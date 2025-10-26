2025년 문서 자동화를 위한 최고의 IDP 소프트웨어 11선

응답자의 48%는 문서를 신속하게 찾기 어렵다고 답했으며, 47%는 회사 온라인 파일링 시스템이 혼란스럽고 비효율적이라고 느꼈습니다. 그 결과 비즈니스 프로세스 전반에 걸쳐 시간 낭비, 생산성 저하 및 인적 오류가 증가하고 있습니다.

지능형 문서 처리(IDP) 소프트웨어는 수동 문서 처리의 필요성을 제거함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

이 소프트웨어는 비정형 파일에서 키 정보를 자동으로 추출하여 체계적이고 활용 가능한 데이터로 변환합니다. 이는 팀이 검색에 소요되는 시간을 줄이고, 기존 시스템으로 자연스럽게 흘러 들어가는 정확한 정보를 일할 수 있음을 의미합니다.

본 문서에서는 문서 작업이 많은 작업을 간소화하고, 반복적인 데이터 입력을 줄이며, 기존에 사용 중인 tools와 통합할 수 있는 최고의 IDP 소프트웨어 옵션들을 종합적으로 소개합니다.

한눈에 보는 상위 10대 IDP 소프트웨어

키 기능, 추가 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 솔루션을 선택할 수 있도록 상위 IDP 소프트웨어를 간략히 비교해 드립니다.

tool 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp AI 기반 문서 관리, 자동화된 워크플로우, 팀 협업 AI 문서 생성, 상황별 지원, OCR 통합, 자동화, 템플릿 Free 플랜; 기업용 맞춤형 설정 ABBYY /AI 기반 데이터 추출 및 프로세스 인텔리전스 사전 훈련된 /AI, 다국어 OCR, 프로세스 마이닝, 플러그 앤 플레이 기능 맞춤형 가격 책정 UiPath IDP와 RPA의 결합 엔드투엔드 봇, 인간 개입 검증, 맞춤형 모델, 코딩 불필요 tools 유료 플랜은 사용자당 월 $25부터 시작합니다 IBM Datacap 기업용 멀티채널 캡처 NLP, 머신러닝 기반 추출, 역할 기반 정보 가림, 클라우드/온프레미스 배포 맞춤형 가격 책정 Microsoft Azure 유연한 기업용 AI 문서 워크플로우 사전 구축 및 맞춤형 모델, Power Automate, 보안 규정 준수 맞춤형 가격 책정 Google 문서 AI 생성형 /AI 기반 추출 준비된 프로세서, 맞춤형 tools, BigQuery/Vertex AI 통합 맞춤형 가격 책정 Appvia 보안의 클라우드 네이티브 개발자 셀프 서비스 가드레일, 쿠버네티스 오케스트레이션, 멀티 클라우드 가시성 맞춤형 가격 책정 Rossum AI 중심의 종이 없는 워크플로우 템플릿 없는 캡처, 검증, 로우코드 확장 및 통합 맞춤형 가격 책정 Infrrd SLA 기반의 무인 처리 연중무휴 처리, AI 검증, 스마트 이미지 감지 맞춤형 가격 책정 Docsumo 터치리스 워크플로우 및 대량 추출 스마트 테이블, 사전 훈련된 모델, 맞춤형 워크플로우, 실시간 대시보드 유료 플랜은 사용자당 월 $199부터 시작합니다 나노넷 유연한 AI 워크플로우, 높은 정확도 AI OCR, 코딩 불필요한 의사결정 엔진, 통합 기능, 빠른 투자수익률(ROI) 맞춤형 가격 책정

IDP 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

어떤 업무 환경에서든 직원들은 신속하고 안정적인 정보 접근이 필요합니다. 그러나 지능형 문서 처리 시스템이 없다면 팀은 체계적이지 않은 파일 속에서 정보를 찾아 헤매는 데 많은 시간을 소비하게 됩니다.

실제로, 직원 3명 중 거의 2명 이 찾을 수 없는 문서를 다시 작성해야 했으며, 많은 이들이 디지털 파일 검색에 주당 4시간 이상을 소비합니다.

적합한 IDP 소프트웨어는 머신 러닝, 자연어 처리, 광학 문자 인식 기술을 활용하여 문서 처리 자동화, 파일 분류, 관련 데이터의 정확한 추출을 통해 이러한 낭비를 줄입니다.

