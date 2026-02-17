Free 살라 추적기 템플릿

무슬림 공동체의 많은 이들이 살라를 꾸준히 지키고 싶어 합니다. 하지만 현실은 그렇지 않죠. 바쁜 아침, 긴 출퇴근, 가족 책임, 기운 없는 날들, 여행, 시험, 일 스프린트. 여전히 중요하게 생각하지만, 현실 속에서 꾸준히 기도 시간을 지키려 애쓰는 중입니다.

간단한 살라 추적기는 진행 상황을 가시적으로 보여 주어 도움이 됩니다. 이를 통해 기억에만 의존하는 것을 멈추고 꾸준히 유지할 수 있도록 부드러운 동기를 부여받을 수 있습니다.

이 글에서는 바로 사용할 수 있는 무료 살라 추적기 템플릿과 함께, 매일 추적하기, 주간 반성, 놓친 기도 보충을 위한 설정 방법을 소개합니다.

살라 추적기 템플릿이란 무엇인가요?

살라 추적기 템플릿은 경건한 무슬림들이 매일 다섯 차례의 기도(파즈르, 주흐르, 아스르, 마그리브, 이샤)를 꾸준히 모니터링하고 기록할 수 있도록 미리 제작된 도구입니다. 일관성 유지, 놓친 기도 추적, 라마단 기간 중 책임감 함양 등 이슬람 기도 습관을 강화하고자 하는 모든 분을 위해 설계되었습니다.

✨ 다섯 차례의 의무 기도(파르드)* 이샤: 밤 기도; 4 라카트

파즈르(Fajr): 새벽 기도; 2 라카트

주르(Dhuhr): 오후 기도; 4 라카트

아스르: 오후 기도; 4 라카트

마그리브: 해질녘 기도; 3 라카트 * 출처

살라 전용 추적기 템플릿(살라 차트라고도 함)은 필요한 정확한 구조를 제공합니다. 간단히 말해, 미리 라벨링된 기도 시간대, 시각적 진행률 표시기, 그리고 카다(보충) 기도에 대한 노트 공간이 포함되어 있습니다.

⭐️ 추천 읽기: 습관 추적기 만드는 법

최고의 살라 추적기 템플릿

세계 최초의 통합 AI 작업 공간ClickUp이 제공하는 다양한 템플릿을 활용해 여러분의 일상에 맞는 살라 추적기로 맞춤형 설정을 진행하세요. 단순한 디자인, 시각적 요소, 체계적인 구조 등 원하는 스타일에 따라 미리 준비된 레이아웃을 기반으로 파즈르부터 이샤까지 매일 기도 시간을 추적하는 방식을 자유롭게 구성할 수 있습니다.

한번 살펴보시죠:

1. ClickUp 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 하루 다섯 차례 기도 시간과 완료 여부를 한눈에 확인하세요.

ClickUp 개인 생산성 템플릿은 하루 다섯 차례 기도, 일일 진행 상황, 그리고 한눈에 확인할 수 있는 진행 상태를 한곳에서 관리할 수 있는 완성된 살라 추적기 설정을 제공합니다.

간단한 구조로 시작하여 몇 분 만에 맞춤 설정할 수 있습니다. 파즈르, 주흐르, 아스르, 마그리브, 이샤 기도 일지를 설정하고, 정시, 지각, 결석, 카다(보충) 등 원하는 추적 방식에 맞게 필드를 조정하세요. 바쁠 때는 간단한 노트도 남길 수 있습니다.

시각적인 접근을 선호하신다면, ClickUp 화이트보드를 활용해 일상을 계획하거나 목표를 설정하거나, 따라할 수 있는 주간 기도 플랜을 설계해 보세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

상태별로 그룹화된 ClickUp 칸반 보드로 기도 기록을 깔끔하게 관리하세요. 하루 동안 완료된 기도와 완료되지 않은 기도를 즉시 확인할 수 있습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 추적 방식을 맞춤 설정하세요. '정시', '지각', '결석', '카다(보충)', '간단 노트' 등 자신의 기도 루틴에 맞게 필드명을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

목표 보기로 전환하여 시간에 따른 꾸준함을 확인하세요. 수동으로 계산하지 않아도 주간 또는 월간 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 진행 가시성이 높습니다.

