모든 배관 비즈니스가 반드시 갖춰야 할 11가지 배관 계약서 템플릿

계약업체 간 결제 분쟁은 대부분 악의에서 비롯되지 않습니다. 대개 부실한 문서 관리에서 시작됩니다.

작업 범위가 제대로 문서화되지 않거나, 계약서가 아닌 누군가의 머릿속에 작업 세부사항이 남아 있을 때 오해는 순식간에 쌓입니다. 배관공에게는 더욱 까다로운 문제입니다. 벽을 열자마자 작업 내용이 바뀔 수 있기 때문입니다. 그 변경 사항이 명확히 문서화되지 않으면, 대금 지급은 누구도 즐기지 않는 대화가 되어버립니다.

현금 흐름은 또 다른 스트레스 요인이 됩니다.

💰 미국 중소기업의 56%가 미지급 청구서를 처리 중이며, 연체된 결제 금액만 평균 17,500달러에 달합니다. 모호한 항목이나 누락된 세부사항 하나하나가 클라이언트에게 청구서 결제를 주저하거나 거부할 이유를 제공합니다.

명확한 계약서와 깔끔한 청구서는 사전에 기대치를 설정하고, 가격 책정을 쉽게 이해하게 하며, 작업 완료 후 승인을 가속화합니다. 이 가이드에서는 입찰서와 작업 계약서부터 정기 유지보수 계약서에 이르기까지 몇 분 만에 맞춤형 설정이 가능한 11가지 배관 계약서 템플릿을 확인하실 수 있습니다. 또한 계약서, 청구서, 프로젝트 세부사항을 한곳에 보관하는 방법( ClickUp!을 소개합니다)도 확인하실 수 있어, 작업 현장, 작업 차량, 받은 편지함 사이에서 중요한 정보가 누락되는 일이 없습니다.

작업, 청구 및 승인을 간소화하는 11가지 배관 계약서 템플릿

1. ClickUp™ 배관공 청구서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 배관공 청구서 템플릿으로 전문적인 배관 비즈니스 청구서를 생성하세요

청구서를 처음부터 작성하는 것은 시간이 많이 걸릴 뿐만 아니라 부품 비용을 청구하는 것을 잊거나 작업 시간을 잘못 계산하기 쉬워, 매 작업마다 비용 손실을 초래합니다. ClickUp™의 이 배관공 청구서 템플릿은 배관 전문가들이 작업을 완료한 후 클라이언트에게 정확하고 신속하게 청구할 수 있도록 설계되었습니다.

완료된 작업 주문과 청구서를 직접 연결하여 이중 입력을 없애고 청구 오류를 줄입니다. 인건비, 자재비, 서비스 콜 요금을 추가할 수 있는 사전 구축된 필드를 통해 클라이언트가 이해하고 더 빨리 결제할 수 있는 투명하고 항목별 청구서를 생성할 수 있습니다.

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

세부 항목별 청구 섹션: 인건비, 부품비, 출장비 등을 별도 항목으로 구분하여 청구서의 투명성을 유지하세요.

지급 조건 섹션: 혼란을 방지하기 위해 지급 마감일과 허용되는 모든 결제 방법을 명확히 명시하십시오.

자동 채워지는 세부 정보: AI가 프로젝트 작업에서 클라이언트 정보와 작업 설명을 자동으로 입력하여 청구서 생성 속도를 높여보세요.

💡 프로 팁: ClickUp Brain으로 15분 걸리던 작업을 30초로 단축하세요. ClickUp 내장형 스마트 AI 어시스턴트인 Brain은 이전 작업의 클라이언트 정보와 작업 설명을 즉시 청구서 템플릿에 채워줍니다. 청구서 계산도 대신 해줍니다. 요청만 하면 됩니다!

2. ClickUp™의 계약자 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 계약자 계약서 템플릿을 활용하여 클라이언트와 계약자의 권리와 의무를 명확히 정립하세요.

일반 계약자, 부동산 관리자, 주택 소유자를 위한 다양한 계약서를 동시에 관리하는 것은 혼란을 초래하기 쉽습니다. 잘못된 계약서를 사용하면 법적 책임에 노출되거나 불리한 조건에 얽매일 수 있습니다. 해결책은? ClickUp™의 다용도 계약자 계약서 템플릿입니다.

