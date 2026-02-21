[연도] 최고의 AI 애니메이션 도구 10선

창작 팀이 하루 중 실제 창작 작업에 할애하는 시간은 고작 28%라는 사실을 알고 계셨나요? 나머지 시간은 행정 업무 처리와 피드백 루프 해결에 소모됩니다. 여기에 서로 연결되지 않은 AI 애니메이션 도구로 인한 생산성 저하까지 더하면 관리해야 할 복잡한 작업이 쌓이게 됩니다.

이 가이드는 전문가용 비디오 생성기부터 초보자 친화적 플랫폼까지 상위 10대 AI 애니메이션 도구를 분석합니다. 여러 도구를 동시에 다루며 촉박한 마감일을 맞추느라 허둥대지 않고 애니메이션 프로젝트를 체계적으로 관리하는 데 도움이 될 것입니다.

AI 애니메이션 도구는 텍스트나 이미지 같은 간단한 입력으로 애니메이션 콘텐츠를 생성하는 인공지능을 활용합니다. 이러한 프로그램은 글로 된 설명만으로 전체 클립을 제작하는 텍스트-투-비디오 생성기부터 캐릭터 입모양 동기화 및 모션 합성과 같은 복잡한 작업을 자동화하는 플랫폼까지 다양합니다.

기존 애니메이션 작업은 막대한 소프트웨어 예산과 픽셀 하나하나를 옮기는 인내심이 필요했습니다. 이는 대부분의 마케팅 팀과 제작자가 넘기 어려운 느리고 비용이 많이 드는 장벽이었습니다. AI 애니메이션 생성기는 수작업 대신 처리 능력을 활용합니다. 애니메이터가 아니더라도 애니메이션 비디오를 제작할 수 있게 해줍니다.

🧠 재미있는 사실: 광고주의 약 86%가 비디오 광고 크리에이티브 제작을 위해 생성형 AI를 사용 중이거나 도입을 플랜하고 있습니다.

최고의 2D AI 애니메이션 소프트웨어를 선택할 때는 출력 품질과 맞춤형 설정 사이의 균형을 고려해야 합니다. 예시로는 일부 tools가 정교한 비디오를 빠르게 제공하지만 창의적 제어 기능은 제한적입니다. 반면 다른 tools는 동작, 스타일, 타이밍에 대한 세밀한 제어를 제공하지만 학습 곡선이 가파릅니다.

커밋하기 전에 다음 키 요소를 고려하세요:

출력 품질과 해상도: 해당 도구가 요구 사항에 맞는 충분한 고해상도로 내보내며, 결과가 전문적으로 보이나요?

사용 편의성 vs. 창의적 제어: 생산성을 높여주는 간단한 인터페이스를 원하시나요, 아니면 세밀한 조정을 위한 고급 제어 기능이 필요하신가요?

애니메이션 스타일 지원: 2D 캐릭터, 사실적인 AI 아바타, 추상적인 모션 그래픽, 아니면 완전히 다른 스타일이 필요하신가요?

상업적 라이선싱: 생성된 콘텐츠를 마케팅, 광고 또는 클라이언트 작업에 법적 제약 없이 사용할 수 있나요?

기존 워크플로우와의 통합: 해당 도구가 비디오 에디터, 자산 라이브러리, 해당 도구가 비디오 에디터, 자산 라이브러리, 프로젝트 관리 시스템과 얼마나 원활하게 연결되는가?

렌더링 속도와 크레딧 시스템: 크레딧 기반 요금제가 팀에 적합할까요, 아니면 과도한 사용 시 비용이 증가할까요? 생성 작업을 시작하기 전에 비용을 파악하세요.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 업무에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평범한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, AI 도입의 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 단 한 번의 클릭으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

적합한 AI 애니메이션 도구를 선택하는 것은 부담스러울 수 있으며, 잘못된 선택은 시간과 비용을 낭비하게 합니다. 여러분의 선택을 쉽게 하기 위해 상위 10개 AI 애니메이션 도구 목록을 정리했습니다.

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

바로 여기, 도구 간 전환이 필요 없는 통합 AI 작업 공간이 있습니다— ClickUp!

1. ClickUp (AI 애니메이션 프로젝트 및 창의적 워크플로우 관리를 위한 팀 최적화 도구)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 문서, 작업, 채팅 및 내장된 자동화를 한곳에 모아 ClickUp에서 작업 공간 컨텍스트를 중앙 집중화하세요.

애니메이션 소프트웨어는 프레임을 렌더링하지만, 그 프레임을 만든 창의적인 결정들은 어디서 추적할까요? ClickUp은 애니메이션 프로젝트 파이프라인 전체의 운영적 중추 역할을 합니다.

각각의 시스템에서 진행되던 복잡한 작업들—한 시스템에서는 대본 초안 작성, 다른 시스템에서는 스토리보드 제작, 또 다른 시스템에서는 이해관계자 승인 받기—을 하나의 시스템으로 통합할 수 있습니다.

📌예를 들어, 클라이언트가 장면 수정을 요청할 때 관련 ClickUp 작업을 참조할 수 있습니다. 해당 작업에는 이미 대본 버전, 스토리보드 참조, 렌더링에 사용된 AI 도구, 승인 상태, 이전 피드백 등의 세부 정보가 포함되어 있습니다. 이를 통해 맥락을 찾기 위해 여러 tools를 전환할 필요가 없어집니다.

