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다.

8. Trello (간편한 이벤트 작업 추적을 위한 도구)

Trello는 소규모 이벤트에 안성맞춤인 보드, 목록, 카드 기능을 통해 간편한 관리를 제공합니다. 팀원들은 단 몇 분 만에 이 도구를 익힐 수 있어, 자원봉사자나 임시 직원의 적응 부담을 최소화합니다. 카드에 작업을 작성하고, 일 진행 상황에 따라 카드를 드래그하여 이동시키면, 누가 어떤 작업을 담당하는지 모든 팀원이 한눈에 파악할 수 있습니다.

모든 플랜에 ‘Butler’라는 내장 도구가 포함되어 있습니다. 한 번만 설정하면 마감일 알림을 자동으로 보내거나 카드 상태 업데이트 작업을 수행해 줍니다. 이를 통해 반복적인 관리 작업을 줄여줍니다.

더 복잡한 기능이 필요하시다면, ‘파워업(Power-Ups)’을 통해 다양한 연동 기능과 추가 기능을 유연하게 활용할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

시각적 칸반 보드: 팀원들이 모든 이벤트 작업의 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.

버틀러 자동화: 모든 플랜에서 작업 업데이트 및 마감일 알림을 처리합니다.

Atlassian 인텔리전스: 텍스트를 정리하고 카드 설명에서 직접적인 실행 항목을 추출합니다.

가격

Free

스탠다드: 사용자당 월 5달러

프리미엄: 사용자당 월 10달러

Enterprise: 월 17.50달러/사용자

평가

G2: 4. 4/5 (13,700건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,500건 이상의 리뷰)

Trello의 단점: 대규모 이벤트 예산을 추적하거나 팀 전체의 업무량을 관리할 수 있는 기본 대시보드가 부족합니다. 단일 공급업체의 지연만으로도 전체 일정이 무너질 수 있는 복잡한 프로젝트 타임라인을 평면형 보드 레이아웃에서는 추적하기가 매우 어렵습니다. 다음과 같은 경우에는 Trello를 피하세요: 복잡한 협력사 타임라인이 포함된 대규모의 며칠간 진행되는 컨퍼런스를 주최하는 경우. 이러한 프로젝트에는 ClickUp, Asana, monday.com과 같은 추적 도구가 더 적합합니다.

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰어가 Trello의 어떤 점을 좋아하는지 확인해 보세요:

Trello에서 제가 가장 마음에 드는 점은, 컨퍼런스의 연사 일정, 후원사 목록, 참가자 체크리스트 등을 동시에 관리해야 하는 혼란스러운 이벤트 기획 과정을, 팀원 누구나 한눈에 파악할 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 카드가 있는 시각적 보드로 아주 간단하게 전환할 수 있다는 것입니다.

Trello에서 제가 가장 마음에 드는 점은, 컨퍼런스의 연사 일정, 후원사 목록, 참가자 체크리스트 등을 동시에 관리해야 하는 혼란스러운 이벤트 기획 과정을, 팀원 누구나 한눈에 파악할 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 카드가 있는 시각적 보드로 아주 간단하게 전환할 수 있다는 것입니다.

9. Basecamp (이벤트 관련 간단한 팀 협업에 최적)

Basecamp는 소규모 협업 팀이 이벤트를 기획할 때 필요한 간결함을 유지합니다. 메시지, 일정, 파일, 할 일 목록이 모두 한곳에 모여 있어, 복잡한 시스템을 구축하는 것보다 명확한 의사소통을 더 중요하게 여기는 팀에 적합합니다. 고객, 계약자, 공급업체, 후원사를 어떤 프로젝트에든 무료로 참여시킬 수 있으며, 팀이 성장하더라도 요금은 정액제로 유지됩니다.

진행 상황을 파악하기 위해 ‘힐 차트(Hill Charts)’를 사용합니다. 이를 통해 특정 작업이 아직 기획 단계에 있는지, 아니면 완료 단계로 진행 중인지 한눈에 확인할 수 있습니다. Trello와 비교했을 때, 메시지 전달 기능은 더 뛰어나지만 작업 배열 방식은 다소 제한적입니다.

