YouTube 스크립트 작성을 AI로 자동화하는 방법

수십 년 전만 해도 아이들은 우주비행사, 의사, 엔지니어, 가수 같은 꿈을 꾸었습니다. 오늘날 더 많은 아이들이 YouTube 크리에이터가 되고 싶다고 말합니다. 솔직히 말해서, 이건 아이들만의 이야기가 아닙니다.

한 연구에 따르면 미국 성인의 54%가 풀타임 콘텐츠 제작자로 생계를 유지할 수 있다면 기꺼이 직장을 그만두겠다고 답했습니다.

물론 YouTube가 되는 건 단순히 녹화 버튼만 누르는 것만큼 쉽지 않습니다.

좋은 소식은 모든 것을 혼자서 할 필요가 없다는 점입니다. AI tools는 우리가 비디오 콘텐츠를 제작하고 대본 작성 과정을 시작하는 방식을 변화시키고 있습니다.

이 글에서는 /AI를 활용해 YouTube 스크립트 작성을 자동화하는 방법과 그 과정에서 얼마나 많은 부분이 완료됨 상태로 처리될 수 있는지 보여드립니다.

⭐ 기능 템플릿 ClickUp YouTube 템플릿은 디지털 제작 스튜디오처럼 작동하여 아이디어, 초안, 편집본, 캠페인을 한눈에 관리합니다. 번거로운 작업을 처리해 주므로 시청자와 진정으로 연결되는 비디오 제작에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 YouTube 템플릿으로 비디오 제작 파이프라인의 모든 단계를 체계적으로 관리하세요

왜 YouTube 스크립트 작성을 자동화해야 할까요?

퓨 리서치를 통해

YouTube는 미국에서 가장 인기 있는 소셜 미디어 플랫폼이며, 매분 업로드되는 콘텐츠의 양은 어마어마합니다. 그렇다면 핵심 질문은—끝없는 비디오의 바다 속에서 어떻게 눈에 띄고 YouTube 채널을 성장시킬 수 있을까요?

네, 품질이 무엇보다 중요합니다. 하지만 꾸준함이 시청자를 계속 찾아오게 하는 핵심입니다. 제작자들이 자신의 일상을 공유하는 레딧 스레드를 살펴보면, 일주일에 한 번 게시하는 것부터 매일 새로운 콘텐츠를 공유하는 것까지 모든 것을 확인할 수 있습니다.

한 제작자는 자랑스럽게 이렇게 공유하기도 했습니다,

저는 숏 영상을 매일 업로드합니다. 현재 101일 연속으로 101개의 숏 영상을 올리는 중이에요🙌

그런 커밋은 감동적이지만, 혼자서 모든 것을 해내려 한다면 따라가기 힘들게 느껴질 수 있습니다. 바로 이때 인공지능 tools가 매력적인 YouTube 콘텐츠 제작을 도와줄 수 있습니다.

이러한 AI 솔루션 대부분은 콘텐츠 공백을 메울 관련성 높은 키워드 제안을 통해 매력적인 스크립트 제작과 시청자 참여도 향상을 돕는 내장 tools를 함께 제공합니다.

AI 열차에 탑승해야 할 몇 가지 추가 이유:

소중한 시간을 절약하세요 /AI가 스크립트의 첫 번째 버전을 작성하도록 하여

업로드 일관성을 유지하세요 중요한 품질을 잃지 않으면서도*

빈 페이지를 응시하며 낭비하는 대신 편집과 창의성에 에너지를 집중하세요

이 모든 기능이 결합되어 YouTube 비디오 대본 작성을 그 어느 때보다 쉽게 만들어줍니다.

/AI를 활용한 YouTube 스크립트 자동화: 시작하기 위해 필요한 것들

YouTube 스크립트 자동화를 시작하기 전에 몇 가지 필수 사항을 준비하는 것이 좋습니다. AI는 명확한 지시를 제공할 때 가장 효과적으로 일하므로, 적절한 입력 자료와 tools를 준비하면 프로세스가 더 원활해집니다.

진정한 마법은 창의력과 AI 기반 tool을 결합할 때 일어납니다. 이 tool은 아이디어 브레인스토밍, 개요 작성, 언어 다듬기를 도와줍니다.

이렇게 하면 /AI가 반복적인 대본 작성 작업을 처리하는 동안 여러분은 어조와 스토리텔링 스타일을 직접 통제할 수 있습니다. ✍️

또한 목표 시청자층을 정의해야 합니다. 예시 튜토리얼 채널용 스크립트의 언어와 스타일은 엔터테인먼트용 스크립트와 매우 다를 것이기 때문입니다.