ClickUp Brain으로 스크립트를 생성하고 작업 공간 관련 제안을 요청하세요

ClickUp Brain은 맥락을 즉시 활용할 수 있게 하는 데도 핵심적인 역할을 합니다. 12페이지 분량의 클라이언트 브리프를 검토하는 동안, ClickUp의 내장 AI 어시스턴트에게 60초 애니메이션 비디오의 핵심 요구사항을 요약해 달라고 요청할 수 있습니다.

제작 중이라면, 지난 검토 주기의 모든 피드백을 표면화하거나 이전 프로젝트를 기반으로 초안 스크립트 개요를 생성할 수도 있습니다. Brain은 ClickUp 문서, 작업, 댓글에서 정보를 가져오기 때문에 프로젝트 맥락을 이해합니다. 빈 AI 어시스턴트에게 프롬프트를 입력하는 것이 아닙니다. 해당 결과물에 연결된 애니메이션 스타일, 목표 오디언스, 마감일, 이전 수정 사항을 이미 알고 있는 AI와 함께 작업하는 것입니다.

콘텐츠 제작을 확장하는 팀을 위해 Brain은 또한 다음을 지원합니다:

애니메이션 출시와 함께 제공할 소셜 미디어 캡션 작성

회의록을 체계적인 제작 작업으로 전환하기

기한 미준수 또는 승인 지연을 기반으로 장애 요인 파악

💡 전문가 팁: 애니메이션 워크플로우가 확장되면 모든 단계를 경직된 자동화 규칙으로 매핑할 수 없습니다. 일을 실행하기 전에 상황을 이해하는 자동화가 필요합니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 작업 공간 컨텍스트 내에서 작동합니다. 단순한 '이 경우라면 저렇게' 동작을 트리거하는 대신 상황을 해석하고 제작 코디네이터처럼 행동합니다. 📌 실제 적용 사례는 다음과 같습니다: 여러 장면에 걸쳐 수정 피드백을 업로드하는 클라이언트를 상상해 보세요. 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다: 댓글을 검토하고 장면별로 그룹화하세요

애니메이션 타이밍에 영향을 미치는 중대한 변경 사항 을 표시하세요.

업무량에 따라 적합한 에디터나 모션 디자이너에게 후속 작업 할당 하세요.

각 작업에 최신 스토리보드 및 대본 버전을 첨부 파일로 첨부하세요

요약 생성: 클라이언트에게 변경될 내용을 설명하는 요약문 워크플로우의 모든 브랜치를 직접 정의할 필요는 없습니다. 에이전트는 프로젝트 전반의 컨텍스트, 과거 수정 내역, 팀 구조를 종합적으로 활용합니다.

애니메이터를 위해 여러 AI 도구를 관리하는 애니메이션 팀에게 이는 제작 과정을 취약하지 않고 유연하게 유지합니다. 렌더링 도구가 시각적 콘텐츠를 생성합니다. ClickUp은 해당 콘텐츠를 제때 전달하는 시스템을 관리합니다.

AI가 워크플로우 내에서 작동하므로 사전 제작에 집중할 시간이 충분합니다. 이 단계에서 애니메이션 프로젝트는 명확해지거나 혼란이 가중됩니다.

ClickUp 화이트보드를 사용하면 스토리보드, 장면 순서, 무드 보드를 시각적 캔버스에 구성할 수 있으며, 이는 실행 단계와 직접 연결됩니다. 장면 구상을 확정하면 한 번의 클릭으로 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 구상부터 실행까지 시각화하세요

간단히 말해, 제품 설명 영상을 기획 중이라면:

프레임 1: 문제 설정

프레임 2: 제품 소개

프레임 3: 기능 소개

프레임 4: CTA

각 프레임은 담당자, 마감일, 연결된 자산을 가진 실행 가능한 작업으로 변환됩니다. 시각적 계획 수립과 프로젝트 추적이 지속적으로 연결됩니다.

ClickUp 문서 + Brain으로 조직을 위한 지식 리포지토리를 구축하세요

스크립트 작성 및 브리핑 협업을 위해 ClickUp Docs를 활용할 수도 있습니다. 이 활성 지식 리포지토리를 통해 애니메이션 스크립트 초안 작성, 검토자 또는 작가 태그 지정, 버전 이력 추적이 용이해집니다. 또한 스크립트가 승인되면 문서에서 바로 제작 작업을 할당할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Brain: 컨텍스트 인식 AI로 작업 공간을 분석하여 피드백을 요약하고, 새 비디오용 소셜 미디어 콘텐츠 초안을 작성하거나, 과거 프로젝트에서 스토리보드 참고 자료를 찾아보세요.

ClickUp 화이트보드: 협업 캔버스에서 아이디어를 브레인스토밍하고, 애니메이션 시퀀스를 설계하며, 스토리보드 프레임을 스케치하세요. 한 번의 클릭으로 개념을 바로 작업으로 전환하고 자산을 연결할 수 있습니다.

ClickUp 문서: 실시간 팀 협업으로 애니메이션 대본을 작성하고 완성하세요. 인라인 코멘트로 참조 비디오를 삽입하면 피드백이 특정 대사 줄과 직접 연결됩니다.