작업 범위, 보상, 타임라인, 해지 조건을 포괄하여 모든 유형의 클라이언트 파트너십을 위한 견고한 기반을 제공합니다.

가장 큰 장점은? 간단한 주거용 배관 계약서부터 복잡한 상업용 배관 계약서까지 모두 적용할 수 있다는 점입니다.

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

보험 증명서 자리 표시자: 일 시작 전 보험 적용 범위 확인을 위한 전용 섹션을 포함하세요.

라이선스 검증 필드: 클라이언트 신뢰를 구축하고 상업적 작업에 자주 요구되는 계약자 자격 증명을 문서화하세요.

계약 해지 조건: 향후 복잡한 분쟁을 방지하기 위해 해지 조건 및 관련 위약금을 명확히 정의하세요.

실시간 협업: 계약서 최종 확정 전 클라이언트나 총괄 계약자가 문서에 직접 검토 및 의견을 남길 수 있도록 허용하세요. 계약서 최종 확정 전 클라이언트나 총괄 계약자가 문서에 직접 검토 및 의견을 남길 수 있도록 허용하세요. ClickUp Docs의 실시간 협업 기능으로 이 과정이 매우 간편해집니다.

3. ClickUp™ 입찰 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 입찰 계약서 템플릿으로 다음 입찰 계약서를 쉽게 작성하고, 추적하며, 관리하세요.

일 품질은 최고 수준인데 입찰서가 전문성 없어 보인다면 어떻게 해야 할까요?

손으로 쓴 견적서나 모호한 한 줄 견적 때문에, 더 정교한 제안서를 가진 경쟁사에게 수익성 높은 프로젝트를 빼앗기고 있을지도 모릅니다.

바로 이 문제를 ClickUp™의 입찰 계약서 템플릿이 해결해 드립니다. 눈에 띄는 전문적인 입찰서를 제출하여 더 많은 프로젝트를 수주하세요.

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

제외 사항 및 가정 사항 섹션: 입찰에 포함되지 않는 사항을 명확히 문서화하여 향후 분쟁을 방지하세요.

세부 비용 내역: 클라이언트에게 비용이 어디에 사용되는지 정확히 보여줌으로써 신뢰를 구축하세요

입찰 유효 기간: 제시한 가격이 유효한 기간을 명시하여 긴급성을 부여하세요

버전 이력 추적: 협상 과정에서 클라이언트가 요청한 모든 변경 및 수정 사항을 명확하고 접근 가능한 기록으로 보관하세요. 이는 향후 협상 과정에서 클라이언트가 요청한 모든 변경 및 수정 사항을 명확하고 접근 가능한 기록으로 보관하세요. 이는 향후 범위 관련 분쟁을 방지하는 데 도움이 됩니다.

👀 알고 계셨나요? 수동으로 청구서를 처리하는 데 드는 평균 비용은 약 9.84달러인 반면, 고도로 자동화된 시스템은 이 비용을 약 2.65달러까지 낮출 수 있습니다. 최고 수준의 시스템의 경우 말이죠.

4. ClickUp™의 작업 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 작업 계약서 템플릿으로 프로젝트의 작업 범위, 타임라인, 결제 조건 및 결과물을 정의하세요.

단순한 수도꼭지 교체에 여러 페이지에 달하는 계약서는 과하지 않나요? 저희도 동의합니다—일반 클라이언트를 위축시킬 수 있죠. 하지만 구두 계약은 위험합니다. 클라이언트가 대금 지급을 거부하거나 일에 이의를 제기할 경우 보호받지 못할 수 있습니다.

ClickUp™의 이 간결한 작업 계약서 템플릿은 완벽한 중간 지점입니다. 완전한 계약자 계약서보다 덜 공식적이면서도 단순 견적서보다 포괄적이어서 소규모 주거용 작업에 이상적입니다.

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

업무 범위 및 결제 조건 섹션: 클라이언트, 특히 주택 소유자에게 법률 용어로 부담을 주지 않으면서도 작업의 가장 중요한 세부 사항을 다루세요.

