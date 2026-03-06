영업 팀 리더십을 위한 최고의 AI 도구 10선

진화하는 고객 요구와 경쟁 속에서 영업 팀 리더들은 그 어느 때보다 큰 압박을 받고 있습니다.

AI 영업 tools가 등장합니다.

파이프라인 보고 자동화부터 거래 위험 노출, 영업사원 성과 분석, 예측 정확도 향상까지—이 tools들이 여러분의 업무를 간편하게 만들어 드립니다.

앞으로 영업 팀 리더십을 위한 최고의 AI 도구를 소개합니다. 주요 기능, 한계점, 가격 플랜을 포함하여 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.

AI 영업 도구를 비교할 때 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다:

CRM 연동: Salesforce, HubSpot 또는 귀사의 기록 시스템과 동기화하여 거래 및 활동 데이터를 정확하게 유지합니다.

초개인화된 아웃리치 생성: 영업 프로세스에서 거래 단계, 과거 상호작용, 구매자 신호를 활용해 이메일 및 메시지 초안을 작성합니다.

크로스-기능적 협업: 캠페인 데이터, 리드 출처, 참여 신호를 파이프라인 활동과 동기화하여 영업 팀과 마케팅 팀 간의 소통을 원활하게 합니다.

가치 높은 활동에 우선순위 부여: 리드와 기회를 평가하고 거래 데이터 품질을 기반으로 차선 단계를 제시합니다

회의 및 후속 조치 자동화: 통화 내용을 자동으로 텍스트로 변환하고, 실행 항목을 추출하며, 요약문을 작성합니다.

선제적인 파이프라인 인사이트 제공: 위험에 처한 거래를 표시하고, 결과를 예측하며, 파이프라인 변화에 대해 조기에 알림을 제공합니다.

다중 채널 프로스펙팅 지원: 이메일, 전화, 소셜 등 영업 팀이 활용하는 모든 채널에서 리드를 발굴하고, 연락처를 보강하며, 아웃리치를 시작합니다.

상황 인식 AI: 거래 단계, 파이프라인 상태, CRM 데이터, 과거 대화 내용, 팀 활동을 이해합니다.

AI 에이전트: AI 영업 팀 지원 에이전트를 제공하여 중단된 거래를 추적하고, 상담원 통화 전 준비를 돕고, 위험을 자동으로 노출하며, 영업 팀 담당자의 수동 감독 없이도 파이프라인이 원활히 진행되도록 합니다.

영업 팀을 위한 AI 활용이 처음이라면, 이 비디오가 시작하는 법에 대한 팁과 요령을 담은 초보자 친화적 가이드가 되어 드립니다.

시간을 투자할 가치가 있는 최고의 AI 영업 tools를 간략히 소개합니다 👇

tool 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp AI 기반 작업, 상황별 인텔리전스, 자동화, 대시보드 작업, 거래, 인수인계 전반에 걸쳐 통합된 영업 실행을 원하는 Teams 팀을 위한 솔루션 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 HubSpot 영업 팀 통합 CRM, AI 회의 준비, 플레이북, 예측 중앙 집중식 올인원 영업 운영 시스템을 구축하는 수익 창출 팀 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $20부터 Salesforce 아인슈타인 AI, 에이전트포스, 기업 CRM, 예측 인사이트 심층적인 AI 기반 예측 및 통제가 필요한 기업 영업 팀 맞춤형 가격 책정 Clari 매출 누수 탐지, 예측, 고객 참여 신호 매출 가시성과 리스크 우선 예측에 집중하는 리더십 팀 맞춤형 가격 책정 Gong 콜 인텔리전스, 방법론 추적, 코칭 인사이트 코칭, 방법론 준수, 실행 품질을 최우선으로 하는 영업 팀 맞춤형 가격 책정 Apollo AI 잠재고객 발굴, 데이터 보강, 아웃바운드 시퀀싱, 분석 통제 가능하고 반복 가능한 아웃바운드 및 파이프라인 생성을 원하는 Teams를 위한 솔루션 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $59부터 Seamless. AI 리드 발굴, 검증, CRM 동기화 Teams 표준화 리드 품질과 목표 무료; 맞춤형 가격 Clay 데이터 통합, 구매 의도 신호, 영업 담당자 우선순위 지정 통합된 연락처 인텔리전스와 의도 기반 우선순위 지정이 필요한 GTM 팀 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $149부터 Outreach.io 거래 건전성 평가, 참여도 타임라인, 예측 분석 복잡한 거래 주기와 참여 중심 실행을 관리하는 팀 맞춤형 가격 책정 Fireflies. AI 통화 녹음, 품질 보증(QA), 요약, 감정 분석 대규모 통화 품질 관리(QA) 및 대화 가시성이 필요한 영업 팀 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $18부터

영업 팀 리더십을 위한 AI 도구 중 최고의 선택을 알아보려면 계속 읽어보세요:

1. ClickUp (엔드투엔드 영업 워크플로우 자동화에 최적)

ClickUp은 작업, 파이프라인, 팀 커뮤니케이션, AI 도구를 한곳에 통합한 세계 최초의 융합형 AI 작업 공간입니다.