주요 기능 및 특징

통합 작업 공간: 이벤트 관련 메시지, 달력, 할당된 작업을 하나의 대시보드에 한곳에 모아 관리하세요

게스트 액세스 포함: 추가 좌석을 구매하지 않고도 외부 협력사 및 클라이언트를 프로젝트에 참여시킬 수 있습니다.

진행 상황 추적: Hill Charts를 사용하여 일이 계획 단계에 있는지, 아니면 적극적으로 실행되고 있는지 확인하세요.

가격

Free

Pro: 사용자당 월 15달러

Pro 무제한: 월 299달러, 연간 결제

평가

G2: 4. 1/5 (5,300건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,300건 이상의 리뷰)

Basecamp의 단점: 복잡한 이벤트 운영에 필수적인 구조를 제대로 갖추지 못해, 의존성 매핑, 시간 추적, 용량 계획 등의 기능이 없습니다. 또한 설정이 느슨하여 나중에 데이터를 깔끔하게 내보내기 어렵습니다. 다음과 같은 경우에는 Basecamp를 피하세요: 이벤트가 연결된 타임라인과 상세한 보고서에 크게 의존하는 경우. ClickUp이나 monday.com이 이러한 심도 있는 기능을 제공합니다.

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Basecamp에 대해 이야기하는 이 G2 리뷰어의 의견을 들어보세요:

Basecamp에서 가장 마음에 드는 점은, 복잡하고 반복적인 일을 관리하기 쉽게 만들어 주면서도 tool 자체를 또 다른 업무로 만들지 않는다는 것입니다(누구도 그럴 시간이 없으니까요). 우리 부서의 제한된 예산으로도 부담 없이 사용할 수 있었습니다. 우리 부서에서는 독립적으로 사용했지만, 다른 다양한 이벤트 및 프로젝트 팀과도 쉽게 연동할 수 있었습니다.

베이스캠프(Basecamp)에서 가장 마음에 드는 점은, 복잡하고 반복적인 일을 관리하기 쉽게 만들어 주면서도 도구 자체를 또 다른 업무로 만들지 않는다는 것입니다(누구도 그럴 시간이 없으니까요). 우리 부서의 제한된 예산으로도 부담 없이 사용할 수 있었습니다. 우리 부서에서는 독립적으로 사용했지만, 다른 다양한 이벤트 및 프로젝트 팀과도 쉽게 연동할 수 있었습니다.

10. Zoom 이벤트 (온라인 및 웨비나 기반 이벤트에 최적)

Zoom 이벤트 제공

Zoom Events는 대부분의 팀이 이미 익숙한 비디오 인프라를 기반으로 구축된 Zoom의 종합 가상 및 하이브리드 이벤트 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 등록, 티켓팅, 다중 세션 아젠다, 여러 트랙, 네트워킹 기능을 통해 며칠에 걸친 컨퍼런스 및 서밋을 원활하게 운영하며, 단순한 웨비나를 훨씬 뛰어넘는 기능을 제공합니다.

Zoom은 현재 이 서비스를 ‘Zoom Events and Webinars’라는 패키지로 제공하고 있으며, ‘Webinars’는 간단한 생방송에 적합한 가벼운 등급이고, ‘Events’는 복잡한 작업을 위한 등급입니다. 사람들은 화상 회의에 참여하는 방법과 음소거 버튼이 어디에 있는지 이미 알고 있으므로, 이벤트 당일 기술적인 문제로 인한 당황스러움이 줄어듭니다. 따라서 온라인 워크숍, 서밋, 웨비나를 진행하기에 안전한 선택지입니다.

단순히 화상 회의를 주최하는 것 이상의 기능을 제공합니다. 며칠에 걸친 아젠다를 관리할 수 있는 hub를 구축하고, 네트워킹을 위한 채팅 로비를 개설하며, 실시간 질의응답 세션을 진행할 수 있습니다. 물론 이 모든 과정은 온라인으로 진행됩니다. 또한 티켓 판매량과 참석자 수에 대한 명확한 보고서를 제공하므로, 스트리밍이 끝난 후 어떤 부분이 효과적이었는지 확인할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