기본 책임 조항: 표준 배상 조항으로 자신과 클라이언트 모두를 보호하세요

클라이언트 승인 필드: 일 및 결제 조건에 대한 문서화된 서명을 작업 시작 전에 확보하세요

작업별 맞춤 설정: ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 허가 번호, 모델 번호 또는 검사 날짜와 같은 작업별 세부 정보를 관련 작업에 직접 추가하세요. 주요 문서를 복잡하게 만들지 않고도 가능합니다.

5. ClickUp™ 계약 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 계약 관리 템플릿을 사용하여 계약을 시작부터 완료까지 손쉽게 저장, 관리 및 추적하세요.

소규모 비즈니스 소유자라면 계약서가 여기저기 흩어져 있을 수 있습니다. 일부는 이메일함에, 다른 일부는 트럭 대시보드에, 또 몇 개는 열지도 않는 서류 캐비닛에 있을지도 모릅니다.

이봐요, 아무도 당신을 비난하지 않아요. 우리도 이해합니다. 하지만 문제는, 갱신 시기를 놓치거나 보증 유효 기간을 잊어버리면 돈을 잃을 수도 있다는 거죠.

ClickUp™의 이 계약 관리 템플릿은 모든 계약서를 한곳에서 확인할 수 있는 중앙 집중식 대시보드를 제공하여 혼란을 종식시킵니다. 수익성 높은 배관 유지보수 계약을 연장할 기회를 다시는 놓치지 마세요!

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

상태 추적: ClickUp의 맞춤형 상태를 활용하여 활성 상태, 서명 대기 중, 만료된 계약서를 한눈에 확인하세요.

자동 알림: 수익성 있는 반복 수익을 놓치지 마세요. 수익성 있는 반복 수익을 놓치지 마세요. ClickUp 자동화 기능을 활용해 유지보수 계약 만료 몇 주 전에 자동 알림을 받으세요.

시각적 보고: 모든 계약 데이터를 모든 계약 데이터를 ClickUp 대시보드로 가져와 계약 상태별 수익을 확인하거나, 타임라인에서 다가오는 모든 갱신 예정 계약을 한눈에 보십시오.

📮 ClickUp 인사이트: 일 걱정은 퇴근 후에도 멈추지 않습니다. 직원의 28%는 일이 끊임없이 따라다닌다고 말하며, 또 다른 8%는 일에서 벗어나기 어렵다고 합니다. 이는 근로자의 3분의 1 이상이 스트레스를 집으로 가져간다는 의미입니다. 😣 ClickUp의 알림 기능은 하루를 마무리하는 습관을 강화하고 경계를 유지하는 데 도움이 됩니다. "마무리" 알림 자동화, 업무 금지 알림 구역 설정, 개인 시간 예약을 활용하세요. 업무에서 벗어나는 것은 선택이 아닌 의도적인 행동이어야 합니다!💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 통해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

6. ClickUp™의 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿으로 프로젝트 매니저와 클라이언트 간 법적 구속력 있는 계약을 작성하세요.

상업용 배관 공사 대형 프로젝트를 따냈나요? 축하합니다! 정말 큰 성과입니다.

이제 현실을 직시할 때입니다.

종합 건설사는 마일스톤별 진행 상황을 요구하고, 프로젝트 관리자는 공식적인 의사소통을 기대하며, 예상치 못한 배관 경로 변경이나 규정 변경 사항 하나하나도 명확한 변경 명령 절차를 거쳐야 합니다. 서비스 요청 시 사용하는 그 한 페이지짜리 계약서는 여기서 통하지 않을 거라는 걸, 당신도 잘 알고 있습니다.

ClickUp™의 이 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿은 대규모 다단계 프로젝트를 위해 설계되었습니다.

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

마일스톤 섹션: 복잡한 상업용 배관 계약 프로젝트의 각별한 단계와 완료 기준을 정의하세요.

진행 보고 요건: 이해관계자에게 프로젝트 업데이트를 전달할 방법과 시기를 정확히 명시하십시오.

변경 주문 절차: 작업 범위의 변경 사항을 처리하기 위한 공식 절차를 문서화하십시오.

계약 이행 정렬: ClickUp 작업 의존성을 활용하여 계약 마일스톤을 반영함으로써 현장 실행을 계약상 약속과 완벽하게 일치시키세요.

