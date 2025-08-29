더 스마트한 제품 출시 캠페인을 위한 /AI 활용 방법

모든 제품 출시는 통제된 혼란처럼 느껴집니다. *

한 캠페인에 대해 47개의 채팅 스레드를 동시에 처리 중입니다. 디자이너는 히어로 이미지 수정 작업만 12번째입니다. 법무팀은 카피에 "아주 작은 변경"을 요구합니다. 그리고 CEO는 출시를 일주일 앞당길 수 있냐고 묻습니다.

익숙한가요?

/AI로 달라지는 점:* 혼란을 관리하는 대신 승리를 주도하세요. AI가 번거로운 작업(브리핑 조정, 자산 변형, 성과 추적)을 처리하는 동안, 실제 번호를 창출하는 전략에 집중하세요.

이것은 또 다른 'AI가 마케팅을 구원할 것'이라는 추상적인 글이 아닙니다. 출시 시간을 절반으로 줄이고 캠페인 효과를 두 배로 높일 수 있는 실행 가능한 가이드입니다.

✨ 재미있는 사실: 페디그리의 "입양 가능" 캠페인은 /AI를 활용해 모든 광고에 지역에서 입양 가능한 보호소 개를 매칭했습니다. 따라서 각 페디그리 광고는 실제 근처에 있는 개를 위한 광고가 되었습니다. 개가 입양되면, /AI가 실시간으로 다음 지역 개로 교체했습니다. 첫 2주 동안 기능된 개 중 약 50%가 입양되었으며, 보호소 프로필 트래픽은 6배 증가했습니다.

AI 캠페인 실행이란 무엇인가요?

제품 출시를 위한 AI 캠페인 실행은 AI tool, 모델 및 에이전트를 체계적으로 활용하여 다중 채널 마케팅 캠페인을 플랜, 제작, 출시 및 최적화하는 엔드투엔드 프로세스입니다.

*/AI 캠페인 실행은 무엇을 포함하나요?

맞춤형 데이터, 예측 모델링 및 자연어 처리를 활용한 캠페인 플랜 및 타겟 정의

브랜드 일관성을 유지하기 위한 가이드라인을 적용한 크리에이티브 개발(카피, 이미지, 비디오 전반에 걸쳐)

작업, 소유자, 타임라인을 자동화된 워크플로우로 조정하여 수동 노력을 줄이세요

핵심 키 메트릭에 맞춰 캠페인을 조정하는 /AI 인사이트 및 대시보드를 통한 실시간 캠페인 최적화

과거 캠페인 성과를 프롬프트, 브리프, 마케팅 전략에 반영하는 학습 루프

⭐ 기능 템플릿 아이디어 구상부터 출시 후 분석까지 제품 출시의 모든 단계를 단계별 체크리스트인 ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿으로 관리하세요. 무료 템플릿 받기 출시 과정의 모든 변수를 한눈에 파악하세요—ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿으로 한곳에서 관리하세요

마케팅에서의 /AI 대 기존 실행 방식

네, 이해합니다. 단순한 자동화 몇 가지를 넘어서는 실질적인 효과를 보지 못한 채 'AI가 모든 것을 해결한다'는 말만 반복되는 것에 지치셨을 겁니다. 본문에서 더 자세히 설명하겠지만, 우선 제품 출시를 위한 기존 캠페인 실행과 AI 기반 캠페인 실행의 키 차이점을 요약한 테이블을 확인해 보세요.

카테고리 기존 캠페인 실행 방식 /AI 기반 캠페인 실행 플랜 산발적인 문서에 담긴 채널별 플랜 자동화된 워크플로우와 명확한 소유자(지침 또는 과거 캠페인을 기반으로 AI가 할당)를 포함한 통합 플랜 목표팅 수동 조사에서 도출된 광범위한 세그먼트 맞춤형 고객 데이터와 예측 모델링을 활용한 더 스마트한 목표 크리에이티브 선형 프로세스 → 디자인 → 검토 생성형 AI와 브랜드 가이드레일을 통한 병렬 자산 생성 오케스트레이션 관리자들은 업데이트와 승인을 쫓아다닙니다 /AI 에이전트가 브리핑, 승인 및 의존성을 제때 처리합니다 모니터링 지연된 인사이트가 포함된 주간 보고 실시간 캠페인 최적화를 위한 라이브 대시보드 최적화 드물게 발생하는 의견 주도적 변경 사항 키 메트릭 및 KPI에 대한 지속적인 데이터 기반 조정 거버넌스 채널 간 메시지 일관성 유지 출판 전 검수를 통한 브랜드 일관성 유지

출시 캠페인에 AI가 할 수 있는 일? 일명 사용 사례

AI가 수동 노력 감소, 빠른 학습, 키 메트릭과의 긴밀한 연계로 마케팅 캠페인 전반에 걸쳐 아이디어를 결과로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.

크리에이티브 개발(카피, 이미지, 스크립트) 자동화

생성형 AI와 즉시 사용 가능한 템플릿으로 광고, 이메일, 랜딩 페이지, 비디오 스크립트를 초안 작성하세요

브랜드 가이드라인을 생성형 AI에 입력하여 브랜드 일관성을 유지하세요. 이를 통해 캠페인 자산 전반에 걸쳐 브랜드 기준을 설정할 수 있습니다

다양한 고객 세그먼트와 지역에 맞춰 신속하게 변형 버전을 생성하세요

📌 예시: 렉서스는 AI가 제작한 TV 광고로 ES를 출시하며, 브랜드 정체성을 유지한 채 크리에이티브 개발 속도를 높였습니다.