높은 안정성: Zoom의 친숙한 인터페이스와 핵심 비디오 기술을 기반으로 한 안정적이고 고품질의 스트리밍

다중 세션 hub: 단일 로그인 페이지에서 복잡하고 여러 날에 걸친 디지털 아젠다 및 온라인 시리즈를 관리하세요

참여 유도 도구: 채팅 로비와 실시간 설문조사를 활용해 주요 발표가 진행되는 동안에도 온라인 참가자들이 대화를 이어갈 수 있도록 하세요

가격

웨비나: 월 89달러 (최소 300명 참가자)

Webinars Plus: 월 99달러 (최소 100명 참가자)

이벤트: 월 149달러 (최소 100명 참가자)

평가

G2: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,900개 이상의 리뷰)

Zoom Events의 단점: 화면 상에서는 훌륭하지만 실제 행사장에서는 제 역할을 하지 못합니다. 배지를 인쇄하거나 오프라인 부스를 운영할 수 없으며, 고객 지원 응답이 느릴 수 있습니다. 일부 사용자들은 비용이 비싸고, 맞춤형 설정 기능이 제한적이며, 대규모 이벤트의 경우 설정 과정이 복잡하다고 느낍니다. 다음과 같은 경우에는 Zoom 이벤트를 피하세요: 이벤트에 부스나 배지가 있는 대면 세션이 포함된 경우. Whova나 Cvent와 같은 행사장 전용 tool을 사용하면 이러한 부분을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

실제 사용자들은 Zoom 이벤트에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 소개하는 Zoom 이벤트에 대해 들어보세요:

저는 Zoom Events와 Webinars를 활용해 자원봉사 이벤트를 주최하고 있는데, 대규모 그룹에 대한 접근 제어 기능을 사용할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 특히, 발표자를 강조 표시하거나 참가자의 음성을 음소거하는 등의 기능이 있어 이벤트를 원활하게 진행하는 데 큰 도움이 됩니다. 이벤트를 쉽게 주최할 수 있을 뿐만 아니라 발표자 강조 표시와 같은 특정 기능을 활용할 수 있다는 점이 특히 돋보이는데, 이를 통해 참가자들의 주의를 효과적으로 집중시킬 수 있기 때문입니다. 설정도 간편해서 큰 장점입니다.

저는 Zoom Events와 Webinars를 활용해 자원봉사 이벤트를 주최하고 있는데, 대규모 그룹에 대한 접근 제어 기능을 사용할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 특히, 발표자를 강조 표시하거나 참가자의 음성을 음소거하는 등의 기능이 있어 이벤트를 원활하게 진행하는 데 큰 도움이 됩니다. 이벤트를 쉽게 주최할 수 있고 발표자 강조 표시와 같은 특정 기능을 활용할 수 있다는 점은 참가자들의 주의를 효과적으로 집중시킬 수 있게 해주기 때문에 특히 돋보입니다. 설정도 간편해서 큰 장점입니다.

어떤 이벤트 기획 도구가 어떤 팀에 적합할까요?

어떤 tool이 적합한지는 해결하고자 하는 과제에 따라 달라집니다. 내부 협업을 위해서는 ClickUp, Asana, monday.com을 선택하세요. 참가자 등록, 티켓팅, 또는 참여 유도 등이 핵심 과제라면 Eventbrite, Whova, Cvent를 선택하세요. 10가지 도구, 10가지 서로 다른 업무: 올바른 선택은 이벤트 진행 중 관리해야 할 사항에 따라 결정됩니다. 기능 목록이 아닌, 해결해야 할 핵심 과제에 맞춰 선택하세요. 팀 유형별 추천 목록을 소개합니다. 몇 가지 주목할 만한 도구가 최종 목록에 포함되지는 못했습니다. 하지만 이벤트 기획 소프트웨어 부문에서 특별히 언급할 만한 몇 가지 도구를 소개합니다:

어떤 tool이 적합한지는 해결하고자 하는 과제에 따라 달라집니다. 내부 협업을 위해서는 ClickUp, Asana, monday.com을 선택하세요. 참가자 등록, 티켓팅, 또는 참여 유도 등이 핵심 과제라면 Eventbrite, Whova, Cvent를 선택하세요.