수많은 도구 사이를 토글하며 아웃리치 관리, CRM 업데이트, 회의 준비를 할 필요가 없습니다.

이 모든 것의 중심에는 영업 팀을 위한 ClickUp이 있습니다. 영업 주기의 모든 단계에서 확장 가능한 워크플로우를 구축하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

ClickUp Brain을 활용해 거래 위험이 예측에 영향을 미치기 전에 미리 파악하세요

하루를 시작할 맥락이 필요하신가요? 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트 ClickUp Brain이 파이프라인 요약과 예측 보고서를 생성합니다. 거래 현황, 주목해야 할 기회, 팀의 목표 달성 추이를 항상 파악할 수 있습니다.

한눈에 위험 요소, 병목 현상, 우선순위 계정을 파악하여 가장 중요한 부분에 노력을 집중할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 즉시 요약 정보와 트렌드를 확인하세요. ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트입니다.

또한 ClickUp Brain은 다음과 같은 작업을 지원합니다:

즉각적인 파이프라인 및 예측 요약 생성

비활성 기회, 지연된 후속 조치, 파이프라인 공백을 조기에 파악하여 매출에 영향을 미치기 전에 개입하세요.

ClickUp Brain을 AI 작가로 활용하여 계정 상황과 과거 상호작용을 기반으로 맞춤형 영업 이메일, 회의 후속 조치, 거래 요약서를 생성하세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain은 모든 통화 기록을 검색 가능하게 만들어 영업 팀 통화에서 통찰력을 도출합니다. 비결은? ClickUp AI 노트테이커를 통화 초대하여 자동 녹음 및 전사 기능을 활용하는 것을 잊지 마세요. ClickUp AI 노트테이커로 검색 가능한 필사본을 얻으세요

반복적인 워크플로우를 ClickUp 에이전트에게 위임하세요

ClickUp 에이전트는 AI 팀원처럼 작동하여 작업 공간을 모니터링하고 사전 정의된 규칙과 상황에 따라 자동으로 조치를 취합니다.

영업 담당자가 모든 후속 조치, 업데이트, 업무 인계를 기억하도록 의존하는 대신, 에이전트는 백그라운드에서 지속적으로 작동하여 수동 감독을 줄이고 파이프라인 관리 효율성을 높입니다. 이러한 AI 에이전트는 다음과 같은 도움을 제공합니다:

자동 할당 및 신규 리드 우선순위 지정: ICP 기준, 담당 지역 또는 거래 크기에 따라 고가치 리드를 적합한 계정 담당자에게 배정합니다.

정체된 거래에 대한 후속 조치 트리거 실행: 활동 부재나 누락된 작업을 감지하여 자동으로 알림을 생성하거나 관계자에게 통보합니다.

파이프라인 일관성 유지: 수동 입력 없이 상태 업데이트, 거래 태그 지정, 깔끔한 CRM 기록 관리

상태 업데이트 생성 및 배포: 거래 변경 사항과 파이프라인 변동을 리더십 검토용 공유 가능한 요약으로 정리하세요

ClickUp 에이전트로 프로세스 감시 시간을 줄이고 매출 전략 추진에 더 많은 시간을 할애하세요

📌 예시: ICP 기준을 충족하는 고가치 리드가 양식을 통해 유입되면, 영업 자동화 도구가 이를 시니어 AE에게 배정하고, 작업 공간에서 해당 거래에 태그를 지정하며, 채팅으로 영업 부사장에게 알림을 보냅니다.

기업 검색으로 모든 거래, 인사이트, 대화를 즉시 찾아보세요

ClickUp 기업 검색은 영업 팀 리더가 자연어 사용으로 전체 작업 공간과 연결된 tools를 가로질러 검색할 수 있게 합니다.

CRM 기록, 통화 기록, 채팅 스레드, 문서를 수동으로 검색하는 대신, "이번 분기에 위험에 처한 기업 거래는 무엇인가요?"와 같은 질문을 던지면 즉시 풍부한 맥락을 담은 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp 작업, 문서, 댓글, 통화 기록 및 연동 tools에서 정보를 추출하여 필요한 정확한 업데이트, 결정 사항 및 구매자 신호를 제공합니다.

연결된 모든 앱, 도구 및 작업 공간 데이터를 검색하여 Enterprise 검색을 통해 상황별 답변을 얻으세요.

