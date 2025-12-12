ChatGPT 기록 삭제 방법

프라이버시 보호에 민감하다면 ChatGPT 기록이 남아있는 것을 원치 않을 것입니다. 어색한 프롬프트나 비밀 AI 실험부터 기밀 일 내용까지, 민망한 상황을 초래하기 전에 모두 삭제하는 것이 좋습니다.

걱정하지 마세요. 이 가이드에서는 ChatGPT 기록 삭제 방법과 활동 내역을 개인으로 유지하는 방법을 다룹니다.

또한 ClickUp이 어떻게 올인원 대안으로 작용하여 탭이나 앱을 계속 전환하지 않고도 AI 작업을 관리하고 컨텍스트에 접근할 수 있게 하는지 보여드리겠습니다.

삭제하기 전에…

ChatGPT 채팅 기록을 삭제해야 하는 이유

ChatGPT는 편리함과 맞춤형 경험을 제공하지만, 채팅 기록을 삭제하는 것이 유익할 수 있는 몇 가지 이유가 있습니다.

프라이버시 보호: 개인 또는 민감한 정보가 저장되거나 나중에 접근되지 않도록 보장합니다.

데이터 오용 방지: 타겟 마케팅과 같은 원치 않는 목적으로 정보가 사용될 가능성을 줄입니다.

보안 강화: 공유 기기나 공용 기기 사용 시 타인이 대화를 볼 수 없도록 방지합니다

개인화 초기화: 향후 응답에 영향을 미칠 수 있는 과거 컨텍스트를 제거하고 인터페이스를 깔끔하게 유지합니다.

규정 준수 유지: OpenAI가 보관하는 내용과 데이터 처리 방식을 더 효과적으로 통제하세요

🚀 ClickUp의 장점: 프라이버시를 희생하지 않고 AI 지원을 원한다면, ClickUp Brain은 채팅 기록 저장에 의존하지 않는 보안적이고 작업 공간과 연결된 AI를 제공합니다. 자세한 내용은 나중에 설명하겠지만, ChatGPT 데이터를 정리하는 동안 더 안전한 대안으로 기억해 두세요.

ClickUp vs. ChatGPT: 프라이버시, 권한 설정 및 생산성 비교

機能 ChatGPT ClickUp 데이터 프라이버시 사용자 관리형 한도 제한 제어 기능 기업급 보안, 사용자 제어 기능 권한 없음 (계정 소유자에게 모든 채팅 기록 표시됨) 모든 항목에 대한 세분화된 역할 및 권한 설정 데이터 보존/삭제 채팅/계정 삭제, 30일 보존 기간 휴지통/재활용함, 관리자 제어, 영구 삭제 AI 모델 옵션 ChatGPT 전용 다양한 대규모 언어 모델(LLM) (ChatGPT, Claude, Gemini 등) 작업 공간 통합 독립 실행형 통합 작업 공간: 작업, 문서, AI, 달력 AI 컨텍스트 채팅 기록만 작업 공간 컨텍스트 + 연결된 앱 협업 기본 제공되지 않음 실시간 문서, 댓글, 작업, 채팅

ChatGPT에서 개별 채팅 삭제하는 방법

전체 기록이 아닌 특정 대화만 삭제하고 싶다면, ChatGPT는 데스크탑과 모바일 모두에서 개별 채팅을 삭제할 수 있도록 지원합니다. 사용 중인 기기에 따라 아래 단계를 따르세요.