필수적으로 준비해야 할 사항은 다음과 같습니다: 대본 작성을 위한 명확한 비디오 주제 또는 틈새 시장

목표 고객층과 그들의 선호도에 대한 명확한 설명

ChatGPT, Jasper, ClickUp AI와 같은 AI YouTube 스크립트 생성기

초안을 다듬고 정리할 텍스트 에디터 또는 워크플로우 tool

검토 및 편집을 위한 시간을 설정하여 최종 스크립트가 여러분의 목소리를 반영하도록 합니다

📮 ClickUp 인사이트: 대부분의 사람들은 개인 생활에서 AI 사용에 개방적이지만, 절반 이상은 일에 도입하는 것을 주저합니다. 주요 이유는 우리가 자주 듣는 것과 같습니다: 기존 tools와 원활하게 연동되지 않는다, 배우기 복잡하게 느껴진다, 또는 보안 문제를 우려하기 때문입니다. 이제 작업 공간에 이미 통합되어 안전하게 사용할 수 있는 AI를 상상해 보세요. 바로 ClickUp Brain이 제공하는 기능입니다. 자연어 처리로 작동하며 채팅, 작업, 문서, 지식 간 격차를 해소하고 도입 장벽을 제거합니다. 필요한 정보를 찾는 데 클릭 한 번이면 충분하며, 계속해서 전진할 수 있습니다.

단계별 가이드: AI로 YouTube 스크립트 자동화하기

AI를 YouTube 스크립트 작성의 든든한 파트너로 만드는 간단한 단계를 함께 살펴보겠습니다.

단계 1. 비디오 주제와 대상 시청자 정의하기

모든 훌륭한 대본은 무엇을 말하고 싶은지, 그리고 누구에게 말하고 싶은지를 아는 것에서 시작됩니다. 초보자를 위한 비디오라면 간단한 단어를 선택하고 기본 개념을 설명해야 합니다. 전문가 대상이라면 더 깊이 있는 내용을 다룰 수 있습니다.

화면 너머의 시청자들을 잠시 떠올려 보세요. 이 작은 단계가 AI가 그들에게 직접 말을 걸 듯한 콘텐츠를 작성하는 데 도움이 됩니다.

2단계. 적합한 AI 스크립트 생성기 선택하기

도움이 되는 tools은 많지만, 각각 고유한 장점을 지니고 있습니다.

막힐 때 새로운 아이디어를 떠올리는 데 ChatGPT는 탁월합니다. 강력한 비디오 마케팅 감각이 담긴 스크립트가 필요할 때는 Jasper가 빛을 발하곤 합니다.

이러한 tools들을 활용하면 업로드 일정을 꾸준히 유지할 수 있도록 YouTube 콘텐츠 달력을 지도할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain으로 대본을 작성하면 초안 생성 이상의 작업을 할 수 있습니다. 흩어진 생각을 자연스럽게 정리해줍니다. 노트에 아이디어를 적거나, 나중에 볼 링크를 저장하거나, 회의 피드백을 기록하는 상황을 상상해보세요. 단 한 번의 요청으로 ClickUp Brain이 이미 프로젝트를 관리하는 바로 그 공간에서 모든 내용을 대본 작업 초안으로 만들어줍니다. Tools를 전환하는 느낌이 아니라, 모든 것을 한곳에 모아두는 조용한 조력자를 두는 듯한 느낌입니다. ClickUp Brain으로 스크립트, 작업 목록, 편집 타임라인을 모두 연결하세요

🧠 알고 계셨나요? YouTube에서 사용자가 시청하는 콘텐츠의 약 70%가 플랫폼의 추천 시스템에서 비롯됩니다. 따라서 AI 트렌드에 부합하는 스마트한 스크립팅은 전략적 선택입니다.

3단계. 상세한 프롬프트 작성하기

AI는 당신이 명확할 때 더 잘 들어주는 친구와 비슷합니다.

"사진 촬영에 관한 YouTube 스크립트를 작성해 주세요"라고 말하는 대신, "초보자가 휴대폰으로 더 나은 사진을 찍는 방법을 가르쳐 주는 짧은 YouTube 스크립트를 작성해 주세요. 따뜻하고 격려하는 어조로 작성하고, 마지막에 구독을 권유하는 간단한 알림으로 마무리해 주세요."라고 요청해 보세요

이것이 대본이 시작되기도 전에 모양을 갖추게 하는 방식을 주목하세요. 구체적이면서도 부드럽게 표현할수록 초안이 여러분이 필요로 하는 것에 가까워질 것입니다.

