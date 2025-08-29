브랜드 가시성 추적을 위한 최고의 10가지 공유 voice tools

목표 고객이 제품의 존재를 모른다면 최고의 제품도 의미가 없습니다. 가시성이 없다면 브랜드는 존재하지 않는 것과 다름없습니다.

올바른 음성 점유율 tools를 활용하면 브랜드 가시성을 측정하고, 경쟁사와의 벤치마킹을 수행하며, 온라인 대화에서 브랜드가 실제로 차지하는 비중을 추적하는 데 성공하여 도움을 받을 수 있습니다.

본 글에서는 디지털 채널 전반의 공유를 측정하고 브랜드의 디지털 마케팅 전략, 마케팅 성과 및 시장 점유율을 개선하는 데 도움이 되는 최고의 음성 tools를 분석해 보겠습니다.

브랜드 모니터링 및 보고 요구사항에 맞는 최적의 선택을 돕기 위해 최고의 SHARING 도구들을 나란히 비교해 보세요:

*tool 최적 대상 키 기능 가격* *평가 ClickUp 모든 크기의 에이전시 및 내부 마케팅 팀을 위한 종합적인 인지도 캠페인 관리 캠페인 플랜, 문서, 달력, 대시보드, AI 어시스턴트, 200개 이상의 통합 기능 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 G2: 4.7/5, Capterra: 4.6/5 Semrush 대형 에이전시 및 Enterprise를 위한 SEO 및 PPC 데이터를 공유한 검색 점유율 측정 마켓 익스플로러, 키워드 갭, Google Ads 노출 공유, 트래픽 분석 무료 체험판 가능; 유료 플랜 월 $139.95부터 G2: 4.5/5, Capterra: 4.6/5 멘션* PR 대행사 및 대기업을 위한 실시간 브랜드 알림 및 캠페인 추적 다양한 플랫폼에서의 멘션, 감정 분석, 맞춤형 알림 설정, 게시 tools Free Plan이나 체험판 없음; 유료 플랜은 사용자당 월 $49부터 G2: 4.3/5, Capterra: 4.7/5 Brand24 대형 마케팅 에이전시 및 기업을 위한 실시간 브랜드 모니터링 및 감성 분석 멘션 분석, 감정 분석, 인플루언서 인사이트, 키워드 알림 무료 체험판 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $199부터 시작 G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Awario 중견기업부터 대기업까지 불린 검색을 통한 정밀한 음성 추적 불린 검색, 지역/채널별 감정 분석, 인플루언서 추적, 음성 보고 Free 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $29부터 시작 G2: 4.0/5, Capterra: 4.3/5 Meltwater 에이전시를 위한 Enterprise급 미디어 및 음성 분석 /AI 음성 분석, 뉴스 + 소셜 미디어 커버리지, 맞춤형 대시보드, 캠페인 추적 맞춤형 가격 책정 G2: 4.0/5, Capterra: 4.0/5 Sprout Social 소셜 미디어 마케팅 대행사를 위한 소셜 미디어 경쟁사 벤치마킹 브랜드 추적, 벤치마킹, 통합 대시보드, 감성 분석, 노출 공유 보고 무료 체험판 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $199부터 시작 G2: 4.4/5, Capterra: 4.4/5 *google 트렌드 개인 및 소규모 Teams를 위한 대중 검색 이자 실시간 추적 실시간 트렌드, 지역별 인사이트, 시간별 브랜드 비교 분석 Free G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Digimind 대규모 소비자 중심 브랜드를 위한 심층 경쟁 정보 및 시장 인사이트 소셜 리스닝, 인플루언서 ID, 트렌드 추적, 평판 모니터링, 캠페인 ROI 맞춤형 가격 책정 G2: 4.5/5, Capterra: 4.4/5 Hootsuite 중견 기업의 크기 및 에이전시를 위한 소셜 미디어 스케줄링 및 브랜드 멘션 추적 콘텐츠 달력, 수신함 관리, 소셜 리스닝, 분석, Canva 및 드라이브 통합 Free 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 149달러부터 시작 G2: 4.2/5, Capterra: 4.4/5

브랜드는 목소리이며, 제품은 기념품이다.

브랜드는 목소리이며, 제품은 기념품이다.

최고의 셰어 오브 보이스 tools는 브랜드 멘션을 맥락과 함께 추적하여 *자사 브랜드의 입지가 확대되고 있는지, 해당 스페이스 내에서 타사 대비 브랜드 존재감이 어떻게 비교되는지, 검색 결과 및 유료 광고를 포함한 모든 마케팅 채널 전반에 걸친 보이스 메트릭 현황을 파악할 수 있도록 지원합니다.