이 통합 검색 레이어를 통해 예측을 수립하거나, 영업 사원을 코칭하거나, 중요한 거래 검토에 참여하기 전에 항상 전체적인 맥락을 파악할 수 있습니다.

파이프라인 상태, 매출 목표, 거래 진행 상황을 한 곳에서 추적하세요

ClickUp의 영업 추적기 템플릿은 영업 리더에게 거래, 매출 목표, 제품 성과, 월별 영업 진행 상황을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 시스템을 제공합니다. 가시성 격차를 해소하고 매출 현황을 항상 파악할 수 있도록 지원합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 추적기 템플릿을 활용하여 팀 성과를 평가하고 영업 파이프라인을 더 효과적으로 관리하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

제품, 거래 또는 기간별 매출, 이익률 및 목표에 대한 명확한 현황을 파악하세요.

거래 진행 상황과 목표 상태를 실시간으로 추적하여 성공과 위험 요소를 조기에 파악하세요.

월별, 제품별 또는 파이프라인 단계별로 영업 데이터를 체계화하여 보고 및 검토 속도를 높입니다.

수동 스프레드시트를 구조화된 시스템으로 대체하여 팀이 성과에 맞춰 일관되게 움직이도록 하세요

ClickUp 최고의 기능

문서 중앙화: ClickUp Docs를 활용해 워크플로우에 직접 연결된 실시간 문서를 생성, 공유, 관리하세요.

실시간 협업: ClickUp 채팅으로 작업과 연계된 실시간의 풍부한 맥락을 담은 커뮤니케이션을 가능하게 하세요. ClickUp 채팅으로 작업과 연계된 실시간의 풍부한 맥락을 담은 커뮤니케이션을 가능하게 하세요.

영업 데모 생성: ClickUp Clips로 통화 내용을 녹화, 텍스트 변환 및 요약하여 긴 데모를 영업 팀이 실행 가능한 다음 단계와 액션 항목으로 전환하세요. ClickUp Clips로 통화 내용을 녹화, 텍스트 변환 및 요약하여 긴 데모를 영업 팀이 실행 가능한 다음 단계와 액션 항목으로 전환하세요.

병목 현상 제거: 누적 흐름, 번업, 번다운 또는 속도 차트로 진행 상황을 시각화하는 맞춤형 누적 흐름, 번업, 번다운 또는 속도 차트로 진행 상황을 시각화하는 맞춤형 ClickUp 대시보드를 생성하세요.

모든 리드에 대한 후속 조치: ClickUp CRM을 활용해 잠재 고객, 거래, 영업 활동을 실시간으로 추적하고, 팀의 작업 방식에 맞춰 15개 이상의 맞춤형 뷰를 자유롭게 전환하세요.

번거로운 업무 감소: 드롭다운 메뉴나 ClickUp Brain의 평이한 영어 프롬프트를 활용해 드롭다운 메뉴나 ClickUp Brain의 평이한 영어 프롬프트를 활용해 ClickUp 자동화를 구축하세요. 신규 리드 자동 할당, 계약 체결 시 거래 단계 업데이트, 후속 알림 발송, 기회 종료 시 인수인계 작업 생성 등 규칙 기반의 반복적인 영업 업무를 처리합니다.

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 가격 정책

가격표

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표, 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 모읍니다. 2018년부터 사용해 온 이 도구는 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트 관리 모두에 놀라울 정도로 유연합니다. 사용자 정의 가능한 보기(리스트, 보드, 달력 등)와 상세한 자동화 옵션은 매주 수 시간의 시간을 절약해 줍니다. 또한 빈번한 기능 업데이트는 플랫폼 개선에 대한 그들의 진지한 의지를 보여줍니다.

2. HubSpot 영업 팀(수익 운영 시스템 구축에 최적)

HubSpot Sales Hub 제공

HubSpot Sales Hub는 AI 기반 영업 관리 소프트웨어로, 통합되고 예측 가능한 파이프라인 운영을 지원합니다. 리드, 거래, 작업, 활동을 단일 작업 공간에 중앙 집중화하여 팀 전반의 상황을 실시간으로 파악할 수 있게 합니다.

자동화된 이메일, LinkedIn 작업, 통화 알림을 결합한 다중 채널 아웃바운드 흐름을 구성하세요. 회의 준비, 후속 조치, 노트 기록에 AI 지원을 받아 중요한 거래 정보가 이메일이나 CRM에 묻히지 않도록 하십시오.

AI는 영업 담당자별 일일 아젠다를 수립하고 계약 성사 가능성에 따라 리드를 순위화합니다. 위험한 기회를 손쉽게 식별하고, 파이프라인 움직임을 예측하며, 즉시 발송 가능한 견적서를 생성할 수 있습니다.

HubSpot Sales Hub의 최고의 기능들

AI를 활용해 통화 기록, 이메일 내역, Google 및 Office 365와의 달력 동기화 정보를 바탕으로 회의 브리핑과 후속 조치 초안을 자동으로 준비하세요.

