공급망 관리를 위한 AI의 작동 원리

Supply Chain Brain의 설문조사에 따르면, 경영진의 85%가 2026년에 AI 관련 지출을 늘릴 계획이며, 5명 중 1명은 해당 지출이 20% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 여전히 많은 공급망 팀은 매일 비용, 재고, 서비스에 영향을 미치는 수동적인 의사 결정에 의존하고 있습니다.

이 가이드에서는 공급망 관리에서 AI가 어떻게 작동하는지, 실제 운영상의 문제를 해결하는 방법, 그리고 이미 복잡한 기술 스택에 새로운 tools를 추가하지 않고도 팀이 AI를 도입할 수 있도록 준비하는 방법을 단계별로 안내합니다.

공급망 관리에서 AI란 무엇인가요?

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공급망 관리에서의 AI란 머신러닝 및 예측 분석과 같은 스마트 기술을 활용하여 계획 및 조달부터 생산 및 배송에 이르는 상품 이동의 전 과정을 보다 효율적이고 지능적으로 만드는 것을 의미합니다.

AI는 단순한 규칙이나 역사적 데이터에만 의존하는 대신, 운영 데이터(주문, 재고, 리드 타임, 공급업체 성과)와 외부 신호(날씨, 교통 상황, 운영 차질)에서 패턴을 학습한 후, 의사결정을 제안하거나 자동화합니다.

공급망 관리에서 AI는 어떻게 작동할까요?

AI 시스템은 화물에 부착된 IoT 센서, 회사의 ERP 시스템, 심지어 외부 기상 정보 피드와 같은 다양한 데이터 소스에서 방대한 양의 데이터를 수집합니다. 그런 다음 알고리즘을 활용해 패턴을 파악하고 예측을 수행합니다.

이 프로세스는 몇 가지 중요한 단계로 나뉩니다:

데이터 신호에서 시작합니다: AI는 내부 소스(주문, 매출, 재고, BOM, 생산 일정, 리드 타임, 스캔 이벤트)와 외부 소스(날씨, 교통 상황, 항만 혼잡도, 유가, 프로모션, 공휴일, 거시적 트렌드)에서 데이터를 수집합니다. 그런 다음 SKU, 위치, 기간, 공급업체, 운송 노선과 같은 공유 키를 사용하여 모든 것을 정리하고 표준화하며 정렬합니다.

패턴을 기반으로 예측을 도출합니다: 머신러닝 모델은 일반적으로 결과에 영향을 미치는 요인을 학습한 후, 수요를 예측하고 도착 예정 시간(ETA)을 산출하며, 지연이나 차질 위험을 미리 알려줍니다. 그 결과물은 일반적으로 수치와 불확실성을 함께 나타내며, 예를 들어 SKU-위치-주 단위 예상 수요나 배송 지연 확률 등이 있습니다.

예측을 의사결정으로 전환: 최적화 과정에서는 서비스 수준 목표, 용량, 인력, 예산, 저장소, 리드 타임 변동성 등 비즈니스 제약 조건을 예측에 반영합니다. 이를 통해 AI는 안전 재고 조정, 조기 재주문, 물류 센터 간 재고 재조정, 생산 시설 간 생산 분배 변경 등의 조치를 제안합니다.

실행 워크플로우로 전환: 제안 사항은 기획자에게 검토를 위해 전달되거나, 신뢰도가 높을 경우 구매 주문 생성, 배송 경로 변경, 제안 사항은 기획자에게 검토를 위해 전달되거나, 신뢰도가 높을 경우 구매 주문 생성, 배송 경로 변경, 작업 지시서 일정 조정, 약속된 날짜 업데이트, 공급업체 후속 조치 에스컬레이션과 같은 자동화된 워크플로우를 트리거합니다.

시간이 지남에 따라 결과를 학습합니다: AI는 예측한 내용과 실제 발생한 결과를 비교하고, 예측 오류, 배송 지연, 서비스 영향, 그리고 사람이 수락하거나 거부한 권장 사항을 바탕으로 모델을 업데이트하여 성능을 향상시킵니다.