데스크탑에서

ChatGPT 앱 또는 웹사이트를 열고 왼쪽 사이드바에서 채팅 기록을 위치하세요. 삭제하려는 대화에 마우스를 올려놓으세요 채팅 제목 옆에 나타나는 세 개의 점(⋯)을 클릭하세요 메뉴에서 삭제를 선택하세요

프롬프트가 표시되면 삭제를 확인하세요

모바일 앱에서

ChatGPT 앱을 열고 왼쪽 상단 모서리의 메뉴 아이콘(두 줄)을 탭하여 채팅 기록을 보기하세요. 삭제하려는 대화를 찾으세요 삭제(빨간색으로 표시됨)를 탭하세요 선택한 내용을 확인하세요

삭제하려는 채팅을 길게 누른 후 팝업 메뉴에서 옵션을 선택하세요

🧠 재미있는 사실: 1월 28일은 데이터 프라이버시 데이입니다 — 데이터 보호와 프라이버시를 진지하게 생각하라는 전 세계적 알림(유럽에서 시작됨)을 일깨우는 날입니다.

ChatGPT 전체 기록을 한 번에 삭제하는 방법

완전히 새로운 시작을 원한다면, ChatGPT는 몇 번의 클릭만으로 전체 대화 기록을 삭제할 수 있도록 지원합니다.

채팅 내용을 보관하고 싶다면 모든 채팅을 아카이브하세요

모든 채팅 기록을 한 번에 삭제하는 방법은 다음과 같습니다:

ChatGPT 상단 모서리에 있는 프로필 아이콘 또는 이름을 클릭하세요. 설정 메뉴를 선택하세요 데이터 제어로 이동하세요 모든 채팅 삭제 선택 전체 채팅 기록을 영구적으로 삭제하려면 선택 사항을 확인하세요

🚀 ClickUp의 장점: 문서 작성, 복사, 붙여넣기를 위해 앱을 오가며 번거로움을 겪지 마세요. ClickUp Docs로 모든 문서를 한 곳에서 생성, 관리, 협업할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 작업 중인 바로 그 자리에서 ClickUp Brain을 활용해 문서, 요약문 또는 아이디어를 생성할 수 있다는 점입니다. 블로그 글을 작성하거나 AI 콘텐츠를 편집해야 하나요? 문서 우측 상단의 Ask AI를 클릭하고 프롬프트를 입력하세요(예: ‘가장 널리 사용되는 프로그래밍 언어에 관한 블로그 글을 작성해 주세요’). 그런 다음 보내기를 누르세요. ClickUp Brain으로 문서에서 콘텐츠를 계속 다듬어 보세요

ChatGPT 기록 비활성화 방법

ChatGPT는 시크릿 모드와 유사한 기능인 임시 채팅을 제공합니다. 활성화 시 대화 내용이 저장되지 않으며 개인화나 학습에 영향을 미치지 않습니다.

임시 채팅으로 활동 기록을 개인으로 유지하세요

활성화 방법은 다음과 같습니다:

새 채팅 시작 상단의 모델 이름 드롭다운 메뉴를 클릭하세요 (예: GPT-5) 임시 채팅 선택

인터페이스가 시각적으로 업데이트되어 해당 모드에 진입했음을 표시합니다. 또한 채팅이 저장되지 않음을 확인하는 배너가 표시됩니다.

그러나 임시 채팅은 기록에 저장되지 않지만, OpenAI는 안전 모니터링을 위해 간략한 비식별화된 로그를 보관할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 임시 채팅은 현재 세션에만 저장됩니다. 기기나 계정을 변경해도 해당 대화는 다른 곳에 표시되지 않습니다.

내보낸 ChatGPT 데이터 파일 삭제 방법

ChatGPT에서 데이터 내보내기를 요청하면 OpenAI는 계정 정보와 채팅 기록이 포함된 다운로드 가능한 파일을 보내드립니다. 해당 파일을 로컬에 저장한 후에는 OpenAI가 더 이상 해당 파일에 접근할 수 없으며, 오직 본인만이 삭제할 수 있습니다.

이 내보낸 데이터를 기기에서 제거하려면:

컴퓨터나 휴대폰에서 내보낸 파일을 찾으세요(보통 다운로드 폴더나 저장한 폴더에 있음). 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 누르세요 삭제 또는 휴지통으로 이동을 선택하세요. 필요한 경우 휴지통을 비우거나 파일을 영구적으로 삭제하세요.

