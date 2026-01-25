Google Meet에서 진행하는 내부 제품 데모를 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법

내부 제품 데모는 팀원들이 추측하게 해서는 안 됩니다.

그러나 영업 팀, 제품 부서, 지원 부서 전반에 걸쳐 동일한 질문들이 계속해서 반복됩니다. 기능 설명이 재탕되고, 특수 사례가 재검토되며, 결국 팀원들은 동일한 데모를 여러 번 반복해서 시청하게 됩니다.

문제는 데모 자체가 아닙니다. 지식이 고립된 상태로 남아 있다는 점이 문제입니다.

이 가이드에서는 ClickUp SyncUp이 내부 데모를 위해 Google Meet을 대체하고 통화 종료 후에도 오랫동안 제품 컨텍스트를 접근 가능하게 유지하는 방법을 보여드립니다.

기존 내부 제품 데모가 시간을 낭비하는 이유

내부 제품 데모는 공유된 비전을 조성합니다. 이를 통해 제품 및 개발 팀부터 이해관계자와 영업 팀에 이르기까지 모든 구성원이 제품 기능을 이해할 수 있도록 보장합니다.

정기적인 제품 데모 회의를 진행해도 직원들의 제품 이해도가 미흡하다면 근본적인 문제는 다음과 같을 수 있습니다. 👇

일정 충돌

팀원들이 서로 다른 시간대에 흩어져 있을 때, 모든 사람의 일정과 근무 시간에 맞춰 편리한 회의를 잡는 것은 어려운 일입니다. 팀원 중 누군가는 데모에 참석하기 위해 퇴근 후 추가 근무를 해야 할 것입니다.

데모를 녹화하여 팀원들이 각자의 속도에 맞춰 시청할 수 있다면, 굳이 단일 회의에 참여하도록 강요할 필요가 있을까요?

비동기식 데모는 시간을 절약하고 업무 생산성을 보호합니다.

👀 알고 계셨나요? 일반적인 9-5 근무 직원은 회의, 이메일, 알림 등으로 2분마다 방해를 받습니다. 핵심 업무 시간 외 활동을 고려하면 하루 총 275번의 방해가 발생합니다. 동시적 소통만을 기대하는 기업들은 직원들이 깊이 있고 집중된 일을 할 여지가 없어 매년 수십억 달러의 손실을 보고 있습니다.

집중력 고갈

제품을 깊이 이해하는 것은 팀 성공에 매우 중요합니다. 그러나 직원이 연속으로 네 번의 회의를 마친 후 데모 통화에 참여한다면, 새로운 제품 기능을 충분히 이해할 용량이 없을 것입니다.

결과는?

고객이 쿼리를 제기할 때 영업 팀은 답변을 할 수 없을 것입니다

관계자들은 기능 개선을 위한 의견이나 피드백을 제공하지 않을 것입니다

각 부서 간 제품 이해도가 일치하지 않습니다

👀 알고 계셨나요? 직원들은 연간 392시간을 회의에 보냅니다. 이를 일수로 환산하면 매년 16일 이상을 회의에 할애하는 셈입니다. 이처럼 상당한 시간 투자는 회의가 반드시 필요하고 효율적이어야 함을 강조합니다.

일관성 없는 피드백 루프

Google Meet 세션의 피드백은 한 곳에 모이지 않는 경우가 많습니다.

한 사람이 Slack에 생각을 적어둡니다. 이틀 뒤 다른 사람이 Google Doc에 의견을 추가합니다. PM은 부분적인 노트를 작성합니다.

영업 팀 담당자가 구두로 제안받은 내용을 기억하지만 출처를 추적할 수 없습니다. 팀이 조치를 취하려 할 때쯤이면 피드백은 조각나고 불완전한 상태가 됩니다.

Google Meet은 업무 시스템과 연결되지 않아 다음과 같은 정보의 단일 정보원이 없습니다:

어떤 피드백이 공유되었나요?

누가 공유했나요?

결정된 사항과 단순히 논의된 사항의 차이

실제로 조치가 필요한 입력 사항은 무엇인가요?

문제는 이렇습니다: 팀들은 회의에서 나온 큰 소리로 표현된 의견에 지나치게 집중하거나, 노트에 기록되지 않은 조용하지만 중요한 피드백을 간과하는 경향이 있습니다.