ClickUp 사용자 지정 필드 : 사용자 지정 필드를 생성하여 프로젝트 보기를 필터링함으로써 진행 중인 작업, 승인된 작업, 마감 예정 작업을 정확히 확인하고 정보를 추적하며 제작 파이프라인을 체계화하세요. 사용자 지정 필드를 생성하여 프로젝트 보기를 필터링함으로써 진행 중인 작업, 승인된 작업, 마감 예정 작업을 정확히 확인하고 정보를 추적하며 제작 파이프라인을 체계화하세요.

ClickUp 대시보드 : 맞춤형 대시보드로 이해관계자에게 프로젝트 현황을 실시간으로 제공하며, 창의적인 팀을 끊임없는 현황 보고 회의에 끌어들일 필요 없이 팀 업무량 병목 현상을 파악하세요. 맞춤형 대시보드로 이해관계자에게 프로젝트 현황을 실시간으로 제공하며, 창의적인 팀을 끊임없는 현황 보고 회의에 끌어들일 필요 없이 팀 업무량 병목 현상을 파악하세요.

ClickUp 장단점

장점:

창작 워크플로우 통합: 브리프, 대본, 작업, 피드백을 통합된 AI 작업 공간에서 관리하여 흩어져 연결되지 않은 도구들로 인한 업무 분산 문제를 해결합니다.

프로젝트 맥락 이해: 일반적인 AI 어시스턴트와 달리 ClickUp Brain은 작업 공간 데이터를 활용하여 관련성 높은 요약과 제안을 제공합니다.

팀 규모에 맞춰 확장: 핵심 핵심 작업 관리 기능으로 시작하여 팀이 성장함에 따라 대시보드 및 ClickUp 자동화 같은 고급 기능을 추가하세요.

단점:

다양한 맞춤형 옵션은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

모바일 앱은 데스크톱 버전보다 기능이 덜 풍부합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자는 유연성 때문에 ClickUp을 추천합니다:

ClickUp(클릭업)에서 가장 마음에 드는 점은 타의 추종을 불허하는 맞춤 설정 기능과 방대한 기능 범위입니다. 맞춤형 상태와 필드부터 목록, 보드, 달력, 간트 차트 등 다양한 뷰에 이르기까지 작업 공간의 거의 모든 측면을 특정 팀 요구에 맞게 조정할 수 있다는 점이 놀라울 정도로 강력합니다. 이러한 유연성 덕분에 플랫폼에 맞춰 업무 흐름을 조정해야 하는 대신, 우리만의 독특한 워크플로우에 플랫폼을 진정으로 적응시킬 수 있습니다. 게다가 작업 관리, 시간 추적부터 문서, 화이트보드까지 모든 기능을 한곳에서 사용할 수 있어 도구 산재 현상을 크게 줄이고 팀 효율성을 크게 높여줍니다.

2. Runway (전문가 수준의 AI 비디오 생성 및 편집에 최적)

via Runway

동영상 제작 시 정확한 물리적 효과와 일관된 조명 표현이 우선순위라면 Runway가 적합할 수 있습니다. 전문적인 비디오 제작에서 흔들리는 움직임이나 변형된 캐릭터 디테일은 중요한 프로젝트에서 Clip를 사용할 수 없게 만듭니다. Runway의 AI는 이러한 아티팩트를 줄여, 첫 프레임부터 마지막까지 시각적 완성도를 유지하는 AI 비디오를 생성할 수 있게 합니다.

이 플랫폼은 수동 후반 작업 작업을 자동화하는 맞춤형 편집 도구 세트를 포함합니다. 모션 브러시를 사용해 정적 이미지 내에서 움직임이 필요한 특정 영역을 정의할 수 있습니다. 또는 배경 제거 도구를 활용해 수동 로토스코핑 없이 배경을 교체할 수 있습니다.

런웨이의 주요 기능

텍스트 기반 비디오 생성: 조명, 카메라 각도, 움직임에 대한 세부 사항을 포함한 장면을 설명하면 자연스러운 동작과 일관된 물리 법칙으로 렌더링됩니다.

Act-One으로 캐릭터 연기를 자동화하세요: 애니메이션 또는 시네마틱 캐릭터에 직접 자신의 표정과 목소리를 매핑하여 기존 모션 캡처 설정을 우회하세요

다중 모드 AI 편집 스위트: 배경 제거, 색상 보정, 오브젝트 추적 도구 등을 활용해 생성된 클립을 동일한 비디오 에디터 내에서 다듬을 수 있습니다. 별도의 비디오 에디터로 내보내지 않고도 생성된 클립을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

런웨이 장단점

장점:

업계 최고 수준의 비디오 품질: 상업 프로젝트에 적합한 출력물로, 자연스러운 조명, 그림자, 움직임을 구현합니다.

종합 편집 툴킷: 생성형 AI와 기존 편집 도구를 하나의 플랫폼에 결합하여 포스트 프로덕션 과정을 간소화합니다.

적극적인 개발: Runway는 개선된 모델과 새로운 기능을 정기적으로 출시하여 tool의 기능이 지속적으로 확장되고 있습니다.

단점:

크레딧 기반 가격 정책은 콘텐츠를 많이 생성할 경우 비용이 많이 들 수 있습니다.