🧠 알고 계셨나요? ClickUp Brain 사용자는 ClickUp 작업 공간에서 바로 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 외부 AI 모델에 접근할 수 있습니다. AI 산발적 사용을 버리고, 모든 업무 데이터에 접근 가능한 컨텍스트 기반 AI를 활용하여 필요에 맞춤화된 캠페인 자산을 생성하세요.

목표 고객 세그먼트와 채널 예측

맞춤형 데이터와 사용자 행동을 분석하여 예측 모델링을 통해 구매 의사가 높은 클러스터를 찾아내세요

붙여넣기 캠페인 성과와 실시간 참여 메트릭을 활용하여 마케팅 채널 및 예산을 추천하세요

캠페인 데이터가 유입됨에 따라 리드 스코어링을 개선하여 캠페인을 자신 있게 조정하세요

📌 예시: NBC유니버설은 채널 전반에 걸쳐 예측 가능하고 프라이버시를 최우선으로 하는 오디언스 세그먼트를 구축하기 위해 AI 기반 플랜 및 실행 시스템을 도입했습니다.

캠페인 타임라인, 작업 배분 및 협업을 간소화하세요

자동화된 워크플로우와 AI 에이전트를 통해 브리프를 소유자, 마감일, 의존성이 설정된 작업으로 전환하세요

승인 및 업데이트를 자동으로 전달하여 캠페인 실행의 병목 현상을 줄이세요

단일 정보 소스를 유지하여 캠페인 관리자와 이해관계자가 지속적으로 정보를 공유하고 협력할 수 있도록 하십시오

📌 예시: 에스티 로더 컴퍼니즈는 생성형 AI를 마케팅 워크플로우에 통합하여 캠페인 자산을 자동 생성하고, 표준 승인 절차를 통해 업무를 처리하며, 브랜드와 시장 간 업무 인계를 가속화했습니다. 그 결과 거버넌스를 저해하지 않으면서도 더 빠른 타임라인과 긴밀한 협력이 가능해졌습니다.

AI 기반 대시보드로 실시간 인사이트를 도출하세요

광고, 이메일, 웹 및 분석 tools를 키 성과 지표(KPI)의 단일 보기로 통합하세요

AI 인사이트와 이상 탐지를 활용하여 목표, 크리에이티브 또는 지출에 대한 다음 단계를 제안하세요

작은 문제가 눈덩이처럼 커지기 전에 대응할 수 있도록 실시간 캠페인 최적화를 구현하세요

📌 예시: Yum Brands는 실시간 신호에 따라 제안과 타이밍을 조정하는 AI 기반 캠페인을 통해 KFC, Taco Bell 등 브랜드 전반에서 참여도와 구매 행동을 개선했다고 보고했습니다.

채널별 최적화(이메일, 소셜, 유료)

이메일: 제목과 발송 시간을 테스트하고, 개인화된 흐름을 구성하며, 다양한 고객 세그먼트를 목표로 전환율을 높이세요

소셜: 게시물 변형 생성, 소셜 미디어 상호작용 분석, 다양한 형식의 콘텐츠 생성 일정 관리

유료: 광고 캠페인 크리에이티브와 타겟 오디언스를 갱신한 후, AI 기반 인사이트로 ROAS 및 CPA 향상을 목표로 캠페인을 최적화하세요

📌 예시: 바비 영화의 /AI 기반 셀피 생성기는 크로스채널 UGC와 신속한 크리에이티브 반복을 촉진하여 출시 전 소셜 플랫폼 전반에 걸쳐 캠페인의 주목도를 확대하는 데 기여했습니다.

출시를 위한 단계별 AI 캠페인 실행

혼란 없이 출시를 진행할 수 있는 5단계 흐름을 소개합니다. 단순하게, 실시간으로 진행하고, AI가 복잡한 작업을 처리하도록 하여 마케팅 팀이 번거로운 업무가 아닌 의사 결정에 집중할 수 있도록 하세요.

1단계: 성과, 가이드라인 및 데이터 정렬

목표를 설정하여 AI가 '우수한' 성과를 어떻게 인식해야 하는지 알려주세요

전환율, 참여 메트릭, 웹사이트 트래픽 등 출시일(day-0)부터 30일(day-30)까지의 키 메트릭을 정의하세요

예산 제약사항, 승인 SLA, 의사결정 권한을 목록으로 명시하여 재작업을 방지하세요

과거 캠페인 성과, 맞춤형 데이터, 사용자 행동을 하나의 보기로 붙여넣기하세요

브랜드 가이드라인을 작성하여 AI가 캠페인 자산 전반에 걸쳐 브랜드 일관성을 유지하도록 하십시오

예측 모델링과 자연어 처리를 활용하여 스마트 벤치마크와 KPI 트리를 설정하세요

🟣 AI에 백지 상태를 맡기지 마세요. 명확한 가이드라인과 단일 정보 소스가 AI를 혼란스러운 아이디어 생성기에서 정밀 실행 엔진으로 바꿉니다. 의도를 명확히 표현하고 AI가 여러분을 지원하기 위해 필요한 모든 보조 데이터를 제공하세요.

2단계: 소스 브리프 초안 작성/AI

원시 입력을 명확하고 검증 가능한 플랜으로 전환하세요

캠페인 데이터를 분석하여 위치, 제안, 목표 고객 세그먼트를 모양으로 만드세요

크리에이티브 매트릭스, 채널 플랜 및 초안 카피 생성

관계자 노트를 체크리스트로 요약하고 위험 요소를 강조하여 타임라인 리스크를 제거하세요

다양한 고객 세그먼트별 메시지 지도 지도를 생성하여 향후 수동 노력을 줄이세요

각 마케팅 채널별 성공 기준을 정의하여 최적화 방향을 명확히 하십시오

데이터에서 초안까지 단 몇 분*. 처음부터 시작하는 것을 멈추세요. /AI를 활용해 이해관계자 회의, 과거 성과 데이터, 시장 상황을 종합하여 체계적이고 실행 가능한 브리핑을 생성하세요. 역대 가장 빠른 첫 초안을 경험하세요.