가시성 상실

예를 들어, 영업 팀 담당자가 데모 중에 문제를 제기하면 제품 책임자가 48시간 이내에 해결책을 제시하겠다고 약속하는 경우가 있습니다.

해당 시간 내에 리드가 실제로 쿼리를 해결하도록 어떻게 보장합니까?

분리된 데모 회의의 문제점은 통화 후 논의 내용이 사라진다는 것입니다. 이러한 논의 내용을 실행 가능한 작업으로 전환하고 책임 소재를 명확히 할 방법이 없습니다.

팀원들은 일상 업무를 계속하며, 동일한 미해결 문제로 업무가 중단되기 전까지는 해당 쿼리를 기억하지 못할 것입니다.

회의 노트 정리에 어려움을 겪고 계신다면, 이 비디오가 도움이 될 거예요 👇

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 데이터에 따르면, 평균적으로 25%의 회의에 8명 이상의 참가자가 참여합니다. 또한 평균 회의 시간은 약 51분으로 나타났습니다. 이러한 대규모 회의는 조직 차원에서 주당 최소 6~8시간의 총 회의 시간을 소모하게 됩니다. 시간을 단축할 수 있다면 어떨까요? ClickUp이 팀 커뮤니케이션 방식을 혁신합니다! 긴 회의 대신, 댓글, 첨부 파일, 음성 메모, 비디오 클립 등을 활용해 작업 내 직접 협업하세요—한 곳에서 모두 해결됩니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security의 글로벌 팀은 업무용 올인원 앱으로 회의 및 업데이트 시간을 주당 8시간 이상 절감했습니다!

ClickUp SyncUp이란 무엇이며, 내부 제품 데모를 어떻게 중앙 집중화하나요?

ClickUp SyncUp으로 팀과 원활하게 협업하세요

ClickUp SyncUp은 AI 기반 회의 및 협업 도구로, ClickUp 작업 공간 내에서 1:1 또는 그룹 음성 및 영상 통화를 시작할 수 있습니다.

이 기능은 ClickUp 채팅의 일부로, DM, 채널 또는 보기에서 시작할 수 있습니다. 실시간 제품 데모를 제공하고, 토론을 작업과 연결하며, 빠른 개요를 위한 AI 생성 요약본을 얻으세요.

SyncUp은 Free Plan을 포함한 모든 ClickUp 플랜에서 이용 가능합니다.

SyncUp을 활용해 제품 데모를 중앙 집중화하고 실행 가능한 자료로 만드는 방법은 다음과 같습니다 👇

ClickUp Clips를 사용하여 시각적인 제품 데모를 제작하세요

ClickUp Clips를 사용하여 제품의 오디오/비주얼 워크스루를 녹화하세요.

화면을 공유하고 기능 작동 방식을 단계별로 설명하세요. Loom과 유사한 설정이라고 생각하시면 됩니다. 녹화된 모든 클립은 클립 허브에서 접근할 수 있으며, 특정 제품 채널이나 대화에서 녹화 링크를 공유해 모두가 검토할 수 있도록 할 수도 있습니다.

Clip에는 재생 속도 조절 및 재생 기능이 포함됩니다. 이를 통해 복잡한 제품 안내를 자신의 속도에 맞춰 되감아 이해할 수 있습니다. 특정 대화를 유도하려면 타임스탬프가 포함된 댓글을 남겨주세요.

질문을 남기고 싶은 비디오 부분을 클릭한 후, 답변을 제공할 담당자에게 할당하기만 하면 됩니다.

🚀 ClickUp의 장점: Google 캘린더 연동을 통해 Google 캘린더 계정을 연결하여 달력에 이벤트를 표시하세요. 비디오 화상 회의가 포함된 이벤트를 클릭하면 ClickUp에서 바로 참여할 수 있습니다. 이 통합 기능을 효과적으로 활용하는 방법은 다음과 같습니다: ClickUp에서 달력 이벤트에 접근하고 참여하기: 실시간 논의가 필요한 순간에도 탭 전환 없이 ClickUp에서 바로 Google 캘린더 이벤트를 보기, 생성 또는 참여하세요.