AI의 종류에 따라 처리하는 업무가 다릅니다. 예시로, 컴퓨터 비전은 제품의 결함을 자동으로 검사할 수 있고, 자연어 처리(NLP)는 공급업체와의 커뮤니케이션을 분석할 수 있습니다. 하지만 AI는 입력된 데이터의 질에 따라 그 성능이 결정된다는 점을 기억하십시오.

데이터가 불완전하거나 정리가 되어 있지 않다면, 결과 또한 마찬가지일 것입니다.

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AI가 공급망 운영을 개선하는 실질적인 방법

다음은 AI가 일상적인 공급망 운영을 개선하는 가장 실용적인 방법 몇 가지입니다:

수요 예측 및 계획

수년 동안 수요 예측은 과거 판매 실적과 경험에 기반한 추측에 의존해 왔습니다.

이는 대개 두 가지 나쁜 결과 중 하나로 이어집니다. 재고가 바닥나 고객을 실망시키거나, 생산량을 과도하게 늘려 진열대에 방치된 제품에 돈을 낭비하게 되는 것입니다.

AI는 수백 가지의 다양한 신호를 동시에 분석하여 이러한 문제를 해결합니다. AI는 역사적 데이터를 분석할 뿐만 아니라, 마케팅 프로모션, 소셜 미디어상의 반응, 경제 동향, 심지어 지역 이벤트까지 종합적으로 고려하여 실시간으로 지속적으로 업데이트되는 예측을 생성합니다.

가트너는 2030년까지 대기업의 70%가 AI 기반 공급망 예측 시스템을 도입할 것으로 전망합니다.

📌 예시: 이러한 접근 방식을 통해 주요 온라인 소매업체인 OTTO는 Google 클라우드의 AI 예측 기능 (Vertex AI의 TiDE 모델 포함)을 활용하여 수요 예측 정확도를 30% 향상시켰습니다.

재고 관리 및 최적화

재고 관리는 마치 줄타기를 하는 것과 같습니다. 재고를 너무 많이 보유하면 자금이 묶이고 창고 공간을 낭비하게 됩니다. 하지만 재고를 너무 적게 보유하면 매출 손실과 긴급 배송에 따른 추가 비용을 감수해야 할 위험이 있습니다.

AI는 완벽한 균형을 찾도록 도와줍니다. AI 알고리즘은 공급업체의 리드 타임이나 수요 변동 폭 등을 고려하여, 모든 위치에서 각 제품에 대해 보유해야 할 최적의 재고량을 계산해 줍니다.

AI는 재고가 특정 수준에 도달하는 즉시 구매 주문을 자동으로 생성하여 재고 보충을 자동화할 수 있으므로, 갑작스러운 상황에 당황할 일이 없습니다.

📌 예시: 스타벅스는 북미 지역 11,000여 개의 직영 매장에 AI 기반 재고 관리 시스템을 도입했습니다. 이 시스템에서 직원들은 태블릿으로 진열대를 스캔하면 AI가 자동으로 항목을 집계하고 재고가 부족한 제품을 표시해 줍니다. 스타벅스는 이번 도입으로 인기 원재료의 재고 보충 속도가 빨라지고 공급 안정성이 향상되었다고 밝혔으며, 이미 시스템을 도입한 매장에서는 재고 수량이 8배 증가했다고 전했습니다.

경로 및 물류 최적화

단 하나의 배송 경로를 계획하는 것조차 의외로 복잡합니다. 교통 상황, 유가, 운전자의 근무 일정, 구체적인 배송 시간대, 그리고 각 트럭의 적재 용량까지 고려해야 하기 때문입니다. 이러한 모든 요소를 전체 차량에 걸쳐 관리하는 것은 수작업으로는 거의 불가능합니다.

AI는 이러한 작업을 능숙하게 처리합니다. 최적화 알고리즘은 수백만 가지의 가능한 경로를 단 몇 초 만에 분석하여, 모든 배송 약속을 지키면서도 비용을 최소화할 수 있는 최적의 경로를 찾아냅니다. 또한 갑작스러운 교통 체증이나 긴급한 막바지 주문과 같은 예기치 못한 상황이 발생하더라도, AI는 즉시 최적의 경로를 재계산할 수 있습니다. 이는 전체 물류 프로세스에서 가장 비용이 많이 드는 단계인 라스트 마일 배송에 특히 효과적입니다.