4단계. 초안 검토하기

초안을 그림 자체가 아닌 스케치로 생각하세요. 천천히 읽어보고 본인의 말투와 어울리는지 확인하세요. 문장이 너무 무미건조하게 느껴진다면 본인의 표현으로 더 따뜻하게 다듬어 보세요.

📌 예시: AI가 “이 앱은 유용합니다”라고 작성하면, 이를 “저는 이 앱을 몇 주 동안 사용해 왔는데, 정말 제 삶을 더 편리하게 만들어 줬어요.”로 바꿀 수 있습니다. 이 작은 손길이 시청자에게 직접 이야기하는 듯한 느낌을 줍니다.

5단계. 명확성과 흐름을 위해 다듬기

대본은 읽기만 하는 것이 아니라 들을 수 있도록 작성되어야 합니다. 따라서 소리 내어 읽어보세요. 문장이 자연스럽게 흘러가나요? 숨이 차나요? 그렇다면 문장을 짧게 줄이거나 나누세요.

시작 부분에 시청자를 끌어들이는 질문을 추가할 수도 있습니다. 예를 들어 "왜 내 비디오가 클릭을 많이 받지 못하는지 궁금해 본 적 있나요?" 이런 작은 변화만으로도 전체 스크립트가 더 매력적으로 느껴집니다.

또 다른 좋은 방법은 AI 콘텐츠를 인간적으로 만드는 법을 배우는 것입니다. 한 단계 더 나아가, 여러분의 글이 기계적으로 들리지 않고 시청자와의 진정한 대화처럼 느껴지도록 하는 것이죠.

6단계. 효과적인 프롬프트 저장하기

시간이 지나면 특정 프롬프트가 항상 훌륭한 초안을 제공한다는 것을 알게 될 것입니다. 이를 안전한 곳에 저장하세요. 튜토리얼용, 리뷰용, 스토리용 등 각각 다른 프롬프트를 준비할 수 있습니다. 다음에 글을 쓸 때면 간단히 재사용하면 됩니다.

매번 대본 작성의 부담을 덜어줄 것입니다.

YouTube 스크립트 작성을 위한 AI 프롬프트 예시

AI로 YouTube 스크립트를 작성할 때 프롬프트의 품질이 매우 중요합니다. 요청을 구성하는 방식이 반환되는 스크립트의 모양을 결정합니다.

프롬프트 작성은 빠르게 독자적인 기술로 자리 잡고 있습니다. 실제로 레딧에는 제작자들 사이에서 비밀 레시피처럼 공유되고 다듬어지는 프롬프트 커뮤니티가 형성되어 있습니다.

다음은 여러분의 채널에 맞게 실험하고 맞춤형 설정할 수 있는 세 가지 프롬프트입니다. 여러분의 스타일에 맞게 자유롭게 모양을 바꿀 수 있는 대본 작성 템플릿으로 생각하세요.

프롬프트 1: 개요 작성용

“[제목 입력]에 대한 명확한 YouTube 비디오 개요를 작성해 주세요. 스크립트를 후크, 소개, 키 포인트, 결론과 같은 주요 섹션으로 나누세요. 각 섹션 아래에는 어떤 유형의 콘텐츠가 가장 효과적인지, 시청자가 그 순간 무엇을 기대하는지, 흐름을 흥미롭게 유지하는 방법을 제안해 주세요. 필요한 경우 간단한 예시를 포함하세요.” ClickUp Brain을 활용해 작업이나 메모를 워크플로우 내에서 바로 편집 가능한 스크립트로 변환하세요

이 유형의 프롬프트는 세부 사항을 채우기 전에 구조가 필요할 때 완벽합니다. 탄탄한 골격을 제공하므로 주문을 찾느라 허둥대지 않고 스토리텔링에 집중할 수 있습니다.

프롬프트 2: 전체 길이 스크립트용

"제목 [제목 입력]의 YouTube 영상을 제작 중입니다. 약 2000단어 분량의 상세한 스크립트를 작성해 주세요. 다음 흐름을 따르세요: 훅 → 소개 → 본문/설명 → 문제점 → 키 순간/클라이맥스 → 결론 → 행동 유도. 친구가 설명하듯 대화체로 쉽게 이해할 수 있게 작성해 주세요. 공감대를 형성할 수 있도록 작은 이야기나 예시를 추가해 주세요." ChatGPT를 통해

이 tool은 거의 완성된 초안을 생성할 때 잘 작동합니다. 개성을 더하는 작업은 여전히 필요하지만, 힘든 작업은 완료됨을 대신 해줍니다.