ClickUp AI로 달력 이벤트 생성 및 업데이트: 통합 설정 후, 작업 컨텍스트나 비동기 데모 결과에 따라 AI를 활용해 Google 캘린더 이벤트를 예약하거나 수정하세요.

모든 일정을 한눈에 확인하세요: Google 캘린더 이벤트가 ClickUp 내에서 표시되므로, 비동기 데모, 후속 조치, 가끔 진행되는 실시간 세션까지 한곳에서 관리됩니다.

쿼리를 위한 실시간 세션

모든 제품 관련 문제를 한 번에 해결하기 위해 SyncUp을 시작하세요. Q&A 회의를 생산적이고 상호작용적으로 만들기 위해 팀 회원들에게 사전에 채팅 채널에 우려 사항을 공유하도록 요청하세요.

모든 참석자에게 회의 아젠다를 반드시 보내주세요—이를 통해 모두가 맥락을 파악할 수 있습니다.

회의에 참석하지 못한 사람도 자신의 우려 사항이 해결되도록 할 수 있습니다.

회의 종료 후 포괄적인 AI 요약본을 생성할 수 있습니다.

이 요약본을 ClickUp 문서에 저장하고 누구와도 공유하세요. 그러면 SyncUp을 다시 보지 않고도 실행 항목을 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 회의 실행 항목을 빠르게 요약하세요

다국어 팀을 운영 중이라면, 팀원들이 ClickUp 작업 공간 내 ClickUp AI 또는 ClickUp Brain 앱을 활용해 회의 노트를 현지 언어로 번역할 수 있습니다.

ClickUp AI를 사용하여 회의 노트를 여러 언어로 변환하세요

ClickUp 채팅으로 팀 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

ClickUp 채팅은 스레드, 채널, DM을 통해 팀 커뮤니케이션을 통합합니다.

노트: SyncUp은 ClickUp 채팅의 일부로, 채팅을 활성화해야만 사용할 수 있습니다.

ClickUp 채팅의 스레드와 채널을 통해 팀과 소통하세요

부서 간 협업 프로젝트의 경우, ClickUp 채팅에 전용 채널을 중앙 hub로 생성하세요. 프로젝트에 이미 연결된 리스트나 폴더가 있다면 해당 리스트/폴더의 채팅 채널을 활용하세요! 이 채널에서 프로젝트 관련 모든 논의, 작업, 파일 및 SyncUp 통화 내용을 공유하세요.

모든 것이 중앙 집중화되어 있기 때문에 작업 전환이 줄어듭니다.

검색 가능한 비디오 로그

녹화된 제품 데모를 검색 가능한 지식 기반으로 전환할 수 있나요?

물론이죠. ClickUp Clips의 녹화본을 체계적인 과정처럼 정리하는 ClickUp 문서를 생성하세요.

특정 데모 링크를 순차적으로 추가하세요—기능 개요 → 고급 기능 → 특수 사례 순으로. 누구나 다음에 어떤 비디오를 볼지 추측하지 않고 단계별로 따라갈 수 있습니다.

교육생들은 비디오를 시청하며 질문과 함께 타임스탬프가 포함된 댓글을 남길 수 있습니다. 또한 다른 사람들이 남긴 이전 댓글을 참조하고 답변을 볼 수도 있습니다.

혼란스러운 부분이 흔하다면, 누군가 이미 명확히 설명했을 가능성이 높습니다. 답변을 기다리거나 다른 사람의 일을 방해하며 답을 구할 필요가 없습니다.

통합된 컨텍스트

ClickUp SyncUp의 데모는 고립되어 존재하지 않습니다. 녹화 링크를 ClickUp 작업, 문서, 채널 및 다이렉트 메시지에서 공유할 수 있습니다. 녹화본은 클립 허브에서 회의 참석자들도 확인할 수 있습니다.

SyncUp이 시작된 채널이나 DM에서 작업을 SyncUp에 직접 연결할 수도 있습니다. SyncUp 메시지 위에 마우스를 올린 후 점 세 개(…) 아이콘을 클릭하고 '관계 추가'를 선택하세요.

📌 예시: 팀원들에게 새로운 결제 연동 기능을 설명하고 있습니다. 주요 개발 작업을 SyncUp에 연결하면 다른 구성원들이 관련 파일, 코멘트, 맥락을 쉽게 확인할 수 있습니다.