적합한 SHOV tool을 선택하는 방법은 다음과 같습니다. 반드시 확인해야 할 핵심 기능은 다음과 같습니다:

검색 결과 페이지(SERP), 소셜 미디어, 블로그, 뉴스 사이트 전반에 걸친 멘션을 추적하여 보이스 커버리지 를 완벽하게 확보하세요

실시간 음성 분석 을 제공하여 가시성 변화가 발생하는 즉시 파악할 수 있습니다

경쟁사와 직접 비교하여 브랜드의 공유에 대한 통찰력을 강화하세요

노출 공유, 감정 분석, 음성 데이터 등의 메트릭을 위한 사용자 정의 가능한 대시보드 를 제공합니다

감성 분석을 포함하여 플랫폼 전반에 걸친 브랜드 대화의 어조를 평가합니다

👀 재미있는 사실: 버거킹은 한때 맥도날드 매장을 대상으로 지리적 타겟팅을 실시하여, 사용자가 맥도날드 위치 근처에 있을 때만 와퍼 쿠폰을 제공한 적이 있습니다.

앞으로 소개할 목록에서는 인상 점유율 계산, 브랜드 멘션 모니터링, 가치 있는 인사이트를 위한 온라인 대화 추적에 도움이 되는 전문 tools들을 살펴보겠습니다.

clickUp의 소프트웨어 평가 방식* 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다 .

1. ClickUp (팀 협업을 통한 마케팅 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp으로 전환하여 마케팅 팀의 일을 가시적인 성과와 연결하세요

마케팅 노력은 잘 플랜되었지만 실행이 부실하다면, 브랜드의 목소리는 목표 고객에게 닿기도 전에 사라질 수 있습니다.

clickUp 작업으로 마감일이 지정된 작업을 할당하여 생산성을 향상시키세요*

ClickUp은 마케팅 팀이 다양한 마케팅 채널 전반에 걸친 캠페인의 모든 부분을 플랜하고 실행하며 추적할 수 있는 공유 스페이스를 제공하여 지원합니다.

ClickUp 작업을 활용해 워크플로우를 생성하세요. 여기서 작업은 작가, 에디터, 디자이너, SEO 담당자에게 할당됩니다

대규모 마케팅 캠페인을 실행 가능한 소규모 작업으로 분할하세요. 예를 들어 한 팀은 블로그 콘텐츠 초안을 작성하고 다른 팀은 Google Ads 준비를 담당하도록 할당하세요

태그 지정, 일정 관리, 작업 모니터링을 통해 모든 구성원이 자신의 책임과 마감일을 명확히 파악할 수 있도록 하세요

*ClickUp 작업을 활용하여 병목 현상 없이 일을 진행하고 가시성을 높이세요

clickUp 대시보드로 진행 상황을 손쉽게 추적하고 필요할 때마다 목표를 조정하세요*

또한 진행 상황을 확인하기 위해 스프레드시트와 메시지를 오가며 전환할 필요 없이, ClickUp의 대시보드를 활용하여 키 브랜드 인지도 메트릭의 실시간 보기를 생성하고 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

인스턴스 콘텐츠 관리자는 Google 애널리틱스 대시보드를 삽입하여 단일 캠페인의 자연 검색 트래픽이나 노출 점유율을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 팀의 일과 웹사이트 트래픽, 브랜드 멘션, 음성 점유율 측면에서 실제 성과와의 연결을 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.

ClickUp은 Google 애널리틱스, HubSpot, 소셜 리스닝 플랫폼과 같은 tools과 호환되어 브랜드 인지도 전략에 중요한 데이터 소스 연결을 더욱 유연하게 할 수 있습니다.

마케팅 프로젝트 관리 대시보드를 만드는 방법에 대한 단계별 시각적 가이드입니다

ClickUp 최고의 기능

맞춤형 작업 워크플로우를 통해 크로스 채널 마케팅 캠페인을 플랜하고 관리하세요

분석 기능이 내장된 실시간 대시보드로 캠페인 성과를 추적하세요

ClickUp Docs, ClickUp 채팅, ClickUp 화이트보드와 같은 내장 tools를 통해 팀 간 협업하며 콘텐츠를 브레인스토밍하고, 생성하고, 관리하세요

ClickUp Brain의 AI 지원을 통해 프로세스를 자동화하고, 콘텐츠를 생성하며, 데이터에서 인사이트를 도출하세요

의존성과 우선순위를 고려한 작업 할당으로 캠페인 마감일을 준수하세요

Google 애널리틱스, HubSpot, Slack 등 200개 이상의 tools와 통합하여 음성 데이터를 통합하세요

ClickUp의 한도

프로젝트 관리 소프트웨어를 처음 사용하는 Teams에게는 초기 설정이 부담스러울 수 있습니다

일부 사용자는 모바일 성능이 데스크탑 환경보다 뒤떨어진다고 보고합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 다음과 같이 노트를 남겼습니다:

여러 미디어 프로젝트와 교육 아카데미를 관리하는 CEO로서, ClickUp은 모든 것을 체계적으로 관리하는 데 필수 플랫폼이 되었습니다. 편집 워크플로우 관리, 일상 작업 자동화, 클라이언트 접근을 위한 CRM 파이프라인 운영, 교육 과정 진행 추적까지 활용합니다. 그 다재다능함은 타의 추종을 불허합니다.