10가지 도구, 10가지 서로 다른 업무: 올바른 선택은 이벤트 진행 중 관리해야 할 사항에 따라 결정됩니다. 기능 목록이 아닌, 해결해야 할 핵심 과제에 맞춰 선택하세요. 팀 유형별 추천 목록을 소개합니다.

Cvent : 등록 업무가 많은 기업 컨퍼런스를 주최하는 경우

Whova : 참가자 간 네트워킹과 강력한 이벤트 앱이 가장 중요하다면

Eventbrite : 일반 대중을 대상으로 티켓을 판매하고 노출을 높이고 싶다면

Planning Pod : 행사장이나 웨딩 관련 비즈니스를 운영 중이라면

ClickUp : 타임라인, 문서, 협력사, 후속 조치 등을 한 곳에서 관리할 수 있는 작업 공간이 필요하다면

Asana : 연결된 마감일과 여러 : 연결된 마감일과 여러 이벤트의 타임라인 관리가 최우선이라면

monday.com : 시각적이고 드래그 앤 드롭 방식의 기획 보드를 원하신다면

Trello : 소규모 이벤트를 위한 간단한 보드를 원하신다면

Basecamp : 소규모 팀에서 체계보다 명확한 의사소통을 더 중요하게 여긴다면

Zoom 이벤트: 가상 이벤트나 웨비나 형식의 이벤트를 주최하는 경우

몇 가지 주목할 만한 도구가 최종 목록에 포함되지는 못했습니다. 하지만 이벤트 기획 소프트웨어 부문에서 특별히 언급할 만한 몇 가지 도구를 소개합니다:

Hopin : 가상 및 하이브리드 이벤트에 가장 적합합니다. 내장형 네트워킹, 전시 부스, 스트리밍 기능을 제공합니다.

Aventri (Stova) : 전 세계적으로 개최되는 중대형 기업 이벤트에 최적

Splash : 브랜드 이벤트 마케팅과 세련된 이벤트 페이지 및 초대장 제작에 최적

RSVPify : 게스트 목록 관리, 참석 여부 확인, 개인 이벤트(결혼식, 갈라 이벤트)에 가장 적합합니다.

Tripleseat: 예약 및 케이터링을 관리하는 레스토랑, 호텔, 행사장에 가장 적합합니다.

이벤트 기획 소프트웨어는 어떻게 선택해야 할까요?

이벤트 기획 소프트웨어를 평가할 때는 다음 여섯 가지 항목을 고려하세요: 워크플로우 적합성, 가시성, 접근 권한, 게스트 관리 방식, 자동화 기능, 그리고 사업 성장에 따른 가격.

다음은 팀과 함께 아이디어를 모을 때 참고할 수 있는 구체적인 질문들입니다:

워크플로우 적합성: 일반적인 작업뿐만 아니라 팀이 실제로 수행하는 작업을 처리할 수 있습니까? 가시성: 별도의 보고서를 작성하지 않고도 타임라인, 소유자, 장애 요인을 확인할 수 있습니까? 외부 관계자와의 협업: 공급업체, 클라이언트, 연사, 후원사가 적절한 접근 권한을 부여받을 수 있을까요? 게스트 관리: 필요한 경우, 양식 작성, 티켓팅, 체크인 및 사후 관리를 처리할 수 있나요? 자동화 및 보고 기능: 반복적인 관리자 업무를 줄여주고, 각 이벤트에서 얻은 교훈을 활용할 수 있도록 도와줄 수 있나요? 사업 규모 확대에 따른 가격: 팀 규모, 이벤트 수, 참가자 수가 늘어날 때도 비용 대비 효율성이 유지될까요?

전문가 팁: 샌드박스 환경이 아닌, 다음 실제 이벤트에서 30일 체험판을 진행해 보세요. 협력사와 마감 기한이 있는 전체 이벤트 과정을 무사히 소화해 낸 도구가 바로 구매해야 할 도구입니다. 데모만 보고 적합한 도구를 선택하면 나중에 예상치 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

티켓 판매가 아니라 내부 조율이 가장 큰 문제라면, ClickUp을 통해 하나의 작업 공간에서 타임라인 관리, 협력사 추적, 승인 절차, 이벤트 후 후속 조치를 모두 처리할 수 있습니다. 또한 ClickUp의 Free Forever 플랜을 이용하면 비용을 지불하거나 플랜을 선택하지 않고도 전체 이벤트 워크플로우를 테스트해 볼 수 있습니다.

