10가지 최고의 음성 인식 텍스트 변환 Chrome 확장

빈 문서를 열고 글을 쓰려 합니다. 5분이 지나도 커서만 바라보며, 생각은 타이핑 속도보다 훨씬 빠르게 달려갑니다. 실행해야 할 사항들은 사라지고, 글쓰기는 갑자기 귀찮은 일이 되어버립니다.

이제 말로만 표현해 보세요—이메일, 회의 노트, 심지어 블로그 초안까지—말한 내용이 즉시 화면에 나타나는 모습을 지켜보세요.

실제로 해볼 준비가 되셨나요? 더 빠르고 접근성 높은 일을 위해 음성을 텍스트로 변환해주는 최고의 음성 인식 Chrome 확장 몇 가지를 엄선해 소개합니다.

지금 바로 시작해 보세요! 🎤

주요 음성 인식 텍스트 변환 Chrome 확장 한눈에 보기

번거로움 없이 음성을 텍스트로 변환해 주는 최고의 tools를 한눈에 살펴보세요:

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 구조화된 협업이 필요한 소규모부터 대규모 팀을 위한 통합 음성 노트 및 작업 문서화 기능 ClickUp Brain MAX 음성 입력, 온라인 회의용 AI 노트테이커, 음성 클립, 문서, AI 컨텍스트, 작업 연결 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Fireflies. ai 자주 회의를 진행하는 전문가 및 팀을 위한 가상 회의 자동 필기 및 요약 기능 실시간 필기, AI 요약, 다국어 지원, AskFred 무료; 유료 플랜은 월 18달러부터 시작 Tactiq 공유된 회의 내용의 명확성과 통찰력이 필요한 팀을 위한 ChatGPT 요약 기능이 포함된 실시간 회의 필기 실시간 자막, AI 작업 항목, 후속 조치 초안 작성 Free; 유료 플랜은 월 $12부터 시작 Speechnotes 개인 또는 단독 콘텐츠 제작자를 위한 웹 페이지 전반의 빠른 음성 입력 플로팅 마이크, 가볍고 간편한 무료; 유료 플랜은 월 $1.9부터 시작합니다 Notta 여러 언어를 다루는 소규모 팀이나 개인을 위한 빠르고 정확한 필기 높은 정확도, 다국어 대화 지원 무료; 유료 플랜은 월 $13.49부터 시작합니다 Transkriptor 개인 또는 소규모 팀을 위한 다양한 사용 사례에 대한 정확한 필기 변환으로 경제성을 필요로 하는 분들에게 적합합니다 100개 이상의 지원 언어, 파일 업로드, 회의 내용 캡처 무료; 유료 플랜은 월 $19.99부터 시작합니다 Voice In 빠른 해결책을 원하는 분들을 위한 모든 브라우저 텍스트 필드에 음성 입력 실시간 음성 인식, 모든 텍스트 필드 지원 무료; 유료 플랜은 월 $9.99부터 시작합니다 립서프 강력한 기능과 접근성 중심 사용자를 위한 음성 기반 브라우저 제어 음성 내비게이션, 음성 입력 명령어, 매크로 지원 무료; 유료 플랜은 월 $4부터 시작 MeetGeek AI 회의 전용 고급 솔루션을 찾는 팀을 위한 자동 회의 기록 + 인사이트 AI 요약, 분석 대시보드, 글로벌 검색 무료; 유료 플랜은 월 $19부터 시작 SpeechText. AI 개인 사용자나 신속한 필기가 필요한 팀을 위한 믿을 수 있는 브라우저 기반 필기 서비스 마이크 캡처, 즉시 다운로드, 브라우저 오디오 Free; 유료 플랜은 180분 녹취 분량 기준 월 10달러부터 시작

음성 인식 텍스트 변환 Chrome 확장 선택 시 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

음성 인식 텍스트 변환 Chrome 확장 선택 시 고려할 사항은 다음과 같습니다:

정확한 음성 인식: 소음이 많은 환경에서도 일관되게 음성을 포착하고 다양한 억양을 오해 없이 이해합니다

*스마트 형식: 구두점 자동 삽입, 단락 구분 및 '새 줄'이나 '마지막 단어 삭제' 같은 음성 명령어 인식 기능 제공

다국어 지원: 다국어 대화 중에도 원활하게 전환하며 수십 가지 언어로 음성 인식 및 텍스트 변환 가능

실시간 사용성: 확장 프로그램이 백그라운드에서 음성을 텍스트로 변환하는 동안 Google Docs, Gmail 또는 회의 채팅에 직접 입력하세요

간편한 내보내기: TXT, PDF, 문서 등 다양한 형식으로 녹취록을 다운로드하여 신속한 업무 인수인계 및 문서화를 지원합니다

*강력한 보안: 회의 녹취록이 제3자 AI 제공자에 의해 저장, 판매되거나 학습 자료로 활용되지 않도록 하여 오디오 데이터의 개인을 보호합니다

간편한 설정: *빠르게 설치하고, 브라우저 속도 저하 없이 실행하며, 단일 단축키로 즉시 음성 입력을 활성화하세요

🧠 재미있는 사실: 1962년 IBM이 '슈박스'를 선보였을 때, 이 시스템은 단 16개의 말소리 단어와 숫자만 인식할 수 있었습니다. 그럼에도 당시에는 획기적인 기술이었으며 현대 음성 인식 기술의 초석을 마련했습니다.

최고의 음성 인식 텍스트 변환 Chrome 확장

다음은 저희가 선정한 최고의 텍스트-to-Speech Chrome 확장 프로그램입니다. 👇

clickUp의 소프트웨어 리뷰 방식* 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

1. ClickUp (통합 음성 메모 및 작업 문서화에 최적)

ClickUp Brain MAX로 400% 더 빠르게 일하세요 Brain MAX의 ClickUp Talk to Text로 생산성 향상

ClickUp은 일, 커뮤니케이션, 협업이 AI로 구동되는 올인원 작업 공간입니다. ClickUp Brain MAX는 그 힘을 데스크탑으로 확장합니다.

이 데스크톱 AI 앱은 ChatGPT, Gemini, Claude 같은 고급 AI 모델을 하나의 동반자 앱에 통합하여 여러 tools 사이를 오갈 필요가 없게 합니다. 게다가 ClickUp 작업부터 Google Drive, GitHub, OneDrive 등 디지털 세계 전체를 검색 가능하게 만들어줍니다.

그리고 가장 눈에 띄는 기능 중 하나는? ClickUp Talk to Text입니다. 말한 텍스트를 행동으로 전환하는 음성 인식 솔루션이죠. 또한 아이디어를 다듬고 맥락을 부여하며, 일의 다른 부분과 연결해 줍니다.

자연스럽게 말하고, 더 빠르게 일하세요

ClickUp의 Talk to Text로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

실수나 말더듬을 즉시 제거하고 음성을 읽기 쉬운 전문적인 품질의 텍스트로 다듬어 주는 AI 기반 정교한 음성 텍스트 변환 을 경험하세요

정확한 인식을 위해 맞춤형 용어, 이름, 일 전문 용어로 구성된 개인 사전 을 구축하세요

음성으로 작업, 문서 또는 팀원을 참조하여 상황 인식 멘션 과 링크를 추가하세요

*바로 가기 키(fn, shift + fn 또는 맞춤형 조합)로 핸즈프리 상태 유지

본인의 언어로 말하고 글로벌 언어 지원을 활용하여 50개 이상의 언어로 음성을 텍스트로 변환하세요

기록 내역에서 과거 음성 기록을 다시 확인하여 복사, 내보내기 또는 재생하세요*

ClickUp Brain MAX의 통합 검색으로 앱 간 파일을 즉시 찾아보세요

예를 들어 YouTube 스크립트를 작성 중이라고 가정해 보세요. 타이핑 대신 ClickUp Brain MAX를 열고 바로 가기를 누른 후 음성 입력을 시작하면 됩니다. 대략적인 음성 입력 내용이 대화 톤을 유지한 채 깔끔하고 카메라에 바로 담을 수 있는 완성된 대사로 즉시 다듬어집니다. 아이디어 흐름이 있을 때 바로 글머리 기호를 추가하거나 브레인스토밍 훅을 작성하고, 편집 작업까지 할당하세요. Brain MAX는 팀원을 위한 @멘션이나 ClickUp 문서 및 작업 링크를 자동으로 삽입해 참조 내용을 즉시 실행 가능한 상태로 만듭니다.

음성 입력 이상의 검색 및 연결 기능

Brain MAX는 작업 공간 전반을 관장하는 핵심 AI 엔진인 ClickUp Brain의 지능으로 구동됩니다. 작업, 문서, 댓글, 대화를 분석하여 상황에 맞는 응답을 제공합니다.

회의 요약 및 기타 기능을 위해 ClickUp Brain에 문의하세요

ClickUp Brain은 긴 스레드, 문서, 업데이트를 즉시 요약하여 모든 세부사항을 일일이 살펴보지 않아도 결정사항, 장애 요소, 다음 단계를 파악할 수 있게 해줍니다.