여러 미디어 프로젝트와 교육 아카데미를 관리하는 CEO로서, ClickUp은 모든 것을 체계적으로 관리하는 데 필수 플랫폼이 되었습니다. 편집 워크플로우 관리, 일상 작업 자동화, 클라이언트 접근을 위한 CRM 파이프라인 운영, 교육 과정 진행 상황 추적까지 활용합니다. 그 다재다능함은 타의 추종을 불허합니다.

📖 추천 자료: 중소기업을 위한 마케팅 tools

2. Semrush (브랜드의 검색 공유를 측정을 위해 SEO와 PPC 데이터를 결합하는 데 최적)

via Semrush

팀이 브랜드가 실제로 검색 대화에서 차지하는 비중을 파악하는 데 어려움을 겪고 있다면, Semrush의 키워드 갭 및 마켓 익스플로러 tools를 통해 몇 초 만에 가시성을 확인할 수 있습니다.

이러한 기능은 검색 엔진 결과 페이지에서 경쟁사 대비 브랜드의 정확한 위치를 보여줍니다. 경쟁사가 순위를 차지하는 관련 키워드부터 브랜드 멘션을 주도하는 콘텐츠까지 상세히 분석합니다.

Semrush는 단순한 트래픽 번호 표시를 넘어, 유기적 검색, PPC 캠페인, 심지어 Google Ads 노출 공유에 이르기까지 브랜드 공유를 세분화하여 분석합니다.

Semrush 최고의 기능

자연 검색 및 유료 검색, 대규모 언어 모델(LLM), Google 쇼핑 전반에 걸친 브랜드의 검색 공유를 분석하세요

트래픽, 키워드, 백링크 격차를 활용하여 자사 브랜드의 SEO를 경쟁사와 비교하세요

감정 분석, 검색 결과 페이지(SERP) 기능, AI 생성 키워드 클러스터를 통해 브랜드 음성 데이터를 추적하세요

Market Explorer 및 EyeOn을 통해 노출 공유와 참여도 추세를 측정하세요

자연 검색과 PPC 키워드 중복을 발견하여 채널 전반에 걸쳐 메시지를 일관되게 조정하세요

Semrush의 한도

트래픽 추정치는 GA4 데이터와 다를 수 있으며, 특히 틈새 사이트의 경우 더욱 그렇습니다

기능의 깊이가 매우 깊어 초보자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

콘텐츠 및 소셜 미디어 프로젝트 관리와 같은 애드온으로 가격이 상승할 수 있습니다

Semrush 가격 정책

Pro : 사용자당 월 $139.95

Guru : 사용자당 월 $249.95

business*: 사용자당 월 $499.95

Semrush 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (2,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,200개 이상의 리뷰)

사용자들이 Semrush에 대해 말하는 것

이 Capterra 사용자는 다음과 같이 강조했습니다:

저는 주로 도메인 개요 및 키워드 기능을 위해 SEMrush를 사용합니다. 이를 통해 경쟁사와 잠재 클라이언트를 신속하게 평가하고, 페이지 주제 연구에도 활용합니다.

저는 주로 도메인 개요 및 키워드 기능을 위해 SEMrush를 사용합니다. 이를 통해 경쟁사와 잠재 클라이언트를 신속하게 평가하고, 페이지 주제 연구에도 활용합니다.

💡 전문가 팁: 캠페인에서 무엇이 일하고 있는지 입증하는 데 어려움을 겪고 계신가요? '추적해야 할 마케팅 KPI'가 핵심 메트릭을 정확히 알려주어, 스프레드시트를 뒤지지 않고도 더 빠르고 현명한 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

3. 멘션 (다양한 채널에서 실시간 브랜드 모니터링에 최적)

via 멘션

브랜드 멘션량이 급증할 때—긍정적이든 부정적이든—속도가 중요합니다.

멘션의 가장 가치 있는 기능 중 하나는 실시간 알림으로, 소셜 미디어 플랫폼, 블로그, 포럼 또는 뉴스 매체에서 자사 브랜드가 언급되는 즉시 알려줍니다.

이러한 신속성은 마케팅 팀과 PR 리더에게 우위를 제공자로 하여 갑작스러운 화제성을 활용하거나 잠재적 반발을 관리할 수 있게 합니다.