지능형 문서 처리 솔루션을 선택할 때는 다음과 같은 문서 자동화 소프트웨어 기능을 확인하세요:

정확한 데이터 추출* 구조화 및 비구조화 데이터 모두 지원

기존 시스템 및 기타 비즈니스 시스템과의 손쉬운 통합*

민감한 데이터를 보호하는 강력한 보안 기능

대량 문서를 위한 확장 가능한 자동화 문서 처리

간편한 설정과 사용자 친화적인 워크플로우로 수동 문서 처리를 줄이세요

🧠 알고 계셨나요? 이미 66%의 기업이 자동화를 시범 운영 중입니다. 워크플로우 자동화 예시와 활용법은 일상 작업을 자동화하여 팀이 잡무에 소요되는 시간을 줄이고 중요한 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 도와줍니다.

11가지 최고의 IDP 소프트웨어

과거 방식의 수동 데이터 입력에 허덕이는 일을 멈추고 싶으신가요?

자동화된 문서 처리로 비즈니스 성장을 이끄는 최고의 IDP 소프트웨어 11선을 소개합니다.

1. ClickUp (팀 간 워크플로우 라우팅 및 문서 협업에 최적)

AI 기반 ClickUp Docs로 지저분한 노트와 초안을 명확하고 체계적인 문서로 변환하세요

레딧 사용자가 이상적인 IDP 소프트웨어를 설명하며 완벽하게 표현했습니다:

오늘날 IDP 솔루션을 선택한다면, 확률적으로 검증된 실적을 보유한 상용 솔루션으로, 지속적으로 발전하며 신기술에 적응하는 제품을 고를 것입니다.

바로 이것이 ClickUp이 제공하는 것입니다.

세계 최초의 통합형 AI 워크스페이스인 ClickUp은 지능형 문서 처리, AI 기반 콘텐츠, 자동화된 워크플로우를 결합합니다. 또한 강력한 통합 기능을 제공하여 팀이 구조화 및 비구조화 데이터를 모두 처리할 수 있도록 지원합니다.

clickUp Docs로 AI 기반 문서를 생성하고 공유하세요*

ClickUp Brain 기반의 ClickUp Docs는 정적 파일을 지능형 문서로 변환합니다.

팀원들은 자연어 처리 기술을 활용하여 초안을 생성하고, 긴 프로젝트 업데이트를 요약하거나, 복잡한 기술 텍스트를 누구나 이해할 수 있는 명확한 지침으로 재구성할 수 있습니다.

예시, 제품 팀은 스프린트 노트를 몇 분 만에 체계적인 프로젝트 문서로 전환할 수 있습니다. 마찬가지로, 지원 팀은 반복적인 쿼리 사항을 즉시 지식 기반 문서로 생성할 수 있습니다.

clickUp Brain으로 상황별 지원을 받아보세요*

ClickUp Brain을 통해 작업, 코멘트, 업데이트를 즉시 검색하여 팀이 정보 찾느라 시간을 낭비하지 않도록 하세요

콘텐츠 생성 그 이상으로, ClickUp Brain은 필요한 순간에 바로 관련 정보를 제공하는 컨텍스트 기반 서비스를 제공합니다.

문서 초안 작성, 프로젝트 검토, 답변 검색 등 어떤 작업을 하든 ClickUp Brain은 작업 공간 전체에서 관련 작업, 댓글, 리소스를 자동으로 불러옵니다. 세부 사항을 찾아 헤매는 소중한 시간을 절약해 드립니다.

clickUp Brain에서 몇 초 만에 질문에 대한 답변을 얻는 방법을 보여주는 비디오입니다:*

clickUp은 Brain Max 와 함께 더욱 강력해집니다. 이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: * 통합 검색: ClickUp, Google Drive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 계약서, 청구서, 중요 문서를 즉시 찾아보세요

텍스트 인식: 음성 명령어로 핸즈프리로 문서를 업로드, 정리 및 검색하여 문서 처리를 더 빠르고 쉽게 만드세요

*올인원 AI 솔루션: ChatGPT, Claude, Gemini 등 여러 개의 분리된 tools를 단일 기업용 플랫폼으로 대체하세요. 이 플랫폼은 귀사의 워크플로를 이해하고 반복적인 문서 작업을 자동화합니다 Brain MAX는 여러분의 일을 이해하므로 진정으로 여러분을 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. AI tool의 과도한 사용을 버리고, 음성으로 일을 처리하고, 정책 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요. 문서 관리를 간소화하고 생산성을 높이기 위해 설계된 여러분의 상황 인식 데스크톱 동반자입니다.

*clickUp 자동화 및 AI 에이전트를 활용하여 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp 자동화를 활용해 문서를 자동으로 라우팅하고, 승인을 트리거하며, 작업을 자동 할당하여 반복 일을 줄이세요

수동 이관, 분실된 파일, 반복적인 업데이트는 비즈니스 프로세스를 저해할 수 있습니다. ClickUp 자동화 기능은 일상적인 단계를 자동으로 처리합니다. 제출된 문서는 수동 개입 없이도 검토, 승인 또는 이해관계자 알림을 자동으로 트리거할 수 있습니다.