✅ 추천 대상: 변동되는 수업 일정을 관리하는 학생들과 회의와 출퇴근 사이 기도 시간을 추적하는 직장인.

2. ClickUp 주간 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 체크리스트 템플릿으로 반복 가능한 주간 체크리스트로 매일의 기도를 따르세요.

ClickUp 주간 체크리스트 템플릿은 주간 리듬에 맞춰 설계된 살라 추적기입니다. 매일 따라할 수 있는 반복 가능한 체크리스트로 기도 시간을 표시하고, 주말에 검토하고 싶을 때 사용하세요.

주별 레이아웃으로 시작하여 다섯 가지 일일 기도 작업으로 쉽게 맞춤형 설정을 할 수 있습니다. 파즈르, 주흐르, 아스르, 마그리브, 이샤를 위한 반복 세트를 생성한 후, 각 기도 수행 결과를 정시, 지각, 결석, 카다 등으로 간단히 표시하세요. 압박감 없이 동기부여를 원한다면 연속 수행 열도 활용할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

주당 35회의 모든 기도를 체계적으로 한눈에 개요를 파악하여 자신의 헌신도를 명확히 확인하세요.

여러 화면이나 메뉴를 거치지 않고도 신속하게 기도 기록을 남기세요

각 기도 이름으로 행에 라벨을 붙이고, 타하주드나 금요일 주마와 같은 추가 예배를 위한 행을 추가하세요.

✅ 권장 대상: 회의 일정과 기도 시간을 조율해야 하는 직장인과 변화하는 일정을 소화하는 학생들.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain을 활용해 기도 시간을 다른 필수 커밋처럼 보호하세요. Brain에게 기도 플랜을 시간 블록으로 전환하도록 요청한 후, 달력이 하루 중 해당 집중 시간을 자동으로 예약하도록 설정하세요. ClickUp Brain으로 집중 시간을 블록으로 관리하세요

3. ClickUp 스프레드시트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스프레드시트 템플릿으로 기도 기록을 인사이트 준비 완료 데이터베이스로 전환하세요

데이터를 사랑하는 분들에게는 단순한 체크리스트로는 부족합니다. 습관을 더 깊이 분석하고 싶지만, 기본적인 앱이나 인쇄용 차트로는 기도 패턴을 필터링하거나 정렬하거나 분석할 수 없습니다.

ClickUp 스프레드시트 템플릿으로 기도 기록에서 실질적인 통찰력을 얻으세요. 스프레드시트 스타일 템플릿을 활용해 기도 기록을 영적 습관의 강력한 데이터베이스로 전환하세요.

ClickUp 테이블 보기로 스프레드시트의 친숙한 느낌을 유지하면서도 훨씬 강력한 기능을 활용하세요. 각 기도 항목이 행으로 표시되며, 빠른 확인과 편집을 위해 필드를 열로 추가할 수 있습니다. 또한 ClickUp 달력 보기로 전환하여 기도 기록을 월별 달력에 표시할 수도 있습니다—같은 데이터지만 다른 시각으로 확인하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

날짜, 각 기도 시간, 정시 수행 상태, 보충 기도(카다) 완료 여부를 위한 맞춤형 열 추가

필터를 사용하여 놓친 기도만 표시하거나 날짜별로 정렬하여 한 달 동안의 진행 상황을 확인하세요

ClickUp 태그를 활용해 '여행', '근무일', '기간', '모스크', '통근' 등 실제 생활 맥락에 따라 항목을 분류하세요. 그런 다음 일상 패턴에 실제로 영향을 준 요소에 따라 기도 내용을 그룹화하고 검토하세요.

✅ 적합 대상: 깔끔하고 정렬 가능한 기록이 필요한 카다(qada) 및 보충 기도 횟수를 추적하는 개인.

👀 알고 계셨나요? 퓨 리서치 센터에 따르면, 미국인의 44% 이상이 하루에 한 번 이상 기도한다고 보고했으며, 추가로 23%는 주간 또는 월간 몇 차례 기도한다고 밝혔습니다.