주요 기능 멘션

소셜 미디어, 블로그, 포럼, 뉴스 매체 전반에 걸친 브랜드 멘션을 실시간으로 추적하세요

/AI 기반 분석을 통해 멘션에 담긴 감정과 정서를 파악하세요

사용자 정의 알림과 불린 검색을 활용하여 모니터링 정밀도를 미세 조정하세요

단일 대시보드에서 Facebook, Instagram, LinkedIn, X에 게시물 게시 및 일정을 설정하세요

내장된 소셜 분석 기능으로 멘션의 참여도, 도달 범위 및 영향력을 분석하세요

멘션 한도 사항

첫 번째 사용자에게는 인터페이스가 부담스러울 수 있습니다

감정 분석은 때때로 감정적 어조를 잘못 분류할 수 있습니다

중복 멘션 필터링은 높은 볼륨 수준에서 일관성이 부족합니다

멘션 가격 정책

Solo: 월 $49/사용자당

Pro: 월 $99/사용자당

Pro Plus: 사용자당 월 $179

회사: 맞춤형 가격 책정

멘션 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5.0 (440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (290개 이상의 리뷰)

멘션에 대한 사용자 평가

이 G2 사용자는 강조했습니다:

멘션(Mention)이 기사 본문에서 브랜드가 명시되지 않은 언급을 찾아내고, 아웃리치 노력을 추적하는 데 도움이 되는 (그렇지 않으면) 숨겨진 백링크를 발견하는 방식이 정말 마음에 듭니다. 또한 브랜드에 대해 언급한 기사에 유료 장벽이 있을 때 가끔 유용한 웹사이트 정보도 제공합니다.

멘션(Mention)이 기사 본문에서 브랜드가 명시되지 않은 멘션을 찾아내고, 아웃리치 노력을 추적하는 데 도움이 되는 (그렇지 않으면) 숨겨진 백링크를 발견하는 방식이 정말 마음에 듭니다. 또한 브랜드에 대해 언급한 기사에 유료 장벽이 있을 때 가끔 유용한 웹사이트 정보도 제공합니다.

✨ 추가 팁 ClickUp Brain(ClickUp Brain)은 ClickUp(ClickUp)에 통합된 강력한 AI로, 웹 검색부터 주간 브랜드 멘션 분석, 지원 티켓 분석을 통한 감정 요약 생성까지 모든 것을 수행합니다. ClickUp Brain을 활용하여 온라인 멘션에서 브랜드에 대한 인사이트를 도출하고 감정을 분석하세요

4. Brand24 (브랜드 영향력 및 미디어 영향력 측정 최적)

Brand24를 통해

브랜드 멘션량이 증가하면 소비자 이자에 쉽게 흥분하게 되지만, 모든 멘션이 동일한 가치를 지니는 것은 아닙니다.

Brand24의 인플루언스 점수는 단순히 누가 귀사 브랜드에 대해 이야기하는지뿐만 아니라 그들이 얼마나 큰 영향력을 지니는지 파악하도록 돕습니다. 이 tool은 팔로워 200명의 틈새 제작자의 트윗과 최상위 기술 전문 기자의 멘션을 구분하여, 브랜드에 진정한 영향을 미치는 콘텐츠에 우선순위를 두도록 합니다.

내장된 감정 분석과 시각적 보이스 공유 차트를 통해 이해관계자에게 성과를 보고하는 것도 더 쉬워집니다.

Brand24 주요 기능

독점적인 인플루언스 점수 를 활용하여 소셜 미디어 계정 전반에서 귀사 브랜드를 멘션하는 주요 인플루언서를 식별하세요

소셜 미디어, 포럼, 블로그, 리뷰 사이트 전반에 걸친 브랜드 멘션을 실시간으로 모니터링하세요

브랜드 감정을 추적하고 감정 또는 도달 범위로 멘션을 필터링하세요

노출 공유 및 도달 범위 차트를 포함한 시각적 음성 분석 보고서를 생성하세요

AI tools를 활용하여 트렌드와 이상 현상을 발견하고, 인사이트를 도출하며, 더 많은 것을 수행하세요

데이터를 내보내 심층 분석 또는 이해관계자 보고를 수행하세요

Brand24의 한도

하위 플랜에서는 고급 필터링 옵션의 한도가 적용됩니다

감정 분류는 때때로 풍자나 속어를 오해할 수 있습니다

Slack 및 Teams 통합은 수동 설정이 필요합니다

Brand24 가격 정책

개인 : 사용자당 월 199달러

팀 : 사용자당 월 299달러

Pro : 사용자당 월 399달러

*business: 월 599달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Brand24 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (320개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (150개 이상의 리뷰)

사용자들이 Brand24에 대해 말하는 것

레딧의 이 댓글은 다음과 같이 강조했습니다:

Brand24를 사용하면 인터넷상의 모든 키워드를 추적할 수 있으며, 추가 필터 기능이 특히 유용합니다. 인스턴스, 특정 인플루언서가 해당 키워드를 멘션할 때마다 주시하고 있습니다.