프롬프트 3: 시청자 관심을 끄는 문구

"[제목 입력] 비디오에 사용할 서로 다른 YouTube 훅 세 가지를 작성해 주세요. 각 훅은 3~4문장으로 구성되며, 약 20초 분량이어야 합니다. 훅은 주제를 즉시 소개하고, 호기심을 자극하며, 시청자가 클릭을 하지 않고 계속 시청할 이유를 제공자로 작용해야 합니다." via Gemini

이런 식의 훅에 집중하면 첫 몇 초 만에 시청자의 관심을 사로잡을 수 있습니다. 단일 버전만 사용하더라도 여러 옵션을 보유하면 어떤 내용이 시청자에게 가장 잘 통하는지 테스트할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.

AI 생성 스크립트 개선을 위한 팁

/AI가 시작을 도와주지만, 수천 보기의 비결은 여러분의 관심과 창의성에 있습니다. 대본에 생동감을 불어넣는 간단한 방법 몇 가지를 소개합니다:

대본을 소리 내어 읽어보세요. 어떤 부분이 어색하게 들리고 어떤 부분이 실제 대화의 흐름처럼 자연스럽게 흘러가는지 금방 알 수 있습니다. 여기서 약간의 다듬기나 표현 변경만으로도 큰 차이를 만들 수 있습니다 ✅

개인적인 요소를 살짝 더하세요. 짧은 이야기, 순간적인 추억, 혹은 오직 당신만이 말할 법한 사소한 디테일도 좋습니다. 바로 이런 점이 시청자들이 당신과 더 가까워진다고 느끼게 하는 비결입니다 ✅

문장을 가볍고 팔로워하기 쉽게 유지하세요. 짧은 문장은 카메라 앞에서 더 자연스럽게 들리며 말에 스페이스 쉴 공간을 줍니다 ✅

초안이 거칠게 느껴진다면, AI에게 다시 검토해 달라고 요청하고 작은 개선점을 제안해 달라고 하세요. 때로는 이런 부드러운 상호작용이 딱 맞는 버전을 발견하는 데 도움이 됩니다 ✅

완료됨 전에 스크립트가 여전히 여러분의 목소리로 들리는지 확인하세요. 시청자들은 기계가 아닌 여러분의 목소리에 끌립니다. 자신에게 충실하는 것이 콘텐츠의 신뢰성과 진정성을 유지하는 비결입니다 ✅

창의적 기획서 작성에 ChatGPT를 활용할 때의 한도점

한 사용자는 ChatGPT 사용 경험을 이렇게 표현했습니다: "기억 상실은 참담한 느낌이다." 과장되게 들릴 수 있지만, 이는 흔히 겪는 좌절감을 정확히 포착한 표현입니다.

이 tool은 강력하지만, 과거 맥락을 잊거나 중요한 세부 사항을 놓칠 경우 내 일을 더 어렵게 만들 수 있습니다. 다음 사항을 유념하세요:

때로는 사실이 아닌 세부사항을 추가하기도 하므로, 이를 활용하기 전에 반드시 사실 관계를 재확인해야 합니다

아이디어가 비슷해지기 시작할 수 있습니다. tool이 진정으로 신선한 것을 생산하기보다는 익숙한 패턴에 의존하는 경우가 많기 때문입니다

미묘한 뉘앙스나 문화적 차이를 놓칠 수 있어, 지나치게 단순화된 기획서로 남을 수 있습니다

길거나 구조화된 브리프는 신중하게 안내하지 않으면 반복적이거나 단편적으로 작성될 수 있습니다

과도하게 사용하면 자신의 창의력에 대한 자신감이 떨어질 수 있으며, 시간이 지남에 따라 일의 독창성이 다소 떨어질 수 있습니다

이 tool은 작업의 맥락을 알지 못합니다. 프롬프트에 공유한 내용만 접근할 수 있습니다

👀 재미있는 사실: 로스앤젤레스의 한 작은 가족 운영 타케리아가 /AI로 46초짜리 독특한 비디오를 단 10분 만에 대본 작성부터 제작까지 완료해 화제가 되었습니다! 이 비디오는 2,200만 회 이상의 보기를 기록하며 고객들이 문으로 몰려들게 했습니다.