📚 함께 읽기: 계약서 부속서 템플릿

복잡한 프로젝트를 어떻게 구조화하고 정리해야 할지 고민되시나요? 도움이 될 만한 프로젝트 계획 템플릿을 소개해 드리겠습니다 👇🏽

7. ClickUp™ 청소 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 청소 계약서 템플릿으로 배관 유지보수 관련 기대치, 업무, 일정 조율에 대한 공통된 이해를 확보하세요.

배수관 청소 프로그램, 연간 점검 또는 예방 정비 플랜과 같은 반복 서비스는 예측 가능한 수익을 창출하는 훌륭한 방법입니다. 문제는 명확한 계약을 체결하여 다음 사항을 명시하는 데 있습니다.

포함된 내용

방문 빈도, 그리고

시간 경과에 따른 청구 방식

ClickUp™의 청소 계약서 템플릿은 원래 청소 업체를 위해 제작되었지만, 그 구조는 배관 유지보수 계약서에 완벽하게 부합합니다.

두 서비스 모두 정기적인 서비스, 명확히 정의된 작업, 그리고 매번 재협상 없이 고객이 계속 찾아오게 하는 지속적인 결제 조건에 의존합니다.

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

정기 서비스 프레임워크: 정기 유지보수 방문의 빈도와 작업 범위를 명확히 정의하세요.

자동 갱신 조건: 계약 갱신 방식과 시기를 정의하여 반복 수익을 안정적으로 유지하세요

서비스 수준 정의: 모든 유지보수 요청 시 정확히 어떤 서비스가 포함되는지 명시하여 추측을 배제하세요.

갱신 자동화: 계약 일정에 따라 ClickUp 자동화 기능을 활용하여 갱신 알림을 트리거하거나 청구서를 자동 생성하세요.

8. ClickUp™ 비즈니스 계약 샘플 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 비즈니스 계약 샘플 템플릿으로 한 곳에서 전문적인 계약서를 생성하고 관리하세요.

고객 작업 이외의 목적으로 계약서가 필요한 경우도 있습니다. 다른 계약자와 협력하거나, 대규모 프로젝트를 위해 하청업체를 고용하거나, 주요 공급업체와 계약을 체결하는 경우 등이 해당됩니다.

일반적인 클라이언트용 템플릿으로는 이러한 상황에 대응할 수 없으며, 보다 강력한 법적 보호 장치가 필요한 문서가 필요합니다.

ClickUp™의 이 범용 비즈니스 계약 샘플 템플릿을 모든 상황에 맞게 커스터마이징할 수 있습니다. 소규모 템플릿에서 종종 누락되는 관할 법령, 분리 가능성, 전체 계약 조항 등 포괄적인 법적 표준 조항을 포함합니다. 배관 전용 템플릿보다 더 많은 커스터마이징이 필요하지만, 거의 모든 비즈니스 관계에 견고한 법적 기반을 제공합니다.

🚰 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

관할 법률 조항: 분쟁 발생 시 적용될 주(州) 또는 관할 지역의 법률을 명시하십시오.

분리 가능 조항: 계약서 일부 조항이 무효로 판정되더라도 나머지 조항의 효력이 유지되도록 보장합니다.

계약 수정 절차: 계약 변경 시 반드시 거쳐야 하는 공식적인 절차와 서명 방법을 문서화하십시오.

기밀 유지 조항: 파트너사나 하도급업체와 협업 시 민감한 비즈니스 정보를 보호하세요.

📚 추천 자료: 계약 관리 소프트웨어

9. PandaDoc의 배관 계약서 템플릿

via PandaDoc

주거용 또는 상업용 작업을 위한 명확하고 포괄적인 서비스 계약서가 필요할 때, PandaDoc 배관 계약서 템플릿은 훌륭한 출발점입니다. 이 템플릿은 배관 작업의 필수 사항을 다루면서 귀사와 클라이언트 모두를 보호합니다.

이 템플릿은 수행할 일의 정확한 설명부터 변경 사항, 결제, 법적 조항 처리 방법에 이르기까지 계약의 전체 수명 주기를 안내합니다. 클라이언트가 전자 서명 또는 직접 서명할 수 있는 전문적이고 완벽하게 구조화된 계약서를 원할 때 특히 유용합니다.

구성 내용:

작업 범위: 수행할 구체적인 배관 서비스를 상세히 명시하여 기대 사항에 대한 오해가 없도록 하십시오.