3단계: 플랜을 지도하고 실행 가능한 일로 전환하세요

모든 소유자가 플랜의 가시성과 실행 가능성을 확보할 수 있도록 하십시오

캠페인 실행을 위한 마일스톤, 소유자, 의존성을 단일 일정으로 구축하세요

플랜을 명확한 소유자와 날짜가 지정된 작업으로 전환하여 캠페인 관리자가 진행을 추적할 수 있도록 하세요

Teams가 함께 캠페인을 플랜하고 실행하며 추적할 수 있는 공유 작업 공간을 제공하세요

접수, 승인, 알림을 위한 스탠드업 자동화된 워크플로우를 구축하여 업무가 지연되지 않도록 하십시오

예산 제약 하에서도 신속하게 진행할 수 있도록 의사 결정 권한과 에스컬레이션 경로를 문서화하세요

🟣 플랜은 나쁜 전략이 아니라 불분명한 소유권으로 인해 실패하는 경우가 많습니다. 항상 각 결과물을 담당자와 마감일과 연결하세요.

4단계: 자산을 제작하고 체계적인 검토를 진행하세요

메시지 일관성을 유지하며 고품질 크리에이티브를 신속하게 배포하세요

생성형 AI로 카피, 이미지, 스크립트를 제작한 후 다양한 고객 세그먼트에 맞게 현지화하세요

달력, 브리프, 체크리스트용 즉시 사용 가능한 템플릿으로 시작하여 형식을 일관되게 유지하세요

AI 에이전트와 자동화된 워크플로우로 검토 및 인수인계를 처리하여 사이클 시간을 단축하세요

브랜드 가이드라인으로 클레임과 톤을 고정하여 변형된 메시지도 일관성을 유지하세요

감사 추적을 위해 기록 시스템에서 버전 이력과 승인을 추적하세요

혼란이 아닌 확장성 생성*. A/AI는 한 시간 만에 100개의 광고 변형을 생성할 수 있습니다. 진정한 이점은? 자동화된 승인 워크플로우와 버전을 통해 팀이 Slack 스레드와 이메일 체인에 파묻히지 않고 이를 관리할 수 있다는 점입니다.

5단계: 런칭 룸 운영, 최적화 및 학습

주간 보고가 아닌 실시간 시스템처럼 출시를 운영하세요

AI 기반 대시보드에서 신호를 중앙 집중화하여 실시간 캠페인 최적화를 실현하세요

신호 변화에 따라 캠페인 조정: 대상, 크리에이티브, 예산을 스프린트 종료 시점이 아닌 실시간으로 조정하세요

선행 지표를 먼저 확인한 후 키 성과 지표를 통해 더 큰 움직임을 이끌어내세요

학습 내용을 프롬프트와 플레이북에 반영하여 각 출시마다 더 스마트해지도록 하세요

성공 사례, 개선점, 향후 테스트 계획을 요약한 원페이지 보고서를 공유하여 이해관계자 간 의견을 수렴하세요

🟣 사후 분석이 아닌 실시간 최적화. AI가 가능케 하는 가장 큰 변화는? 출시 후 사후 분석에서 실시간 캠페인 수술로 전환하는 것입니다. 오후 2시에 광고가 부진하다면, 예산이 이미 소진된 후에가 아니라 2시 15분까지 방향을 전환할 수 있습니다.

출시 후 실시간으로 신호가 들어오면 다음 단계는 간단합니다—중요한 지표를 측정하고 즉시 대응하세요.

📚 추천 자료: 효과적인 제품 출시 전략 수립 방법

제품 출시 캠페인에 최적화된 최고의 AI tool

제품 출시는 정밀성, 속도, 적응력을 요구하는 고위험 다팀 노력입니다. ClickUp과 AI 기반 기능군 (ClickUp Brain, Brain Max, AI 에이전트, AI 노트테이커, AI 달력, 음성-텍스트 변환, 다중 모델 AI)은 출시 전 과정에 목표 솔루션을 제공합니다.

마케팅 팀과 제품 Teams를 위해 특별히 설계된 작업 공간을 통해, 더 스마트한 플랜 수립, 원활한 실행, 효율적인 운영을 위한 가장 포괄적인 플랫폼을 확보하세요.

ClickUp AI: 더 스마트한 플랜 수립과 운영을 위한 파트너

지금 시작하세요. 무료입니다 마케팅 Teams을 위한 ClickUp으로 다중 채널 캠페인부터 글로벌 이벤트까지 마케팅 프로그램을 실행하세요

clickUp은 일을 위한 모든 것 앱*으로, 플랜, 실행, 최적화를 하나의 AI 기반 작업 공간에 통합하여 도구 과다 사용이나 작업 전환 없이 출시 과정을 종단간 원활하게 진행합니다.

ClickUp AI가 문서, 화이트보드, 작업, 대시보드 전반에 통합되어 팀이 더 빠르게 움직이고, 일관성을 유지하며, 거버넌스를 강화합니다.