Brand24를 사용하면 인터넷상의 모든 키워드를 추적할 수 있으며, 추가 필터 기능이 특히 유용합니다. 인스턴스, 특정 인플루언서가 해당 키워드를 멘션할 때마다 주시하고 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 24%는 반복적인 업무로 인해 의미 있는 일을 할 수 없다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 재능이 충분히 활용되지 않는다고 느꼈습니다. 이는 거의 절반에 가까운 인력이 정체되고 소외감을 느끼고 있음을 의미합니다. 💔 ClickUp은 가장 중요한 것, 즉 영향력 있는 업무에 집중할 수 있도록 합니다. AI 에이전트가 간단한 트리거 기반 자동화로 일상적인 작업을 처리합니다. 인스턴스, 작업이 완료됨으로 표시되면 AI가 다음 작업을 할당하거나, 시기적절한 알림을 보내거나, 프로젝트 진행 상황을 업데이트할 수 있습니다. 수동 단계가 필요 없습니다. 💫 실질적 효과: STANLEY 보안은 ClickUp의 유연한 보고 기능을 활용해 보고 시간을 50% 이상 단축했으며, 이를 통해 Teams는 형식보다 분석에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다.

📖 추천 자료: 프로젝트 관리 대시보드 예시 및 템플릿

5. Awario

Awario를 통해

브랜드 멘션이 전혀 없는 것보다 더 나쁜 게 있을까요? 브랜드 멘션이 갑자기 급증하는 걸 발견했는데, 그중 절반이 자사 브랜드와 전혀 연결이 없다는 사실을 알게 되는 상황을 상상해 보세요. 바로 그때 Awario의 진가가 드러납니다.

고급 불린 검색 기능을 통해 정확히 추적할 대상과 무시할 대상을 제어할 수 있습니다. 경쟁이 치열하거나 잡음이 많은 스페이스에서 브랜드 대화를 모니터링하는 팀에게 이 수준의 제어는 필수적입니다.

캠페인 해시태그 추적 규칙 설정, 감정 분석 필터링, 위치 또는 채널별 인사이트 그룹화 기능을 활용할 수 있습니다.

Awario의 주요 기능

불린 검색을 활용하여 온라인 멘션을 정밀하게 필터링하고 세분화하세요

소셜 미디어, 블로그, 포럼, 뉴스 매체 전반에 걸친 브랜드 관련 대화를 모니터링하세요

브랜드 감성, 인구통계학적 특성 및 위치 기반 트렌드를 추적하세요

도달 범위와 참여도를 기준으로 인플루언서를 식별하여 브랜드 성과를 평가하세요

경쟁사, 캠페인 또는 지역별 화이트 라벨 보이스 공유 보고서 생성

Awario의 한도

기본 플랜에서는 역사적 데이터 접근에 한도가 있습니다

감정 분석 정확도는 언어별로 다릅니다

내장된 게시 또는 참여 tools는 없습니다

Awario 가격 정책

스타터: 사용자당 월 29달러

Pro: 사용자당 월 $89

기업:* 사용자당 월 249달러

Awario 평가 및 리뷰

G2 : 4.0/5.0 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5.0 (45개 이상의 리뷰)

Awario에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

Awario의 가장 큰 장점 중 하나는 360도 소셜 미디어 모니터링입니다. 이 기술은 Twitter, 레딧, 메타 등 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 발생하는 모든 멘션을 추적합니다.

Awario의 가장 큰 장점 중 하나는 360도 소셜 미디어 모니터링입니다. 이 기술은 Twitter, 레딧, 메타 등 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 발생하는 모든 멘션을 추적합니다.

💡 전문가 팁: 캠페인 타임라인과 클라이언트 기대치를 추적하지 못하고 계신가요? 마케팅 캠페인 관리 가이드에서 플랜 수립, 실행, 결과 도출 방법을 확인하세요.

6. 멜트워터(뉴스와 소셜 전반에 걸친 Enterprise급 음성 분석에 최적)

Meltwater를 통해

대부분의 tools가 소셜 미디어만 추적하는 반면, Meltwater는 뉴스 사이트와 소셜 플랫폼 모두에서 브랜드 멘션을 결합하여 한 단계 더 나아갑니다.

또한 Meltwater의 AI 기반 음성 분석은 감정, 도달 범위, 빈도를 다층적으로 분석하여 누가 이야기하는지뿐만 아니라 그 영향력의 중요성까지 보여줍니다. 지역, 미디어 유형, 영향력 수준 또는 캠페인 태그별로 필터링할 수 있어 지역 및 업종 전반에 걸친 공유와 브랜드 성과를 보다 쉽게 측정할 수 있습니다.

예시: 글로벌 제품 출시 시기에 브랜드는 소셜 미디어 멘션량을 기존 언론 보도와 비교하고, 실시간으로 어떤 마케팅 채널이 효과를 주도하는지 추적할 수 있습니다.