템플릿 기반의 단순한 도구들보다 학습 곡선이 가파릅니다.

생성된 클립의 기간은 현재 짧은 기간으로 제한됩니다

런웨이 가격 정책

Free: 125 크레딧

표준: 사용자당 월 $15

프로: 사용자당 월 35달러

무제한: 사용자당 월 $95

Enterprise: 맞춤형 가격

런웨이 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 런웨이에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 Runway에 대한 피드백을 공유했습니다:

런웨이ML은 현재 최고의 AI 도구 중 하나로, 사용법이 직관적입니다. 특히 마법봉처럼 작동하는 이미지/텍스트-투-비디오 tool을 매우 선호하는데, 제 영상 편집 워크플로우에 적용하기가 매우 쉽습니다. 이를 자주 활용해 시네마틱한 영상 샷을 생성한 후, 타임라인에 통합하여 시청자들이 사랑하는 풀길이 고관여도 영상을 완성합니다.

3. 애니메이커 (2D 애니메이션 비디오 및 프레젠테이션 제작을 위한 초보자용 최적 도구)

via Animaker

모션 디자인 경험이 없어도 스크립트를 활용 가능한 2D 설명 비디오로 전환할 수 있습니다. Animaker는 전문 에이전시 비용 없이도 전문적인 소셜 콘텐츠나 웹사이트 비디오를 필요로 하는 비애니메이터 클라이언트를 목표로 합니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 방대한 사전 제작 캐릭터, 배경, 소품 라이브러리를 갖춘 초보자 친화적 플랫폼입니다. 소셜 콘텐츠, 프레젠테이션, 설명 비디오를 단 몇 시간 만에 제작할 수 있습니다.

애니메이커 최고의 기능

방대한 캐릭터 및 에셋 라이브러리: 수천 개의 사전 제작된 캐릭터에 접근하여 커스터마이징 기능을 활용하세요; 처음부터 디자인하지 않고도 브랜드에 맞는 페르소나를 생성할 수 있습니다.

자동 입모양 동기화 기술: 음성 녹음을 업로드하거나 내장된 텍스트 음성 변환 기능을 사용하면, Animaker가 자동으로 캐릭터의 입 움직임을 오디오에 맞춰 동기화합니다.

장면 기반 비디오 제작기: 프레젠테이션 소프트웨어처럼 사용하세요. PowerPoint나 Google Slides에 익숙한 사람이라면 누구나 장면별로 비디오를 쉽게 구성할 수 있습니다.

애니메이커 장단점

장점:

진정한 초보자 친화적: 애니메이션 경험이 전혀 없는 사용자도 1시간 이내에 첫 비디오를 제작할 수 있습니다

포괄적인 템플릿 라이브러리: 빈 캔버스 대신 제품 데모나 소셜 광고 같은 일반적인 용도에 맞춰 미리 제작된 템플릿으로 시작하세요.

낮은 진입 장벽: 플랫폼은 탐색하기에 충분히 접근성이 좋으며, 플랜은 소규모 비즈니스 요구에 맞춰 확장됩니다.

단점:

생성된 결과물은 템플릿 기반의 특징적인 외관을 지니며, 모든 브랜드 미학에 부합하지 않을 수 있습니다.

전문 소프트웨어에 비해 고급 맞춤형 설정 옵션의 한도가 있습니다

무료 버전은 모든 내보내기 파일에 워터마크가 포함됩니다

애니메이커 가격 정책

Free Forever

기본: 월 27달러

스타터: 월 $45

프로: 월 79달러

Enterprise: 맞춤형 가격

애니메이커 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (950개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Animaker에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자가 Animaker를 평가했습니다:

이 프로그램은 특히 2D 스타일의 모든 종류의 애니메이션을 만드는 데 매우 다재다능합니다. 학창 시절에 많이 사용했는데 직관적이어서 배우기 매우 쉬웠습니다.

4. Adobe Firefly (Adobe 생태계 내 디자이너에게 AI 생성 자산을 필요로 할 때 최적)

via Adobe Firefly

Adobe 클라우드에서 자산을 처음부터 만드는 데 얼마나 많은 시간이 소요되는지 잘 알고 계실 겁니다.

Adobe Firefly는 이 느린 사전 제작 단계를 피할 수 있도록 도와줍니다. 생성형 AI를 포토샵이나 일러스트레이터처럼 이미 사용 중인 도구로 직접 가져와 기존 워크플로우를 더욱 개선합니다. 자산을 빠르게 생성할 수 있을 뿐만 아니라 애니메이션 파이프라인에 사용할 시각적 요소도 포함시킬 수 있습니다.

Adobe Firefly 주요 기능

포토샵의 생성형 채우기: 이미지 영역을 선택하고 추가할 내용을 설명하면 파이어플라이가 기존 시점과 스타일에 맞는 콘텐츠를 생성합니다.

텍스트-이미지 생성: 간단한 텍스트 프롬프트로 고품질 캐릭터 컨셉, 환경 아트 또는 스토리보드 프레임을 생성하세요.

원활한 크리에이티브 클라우드 통합: Firefly 기능이 Adobe 앱 내에서 바로 제공되므로 별도의 tool로 전환할 필요가 없습니다.

