청구서 작성을 간편하게 해주는 15가지 Free 호텔 영수증 템플릿

게스트 체크아웃 관리는 특히 영수증에 세부 사항이 누락되거나 전문성이 부족해 보일 때 혼란스러워질 수 있습니다.

호텔 소유자들은 모든 트랜잭션을 반영한 일관되고 정확한 영수증을 작성하는 데 어려움을 겪습니다. 게스트들은 비즈니스 경비 정산이나 개인 기록을 위해 명확한 결제 증빙을 요구하며, 형식이 제대로 잡히지 않은 영수증은 부정적인 인상을 남깁니다.

그러나 호텔 소유자들은 모든 트랜잭션을 정확히 반영하는 일관되고 정확한 영수증을 작성하는 데 어려움을 겪습니다. 호텔 영수증 템플릿은 필수 요소가 모두 포함된 즉시 사용 가능한 형식을 제공하여 이 과정을 간소화합니다.

소규모 여관을 운영하든 호텔을 운영하든, 잘 디자인된 템플릿은 시간을 절약하고 게스트와의 신뢰를 구축합니다. 호텔 청구서를 완벽하게 간소화하는 15가지 템플릿을 살펴봅니다.

*호텔 영수증 템플릿이란 무엇인가요?

호텔 영수증 템플릿은 게스트에게 숙박 후 결제 증빙을 제공하기 위한 사전 디자인된 형식입니다. 호텔이 요금, 날짜, 제공된 서비스에 대한 전문적인 요약을 제시하는 데 도움이 됩니다.

호텔 영수증 템플릿의 표준 구성 요소는 다음과 같습니다:

호텔 정보 : 회사명, 주소, 연락처 번호, 로고를 포함하여 쉽게 식별할 수 있습니다

게스트 정보 : 기록 보관을 위해 게스트의 성명, 주소 및 연락처 정보를 목록으로 기재합니다

예약 번호*: 트랜잭션 추적을 위한 고유 ID 부여

체크인 및 체크아웃 날짜 : 게스트의 숙박 기간과 체크아웃 시간을 표시합니다

객실 요금*: 요금 내역, 객실 번호, 숙박 일수 및 총 객실 비용

기타 비용 : 식사, 주차 또는 기타 이용 서비스 비용을 제공자입니다

세금 및 수수료*: 적용 가능한 세금 및 기타 부과금을 상세히 구분합니다

총 결제 금액 : 모든 요금 및 세금 포함 후 최종 잔액을 요약합니다

결제 방법*: 현금, 카드 또는 온라인으로 결제되었는지 표시합니다

저자 서명: 직원 서명 또는 디지털 인장으로 영수증을 검증합니다

좋은 호텔 영수증 템플릿의 조건은 무엇인가요?

우수한 호텔 영수증 템플릿은 명확한 구조를 제공하며, 게스트와 호텔 직원이 필요로 하는 모든 핵심 정보를 포함해야 합니다.

키 고려 사항은 다음과 같습니다:

키 사항 : 혼란이나 오류를 방지하기 위해 모든 정보를 제공하는 템플릿을 선택하세요

간결한 레이아웃 : 깔끔하고 체계적인 형식의 템플릿을 사용하여 영수증을 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 합니다

브랜딩 스페이스 : 호텔 로고, 이름, 색상을 추가하여 일관된 브랜드 경험을 손쉽게 구현할 수 있는 영수증 템플릿을 선택하세요

총액 강조 표시 : 총액 부분이 강조 표시된 템플릿을 선택하면 게스트가 결제를 빠르게 확인할 수 있습니다

추가 정보 섹션: 환불 정책이나 감사 메시지 등 맞춤형 메모를 작성할 수 있는 스페이스가 있는 호텔 영수증 템플릿을 선택하세요

최고의 호텔 영수증 템플릿

호텔 영수증 템플릿은 청구서 생성 및 관리를 간소화해야 합니다.

업무용 모든 것 앱인 ClickUp과 기타 플랫폼에서 제공하는 무료 호텔 영수증 템플릿 목록을 소개합니다. 이를 통해 원활한 운영과 게스트 경험을 보장하세요.

clickUp 호텔용 청구서 템플릿*

무료 템플릿 받기 ClickUp 호텔용 청구서 템플릿으로 전문적인 청구서를 생성하고 재무 관리를 원활하게 수행하세요

ClickUp 호텔용 청구서 템플릿은 클라이언트 연락처, 이메일, 서비스 시간, 금액, 결제 유형, 추가 노트 등 키 정보를 한 위치에 정리하여 모든 청구서를 체계적으로 관리할 수 있는 간편한 영수증입니다.

