블로그용 10가지 LLM 프롬프트 템플릿

세상에서 가장 훌륭한 블로그 아이디어를 가지고 있어도 시작 단계의 문제로 한 시간을 허비할 수 있습니다.

어떤 각도로 접근해야 할까? 어떤 개요가 자연스럽게 흐름을 이룰까? 적절한 어조를 어떻게 맞출까? 어떤 예시가 현실감을 줄까? 그리고 글쓰기 스타일을 포스트마다 일관되게 유지하려면 어떻게 해야 할까?

LLM 프롬프트 템플릿은 복잡한 중간 과정을 해결합니다. 리스트형 글, 방법론 글, 비교 포스트, 제품 중심 가이드 등 어떤 유형의 글을 작성하든, 시간이 지남에 따라 재사용하고 수정하며 개선할 수 있는 시작 구조를 제공합니다.

이 글에서는 브리프, 개요, 초안과 함께 바로 활용할 수 있도록 설계된 블로그용 LLM 프롬프트 템플릿을 안내합니다. 이를 통해 매주 프롬프트를 새로 만들 필요 없이 더 나은 초안을 생성하고, 구조를 신속하게 다듬으며, 콘텐츠의 일관된 어조를 유지할 수 있습니다.

블로그용 LLM 프롬프트 템플릿이란 무엇인가요?

블로그용 LLM 프롬프트 템플릿은 AI 글쓰기 도구에 제공하여 일관된 블로그 콘텐츠를 필요할 때마다 생성할 수 있는 재사용 가능한 빈칸 채우기 형식의 프롬프트입니다.

프롬프트 작성을 위한 표준 운영 절차라고 생각하세요. 매번 완전히 새로운 프롬프트를 입력하는 대신, 동일한 구조를 사용하고 {주제}, {주요 키워드}, {대상 독자}, {어조}, {단어 수}, {접근 방식}, {예시}와 같은 변수를 교체하여 사용합니다.

📌 예시: {주제}에 관한 SEO 블로그 포스트를 작성 중입니다. 대상: {audience}

목표: {goal}

주요 키워드: {primary_keyword}

자연스럽게 포함할 보조 키워드: {secondary_keywords}

검색 의도: {intent}

어조 및 스타일: {tone_style}

제약 조건: {constraints} 출력 요구사항: 1) 5가지 제목 옵션 제공 (3개에는 주요 키워드 포함) 2) 간결하고 흥미로운 서론 작성 (관심 유발 + 중요성 + 독자가 얻을 내용) 3) H2/H3로 구성된 개요 작성 4) 예시와 실행 가능한 단계 포함 전체 글 작성 (~{word_count} 단어) 5) 간단한 FAQ 섹션 추가 (4~6개 질문) 6) 명확한 CTA로 마무리 (관련 내용에 따라) {product_or_next_step}

블로그 작성을 위한 최고의 LLM 프롬프트 템플릿 10선

빈 페이지만 멍하니 바라보거나, 블로그 워크플로우에 맞지 않는 수천 개의 일반적인 프롬프트를 뒤적이는 중이시라면? 이런 분석 마비 상태는 약한 프롬프트와 시간 낭비로 이어집니다.

이 솔루션은 아이디어 구상부터 최적화까지 콘텐츠 워크플로우 전체를 아우르는 템플릿 세트입니다. 아래 목록은 즉시 사용 가능한 프롬프트 모음과 통합된 ClickUp 템플릿을 혼합하여 제공하며, 프롬프트와 전체 프로젝트 관리 구조를 결합해 모든 블로깅 작업에 실행 가능한 출발점을 제공합니다.

1. 블로그 포스트용 ClickUp AI 프롬프트 및 노트 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp AI 프롬프트 및 노트 가이드를 활용한 블로그 포스트 템플릿으로 주제 노트를 블로그 개요로 전환하세요.

블로그 포스트용 ClickUp AI 프롬프트 & 노트 가이드 템플릿은 ClickUp Docs 기반의 글쓰기 키트로, 산만한 주제 목록을 발전 가능한 블로그 개요로 전환해 줍니다. 먼저 주제와 아이디어 노트를 문서에 입력한 후, 프롬프트 블록을 따라 원본 아이디어를 유지한 채 깔끔한 초안 구조를 형성하세요.