멜트워터의 주요 기능

소셜 미디어 플랫폼, 블로그, 뉴스 사이트를 하나의 모니터링 시스템으로 통합하세요

/AI 기반 음성 분석을 활용하여 시간 경과에 따른 어조, 도달 범위 및 트렌드 변화를 추적하세요

언어, 지역 또는 미디어 유형별로 필터링하여 브랜드 감성 추적을 현지화하세요

맞춤형 마케팅 대시보드를 활용하여 브랜드의 시장 점유율을 경쟁사와 비교하세요

장기적 트렌드 보고 및 전략 플랜을 위해 역사적 데이터를 활용하세요

멜트워터의 한도

가격은 맞춤형으로만 제공되며 소규모 Teams에게는 비용이 많이 들 수 있습니다

간단한 tools에 익숙한 Teams에게는 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

설정 완료하려면 온보딩 지원이 필요합니다. 추적 및 보고 설정을 완료하려면 온보딩 지원이 필요합니다

멜트워터 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

멜트워터 평가 및 리뷰

G2 : 4.0/5.0 (2,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5.0 (90개 이상의 리뷰)

사용자들이 멜트워터에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

멜트워터는 제가 주로 소셜 리스닝과 미디어 멘션 추적에 활용하는 훌륭한 tool입니다. 멘션 추적, 소셜 미디어 게시물 예약, 목표 검색어 개발 기능은 게임 체인저였습니다.

멜트워터는 제가 주로 소셜 리스닝과 미디어 멘션 추적에 활용하는 훌륭한 tool입니다. 멘션 추적, 소셜 미디어 게시물 예약, 그리고 목표 검색어 개발 기능은 게임 체인저였습니다.

📖 추천 자료: 데이터 기반 인사이트를 위한 Free 디지털 마케팅 보고서 템플릿

7. Sprout Social (소셜 미디어 경쟁사 벤치마킹에 최적)

Sprout Social을 통해

캠페인에 5만 개의 좋아요가 달렸다고 가정해 보세요. 훌륭합니다. 하지만 주요 경쟁사가 같은 날 15만 개를 기록했다면 분명히 분석할 부분이 더 있습니다. Sprout Social은 고립된 상태가 아닌 맥락 속에서 음성 점유율을 측정하도록 지원합니다.

이 마케팅 분석 소프트웨어의 경쟁사 벤치마킹 tools는 브랜드 가시성, 노출 점유율, 참여율을 실시간으로 파악하며 자사 브랜드의 성과를 경쟁사와 비교하여 추적할 수 있도록 지원합니다.

감정 분석부터 공유 가능한 보고서 및 publishing tools까지, Sprout Social은 마케팅 목표를 최대한 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

스프라우트 소셜의 주요 기능

주요 소셜 미디어 네트워크 전반에서 경쟁사 대비 브랜드 성과를 벤치마킹하세요

브랜드 멘션, 참여도 추세 및 감정을 실시간으로 추적하세요

성능에 대한 심층 분석을 위해 /AI 기반 인사이트 를 활용하세요

통합 대시보드로 콘텐츠, 오디언스, 채널 인사이트를 한눈에 보기를 하세요

수출 가능한 음성 데이터 요약으로 소셜 보고를 자동화하세요

노출 공유와 참여도 분석을 통해 캠페인 효과를 모니터링하세요

스프라웃 소셜의 한도

경쟁사 벤치마킹과 같은 프리미엄 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

여러 프로필을 관리하는 소규모 팀에게는 비용이 많이 들 수 있습니다

입력 플랜에서는 역사적 데이터 접근에 한도가 적용됩니다

Sprout Social 가격 정책

표준 : 사용자당 월 199달러

프로페셔널 : 사용자당 월 299달러

고급 : 사용자당 월 399달러

*enterprise: 맞춤형 가격 책정

스프라우트 소셜 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5.0 (2,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5.0 (530개 이상의 리뷰)

사용자들이 스프라웃 소셜에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 이렇게 말했습니다:

모니터링을 위한 신규 채널 추가 및 키워드 발견이 매우 용이하며, 정확한 콘텐츠를 선별하기 위한 필터링도 간편합니다. 직관적인 응답 및 게시 인터페이스와 함께, 지원 경험 역시 안정적이었습니다.

모니터링을 위한 신규 채널 추가 및 키워드 발견이 매우 용이하며, 정확한 콘텐츠를 선별하기 위한 필터링도 간편합니다. 직관적인 응답 및 게시 인터페이스와 함께, 지원 경험 역시 안정적이었습니다.

💡 전문가 팁: 무엇을, 언제, 어디서 말해야 할지 고민되시나요? 강력한 마케팅 커뮤니케이션 전략을 수립하면 실제로 고객에게 전달되고 전환으로 이어지는 메시지를 만들 수 있습니다.

8. Google 트렌드 (실시간 대중 검색 이자를 추적하기에 최적)

via Google

브랜드가 화제가 될 때, Google 트렌드는 이를 가장 먼저 확인할 수 있는 곳입니다.

이 무료 점유율 분석 tool은 글로벌 검색 엔진 결과를 실시간으로 분석하여 전 세계가 매분 매초 무엇을 찾고 있는지 보여줍니다.