모든 논의, 질문, 후속 조치는 실제 작업이 이루어지는 작업 태스크와 연결됩니다. 팀원들은 나중에 맥락을 재구성하기 위해 폴더, 대화, tools를 가로질러 시간을 낭비하지 않습니다. 데모, 피드백, 실행이 모두 한곳에 통합됩니다.

요약하고 일을 계속 진행하세요

⭐ 보너스: ClickUp Enterprise 검색을 사용하면 자연어 프롬프트로 몇 초 만에 정보를 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 일주일 동안 자리를 비운 경우 AI 어시스턴트에게 지난주 진행 항목과 핵심 논의 내용을 요약해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. ClickUp Brain에게 채팅 채널에서 최신 정보를 알려달라고 요청하세요

녹화된 모든 SyncUp에 대해, 주요 실행 항목과 작업을 요약한 AI 기반 통화 요약본을 생성할 수 있습니다.

작업, 문서, 채팅에서 컨텍스트를 반영한 회의 요약 제공

Google Meet 데모를 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법

제품 데모에 ClickUp SyncUp을 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

1단계. 현재 데모 달력을 점검하세요

Google 캘린더 이벤트를 검토하고 기존 제품 데모를 2가지 범주로 분류하세요:

동기화로 혜택을 볼 수 있는 데모:

브레인스토밍이나 전략적 의사 결정이 필요한 데모

관계자들이 상충 관계나 우선순위를 논의해야 하는 세션

비전에 대한 합의가 세부사항보다 중요한 킥오프 회의를 진행하세요

예시: OKR 회의, 전략 기획 세션, 브레인스토밍 토론

비동기식으로 진행 가능한 데모:

사용자들이 주로 시청하고 나중에 질문하는 방식의 기능 설명 세션을 진행하세요

즉각적인 피드백이 필요하지 않은 진행 상황 업데이트

시간대 충돌이나 일정 문제로 참석률이 낮은 데모

예시: 대부분의 사람들이 청취하는 기능 설명 및 내부 진행 상황 업데이트

다음으로 실시간 상호작용이 필요 없는 회의 빈도를 줄이세요.

또한 명확한 커뮤니케이션 목표를 설정하세요. Teams 팀원들은 비동기 환경에서 응답할 때 SyncUp, Clips 또는 채팅을 언제 사용해야 하는지 명확히 이해해야 합니다.

👀 알고 계셨나요? NASA는 아폴로 미션 당시 보이스 루프를 사용했습니다. 이는 서로 다른 팀이 중첩된 대화를 청취하는 연속적인 실시간 다중 채널 오디오 시스템으로, 분야 간 동기화된 협업의 초기 형태 중 하나였습니다.

2단계. SyncUp 실행 및 녹화

다음에서 바로 SyncUp을 시작하세요:

채널

DM

채팅 채널이 연결된 위치의 보기

도구 모음 또는 헤더의 SyncUp(전화) 아이콘을 클릭하여 통화를 시작하세요

💡 전문가 팁: 팀 전체가 시청해야 하는 데모의 경우, ClickUp 채팅에 #제품 채널을 생성하세요. 여기서 전사적 제품 데모 회의를 모두 진행하세요. 모든 제품 관련 정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

시각적 워크스루와 상호작용 세션을 통해 제품을 설명한 후에는 해당 제품에 대한 문서화도 필요합니다.

통합 AI 작업 공간인 ClickUp BrainGPT를 사용하면 데모 녹화 요약본을 처리하여 단계별 안내, 핵심 내용, 실행 항목이 포함된 문서 가이드로 변환할 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

연결된 앱의 컨텍스트 활용 : Google Drive, Slack 및 기타 도구에서 데이터를 가져와 플랫폼 전환 없이 포괄적인 제품 문서를 구축하세요.

AI 모델 전환 : 문서화 요구사항에 따라 기술 문서 작성에는 Claude, 창의적인 설명에는 ChatGPT, 구조화된 형식에는 Gemini를 선택하세요.

타이핑 대신 음성 입력 : 음성 인식 기능을 활용해 질문하거나 메시지에 답장하는 시간을 절약하세요. 비동기 피드백을 더 빠르고 자연스럽게 처리할 수 있습니다.