이 비디오를 통해 ClickUp AI가 업무의 모든 부분을 어떻게 통합하는지 확인해 보세요👇

clickUp이 제품 출시를 어떻게 간소화하는지

문서, 작업, 브리핑, 과거 일에서 맥락을 추출하여 로드맵, 메시지 지도, 체크리스트로 전환하는 AI로 더 스마트하게 플랜하세요

화이트보드의 전략을 소유자와 날짜가 지정된 ClickUp 작업으로 직접 전환하여 더 빠르게 생산하세요. 크리에이티브 일과 채널 일을 동기화 상태로 유지합니다

실시간 ClickUp 대시보드로 자신 있게 출시하세요. 채널 신호를 통합하고 최적의 다음 조치를 제시하여 실제 출시 KPI를 추적하는 의사결정을 지원합니다

팀이 전략에 집중하는 동안 AI 에이전트와 자동화가 승인을 처리하고 업데이트를 게시하며 인수인계를 원활히 진행하도록 하여 지속적으로 개선하세요

*/AI를 활용한 전략적 플랜

clickUp Brain *은 프로젝트 관리에 AI를 직접 도입하여 ClickUp 내에서 문서 작성, 요약하다, 그리고 자동화를 지원합니다.

캠페인의 AI 전략가 역할을 수행합니다. 출시 플랜에 대한 질문에 즉시 답변하고, 경쟁사 리서치를 검색하며, 키 문서를 요약하고, 캠페인 브리프를 생성합니다. 이 모든 작업이 작업 공간 내에서 이루어집니다. Brain의 상황 인식 능력 덕분에 제품과 시장에 맞춤화된 정확하고 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain으로 시각 자료를 생성하고, 최신 GPT, Claude, Gemini 등을 활용해 연구 및 텍스트 작업을 처리하세요—단일 통합 작업 공간에서 모두 가능합니다 Brain의 실제 일 예시를 확인해 보세요👇

한계를 뛰어넘고자 하는 마케터를 위해—모든 tools를 연결하고, 앱 전반에 걸쳐 자동화하며, 손쉬운 작업을 가능하게 하는—ClickUp Brain MAX가 다음 단계입니다. 다중 모델 AI로 지능을 한 단계 업그레이드합니다.

브레인 맥스는 방대한 데이터셋을 분석하고 캠페인 결과를 예측하며 시장 진출 전략에 대한 고급 권장 사항을 제공합니다. 출시 시나리오를 시뮬레이션하여 실행 전 위험 요소를 파악하고 로드맵을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

AI 슈퍼 앱에 대한 추가 정보는 다음과 같습니다: tools 과다 사용을 종식시킵니다.

Mac/Windows용 독립형 앱으로 브라우저 외부에서 실행됩니다

ClickUp을 다른 모든 일 앱(Google Drive, Slack, Jira, Figma 등) 및 웹과 연결합니다

크로스 앱, 상황별 인텔리전스, 유니버설 검색, 자동화 기능을 제공하며, 음성-텍스트 변환 및 다중 LLM 모델 전환과 같은 고급 기능도 포함됩니다

Brain MAX는 AI 스프롤(AI 도구 간 연결성 부족, 단절된 워크플로우, 맥락 상실로 인한 생산성 저하)이라는 증가하는 문제를 해결하기 위해 설계된 혁신적인 AI 데스크탑 애플리케이션입니다. 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요 👇

/AI 에이전트와 자동화로 원활한 운영

반복적이고 복잡한 워크플로우는 AI 에이전트로 자동화하세요. 예시: AI 에이전트는 출시 체크리스트를 모니터링하고, 의존성이 삭제됨에 따라 자동으로 작업을 할당하며, 장애 요소를 에스컬레이션하고, 이해관계자에게 실시간으로 업데이트를 제공합니다. 에이전트는 외부 tools(CRM 또는 마케팅 플랫폼 등)와도 연동되어 출시 운영이 항상 동기화되도록 보장합니다.

ClickUp 자동화 와 AI 자동화 빌더를 활용하여 브리프를 검토자에게 전달하고, SLA가 지연되기 전에 소유자에게 알림을 보내며, 수동 추적 없이 목록 전반에 걸쳐 상태를 업데이트하세요.

ClickUp에서 맞춤형 자동화를 활성화하여 제품 출시 캠페인을 간소화하고 효율성을 높이세요

마감일이나 마일스톤을 절대 놓치지 마세요. ClickUp의 AI 기반 알림 및 알림이 팀을 올바른 방향으로 이끌어, 기한이 지난 작업을 표시하고 긴급한 우선순위를 상기시켜 중요한 사항이 누락되지 않도록 합니다.

손쉬운 협업 및 문서화

ClickUp AI 노트테이커가 출시 회의(Zoom, Google Meet, Teams 등)에 참여하여 대화를 녹취하고, 구조화된 회의 노트, 실행 항목 및 후속 조치를 자동 생성합니다. 긴 논의를 명확하고 실행 가능한 다음 단계로 요약하여 팀과 즉시 공유함으로써 모든 구성원이 목표를 공유하고 책임을 다하도록 합니다.

Talk-to-Text로 이동 중에도 아이디어, 업데이트 또는 피드백을 즉시 기록하세요. 브레인스토밍 세션 중이든 현장 방문 중이든, 말하기만 하면 ClickUp이 여러분의 생각을 작업, 문서 또는 댓글로 바로 변환해 줍니다. 이를 통해 문서화 속도가 빨라지고 수동 입력이 줄어들어 협업이 더 빠르고 포용적으로 이루어집니다.