AI 기반 채팅 흐름과 이메일 에이전트를 배포하여 문의에 답변하고, 리드를 검증하며, 대화를 회의 또는 CRM 기록으로 연결하세요.

플랫폼의 AI 생산성 tools를 활용해 판매 프로세스 각 단계별 최고의 실행 방식, 전술, 전략을 팀에 제공하는 실용적인 플레이북을 제작하세요.

HubSpot Sales Hub의 한도

팀 규모가 커질수록 플랫폼 비용은 점차 증가하며, 고급 기능 대부분은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

HubSpot 영업 팀 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 20달러

프로페셔널: 사용자당 월 $100

기업: 사용자당 월 $150

HubSpot 영업 팀 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (13,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (490개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot Sales Hub에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

저는 HubSpot Sales Hub가 사용하기 쉽고 모든 것이 한 곳에 통합되어 있다는 점이 가장 마음에 듭니다. 이를 통해 거래 관리, 커뮤니케이션 추적, 후속 조치 일정 조정, 영업 파이프라인 전반에 걸친 가시성 유지가 매우 간편해집니다.

3. Salesforce (기업 인텔리전스 및 AI 기반 예측 분석에 최적)

via Salesforce

Salesforce의 통합 AI 레이어인 Einstein과 에이전트 빌더 Agentforce를 통해 영업 팀용 AI 에이전트를 예측, 거래 관리, 실행 과정에 직접 적용할 수 있습니다. 이는 CRM 데이터를 영업 주기 전반에 걸쳐 실시간 운영 인텔리전스로 전환합니다.

영업 팀은 아인슈타인을 활용해 고객 맥락이 반영된 이메일, 통화 요약, 후속 조치를 선별할 수 있습니다. 자연어 검색으로 모든 영업 대화 내용을 훑어보고, 가격 이의 제기나 경쟁사 멘션 같은 패턴을 파이프라인 전반에 걸쳐 강조 표시합니다.

Agentforce를 통해 사전 정의된 주제, 액션, 템플릿을 활용하여 리드 자격 평가 및 기회 업데이트를 위한 AI 에이전트 도구를 배포할 수 있습니다.

Salesforce 최고의 기능

통화 중 경쟁사 제품, 기능 또는 거래 성사에 중요한 멘션 등 에인슈타인이 표시할 고유 키워드를 추가하세요.

Trigger alerts when a key stakeholder at a target account changes jobs or when a company’s financial report mentions a pain point your tool solves

거래 진행 상황, 음성 및 비디오 인사이트에서 도출된 트렌드, 관련 이메일의 맥락을 추적하며 맞춤형 보고서를 제공합니다.

Salesforce의 한도

다양한 기능과 구성 옵션은 압도적으로 느껴질 수 있으며, 초기 설정에는 종종 기술적 전문성이 필요합니다.

Salesforce 가격 정책

아인슈타인: 맞춤형 가격 정책

플렉스 크레딧: 100크레딧당 $500

대화: 대화당 2달러

Salesforce 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (93,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (380개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Salesforce에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

Salesforce Agentforce는 고객 상호작용을 간소화하고 반복적인 작업을 자동화하는 강력하고 유연한 플랫폼을 제공합니다. Salesforce CRM과 원활하게 통합되어 리드, 케이스, 고객 쿼리를 한 곳에서 관리하기 쉽게 만든다는 점이 정말 마음에 듭니다.

Salesforce Agentforce는 고객 상호작용을 간소화하고 반복적인 작업을 자동화하는 강력하고 유연한 플랫폼을 제공합니다. Salesforce CRM과 원활하게 통합되어 리드, 케이스, 고객 쿼리를 한 곳에서 관리하기 쉽게 만든다는 점이 정말 마음에 듭니다.

📮 ClickUp 인사이트: AI 에이전트가 진정으로 유용해지기 위한 요소를 묻자, 가장 많은 응답은 속도나 성능이 아니었습니다. 응답자의 약 40%가 업무 맥락을 완벽히 이해하는 에이전트가 필요하다고 답했습니다. 이는 대부분의 AI 에이전트가 의사 결정 배경이나 업무 흐름 방식을 이해하지 못할 때 실패하기 때문에 당연한 결과입니다. 슈퍼 에이전트는 맥락을 유지하고, 과거 결정을 기억하며, 지속적으로 작동하기 때문에 프롬프트 기반 에이전트보다 훨씬 더 안정적으로 행동할 수 있습니다. 이들은 살아있는 작업 공간 기록을 기반으로 작업하며, 업무가 진화함에 따라 지속적으로 활성화되고, 명확한 권한 경계와 감사 추적 내에서 운영됩니다. 지능이 일을 이해하고 안전하게 수행해 줄 때, 비로소 믿고 의지할 수 있는 가상 동료와 함께 일하는 듯한 느낌을 받게 될 것입니다.