📌 예시: UPS는 고급 알고리즘, AI, 머신러닝을 적용해 배송 경로를 계획하고 지속적으로 최적화하는 ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation)을 활용하고 있습니다. UPS는 ORION을 처음 도입한 이후 매년 약 1억 마일의 주행 거리와 1,000만 갤런의 연료를 절감하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다.

창고 자동화

바쁜 창고는 혼란스러울 수 있습니다. 수천 가지의 다양한 제품에 대한 피킹, 포장, 배송을 시간과의 싸움 속에서 조율해야 하기 때문입니다.

👀 알고 계셨나요? 제조업체의 29%는 이미 시설 또는 네트워크 수준에서 AI/ML을 활용하여 이러한 운영에 체계성을 부여하고 있습니다.

AI는 자율 로봇을 구동하여 항목 피킹을 돕고, 신속한 접근을 위해 각 항목을 보관할 가장 효율적인 위치를 결정하며, 주문을 가장 효율적인 순서로 정리합니다. 또한 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 사람이 모든 Box를 일일이 스캔할 필요 없이 제품 결함을 자동으로 확인하거나 재고를 집계하는 등의 작업을 수행합니다.

📌 예시: Amazon의 '스패로우(Sparrow) '는 컴퓨터 비전 기술을 활용해 보관함에서 개별 항목을 식별하고 피킹하여 주문 처리 워크플로우를 따라 이동시키는 AI 기반 로봇 시스템입니다. 이 시스템은 수백만 가지의 다양한 항목을 처리하도록 설계되었는데, 항목의 모양과 포장이 매우 다양하기 때문에 이는 창고 자동화 분야에서 가장 해결하기 어려운 과제 중 하나입니다. 네트워크 차원에서 Amazon은 이러한 로봇 기술을 통해 수작업 항목 처리 단계를 줄이고, 주문량과 SKU 종류가 변동하더라도 일 흐름을 유지함으로써 더 빠르고 일관된 주문 처리(fulfillment)를 지원한다고 설명합니다.

리스크 관리 및 혼란 예측

리스크 관리를 통해 이러한 문제를 조기에 파악함으로써, 대규모 공급망 차질로 인한 스트레스를 피할 수 있습니다. 폭풍, 항구 폐쇄, 또는 공급업체 문제 등은 매출 손실과 긴급 운송 비용으로 회사에 수백만 달러의 손실을 초래할 뿐만 아니라, 고객과의 신뢰도까지 훼손할 수 있습니다.

예측 위험 관리를 통해 이러한 문제를 미리 파악할 수 있습니다. AI 시스템은 공급업체의 재무 건전성과 지정학적 이벤트부터 기상 패턴 및 항만 혼잡에 이르기까지 전 세계 수천 가지의 다양한 위험 신호를 모니터링할 수 있습니다.

AI가 잠재적인 문제를 감지하면 이를 알려주어 대응할 시간을 확보할 수 있습니다. 일부 생성형 AI 도구는 대체 공급업체를 추천하거나 생산 일정을 조정하는 등 백업 플랜을 자동으로 제안하기도 합니다.

📌 예시: 크래프트 하인즈(Kraft Heinz )는 '라이트하우스(Lighthouse)'라는 내부 플랫폼을 구축하여 공급업체, 공장, 물류 센터에서 데이터를 수집함으로써 수요를 예측하고 서비스 중단이 발생할 수 있는 부분을 사전에 파악하고 있습니다. 이 회사는 Lighthouse를 통해 AI를 적용함으로써 공급망 개선과 비즈니스 성과 향상을 지원했으며, 특히 공급망 활용 사례와 연계된 매출 증가 효과를 보고했다고 공유했습니다.

공급망 관리에서 AI의 이점

다음은 기대할 수 있는 실질적인 이점입니다:

계획 수립을 SKU 및 위치별 의사결정으로 전환: AI는 실제 실행 단위(SKU, 위치, 시간대)에서 수요를 예측한 후, 수요 변동성과 리드 타임 변동성을 고려하여 재주문 시점과 안전 재고를 재계산합니다.

