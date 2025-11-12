챗봇을 넘어: 진정한 AI 전환을 위해 최고의 인재를 체계화해야 하는 이유

AI 전환이 실제로 무엇을 의미하는지에 대한 근본적인 오해가 존재합니다. 이러한 혼란은 기업들이 구축하고 있다고 믿는 경쟁 우위를 잃게 만들고 있습니다.

대부분의 리더들은 AI가 주로 기계적이고 일상적인 작업에 유용하다고 믿습니다. 그들은 이를 지루하고 반복적인 작업을 제거하여 인간이 '진짜 일'에 집중할 수 있게 하는 수단으로 봅니다. 이러한 표면적인 값에는 일리가 있지만, 이는 변혁적 잠재력을 완전히 간과한 불완전한 그림입니다.

맥킨지(McKinsey)는 AI가 깊이 통합된 핵심 기능에서 생산성이 최대 45%까지 향상될 것으로 추정합니다.

진정한 AI 네이티브 기업은 단순한 작업을 자동화하는 데 그치지 않습니다. 최고의 인간 전략가들이 보유한 분야별 전문성을 포착하고, 이를 AI를 활용해 체계화합니다.

그 의미와 모든 것을 바꾸는 이유를 설명해 드리겠습니다.

AI 전환에서의 도메인 전문성 격차

자주 목격하는 시나리오가 있습니다: 기업이 AI 전환을 추진하기로 결정합니다. 중앙 집중식 AI 팀이나 기술 인력을 배정해 조직 전반에 AI 기반 워크플로우를 구축합니다. 선의를 가진 이들은 다양한 비즈니스 프로세스를 운영할 AI 로직을 만들기 시작합니다.

문제는? 그들은 해당 프로세스에 대한 심층적인 전문 지식이 부족합니다.

마케팅 분야의 간단한 예시를 들어보겠습니다. IT 팀이나 중앙 집중식 AI 팀이 마케팅 캠페인 운영을 위한 모든 AI 로직을 직접 만들려고 한다면, 그들은 ClickUp에서 캠페인을 효과적으로 운영하는 방법에 대해 충분히 알지 못할 것입니다. 그들은 우리의 최고의 실행 방식, 모든 맥락이 어디에 존재하는지, 경험 많은 마케터들이 순간적으로 전략적 결정을 내리는 방식을 이해하지 못할 것입니다.

도메인 맥락을 이해하지 못하는 중앙 집중식 AI 팀은 종종 미묘한 차이를 놓치는 자동화를 만들어내며, 이는 결국 투자 수익률(ROI)을 저해합니다.

제가 목격한 최고의 조합이자 진정한 AI 전환의 길은 AI 전문가(내부 또는 외부)가 해당 분야 전문가와 긴밀히 일하여 키 비즈니스 프로세스를 체계화하고 원활한 운영을 보장할 때입니다.

바로 그때 마법이 일어납니다. 바로 그때 진정한 변혁을 이루게 됩니다.

격차를 해소하려면 AI 전문가와 비즈니스에 대한 깊은 이해를 가진 사람들 간의 긴밀한 협력이 필요합니다.

그때 마법이 일어납니다. 그때 진정한 변혁을 이루게 됩니다.

변혁이 일을 하고 있음을 알 수 있는 방법

수작업에서 통합된 AI 기반 생산성으로의 전환

어떤 양식의 AI 전환을 달성했는지 알 수 있는 기준은 바로 '레버리지'입니다. 귀사 내 각 개인이 창출하는 레버리지는 어떤 양식인가요?

한 팀원이 전체 프로세스를 책임지고 있다고 가정해 보세요. 그 한 사람의 일 부담을 덜어주고 해당 프로세스 각 단계에 AI 에이전트를 배치할 수 있다면, 그 사람은 이제 해당 프로세스를 실행하기 위해 에이전트 팀을 관리하는 책임을 맡게 될 뿐만 아니라:

⬆️ 일 완료 속도에서 효율성 향상

⬆️ 생산성 향상 : 완료된 일의 증가

⬆️ 일의 양에서 생산성 향상

⬆️ 일 자체의 품질이 향상됩니다

이러한 메트릭들은 가시적입니다. 측정 가능합니다. 그리고 여러분이 올바른 길을 가고 있는지, 아니면 단순히 AI 쇼를 연출하고 있는지 보여줄 것입니다.