소셜 리스닝이나 수동 추적을 의존하는 tools와 달리, Google 트렌드는 YouTube를 포함한 Google 검색 생태계 전반에서 브랜드 가시성, 소비자 수요, 시장 화제성을 검색 기반 스냅샷으로 제공합니다.

Google 트렌드의 주요 기능

국가, 지역, 도시별 실시간 검색 이자를 시각화하세요

시간 경과에 따른 브랜드의 검색 공유를 경쟁사와 비교하세요

계절적 및 장기적 트렌드를 관찰하여 제품 수요를 분석하세요

유행하는 쿼리, 뉴스 급증, 새롭게 떠오르는 이자를 발견하세요

역사적 데이터를 활용하여 기존 캠페인 효과를 분석하거나 향후 캠페인을 플랜하세요

Google 트렌드의 한도

감정 분석 또는 음성 특화 메트릭이 부족합니다

검색 데이터 외에는 소셜 미디어나 브랜드 멘션이 없습니다

맞춤형 자동화 또는 대시보드 통합을 위한 API 없음

Google 트렌드 가격 정책

Free

Google 트렌드 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (230개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (30개 이상의 리뷰)

사용자들이 Google 트렌드에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

Google 트렌드는 전 세계 사람들이 무엇을 검색하는지에 대한 실시간 인사이트를 제공하는 제공자입니다. 검색어를 비교하고, 떠오르는 트렌드를 파악하며, 지역별 또는 기간별 이자를 탐색하는 것이 얼마나 쉬운지 높이 평가합니다. 인터페이스는 깔끔하고 상호작용적이며, 데이터 배경이 없는 사용자들도 사용하기 쉽습니다.

Google 트렌드는 전 세계 사람들이 무엇을 검색하는지에 대한 실시간 인사이트를 제공하는 제공자입니다. 검색어를 비교하고, 떠오르는 트렌드를 파악하며, 지역별 또는 기간별 이자를 탐색하는 것이 얼마나 쉬운지 높이 평가합니다. 인터페이스는 깔끔하고 상호작용적이며, 데이터 배경이 없는 사용자들도 사용하기 쉽습니다.

👀 재미있는 사실: 아디다스와 푸마는 불화를 겪은 형제, 아돌프 다슬러와 루돌프 다슬러가 설립했습니다. 그들의 가족 불화는 글로벌 스니커즈 전쟁으로 번졌습니다.

9. Digimind (현재 Onclusive Social) (심층 경쟁 정보 분석에 최적)

Digimind를 통해

브랜드가 시장 존재감을 측정하려 할 때, 데이터의 한도는 좋아요, 멘션, 팔로워 수에 불과합니다. 그러나 브랜드 인지도는 스토리텔링과도 연결됩니다.

디지마인드(현재 온클루시브 소셜의 일부)는 허영 메트릭을 넘어선 소셜 리스닝 및 시장 인텔리전스 tools를 결합하여 기업이 이러한 층위를 해독하도록 지원합니다. 이를 통해 뉴스, 블로그, 포럼, 소셜 플랫폼 전반에서 맞춤형, 경쟁사, 전체 산업이 말하는 내용을 모니터링할 수 있습니다.

그러나 이 플랫폼의 핵심 강점은 감정 분석, 인플루언서 추적, 평판 관리, 트렌드 예측을 결합하여 브랜드 가시성에 대한 360도 전방위적 보기를 제공한다는 점입니다.

Digimind의 주요 기능

소셜 미디어, 블로그, 포럼, 뉴스 사이트 전반의 대화를 실시간으로 모니터링하세요

/AI 기반 인사이트 를 활용하여 감정 분석, 주요 인플루언서, 고객 트렌드를 분석하세요

브랜드 평판을 추적하고 위기 조짐을 조기에 파악하세요

캠페인 영향력, 어니드 미디어, 경쟁사 대비 공유를 비교하세요

사용자 정의 가능한 대시보드를 구축하고 다양한 형식으로 보고서를 내보내세요

Digimind의 한도

가격 정책이 투명하지 않으며 맞춤형 견적이 필요합니다

일부 사용자는 LinkedIn 연동 시 가끔 지연 현상이 발생한다고 보고합니다

Enterprise 소셜 인텔리전스 플랫폼을 처음 사용하는 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다

Digimind 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Digimind 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (210개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15개 이상의 리뷰)

Digimind에 대한 사용자 평가

이 Capterra 리뷰는 다음과 같이 노트를 남겼습니다:

과학적 출판물을 추적하는 것은 Digimind 없이는 거의 불가능합니다. 강력히 추천합니다.

과학적 출판물을 추적하는 것은 Digimind 없이는 거의 불가능합니다. 강력히 추천합니다.