ClickUp(ClickUp)과 회의하세요 — 스마트한 방식으로 YouTube 스크립트를 자동화하세요

YouTube 대본 작성을 자동화할 때, 단순히 페이지가 작성된 후로 끝나지 않습니다. 아이디어 구상부터 초안 작성, 협업, 수정, 촬영 및 편집 과정을 거쳐 비디오가 공개될 때까지 대본을 관리할 수 있는 체계가 필요합니다.

바로 여기에 ClickUp의 단계가 필요합니다. 전체 워크플로우를 하나로 묶어 창의적인 작업 과정이 덜 부담스럽고 훨씬 더 일관성 있게 느껴지도록 합니다.

몇 초 만에 기획안을 스크립트로 변환하세요

ClickUp Brain으로 매일 게시하기를 현실로 만드세요

대본 작성에서 가장 어려운 부분은 종종 처음부터 시작하는 것입니다. ClickUp Brain은 여러분의 대략적인 노트나 크리에이티브 브리프를 실행 가능한 초안으로 변환하여 그 장벽을 제거합니다.

빈 페이지만 멍하니 바라보는 대신, 아이디어가 서론, 주요 논점, 심지어 제안된 전환까지 체계적으로 정리된 모습을 즉시 확인할 수 있습니다. 이는 무에서 창조하는 것보다 완성도를 높이는 작업이 훨씬 수월해집니다.

주당 여러 개의 비디오를 제작하는 제작자에게 이 차이는 수 시간을 절약해 주며 매일 게시하는 것을 현실적인 가능성으로 만듭니다. AI 콘텐츠 편집하는 방법을 익히면 해당 대본이 세련되고 진정성 있게 느껴지도록 보장합니다.

💡 프로 팁: 아이디어에서 완성된 스크립트까지 더 빠르게 진행하고 싶다면, ClickUp Brain MAX가 진정한 차이를 만들어 줍니다. OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek 등 프리미엄 AI 모델로 구동되는 이 도구는 단순한 초안 작성 그 이상을 제공하며, 모든 앱, 노트, 파일을 한곳에 연결합니다. 이는 창작 과정에 맥락을 부여합니다. 평균적으로 ClickUp Brain MAX 사용자는 매주 1.1일을 절약하고 타이핑보다 4배 빠르게 일하며, 여러 tools를 사용하는 것에 비해 비용을 최대 88%까지 절감합니다. YouTube 제작자에게 이는 음성 인식 기능으로 대본 아이디어를 말로 표현하면 즉시 텍스트가 작성되고, 생각의 흐름을 잃지 않은 채로 다듬을 수 있음을 의미합니다.

동료와 실시간으로 협업하세요

진행 전에 ClickUp 문서를 활용해 모든 참여자의 의견을 반영했는지 확인하세요

대본은 거의 항상 여러 관점을 반영할 때 더 나은 결과를 냅니다. ClickUp 문서를 사용하면 공동 작가, 비디오 에디터, 심지어 관리자까지도 동시에 동일한 초안을 일할 수 있습니다.

사용자는 댓글을 남기거나, 다른 표현을 제안하거나, 더 강력한 후크가 필요한 부분을 지적할 수 있습니다. 이러한 협업 편집은 끝없는 이메일 스레드나 흩어진 Google Docs 작업을 없애주며, 모든 것이 프로젝트와 연결된 상태로 유지됩니다.

YouTube 콘텐츠 팀에게 이는 YouTube 콘텐츠 달력의 단일 버전 진실의 원본이 되어 협업을 원활하고 투명하게 유지합니다.

💡 전문가 팁: 다른 채널에서 YouTube 비디오 마케팅을 시작해 더 많은 시청자를 확보하고 싶다면, ClickUp Brain과 ClickUp Docs가 매우 유용합니다. 간단한 가이드를 소개합니다:

👀 재미있는 사실: PUMA는 에이전시 Monks와 Meta의 Advantage+ 플랫폼을 통해 AI tools를 활용해 새로운 광고 캠페인을 론칭했습니다. 몇 주가 걸리던 작업이 단 하루 만에 완료되었습니다. AI 기반 타겟팅은 이전 캠페인 대비 투자 수익률을 66% 향상시키는 데 기여했습니다.