4. ClickUp 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 습관 추적기 템플릿으로 매일의 살라 습관을 기록하고 꾸준함을 추적하세요

ClickUp 습관 추적기 템플릿은 깔끔한 일일 살라 추적기로도 활용 가능합니다. 간단한 체크인만으로 완료하고 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 일상을 추적 가능한 습관으로 구성하여 매일 파즈르, 주흐르, 아스르, 마그리브, 이샤 기도를 기록하고 자동 진행 상황 보기를 통해 꾸준히 실천하는 모습을 지켜보세요.

습관 스타일 레이아웃으로 시작하여 몇 분 만에 맞춤형 설정을 할 수 있습니다. 예를 들어 습관 행 이름을 기도 이름으로 변경하고, 진행 상황을 간단히 기록할 수 있는 상태 옵션을 추가하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

한 번의 탭으로 간편하게 체크인하여 매일의 추적을 가볍게 유지하세요. 기도 기록이 몇 초면 끝납니다.

ClickUp 알림으로 꾸준히 유지하세요. 바쁜 날에도 각 기도 시간이 되면 제때 알림을 받을 수 있습니다.

내장된 진행률 막대로 수동 계산 없이도 진행 상황을 한눈에 확인하세요. 주간 기도 일관성의 가시성을 즉시 파악할 수 있습니다.

✅ 추천 대상: 새벽기도(파즈르) 습관을 다시 다지고 싶고, 알림 기능과 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있는 간단한 일일 추적기를 원하는 분들.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 32%가 개인 시간을 확보하는 데 어려움을 겪지만, 달력에 이를 예약하는 비율은 14%에 불과합니다. 예약되지 않은 시간은 보호받지 못합니다! 📆 ClickUp의 달력은 회의처럼 개인 시간을 예약할 수 있게 도와줍니다. 외부 달력과 동기화하고, 반복 작업과 개인 시간 블록을 설정하며, 일정 조정을 위해 이벤트나 작업을 드래그 앤 드롭하세요. 자유 시간에 스며들기 전에 막판 업무를 차단하세요! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

5. 라마단 살라 추적기 템플릿

성스러운 달을 위해 설계된 Template.net의 라마단 살라 추적기 템플릿으로 모든 라마단 예배를 한곳에서 관리하세요. 이 템플릿은 포괄적인 라마단 살라 차트 기능을 수행하여 모든 예배를 한곳에 모아줍니다.

이 템플릿은 라마단의 30일 기간에 맞춰져 있어 한 달 동안의 추적에 완벽합니다.

매일 다섯 번의 의무 기도(파르드) 외에도 밤마다 드리는 라마단 기도를 추적할 수 있는 전용 스페이스

일기와 두아 목록을 기록할 스페이스가 포함되어 있어 영적 깨달음이 일상 실천과 연결되도록 합니다.

✅ 추천 대상: 체계적인 30일 라마단 예배 플랜을 원하는 개인 및 가족.

🎥 장기적으로 꾸준한 습관을 기르는 더 나은 방법을 찾고 계시다면, 이 AI 습관 추적 tools를 사용해 보세요. 👇🏼

살라 추적기 템플릿 사용 방법

템플릿을 갖는 것은 훌륭한 시작이지만, 이를 지속적인 습관으로 만들기 위해서는 체계가 필요합니다. 많은 사람들이 처음에는 열심히 시작하지만, 추적기를 효과적으로 사용할 명확한 방법이 없어 포기하게 됩니다. 이로 인해 추적기가 또 다른 귀찮은 일처럼 느껴질 수 있습니다.

이를 방지하려면 지속 가능한 추적 습관을 형성하기 위한 실용적인 단계를 따르세요. 이 중립적이고 단계별 안내는 어떤 살라 추적기 템플릿에서도 최대한의 효과를 거둘 수 있도록 도와줄 것입니다.