4. Clari (수익 관리 및 위험 우선 예측에 최적)

via Clari

Clari는 기업 수익 오케스트레이션 플랫폼입니다. 관련 거래 자료를 중앙 집중화하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유하고 협업 및 업무 인계를 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

RevAI는 이메일, 달력 초대장, Slack 메시지, CRM 업데이트를 포함한 전체 워크플로우를 스캔하여 영업 사원이 보고하는 내용과 데이터가 보여주는 내용을 비교합니다.

대화 인텔리전스에는 Copilot이 있습니다. 실시간으로 대화를 텍스트로 변환하고 라이브 배틀카드를 생성하여 영업 담당자가 이의에 대응하고 대화를 전환하며 더 강력하게 계약을 성사시킬 수 있도록 지원합니다. 이 AI 도구는 구매자 신호를 포착하여 시스템에 직접 전송함으로써 예측 정확도와 파이프라인 점검을 강화합니다.

AI 기반 자동화 도구 Groove는 반복적인 영업 워크플로우를 자동화하여 잠재고객 발굴, 고객 참여, 후속 조치를 효율화합니다. 영업 담당자가 일관된 접근을 유지하도록 지원하면서, 리더에게는 파이프라인 전반의 활동과 성과에 대한 가시성을 제공합니다.

Clari의 주요 기능

기업용 AI 에이전트를 활용하여 지속적으로 기회를 검토하고, 위험을 경고하며, 다음 단계를 제안하고, 후속 조치를 자동화하여 수익 주기 전반에 걸쳐 파이프라인 건전성과 예측 정확도를 개선하세요.

기회 컨텍스트, 구매자 역할, 참여 신호를 활용해 아웃바운드 이메일을 작성하여 잠재 고객 발굴을 더 효과적으로 개인화하세요.

머신 러닝(ML)을 활용해 파이프라인 변경 사항을 동기화하고, 커밋(Commit) 및 베스트 케이스(Best Case) 거래에 동적 가중치를 부여하여 실시간 예측을 수행하세요.

Clari의 한도

일부 사용자들은 과거 기간의 거래를 찾거나 이전 기간의 성과를 검토하는 데 추가적인 노력이 필요할 수 있다고 지적했습니다.

Clari 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Clari 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (5,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Clari에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

Clari를 활용해 영업 팀의 예측을 간소화한 것은 매우 유용했습니다. 분기별 목표와 성사시켜야 할 거래에 대한 신속한 통찰력을 얻을 수 있으며, Clari가 예측 범주별로 거래를 분류하는 방식 덕분에 모든 것이 훨씬 수월해졌습니다. 직속 상사에게 보고하는 과정도 훨씬 간소화되어, 저는 단순히 주간 예측을 업데이트하기만 하면 상사가 즉시 명확한 개요를 파악할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 모든 사용 사례를 위한 AI 에이전트 예시

5. Gong (대규모 코칭 및 증거 기반 거래 실행에 최적)

via Gong

Gong은 검증된 시퀀스 실행, 단계 맞춤 설정, 자동화된 후속 조치로 모든 거래를 진행시키는 수익 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 AI 영업 도구는 AI 어시스턴트에게 질문하기만 하면 계정, 거래, 연락처에 대한 인사이트를 제공합니다.

또한, Gong Forecast는 딜 성사 가능성 점수(Deal Likelihood Score)를 통해 300개 이상의 데이터 포인트를 분석하여 가장 성사 가능성이 높은 거래를 예측합니다.

Gong Engage를 사용하면 잠재 고객 발굴부터 전환율, 이메일 성과에 이르기까지 모든 것을 추적하고 영업 팀의 성과를 중앙에서 모니터링할 수 있습니다.

MEDDIC, SPIN, Challenger 같은 특정 영업 방법론을 사용 중이신가요? 이를 Gong에 연결하면 플랫폼이 모든 통화, 이메일, 회의를 지속적으로 분석합니다.

Gong의 주요 기능

고객 대화 내용을 텍스트로 변환하여 핵심 인사이트를 추출하고, 팀원들이 실제 통화에서 발생하는 상황을 공유된 가시성으로 파악할 수 있도록 지원하세요.

지역별 고객 목표, 문제점, 의사 결정 동향을 파악하고 이를 선호하는 언어로 전환하세요

단순한 활동량 보고서가 아닌, 트렌드와 근본 원인을 설명하는 증거 기반의 심층 보고서를 받아보세요.