수백 건의 경비 보고서를 처리하는 재무 팀을 상상해 보세요. ClickUp을 사용하면 스캔된 청구서가 시스템에 입력되는 즉시 자동화 기능이 재무팀에 할당하고, 마감일을 태그하며, 승인 후 결제 상태를 업데이트합니다. 네, 정말 이토록 간편합니다!🚀

💡 전문가 팁: ClickUp에는 반복적인 프로세스를 처리하고, 질문에 답변하며, 문서 콘텐츠나 사용자 쿼리에 기반해 작업을 트리거할 수 있는 자동화된 AI 에이전트 기능이 탑재되어 있습니다. 이 에이전트들은 백그라운드에서 작동하며 능동적으로 다음 단계를 제안하고 실행합니다. 이를 통해 팀은 일상적인 작업과 정보 검색이 자동으로 처리되는 동안 더 높은 값의 일을 할 수 있습니다.

*clickUp 사용자 지정 필드와 OCR 통합을 사용해 보세요

스캔된 문서에서 데이터를 추출하여 작업 및 사용자 지정 필드로 직접 전송하여 손쉬운 추적을 가능하게 합니다

ClickUp은 Google Drive, Zapier 또는 기타 연결된 앱을 통해 OCR tool과 손쉽게 연동됩니다. 팀은 종이 문서나 은행 명세서를 스캔하고, OCR로 키 데이터를 추출한 후 해당 데이터를 추적을 위해 ClickUp 작업 또는 ClickUp 사용자 정의 필드로 직접 전송할 수 있습니다.

예시: 법무팀은 스캔한 계약서를 저장하고 ClickUp 내에서 검색 가능한 필드로 날짜, 당사자, 조건을 자동으로 추출할 수 있습니다.

clickUp의 지식 관리 및 연결된 검색으로 일을 손쉽게 완료하세요*

IDP의 키 과제는 단순히 데이터를 추출하는 것이 아니라, 팀이 즉시 접근하고 활용할 수 있도록 하는 것입니다. ClickUp Connected Search는 다음과 같은 방법으로 이 간극을 해소합니다:

ClickUp의 커넥티드 서치로 단 한 번의 검색으로 Slack, 이메일, 프로젝트 tools에서 정보를 추출하세요

연동 검색: 업로드된 모든 문서, 추출된 데이터, 관련 작업 또는 워크플로우를 즉시 검색합니다

컨텍스트 기반 Q&A: 사용자는 자연어 질문(예: "2분기 벤더 X의 모든 송장 보여줘")을 통해 문서 목록이 아닌 직접적인 답변을 얻을 수 있습니다

통합된 지식: 추출된 문서 데이터를 프로젝트 작업, 코멘트 및 지식 베이스와 연결하여 팀이 도구를 전환하지 않고도 인사이트를 기반으로 즉시 조치할 수 있도록 지원합니다

💡 전문가 팁: 문서를 생성하는 것은 훌륭합니다. 하지만 이를 장기적이고 신뢰할 수 있는 지식으로 전환하는 것이 우수한 조직과 좋은 조직을 구분 짓는 핵심입니다. 우수한 조직이 되고 싶으신가요? 그렇다면 ClickUp의 지식 관리 기능을 활용하세요.

ClickUp 최고의 기능

AI 기반 글쓰기 및 스마트 요약 기능으로 산만한 노트를 완성도 높은 문서로 변환하세요

ClickUp Brain의 상황별 지원으로 관련 작업과 코멘트를 즉시 확인하세요

간편한 문서 관리 워크플로우로 문서 라우팅, 승인 및 작업 인계를 자동화하세요

종이 또는 스캔 문서에서 키 데이터를 추출하기 위해 OCR tools를 통합하세요

프로세스 플랜 문서와 같은 템플릿을 사용하여 단계, 소유자 및 수정 사항을 표준화하세요

ClickUp의 한도

전체 데이터 추출을 위해서는 타사 OCR이 필요합니다

고급 자동화에는 학습 곡선이 존재합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 평점 4.7/5 (9,400개 이상의 리뷰)

Capterra 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 다음과 같이 노트했습니다:

ClickUp은 우리 조직에서 가장 자주 사용되는 앱이 되었습니다. 작업 관리, 문서 생성, 시간 추적, 목표 및 협업 tools를 하나의 통합 인터페이스에 결합하여 구현의 용이성을 제공합니다.

💡프로 팁: 복잡한 파일 버전 찾기에 지치셨나요? " 문서 버전 관리가 중요한 이유" 블로그에서 모든 문서를 체계적으로 최신 상태로 유지하는 방법을 확인하세요. 팀원들이 최종 파일이 무엇인지 추측하며 시간을 낭비하지 않도록 합니다.