문제를 조기에 파악하여 긴급 배송을 줄입니다: 컨테이너 지연 사실을 뒤늦게 알게 되는 대신, AI가 지연 위험을 예측하고 고객 약속 일정을 지키지 못할 것으로 예상되는 화물을 파악하므로, 팀은 비용 효율적인 방안(운송사 변경, 부분 선적, 재고 재배치)을 우선적으로 실행할 수 있습니다.

OTIF 향상: AI는 비즈니스 영향도에 따라 예외 사항을 우선순위화합니다. 예를 들어, 다음 주 생산에 차질을 빚을 수 있는 지연된 구매 주문이나, 베스트셀러 SKU에 영향을 미칠 수 있는 물류센터 재고 부족 등을 파악합니다.

네트워크 전반의 재고 균형 조정: AI는 지역별 수요 변화와 입고 시점을 기반으로 물류센터(DC)와 매장 간의 재고 이동을 제안하므로, 한 곳의 재고가 과잉되는 반면 다른 곳에서는 매출이 감소하는 상황을 방지하고 수요가 높은 지역을 보호할 수 있습니다.

이동 거리와 재작업 감소로 창고 일 속도 향상: AI는 주문 내역(함께 구매되는 품목, 재고 회전율이 가장 높은 품목)을 활용해 슬롯팅 및 피킹 경로 순서를 개선하고, 스캔 데이터와 비전 검사를 통해 피킹 오류 및 손상 패턴을 조기에 식별합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 47%는 수작업 처리에 AI를 사용해 본 적이 없지만, AI를 도입한 응답자의 23%는 AI 덕분에 업무량이 크게 줄었다고 답했습니다. 이러한 차이는 단순한 기술 격차 이상의 의미를 지닐 수 있습니다. 얼리 어답터들이 가시적인 성과를 거두고 있는 반면, 대다수의 사람들은 AI가 인지적 부담을 줄이고 시간을 되찾는 데 얼마나 혁신적인 변화를 가져올 수 있는지 과소평가하고 있을 수 있습니다. 🔥 ClickUp Brain은 AI를 워크플로우에 원활하게 통합하여 이러한 격차를 해소합니다. 스레드 요약 및 콘텐츠 초안 작성부터 복잡한 프로젝트 분할 및 하위 작업 생성까지, 저희 AI가 모든 것을 처리해 드립니다. 도구를 전환하거나 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 tools를 활용해 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했으며, 이를 통해 팀원들은 형식 작업에 할애하던 시간을 줄이고 예측 업무에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

공급망 관리에서 AI가 직면한 과제

AI 도입이 간단하다고 생각하기 쉽지만, 현실은 훨씬 복잡합니다. 준비 없이 무턱대고 시작하면 심각한 난관에 부딪혀 프로젝트가 지연되고 예산이 소진될 수 있습니다.

다음은 여러분이 인지해야 할 실제 현장의 과제들입니다:

데이터 품질 및 가용성: AI는 학습하는 데이터만큼만 똑똑해집니다. 데이터가 정리가 안 되어 있거나 불완전하거나, 서로 연결되지 않은 별도의 시스템에 갇혀 있다면, AI 프로젝트는 시작부터 실패할 수밖에 없습니다.

통합의 복잡성: 새로운 AI 도구를 ERP나 창고 관리 소프트웨어와 같은 기존 시스템과 연동하려면 상당한 기술적 노력이 필요할 수 있습니다.

인재 및 변화 관리 : 팀이 AI와 효과적으로 협업하려면 새로운 기술이 필요합니다. 또한 기존 방식에 익숙해져 있고 AI의 권장 사항을 완전히 신뢰하지 않는 직원들의 저항에 직면할 수도 있습니다. 팀이 AI와 효과적으로 협업하려면 새로운 기술이 필요합니다. 또한 기존 방식에 익숙해져 있고 AI의 권장 사항을 완전히 신뢰하지 않는 직원들의 저항에 직면할 수도 있습니다.

모델 유지 관리: 현재 완벽하게 작동하는 AI 모델도 시장 조건이 변화함에 따라 시간이 지남에 따라 정확도가 떨어질 수 있습니다. 이러한 모델은 지속적으로 모니터링하고 재훈련해야 합니다.