Gong의 한도

수익 기반 할당량으로 엄격하게 운영하지 않는 팀에게는 플랫폼의 예측 모델이 경직될 수 있습니다

Gong 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Gong 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,430개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (550개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Gong에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

Gong에서 가장 마음에 드는 점은 영업 대화의 가시성을 제공한다는 것입니다. 통화 내용을 검토하고, 핵심 순간을 확인하며, 거래에서 실제로 무슨 일이 있었는지 파악할 수 있다는 것은 매우 가치 있습니다. 통화 녹음, 대본, AI 인사이트를 통해 전체 통화를 다시 볼 필요 없이 이의 제기, 경쟁사 멘션, 다음 단계와 관련된 패턴을 쉽게 파악할 수 있습니다.

📚 함께 읽기: B2B 팀을 위한 콘텐츠 마케팅에서 AI 활용 방법

6. Apollo AI (통제된 파이프라인 생성 및 아웃바운드 거버넌스에 최적)

via Apollo AI

아폴로 AI는 단순히 거래를 성사시키는 방식이 아닌, 파이프라인이 생성되는 방식을 통제할 수 있는 영업 인텔리전스 플랫폼입니다. 단일 작업 공간에서 잠재 고객 데이터, 활동 내역, 거래 기록을 저장하고 관리할 수 있습니다.

AI 파워업 기능을 활용하면 기업 웹사이트, 인사 이동, 공개 데이터에서 의도 신호를 추출한 후 해당 맥락을 아웃바운드 시퀀스에 직접 적용할 수 있습니다. 영업 담당자에게 AI를 활용해 잠재고객 발굴 작업을 자동화하는 방법을 정확히 보여줍니다.

이 도구는 또한 대화 분석, 스코어카드, 키워드 추적기를 제공하여 정의된 기준에 따라 통화 및 메시지를 평가합니다.

Apollo AI의 주요 기능

브랜드의 어조와 스타일에 부합하는 이메일 전체 또는 특정 섹션만 작성하세요

실시간 성과 대시보드를 통해 오픈율, 응답률 및 파이프라인 영향력을 검토하세요

회의 전 연락처 및 계정 인사이트를 확인하여 상황을 명확히 파악하고 영업 팀의 방향을 더욱 효과적으로 설정하세요.

Apollo AI의 한계

사용 가능한 필터와 옵션이 많아 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있으며, 이로 인해 온보딩 시간이 증가합니다.

Apollo AI 가격 정책

개인용: 무료

기본: 사용자당 월 $59

프로페셔널: 사용자당 월 99달러

조직: 사용자당 월 $149

Apollo AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,330개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (380개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Apollo AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

아폴로는 잠재고객 발굴을 신속하게 실행으로 전환하는 점에서 두각을 나타냅니다. 데이터 수집, 정보 보강, 연락을 위해 여러 tools를 오가며 시간을 낭비할 필요 없이 모든 것이 하나의 워크플로우에 통합됩니다. 특정 기준으로 잠재고객을 필터링하고 즉시 시퀀스로 투입할 수 있는 기능은 아웃바운드 영업 노력을 더욱 신속하고 집중적으로 만들어주며, 특히 B2B 팀에게 효과적입니다.

👀 알고 계셨나요? 수천 건의 B2B 영업 통화를 분석한 연구에 따르면, 최고 성과 영업사원은 통화당 11~14개의 질문을 하는 반면, 평균적인 영업사원은 훨씬 적은 수의 질문만 합니다. 대화 인텔리전스 플랫폼은 이 기준을 활용해 영업사원의 발견 품질을 코칭합니다.

7. Seamless. AI (확장 가능한 리드 품질 관리에 최적)

Seamless. AI는 주로 실시간 영업 인텔리전스 및 리드 생성 플랫폼으로 구축되어 영업 팀이 대규모로 연락처 데이터를 찾고, 검증하고, 보강하여 접근할 수 있도록 지원합니다.

SDR을 위해 잠재고객 조사, 리스트 구축, 데이터 입력을 자동화합니다. 연락처 정보를 수동으로 찾아다닐 필요가 없습니다. AI가 이메일, 전화번호, 기업 정보를 실시간으로 지속적으로 검색하고 검증하므로 영업 담당자는 항상 정확한 데이터로 업무를 수행합니다.

영업 리더십과 영업 부사장에게 진정한 가치는 파이프라인 성장과 타겟팅 정밀도에 있습니다. 실시간 B2B 연락처 인텔리전스, 구매 의도 신호, CRM 정보 보강을 제공하여 팀이 고품질 기회를 추구하고 지속적으로 유망한 리드를 확보할 수 있도록 지원합니다.

Seamless. AI 최고의 기능들

LinkedIn 아웃리치 및 음성 메일 같은 작업에 사용할 수 있는 사전 구축된 프롬프트 라이브러리에서 선택한 후, 회사명이나 역할 같은 핵심 필드를 개인화하여 발송하세요.