ClickUp AI 노트테이커로 정확한 회의 기록을 캡처하세요

완벽한 일정 관리 및 조정

ClickUp 달력으로 모든 캠페인 활동, 회의, 마감일을 한곳에서 관리하세요. 이 AI 달력은 팀원 가용성에 기반해 최적의 회의 시간을 제안하고, 일정 충돌을 자동으로 해결하며, 외부 달력과 동기화됩니다. 출시 플랜이 진전됨에 따라 타임라인을 생성 및 업데이트하여 모든 결과물이 완벽한 타이밍에 제공되도록 보장합니다.

기다리던 달력 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요👇

달력 이벤트를 특정 작업, 문서 또는 마일스톤에 연결할 수 있습니다. 사전 알림과 상태 업데이트를 받아 팀이 항상 다음 단계를 준비할 수 있도록 하세요.

*다중 모델 /AI로 더 스마트한 인사이트와 의사결정

다양한 AI 모델의 힘을 활용하여 심층적인 인사이트를 확보하세요. 고객 피드백, 시장 동향, 캠페인 성과를 실시간으로 분석합니다. 경쟁사 비교 분석, 감성 분석, 예측 보고서를 생성하여 출시 전략을 수립하고 변화하는 조건에 신속히 대응하세요.

또한 ClickUp의 Enterprise AI 검색은 작업, 문서, 채팅은 물론 Slack이나 Gmail과 같은 연결된 앱까지 횡단하여 필요한 자료를 손쉽게 찾아 제공합니다.

*전략과 워크플로우를 스마트하게 지도하세요. ICP, 크리에이티브 매트릭스, 출시 워크플로우를 캔버스에 지도하세요. 모양을 작업으로 전환하는 방식이라 복사-붙여넣기나 작업 이탈이 없습니다. ClickUp 화이트보드는 문서, 작업, 스프린트와 연결되어 출시 과정이 진행됨에 따라 플랜이 항상 최신 상태로 유지됩니다 .

아이디어를 조율된 실행으로 전환하고, ClickUp 화이트보드를 통해 작업, 문서, 채팅 등 일 전반과 연결하세요

*출시 플랜 및 콘텐츠 캘린더용 템플릿ClickUp 템플릿을 활용해 출시 일정표, 체크리스트, 크리에이티브 브리프를 몇 분 만에 생성한 후, 워크플로우 재구축 없이 지역별로 현지화하세요. 템플릿은 작업 및 타임라인과 연동되므로 운영팀과 크리에이티브팀이 첫날부터 일관성을 유지합니다.

다음은 몇 가지 예시입니다:

🚀 제품 출시 플랜용 ClickUp 템플릿

📅 콘텐츠 달력용 ClickUp 템플릿

⭐️ 보너스: 무료 제품 출시 템플릿을 활용하여 초기 플랜부터 출시까지 원활한 제품 출시를 보장하세요.

AdCreative.ai로 유료 캠페인을 지원하는 광고 시각적 요소 및 카피 변형을 신속하게 제작하세요

런칭 스토리에 모션 그래픽이 필요할 때 AI 비디오 및 모션 자산을 위한 런웨이

Klaviyo(Klaviyo) 로 이커머스 스택 내에서 예측 세분화를 통한 이메일 및 SMS 오케스트레이션 구현

📚 추가 자료: ClickUp과 AI로 고속 마케팅 수익 엔진을 운영하는 방법에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 지금 바로 플레이북을 받아보세요! 👇🏼

AI를 활용해 제품 출시 성공을 측정하는 방법?

보이지 않는 것은 고칠 수 없습니다. AI를 활용해 원시 캠페인 데이터를 명확한 실행 과제로 전환하세요. 마케팅 팀이 사후 분석이 아닌 실시간으로 성과를 주도할 수 있도록 합니다.

aI 스코어카드 설정*

주요 성과 지표(KPI) 1개와 매출과 연계된 키 성과 지표(KPI) 3~5개를 선택하세요

과거 캠페인 성과, 계절성 및 경쟁사 상황을 고려한 예측 모델링으로 벤치마킹하세요

채널별 전환율, 참여 메트릭, 웹사이트 트래픽 등 키 메트릭을 추적하세요

예산, 크리에이티브 또는 타겟 변경을 트리거하는 행동 임계값을 정의하세요

⭐️ 빠른 성과: 첫 AI 기반 출시에는 단 3가지 KPI로 시작하세요. 모든 것을 추적하려는 대부분의 팀은 결국 아무것도 최적화하지 못합니다. 화려함보다 집중이 중요합니다.

실시간으로 결과를 확인하세요*

/AI 기반 대시보드에서 신호를 중앙 집중화하여 실시간 캠페인 최적화를 실현하세요

대상, 크리에이티브, 제안, 게재 위치별로 데이터를 분석하고 리뷰, 소셜, 지원 채널의 NLP 감정 분석을 추가하세요

이상 탐지를 활용하여 예상치 못한 급증 또는 급감 현상이 눈덩이처럼 커지기 전에 경고 표시하세요

단일 정보 원천을 유지하여 캠페인 관리자와 이해관계자가 지속적으로 협업할 수 있도록 하십시오

⚠️ 주의: 행동 기준값을 너무 좁게 설정하지 마세요. 5%의 전환율 하락은 캠페인 위기 상황이 아닌 normal daily variance일 수 있습니다. /AI에 여유를 주세요.