Adobe Firefly 장단점

장점:

상업적 라이선싱 명확성: 어도비의 교육적 접근 방식은 상업적 사용 권한을 더 명확히 제공하여 기업의 법적 불확실성을 줄입니다.

네이티브 통합: Adobe 생태계에 이미 투자한 팀의 기존 워크플로우를 방해하지 않으면서 AI 기능을 추가합니다.

일관된 품질과 스타일 제어: 생성된 콘텐츠는 전문적인 수준을 유지하며 브랜드의 미적 감각에 맞춰 조정할 수 있습니다.

단점:

전체 기능을 이용하려면 Adobe Creative Cloud 구독이 필요합니다.

전체 비디오나 애니메이션 생성보다는 자산 생성에 더 중점을 둡니다.

생성 크레딧의 한도는 구독 등급에 따라 결정됩니다

Adobe Firefly 가격 정책

Firefly Standard: 월 $9.99

Firefly Pro: 월 19.99달러

Firefly Premium: 월 199.99달러

Creative Cloud Pro: 월 69.99달러

Adobe Firefly 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Adobe Firefly에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 Adobe Firefly에 대해 남긴 평가:

기존 자산을 기반으로 독특한 콘텐츠를 제작할 수 있는 유연성. 또한 출력 형식과 스타일의 다양성도 마음에 듭니다. 여러 버전을 생성해 다운로드할 수 있을 뿐만 아니라, 필요에 따라 다양한 방향으로 시도해 볼 수 있어 제 요구를 가장 잘 표현하는 방식을 찾을 수 있습니다. 다양한 출력 요구에 맞춰 제작할 수 있다는 점도 매우 유용합니다. 인터넷, 인쇄물, 소셜 미디어 등 어디에나 활용할 수 있어 편리합니다.

5. Synthesia (AI 아바타 교육 및 마케팅 비디오 제작 비즈니스 기업에 최적)

via Synthesia

현재 91%의 비즈니스가 비디오를 주요 마케팅 도구로 활용하고 있지만, 실제 제작 과정은 여전히 병목 현상을 겪고 있습니다. 예를 들어 경영진이나 해당 분야 전문가를 카메라 앞에 세우는 일만 해도 일정 조정이 매우 어렵습니다.

신테시아는 물리적 세트가 필요 없도록 합니다. 스크립트를 140개 이상의 언어로 스크립트를 말할 수 있는 AI 아바타가 등장하는 비디오로 변환해 주기 때문입니다. 카메라, 스튜디오, 영상 편집 기술 없이도 전문적인 느낌의 토킹 헤드 비디오를 제작할 수 있습니다.

과정은 간단합니다: 230개 이상의 AI 아바타 스톡 중에서 선택하거나 맞춤형으로 제작한 후, 대본을 입력하면 Synthesia가 자연스러운 입 모양과 함께 콘텐츠를 전달하는 아바타 비디오를 렌더링합니다. 콘텐츠 생성 워크플로우 구축이 필요한 조직에게 이는 제작 시간과 비용을 크게 절감해 줍니다.

Synthesia의 주요 기능

원클릭 번역: 단일 스크립트를 140개 이상의 언어로 변환하여 현지 성우를 고용하지 않고도 국제 팀에 도달하세요

AI 비디오 어시스턴트: PDF나 파워포인트 파일을 업로드하면 AI가 기존 파일을 기반으로 완료된 대본과 장면 구조를 생성해 줍니다.

개인 아바타: 경영진의 맞춤형 디지털 버전을 생성하여 직접 녹화할 필요 없이 개인화된 메시지를 전달하세요.

신테시아 장단점

장점:

기존 비디오 제작 장벽을 없앱니다: 대본을 작성할 수 있는 사람이라면 누구나 전문적인 수준의 비디오를 제작할 수 있습니다

즉각적인 업데이트와 반복 작업: 비디오를 변경하려면 대본을 편집하고 다시 렌더링하기만 하면 됩니다. 재촬영이나 추가 제작 비용이 필요하지 않습니다.

기업급 보안: SOC 2 인증 및 GDPR 준수로 엄격한 데이터 프라이버시 및 보안 요구사항을 가진 조직에 적합합니다.

단점:

인상적이긴 하지만, AI 아바타는 일부 사용 사례에서 실제 인간 발표자의 완전한 진정성을 여전히 따라가지 못할 수 있습니다.

출력 형식은 말하는 머리 형식으로 한도가 있어 모든 유형의 비디오 콘텐츠에 적합하지 않습니다.

Synthesia 가격 정책

Free Forever

스타터: 월 14달러

제작자: 월 59달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Synthesia 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (280개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Synthesia에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자가 Synthesia에 대해 이렇게 평가합니다:

어떤 언어로든 고품질의 카메라를 향한 인물 비디오 제작을 초고속으로 가능하게 합니다. 다양한 레이아웃 옵션과 함께 매우 사용하기 쉽습니다.

6. Sora (시네마틱 텍스트-투-비디오 생성을 원하는 제작자에게 최적)

OpenAI의 Sora를 통해

특정 B-롤 영상 소싱은 크리에이티브 팀의 흔한 병목 현상입니다. 대개는 비전과 어렴풋이만 맞는 스톡 클립으로 타협해야 하죠. OpenAI의 텍스트-투-비디오 모델인 소라(Sora)는 이를 '검색 후 타협' 작업에서 '생성' 작업으로 전환합니다. 기본적인 애니메이터라기보다 세계 시뮬레이터에 가깝게 작동하며, 3D 공간과 물리학을 이해해 캐릭터가 환경과 현실적으로 상호작용하게 합니다.