컨텍스트 부족은 저품질 AI 결과물로 이어져 신뢰를 훼손하고 tool 과다 사용을 부추깁니다. 진정한 AI 전환은 도메인 전문성을 워크플로우에 직접 내재화하여 이 악순환을 끊어야 합니다. 실질적 결과를 창출할 준비가 되셨나요? 전략적 이니셔티브 실행 AI 플레이북을 살펴보고 AI로 전략을 실행으로 전환하는 방법을 확인하세요! 지금 바로 플레이북을 읽어보세요! 전략적 이니셔티브 실행 / AI 플레이북

아무도 언급하지 않는 유사점

모두가 AI 전환과 디지털 전환을 비교하려 합니다. 하지만 지금 우리가 처한 시점에 대한 중요한 통찰을 제공하는 더 흥미로운 비교가 있다고 생각합니다.

많은 산업과 분야는 진정한 디지털 전환을 이루지 못했습니다.

디지털 전환이 '끝났다'는 가정이 있지만, 이는 정확하지 않습니다. 여전히 많은 산업 분야에서 약속된 혜택을 완전히 실현하지 못한 기업들을 목격할 수 있습니다.

인터넷이 어떻게 확산되었는지 생각해 보세요. 1990년대 후반과 2000년대 초반에는 필요한 인프라 구축이 엄청나게 비싸고 노동 집약적이었습니다.

전선을 깔아야 했습니다

당신은 방대한 현장 인프라가 필요했습니다

결과? 많은 기업과 지역이 자원이 부족하거나 인프라가 미비하거나 조직 용량이 부족해 뒤처지게 되었습니다.

10년이 지나자 모바일이 모든 것을 바꿔놓았습니다. 모바일은 훨씬 덜 견고한 인프라로도 모든 사람의 손에 인터넷을 쥐어주었습니다. 세계의 수많은 지역이 한 세대 기술 발전을 건너뛰고 즉시 인터넷에 접속했습니다. 그리고 그들은 본격적으로 달려나가기 시작했습니다.

AI 전환에서도 동일한 현상이 발생하고 있습니다. 디지털 전환을 진정으로 도입하거나 그 혜택을 누려본 적 없는 산업과 기업들이 존재합니다. 예를 들어 회사를 디지털화하는 데 드는 시간과 노동 집약적인 과정을 거치는 대신, 이제 AI 시대에 기술 기반 기업이 무엇이어야 하는지를 근본적으로 재고할 기회가 생겼습니다.

기업들은 그 어느 때보다 빠르고 쉽게 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 구축할 수 있습니다. 기존에 거쳐야 했던 단계를 건너뛰어 진정한 변혁을 이룰 수 있습니다.

바로 이 점이 주목할 만한 유사점입니다. 바로 이 점이 리더들이 포착해야 할 기회입니다.

ClickUp 설문조사에 따르면 지식 근로자의 45%가 자동화를 고려했으나 아직 시작하지 않은 것으로 나타났습니다. 이는 대부분의 조직에서 의도와 실행 사이의 격차를 보여줍니다. 출처: ClickUp 자동화 설문조사 (2025년 5월)

이는 기술적 측면과 문화적 측면 모두를 아우르며, 어느 하나도 생략할 수 없습니다.

사람들이 AI 전환이 기술적인 측면이 더 큰지 문화적인 측면이 더 큰지 묻는다면, 그 답은 분명히 둘 다입니다. 효과적인 변화 관리, 문화적 수용, 그리고 상향식 실행 없이는 어떤 기술도 실패할 운명입니다.

사람들은 새로운 기술과 변화에 쉽게 위축되거나 두려움을 느끼곤 합니다. 특히 자신의 역할이나 앞으로 어떻게 기여할지 이해하지 못할 때 더욱 그렇습니다.

이것이 바로 분야별 전문가와의 협업이 매우 중요한 이유입니다. AI 전환을 실현할 때, 사람들은 자신이 코드 때문에 일자리를 잃거나 /AI 때문에 역할을 잃는 것이 아님을 이해해야 합니다. 그들은 이 새로운 패러다임에서 자신의 역할에 대한 명확한 이해가 필요합니다.

대부분의 기업이 프레임워크 설정에서 흔히 범하는 실수는 이렇습니다. 그들은 기계적이고 평범하며 반복적인 작업 제거에만 집중합니다. 물론 그 또한 값의 일부이지만, 이는 기술의 역량을 제대로 활용하지 못하는 것입니다. 솔직히 말해, 사람들에게 그다지 흥미롭지도 않습니다.