빠른 초안 작성이나 깔끔한 2차 수정이 필요할 때, ClickUp Brain은 문서 내에서 바로 작동하여 tool 전환 없이 편집, 확장, 단순화 또는 계속 작성할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Brain으로 문서 내에서 바로 편집, 확장 또는 계속 작성하세요

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

빠른 재작성이나 명확한 다음 단계가 필요할 때 ClickUp Brain의 AI 기능을 활용해 콘텐츠 운영 속도를 높이세요.

단일 문서 내에서 제목, 메타 설명, 서론, 본문 콘텐츠 섹션을 안내하는 내장 프롬프트 흐름으로 더 빠르게 초안을 작성하세요.

ClickUp Brain 액션으로 초안을 바로 다듬어 보세요: 글쓰기 개선, 맞춤법 및 문법 수정, 글 길게 만들기, 글 짧게 만들기, 글쓰기 단순화

✅ 적합 대상: 매주 블로그 글을 작성하는 SEO 콘텐츠 마케터와 클라이언트에게 장문 초안을 제공하는 프리랜서 작가.

🧠 재미있는 사실: 마케터의 51%가 이메일 캠페인부터 검색 엔진 최적화까지 콘텐츠 최적화를 위해 AI 도구를 사용합니다. 그리고 50%는 인공지능으로 콘텐츠를 생성합니다.

2. 글쓰기용 ClickUp ChatGPT 프롬프트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp ChatGPT 글쓰기 프롬프트 템플릿을 활용한 주문형 프롬프트 라이브러리로 글쓰기를 빠르게 시작하세요.

빈 페이지만 멍하니 바라보며 글쓰기 외의 온갖 생각에 사로잡힐 때, ClickUp ChatGPT 글쓰기 프롬프트 템플릿은 필요할 때마다 바로 열어 사용할 수 있는 완성형 프롬프트 라이브러리를 제공합니다.

문서에서 설정되어 있으며, 저장된 노트를 일일이 찾아볼 필요 없이 필요한 프롬프트 세트로 바로 이동할 수 있도록 확장 및 축소 가능한 섹션으로 구성되어 있습니다.

ClickUp에 통합되어 있으므로 프롬프트를 브리프, 초안, 피드백 바로 옆에 보관할 수 있습니다. 이후 ClickUp Brain을 활용해 문서를 벗어나지 않고도 재작성, 확장, 요약 또는 새로운 관점 생성이 가능합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

블로그 글쓰기, 전기, 서적 등 분류별 접을 수 있는 섹션으로 적합한 프롬프트를 빠르게 찾아보세요. 다음 초안 작성까지 단 한 번의 클릭만으로 가능합니다.

문서를 작업이나 다른 문서에 연결하여 작성 시스템을 한 곳에 모아두세요. 그러면 프롬프트가 일과 계속 연결됩니다.

내장된 사용 지침으로 출력 품질을 개선한 후, ClickUp Brain을 활용해 섹션을 다듬거나, 글쓰기를 이어가거나, 단락을 실행 항목으로 전환하세요.

✅ 적합 대상: 재사용 가능한 프롬프트 라이브러리를 구축하는 콘텐츠 작가 또는 다양한 클라이언트의 글쓰기 스타일을 동시에 처리하는 프리랜서 카피라이터.

3. ClickUp 블로그 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 템플릿으로 출판 스타일 레이아웃의 블로그 포스트 초안을 작성하세요

게시하기 전에 블로그 게시물이 실제 출판 페이지처럼 보이길 원한다면, ClickUp 블로그 템플릿이 ClickUp 내에서 바로 그 레이아웃을 제공합니다. 히어로 이미지, 섹션별 콘텐츠, 긴 글을 쉽게 훑어보고 다시 찾을 수 있게 해주는 내장형 탐색 패널이 포함된 깔끔한 독자용 문서 스타일을 얻을 수 있습니다.

독립형 프롬프트 문서와 달리, 이 템플릿은 LLM 프롬프트를 마감일, 담당자, 승인 워크플로우와 연결하여 지침을 실행 가능한 프로젝트 플랜으로 전환합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

커버 이미지, 섹션 헤더, 사이드바 스타일 목차로 구성된 세련된 블로그 스타일 레이아웃으로 콘텐츠를 초안 작성하세요. 목차는 흐름을 쉽게 따라갈 수 있도록 구성됩니다.

ClickUp 맞춤형 상태를 활용해 초안부터 검토, 예약, 게시까지 각 단계별 추적 가능한 워크플로우로 포스트를 관리하세요.