Enterprise 검색을 활용해 과거 데모를 찾아보세요: 모든 녹화 영상과 문서에서 유사한 기능 안내, 이전 Q&A 세션 또는 반복되는 질문을 검색할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? AT&T의 Picturephone II는 최초로 상용화된 비디오 회의 시스템이었습니다. 당시 사람들은 미국 내 Picturephone 스테이션(뉴욕, 워싱턴 D.C., 시카고)을 방문해 최소 16달러를 지불하고 3분간 통화해야 했습니다. 이 서비스는 크게 성공하지 못했지만, (현재) 쉽게 접근 가능한 가상 통신 기술의 시작을 알렸습니다.

3단계. 비동기 피드백을 삽입하고 수집하세요

녹화된 SyncUp과 Clip은 클립 허브에 영구적으로 보관됩니다. 피드백 루프를 효율적으로 닫으려면 팀원들에게 새 데모 비디오를 확인하고 정해진 기간 내에 피드백을 제공하도록 요청하세요.

명확한 응답 창구가 마련되면 문제 해결 속도가 빨라지고, 부서 간 제품 이해도가 더욱 깊어집니다.

📌 예시: 팀원들에게 새로운 결제 연동 기능을 설명하고 있습니다. 주요 개발 작업을 SyncUp에 연결하면 다른 팀원들이 관련 파일, 코멘트, 맥락을 쉽게 확인할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 슈퍼 에이전트는 ClickUp 내 AI 기반 팀원으로, 작업 공간 전반에서 지속적으로 활동합니다. 작업, 문서, 채팅 및 연결된 도구를 이해하며, 수동 프롬프트나 후속 조치 없이도 다단계 워크플로우를 실행할 수 있습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 가속화하세요 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 워크플로우에 탁월합니다: 크리에이티브 브리프: 작업 또는 채팅의 맥락을 활용하여 크리에이티브 브리프 초안 작성. 표준화된 인테이크 프로세스 구축 및 승인 가속화를 위한 실행 가능한 개선안 포함

기능 브리프: 기능 요청을 체계적인 브리프로 전환하여 애자일 팀이 범위를 조정하고, 시간을 효율적으로 추정하며, 재작업을 줄일 수 있도록 지원합니다.

후속 이메일: AI 노트테이커로 AI 노트테이커로 회의 결과를 클라이언트에게 바로 전달 가능한 후속 이메일로 전환하여, 결정 사항, 소유자, 마감일을 명확히 기록해 다음 단계를 제시합니다.

이슈 에스컬레이션: 각 작업별로 중앙 집중식 에스컬레이션 요약 문서를 유지하여 팀이 더 빠르고 명확하게 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

Google Meet 대신 ClickUp SyncUp을 사용하면 얻는 이점

Google Meet는 다양한 기능을 갖춘 오디오-비디오 커뮤니케이션 tool이지만, 여전히 일과 함께 움직이지 않는 독립형 tool입니다.

데모 회의를 진행한 후 녹화본은 드라이브에 저장되고, 피드백은 이메일이나 Slack 스레드에 흩어져 있습니다. 회의 논의 내용을 실제 작업으로 전환할 체계가 없습니다.

SyncUp은 작업 공간 내에서 운영되어 정보의 사일로를 제거합니다. Google Meet 대비 SyncUp 사용의 장점은 다음과 같습니다 👇

영구적인 지식 기반: 모든 논의, 피드백 및 관련 문서는 각 SyncUp 데모 또는 Clip과 연결되어 한 곳에 보관됩니다. 몇 달 후 녹화본을 시청하는 사람도 여러 앱을 뒤지지 않고도 완전한 맥락을 파악할 수 있습니다.

회의 피로도 감소: 팀원들은 집중 작업 블록을 방해받지 않고 각자 편한 시간에 데모를 미리 확인할 수 있습니다. ClickUp 채팅의 상호작용형 커뮤니케이션 모델은 시간대 간 원활한 팀원들은 집중 작업 블록을 방해받지 않고 각자 편한 시간에 데모를 미리 확인할 수 있습니다. ClickUp 채팅의 상호작용형 커뮤니케이션 모델은 시간대 간 원활한 회의 관리를 지원합니다.