진정한 변혁은 사람들이 원하지만 해내지 못했던 일을 할 수 있도록 그들의 시간, 에너지, 창의성, 전략을 잠금 해제에 있습니다. 원하지 않아서가 아니라, 할 수 없었기 때문입니다.

그 프레임은 매우 중요합니다. 바로 그 프레임 덕분에 기술적 차원과 문화적 차원이 성공적으로 교차합니다.

💡 전문가 팁: AI 도입을 '제거'가 아닌 '해방'으로 프레임하세요. 반복적인 작업 대신 전략적인 일에 집중할 수 있도록 팀을 자유롭게 하는 것입니다.

마침내 /AI가 내게 와닿은 순간

솔직히 말하자면: 2022년 말 ChatGPT가 처음 출시되었을 때, 저는 그저 인상적이라고 생각했습니다. 재미있는 장난감 같았죠. 하지만 진정한 값이 무엇일지는 이해하지 못했습니다.

복잡한 다단계 워크플로우에서 AI와 핵심 일 tools를 결합할 수 있다는 걸 보고 나서야 비로소 이해가 되었습니다.

단순히 요구 시 답변을 얻거나 정보를 종합하거나 평범한 문구를 작성하는 것이 목표가 아니었습니다. AI에 강력한 지침을 제공하는 제공자가 되어 실제 일이 이루어지는 시스템과 통합하는 것이 핵심이었습니다.

영업 및 마케팅 관점에서 이는 AI 결과물과 산출물을 CRM, 마케팅 자동화, 영업 자동화, 영업 참여 tools와 통합하여 영업 및 마케팅 전문가의 업무 효율을 실질적으로 개선하는 것을 의미했습니다.

가장 복잡한 워크플로우조차 체계화할 수 있다는 깨달음이 저에게 큰 계기가 되었습니다. AI는 단순히 A에서 B로 이동하는 데 유용한 도구가 아닙니다—A부터 Z까지의 전체 여정을 포착할 수 있습니다.

푸시 기반 AI가 역학을 어떻게 바꾸는지 보며 제 관점이 바뀌는 걸 느꼈습니다. 워크플로우가 깊이 통합되면 AI는 쿼리를 기다리지 않습니다. 사람들이 이미 일하는 장소에 직접 맥락과 실행을 전달하죠—챗봇을 거칠 필요도 없습니다.

팀원이 제품 출시 예정일과 같은 키 프로젝트 세부 사항을 문의하면, ClickUp Agent는 관련 논의 내용과 문서에서 즉시 답변을 찾아냅니다. 이 예시에서 AI 에이전트는 명확하고 맥락에 맞는 답변을 제공합니다:

ClickUp의 AI 기반 답변

저는 비즈니스 인텔리전스(BI)를 통해 소프트웨어 분야에서 성장해 왔으며, AI 시대에도 상당한 유사점을 발견합니다. BI의 주요 과제 중 하나는 사람들이 올바른 질문을 도출하는 데 어려움을 겪는다는 점입니다. 이는 분석에서 가장 까다로운 부분이자, AI와 효과적으로 상호작용하는 데 있어서도 가장 어려운 측면입니다.

ChatGPT에 로그인해서 깜빡이는 커서를 보며 "이제 뭘 하지? 하이쿠를 써 달라고?"라고 생각한다면, 그건 AI를 제대로 일하게 만드는 방법이 아닙니다.

워크플로우를 체계화하고, 비즈니스에 대해 반드시 질문해야 할 사항을 미리 설정하며, 사용자가 이미 있는 곳에서 바로 그 정보를 제공하는 것—바로 이것이 모든 것을 바꿉니다. 사용자는 AI가 이를 구동한다는 사실을 알 필요 없습니다. 결과물만 필요할 뿐입니다. 그리고 그 결과로 더 빠르게 일을 처리해야 합니다.

그 워크플로우 조정 능력은 오늘날 제가 AI를 바라보는 방식을 계속해서 모양을 만들고 있습니다.

대담한 움직임은 (올바른 방향으로) 빠르게 진행 중입니다

리더들이 취해야 할 과감한 조치는 의외로 간단합니다: 움직이세요.

말이 좀 우습게 들릴 수도 있지만, 빠르게 움직이는 것, 그리고 올바른 방향으로 빠르게 움직이는 것에는 진정한 경쟁 우위가 있습니다. 속도와 방향 모두 중요합니다.