작업 공간과 웹 전반에서 참고 자료를 추출해야 할 때는 ClickUp Brain MAX를 활용하세요. 그러면 작성 중 바로 서론, 섹션 개요, FAQ, 캡션 아이디어 같은 빠른 채움글을 생성할 수 있습니다.

✅ 적합 대상: 매주 블로그 포스트를 발행하는 콘텐츠 마케터, 또는 제품 업데이트 및 사고 리더십 콘텐츠를 작성하는 1인 창업자.

4. ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿으로 단계별 파이프라인을 통해 블로그 게시물을 플랜하세요

모든 포스트가 하나의 시각적 파이프라인에 통합되면 블로그 기획이 훨씬 수월해집니다. ClickUp 블로그 편집 캘린더 템플릿은 콘텐츠 엔진을 위한 단계별 보드를 제공하여 아이디어 구상, 키워드 연구, 작성, 디자인, 프로모션 단계별 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 전체적인 계획을 세울 때는 ClickUp 달력 보기를 통해 월별 게시 일정을 한눈에 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

워크플로우 보드를 활용하여 아이디어, 키워드 연구, 콘텐츠 작성, 디자인, 프로모션 등 명확한 단계별로 각 게시물을 진행하세요.

각 카드에서 블로그 단계, 게시 날짜, 그래픽, 채널, 콘텐츠 승인 여부를 직접 추적하여 모든 게시물에 핵심 세부 정보를 첨부하세요.

아웃라인, 초안, 시각 자료, SEO 업데이트, 최종 QA 등 결과물에 대한 하위 작업을 추가하세요.

✅ 적합 대상: 모든 게시물의 작성, 디자인, 프로모션을 총괄하는 콘텐츠 운영 책임자.

5. ClickUp 콘텐츠 작성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 작성 템플릿을 활용해 가이드된 레이아웃으로 보도자료 초안을 작성하세요.

보도자료를 신속히 배포해야 할 때, ClickUp 콘텐츠 작성 템플릿은 즉시 활용 가능한 완성형 초안을 제공합니다. 로고 스페이스로 시작하여 독자가 기대하는 순서대로 보도자료 필수 요소를 안내합니다: 상단의 보도자료 정보, 명확한 헤드라인과 서브헤드라인, 그리고 적절한 데이트라인으로 시작하여 스토리를 자연스럽게 전개하도록 돕는 가이드형 본문 섹션이 포함됩니다.

글쓰기는 작업의 절반에 불과하기 때문에, ClickUp 할당된 코멘트를 통해 번거로운 오가기를 줄이고 특정 편집을 적절한 검토자에게 전달할 수 있습니다. 또한 ClickUp 자동화는 적시적인 알림과 작업 인계를 통해 초안의 흐름이 검토 단계를 원활하게 통과하도록 지원합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

연락처 정보와 출시일을 위한 전용 필드로 핵심 사항을 미리 확보하여 모든 초안이 즉시 공유 가능한 상태로 만들어 줍니다.

문서 내 직접 작성 가능한 헤드라인, 서브헤드라인, 본문용 내장 프롬프트를 활용해 간극 없이 작성하세요. 데이트라인 형식도 포함됩니다.

문서 상단에 로고를 추가하여 일관된 브랜드 이미지를 유지하세요

✅ 적합 대상: 보도자료 작성 및 검토·승인을 위해 배포하는 PR 담당자.

💡 전문가 팁: 콘텐츠 작업이 '느리게' 느껴지는 건 정보가 흩어져 있을 때입니다. 즉, 브리핑은 한 tool에서, 피드백은 다른 tool에서, 승인은 DM으로 이뤄질 때죠. ClickUp은 전체 콘텐츠 파이프라인을 한곳에 통합하여, 링크를 추적하거나 댓글 탐정 놀이를 하지 않고도 브리핑 → 초안 → 검토 → 최종 단계로 원활하게 진행할 수 있게 합니다. 피드백부터 최종 자산까지 콘텐츠 제작 전 과정을 ClickUp으로 효율화하는 Teams의 사례를 비디오로 확인하세요:

6. ClickUp 블로그 데이터베이스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 데이터베이스 템플릿으로 초안부터 게시까지 모든 블로그 포스트를 추적하세요.

블로그 작업 목록이 계속 쌓인다면, ClickUp 블로그 데이터베이스 템플릿으로 초안부터 게시 후까지 모든 게시물을 한 곳에서 추적하세요.