💡 프로 팁: 해당 파일이 클라우드 스토리지(Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive 등)에도 백업된 경우, 해당 스토리지에서도 반드시 삭제하세요.

ChatGPT 계정 완전히 삭제하는 방법 (선택 사항)

ChatGPT와의 연결을 완전히 끊고 계정을 삭제하려면 영구 삭제 기능을 사용할 수 있습니다. 이 작업은 되돌릴 수 없으며, 삭제 후에는 ChatGPT 및 API와 같은 OpenAI 서비스에 대한 접근 권한을 상실하게 됩니다.

이 작업을 고려해야 할 때

다음과 같은 경우 계정 삭제를 고려해야 합니다:

더 이상 OpenAI에 개인 데이터가 저장되길 원하지 않는다면

플랫폼을 변경 중이며 더 이상 해당 계정이 필요하지 않습니다

과거 대화 및 사용 기록의 모든 흔적을 제거하고 싶으신가요?

계정 기반 구독 및 결제를 중지하고 싶으신가요?

지속적인 데이터 보존이나 프라이버시 처리 방식에 불편함을 느끼고 계신가요?

계정을 영구 삭제하는 단계

ChatGPT 계정을 삭제하는 두 가지 주요 방법이 있습니다.

옵션 A: 프라이버시 포털을 통해 요청 제출

프라이버시 포털을 통해 계정을 영구 삭제하세요

1단계: 프라이버시 포털로 이동

프라이버시 보호 포털의 오른쪽 상단 모서리에 있는 '프라이버시 요청하기'를 클릭하세요.

2단계: 올바른 계정 옵션 선택하기

다음 중 어떤 방법으로 인증할지 선택하세요:

이메일 주소 (등록된 이메일에 여전히 접근 가능한 경우)

전화번호 (원본 이메일에 더 이상 접근할 수 없지만 SMS를 받을 수 있는 경우)

저는 ChatGPT 계정이 없습니다, 다른 프라이버시 요청(계정 삭제 제외)의 경우

3단계: '내 ChatGPT 계정 삭제' 선택

프롬프트에 따라 삭제 요청을 확인하고 제출하세요.

✔ 전화번호 검증을 위해 SMS로 전송되는 링크를 반드시 완료해야 합니다. 이 과정을 거쳐야 삭제 요청이 공식적으로 접수됩니다.

⚠️ 유효한 Plus 구독이 있지만 전화번호를 확인할 수 없는 경우, 요금 청구를 중지하려면 지원팀의 도움이 필요할 수 있습니다.

옵션 B: ChatGPT 내 직접 삭제

최근 10분 이내에 로그인한 경우 ChatGPT 내에서 직접 계정을 삭제할 수 있습니다.

데스크탑/웹에서

계정 삭제 요청을 제출하기 전에 본인 인증을 완료하세요

ChatGPT에 로그인하세요 프로필 아이콘(오른쪽 상단)을 클릭하세요 설정 > 계정을 선택하세요. 계정 삭제 아래에서 삭제를 클릭하세요. 지시된 대로 계정 이메일을 입력하고 DELETE를 입력하세요 내 계정을 영구 삭제를 클릭하여 완료하세요

iOS/Android에서

ChatGPT 앱을 엽니다 계정 설정으로 이동하세요 데이터 제어를 탭하세요 계정 삭제 선택 필요에 따라 확인하거나 취소하세요

❗️ 참고: 앱 스토어/플레이 스토어 구독은 별도로 해지해야 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 63%의 조직이 AI 거버넌스 정책 없이 운영되어, 섀도우 AI가 배경에서 조용히 확산될 수 있는 완벽한 조건을 조성하고 있습니다.

삭제한 ChatGPT 기록은 어떻게 되나요?

기록 삭제 시 ChatGPT의 작동 방식은 다음과 같습니다:

즉시 삭제: 삭제된 대화는 사이드바에서 즉시 사라지며 더 이상 접근할 수 없습니다.