그리고 가장 좋은 점은? 모든 작업 항목이 ClickUp에서 실제 작업으로 전환되어 놓치는 일이 없습니다.

또한 '웹사이트 출시를 블록하는 요인은 무엇인가요?'와 같은 질문을 던지면 작업 공간에서 직접 추출한 맥락에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다.

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 진행, 장애 요소 및 우선순위를 강조하는 주간 업데이트를 작성하세요

시간 관리에 관한 2분짜리 YouTube 비디오 대본 작성하기

최근 팀 회의 노트를 글머리 기호가 있는 프로젝트 요약으로 변환해 주세요

ClickUp Brain이 몇 초 만에 손쉽게 필기를 완성하는 모습을 확인해 보세요. 🤩

ClickUp 최고의 기능

*회의에서 모든 말을 놓치지 마세요: ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 녹음하고 텍스트로 변환하세요. 요약 생성, 키 내용 추출, 다음 단계 제안 기능도 함께 제공됩니다

음성 클립 녹음 및 첨부 파일: ClickUp 음성 클립을 사용하여 작업, 댓글 또는 문서에 직접 빠른 업데이트, 피드백 또는 아이디어를 기록하세요 ClickUp 음성 클립을 사용하여 작업, 댓글 또는 문서에 직접 빠른 업데이트, 피드백 또는 아이디어를 기록하세요

준비된 템플릿 활용: 회의록부터 프로젝트 요구사항까지, 작업 및 문서용 회의록부터 프로젝트 요구사항까지, 작업 및 문서용 회의 노트 템플릿으로 워크플로우를 표준화하세요

문서 작성 및 연결: *미디어 삽입, 체크리스트, @멘션 기능을 갖춘 ClickUp Docs로 콘텐츠 초안 작성, 편집 및 공유

즉시 검색: 음성 메모, 문서, 작업 등 필요한 모든 것을 음성 메모, 문서, 작업 등 필요한 모든 것을 ClickUp Enterprise 검색으로 찾아보세요

즐겨찾기 tools와 연결하세요: *Slack, Google Drive, Zoom, Figma를 포함한 ClickUp 통합 으로 워크플로우를 확장하세요

ClickUp의 한도

ClickUp의 방대한 기능과 맞춤형 옵션은 처음에는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰가 이를 완벽하게 요약합니다:

ClickUp은 프로젝트 관리에 필요한 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 작업, 문서, 목표, 심지어 채팅까지. 사용 편의성과 팀을 온보딩할 때의 원활한 구현 과정이 정말 마음에 듭니다. 기능의 다양성은 놀라울 정도이며, 단순한 작업 목록부터 복잡한 애자일 스프린트까지 모든 상황에 맞춰 워크플로우를 조정할 수 있습니다. 깊이 있는 기능에도 불구하고 다른 tool과의 통합이 쉬워 별도의 노력 없이도 모든 것이 연결됩니다. 대시보드는 전체적인 시각을 제공하여 여러 프로젝트를 관리할 때 많은 시간을 절약해 줍니다. 거의 매일 사용하는데, 고객 지원도 좋은 경험을 했으며, 도움이 필요할 때마다 신속하게 응답해 주었습니다.

ClickUp은 프로젝트 관리에 필요한 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 작업, 문서, 목표, 심지어 채팅까지. 사용 편의성과 팀을 온보딩할 때의 원활한 구현 과정이 정말 마음에 듭니다. 기능의 다양성은 놀라울 정도이며, 단순한 작업 목록부터 복잡한 애자일 스프린트까지 모든 상황에 맞춰 워크플로우를 조정할 수 있습니다. 깊이 있는 기능에도 불구하고 다른 tool과의 통합이 쉬워 별도의 노력 없이도 모든 것이 연결됩니다. 대시보드는 전체적인 시각을 제공하여 여러 프로젝트를 관리할 때 많은 시간을 절약해 줍니다. 거의 매일 사용하는데, 고객 지원도 좋은 경험을 했으며, 도움이 필요할 때마다 신속하게 응답해 주었습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면 응답자의 12%는 회의가 과밀하다고 느끼고, 17%는 회의가 너무 길다고 답했으며, 10%는 대부분 불필요하다고 생각합니다. 또 다른 ClickUp 설문조사에서 응답자의 70%가 가능하면 기꺼이 대리인을 회의에 보내겠다고 고백했습니다. 클릭업의 통합 AI 노트테이커가 완벽한 회의 대리인이 되어 드립니다! AI가 키 포인트, 결정 사항, 실행 항목을 모두 기록하는 동안 귀하는 더 값 일에 집중하세요. ClickUp Brain의 자동 회의 요약 및 작업 생성 기능으로 회의에 참석하지 못해도 중요한 정보를 절대 놓치지 않습니다. 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