ClickUp에서 다음 이벤트 플랜을 시작해 보세요!

이벤트 기획 소프트웨어에 관한 자주 묻는 질문

대부분의 이벤트 기획자들은 실제로 어떤 소프트웨어를 사용하고 있을까요?

대부분의 이벤트 기획자는 단일 소프트웨어가 아닌 여러 도구를 조합해 사용합니다. 즉, 기획을 위한 업무 관리 도구(ClickUp, Asana, monday.com, Trello)와 등록 또는 티켓팅 도구(Eventbrite, Cvent, Whova)를 함께 활용하는 방식입니다. Reddit의 r/EventProduction 및 Quora에 올라온 동료들의 스레드를 보면, 하나의 통합 소프트웨어로 모든 것을 처리하기보다는 ‘최고의 개별 도구’를 조합해 사용하는 경향이 일관되게 나타납니다. 일반적인 패턴은 다음과 같습니다. 팀이 이미 일하고 있는 플랫폼에서 물류 및 승인 업무를 처리하고, 일반 대중에게 티켓을 판매할 때만 티켓팅 기능을 추가하는 것입니다.

일반 대중을 대상으로 한 유료 이벤트에는 어떤 이벤트 소프트웨어가 가장 적합할까요?

Eventbrite는 이벤트 게시, 결제, 검색 기능을 하나의 플랫폼에 통합하고 있어 일반 대중을 대상으로 한 유료 이벤트에 가장 적합한 선택지 중 하나입니다. 티켓 판매가 주된 업무일 때 이는 중요한 요소입니다. Cvent와 Whova도 등록 절차가 많은 프로그램을 지원할 수 있지만, Eventbrite는 자체 운영 방식의 이벤트 출시나 소규모 팀에 더 적합합니다.

기업 컨퍼런스에 가장 적합한 이벤트 플랫폼은 무엇일까요?

Cvent는 대규모 이벤트에서 장소 선정, 등록, 배지 발급, 참가자 참여 유도, 이벤트 후 분석 등을 지원하므로 기업 컨퍼런스에 가장 적합합니다. 이 솔루션은 일회성 내부 회의가 아닌, 대규모 또는 빈번한 컨퍼런스를 운영하는 조직을 위해 설계되었습니다. 단점은 복잡성과 비용입니다.

Cvent에서 무료 체험판을 제공하나요?

아니요, Cvent는 무료 체험판을 제공하지 않습니다. 이용을 시작하려면 데모와 맞춤형 견적을 받아야 합니다. 구매를 결정하기 전에 직접 사용해 보고 싶다면, 티켓 판매에 중점을 둔 Eventbrite에서는 무료 이벤트를 게시할 수 있으며, ClickUp은 ‘Free Forever 플랜’을 제공합니다. Cvent는 간단한 체험판이 아닌, 영업 팀과의 대화가 필요한 기업용 솔루션으로 생각하십시오.

이벤트 기획 소프트웨어 비용은 얼마인가요?

이벤트 기획 소프트웨어의 가격 범위는 무료부터 연간 5자리 수에 이르기까지 다양합니다. 업무 관리 tools가 가장 저렴합니다. ClickUp은 사용자당 월 7달러부터, Trello는 5달러부터, Asana는 13.49달러부터 시작합니다. Planning Pod와 Cvent 같은 기업 플랫폼은 협상을 통한 연간 계약을 적용합니다. Eventbrite는 이벤트 게시 자체는 무료이지만, 유료 티켓 1장당 3.7% + 1.79달러의 수수료와 2.9%의 처리 수수료를 부과합니다. 이벤트 규모에 맞는 가격 모델을 선택하세요. 참고: 가격은 변동될 수 있으므로, 결정하기 전에 해당 tool의 공식 웹사이트를 확인하시기 바랍니다.

소규모 팀에 가장 사용하기 쉬운 이벤트 기획 소프트웨어는 무엇일까요?