영구 삭제: OpenAI는 30일 이내에 시스템에서 채팅 데이터를 삭제합니다. 계정 전체를 삭제하는 경우에도 동일한 타임라인이 적용됩니다.

제한적 예외 사항: 법적 또는 보안상의 이유로 일부 비식별화된 데이터가 일시적으로 보관될 수 있으나, 이는 더 이상 귀하의 계정과 연결되지 않습니다.

복구 불가: 삭제된 채팅은 복원할 수 없습니다

기억은 남습니다: ChatGPT가 대화 내용을 바탕으로 '기억'을 생성한 경우, 채팅을 삭제해도 해당 기억은 제거되지 않습니다. 기억 설정 에서 별도로 삭제해야 합니다.

모델 훈련 노트: 모델 훈련 기능이 활성화된 경우, 과거 대화 내용이 이미 훈련에 사용되었을 수 있습니다. 향후 채팅에 대해서는 데이터 제어 설정에서 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

문제 해결: ChatGPT 기록을 삭제할 수 없는 이유는 무엇인가요?

채팅 기록 삭제 시 문제가 발생한다면 다음과 같은 일반적인 문제가 있을 수 있습니다.

삭제 요청이 제대로 완료되지 않았습니다(예: 확인 단계 생략).

현재 웹 또는 브라우저에서 삭제가 불가능한 일시적인 버그 또는 플랫폼 오류가 발생하고 있습니다.

법적 또는 보안상 의무로 인해 더 긴 보존 기간이 요구되는 드문 경우, 삭제 요청이 거부될 수 있습니다.

삭제 후에도 일부 메타데이터나 익명화된 데이터가 남아 있을 수 있으며, 모든 흔적을 완전히 제거하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

📌 삭제 기능이 작동하지 않을 경우 다음 단계를 시도해 보세요:

페이지나 앱을 새로고침하세요. 가끔 UI 오류로 인해 삭제 확인이 제대로 처리되지 않을 수 있습니다. 웹에서 로그인 직후 삭제를 시도했다면, 즉시 재로그인 후 다시 시도하세요. 특정 채팅이 삭제되지 않는 경우, 먼저 아카이브한 후 아카이브된 채팅으로 이동하여 삭제하세요. 위의 방법으로도 해결되지 않으면 지원팀에 문의하거나 프라이버시 보호 포털을 통해 삭제 요청을 하세요.

❗️ 참고: 채팅에 업로드된 파일(문서, 이미지 등)이 있는 경우, 해당 채팅을 삭제하면 해당 파일들도 삭제 예정으로 처리됩니다(동일한 보존 기간 적용).

ChatGPT의 한계

ChatGPT 사용은 다양한 상황에서 많은 편의를 제공하지만, 그 한도점을 이해하는 것이 중요합니다. 정보 수집, 글쓰기, 의사 결정 등에 ChatGPT를 활용할 때 염두에 두어야 할 주요 한도 사항은 다음과 같습니다.

잘못된 정보를 제공할 수 있음: ChatGPT는 때때로 그럴듯해 보이지만 사실과 다르거나, 오래되었거나, 과장된 답변을 생성할 수 있습니다.

편향성 또는 유해한 콘텐츠 포함 가능성: 인간이 생성한 텍스트로 구성된 대규모 데이터셋에서 학습하기 때문에 문화적, 성별 또는 사회적 편향을 재생산할 수 있습니다.

인간 수준의 상식과 판단력이 부족함: 실제 사람과 달리 ChatGPT는 대화의 미묘한 뉘앙스, 맥락, 또는 암묵적인 측면(유머, 어조, 윤리)을 진정으로 '이해'하지 못합니다. 이로 인해 미묘함을 놓치거나 기술적으로는 정확하지만 맥락상 부적절한 답변을 생성할 수 있습니다.

매우 길거나 복잡하거나 구조화된 콘텐츠 처리 시 어려움: 긴 문서, 심도 있는 기술 텍스트 또는 복잡한 추론이 필요한 콘텐츠 생성을 요청할 경우 ChatGPT는 구조를 잃거나 내용을 반복하거나 불분명한 결과를 생성할 수 있습니다.