Chrome 확장 프로그램을 통해 소셜 미디어 및 B2B 웹사이트의 잠재 고객 데이터를 실시간으로 수집, 검증하여 CRM으로 직접 전송하세요.

Twilio 다이얼링과 수동 기록 모두에 통화 tools를 활용하여 모든 아웃리치가 포착되고 일관되게 관리되도록 하십시오.

원활함. AI의 한계

일부 사용자는 대규모 목록 구축 시 크레딧이 예상보다 빠르게 소진될 수 있으며, 결과 품질이 항상 사전에 예측 가능한 것은 아니라고 지적합니다.

Seamless. AI 가격 책정

Free

맞춤형 가격 책정

원활한. AI 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (5,260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Seamless AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

Seamless.AI에서 가장 마음에 드는 점은 연락처 데이터의 정확성과 포괄성입니다. 특히 의사결정권자와 유망 고객을 식별할 때 그 진가를 발휘하죠. 여러 기업에서 2년 넘게 이 플랫폼을 사용해 본 결과, 신규 고객 발굴과 기존 데이터베이스 강화 모두에 얼마나 강력한 도구인지 직접 확인했습니다.

영업 팀을 위한 AI 에이전트를 검토 중이라면, 이 가이드에서 여러분을 위한 기초 작업을 완료했습니다 👇

via Clay

클레이는 Go-to-Market(GTM) 팀을 위한 AI 데이터 플랫폼으로, CRM에서 수백만 건의 기록을 한 번의 클릭으로 가져올 수 있습니다.

예를 들어, 잠재 고객 데이터가 불완전하거나 여러 데이터 소스에 흩어져 있는 경우, 이 tool은 이메일 주소와 같은 식별자를 사용하여 레코드를 병합하고 단일 표준 프로필로 보강합니다.

리듬(Rhythm)이라는 AI 엔진은 기술 스택 전반(G2 의도, 웹사이트 방문, 이메일 열람, DocuSign 보기)의 신호를 수집하여 각 영업 팀원에게 우선순위가 지정된 단일 할 일 목록을 생성합니다. 영업 팀 리더를 위한 효과적인 AI 경영진 비서라고 생각하시면 됩니다.

고가치 잠재고객이 갑자기 가격 페이지를 방문하면, 리듬은 즉시 해당 고객을 최우선 순위로 이동시킵니다. 또한 이 tool은 모든 작업의 배경을 설명하는 '컨덕터 에이전트'를 통해, 해당 작업을 트리거한 구체적인 구매 의도를 기반으로 영업 담당자를 코칭할 수 있도록 지원합니다.

Clay의 주요 기능

어떤 기업이 귀사 웹사이트를 방문하는지, 얼마나 자주 참여하는지, 얼마나 자주 재방문하는지 모니터링하고, 영업 팀에게 자동으로 알림을 보내 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 하세요.

AI로 모든 데이터 보강 워크플로우를 재현하세요. 사례 연구 요약, 비즈니스 고객 분석, 재무 보고서 검색 등이 포함됩니다.

클레이의 AI 리서치 에이전트를 활용하여 최적의 고객이 지닌 구체적이고 독특한 특성을 찾아내세요. 이를 통해 이용 가능한 정보를 분류하거나 요약할 수 있습니다.

클레이의 한계

플랫폼의 대규모 데이터셋은 처리 및 동기화 시간이 오래 걸릴 수 있어, 하류 영업 워크플로우를 지연시킬 수 있습니다.

클레이 가격 책정

Free

스타터: 월 149달러

익스플로러: 월 349달러

프로: 월 800달러

기업: 맞춤형 가격

클레이 평가 및 리뷰

G2: 4. 8/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Clay에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

클레이의 상호작용성과 사용 편의성이 정말 마음에 듭니다. 기존에 사용하던 다양한 tool 및 소스와 연동되어 편리하게 활용할 수 있죠. 특히 Sculptor와 Sequencer 기능은 아웃바운드 캠페인 실험, 유사 고객 발굴, 아웃리치 문구 생성 등에 강력한 효과를 발휘해 매우 만족스럽습니다.

9. Outreach.io (AI 기반 수익 창출 실행에 최적)

Outreach AI 에이전트를 통해

Outreach.io는 영업 담당자 활동, 구매자 참여도, 파이프라인 상태를 기반으로 계정 전반의 실행을 조정하는 AI 기반 수익 워크플로우 시스템입니다.

영업 프로세스의 거의 모든 사용 사례에 AI 에이전트가 존재합니다. 예시로는 리서치 에이전트가 있습니다. 이 에이전트는 아웃리치(Outreach)의 대화 데이터와 자사 참여 데이터, 제3자 공개 데이터를 결합하여 매출 증대 전략을 수립합니다.