일정 및 완료: 시작 날짜와 타임라인을 설정하고, 예상치 못한 상황에 대비해 조정할 여지를 두세요.

결제 조건: 선금, 진행별 지급, 최종 잔액을 명확히 명시하고, 선불 수수료가 있을 경우 포함하십시오.

변경 주문서: 작업 범위 변경 시 서면 승인을 요구하고, 비용 또는 일정 영향은 반드시 문서화하십시오.

보증 및 배상: 책임 청구 발생 시를 대비한 시공 품질 보증 및 보호 조항 포함

법적 조항: 준거법, 해지권, 완전계약 조항이 포함되어 견고한 계약서를 구성합니다.

10. AroFlo의 배관 계약자 계약서 템플릿

via AroFlo

AroFlo 배관 계약서 템플릿은 단순한 법적 표준 조항이 아닌 배관 비즈니스의 실제 워크플로우를 기반으로 설계되었습니다.

이 템플릿은 신규 고객을 신속하게 등록하거나 여러 프로젝트를 동시에 처리할 때 특히 유용합니다. 모든 핵심 조건을 한 곳에 모아두기 때문입니다. 사용이 간편하여 클라이언트가 작업 내용, 비용, 완료 시점을 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다.

구성 내용:

클라이언트 및 계약업체 정보: 양측의 완전한 연락처 정보를 맨 앞에 명시

상세 작업 범위: 서비스, 자재, 클라이언트 요청 사항을 정확히 기술하여 모든 관계자가 동일한 이해를 갖도록 합니다.

비용 내역: 인건비, 자재비 및 추가 비용이 명확하게 기록됩니다.

결제 일정: 계약금 금액, 마감일 및 예상 결제 조건을 설정하여 현금 흐름을 예측 가능하게 유지하세요.

타임라인: 시작 날짜와 예상 완료 날짜를 통해 클라이언트 기대치를 효과적으로 관리하세요

계약 조건: 변경 주문 정책, 분쟁 해결 절차, 보험 요건 등이 계약서를 완성합니다.

11. Contentful의 기본 배관 서비스 계약서 템플릿

via Contentful

단순한 일회성 작업이지만 공식 계약서가 필요한 경우, 기본 배관 서비스 계약서 PDF가 탁월한 선택입니다. 간결하지만 핵심을 담고 있어 서비스 요청, 수리 또는 간단한 서명 계약서만으로 충분한 소규모 설치 작업에 완벽합니다.

구성 내용:

명확한 서비스 계약서: 전문적이고 업계 표준에 부합하는 방식으로 배관 서비스를 제공할 것임을 명시합니다.

시작 및 종료 날짜: 작업 기간을 설정하며 지연이나 변경 시 업데이트가 필요합니다.

진행 상황별 결제: 작업 범위에 연계된 결제 일정을 포함할 수 있는 공간을 제공합니다.

보험 요건: 귀사가 책임 보험 및 근로자 재해 보상 보험에 가입되어 있음을 명시합니다.

법적 프레임워크: 준거법 및 수정 조항은 계약의 집행 가능성을 보장합니다

서류 작업에 허덕이지 말고 비즈니스 확장을 시작하세요

견고한 배관 계약서 템플릿은 단순히 결제 분쟁과 책임으로부터 비즈니스를 보호하는 것 이상의 역할을 합니다. 클라이언트와의 신뢰를 구축하고 전문적인 신뢰도를 확립합니다. 소규모 주거 서비스 요청을 처리하든 대규모 상업용 배관 계약을 수행하든, 문서화된 계약서는 필수입니다. 올바른 템플릿은 행정 업무 시간을 절약하고 비공식적인 구두 계약으로 인한 재정적 위험을 줄여줍니다.

배관 비즈니스가 성장함에 따라 체계화된 문서 관리는 운영 규모를 확장하면서도 번거로움을 늘리지 않는 기반이 됩니다. 입찰서와 계약서부터 프로젝트 작업 및 최종 청구서에 이르기까지 모든 것을 단일 플랫폼에서 관리함으로써 앱 간 전환으로 시간을 낭비하게 만드는 업무 분산 현상을 없앨 수 있습니다.

서류 작업에 쫓기는 시간을 줄이고, 실제로 비즈니스를 성장시키는 일에 더 많은 시간을 투자하세요.

지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하세요!