📖 추천 자료: 가시성 향상을 위한 최고의 브랜드 인지도 tools

10. Hootsuite (경쟁사 벤치마킹 및 확장 가능한 소셜 미디어 인사이트에 최적)

Hootsuite를 통해

소셜 미디어 성과가 정체기에 접어들었을 때, 이는 콘텐츠가 부족해서가 아니라 올바른 지표를 측정하지 못했기 때문인 경우가 많습니다.

Hootsuite는 강력한 분석 기능과 경쟁사 벤치마킹을 제공하여 일부 게시물이 주목받는 반면 다른 게시물은 주목받지 못하는 이유를 파악하기 쉽게 합니다.

이 소셜 리스닝 tool은 Teams가 업계 평균 대비 성과를 비교하고, 최적의 게시 시점을 추적하며, 트렌드가 정점에 달하기 전에 포착할 수 있도록 지원합니다.

Hootsuite 최고의 기능

벤치마킹 tools를 통해 Instagram, 페이스북, X에서 경쟁사 성과를 분석하세요

맞춤형 분석으로 감정, 참여도 및 관객 증가 추이를 추적하세요

현재 트렌드를 기반으로 /AI를 활용해 캡션, 해시태그, 게시물 아이디어를 생성하세요

자동화 규칙을 통해 모든 플랫폼의 메시지를 통합된 받은 편지함으로 중앙 집중화하세요

플랜에 따라 7일에서 30일 동안 브랜드 멘션과 고객 감정을 모니터링하세요

Hootsuite의 한도

성장 중인 팀의 경우 플랜 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다

일부 사용자는 고급 분석 기능에 학습 곡선이 있다고 보고합니다

하위 플랜에서는 소셜 리스닝 기능이 한도입니다

Hootsuite 가격 정책

표준 : 사용자당 월 149달러

고급 : 사용자당 월 399달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Hootsuite 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (6,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (3,800개 이상의 리뷰)

Hootsuite에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에는 다음 기능이 소개되었습니다:

이 도구가 제공하는 심층 분석이 정말 마음에 듭니다. 사용이 매우 간편할 뿐만 아니라 여러 채널에 로그인할 필요 없이 한 곳에서 여러 곳에 동시에 게시할 수 있게 해주며, 고객 감정을 쉽게 파악할 수 있는 리스닝 tools도 제공합니다.

이 도구가 제공하는 심층 분석이 정말 마음에 듭니다. 사용이 매우 간편할 뿐만 아니라 여러 채널에 로그인할 필요 없이 한 곳에서 여러 곳에 동시에 게시할 수 있게 해주며, 고객 감정을 쉽게 파악할 수 있는 리스닝 tools도 제공합니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Hootsuite 대안

👀 재미있는 사실: 브랜드 충성도는 논리를 압도할 수 있습니다. 블라인드 테스트에서 많은 소비자가 펩시의 맛을 선호하지만, 브랜드 인지도 때문에 여전히 코카콜라를 선택합니다.

이미 논의된 공유 점유율 tools의 기능을 보완하거나 확장하는 네 가지 유용한 추가 tools는 다음과 같습니다:

BrandMentions: 블로그, 포럼, 뉴스, 리뷰 사이트 전반의 브랜드 멘션을 모니터링하며 감정 분석 및 영향력 점수를 포함합니다

Zignal Labs: TV, 라디오, 온라인 뉴스, 소셜 미디어 전반에서 특정 브랜드에 대한 감정, 도달 범위, 허위 정보를 실시간으로 추적합니다

Socialbakers (현재 Emplifi의 일부): 장기적인 소셜 미디어 전략을 수립하는 마케팅 팀을 위해 오디언스 행동, 콘텐츠 트렌드, 경쟁사 벤치마킹에 대한 심층 분석을 제공합니다

📖 추천 자료: 브랜드 인지도 KPI: 마케팅 효과 극대화하기

ClickUp으로 화제의 중심이 되세요

모든 마케팅 Teams은 브랜드가 최우선 선택이 되길 원하지만, 이는 대화의 선두에 서야만 가능합니다.

보이스 점유율 tools는 브랜드의 시장 내 존재감을 측정하고, 소비자들이 브랜드에 대해 어떻게 이야기하는지 분석하며, 경쟁사와의 가시성을 비교하여 궁극적으로 비즈니스 성장을 주도합니다.

하지만 대부분의 tools은 청취 단계에서 멈춥니다. 바로 여기서 ClickUp이 차별화됩니다. ClickUp 마케팅 팀의 직접적인 설명을 들어보세요. 👇

ClickUp은 마케팅 전략을 실제 실행과 연결합니다: 사람들이 말하는 내용뿐만 아니라 팀이 이에 대해 어떤 조치를 취하는지도 추적합니다.

콘텐츠 업데이트 할당, 인플루언서 후속 조치 기록, GA4 대시보드 임베딩 등 ClickUp은 번호 뒤에 숨겨진 전체 맥락을 Teams에 제공합니다.

캠페인을 통찰력 있게 실행하고 싶으신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!