효과적인 일을 찾아 집중 투자하세요*

다양한 변형에 대한 신속한 캠페인 분석을 실행하여 메시지-시장 적합성과 효과 향상을 파악하세요

고성과 대상과 크리에이티브에 지출을 집중하고 나머지는 일시 중지하세요

/AI 생성 변형으로 브랜드 일관성을 유지하며 저성과 제품을 개선하세요

어트리뷰션 모델링을 활용하여 가장 가치 있는 사용자를 유도하는 마케팅 채널을 파악하세요

예측하고 피드백 루프를 완성하세요*

출시 전 0~7일 지표를 활용한 예측 모델로 프로젝트 결과를 조기에 도출하세요

출시 후 건강 상태를 파악하기 위해 코호트 분석을 실행하여 유지율 및 초기 생애값 패턴을 분석하세요

인사이트를 프롬프트와 브리핑에 반영하여 목표와 콘텐츠 생성을 개선하세요

자산, 의사 결정 및 학습 내용을 보관하여 다음 출시를 더 스마트하게 시작하세요

💡 전문가 팁: 모든 구성원이 볼 수 있도록 한 페이지 스코어카드를 가시성에 두세요. 핵심 성과 지표(KPI) 1개, 선행 지표 3개, 그리고 플랜 대비 결과가 초과 또는 미달 시 취할 두 가지 조치를 포함하세요.

AI 기반 출시의 실제 예시

1. 하인즈: /AI 생성 케첩 패키지 디자인

하인즈는 대규모 크리에이티브 캠페인을 위해 DALL·E 이미지 생성기를 활용해 케첩 병을 묘사한 수백 개의 독특하고 창의적인 비주얼을 제작했습니다. 최상의 디자인은 제품 출시의 일부가 되어 소셜, 디지털, PR 채널 전반에 걸쳐 배포되었습니다.

🎯 결과: 캠페인은 자연스러운 화제를 불러일으키고 높은 참여도를 이끌어내며 하인즈의 브랜드 인지도를 강화했습니다. AI는 신속한 자산 생성 및 문화적 적합성 테스트의 새로운 방식을 모두 가능하게 했습니다.

2. BMW: 실시간 맞춤형 빌보드 캠페인

BMW는 디지털 빌보드에 /AI를 적용해 실시간 교통 데이터를 분석하고 교통 흐름 속도에 따라 광고 크리에이티브를 변경했습니다: 빠르게 움직이는 교통 흐름은 간결한 광고를 트리거했으며, 느린 교통 흐름에는 상세한 제품 정보를 표시했습니다.

🎯 결과: 메시지가 속도와 상황에 따라 동적으로 조정되면서 참여도와 목표가 개선되었습니다.

3. 세포라: 출시를 위한 가상 메이크업 아티스트

세포라가 버추얼 아티스트 tool을 출시했습니다. 증강 현실과 AI를 결합한 이 tool은 사용자가 휴대폰이나 컴퓨터 카메라를 통해 수천 가지 메이크업 제품을 실시간으로 가상 체험할 수 있게 합니다. AI가 얼굴 구조와 피부 톤을 분석해 사실적인 디지털 메이크업을 적용하며, 맞춤형 추천과 완료된 룩을 제공합니다.

🎯 결과: 맞춤형 제품 추천으로 전환율 향상; 가상 착용 체험은 신제품 출시 시 고객 신뢰도를 높이고 제품 반품을 감소시켰습니다.

4. 네슬레: 맞춤형 제품 추천

네슬레는 AI 기반 맞춤형 제품 추천을 통해 소비자 참여도와 영업 팀을 증대합니다 . 구매 이력, 식습관, 라이프스타일 패턴 등의 소비자 데이터를 분석하여 네슬레의 AI 플랫폼은 맞춤형 영양 및 제품 제안을 제공합니다. 이러한 시스템에는 실시간 맞춤형 조언으로 구매 여정을 안내하는 챗봇과 추천 엔진이 포함되어 고객 만족도와 유지율을 높입니다.

🎯 결과: AI는 대규모로 관련성 높은 맞춤형 콘텐츠를 제공자로서 네슬레가 마케팅 비용을 최적화하고 전환율을 개선하며 브랜드 충성도를 강화하는 데 기여했습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 콘텐츠 생성(글쓰기, 편집, 이메일 포함) 에 AI를 활용합니다. 그러나 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 tool과 작업 공간 등 서로 다른 tool 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지합니다.

제품 출시 캠페인의 높은 위험성

제품 출시는 수개월의 일을 몇 차례의 스프린트로 압축합니다. 예산은 가시성이 있으며, 타임라인은 촉박하며, 모든 채널이 동시에 동일한 메시지를 전달해야 합니다. 바로 여기서 위험이 발생하지만, AI가 통제력을 유지하도록 돕습니다.

1. 빠듯한 타임라인과 여러 변수

출시 기간은 짧고, 자산은 빠르게 증가하며, 모든 의존성은 위험을 가중시킵니다. AI 도구는 브리핑, 승인, 채널 설정을 자동화하여 기획 및 제작 기간을 단축시켜 소규모 마케팅 Teams가 추진력을 유지할 수 있도록 지원합니다.

📌 예시: 메이블린은 디지털 아바타 '메이(May)'를 활용해 'Falsies Surreal Extensions 마스카라'를 출시했습니다. 메이 덕분에 마케팅 팀은 다양한 채널에 걸쳐 일관된 비주얼을 동시에 제작 및 적용할 수 있었으며, 이로 인해 작업 소요 시간이 크게 단축되었습니다.

2. 다양한 채널에서 주목받아야 한다는 압박감

첫날이 중요합니다. 마케팅 채널 전반에 걸쳐 도달률, 노출 빈도, 일관된 스토리텔링이 필요합니다. AI 기반 오케스트레이션은 브랜드 일관성을 유지하면서 각 채널에 맞게 크리에이티브를 조정하는 데 도움을 줍니다.