소라의 주요 기능

캐릭터로 정체성 고정하기: 프롬프트에서 특정 캐릭터를 태그하여 다양한 장면과 환경에서도 일관된 외관을 유지하세요

확장된 기간 기능: 최대 20초 길이의 Clip를 일관성을 유지하며 생성할 수 있어 실제 비디오 프로젝트에 활용하기에 더 적합한 결과물을 제공합니다.

복잡한 장면 이해: 모델은 일몰 속 도시 위로 떠오르는 드론 샷처럼 특정 카메라 움직임을 포함한 상세한 프롬프트를 놀라운 정확도로 해석할 수 있습니다.

소라의 장단점

장점:

최고 수준의 시각적 품질: 소라(Sora)의 출력 품질은 현재 소비자 접근 가능한 AI 비디오 시장에서 선두를 달리고 있습니다.

ChatGPT 통합: 기존 ChatGPT 구독을 통해 접근 가능하여 기존 사용자의 도입을 간소화합니다

빠른 기능 개선: OpenAI의 주력 비디오 모델로서 상당한 개발 자원을 지원받습니다.

단점:

구독자라도 이용 가능성과 생성 할당량의 한도가 있습니다.

편집 중심 도구들에 비해 특정 시각적 요소에 대한 직접적인 제어 기능은 상대적으로 제한적입니다.

브랜드 일관성을 유지한 상업용 콘텐츠를 대규모로 제작하기 위한 도구는 아닙니다.

소라 가격 정책

ChatGPT Plus 포함 : 월 20달러

ChatGPT Pro 포함: 월 200달러

소라 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

7. HeyGen (마케팅 팀이 맞춤형 비디오 콘텐츠를 대규모로 제작하는 데 최적)

HeyGen을 통해

영업 팀이 잠재 고객과 연결하기 위해 맞춤형 비디오를 원하는 것은 당연한 일입니다. 결국 맞춤형 비디오는 일반 비디오보다 고객 전환 또는 유지 확률이 3.5배 더 높습니다.

헤이젠(HeyGen)이 해결책이 될 수 있습니다. 확장 가능한 AI 아바타 비디오 제작에 특화된 이 도구를 통해 맞춤형 비디오를 대량으로 제작할 수 있습니다.

템플릿 비디오를 생성하여 시작하세요. AI 아바타가 각 잠재 고객의 이름을 직접 호칭하는 수천 개의 버전을 자동으로 생성합니다.

HeyGen 주요 기능

립싱크 기능이 적용된 즉각적인 비디오 번역: 비디오를 업로드하면 HeyGen이 40개 이상의 언어로 번역하면서 새로운 오디오에 맞춰 입 모양을 동기화합니다.

대량 맞춤형 비디오: 이름이나 회사 정보 등 동적 필드가 포함된 템플릿 비디오를 생성하여 수천 개의 맞춤형 버전을 자동으로 제작하세요.

AI 아바타 복제: 단 몇 분 분량의 비디오 자료만으로 디지털 트윈을 생성하여, 새로운 세션 없이도 아바타를 무제한 비디오에 등장시킬 수 있습니다.

HeyGen 장점과 단점

장점:

강력한 개인화 기능: 대량으로 맞춤형 비디오를 생성할 수 있는 능력은 기존 비디오 제작 방식으로는 불가능했던 활용 사례를 열어줍니다.

진정한 번역 품질: 번역된 비디오는 원본 화자의 목소리 특성과 자연스러운 입 모양 움직임을 유지합니다.

API 및 통합 옵션: 개발자 친화적인 API를 통해 CRM 및 마케팅 자동화 플랫폼과 통합할 수 있습니다.

단점:

AI 아바타의 품질은 다양하며, 일부는 다른 것보다 더 자연스럽게 보일 수 있습니다.

개인화 기능은 어색한 표현을 피하기 위해 신중한 템플릿 설계가 필요합니다.

의미 있는 제작량을 위해서는 상위 플랜이 필요합니다

HeyGen 가격 정책

Free Forever

제작자: 사용자당 월 29달러

비즈니스 : 월 149달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

HeyGen 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (1400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HeyGen에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 HeyGen 사용 경험을 살펴봅니다:

현실적인 디지털 아바타를 활용해 대량으로 비디오를 제작할 수 있습니다. 다국어 지원과 빠른 비디오 생성 기능으로 전자상거래에 이상적입니다.

현실적인 디지털 아바타를 활용해 대량으로 비디오를 제작할 수 있습니다. 다국어 지원과 빠른 비디오 생성 기능으로 전자상거래에 이상적입니다.

8. Pika Labs (AI 비디오 아트와 효과를 탐구하는 실험적인 제작자에게 최적)

via Pika Labs

멋진 일러스트레이션 포트폴리오에 예술적인 움직임을 더하기엔 기존 애니메이션 소프트웨어가 너무 복잡한가요? Pika Labs를 사용해 보세요.