컨텍스트가 제대로 통합되도록 보장해야 합니다. 그래야 AI가 생성하는 결과가 실제로 비즈니스에 중요한 사항에 맞춰져 있다는 확신을 가질 수 있습니다.

그런 다음 회사 내 진정한 전문성을 지닌, 최고의 실행 방식이 무엇인지 아는 적절한 인력이 여러분이 구축하는 AI 에이전트와 워크플로우를 체계화하는 데 적극적으로 참여하도록 해야 합니다.

ClickUp이 진정한 AI 변혁을 가능케 하는 방법

직원 절반 이상(57%)이 문서나 지식 기반을 검색하며 정보를 찾는 데 시간을 낭비합니다. 정보를 찾지 못할 경우 6명 중 1명은 과거 이메일, 노트, 스크린샷을 뒤져서라도 정보를 조각조각 맞춰야 합니다. ClickUp Brain은 전체 작업 공간과 연결된 앱 생태계에서 AI 기반 즉각적인 답변을 제공하여 검색을 끝냅니다. 따라서 매번 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 출처: ClickUp 지식 관리 설문조사 (2025년 3월)

ClickUp이 독립형 AI tools와 근본적으로 다른 점은 바로 여기입니다: 우리는 모든 맥락을 통합합니다.

우리는 여러분의 일 방식을 알고 있습니다. 구성원을 알고 있습니다. 일의 완료 방식을 알고 있습니다. 팀의 권한 구조를 파악하여 구성원이 필요한 정보만 볼 수 있도록 합니다. 여러분의 비즈니스를 이해합니다.

ClickUp Brain MAX는 팀, 문서, 권한을 깊이 이해합니다. 음성 인식 기능을 통해 요청 사항을 말하기만 하면, ClickUp Brain MAX가 즉시 완벽한 형식의 실행 가능한 메시지로 변환합니다. 자동으로 적절한 담당자를 태그하고 올바른 문서를 연결해 줍니다.

ClickUp Brain MAX의 상황 인식 멘션과 스마트 링크는 협업을 원활하게 만들어, 항상 적절한 사람이 정확한 정보를 확인할 수 있도록 보장합니다.

이는 프라이버시, 보안, 신뢰할 수 있는 결과물 측면에서 엄청난 이점입니다.

AI 활용은 단순히 생산량 확대나 양적 극대화가 아닙니다. 완료한 신뢰성을 바탕으로 품질을 향상시키는 것이 핵심입니다. 비즈니스 핵심 기능을 AI에 맡긴다면—당연히 그래야 하며, ClickUp이 이를 가능케 합니다—그 결과물의 품질을 신뢰할 수 있어야 합니다.

ChatGPT, Gemini, Claude, 심지어 Copilot 같은 독립형 tools은 고립되어 있습니다. 이제 이들은 가벼운 프로젝트 관리 기능을 추가하고 있는데, AI에 질문해도 그 콘텐츠를 활용해 작업, 프로젝트, 문서 등에 실질적인 변화를 이끌어내지 못한다면 아무 값이 없다는 사실을 깨달았기 때문입니다.

그러나 이러한 tools들은 여전히 일의 실제 수행 장소와 근본적으로 분리되어 있어, 일 확산(Work Sprawl) 을 초래합니다. 즉, 작업, 업데이트, 지식이 여러 플랫폼에 흩어져 있는 상태를 말합니다.

ClickUp Brain은 일을 플랜하고, 수행하고, 논의하는 작업 관리 플랫폼 내에 존재합니다. 워크플로우에 AI를 내장할 수 있습니다. 주변 에이전트는 질문에 답변하고, 관련 작업을 식별하며, 워크플로우를 진행시키고, 새로운 작업을 생성할 수 있습니다. 사용자가 무언가를 트리거했다는 사실조차 인지하지 못한 채로 말이죠.

ClickUp Brain의 프롬프트 또는 상호작용 필드 내에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 선호하는 모델을 선택하기만 하면 됩니다. GPT, Claude, Gemini 등 구독 및 통합 상태에 따라 다양한 옵션이 제공됩니다.

ClickUp Brain의 대규모 언어 모델(LLM) 통합으로 의사결정을 개선하세요. 워크플로우에 맞춤화된 AI 인사이트를 확보하세요.

이것이 바로 융합형 AI 작업 공간의 힘입니다. 진정한 AI 변혁을 가능케 하는 핵심입니다.