2. Fireflies.ai (회의 자동 필기 및 즉각적인 요약 생성 최적화)

Fireflies.ai는 브라우저 내에서 AI 회의 보조 도구이자 AI 회의록 요약하는 AI로 활용되는 솔루션입니다. Chrome 확장 프로그램을 통해 Google Meet 회의에서 논의된 모든 것을 실시간으로 캡처할 수 있으며, 회의에 봇을 초대할 필요도 없습니다.

이는 특히 방해받지 않고 정확한 필사본과 실행 가능한 노트를 원하는 전문가들에게 유용합니다.

회의 기록 및 요약 외에도, 이 AI 회의 tool은 발언자별 발언 시간, 논의된 주제, 참가자 감정 등 회의 분석 기능도 제공합니다.

Fireflies.ai의 최고의 기능

AskFred 같은 AI tool로 회의 노트, 요약, 실행 항목을 생성하세요

100개 이상의 언어를 실시간으로 자동 감지 및 음성 인식

자동 화자 식별 기능으로 회의 중 화자를 자동으로 식별하세요

영업 팀, 스탠드업 미팅, 인터뷰용 템플릿으로 회의 요약문을 맞춤형으로 설정하세요

Fireflies 앱으로 대면 대화의 녹취록과 요약을 생성하세요

Fireflies.ai의 한도

Zoom/Teams와의 연동은 때때로 침습적으로 느껴집니다

AI 크레딧은 유료 플랜에서도 한도가 있어 일부 고급 기능 이용이 제한됩니다

Fireflies.ai 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $18

비즈니스: 사용자당 월 $29

기업: 사용자당 월 39달러 (연간 결제)

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

3. Tactiq (실시간 회의 필기 및 요약 기능에 최적)

via Tactiq

OpenAI에서 개발한 Tactiq는 프라이버시를 해치지 않으면서 실시간 회의 필기를 간소화합니다. 이 필기 소프트웨어는 회의가 진행되는 동안 발화자별 필기 내용을 제공하여 키 사항, 결정 사항 및 책임을 적절한 담당자에게 쉽게 귀속시킬 수 있게 합니다.

Google Meet, Zoom, Microsoft Teams에서 실시간 회의 내용을 텍스트로 변환할 수 있습니다. 기본적인 텍스트 변환을 넘어, Tactiq는 과거 대화 검색이 가능하며 ClickUp, Notion, Google Docs, Slack과 같은 tools로 직접 notes를 내보낼 수 있습니다.

AI 워크플로우를 통해 회의 후 작업도 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 CRM 또는 지식베이스 업데이트, 티켓 생성 등이 포함됩니다.

Tactiq의 최고의 기능

AI에 맞춤형 질문을 하고, 이를 원클릭 자동화 작업으로 재사용하세요

회의 내용을 추출하여 팀원과 공유하세요

회의 노트를 음성 기록에서 바로 Jira 또는 Linear 티켓으로 전환하세요

태그, 라벨, 스크린샷을 녹취록에 추가하여 더 나은 문서화를 구현하세요

YouTube 자막 생성기를 통해 모든 YouTube 비디오에서 즉시 자막을 추출하세요

Tactiq의 한도

음량이 낮거나 불분명한 오디오는 tool이 단어를 잘못 또는 불완전하게 인식하게 할 수 있습니다

브라우저 외부에서는 Microsoft Teams를 지원하지 않아, Tactiq 대안들에 비해 사용성이 제한됩니다

Tactiq 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $12

팀: 사용자당 월 $20

비즈니스: 사용자당 월 $40

기업: 맞춤형 가격

Tactiq 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Tactiq에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌한 간략한 인사이트:

이제 음성을 텍스트로 변환하기 위해 사람이 필요하지 않습니다. 우리는 노트 담당자를 고용하기도 하지만 회의 녹음 파일을 놓치는 경우가 있어 회의록을 재구성하기가 매우 어렵습니다. 일부 단어를 인식하지 못하며 더 나은 음성 인식 기술이 필요합니다. 인도식 발음으로 말할 때 특정 단어들이 다른 의미로 변환되어 전체 맥락이 달라지기도 합니다.