AI 아트 커뮤니티에서 탄생한 이 창의성 중심의 AI 비디오 생성기는 상업적 완성도보다 예술적 표현을 중시합니다. Pika Labs는 이미지-비디오 변환과 정적 이미지에 유기적인 움직임을 부여하는 애니메이션 작업에 적합합니다.

또한 그 어느 때보다 창의적인 제어권을 제공합니다! 원하는 대로 이미지를 업로드하고 동작의 방향, 강도, 스타일을 무료로 지정하세요.

Pika의 주요 기능

이미지-비디오 애니메이션: 정지 이미지를 업로드하면 Pika가 "부드러운 바람이 나뭇잎을 움직인다"와 같은 창의적인 지시를 해석하여 자연스러운 움직임으로 생동감 있게 구현합니다.

창의적인 모션 효과: 사실적인 애니메이션을 넘어 초현실적이거나 추상적인 비주얼을 창조하는 스타일화된 모션 효과를 적용하세요.

접근성 높은 실험 환경: 이 플랫폼은 AI 비디오에 관심 있는 제작자들의 진입 장벽을 낮춥니다.

Pika 장단점

장점:

뛰어난 이미지-비디오 변환 기능: Pika는 정지 이미지를 제어 가능한 자연스러운 동작으로 애니메이션화하는 능력에서 최고 수준을 자랑합니다.

창작자 친화적 커뮤니티: 활발한 Discord 커뮤니티가 기술, 프롬프트, 영감을 공유할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

합리적인 진입점: 무료 이용권과 저렴한 유료 플랜으로 개인 제작자도 쉽게 접근할 수 있습니다.

단점:

엄격한 브랜드 일관성이 요구되는 상업적 제작에는 적합하지 않습니다.

출력 품질이 일관되지 않을 수 있으며, 원하는 결과를 얻기 위해 여러 번 시도해야 할 때도 있습니다.

기업용 기능과 지원이 제한적입니다.

Pika 가격 정책

Free Forever

Pika 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. InVideo AI (소셜 미디어 비디오 제작 자동화에 최적화된 콘텐츠 제작자용)

via InVideo

콘텐츠 달력을 관리하는 것 자체가 전쟁입니다. 예를 들어 대본 작성, 스톡 영상 찾기, 편집 작업만으로도 오후 전체가 순식간에 지나갈 수 있습니다.

인비디오 AI는 복잡한 제작 단계를 단 하나의 텍스트 프롬프트로 전환합니다. 주제를 입력하면 플랫폼이 몇 분 만에 대본, 관련 스톡 영상, 배경 음악, 보이스오버 등 형식의 완료된 초안을 생성해 줍니다.

InVideo AI의 최고의 기능들

AI 음성 복제: 본인의 목소리로 30초 샘플을 녹음하면 디지털 버전이 생성되어 향후 모든 콘텐츠에 내레이션을 제공하여 브랜드 일관성을 높일 수 있습니다.

자연어 편집: 매직 박스(Magic Box)라는 자연어 지휘 센터를 사용해 요청을 입력하기만 하면 Clip 교체, 속도 조절, 전체 장면 삭제 등을 수행할 수 있습니다.

광범위한 스톡 미디어 통합: 에디터 내에서 직접 1,600만 개 이상의 스톡 비디오 클립, 이미지, 음악 트랙에 접근하세요

InVideo AI 장단점

장점:

비디오 제작을 획기적으로 가속화합니다: 수 시간 걸리던 대본 작성, 영상 자료 수집, 편집 작업을 단 몇 분으로 압축합니다

초보자도 쉽게, 전문가 수준의 결과물: 비디오 편집 경험이 없는 사용자도 시청 가능한 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. AI가 기술적 결정을 처리해 주기 때문입니다.

생성 후 유연한 편집: 최종 편집 불가능한 결과물을 생성하는 tool과 달리, InVideo AI는 편집 가능한 프로젝트를 생성합니다.

단점:

일부 사용 사례에서는 스톡 영상에 대한 과도한 의존으로 인해 비디오가 평범하게 느껴질 수 있습니다

AI의 창의적 결정이 항상 사용자의 비전과 일치하지는 않아 수동 조정이 필요합니다

AI 음성 해설의 품질은 선택한 언어와 음성에 따라 달라질 수 있습니다.

인비디오 AI 가격 정책

Free Forever

추가 혜택: 월 35달러

최대: 월 60달러

생성형: 월 $120

팀: 월 $999

Enterprise: 맞춤형 가격

인비디오 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (350개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 InVideo AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자들이 InVideo에 대한 의견을 공유했습니다

사용하기 쉽고 인터페이스가 직관적이라는 점이 마음에 듭니다. 스톡 사진을 활용할 수 있으면서도 프리미엄 서비스를 제공하는 점이 좋습니다. 다른 플랫폼보다 훨씬 긴 비디오를 제작할 수 있다는 점도 마음에 듭니다.

10. Steve AI (간단한 설명 비디오 및 애니메이션 생성에 최적)

via Steve AI

Steve AI는 전문 애니메이션 프로그램을 익힐 시간이 없더라도, 당일 마감으로 2D 애니메이션 설명 영상이나 교육 모듈이 필요한 상황에서 여러분을 구해줍니다.