거버넌스 및 편향성: 역사적 데이터에 편향성이 포함되어 있다면, AI가 이를 학습하여 오히려 증폭시킬 수 있으며, 이는 결함이 있거나 불공정한 의사결정으로 이어질 수 있습니다.

AI 도입을 위한 공급망 준비 방법

AI 도입의 성공 여부는 기술 자체보다는 조직이 이를 받아들일 준비가 되어 있는지에 달려 있습니다.

시작하는 데 도움이 될 로드맵은 다음과 같습니다:

현재의 프로세스와 데이터를 점검해 보세요

먼저 수요 계획, 재고 보충, 입고, 창고 주문 처리, 운송 계획 등 비용과 서비스 품질을 좌우하는 업무 흐름 전반에 걸쳐 현재 일이 어떻게 진행되는지 파악해 보세요.

현황을 파악할 때, 특정 위치의 만성적인 재고 부족이나 예측을 무의미하게 만드는 잦은 플랜 변경 등, 의사결정이 정기적으로 긴급 대응으로 이어지는 지점을 기록해 두십시오.

그런 다음 보유 중인 데이터를 점검해 보십시오. 데이터가 어디에 저장되어 있는지(ERP, WMS, TMS, 스프레드시트), 얼마나 자주 업데이트되는지, 그리고 어떤 품질 문제가 가장 자주 발생하는지 파악하십시오. 중복된 SKU, 누락된 리드 타임, 신뢰할 수 없는 재고 현황, 또는 일관되지 않은 측정 단위 등 핵심 정의가 불일치할 경우 AI는 제대로 작동하기 어렵습니다.

첫 단계는 작고 측정 가능한 규모로 시작하세요. 데이터 활용도가 이미 상당히 높고 개선 효과를 쉽게 측정할 수 있는, 영향력이 큰 분야 하나를 선택하세요.

단일 워크플로우와 한도 범위(예시: 특정 제품 카테고리, 특정 지역, 또는 소수의 주요 운송 노선)에 집중하세요.

예측 정확도, 품절률, OTIF(정시 납품률), 긴급 발주 비용 등 명확한 메트릭을 바탕으로 사용 사례의 우선순위를 정하십시오.

로드맵을 수립하고 측정 가능한 목표를 설정하세요

명확한 목표 없이 AI 프로젝트를 시작하는 것은 실패로 직결됩니다. 도구를 선택하기 전에 먼저 성공의 기준을 명확히 정의해야 합니다.

예측 정확도를 높이고, 운송 비용을 절감하거나, 공급망 차질에 더 빠르게 대응하고자 하십니까?

목표를 설정했다면 단계별 로드맵을 수립하세요. 먼저 소규모 시범 프로젝트를 통해 AI의 가치를 입증한 후, 그 성과를 바탕으로 점차 확대해 나가세요. 모든 것을 한꺼번에 시도하려는 것은 흔히 저지르는 실수이며, 성공할 가능성이 거의 없습니다.

공급망 AI 프로젝트는 비즈니스의 다양한 분야에 영향을 미치므로, 경영진의 지원을 확보하고 모든 부서가 일관된 방향으로 움직이도록 해야 합니다.

AI는 이를 구동하는 시스템의 성능에 따라 그 효과가 결정됩니다. 공급망 데이터가 ERP, WMS, TMS, 공유 드라이브, 그리고 끝없이 늘어나는 스프레드시트 등에 분산되어 있다면, 맥락이 산만해지고 수많은 도구가 끝없이 쌓이게 됩니다.

하지만 올바른 tools를 활용하면 이러한 문제를 예방할 수 있습니다. 운영 데이터, 문서, 의사결정을 단일 솔루션으로 통합하여 AI 모델에 입력되는 데이터의 일관성을 보장하는 플랫폼을 우선적으로 고려하십시오. 이러한 플랫폼의 훌륭한 예시 중 하나가 바로 ClickUp입니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 AI와 자동화 기능을 더해 여러분의 작업, 문서, 대시보드, 협업 기능을 한곳에 모아줍니다.

요약하자면:

1) ClickUp Brain으로 공급망을 파악하세요

무엇보다 먼저, 역대 가장 효율적인 업무용 AI인 ClickUp Brain이 있습니다. 이 솔루션은 작업 공간과 연동된 앱에서 발생하는 모든 상황을 바탕으로 질문에 답변해 줍니다.