2. ABBYY (/AI 기반 데이터 추출 및 프로세스 인텔리전스 분야 최고)

ABBYY를 통해

수십 가지 형식과 언어로 된 청구서, 보상 청구서, 고객 서류 등을 처리할 때 수동 문서 처리는 팀의 업무 속도를 늦춥니다. ABBYY는 반복적인 데이터 입력 작업을 자동화된 데이터 추출로 대체하여 기업을 지원합니다.

예시, 회계 부서는 ABBYY Vantage를 활용해 송장 데이터를 자동으로 추출하고 구매 주문서와 매칭하며 검토가 필요한 예외 사항을 표시할 수 있습니다. 보험사는 양식을 분류하고 청구 번호 같은 키 정보를 추출한 후 최소한의 수동 작업으로 해당 관리자에게 전달함으로써 수천 건의 청구를 더 빠르게 처리할 수 있습니다.

ABBYY는 여기에 프로세스 인텔리전스를 결합하여 운영 책임자가 병목 현상이 발생하는 지점을 정확히 파악하고 해결할 수 있도록 지원합니다.

ABBYY 최고의 기능

모든 문서 유형에서 데이터를 추출하여 청구서 처리, 온보딩, 청구 업무를 자동화하세요

사전 훈련된 AI 모델이 다양한 형식, 언어 및 필기체를 높은 정확도로 처리합니다

프로세스 마이닝과 IDP를 결합하여 지연, 숨겨진 비용 및 워크플로우 간소화 방안을 찾아보세요

ABBYY 마켓플레이스에서 바로 사용 가능한 문서 스킬을 다운로드하여 빠르게 시작하세요

종이 문서와 스캔 파일을 핵심 시스템에 바로 활용 가능한 구조화된 데이터로 변환하세요

ABBYY의 한도점

맞춤형 워크플로우 설정 시 전문가의 도움이 필요할 수 있습니다

광범위한 자동화 프로젝트와 결합할 때만 최적의 효과를 발휘합니다

ABBYY 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

ABBYY 평가 및 리뷰

G2 4.5/5 (340개 이상의 리뷰)

Capterra 평점 4.7/5 (420개 이상의 리뷰)

ABBYY에 대한 사용자 평가

이 G2 사용자는 다음과 같이 강조했습니다:

ABBYY FineReader Engine은 물리적 문서 스캔을 위한 매우 간결하고 핵심 기능만 갖춘 사용하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 불필요한 기능이 거의 없으며, 가장 자주 사용되는 옵션만 제공합니다.

📖 함께 읽기: 문서 작업에 /AI 활용하는 방법

3. UiPath (IDP와 로봇 프로세스 자동화(RPA) 결합에 최적)

UiPath를 통해

반복적인 서류 작업과 연결되지 않은 앱에 시달리는 Teams는 문서 데이터에 여전히 수동 검증이 필요할 때 자동화 확장에 어려움을 겪습니다. UiPath는 지능형 문서 처리, AI, 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 하나의 보안 플랫폼에 통합한 '문서 이해(Document Understanding)' 모듈로 이 문제를 정면으로 해결합니다.

예시: 대량의 청구 양식을 처리하는 보험사는 UiPath의 로봇을 활용하여 스캔된 제출을 읽고 보험 계약 번호, 청구 금액, 고객 정보와 같은 키 세부 정보를 추출할 수 있습니다. 불일치 사항은 신속한 인적 검토를 위해 표시될 수 있습니다.

마찬가지로 의료 제공자는 PDF 파서를 활용하여 다양한 형식의 환자 기록을 수집하고 이를 자동으로 적절한 팀에 전달함으로써 관리자 적체를 줄일 수 있습니다.

UiPath 최고의 기능

RPA 봇과 지능형 문서 처리 소프트웨어를 결합하여 복잡한 워크플로우를 종단 간 자동화하세요

AI 기반 모델을 활용하여 비정형 데이터, 손글씨 양식 및 스캔 파일을 처리하세요

액션 센터로 예외 사항을 검증하여 팀이 자동화 흐름을 중단하지 않고도 특수 사례를 처리할 수 있도록 지원합니다

비즈니스 사용자를 위한 노코드 tools로 맞춤형 문서 모델을 신속하게 구축하고 훈련하세요

CRM, ERP 및 기타 비즈니스 시스템과 원활하게 통합하여 직통 처리(STP)를 실현하세요

UiPath의 한도

맞춤형 추출 모델 훈련을 위한 초기 시간이 필요합니다

RPA 경험이 없는 팀에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다

일부 고급 AI 애드온은 별도 라이선스가 필요할 수 있습니다

UiPath 가격 정책

기본 플랜 : 사용자당 월 $25

표준 : 맞춤형 가격 책정

기업: 맞춤형 가격

UiPath 평가 및 리뷰

G2 평점 4.6/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra 평점 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

UiPath에 대한 사용자 평가

이 레딧 리뷰에서 공유된 내용:

며칠간 UiPath Studio를 테스트해 본 결과, 솔직히 그들의 제품 라인업에 정말 감명받았습니다. 제가 설정한 자동화 기능을 통해 웹을 탐색하는 봇처럼 작동할 뿐만 아니라, 통합 기능을 통해 정보를 직접 이동시킬 수도 있습니다.

ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화로 주당 1~2시간을 절약할 수 있다고 믿는 반면, 19%는 집중적인 심층 일의 3~5시간을 잠금 해제할 수 있을 것으로 추정합니다. 사소한 시간 절약도 쌓이면 큰 차이를 만듭니다: 매주 단 2시간만 절약해도 연간 100시간 이상이 되며, 이 시간은 창의성, 전략적 사고 또는 개인적 성장에 투자할 수 있습니다. ClickUp의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을 통해 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화, 프로젝트 업데이트 생성, 회의 노트를 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 별도의 tools이나 통합이 필요 없습니다—ClickUp은 업무 자동화와 최적화에 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 tools를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보했습니다

4. IBM Datacap (기업용 다중 채널 캡처에 최적)

via IBM

종이 문서가 많은 산업 분야에서는 여전히 양식 재입력 및 분리된 시스템 간 스캔 파일 전송에 지나치게 많은 시간을 소비하고 있습니다.

그렇다면 IBM Datacap의 차별점은 무엇일까요? 지능형 문서 처리, 머신 러닝, 자연어 처리를 병합하여 모든 유형의 문서를 캡처, 분류, 라우팅합니다.

예시, 청구 처리 팀은 태블릿으로 수기 작성된 양식의 사진을 촬영하면 Datacap의 AI가 프라이버시를 위한 역할 기반 비공개 처리와 함께 키 데이터 필드를 추출합니다. 처리된 데이터의 흐름은 이후 직접 사례 관리 시스템으로 이어집니다.

IBM Datacap 주요 기능

스캐너, 이메일, 모바일 및 앱을 통한 다중 채널 캡처를 지원합니다

NLP와 머신러닝을 활용하여 복잡하거나 익숙하지 않은 레이아웃에서도 데이터를 추출하세요

처리 과정에서 민감한 데이터를 보호하기 위해 역할 기반 편집을 적용하세요

정제된 데이터를 다른 IBM 비즈니스 자동화 tools와 직접 통합하세요

Datacap on Cloud를 통해 클라우드에 배포하여 유연한 확장성을 확보하세요

IBM Datacap의 한도

산업별 워크플로우에 대한 고급 설정이 필요할 수 있습니다

기본적인 문서 처리만 필요한 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

IBM 생태계 외부의 통합에는 추가 설정이 필요할 수 있습니다

IBM Datacap 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

IBM Datacap 평가 및 리뷰

G2 : 4. 1/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

IBM Datacap에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

👀 재미있는 사실: 최초의 "문서 처리" 시도는 1800년대로 거슬러 올라갑니다 . 타자기 발명가 크리스토퍼 숄즈가 손으로 작성하는 문서 작업을 가속화하고자 했던 것이 그 시작이었죠. 오늘날까지 사용 중인 QWERTY 키보드 레이아웃은 원래 타자 속도를 늦춰 키가 걸리지 않도록 하기 위해 고안된 것이었습니다.

5. Microsoft Azure (기업용 AI 문서 워크플로우에 최적화된 유연성 제공)

via Microsoft

일부 기업은 문서 처리 방식과 장소를 엄격히 통제해야 합니다. Microsoft Azure가 그 통제권을 제공합니다. 보안 및 규정 준수 요구사항에 따라 클라우드, 온프레미스 또는 엣지에서 AI 기반 문서 추출을 실행할 수 있습니다.

Azure AI 문서 인텔리전스는 영수증 및 송장을 위한 즉시 사용 가능한 템플릿과 맞춤형 모델 구축 tools를 결합합니다. 특정 산업, 형식 또는 언어에 맞게 추출 기능을 조정할 수 있습니다. 또한 팀은 추출된 데이터를 Power Automate 및 Azure Search에 연결하여 종단 간 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

Microsoft Azure의 주요 기능

클라우드 또는 로컬 서버에서 /AI 문서 추출을 실행하세요

사전 구축된 템플릿으로 빠르게 시작하거나 맞춤형 모델을 훈련하세요

문서 데이터를 Microsoft Power Automate 및 Azure Search에 연결하세요

모든 단계에서 보안 및 규정 준수를 적용하세요

업무량에 따라 처리 규모를 확장하거나 축소하세요

Microsoft Azure 한도

사용량이 급증하면 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다

복잡한 맞춤형 설정에는 숙련된 개발자가 필요합니다

Azure 포털은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

Microsoft Azure 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Microsoft Azure 평가 및 리뷰