강화된 통합: SyncUp은 ClickUp뿐만 아니라 연결된 모든 도구와도 연동됩니다. 문서, 피드백, 작업 컨텍스트 등 모든 것에 접근 가능하여 SyncUp은 ClickUp뿐만 아니라 연결된 모든 도구와도 연동됩니다. 문서, 피드백, 작업 컨텍스트 등 모든 것에 접근 가능하여 도구 과다 사용을 방지합니다.

비용 절감: SyncUp은 모든 Free Plan에서 사용해 볼 수 있습니다

더 나은 피드백 품질: Teams는 데모 검토 중 문제점을 제기하기 위해 오디오/비디오 Clip을 녹화하고 타임스탬프가 포함된 코멘트를 남길 수 있습니다. 모든 피드백은 묻히지 않고 폐쇄형 루프에서 추적 및 처리됩니다.

AI 기반 검색 및 답변: 단순히 "API 속도 제한이 논의된 데모를 찾아줘" 또는 "우리 CRM 도구가 소셜 미디어 게시물을 자동화할 수 있는지 알려줘"라고 Brain에 요청하면, 녹화 제목과 요약, 댓글, 채팅 스레드에서 추출된 즉각적인 답변을 얻을 수 있습니다.

현재 Teams가 ClickUp SyncUp을 활용하는 방법

제품 데모는 일률적으로 진행할 수 없습니다. 각 팀마다 목적과 깊이에 따라 필요한 정보가 다릅니다. SyncUp을 활용해 맞춤형 제품 데모를 구성하는 예시는 다음과 같습니다:

1. 제품 팀이 이해관계자에게 신규 기능을 시연합니다

✅ 이렇게 해보세요: 기능 설명을 2~5분 길이의 짧은 비디오로 나누어 팀원들이 각자의 속도에 맞춰 미리 볼 수 있도록 하세요.

관련된 모든 데모를 동일한 작업이나 문서에 삽입하세요. 맥락을 유지하기 위해 동일한 채널에서 시작하는 것이 최고의 실행 방식입니다.

비동기적 소통을 통해 수집된 질문을 바탕으로 팀의 우려 사항을 차례로 해결하는 실시간 Q&A 세션을 진행하세요.

2. 영업 지원 팀은 출시를 위해 영업 사원을 준비시킵니다

✅ 이렇게 해보세요: 지역별 지원 전화 일정을 잡는 대신, 담당자에게 질문을 댓글로 달도록 요청하세요.

변경된 내용, 해당 기능의 대상 고객, 고객 대화 시 위치 방법을 설명하는 SyncUp을 녹화하세요. 가장 관련성 높은 작업이나 문서에 SyncUp 녹화 링크를 삽입하세요.

반대 의견 처리 노트와 데모 타임스탬프를 동일한 작업이나 문서에 직접 첨부하세요.

✅ 이렇게 해보세요: 후속 조치를 또 다른 조정 회의 일정을 잡는 대신 작업으로 추적하세요

신규 기능이 내부 워크플로우, 보고 또는 인수인계에 미치는 영향을 보여주는 SyncUp을 녹화하세요.

운영 리더들에게 하류 위험 요소나 의존성에 대한 의견을 달아달라고 요청하세요.

4. 바쁜 출시 기간 동안 크로스-기능 팀의 협업 강화

✅ 이렇게 해보세요: 팀원들이 서로 동기화 상태를 유지하면서도 비동기적으로 업무를 따라잡을 수 있도록 지원하세요.

출시 주간에는 매일 진행하는 동기화 회의 대신 SyncUp을 활용해 신속한 업데이트를 기록하세요.

출시와 연계된 단일 채널에 모든 업데이트를 보관하세요

5. 모형과 프로토타입을 제시하는 디자인 팀

✅ 이렇게 해보세요: 다음 반복 작업을 시작하기 전에 ClickUp Brain을 사용하여 모든 피드백을 요약하고 우선순위에 따라 그룹화하세요.

주요 결정 사항과 장단점에 대한 설명과 함께 디자인을 단계별로 안내하는 Clip을 녹화하세요.

SyncUp 스레드에서 Figma 파일과 디자인 작업을 공유하세요

Google Meet에서 비동기 데모로 전환할 때 흔히 저지르는 실수

하지만 목표는 동기식 회의를 없애는 것이 아니라, 비동기식 데모가 팀에 더 효과적인 기회를 찾는 것이었습니다.