따라서 어떤 부분에 주의를 기울여야 할지 명확히 파악해야 할 때, 직접 질문을 던지면 작업 공간의 맥락을 반영한 체계적인 답변을 얻을 수 있습니다.

예를 들어 👇

현재 어떤 입고 화물이 지연으로 표시되어 있으며, 최신 업데이트와 소유자는 누구입니까?

특정 구매 주문(PO)에 대해 입고 또는 입고 처리를 방해하는 미해결 작업은 무엇입니까?

이번 달에 리드 타임 지연을 반복한 공급업체는 어디이며, 아직 처리되지 않은 후속 조치는 무엇인가요?

DC2 용량 제약과 관련된 모든 작업에 대한 최신 노트를 요약하고 향후 단계 목록을 작성하십시오.

ClickUp Brain을 통해 작업 공간과 연결된 앱에서 체계적인 답변을 얻으세요

2) ClickUp Super Agents를 사용하여 반복 가능한 공급망 워크플로우를 실행하세요

다른 사람에게 맡기고 싶었던 반복적인 워크플로우를 직접 운영하고 싶으신가요? ClickUp 슈퍼 에이전트를 믿어보세요. 이들은 예외 사항 모니터링이나 공급망 관리자 역할 수행과 같은 고유한 워크플로에 배치할 수 있는, AI 기반의 유연한 팀원입니다.

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에이전트를 처음부터 직접 구축하거나, 슈퍼 에이전트 카탈로그에서 시작하거나, 자연어 빌더를 사용하여 필요한 기능을 설명하면 ClickUp이 설정을 안내해 드립니다. 정말 간단하며, 창작의 힘은 전적으로 여러분의 손에 달려 있습니다!

원하는 방식으로 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하고 배포하세요

🎯 슈퍼 에이전트는 개인(또는 팀 전체)을 위한 도구가 될 수 있습니다: 예외 상황 관찰자: ‘지연’, ‘수량 부족’, ‘위험’ 태그가 지정된 작업을 모니터링하고, 소유자에게 업데이트를 프롬프트한 후 채널에 일일 집계 보고서를 게시하세요.

공급업체 후속 조치 에이전트: 미해결 공급업체 문의 사항을 추적하고, 마감일 전에 소유자에게 알림을 보내며, 최신 작업 상황을 바탕으로 체계적인 후속 조치 메시지를 작성합니다.

입고 준비 에이전트: 입고 예정인 구매 주문서(PO)에 ASN 정보, 도착 예정 시간 및 필수 문서가 연결되어 있는지 확인하고, 트럭이 도착하기 전에 누락된 항목이 있으면 표시합니다.

3) 전체 공급망을 한눈에 보십시오

ClickUp 대시보드를 사용하면 전체 공급망을 실시간으로 한눈에 파악할 수 있으며, 필요할 때 클릭 한 번으로 세부 작업 내용을 확인할 수 있습니다. 즉, 해당 수치를 좌우하는 작업, 문서, 소유자 및 업무량을 클릭 한 번으로 바로 확인할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 복잡한 데이터를 손쉽게 시각화하세요

예시로, 단일 운영 대시보드에서는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다:

노선별 또는 운송사별 배송 지연

상태 및 우선순위별로 예외 사항 열기

SKU 또는 위치별 재고 리스크 작업

팀별 작업량을 파악하여 병목 현상을 발견할 수 있습니다

…그 밖에도 다양한 내용이 있습니다.