민감하거나 중대한 영역에서 전문가의 판단을 대체할 수 없음: 의학, 법률, 정신 건강과 같은 분야에서는 ChatGPT의 출력 결과에만 의존하는 것은 위험합니다. 미묘한 세부 사항을 오해하거나 해당 분야의 통찰력이 부족할 수 있으며, 실제 세계의 결과를 고려하지 못할 수 있습니다.

쿼리의 명확성에 따라 결과 품질이 크게 의존합니다: 모호하거나 애매모호한 쿼리, 또는 제대로 구성되지 않은 쿼리는 종종 모호하거나 오해의 소지가 있는 답변을 초래합니다.

반복적이거나 형식적인 글쓰기를 생성할 수 있음: ChatGPT는 스타일과 구조를 모방할 수 있지만, 그 출력물은 종종 인간 작가가 가져오는 깊이, 창의성 또는 감정적 미묘함을 결여합니다.

ClickUp 장점 재조명;

🔍 알고 계셨나요? 우리가 알고 있는 '프라이버시 보호 권리' 개념은 1890년 두 미국 변호사가 '혼자 남겨질 권리'에 대한 법적 주장을 담은 논문을 발표하면서 공식적으로 시작되었습니다.

ChatGPT 최고의 대안

오늘날 여러분은 콘텐츠 작성, 아이디어 브레인스토밍, 요약 생성, 일일 계획 수립 등에 ChatGPT를 사용하고 있을 수 있습니다. 하지만 여전히 독립형 AI 도구로만 존재합니다. 결국 작업 관리, 문서 작성, 프로젝트 추적, 팀 협업, 모든 것의 체계적 정리를 위해 다른 앱들을 번갈아 사용하게 됩니다. 바로 여기서 AI 스프롤(AI Sprawl)이 시작됩니다.

ClickUp은 업무, 지식, 협업이 하나의 시스템에서 통합되는 컨버지드 AI 작업 공간입니다. 프로젝트 관리, 아이디어 문서화, 팀원과의 협업까지—모두 동일한 연결된 워크플로우 내에서 수행하세요.

ClickUp은 업무, 지식, 협업이 하나의 시스템에서 통합되는 컨버지드 AI 작업 공간입니다. 프로젝트 관리, 아이디어 문서화, 팀원과의 협업까지—모두 동일한 연결된 워크플로우 내에서 수행하세요.

여러 개의 분리된 도구에 의존하는 대신, ClickUp은 통합된 작업 공간에서 팀이 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다. ClickUp이 ChatGPT 대안으로서 어떻게 뛰어난 성능을 발휘하는지 알아보세요.

프로젝트를 실행하고 더 빠르게 일하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간의 모든 요소에 연결되는 내장형 AI 어시스턴트입니다. 문서, 작업, 댓글, 도구 모음 등 업무가 이루어지는 모든 곳에서 활용할 수 있습니다.

⚡ 일이 이루어지는 곳에서 바로 Brain에 질문하세요. 예를 들어: ClickUp 문서 에서 '휴가 정책을 보여줘'

작업 내 '지난주 마케팅 회의 요약하기'

보드 검토 중 '제품 출시 작업 상태는 어떻게 되나요?' 여러 도구를 사용하는 경우 ClickUp Brain이 Google 캘린더나 SharePoint 같은 연결된 앱을 활용하여 더 많은 맥락을 제공할 수 있습니다.

실행 단계에서도 마찬가지입니다. ClickUp Brain은 회의록이나 프로젝트 개요를 즉시 하위 작업, 소유자, 의존성을 포함한 작업으로 변환할 수 있습니다. 콘텐츠 캘린더를 관리한다면 AI 콘텐츠 생성기 역할도 겸하며 주제 계획, 게시일 설정, 소유자 배정, 모든 작업의 자동 파이프라인 진행을 지원합니다.