진정한 AI 전환의 모습

진정한 AI 전환은 구매한 AI tool의 수나 시작한 'AI 프로젝트'의 규모로 측정되지 않습니다. 이는 레버리지로 측정됩니다—최고 인재의 전문성이 /AI 에이전트를 통해 포착, 체계화, 확장될 때 그들이 달성할 수 있는 성과가 얼마나 더 커지는지로 평가됩니다. 예시, ClickUp Agent는 수동 입력을 기다리지 않고 채팅 참여도를 기반으로 즉시 적절한 담당자에게 작업을 할당합니다. 이를 통해 전문가들은 고부가가치 일에 집중할 수 있으며, 그들의 지식과 결정은 팀 전체에 원활하게 확장됩니다. 이것이 진정한 AI 변혁의 힘입니다—전문성을 자동으로 실행으로 전환하는 것입니다. 실전 AI 에이전트: 작업을 즉시 적합한 담당자에게 배정하여 팀이 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 지원합니다

이는 AI가 채팅봇 인터페이스에 고립되지 않고 완전한 비즈니스 맥락 속에서 작동할 때 조직이 생성하는 결과물의 품질과 신뢰성으로 측정됩니다.

그리고 그 성과는 팀이 항상 해보고 싶었지만 시간, 에너지, 용량이 부족해 이루지 못했던 일을 실제로 완료하고 있는지로 측정됩니다.

이것이 추구할 가치가 있는 변혁입니다. /AI 시대에 선도 기업과 후발 기업을 가를 경쟁 우위입니다.

성공할 기업들은 AI를 단독으로 실험하는 곳이 아닙니다. 그들은 분야별 전문성, 워크플로우 조정, 통합된 맥락을 결합하여 일의 완료됨 방식을 근본적으로 재고하는 기업들입니다.

변화를 할 것인지가 문제가 아니라, 어떻게 할 것인지가 핵심입니다. 변화의 선두에 설 만큼 빠르게 움직일 것인지, 아니면 챗봇에게 어떤 질문을 해야 할지 고민하는 사이 경쟁사들이 앞서가는 모습을 지켜볼 것인지가 문제입니다.

ClickUp과 함께 AI 전환 여정을 시작하세요

AI 전환 매트릭스 발견하기 : 조직의 현재 상태를 평가하고 주변형 AI(Ambient AI)로 가는 길을 지도하세요. ClickUp Brain의 실제 작동 모습 확인하기 : 통합된 컨텍스트가 어떻게 신뢰할 수 있는 비즈니스 핵심 AI 결과를 가능하게 하는지 경험해 보세요. 저희 팀과 연결하세요 여러분의 분야별 전문성을 체계화하고 AI 기반 워크플로우를 구축하는 방법을 알아보십시오.

카일 콜먼은 ClickUp의 글로벌 마케팅 부사장으로, 시장 진출 전략을 주도하며 조직이 진정한 AI 전환을 달성하는 방법을 이해하도록 돕습니다. 영업, 마케팅, 비즈니스 인텔리전스 분야의 풍부한 경험을 바탕으로, 카일은 기업이 전문성을 체계화하고 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 복잡한 워크플로우를 조율하도록 지원하는 데 특화되어 있습니다.

AI 전환을 위한 전문성 체계화에 관한 자주 묻는 질문

전문성을 체계화한다는 것은 최고의 인재들이 내리는 판단과 전략을 포착하여 그 지식을 AI 워크플로우에 내재화하는 것을 의미합니다. 단순한 작업 자동화가 아닌, 전문가들이 수행하는 방식 그대로 일을 실행하는 지능형 시스템을 통해 인간의 전문성을 확장하는 것입니다.

도메인 맥락이 없는 AI는 일반적인 결과만 산출합니다. 도메인 전문가는 의사 결정 방식, 중요한 모범 사례, 예외 사항을 알고 있습니다. AI 개발자와 주제 전문가를 결합하면 자동화가 실제 비즈니스 인텔리전스를 반영하도록 보장됩니다.

AI 전환의 효과를 '레버리지'로 측정하세요—직원들이 얼마나 더 많은 것을 완료할 수 있는지입니다. 작업 완료 시간 단축, 생산량 증가, 품질 향상, 그리고 워크플로우 전반에 걸친 측정 가능한 효율성 향상을 확인하세요.

ClickUp Brain은 사람, 데이터, 프로세스를 하나의 통합 AI 작업 공간에 연결합니다. 도메인 전문성을 포착하고, 다단계 워크플로우를 자동화하며, 플랜과 협업이 이루어지는 현장에서 직접 일을 실행하는 AI 에이전트를 구동합니다.