이제 음성을 텍스트로 변환하기 위해 사람이 필요하지 않습니다. 우리는 노트 담당자를 고용하기도 하지만 회의 녹음 파일을 놓치는 경우가 있어 회의록을 재구성하기가 매우 어렵습니다. 일부 단어를 인식하지 못하며 더 나은 음성 인식 기술이 필요합니다. 인도식 발음으로 말할 때 특정 단어들이 다른 의미로 변환되어 전체 맥락이 달라지기도 합니다.

4. Speechnotes (페이지 전반에 걸친 빠른 음성 입력이 가장 적합)

via Speechnotes

Speechnotes는 타이핑보다 말하기를 선호하는 모든 사람을 위해 설계된 가벼운 음성 인식 및 음성 메시징 tool입니다.

무거운 회의 중심 tools와 달리, Speechnotes는 Chrome 브라우저 내에서 온라인 메모장처럼 일하여 실시간으로 음성 입력 노트 작성, 콘텐츠 초안 작성 또는 아이디어 기록이 가능합니다.

특히 작가, 학생, 의사 및 전문가들 사이에서 인기가 높습니다. 이들은 타이핑을 멈추지 않고도 생각을 정리할 수 있는 깔끔하고 방해받지 않는 스페이스를 원합니다. 실시간 음성 입력 외에도 Speechnotes는 사전 녹음된 오디오 및 비디오 파일을 몇 분 안에 정확한 텍스트로 변환합니다.

Speechnotes의 최고의 기능

수동 편집 없이 음성 명령어로 구두점 및 형식 지정 가능

구조화된 필사를 위해 타임스탬프, 자막, 화자 태그를 추가하세요

원활한 모바일 음성 입력을 위해 Speechnotes 안드로이드 앱 또는 TextHear iOS 앱을 다운로드하세요

다양한 형식(Word 또는 PDF 파일 포함)으로 녹취록을 내보낼 수 있습니다

Speechnotes의 한도점

이 확장 프로그램은 블루투스 마이크와 일하지 않아 무선 입력을 사용하는 사용자에게 불편을 주고 있습니다

앱이 저장된 노트를 가끔 잃어버리거나 수동 저장이 필요할 수 있습니다

Speechnotes 가격 정책

Free

프리미엄: 월 $1.9 (사용자당)

음성 텍스트 변환: $0.1/분

Speechnotes 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 1997년 이전에는 음성 인식 소프트웨어가 사용자에게 단어마다 멈추도록 요구했습니다. 이후 드래곤 내추럴리 스피킹(Dragon NaturallySpeaking)이 등장했는데, 이는 자연스럽고 연속적인 음성을 지원하는 최초의 상용 시스템이었습니다.

5. Notta (다양한 언어에 걸쳐 빠르고 정확한 필기 변환에 최적)

via Notta

Notta는 완료한 회의 기록 hub으로 위치합니다. 가장 두드러진 장점은 이중 언어 및 협업 워크플로우에 집중한다는 점입니다. 회의를 두 언어로 동시에 기록하고 번역할 수 있어 다양한 팀원들이 대화에 완전히 참여할 수 있도록 지원합니다.

편집 tool, 원클릭 AI 요약, Slack·Notion·Salesforce로의 원활한 공유 기능까지 더해져 Notta는 회의 후 업무 부담을 줄여줍니다.

Notta의 주요 기능

58개 언어로 음성 메모나 녹음된 대화를 최대 98% 정확도로 텍스트로 변환하세요

클립 기능을 사용하여 하이라이트를 공유하고 가장 중요한 부분만 배포하세요

내장형 대화형 에디터 에서 직접 녹취록을 편집하고 다듬으세요

AI 채팅으로 여러 녹음 파일을 검색하고 회의 내용을 요약하세요

DOCX, PDF, SRT, XLSX, TXT 등 다양한 형식으로 텍스트를 내보낼 수 있습니다

한도 없음

전사 정확도가 낮을 수 있으며, 발명된 단어나 잘못된 단어가 포함될 수 있습니다

일부 사용자는 오해의 소지가 있는 체험판 조건과 예상치 못한 청구 요금을 보고했습니다

Notta 가격 정책

Free

프로: 월 $13.49/사용자당

비즈니스: 사용자당 월 $27.99

기업: *맞춤형 가격

Notta 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Notta에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나에서 이렇게 표현했듯이:

다양한 억양(예: 남아프리카 영어)에도 상당히 정확한 필기 기능을 제공하며, 화자를 식별하고 꽤 훌륭한 요약본을 생성해 좋은 기초 자료가 됩니다. 필기 오류는 여전히 수정이 필요하지만, 요약은 좋은 출발점이지만 중요한 정보를 일부 누락하기도 합니다.