제작 단계를 처음부터 끝까지 관리하세요

각 작업 항목에 스크립트 컨텍스트를 포함시켜 에디터가 추측할 필요 없도록 ClickUp 작업으로 해결하세요

대본이 완성되면 촬영, 편집, 게시 단계로 넘어갑니다. ClickUp 작업들을 활용하면 이 과정을 명확하고 추적 가능한 세부 작업으로 분할할 수 있습니다.

각 작업을 더 작은 하위 작업으로 분할하고, 마감일을 지정하며, 팀원을 태그하고, "촬영 진행 중" 또는 "편집 완료"와 같은 상태를 업데이트할 수 있습니다

이를 통해 마케팅 비디오 제작을 간소화하고 각 비디오의 진행 상황을 명확한 개요로 파악할 수 있습니다.

워크플로우 자동화로 프로젝트 진행 유지 *

ClickUp 자동화를 활용해 알림과 트리거로 세세한 관리에서 무료하세요

알림과 업데이트가 오로지 기억에만 의존성이 있다면, 가장 뛰어난 창의적 시스템조차 무너질 수 있습니다.

ClickUp 자동화는 반복적인 업무 인계를 처리하고 워크플로우가 지속적으로 진행되도록 보장합니다. 작업 상태 변경 시 팀원에게 알림을 보내는 트리거를 설정하거나 정기적인 점검을 위한 반복 알림을 생성할 수 있습니다.

이런 자동화 방식은 업데이트를 쫓아다니는 수고를 덜어주고, 실제 창작 일에 에너지를 무료로 사용할 수 있게 해줍니다. 시간이 지남에 따라 일관성을 구축하는데, 이는 성장하는 모든 YouTube 채널에 필수적인 요소입니다.

📌 예시: 스크립트 상태가 "편집 준비 완료"로 변경되는 순간, 에디터에게 자동으로 작업 알림이 전송됩니다. 또는 매주 금요일마다 ClickUp Brain이 예약된 분석 보고서를 공유하므로, 별도의 노력 없이도 성과 검토가 일상의 일부가 됩니다.

모든 것을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요

스크립트와 작업이 동기화되면 모든 것을 하나의 체계적인 공간 아래에서 정리하세요.

이때 ClickUp의 YouTube 템플릿이 유용하게 활용됩니다. 디지털 형태의 개인 제작 스튜디오라고 생각하시면 됩니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 YouTube 템플릿으로 운영 업무에 덜 신경 쓰고, 공감을 불러일으키는 콘텐츠 제작에 더 집중하세요

아이디어, 초안, 편집, 캠페인이 이 비디오 제작 템플릿 안에서 함께 구현됩니다:

*브레인스토밍부터 업로드까지 비디오 제작 과정의 모든 단계를 플랜, 체계화하며, 관리하세요. 이렇게 하면 훌륭한 아이디어를 추적하는 일이 절대 없을 것입니다

*에디터, 디자이너 또는 소셜 미디어 매니저와 실시간으로 협업하세요. 썸네일 업데이트부터 캠페인 출시 일정까지 모든 작업을 함께 진행할 수 있습니다

제작 전 체크리스트부터 제작 후 보고서까지 진행 상황을 추적하여 각 비디오가 지연 없이 진행되도록 관리하세요*

조명, 카메라, ClickUp

모든 훌륭한 비디오는 클로징 장면으로 마무리됩니다. 이것이 우리의 결말입니다. 우리는 AI가 YouTube 대본 작성을 더 빠르고, 더 스마트하게, 그리고 훨씬 덜 스트레스 받게 만드는 방법을 살펴보았습니다.

얼굴을 비추지 않는 YouTube 채널 아이디어를 구상하든, 본인이 직접 출연하는 비디오를 제작하든 핵심은 동일합니다. 바로 안정적인 워크플로우를 바탕으로 한 꾸준한 콘텐츠 생성입니다.

AI와 ClickUp을 활용하면 콘텐츠 생성 워크플로우가 산만하거나 부담스럽게 느껴지지 않습니다. 아이디어 구상부터 게시까지 모든 단계가 하나의 체계적인 스페이스 내에 통합되어, 채널이 탄탄한 기반 위에서 성장할 수 있다는 확신을 가지고 더 빠르고 스마트하게 비디오를 생성할 수 있습니다.

간단히 말해, 성장에 최적화된 견고한 시스템으로 채널이 운영된다는 확신을 얻게 됩니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요. 다음 비디오 아이디어가 생각에서 화면으로 매끄럽게 흐르도록 하세요!