G2 : 4.4 (2,080개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6 (1,920개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Microsoft Azure

이 Capterra 리뷰에서는 다음과 같은 기능이 소개됩니다:

📖 함께 읽기: 파일과 폴더 정리: 워크플로우 개선 전략

6. Document AI (유연한 생성형 AI 기반 추출에 최적)

via Google

낮은 데이터 품질은 거의 모든 비즈니스에 악영향을 미치지만, 이를 우선순위로 삼는 기업은 극소수에 불과합니다. 최근 설문조사에서 데이터 전문가의 91%가 불량 데이터가 업무 성과에 영향을 미친다고 답했으나, 실제 중점 관리 분야로 꼽은 비율은 23%에 그쳤습니다.

Google Document AI는 복잡하고 구조화되지 않은 파일을 신뢰할 수 있는 깔끔하고 구조화된 데이터로 변환하여 이러한 격차를 해소합니다.

팀은 인보이스, 급여명세서, 신분증용 사전 제작 프로세서로 빠르게 시작하거나, 소량의 예시만으로 맞춤형 모델을 구축할 수 있습니다. 결과는 심층 분석을 위해 BigQuery로 직접 전송되거나 Vertex AI 및 기타 Google Cloud tools를 통해 워크플로에 연결됩니다.

이 솔루션의 차별점은 Google의 광범위한 AI 생태계와의 긴밀한 연동입니다. Teams는 200개 이상의 언어를 지원하는 기업급 OCR, 최상급 필기체 인식 기능, 그리고 지능형 문서 애플리케이션 개발을 위한 직관적인 접근 방식의 혜택을 누릴 수 있습니다.

Google 문서 AI의 주요 기능

일반적인 양식을 위한 사전 구축된 프로세서로 시작하세요

최소한의 훈련 데이터로 맞춤형 추출 tools를 구축하려면 Workbench를 활용하세요

BigQuery 및 Vertex AI에 연결하여 고급 분석을 수행하세요.

50개 이상의 언어로 손글씨 인식이 가능한 강력한 OCR 기능

API 또는 Google Cloud Console을 통해 간편하게 배포 가능

Google 문서 AI의 한도

대용량 파일을 위한 고성능 일괄 처리 기능이 부족합니다.

전용 IDP 공급업체보다 전문성이 낮음

캡처 이상의 자동화는 종종 다른 tools와의 추가 설정이 필요합니다

Google 문서 AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Google 문서 AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.2 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Google 문서 AI에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

👀 재미있는 사실: NASA는 1960년대부터 우주비행사 필기 노트, 임무 기록, 비행 플랜 등을 디지털화하기 위해 첨단 문서 처리 기술을 활용해 왔으며, 이를 통해 수백만 페이지에 달하는 스페이스 역사 기록을 보존해 왔습니다.

📚 추천 자료: 비즈니스 프로세스 자동화를 위한 최고의 PSA 소프트웨어

7. Appvia (보안 클라우드 네이티브 변환 및 개발자 셀프 서비스에 최적)

via Appvia

앱비아는 조직이 통제권이나 숙면을 잃지 않고 현대적인 클라우드 운영을 잠금 해제를 할 수 있도록 돕습니다. 핵심 목표는 복잡한 클라우드 인프라를 단순하고 안전하게 만드는 것입니다.

Wayfinder(Appvia의 셀프서비스 내부 개발자 플랫폼)를 통해 개발자는 수요에 따라 클라우드 리소스를 배포하고 관리할 수 있으며, 플랫폼 팀은 엄격한 가이드레일을 유지합니다.

Appvia의 주요 기능

개발자를 위한 보안을 갖춘 셀프 서비스를 명확한 가이드라인과 함께 구현하세요

여러 클라우드 제공자에 걸친 중앙 집중식 제어 및 가시성 확보

Kubernetes 클러스터 배포 및 문서 수명주기 관리를 자동화하세요

실무 지원과 지식 전수를 통해 팀 역량을 강화하세요

엄격한 보안 기준을 충족하면서 배포 시간을 단축하세요

Appvia의 한도

매우 복잡한 하이브리드 환경의 경우 맞춤형 설정이 필요할 수 있습니다

주요 클라우드 업체들에 비해 커뮤니티 리뷰의 한도가 제한적입니다

최상의 결과는 플랫폼과 함께 Appvia의 컨설팅 서비스를 활용할 때 종종 달성됩니다

Appvia 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

앱비아 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Appvia에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

📖 함께 읽기: /AI 기반 최고의 글쓰기 보조 소프트웨어

8. Rossum (AI 중심의 종이 없는 워크플로우에 최적)

Rossum을 통해

많은 비즈니스들이 여전히 종이 문서에 파묻혀 있습니다. 정확히 말하면 중소기업의 거의 절반이 그렇습니다. 하지만 Rossum이 그 격차를 좁히는 데 도움을 줍니다.