다양한 억양(예: 남아프리카 영어)에도 상당히 정확한 필기 기능을 제공하며, 화자를 식별하고 꽤 훌륭한 요약본을 생성해 좋은 기초 자료가 됩니다. 필기 오류는 여전히 수정이 필요하지만, 요약은 좋은 출발점이지만 중요한 정보를 일부 누락하기도 합니다.

6. Transkriptor (오디오 및 비디오 파일의 저렴하고 신뢰할 수 있는 음성 텍스트 변환에 최적)

via Transkriptor

Transkriptor는 강의, 인터뷰, 프레젠테이션에서 녹음된 콘텐츠, 즉 말한 내용을 빠르게 텍스트로 변환해야 하는 모든 사용자를 위해 설계되었습니다. 100개 이상의 언어를 지원하므로 국제 학생, 기자, 다국어 대화를 일상적으로 다루는 팀에게 다재다능한 선택지입니다.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams와 연동되어 회의 내용을 녹음하고 필사본을 생성합니다. 또한 필사본에서 발언자별 발언 시간, 감정 분석 등의 인사이트를 추출할 수 있습니다.

또한 자막 생성기, 오디오 번역기, AI 음성 녹음기, 팟캐스트 필사 기능을 갖춘 Transkriptor는 콘텐츠 제작 tool로도 활용되어 음성 콘텐츠를 재활용하여 더 넓은 범위로 배포할 수 있도록 지원합니다.

Transkriptor의 최고의 기능

화면, 카메라, 마이크 녹음을 동시에 캡처하는 Chrome 확장

파일을 직접 업로드하거나 YouTube에서 가져와 필기 및 요약하기를 활용하세요

긴 강의나 통화에서 키 포인트를 강조한 AI 기반 요약문을 생성하세요

녹취록을 검색 가능한 지식 기반으로 구축하여 손쉽게 참조하세요

Transkriptor의 한도

'음', '어' 같은 불필요한 말로 인한 추가 정리 작업의 어려움을 겪지 마세요

다중 화자 녹음에서 화자 구분 기능이 취약합니다

Transkriptor 가격 정책

Free

프로: 월 $19.99/사용자당

팀: 사용자당 월 $30

Transkriptor 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 1952년 벨 연구소는 초기 음성 인식 시스템 중 하나인 Audrey를 개발했습니다. 이 시스템은 0부터 9까지의 숫자만 인식할 수 있었으며, 훈련시킨 사람이 말했을 때만 작동했습니다.

7. Voice In (브라우저 텍스트 필드에 직접 음성 입력하기에 최적)

via Voice In

Voice In은 가볍지만 유용한 음성 인식 텍스트 변환 Chrome 확장으로, 웹상의 어디에서나 음성만으로 입력할 수 있게 해줍니다. 브라우저를 벗어나지 않고도 빠르고 정확한 음성 입력을 원한다면 Voice In이 믿을 만한 선택입니다.

내장된 구두점 명령어, 자동 텍스트 형식, 맞춤형 음성 바로 가기로 사용자의 워크플로우에 맞춰 조정됩니다. 이로 인해 이메일 작성, 양식 작성, 블로그 포스트 초안 작성, 심지어 CRM 입력 업데이트까지 더 빠르게 수행할 수 있습니다.

Voice In 주요 기능

복사 붙여넣기 없이 10,000개 이상의 웹사이트와 앱에 직접 음성 입력하세요

반복적인 편집과 자동화를 음성으로 수행할 수 있는 맞춤형 명령어 를 생성하세요

고급 모드로 여러 탭에서 동시에 음성 입력하세요

바로 가기로 즉시 언어를 전환하여 다국어 타이핑을 지원합니다

Voice In 한도

'쉼표'나 '기간' 같은 말로 표현된 구두점은 올바른 형식으로 변환되지 않고 그대로 텍스트로 변환될 수 있습니다

추가 브라우저 권한이 부여되지 않는 한, 이 확장 프로그램은 로컬 문서(예: PDF 또는 HTML 파일)에서는 작동하지 않습니다

Voice In 가격 정책

월간: $9.99/월 (사용자당)

연간: 사용자당 $59.99 (연간 청구)

평생 이용권: 사용자당 $149.99

Voice In 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Voice In에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰를 확인해 보세요:

Voice In의 가장 큰 장점은 이 Chrome 확장 프로그램이 편집 가능한 텍스트가 있는 거의 모든 웹사이트에서 원활하게 일한다는 점입니다. 단점이라면 특정 복잡한 명령어나 업계별 전문 용어가 가끔 오인해석될 수 있다는 점입니다.