원하는 템플릿 형식 선택: 먼저 어떤 형식이 동기를 부여하는지 결정하세요. 간단한 일일 체크리스트, 주간 개요, 아니면 월간 달력 중 무엇을 선호하시나요? 업데이트와 확인이 가장 쉬운 형식을 선택하세요. 기도 라벨 맞춤형 설정: 템플릿을 나만의 것으로 만들어보세요. 하루 다섯 차례의 기도 시간을 명확히 표시하고, 선나 기도나 타하주드 기도도 함께 추적하고 싶다면 선택적 행을 추가하는 것도 고려해보세요. 추적 방법 설정하기: '완료됨'의 의미를 정하세요. 단순한 완료 체크박스로 기록할 것인지, 아니면 더 자세한 내용을 원하시는지요. 정시 vs. 지각 상태를 추적하거나 각 기도마다 상세한 노트를 추가할 수도 있습니다. 기록 습관 정착하기: 꾸준함이 핵심입니다. 매일 특정 시간을 정해 트래커를 업데이트하세요. 많은 사람들이 이샤 기도 후 하루 전체를 돌아보는 것이 효과적이라고 합니다. 매주 점검하기: 데이터를 검토해야만 의미가 있습니다. 매주 몇 분씩 시간을 내어 진행 상황을 돌아보세요. 패턴을 파악하세요—어떤 기도 시간을 가장 자주 놓치나요? 어떤 요일이 가장 힘드나요? 필요에 따라 조정하세요: 트래커는 여러분의 실천을 돕기 위한 것이지 그 반대여서는 안 됩니다. 너무 복잡하다고 느껴진다면 간소화하세요. 더 자세한 내용이 필요하다면 추가하세요. 진정한 목표는 트래커는 여러분의 실천을 돕기 위한 것이지 그 반대여서는 안 됩니다. 너무 복잡하다고 느껴진다면 간소화하세요. 더 자세한 내용이 필요하다면 추가하세요. 진정한 목표는 꾸준히 실천하는 데 실질적으로 도움이 되는 tool을 만드는 것입니다.

👉 문제가 발생할 경우 다음 해결 팁이 도움이 될 수 있습니다: 기도를 자주 놓치신다면: 트래커는 어떤 기도를 놓쳤는지 보여줄 수 있지만, 기도할 시간을 알려주지는 못합니다. 기도 시간이 되면 알림이 울리도록 별도의 기도 시간 알람이나 알림을 설정해 보세요.

기록을 잊었을 경우: 휴대폰에 매일 알림을 설정하거나 ClickUp 알림 기능을 사용해 선택한 기록 시간에 알림을 받으세요

템플릿이 부담스러우신 경우: 기본부터 시작하세요. 간단한 체크 표시로 완료 여부만 추적하세요. 습관이 자리 잡힌 후에는 언제든지 세부 사항을 추가할 수 있습니다.

ClickUp으로 꾸준히 유지하세요

매일 다시 확인할 수 있는 추적 도구가 있으면 꾸준함을 관리하는 일이 훨씬 쉬워집니다.

ClickUp의 즉시 사용 가능한 템플릿으로 시작하세요. 하루 종일 부드러운 알림으로 습관을 유지하고, 각 기도마다 간단한 체크리스트를 작성해 부담감을 줄이세요. 기도를 놓쳤을 때는 일일 작업 로그를 통해 차분하고 명확하게 보충 기도를 추적할 수 있습니다.

한 번 리듬을 잡으면 매일 그 리듬이 당신을 지원해 줄 것입니다.

ClickUp으로 시작하세요. ✅

자주 묻는 질문

살라 차트와 살라 트래커 템플릿의 차이점은 무엇인가요?

살라 차트는 일반적으로 기도 시간과 요일을 표시하는 단순한 정적 그리드로, 인쇄용으로 설계되는 경우가 많습니다. 살라 트래커 템플릿은 알림 기능, 진행 상황 추적, 개인 맞춤형 설정 옵션 등을 포함할 수 있는 더 유연한 디지털 tool입니다.

가족 전체를 위한 살라 추적기 템플릿을 사용할 수 있나요?

네, 디지털 템플릿은 가족 사용에 완벽합니다. 각 가족 구성원별로 별도의 보기나 섹션을 생성할 수 있어, 한 곳에서 모두의 기도 시간을 쉽게 추적하면서도 개인별 진행 상황을 비공개로 유지하고 확인할 수 있습니다.

디지털 살라 추적기 템플릿과 인쇄용 템플릿은 어떻게 다를까요?

디지털 템플릿은 자동 알림, 새 주나 달을 위한 간편한 복제, 시간 경과에 따른 기도 패턴 분석 기능 등 강력한 장점을 제공합니다. 손으로 직접 작성하거나 화면 노출 시간을 줄이고 싶다면 인쇄용 살라 차트가 좋지만, 유지 관리에 더 많은 수동 노력이 필요합니다.