Google Meet 회의 데모에서 비동기 방식으로 전환하는 중이라면, 피해야 할 흔한 실수는 다음과 같습니다:

실수 ❌ 해결책 ✅ 비동기 데모를 녹화된 회의처럼 처리하세요 목적에 맞는 짧은 Clip으로 데모를 분할하고, 각 Clip마다 명확한 핵심 메시지를 담으세요 피드백에 대한 기대치 설정 미흡 명확한 응답 기간을 설정하고, 개방형 의견이 아닌 구체적인 피드백을 요청하세요. 실시간 논의가 여전히 필요한 회의를 대체하는 방법 OKR, 전략, 킥오프 세션은 실시간으로 유지하고, 정보성 데모는 비동기식으로 전환하세요. 비동기 데모를 선택적 보기로 처리하기 데모를 작업, 결정 또는 결과물에 연결하여 시청 목적이 명확하도록 하세요 크로스-기능적 맥락을 잊어버리는 것 모든 데모를 변경 사항, 영향 대상, 중요성 순으로 시작하세요 비동기식이라고 가정하는 것은 진행이 없다는 의미입니다 ClickUp의 요약 및 후속 조치 기능을 활용하여 피드백 루프를 완성하세요

👀 알고 계셨나요? 발표자가 전략적으로 회의를 이끌 준비가 되어 있지 않아 직원 중 거의 47%가 짜증을 느낀다고 합니다. 또한 이메일로 처리할 수 있었던 회의에 대해 55% 이상의 직원이 좌절감을 느낍니다.

ClickUp SyncUp으로 내부 데모를 중앙 집중화하세요

협업형 비동기 문화 구축을 위해서는 팀원들이 신중하게 소통해야 합니다.

사람들을 집중 일에서 끌어내지 않고도 아이디어나 데모를 충분히 전달할 수 있다면, 그 방법을 선택하세요.

실시간 세션을 선택 사항으로 전환하고 충분한 자료를 제공하세요. 녹화본을 나중에 시청하는 사람들도 중요한 맥락이나 논의 내용을 놓쳤다는 느낌을 받지 않습니다.

소개합니다: ClickUp SyncUps—하이브리드 커뮤니케이션 도구. 팀의 작업 방식에 맞춰 조정됩니다.

컨텍스트 AI를 통해 논의 내용이 실행 항목과 작업으로 전환됩니다.

ClickUp에 가입하고 SyncUp으로 내부 데모를 중앙 집중화하세요.

자주 묻는 질문

ClickUp SyncUp은 AI 기반 회의 및 협업 도구로, ClickUp 작업 공간 내에서 1:1 또는 그룹 음성/영상 통화를 시작할 수 있습니다. ClickUp 채팅의 일부로, DM, 채널 또는 보기에서 시작할 수 있습니다.

SyncUp은 ClickUp 내에 구축된 협업형 AI 회의 도구로, 전체 작업 공간 생태계와 연결됩니다. 통합된 AI 작업 공간 은 도구와 워크플로우를 하나로 모아 업무 분산을 줄여줍니다. Google Meet은 독립형 화상 회의 도구로 Google 생태계에만 연결되며, 녹화본은 드라이브에 저장됩니다.

네. ClickUp Clips로 오디오 또는 비디오 제품 데모를 녹화하거나, 실시간 SyncUp을 진행하며 팀원들에게 제품을 안내할 수 있습니다. SyncUp은 화면 공유와 실시간 해설과 함께 녹화할 수 있습니다. 녹화본을 보는 사람들은 회의의 AI 요약본을 생성하거나 타임스탬프가 포함된 댓글을 남길 수 있습니다.

팀원들은 녹화된 SyncUp에 직접 타임스탬프가 포함된 댓글을 남기거나, 해당 SyncUp이 진행된 채팅 또는 채널에서 질문을 제기할 수 있습니다. 피드백은 녹화 내용과 연결되어 쉽게 참조하고 후속 조치를 취할 수 있습니다.

네. SyncUp은 Free Plan을 포함한 모든 ClickUp 플랜에서 사용해 볼 수 있습니다.