로섬의 AI 중심 클라우드 네이티브 플랫폼은 데이터를 캡처하고 검증하여 깨끗한 데이터를 시스템에 직접 전송합니다. 오류 감소와 신속한 워크플로우로 팀은 경직된 템플릿이나 시간 낭비 없이 비즈니스 발전을 이끄는 일에 집중할 수 있습니다.

Rossum의 주요 기능

사전 정의된 템플릿 없이 트랜잭션 문서에서 데이터를 추출하세요

AI 에이전트로 승인, 공급업체 후속 조치, 데이터 검증을 자동화하세요

전처리부터 후처리까지 엔드투엔드 문서 워크플로우를 보안을 유지하면서 확장하세요

SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics 등과 손쉽게 통합하세요

로우코드 확장, 마이크로서비스, 턴키 SaaS를 통해 플랫폼을 관리하세요

Rossum의 한도

IDP를 처음 도입하는 팀의 경우 변경 관리가 필요할 수 있습니다

특수 사례에 대한 배포는 맞춤형 요구사항으로 인해 지연될 수 있습니다

템플릿을 전혀 무료 방식으로 접근하는 접근 방식은 특이한 문서에 대해 훈련이 필요할 수 있습니다

Rossum 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

Rossum 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (110개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 로섬에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰의 기능:

9. 인프드(Infrrd) (SLA 기반 무인 문서 처리에 최적)

via Infrrd

인프르드는 터치 없이 SLA 기반의 지능형 문서 처리를 제공함으로써 기존 OCR을 뛰어넘습니다. 어떤 모습일까요? 기업 인사팀이 매주 수백 건의 직원 기록, 계약서, 규정 준수 문서를 촉박한 마감일 내에 관리하는 모습을 상상해 보세요.

직원이 누락된 세부사항을 확인하거나 수동 데이터 입력 오류를 수정하는 데 시간을 낭비하는 대신, Infrrd의 AI가 시작부터 완료까지 추출, 검증 및 라우팅을 자동화합니다.

Infrrd의 최고의 기능

수동 개입 없이 SLA 기반 데이터 추출을 제공하세요

22개 이상의 언어로 1,000종 이상의 문서 유형을 처리하며 <0.1%의 오류율 달성

AI 에이전트와 맞춤형 추출 규칙으로 엔드투엔드 워크플로우를 자동화하세요

실시간 인사이트를 위한 스마트 이미지 감지 및 실시간 문서 채팅 기능을 활성화하세요

항상 가동되는 24/7 처리로 보안을 유지하면서 규모를 확장하세요

Infrrd의 한도

복잡한 추출 규칙에 맞춤형 시간을 투자해야 할 수 있습니다

가격은 맞춤형이므로 예산 플랜은 직접 상담이 필요합니다

소규모 팀의 경우 전체적인 배포가 필요 이상으로 복잡할 수 있습니다

Infrrd 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

인프드(Infrrd) 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Infrrd에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

📖 추천 콘텐츠: 더 빠른 콘텐츠 생성을 위한 무료 콘텐츠 작성 템플릿

10. Docsumo (비접촉식 워크플로우 및 대량 문서 추출에 최적)

*Docsumo를 통해

Docsumo는 비정형 문서를 깔끔한 구조화된 테이블로 변환하여 복사-붙여넣기 작업의 피로감과 반복적인 데이터 입력을 없앱니다. 여러 부서에 걸쳐 쌓여 있는 공급업체 계약서와 월별 경비 보고서를 처리하는 운영 팀을 상상해 보십시오.

지루한 데이터 입력에 매몰되기보다 Docsumo의 AI를 활용해 키 정보를 추출하고, 신속한 검토를 위한 이상값을 표시하며, 모든 내용을 구조화되고 검색 가능한 형식으로 정리할 수 있습니다. 이는 더 빠른 승인, 수동 오류 감소, 그리고 팀이 고부가가치 작업에 집중할 수 있는 시간 확보를 의미합니다.