'게시됨' 상태인지, '업데이트 필요' 검토가 필요한지, '진행 중'인지, 해당 카테고리와 마감일을 한눈에 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

게시 상태별로 글을 그룹화하여 게시 파이프라인의 가시성을 한눈에 파악하세요 (게시됨, 업데이트 필요, 진행 중)

각 게시물에 '데이터베이스 상태'와 '블로그 카테고리' 태그를 지정하여 라이브러리가 확장될수록 체계적으로 관리하세요.

담당자, 마감일, 우선순위를 추가하여 적절한 시기에 올바른 게시물이 진행되도록 관리하세요.

✅ 적합 대상: 다중 카테고리 블로그 백로그 및 업데이트 주기를 관리하는 콘텐츠 마케팅 Maintainer.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 글쓰기, 편집, 이메일 작성 등 콘텐츠 생성에 AI를 활용합니다. 그러나 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 도구와 작업 공간 등 서로 다른 도구 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지한 채로 작업할 수 있습니다.

7. ClickUp 글쓰기 가이드라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 글쓰기 가이드라인 템플릿으로 모든 작가의 어조와 글쓰기 규칙을 표준화하세요.

여러 사람이 글을 작성할 때는 표준화된 형식이 필요합니다. 이를 통해 외부로 나가는 모든 것이 동일한 목소리, 어조, 글쓰기 구조를 유지할 수 있습니다.

ClickUp 글쓰기 가이드라인 템플릿은 브랜드 목소리와 어조부터 모두가 준수해야 할 문법 규칙까지 콘텐츠를 형성하는 규칙들을 팀원들이 쉽게 따라할 수 있는 단일 공간으로 제공합니다.

신규 작가(인간이든 AI든)는 규칙이 시스템에 직접 내장되어 있기 때문에 첫날부터 브랜드에 맞는 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

브랜드 개성과 목소리 원칙을 문서화하여 작성자가 초안 작성 시 빠르게 참조할 수 있도록 하세요

문법과 표현 방식을 표준화하여 능동태 vs 수동태 선택 등 검토 과정을 간소화합니다.

내장된 섹션을 활용해 팀이 콘텐츠 발전에 맞춰 업데이트할 수 있는 살아있는 스타일 가이드를 구축하세요.

✅ 적합 대상: 하나의 브랜드 목소리로 콘텐츠를 게시하는 작가 팀을 관리하는 콘텐츠 리더.

🧠 재미있는 사실: 마케터의 45%가 콘텐츠 컨셉과 아이디어를 브레인스토밍하기 위해 AI 도구를 사용합니다.

8. HubSpot 마케팅 및 생산성 프롬프트

via HubSot

매우 구체적인 마케팅 작업에 필요한 프롬프트가 있지만, 어디서부터 시작해야 할지 모르겠나요?

HubSpot의 1000개 이상의 마케팅 및 생산성 프롬프트 템플릿으로 구성된 이 방대한 라이브러리는 블로그 콘텐츠에 대한 방대한 섹션을 포함하여 거의 모든 마케팅, 영업 팀 또는 생산성 사용 사례에 대한 포괄적인 참고 자료입니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

마케팅 작업부터 일상적인 생산성 향상까지 아우르는 1,000개 이상의 프롬프트를 활용하여, 당면한 작업에 항상 다음 단계 프롬프트를 준비하세요.

매번 처음부터 다시 작성하지 말고, 목표, 채널, 대상에 맞춰 맞춤형 프롬프트를 설정하세요.

SEO, 소셜, 브랜드, 리드 생성, 기획 일 전반에 걸쳐 신속한 실행을 위한 반복 가능한 '프롬프트 은행'으로 활용하세요.

✅ 적합 대상: 여러 채널에 걸쳐 콘텐츠를 기획하고 제작하기 위한 단일 재사용 가능 프롬프트 라이브러리를 원하는 마케팅 매니저.

9. LLM 프롬프트용 CO-STAR 프레임워크

via Medium

LLM 프롬프트를 위한 CO-STAR 프레임워크는 효과적인 프롬프트 작성을 위한 체계적인 시스템입니다. 이는 컨텍스트(Context), 목표(Objective), 스타일(Style), 어조(Tone), 대상(Audience), 응답 형식(Response format)을 의미합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

모델이 글쓰기를 시작하기 전에 상황과 수행해야 할 정확한 작업을 이해할 수 있도록 컨텍스트 + 목표를 포함한 프롬프트를 구축하세요.

게시물, 페이지 또는 이해관계자 전반에 걸쳐 일관된 출력물을 필요로 할 때 스타일 + 어조 + 대상 독자를 고정하세요.