다중 대규모 언어 모델(LLMs)

프로젝트 업데이트 및 AI 기반 요약에는 ClickUp Brain을 활용하세요

ClickUp과 ChatGPT를 비교해 보면, ClickUp은 추가 비용 없이 다양한 대규모 언어 모델(LLM)의 범위에서 선택할 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp 내에서 추론을 위해 ChatGPT로, 속도를 위해 Claude로, 데이터 분석을 위해 Gemini로 전환할 수 있습니다.

각 워크플로우에 최적의 LLM을 선택하면서도 집중력을 방해받지 않고 ClickUp 내에서 직접 작업하세요

📌 다음은 여러분을 위한 몇 가지 AI 프롬프트 템플릿 입니다:

[회의 노트/프로젝트 개요]에서 소유자, 마감일, 하위 작업이 포함된 작업을 생성하세요.

[프로젝트/보드/리스트]의 상태를 요약하고 차단되거나 기한이 지난 작업을 목록으로 나열하세요.

지난주 클라이언트 통화 노트를 ClickUp 문서로 변환하여 실행 항목, 인사이트, 후속 조치 섹션을 구성하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 44%는 브라우징 시 1~5개 탭만 사용하지만, 8%는 31개 이상의 탭을 열어둔 '혼란 모드'로 작업합니다. 의도하지 않았더라도 우리 모두에게 일어나는 일입니다: 브레인스토밍용 Miro 보드, 표준 운용 절차 (SOP)용 Google Doc, 프로젝트 관리 탭, 그리고 추가 지원을 위한 ChatGPT. 👀 하지만 앱이나 창을 전환할 때마다 토글 비용이 발생합니다. 이는 숨겨진 정신적 부담으로, 정신적 여유를 조금씩 갉아먹어 산만함을 느끼게 합니다. ClickUp을 사용하면 모든 도구를 중앙 집중화할 수 있습니다: 화이트보드, 문서, 작업, 웹 검색, ChatGPT, Gemini, Claude와 같은 AI 모델 등을 하나의 통합 AI 작업 공간 아래에서 활용하세요. 이제 컨텍스트 전환을 금지하고 불필요한 탭을 영원히 닫을 때입니다!

ClickUp Brain으로 작업 공간 인텔리전스 확보GPT

ClickUp BrainGPT는 ClickUp Brain의 모든 장점을 그대로 유지하면서 데스크톱 앱과 브라우저 확장 프로그램을 추가하여, ChatGPT를 다른 10여 가지 도구와 함께 번갈아 사용해야 하는 번거로움을 없애줍니다.

예를 들어, ChatGPT에서는 프롬프트를 처음부터 다시 입력하거나 오래된 채팅 기록과 문서를 뒤져서 복사-붙여넣기해야 하는 경우가 많습니다. 또한 매번 프롬프트를 어떻게 표현하느냐에 따라 결과가 크게 달라질 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT가 그 문제를 해결합니다.

프롬프트를 한 번 저장하면 문서, 작업, 댓글 또는 도구 모음 내에서 한 번의 클릭으로 사용할 수 있습니다.

선택한 사람들과 프롬프트를 공유하여 모든 부서가 동일한 품질 기준을 따르도록 하세요

표준 ClickUp Brain을 사용하면 'Brain' 모델이 ClickUp 작업 공간에서 컨텍스트를 추출하여 내부 지식 어시스턴트를 제공합니다.

하지만 ClickUp BrainGPT를 사용하면 동일한 모델이 훨씬 더 강력해집니다. 작업 공간에만 국한되지 않고 웹과 Google Drive, Slack, GitHub, Google 캘린더 같은 연결된 앱도 검색할 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT의 Talk to Text 기능으로 데스크탑과 Chrome 확장에서 핸즈프리 음성 입력이 가능해, 생각이 떠오르는 즉시 일을 기록할 수 있습니다.