Docsumo의 주요 기능

청구서, 은행 명세서, 급여 명세서 등 다양한 문서의 복잡한 데이터 추출을 자동화하세요

정돈되지 않은 비정형 데이터를 분석 가능한 엑셀 형식의 테이블로 변환하세요

스캔된 PDF, 이미지, 장문 문서 및 수기 작성 양식을 처리하세요

맞춤형 모델을 훈련하거나 산업별 사용 사례에 맞춰 100개 이상의 사전 훈련된 모델을 활용하세요

검증 규칙, 예외 처리 및 통합 기능을 갖춘 맞춤형 워크플로우 구축

실시간 대시보드, 감사 로그 및 고급 검색 기능을 통해 데이터에 대한 완벽한 가시성을 확보하세요

Docsumo의 한도

일부 사용자는 추출 모델을 맞춤형으로 설정할 때 학습 곡선을 노트합니다

변동성이 큰 문서의 경우 구현에 추가 설정이 소요될 수 있습니다

최대한의 효과를 얻으려면 사전 예시와 명확한 프로세스 플랜이 필요합니다

Docsumo 가격 정책

스타터 : 사용자당 월 199달러

성장 : 월 $499/사용자당

기업: 맞춤형 가격

Docsumo 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Docsumo에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰는 다음과 같이 표시되었습니다:

📖 추천 자료: 무료 SOP 템플릿 및 형식

11. 나노넷(Nanonets) (유연한 AI 워크플로우와 고정확도 데이터 캡처에 최적)

나노넷 제공

나노넷츠는 경직된 템플릿이나 복잡한 IT 지원 없이도 지루한 문서 처리를 자동화하려는 팀을 위해 설계되었습니다. 구매대금 지급, 청구 처리, 주문 대조 등 어떤 업무를 자동화하든, 나노넷츠는 OCR, 머신러닝, 노코드 워크플로우를 결합합니다.

이를 통해 팀은 복잡한 문서에서 데이터를 추출하여 CRM, ERP 또는 기록 시스템으로 바로 이동시킬 수 있습니다.

나노넷의 주요 기능

고급 AI OCR 기술로 송장, 구매 주문서, ID 카드, 영수증 등에서 데이터를 추출하세요

코딩 없이도 복잡한 문서 워크플로우를 자동화하는 노코드 의사결정 엔진

Slack, Salesforce, Dropbox 또는 Microsoft Dynamics와 같은 tools과 손쉽게 통합하세요

다운스트림 시스템으로 내보내기 전에 데이터를 자동으로 검증, 표시 또는 보강하세요

단 6개월 만에 평균 3.5배의 수익률로 빠른 투자 수익률(ROI)을 실현하세요

나노넷의 한도

복잡하거나 레거시 문서 레이아웃의 경우 워크플로우를 미세 조정하는 데 초기 시간이 필요할 수 있습니다

경계 사례나 드문 형식의 경우 수동 검토가 여전히 필요할 수 있습니다

나노넷 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

나노넷스 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (80개 이상의 리뷰)

사용자들이 나노넷에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

💡프로 팁: 팀원들 간의 페이지 조율에 어려움을 겪고 계신가요? 팀 협업이란 무엇일까요? 팀 블로그에서 소개하는 10가지 효과적인 전략은 팀워크를 고취시켜 프로젝트를 더 빠르고 스마트하게 진행할 수 있는 간단한 방법을 제시합니다.

문서 워크플로우 자동화를 위한 더 많은 방법을 모색 중이라면, 주요 선도 기업들과 함께 고려해볼 만한 세 가지 지능형 문서 processing tools를 소개합니다:

하이퍼사이언스:/AI를 활용해 문서 분류 및 데이터 추출을 자동화하면서도 예외 처리 시 인간이 개입할 수 있도록 설계되었습니다

Kofax TotalAgility: IDP를 프로세스 오케스트레이션, 워크플로우 자동화 및 RPA와 결합하여 고급 청구서 처리 기능을 제공합니다

Amazon Textract: 사전 정의된 템플릿 없이 인쇄된 텍스트, 필기체, 테이블, 키-값 쌍을 감지합니다

더 스마트하게 자동화하고, 더 빠르게 일하세요—ClickUp의 장점

잘못된 위치에 있는 파일부터 반복적인 데이터 입력에 낭비되는 시간까지, 전 세계 팀들은 매일 소중한 시간과 정확성을 잃고 있습니다.

지능형 문서 처리(IDP) 소프트웨어는 깨끗하고 검색 가능하며 실행 가능한 데이터로 판도를 바꿉니다. 그러나 많은 IDP tools가 데이터 추출을 자동화하거나 승인 속도를 높이는 반면, 문서와 일상 일의 나머지 부분과의 연결은 종종 실패합니다.

바로 그 틈새를 ClickUp이 메웁니다.

ClickUp은 지능형 문서 처리, AI 기반 글쓰기, 자동화된 라우팅, 협업 워크플로우를 하나의 통합된 작업 공간에 제공합니다. 더 이상 연결되지 않은 앱 사이를 오가거나 버전 관리에 신경 쓰거나 분실된 정보를 찾아 헤매지 않아도 됩니다.

시간을 되찾을 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!