Voice In의 가장 큰 장점은 이 Chrome 확장 프로그램이 편집 가능한 텍스트가 있는 거의 모든 웹사이트에서 원활하게 작동한다는 점입니다. 단점이라면 특정 복잡한 명령어나 업계별 전문 용어가 가끔 오인해석될 수 있다는 점입니다.

8. LipSurf (음성 명령어로 브라우저 기능 및 앱 제어에 최적)

via LipSurf

립서프(LipSurf)는 전체 브라우징 경험을 핸즈프리 음성 기반 워크플로우로 전환합니다. 타이핑과 클릭을 번갈아 가며 사용할 필요 없이, 음성 명령어로 스크롤, 링크 클릭, 비디오 시청 또는 실시간 장문 텍스트 작성이 가능합니다.

Google Docs에서 음성 입력부터 Reddit 탐색, YouTube 제어까지 웹 사용 습관에 맞춰 작동합니다. 더 나은 점은? 데이터 추적이나 광고 없이 Chrome에서 실행되어 음성 생산성과 프라이버시를 성공적으로 결합합니다.

립서프의 주요 기능

템플릿, 업무 용어 또는 반복 작업을 삽입하기 위한 맞춤형 음성 바로 가기를 개발하세요

오픈소스 플러그인 으로 기능을 확장하거나 직접 통합 솔루션을 구축하세요

클릭 그리드 명령어를 사용하여 웹페이지의 모든 영역을 음성으로 조작하세요

정밀한 워크플로우를 위해 음성 입력, 철자 확인 모드, 명령어 잠금 모드 간 전환 가능

LipSurf의 한도점

사용자들에 따르면 LipSurf는 버그가 발생할 수 있으며 때때로 예기치 않게 일을 멈춘다고 보고합니다

LipSurf는 Duolingo 같은 특정 웹사이트에서 항상 원활하게 기능하지 않습니다

립서프 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $4

프리미엄: 사용자당 월 $8

립서프 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 일부 병원에서는 외과의들이 수술 중 음성인식 텍스트 기능을 활용해 기기를 만지지 않고도 수술 노트를 받아 적습니다. 마이크는 수술실의 배경 소음을 걸러내도록 설계되었습니다.

9. MeetGeek AI (하이라이트 및 실행 항목과 함께 회의를 자동으로 캡처하는 데 최적)

* meetGeek AI 제공

MeetGeek AI는 통화에서 발생하는 모든 것을 포착하고 정리하며 자동화하도록 설계된 음성 인식 텍스트 변환 Chrome 확장 프로그램입니다. 자동으로 회의에 참여하고 녹음하며, 통화가 종료되는 즉시 구조화된 노트를 제공합니다.

이 앱은 Zoom, Google Meet, Teams, Webex는 물론 오프라인 대화까지 모든 회의를 기록해 줍니다.

MeetGeek의 AI 워크플로우는 인사이트를 즐겨찾기 tool과 동기화하여 살아있는 지식 기반을 구축하여 회의 부담을 줄여줍니다.

MeetGeek AI의 최고의 기능

봇이나 초대 없이 브라우저에서 바로 통화를 녹음하세요. MeetGeek Chrome Recorder 를 사용하면 됩니다

인터뷰, 온보딩, 영업 팀 통화, 팀 동기화 등을 위한 요약 템플릿을 맞춤 설정하거나 직접 생성하세요

회의 콘텐츠를 Slack, HubSpot, Notion, Google Drive를 포함한 7,000개 이상의 앱에 동기화하세요

100개 이상의 KPI로 대화 인텔리전스를 잠금 해제하세요. 참여도, 발언 시간, 회의 효율성을 추적합니다

MeetGeek AI의 한도

미리 계획되지 않은 회의 설정은 느림; 사전에 달력 예약 필요

언어 지원 옵션의 한도가 제한되어 다국어를 사용하는 사용자에게 불편을 초래할 수 있습니다

MeetGeek AI 가격 정책

Free

Pro: 월 $19/사용자당

비즈니스: 사용자당 월 39달러

기업: *사용자당 월 $59

MeetGeek AI 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 MeetGeek AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

MeetGeek은 회의를 자동으로 녹음, 필사 및 구조화하여 많은 시간을 절약해 줍니다. 키워드를 사용하여 필요한 순간을 빠르게 찾고 동료들과 발췌문을 공유하는 것이 매우 편리합니다. 때로는 음질이 좋지 않거나 대화에서 여러 언어가 사용될 경우 필사본에 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.