📌 생산성 향상을 위한 AI 활용법 : 키보드 바로 가기로 즉시 음성 입력을 시작하거나 중지하세요

음성으로 알림을 설정하고, 작업 초안을 작성하며, 회의를 요약하고, 업데이트를 작성하세요.

음성 입력 중 AI 작업 트리거하기 (예: '이 내용으로 작업 생성하기' 또는 '핵심 내용 요약하기')

더 나은 정확도를 위해 클라이언트 사명이나 제품 용어를 추가하여 어휘를 맞춤 설정하세요.

작업 환경에 따라 언어를 전환하거나 오디오 설정을 조정하세요.

생각을 어떻게 표현할지 선택하세요: 간결하게, 스마트하게, 또는 세련되게

ClickUp BrainGPT로 대화록을 작업, 문서, 요약, 후속 조치 목록으로 바로 변환하세요*

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 31%는 타이핑을 40% 줄이면 더 빠른 커뮤니케이션과 더 나은 문서화가 잠금 해제될 것이라고 믿습니다. 그 시간을 되찾으면 무엇을 할 수 있을지 상상해 보세요. ClickUp BrainGPT의 음성 입력 기능으로 타이핑 속도보다 4배 빠르게 모든 세부사항, 아이디어, 실행 항목을 텍스트로 기록하세요. 중요한 내용이나 명확성을 희생하지 않아도 되는 미래를 위해.

기업급 보안 기능 내장

ClickUp Brain은 작업, 문서, 프로젝트가 저장된 동일한 보안 플랫폼 내에서 실행되며, 외부 채팅 기록이 유출되지 않습니다.

ISO 42001 인증을 받은 보안 관리 체계의 ClickUp Brain과 함께하여 데이터를 보호하세요

다음과 같은 내용을 확인하세요:

AI 거버넌스를 위한 ISO 42001 인증

SOC 2, ISO 27001/27017/27018 준수

저장 시 AES-256 암호화 + 전송 중 TLS 1.2+ 적용

연중무휴 자동화된 보안 + 제3자 침투 테스트

ChatGPT 데이터 사용 흔적을 줄이고 있다면, 이 내용이 중요합니다.

ClickUp 권한 설정으로 누가 무엇을 볼 수 있는지 제어하세요

ClickUp은 작업, 문서, 스페이스에 대한 세분화된 권한 설정을 지원하므로 민감한 정보의 열람, 편집, 공유 권한을 직접 제어할 수 있습니다. 팀원이나 외부 파트너와 협업할 때에도 모든 단계에서 데이터 통제권을 유지하세요. ClickUp에서는 작업, 문서 및 기타 항목을 삭제할 수 있습니다. 삭제된 항목은 휴지통/재활용함으로 이동하며, 관리자가 복원하거나 영구 삭제할 수 있습니다. 규정 준수를 위해 데이터 내보내기 또는 삭제를 요청할 수도 있습니다.

ClickUp은 작업, 문서, 스페이스에 대한 세분화된 권한 설정을 지원하므로 민감한 정보의 열람, 편집, 공유 권한을 직접 제어할 수 있습니다. 팀원이나 외부 파트너와 협업할 때에도 모든 단계에서 데이터 통제권을 유지하세요.

데이터 보존 및 삭제

ClickUp에서는 작업, 문서 및 기타 항목을 삭제할 수 있습니다. 삭제된 항목은 휴지통/재활용함으로 이동하며, 관리자가 복원하거나 영구 삭제할 수 있습니다. 규정 준수를 위해 데이터 내보내기 또는 삭제를 요청할 수도 있습니다.

ClickUp 에이전트는 반복적이고 시간이 많이 소요되는 워크플로우를 처리하여 업무 부담을 덜어주는 자율적인 팀원처럼 작동합니다. 활성화되면 작업 공간 전반의 활동을 모니터링하며, 노트에서 작업 생성, 문서 요약, 상태 업데이트 초안 작성, 채널 내 질문 답변 등 AI 워크플로 자동화를 강화합니다.