리베뉴 에이전트는 영업 팀을 대신해 잠재 고객 발굴 작업을 관리합니다. 에이전트는 구매 의사가 높은 계정을 식별하고, 신규 연락처를 확보하며, 응답률을 높이기 위해 설계된 관련성 높고 전환율이 높은 메시지를 작성합니다.

Outreach.io의 주요 기능

딜 에이전트와 통화 및 회의에서 감지된 키 신호에 기반해 기회 필드에 대한 자동 업데이트를 받아보세요

AI가 생성한 간결한 요약으로 계정의 최근 활동을 파악하고 가장 시급한 질문에 대한 답변을 얻으세요.

실시간 AI를 활용해 통화 중 논의된 실행 항목을 감지하고 회의록에 자동 추가하세요

Outreach.io의 한도

플랫폼은 일상적인 사용 시 불편함을 느낄 수 있으며, 특히 Nooks 같은 tools와의 통합은 상황 인지가 부족하다는 보고가 있습니다.

Outreach.io 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Outreach.io 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (3,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

Outreach.io에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

G2 사용자의 평가:

이메일 및 전화 아웃리치용 템플릿은 고객에게 업데이트를 대량 발송하는 데 매우 유용합니다. 제 지원팀과 마케팅팀은 템플릿과 아웃리치 목표(의도한 말장난 아님)를 업로드할 수 있으며, 이러한 맞춤형 이메일 커뮤니케이션을 빠르고 효율적으로 발송할 수 있습니다. 특히 수백 명의 고객을 관리하며 신속하게 움직여야 하는 저에게 큰 도움이 됩니다! 이 도구를 제 워크플로우에 아주 쉽게 통합했습니다.

📚 함께 읽기: AI로 영업 프로세스를 자동화하는 방법

10. Fireflies. AI (기업 전체 통화 품질 관리 및 대화 신호 포착에 최적)

AI 회의 보조 도구인 Fireflies.ai는 자동으로 회의에 참여하여 모든 대화를 녹음, 필기 및 요약합니다.

이 솔루션의 전략적 가치는 자동화된 품질 보증에 있으며, 영업 팀 통화 인텔리전스, 코칭, 예측 기능을 하나의 시스템으로 통합하는 AI 융합을 통한 비즈니스 혁신의 예시입니다.

고품질 영업 통화 기준을 설정하세요: 이의 처리, 경쟁사 포지셔닝, 고객 요구사항 파악 깊이 등. 해당 tool은 모든 대화를 분석하여 영업 사원이 기준에서 벗어난 부분을 표시하고 실제 행동을 바탕으로 합격/불합격 점수를 부여합니다.

Fireflies.ai의 주요 기능

AI SDR 및 채용 담당자가 대신 참석하고 발언하는 자동화된 회의를 구현하세요

통화 후 요약 보고서를 받아보세요: 핵심 내용, 실행 항목, 주요 결정 사항이 포함된 맞춤형 보고서입니다.

대화 어조와 언어를 분석하여 잠재 고객의 감정과 거래와 관련된 잠재적 위험을 식별하세요.

Fireflies.ai의 한계점

드물게 배경 소음과 중첩된 음성이 가끔씩 음성 인식 정확도를 떨어뜨린다는 보고가 있습니다.

Fireflies.ai 가격 정책

개인용: 무료

Pro: 사용자당 월 $18

비즈니스: 사용자당 월 $29

기업: 사용자당 월 39달러

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2: 4. 8/5 (720개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (280개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fireflies AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

파이어플라이즈.AI로 회의 내용을 녹음하는 것을 좋아합니다. 회의 중 노트를 쓸 필요가 없어 시간을 크게 절약해주고, 논의에 더 집중하고 참여할 수 있게 해주니까요. 고품질의 회의 요약본을 즉시 받아볼 수 있어, 지체 없이 모든 핵심 사항을 확인할 수 있습니다.

대부분의 영업 리더십용 AI 도구는 실제 워크플로우와 분리되어 있습니다.

통화를 분석합니다. 거래를 평가합니다. 예측을 생성합니다. 보고서를 발송합니다.

하지만 인사이트가 제공된 후에도 실행은 여전히 팀이 탭을 전환하고, tools를 업데이트하며, 권장 사항을 수동으로 실행하는 것에 의존합니다.

현대 영업 팀 리더에게 시급한 것은 거래가 실제로 진행되는 작업 공간 내에서 작동하는 AI입니다.

ClickUp은 워크플로우, 작업, 대화 속에 지능을 직접 접목합니다. 단일 플랫폼에서 AI 에이전트가 파이프라인 업데이트, 리드 할당, 작업 후속 조치 같은 일상 업무를 처리합니다. ClickUp Brain은 거래 요약, 이메일 자동 응답 생성, 작업 공간 인사이트 추출을 단 몇 초 만에 수행합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하고 모든 접점을 수익으로 전환하세요! ✅