세부적인 창작 통제보다 접근성을 제공합니다. 대본을 입력하면 엔진이 자동으로 텍스트를 1,000개 이상의 애니메이션 문자 및 배경 라이브러리에 매핑하여 몇 분 안에 동기화된 초안을 생성합니다.

텍스트를 애니메이션으로 변환하는 기능을 넘어, 이 플랫폼은 '실시간 비디오 애니메이션화' tool을 제공합니다. 실제 비디오 자료를 원본 움직임을 유지한 채 애니메이션 스타일로 변환합니다. 전문 모션 그래픽 팀을 고용하는 비용 없이 기존 자산을 재활용할 수 있습니다.

Steve AI의 최고의 기능들

특허받은 텍스트-애니메이션 엔진: 자동 장면 인식, 캐릭터 선택, 시각적 구성 기능을 통해 스크립트를 애니메이션 비디오로 변환합니다.

AI 슈퍼 인텐트: 엔진의 문맥 이해 기능을 활용하여 스크립트의 핵심 메시지에 기반해 관련 시각 자료와 전환 효과를 자동으로 선택합니다.

브랜드 키트 통합: 로고, 색상, 폰트를 업로드하여 생성된 비디오가 자동으로 브랜드 가이드라인을 준수하도록 보장하세요

Steve AI 장단점

장점:

빠른 제작 속도: 간단한 설명 비디오는 몇 분 만에 생성할 수 있습니다

독보적인 실사 영상 변환: 이 기능은 대부분의 경쟁사들이 제공하지 않는 창의적인 옵션을 제공합니다

다양한 애니메이션 스타일: 만화, 사실적, 스타일화된 애니메이션 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

단점:

기존 애니메이션 tools에 비해 맞춤형 제어 기능이 제한적입니다.

선택한 스타일과 입력 콘텐츠에 따라 애니메이션 품질은 달라질 수 있습니다

시작 가격대는 다른 초보자 친화적인 tools들보다 높은 편입니다

Steve AI 가격 정책

스타터: 월 29달러

프로: 월 59달러

생성형 AI: 월 129달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Steve AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Steve AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 Steve AI에 대한 의견:

비디오 제작이 매우 직관적이었으며 미리 제작된 아바타를 사용할 수 있었습니다. 나중에 이미지나 짧은 Clip을 추가할 수도 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 디즈니가 캐릭터 디자인과 애니메이션에 생성형 AI를 도입한 결과 제작 시간이 30% 단축되었습니다.

팀에 적합한 AI 애니메이션 도구 선택하기

주요 플랫폼을 살펴보셨을 겁니다. 일부는 영화 같은 텍스트-비디오 변환에 집중하는 반면, 다른 플랫폼들은 AI 아바타, 2D 설명 영상 또는 대량 맞춤화에 특화되어 있습니다.

하지만 애니메이션을 생성하는 도구는 방정식의 일부에 불과합니다. 더 큰 도전은 그 주변의 모든 것을 관리하는 것입니다—대본, 수정 작업, 스토리보드, 피드백 루프, 크레딧 렌더링, 마감일, 그리고 클라이언트 승인까지.

이러한 작업이 서로 연결되지 않은 앱에 분산되면 창작 시간은 줄어들고 조정 부담은 커집니다. 즉, 시장에서 가장 진보된 AI 비디오 생성기를 보유하더라도 브리핑 자료는 한 곳에, 장면 업데이트는 다른 곳에, 승인 내역은 채팅 스레드 속에 묻혀 있다면 제작 속도는 여전히 느려질 수밖에 없습니다.

이때 ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간이 핵심이 됩니다. 문서, 작업, 화이트보드, 대시보드, AI 지원 기능을 연결하는 단일 운영 레이어 아래에서 모든 자산을 관리할 수 있습니다.

팀에 적합한 설정은 애니메이션 라이프사이클 전반에 걸쳐 가시성, 소유권, 추진력을 제공합니다.

협업 혼란을 줄이고 크리에이티브 팀이 실제 창작 작업에 집중할 수 있도록 하려면 ClickUp을 사용해 보세요. AI 애니메이션 파이프라인을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

아니요, 오히려 AI 도구는 기존 소프트웨어를 보완합니다. Teams는 장면 초안 작성, 시각적 방향성 테스트, 신속한 마케팅 자산 제작에 AI를 활용한 후, 정밀도가 요구될 때 기존 애니메이션 플랫폼에서 해당 결과물을 다듬거나 확장합니다.

팀은 프로젝트 관리 플랫폼을 활용해 대본, 스토리보드, 작업, 마감일, 승인 절차를 중앙 집중화합니다. 이를 통해 제작 과정에 사용되는 모든 AI 및 편집 도구 전반에서 자산 추적, 버전 관리, 피드백을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

초보자 친화적인 플랫폼인 애니메이커(Animaker)와 신테시아(Synthesia)는 템플릿, 드래그 앤 드롭 에디터, 가이드 워크플로우를 제공하여 애니메이션 사전 지식이 거의 또는 전혀 필요하지 않습니다.

대부분 그렇지만 플랫폼과 플랜에 따라 다릅니다. 특히 비디오에 포함된 스톡 자산, 음악, AI 생성 음성에 대한 상업적 권리를 확인하려면 라이선스 조건을 꼼꼼히 검토하세요.