MeetGeek은 회의를 자동으로 녹음, 필사 및 구조화하여 많은 시간을 절약해 줍니다. 키워드를 사용하여 필요한 순간을 빠르게 찾고 동료들과 발췌문을 공유하는 것이 매우 편리합니다. 때로는 음질이 좋지 않거나 대화에서 여러 언어가 사용될 경우 필사본에 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.

10. SpeechText. AI (브라우저 내에서 빠르고 정확한 음성 텍스트 변환에 최적)

전사 정확도가 정말 중요한 순간, SpeechText. AI는 업계별 맞춤형 결과를 제공하는 유연성을 제공합니다.

일반적인 음성-to-텍스트 엔진에 의존하는 대신, 이 음성-to-텍스트 소프트웨어는 의료, 법률, 인터뷰, 팟캐스트 등 분야별 모델을 선택할 수 있어 전문 용어와 기술 용어가 처음부터 정확하게 인식됩니다.

오디오 또는 비디오 파일을 업로드하고 도메인을 선택하기만 하면, 나머지는 AI가 처리해 드립니다.

SpeechText. AI 최고의 기능

내장된 오디오 검색 엔진 을 활용하여 녹취록 내 특정 문구나 용어를 빠르게 찾아보세요

자동 구두점 및 형식 적용으로 깔끔한 결과물 생성

대화형 교정 tools를 사용하여 필사본을 편집하고 확인하세요

TXT, DOCX, PDF 등 다양한 형식으로 음성 인식 결과를 내보낼 수 있습니다

SpeechText. AI 한도

저가 플랜에서는 최대 파일 크기 한도(예: 20MB)가 적용되어 사용자가 대용량 오디오 파일을 수동으로 분할해야 할 수 있습니다

모바일 앱이 없어 데스크톱 또는 브라우저 기반 워크플로우로만 사용에 한도가 있습니다

SpeechText. AI 가격 정책

스타터: 180분 녹취당 $10

개인용: 380분 녹취당 $19

표준: 990분 당 $49

SpeechText. AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Chrome에서 음성 인식 텍스트 변환 기능 사용의 장점

Chrome의 텍스트 인식 기능을 활용하면 일 방식, 소통 방식, 생산성 유지 방식이 완전히 달라집니다. 더 빠른 음성 입력부터 향상된 접근성까지, 도입할 가치가 있는 이유는 다음과 같습니다:

생산성 향상 및 시간 절약:* 타이핑보다 빠르게 이메일, 보고서 또는 코드를 음성으로 입력하고, 멀티태스킹 중이거나 타이핑이 불가능한 상황에서도 손을 사용하지 않고 일하세요

향상된 접근성: 운동 장애, 시각 장애 또는 난독증과 같은 장애를 가진 사용자를 지원하여 디지털 공간을 더욱 포용적으로 만듭니다

향상된 문서화 및 협업: 회의, 웨비나 또는 수업 내용을 실시간으로 음성으로 받아쓰기하고, 음성 기반 노트 필기로 아이디어를 즉시 기록하세요

다양한 기능: 브라우저 검색, 탐색, 다국어 음성 텍스트 변환에 음성을 활용하거나 Google Docs, Zoom과 같은 앱과 연결하여 자동화된 워크플로우를 구축하세요

건강상의 이점: 장시간 타이핑 세션으로 인한 피로를 줄이고 반복적 스트레스 손상을 예방하세요. 목소리가 대신 일을 해줍니다

이제 당신의 목소리가 업그레이드되었습니다

대부분의 Chrome 음성 인식 확장 프로그램은 원시 텍스트 변환에서 멈춰 사용자가 직접 정리해야 하는 번거로움을 남깁니다. 일부는 앱 간 전환을 강요하고, 다른 일부는 프라이버시를 희생합니다.

ClickUp Brain MAX와 Talk to Text는 한 단계 더 나아갑니다. 음성-텍스트 변환을 작업 흐름의 자연스러운 확장처럼 느끼게 합니다. AI로 다듬어진 필사본, 다국어 지원, 맞춤형 어휘, 심층 통합을 통해 당신의 목소리가 즉각적인 생산성 tool로 변모합니다.

기본적인 음성 입력 기능을 넘어설 준비가 되셨다면, ClickUp에 무료로 가입하여 여러분의 말이 얼마나 매끄럽게 체계적인 일로 전환되는지 확인해 보세요.