응답 형식을 지정하여 개요, 테이블, 체크리스트 또는 JSON과 같이 필요한 모양으로 결과물을 받아보세요.

✅ 적합 대상: 블로그 기획안 및 즉시 사용 가능한 초안을 위한 반복 가능한 프롬프트를 작성하는 콘텐츠 전략가.

블로그용 효과적인 LLM 프롬프트 작성 팁

효과적으로 맞춤형 커스터마이징을 수행하는 방법을 모른다면 최고의 템플릿도 실패할 수 있습니다. 모든 프롬프트 엔지니어링 템플릿에서 일관되고 고품질의 결과를 얻기 위해 이 팁을 활용하세요.

사전 목표, 제약 조건, 대상 독자 정의: 모든 프롬프트는 콘텐츠 요청 전에 다음 세 가지 질문에 답해야 합니다: 이 글의 목적은 무엇인가? 포함해서는 안 되는 내용은 무엇인가? 누가 읽을 것인가?

컨텍스트, 출처, 예시 제공: 차별화할 경쟁사 게시물, 인용할 원본 문서, 원하는 톤을 담은 예시 게시물 등 AI에 참고 자료를 제공하세요. ClickUp Brain을 통해 연결된 ClickUp 문서와 작업에서 컨텍스트를 추출하면 프롬프트에 자동으로 관련 배경 정보가 포함됩니다.

출력 구조, 스타일, 길이를 명시하세요: AI에게 최종 결과물의 형태를 정확히 알려주세요. 예시: 'H1 제목, H2 소제목 4개, 각 H2 아래 글머리 기호 목록을 포함한 1,200단어 블로그 포스트 작성' 또한 '전문 용어 없이 대화체 2인칭으로, 중학교 2학년 수준의 가독성으로 작성'과 같은 스타일 지침도 포함하세요.

테스트, 평가, 반복: 프롬프트 첫 시도는 완벽한 결과를 내기 어렵습니다. 실행 후 출력을 평가하고, 부족한 점이나 오류를 파악한 뒤 프롬프트 첫 시도는 완벽한 결과를 내기 어렵습니다. 실행 후 출력을 평가하고, 부족한 점이나 오류를 파악한 뒤 프롬프트를 개선하세요 . 특정 LLM 테스트 시나리오에 효과적인 방법을 추적하기 위해 프롬프트 버전과 결과를 기록해 두세요.

ClickUp으로 프롬프트를 반복 가능한 블로그 시스템으로 전환하세요

진정한 성과는 팀이 모든 블로그 게시물에 걸쳐 재사용하고 개선하며 신뢰할 수 있는 프롬프트 라이브러리를 구축하는 데 있습니다.

ClickUp이 이를 간편하게 해결합니다. 프롬프트를 브리프, 개요, 초안, 피드백과 함께 콘텐츠가 저장된 곳에 보관하세요. 각 템플릿을 일관된 워크플로우로 전환하고, 소유권을 명확히 하며, 작업 공간 내에서 AI를 활용해 초안 작성, 수정, 편집 내용 요약, 맥락을 잃지 않고 다음 단계 도출이 가능합니다.

프롬프트와 프로세스가 조화를 이룰 때, 글쓰기는 더 빨라지고 품질은 꾸준히 유지됩니다.

ClickUp에서 프롬프트 시스템을 구축하세요. ✅

자주 묻는 질문

프롬프트란 특정 작업을 위해 AI 모델에 한 번만 입력하는 단일 지시문입니다. 프롬프트 템플릿은 재사용 가능한 프롬프트 구조로, 매번 사용 시 변수를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 한 번 작성하면 다양한 입력값으로 반복 사용이 가능합니다.

먼저 브랜드 목소리, 타겟 고객, 콘텐츠 기준을 중앙 문서에 정리하세요. 그런 다음 이를 템플릿의 기본 지침으로 설정하세요. 스타일 가이드 문서를 콘텐츠 작업에 연결하면 ClickUp Brain이 초안 생성 시 자동으로 참조합니다.

아니요—템플릿은 초안 작성 속도를 높이고 반복 작업을 줄이기 위해 설계되었지만, 전략 수립, 사실 확인, 독창적인 통찰력 추가, 최종 편집에는 여전히 인간의 판단이 필수적입니다. AI를 편집 감독을 완전히 대체하는 도구가 아닌 초안 작성 기계로 생각하십시오.