특정 지표가 급증할 경우, 대시보드를 통해 신속하게 상세 정보를 보고, 해당 원인을 파악할 수 있는 정확한 작업이나 문서를 바로 열어, 맥락을 전환할 필요 없이 다음 조치를 즉시 진행할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 34%는 스프레드시트가 자동으로 대시보드를 생성해 주기를 바란다고 답했습니다. 보고서를 처음부터 작성하고, 범위를 선택하고, 차트를 형식 지정하고, 모든 것을 최신 상태로 유지하는 일은 그 자체로 하나의 업무가 됩니다. ClickUp을 사용하면 원시 데이터와 시각화 옵션이 하나로 통합됩니다. 따라서 ClickUp 대시보드의 노코드 카드를 활용해 차트, 계산, 시간 추적을 간편하게 수행할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 무엇일까요? 실시간 작업 데이터와 연동되어 즉시 업데이트된다는 점입니다. 작업 공간 전반에 걸쳐 AI를 활용하여 정보를 분석하고, 요약본을 생성하며, 패턴을 강조하거나 작업 공간 전반에서 어떤 변화가 일어나고 있는지 설명해 드립니다. 마지막으로, AI 에이전트가 개입하여 해당 업데이트를 정리하고 종합하여 주요 채널에 게시할 수 있습니다. 보고 워크플로우 전체를 손쉽게 처리할 수 있습니다.

4) 공급망 실행 자동화

AI에 적합한 도구를 진지하게 고려하고 있다면, 일관된 신호에 반응할 수 있는 도구도 필요합니다.

이를 위해 ClickUp 자동화 기능을 활용해 보세요. 이 기능은 트리거(시작 조건), 선택 사항인 조건(적용 시점), 그리고 액션(다음 단계)의 세 가지 요소로 구성됩니다. 이러한 구조는 워크플로우의 추적 가능성을 보장해 주며, 팀이 AI 기반 운영을 확장해 나갈 때 꼭 필요한 요소입니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 대규모로 검증 가능한 트리거-조건-액션 워크플로우를 구축하세요

예를 들어, 배송 작업의 상태가 위험으로 변경되거나(또는 지연 위험 = 높음과 같은 사용자 지정 필드), ClickUp 자동화 기능은 즉시 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:

이 작업을 물류 소유자에게 배정하세요

우선순위를 '높음'으로 설정

태그: 조달 + 고객 운영

하지만 이는 빙산의 일각에 불과합니다. ClickUp Automations를 사용하여 워크플로우를 자동화하는 방법을 알아보세요:

ClickUp으로 하나의 연결된 시스템에서 공급망을 운영하세요

공급망 관리에서 AI는 실제 일과 연결될 때만 그 진가를 발휘합니다. 특정 도구에 갇혀 있다가 다른 도구로 옮겨져 회의에서 다시 설명되는 식으로는 안 됩니다.

그렇기 때문에 선택하시는 tools는 팀이 직접 운영할 수 있는 하나의 시스템으로 통합되어야 합니다.

ClickUp이 바로 그런 시스템을 제공합니다. Docs에서 SOP와 공급업체 관련 정보를 문서화하고, Tasks에서 실행을 관리하며, Knowledge에서 의사결정을 저장하고 검색하고, 대시보드에서 성과를 추적할 수 있습니다. 여기에 AI를 결합하면 동일한 작업 공간 내에서 업데이트 내용을 요약하고, 위험 요소를 파악하며, 인사이트를 다음 단계의 실행 계획으로 전환할 수 있습니다.

공급망이 복잡하다면, 그에 걸맞은 강력한 tool이 필요합니다. ClickUp에서 바로 사용해 보세요. ✅

자주 묻는 질문

기존의 자동화는 고정된 사전 프로그래밍된 규칙을 따르는 반면, AI는 데이터를 학습하여 새로운 정보와 변화하는 조건에 적응하는 동적인 의사결정을 내립니다.

생성형 AI는 매출, 재고, 리드 타임과 같은 내부 데이터를 날씨, 프로모션, 시장 변화와 같은 외부 신호와 통합하여 공급망 계획 및 예측을 강화합니다. 이를 통해 보다 정확한 수요 예측, 신속한 시나리오 시뮬레이션, 재주문, 안전 재고 조정, 생산 또는 경로 변경과 같은 조치에 대한 거의 실시간에 가까운 권장 사항을 얻을 수 있습니다.

아니요, AI는 대규모 데이터 분석을 처리함으로써 인간의 지능을 보완하는 도구로, 관리자들이 전략적 관계 구축, 창의적인 문제 해결, 예외 관리에 집중할 수 있도록 해줍니다.

기존의 분석 tools는 과거에 일어난 일을 알려주는 반면, AI 기반 공급망 소프트웨어는 미래에 일어날 일을 예측하고 최선의 조치를 제안합니다.