📌 예시: 코카콜라의 "Create Real Magic" 캠페인은 팬들이 AI 아트를 공동 창작하도록 초대했으며, 이를 빌보드와 디지털 접점에 확대 적용했습니다. 생성형 AI와 상징적인 브랜드 자산을 기반으로 한 크로스채널 경험으로, 대규모 확산과 화제성을 목표로 설계되었습니다.

3. 지연, 불일치 및 메시지 불일치 위험

분산된 워크플로우로 인해 업무 인수인계 누락과 브랜드 정체성과 어긋난 자산이 발생합니다. AI 캠페인 실행은 플랜을 중앙 집중화하고 장애 요소를 파악하며 자동화를 통해 승인 과정과 자산을 일관되게 관리합니다.

📌 예시: 캐드버리 인도의 "Not Just A Cadbury Ad 2.0" 캠페인은 음성 AI와 머신러닝을 활용해 인도 슈퍼스타 샤룩 칸이 기능하는 수천 개의 지역 맞춤형 비디오 광고를 생성했습니다. 이는 대규모 현지화 과정에서 일관된 브랜드 메시지를 유지하며 출시 압박 속에서도 불일치를 피하는 모범 사례입니다.

제품 출시 캠페인에 AI를 활용하는 이점

AI는 마케팅 팀이 더 빠르게 움직이고, 협업을 유지하며, 더 나은 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. AI 기반 tools와 자동화된 워크플로우를 통해 분산된 마케팅 전략을 단일 플랜으로 전환하여 채널 전반에 걸쳐 일관된 캠페인 실행을 주도하세요.

중요성

*캠페인 플랜 보조 도구를 통해 브리프, 타임라인, 체크리스트를 초안 작성하고 수동 노력을 줄여 더 빠른 플랜 및 조정 실현

*맞춤형 고객 데이터, 사용자 행동, 시장 동향을 분석하여 다양한 고객 세그먼트를 발굴하고 리드 스코어링을 개선하는 더 스마트한 목표

브랜드 정체성을 유지하는 대규모 크리에이티브 콘텐츠 생성을 위한 생성형 AI 활용, 캠페인 자산 전반에 걸쳐 브랜드 일관성을 유지하는 가이드레일 적용

엔드투엔드 오케스트레이션*: /AI 에이전트가 일을 라우팅하고, 승인을 관리하며, 의존성을 차단되지 않게 유지하여 캠페인 관리자가 의사 결정에 집중할 수 있도록 지원합니다

캠페인 데이터에서 도출된 AI 인사이트를 통한 실시간 의사 결정*으로 전환율, 참여 메트릭, 웹사이트 트래픽 등 키 메트릭을 파악하여 캠페인을 실시간으로 최적화하세요

*내장된 실험 기능을 통해 /AI 기반 인사이트로 마케팅 채널 및 광고 캠페인 변형 간 캠페인을 신속하게 최적화하세요

지속적 개선*: 과거 캠페인 성과가 프롬프트와 AI 모델을 학습시켜 각 스프린트마다 캠페인 성과를 향상시킵니다

📚 추천 자료: ClickUp 마케팅 팀이 ClickUp을 활용해 플랜, 소유자, 승인 절차를 중앙 집중화하는 방법

/AI 기반 출시 시 피해야 할 함정

AI는 캠페인 실행을 가속화하지만, 기반이 탄탄하지 않으면 문제점을 더욱 부각시킵니다. 다음과 같은 흔한 함정을 피하세요:

모호한 결과와 키 메트릭:* 북극성 KPI와 명확한 기준점을 정의하지 않으면 AI가 잘못된 목표를 최적화합니다

불완전한 데이터와 추적 공백: 분산된 캠페인 데이터와 취약한 UTM 관리로 인해 인사이트가 신뢰할 수 없고 느려집니다

tools 과다 및 수작업 노력:* 워크플로우 외부에 포인트 솔루션을 추가하면 중복 작업과 업무 인수인계 누락이 발생합니다

인간 개입 단계 생략:* 검토 없이 /AI 에이전트가 중대한 변경을 추진하지 않도록 의사 결정 권한 설정

*사전 품질 검사 없이 출시하기: 링크, 픽셀, 피드, 광고 문구 검사를 자동화하여 예방 가능한 오류를 방지하세요

실시간이 아닌 주간 단위 최적화:* Monday 요약이 아닌 실시간 캠페인 최적화를 위해 이상 징후 알림 및 실시간 대시보드를 활용하세요

*프라이버시 및 규정 준수 무시: 사용자 행동 분석 전에 동의, 데이터 사용 및 보존 정책을 조정하십시오

피드백 루프 닫힘 미완료: *학습 내용을 프롬프트와 브리핑에 반영하지 않으면 다음 출시에서도 동일한 실수를 반복하게 됩니다

💡 전문가 팁: AI를 단일 정보원(브리프, 자산, 타임라인, 대시보드)에 통합하세요. 이렇게 하면 반복 작업을 자동화하면서도 통제권이나 맥락을 잃지 않을 수 있습니다.

제품 출시의 미래: 인간과 /AI의 협업

출시 전략의 미래는 협업을 기반으로 설계됩니다—여러분이 방향을 설정하면 AI가 실행을 주도합니다. 포지셔닝, 제안, 스토리 개발에 더 많은 시간을 할애하는 동안 AI 에이전트가 채널 전반의 운영, 인사이트 도출, 실시간 조정을 처리합니다.

담당 업무

전략, 위치 및 가격 책정

명확한 가이드라인을 통한 메시지 및 크리에이티브 방향성 설정

최종 결정권 및 키 메트릭과 연계된 실행 기준

브랜드 거버넌스, 윤리 및 위험 관리

*어떤 AI가 실행될까요?