스페이스, 폴더, 목록 또는 채팅 채널 전반에 ClickUp AI 에이전트 배포

빠르게 시작하려면 일상 워크플로우에 맞춰 설계된 사전 구축 에이전트를 활성화하고, 팀에 맞게 트리거, 액션 및 지식 소스를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

한 번의 클릭으로 활성화할 수 있는 기능은 다음과 같습니다:

주간 보고서 에이전트: 선택한 시간에 주간 요약 보고서를 게시하여 팀이 항상 진행 상황을 공유하고 동기화할 수 있도록 합니다.

일일 보고서 에이전트: 업무 진행 상황을 유지하고 장애 요소를 가시화하기 위해 자동으로 일일 업데이트를 전송합니다.

팀 StandUp 에이전트: 매일 팀원들이 진행한 업무를 요약해 제공합니다 — 비동기 StandUp에 최적화

답변 에이전트 (자동 답변 에이전트): 작업, 문서, 채팅에서 검증된 정보를 활용하여 채널 내 질문에 답변합니다.

더 정교한 프로세스를 위해 코딩 없이 직접 맞춤형 에이전트를 구축하여 작업을 자동화하는 데 AI를 활용할 수도 있습니다. 예를 들어, 인사팀은 지원서 접수 심사, 적합성 평가, 자격 요건 자동 요약 등을 수행하도록 에이전트를 설정할 수 있습니다.

개인 AI 에이전트를 만들 준비가 되셨나요? 단 20분 만에 단계별로 완료된 방법을 확인하세요. 👀

ClickUp의 AI 프라이버시 설정 ClickUp Brain 및 BrainGPT는 귀하의 작업 공간 내에서 데이터를 처리하며, 외부 모델 훈련을 위해 콘텐츠를 사용하지 않습니다. AI 기능이 접근하는 내용을 귀하가 제어하며, 모든 처리는 ClickUp의 엄격한 보안 및 규정 준수 기준 하에 이루어집니다.

ChatGPT(채팅) 삭제하고 ClickUp으로 전환하기

단순한 정리 이상의 의미로, ChatGPT 기록을 삭제하는 것은 데이터의 개인 정보 보호, 민감한 작업 보호, AI 상호작용에 대한 통제권 유지와 직결됩니다. 오래된 채팅 삭제, 기록 비활성화, 계정 영구 비활성화 등 어떤 방법을 선택하든, 이러한 단계를 통해 AI 사용이 안전하고 체계적이며 스트레스 없이 유지될 수 있습니다.

빠른 답변을 위해 ChatGPT를 계속 사용할 수는 있지만, 여러 도구에서 작업, 프로젝트, 팀 협업을 모두 관리하는 것은 복잡해질 수 있습니다. 바로 이때 업무용 모든 것 앱인 ClickUp이 해결책이 됩니다.

ClickUp Brain으로 작업 공간에서 즉시 맥락을 이해하는 인사이트를 얻고, ClickUp BrainGPT로 연결된 앱 전반에 AI 지원을 확장하며, AI 에이전트로 반복적인 워크플로우를 자동으로 처리하세요.

모든 일을 한곳에 모아 관리하려면 ClickUp에 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문 (FAQ)

아니요. ChatGPT에서 채팅을 삭제하면 영구적으로 제거되며, 계정이나 기기에서 복구할 수 없습니다.

아니요, 삭제된 채팅 내용은 저장되거나 OpenAI 모델 훈련에 사용되지 않습니다. 제거된 콘텐츠는 더 이상 훈련 데이터의 일부가 아닙니다.

채팅 내용은 사용자가 삭제할 때까지 OpenAI 서버에 저장됩니다. 임시 채팅은 저장되지 않으며 세션이 종료되면 자동으로 사라집니다.

네. 특정 기기에서만 채팅을 삭제할 수 있지만, 계정에서 삭제하면 해당 계정에 연결된 모든 기기에서 채팅이 완전히 제거됩니다.