Trello는 소규모 팀을 위한 가장 사용하기 쉬운 이벤트 기획 도구 중 하나입니다. 시각적인 칸반 보드를 사용하기 때문에 별도의 교육이 거의 필요하지 않습니다. 의존성 추적보다 의사소통이 더 중요한 경우에는 Basecamp도 훌륭한 선택지입니다. 단, 기능의 깊이 측면에서는 타협이 필요합니다. 이벤트가 더 복잡해지거나, 더 많은 협력사가 참여하거나, 더 정밀한 보고가 필요해지면 가벼운 도구는 관리하기 어려워집니다.

이벤트 소프트웨어 대신 스프레드시트로 이벤트를 관리할 수 있을까요?

물론 스프레드시트는 소규모 이벤트 한 번 정도는 유용할 수 있지만, 여러 소유자, 마감일, 협력사, 승인 절차가 워크플로우에 포함되면 한계에 부딪히게 됩니다. 문제가 되는 부분은 대개 데이터 입력이 아니라 협업 조정입니다. ClickUp이나 Trello와 같은 무료 도구를 사용하면 추가 비용 부담 없이 팀원들 간에 정보를 공유하고, 알림을 설정하며, 소유권을 명확히 할 수 있습니다.

스프레드시트처럼 전용 소프트웨어 없이도 이벤트를 기획할 수 있을까요?

물론, 별도의 소프트웨어 없이도 소규모 이벤트 하나를 기획할 수는 있습니다. 하지만 소유자, 마감일, 협력사, 승인 절차 등을 추가하기 시작하면 스프레드시트는 금세 관리하기 어려워집니다. 두 사람이 같은 시트를 동시에 편집하거나 일정이 한 번만 어긋나도 버전 관리의 혼란이 시작됩니다. Trello와 같은 가벼운 tool이나 ClickUp의 ‘Free Forever 플랜’을 이용하면 비용 부담 없이 소유권, 알림, 공유 타임라인 기능을 활용할 수 있습니다. 스프레드시트는 예산 관리에만 사용하고, 이벤트 조율에는 사용하지 마세요.

중소기업에 가장 적합한 이벤트 기획 소프트웨어는 무엇일까요?

대부분의 중소기업에 가장 적합한 이벤트 기획 소프트웨어는 영구 무료이거나 저렴한 작업 플랫폼입니다. 이는 전용 이벤트 솔루션보다 더 유용합니다. ClickUp과 Trello는 기업용 소프트웨어의 부담 없이 기획, 소유권, 타임라인 관리를 모두 처리해 줍니다. 티켓을 판매하는 경우, 무료 이벤트 게시가 가능한 Eventbrite를 추가하세요. 규정 준수, 규모 확장, 또는 참가자 수가 실제로 이를 요구할 때까지는 Cvent와 같은 무거운 플랫폼은 피하세요.

이벤트 기획 소프트웨어와 이벤트 관리 소프트웨어의 차이점은 무엇인가요?

이벤트 기획 소프트웨어는 타임라인, 작업, 협력사, 예산, 승인 등 내부 업무를 처리합니다(ClickUp, Asana, monday.com). 이벤트 관리 소프트웨어는 등록, 티켓팅, 체크인, 참여 유도 등 참가자 관련 업무를 담당합니다(Cvent, Whova, Eventbrite). 기업용 솔루션의 경우 경계가 모호해지는데, Cvent와 같은 통합 솔루션은 기획 워크플로우를 ‘등록 우선’ 플랫폼에 통합하기도 합니다.

무료 이벤트 기획 소프트웨어가 있나요?

네, 무료 이벤트 기획 소프트웨어는 여러 가지가 있습니다. ClickUp, Trello, Asana, monday.com은 모두 단일 이벤트에 대한 작업, 소유자, 타임라인을 관리할 수 있는 Free Forever 플랜을 제공합니다. Eventbrite는 이벤트 게시 자체는 무료이며 유료 티켓에 대해서만 수수료를 부과합니다. 단, Free Forever 플랜은 자동화 기능, 조회 수 또는 좌석 수에 제한이 있어, 이벤트가 여러 부서가 협업하거나 정기적으로 개최되는 경우 한계에 부딪힐 수 있습니다.