브리핑, 인수인계, 승인을 위한 자동화된 워크플로우

다양한 고객 세그먼트에 맞춰 신속하게 브랜드에 부합하는 자산 변형 제공

실시간 신호와 예측 모델링을 활용한 실시간 캠페인 최적화

지속적인 캠페인 분석을 통해 차선책을 도출하세요

🎯 당신은 지휘자, AI는 오케스트라입니다. 당신의 값은 모든 악기를 연주하는 데 있지 않습니다. 악보를 이해하고, 템포를 설정하며, 연주를 이끌어내는 데 있습니다. AI가 실행을 담당하고, 당신은 걸작을 완성합니다.

운영 모델의 변화 방식

일회성 출시부터 영구적으로 운영되는 출시 전용 공간까지

주간 보고부터 일상적 의사결정을 안내하는 실시간 대시보드까지

채널별 분산 구조에서 벗어나 플랜, 자산, 결과를 위한 단일 기록 시스템으로 전환하세요

수동 조정에서 캠페인 관리자를 지원하는 /AI 에이전트로의 전환

🚀 프로젝트에서 지속적인 성장으로. 캠페인 플랜을 멈추고 출시 머신을 가동하세요. /AI가 실시간 최적화를 처리하면, 여러분의 "출시실"은 성장을 위한 항상 가동되는 엔진이 됩니다.

지금 구축해야 할 기술

가드레일을 명시하는 명확한 프롬프트와 체크리스트 작성

AI 인사이트를 읽고 언제 수동으로 개입해야 할지 파악하세요

크리에이티브 변경 사항과 비즈니스 성과 간의 연결된 연관성을 분석하는 테스트 설계

작은 마케팅 Teams도 성과를 확장할 수 있도록 플레이를 문서화하세요

💡 새로운 마케팅 MVP: AI 번역가. 팀에서 가장 가치 있는 인재는 전략가나 제작자만이 아닙니다. 비즈니스 목표를 AI 실행 가능 프롬프트로 전환하고, AI의 통찰력을 비즈니스 의사결정으로 해석할 수 있는 사람입니다.

통제력을 유지하는 가이드레일

브랜드 일관성을 유지하기 위한 표준 제품 주장 목록 및 어조 규칙

연결된 픽셀과 피드에 대한 사전 검증 QA를 통해 모든 콘텐츠가 라이브되기 전에 확인하세요

동의, 데이터 사용 및 보존을 위한 설계 시 프라이버시 관행

단일 정보 원천으로 변경 사항이 내 일 전반에 걸쳐 안정적으로 반영됩니다

📚 추천 자료: 생산성 극대화를 위한 AI 워크플로우 자동화 활용 가이드

더 빠르게 출시하고, 더 빠르게 학습하세요—차세대 출시의 핵심에 /AI를 두세요

AI가 출시 혼란을 명확하고 반복 가능한 시스템으로 전환하는 방식을 확인하셨을 것입니다. 플랜, 자산, 타임라인, 키 메트릭을 한 곳에서 관리하면 실시간으로 더 현명한 결정을 내리고 모든 채널에서 예정대로 출시할 수 있습니다

도구 과잉 없이 엔드투엔드 흐름을 원한다면, ClickUp 을 출시 지휘 센터로 활용하세요. AI로 더 강력한 브리프를 작성하고, 자동화로 승인을 원활히 진행하며, 대시보드로 실시간 출시 룸을 운영할 수 있습니다. 따라서 핵심 성과를 창출하는 일에 집중할 수 있습니다

자주 묻는 질문

아니요. AI는 일을 가속화하지만, 전략, 스토리, 가이드라인은 여러분이 주도합니다. 반복적인 작업 자동화, 인사이트 도출, 다음 단계 제안에는 AI를 활용하되, 위치, 제안, 브랜드에 관한 결정은 여러분이 내리세요.

• 광고 헤드라인 및 카피 • 이메일 제목 및 본문 카피 • 랜딩 페이지 카피 및 제품 설명 • 비디오 스크립트, 스토리보드, 소셜 게시물 • 다양한 고객 세그먼트 및 지역에 맞는 브랜드 변형 • 브리프, FAQ, 이해관계자 요약 초안 • 대체 텍스트 및 접근성 텍스트

예—/AI를 활용해 번역 생성, 어조 조정, 예시 현지화 수행• 용어집과 클레임 목록을 고정하여 표현 일관성 유지• 법적 또는 지역별 클레임 사전 검수 실행• 미묘한 뉘앙스, 규정 준수, 최종 QA를 위해 인적 검토 단계 유지

AI가 연구, 세분화, 크리에이티브, 오케스트레이션, 최적화 등 모든 단계를 지원하는 GTM(시장 진출) 플랜 • ICP(이상적인 고객 프로필), 위치, 메시지 지도 정의 • 명확한 가이드라인을 갖춘 채널 믹스 및 크리에이티브 매트릭스 설정 • 인테이크, 승인, 업데이트 자동화로 일이 레일 위를 달리듯 진행되도록 • 실시간 '런칭 룸'에서 측정하고 초기 지표에 기반해 반복 개선

간결하게 유지하세요—ClickUp 하나로 다섯 가지 tools를 대체하세요• 브리프, 자산, 타임라인, 대시보드를 모두 ClickUp에서 운영하세요• ClickUp Brain으로 가이드라인을 적용하고 워크플로를 자동화하며 실시간 인사이트를 확보하세요• 알림과 승인을 자동화하여 캠페인이 지체 없이 진행되도록 하세요