이 템플릿에는 상기 알림 발송 및 결제 완료 표시 자동화 기능이 포함되어 수동 후속 작업을 줄이고 현금 흐름을 개선합니다. 모든 청구서 기록은 검색 및 내보내기가 가능하여 계정 대조가 용이합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

결제 상태 및 연체 계정을 추적하세요

발행된 청구서를 예약 정보 및 게스트 프로필과 직접 연결된 상태로 유지하세요

자동화된 후속 조치로 연체 결제를 최소화하세요

클라이언트별 및 마감일별로 청구서를 분류하여 손쉬운 후속 조치를 취하세요

🔑 이상적인 대상: 숙박 영수증 템플릿으로 클라이언트 청구서를 스마트하고 체계적으로 생성 및 관리하려는 호텔 소유자, 프론트 오피스 관리자, 재무 팀.

📣 고객의 목소리: 에어비앤비의 비즈니스 프로세스 개선 분석가인 Ansh Prabhakar가 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말했습니다: ClickUp은 프로젝트 관리, 브레인스토밍 옵션, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서 관리 등 다양한 기능을 한곳에서 제공합니다. 사용이 간편하고 UI가 잘 설계되어 팀 내 협업 및 타 팀과의 협업이 용이해 업무 효율이 크게 향상되었습니다. 업무 관리가 개선되었고, 작업 추적 및 보고가 쉬워졌으며, 일일 진행 상황 공유를 바탕으로 향후 계획 수립도 수월해졌습니다. ClickUp은 프로젝트 관리, 브레인스토밍 옵션, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서 관리 등 다양한 기능을 한곳에서 제공합니다. 사용이 간편하고 UI가 잘 설계되어 팀 내 협업 및 타 팀과의 협업이 용이해 업무 효율이 크게 향상되었습니다. 업무 관리가 개선되었고, 작업 추적 및 보고가 쉬워졌으며, 일일 진행 상황 공유를 바탕으로 향후 계획 수립도 수월해졌습니다.

2. ClickUp 견적 요청서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 견적 요청(RFQ) 템플릿으로 모든 공급업체 견적서와 청구서를 한 곳에서 관리하세요

호텔이 기업 행사나 단체 예약을 처리할 때는 정확한 견적서를 발송하는 것이 중요합니다. ClickUp 견적 요청서(RFQ) 템플릿을 사용하면 팀이 객실 블록, 케이터링, 이벤트 스페이스, 특별 요청 사항 등 모든 세부 사항을 체계적인 형식으로 수집할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

단체 및 기업 견적 요청의 모든 항목을 포착하세요

파이프라인 가시성을 위해 상태별 견적서를 모니터링하세요

계약서, 제안서 또는 메뉴를 한 곳에 첨부하여 공급업체에 영수증을 문제하세요

견적서를 클라이언트, 항목 유형 또는 제출일별로 정리하여 쉽게 비교하세요

전용 테이블을 통해 고객 세부 정보(사용된 모든 항목, 이용 서비스, 게스트 정보 포함)를 체계적으로 관리할 수 있습니다

🔑 추천 대상: 공급업체 견적을 깔끔하고 효율적으로 관리하려는 호텔 소유자, 프로젝트 코디네이터, 운영 관리자.

3. ClickUp 청구서 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 청구서 추적 템플릿으로 재무 관리를 효율화하고 클라이언트의 정시 결제를 보장하세요

특히 바쁜 호텔 업계에서는 청구서가 누락되기 쉽습니다. ClickUp 청구서 추적 템플릿은 발행부터 결제까지 모든 청구 문서를 추적하는 중앙 원장입니다. 여러 게스트와 서비스를 관리하면서도 재정 통제를 유지할 수 있도록 도와줍니다.

고객, 예약 또는 결제 상태별로 청구서를 분류하고 세부 보기를 위한 필터링 기능을 활용하세요. 이 템플릿은 주간 또는 월간 보고서 생성도 지원하여 계정 정산과 수익 추세 추적을 더욱 간편하게 해줍니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

재무팀이나 부동산 소유자와 실시간 보고서를 공유하세요

반복 작업을 설정하여 일정대로 송장을 준비하고 발송하세요

더 나은 워크플로우 관리를 위한 드래그 앤 드롭 방식의 청구서 처리 파이프라인 구축

미결제, 연체, 결제 완료 등 맞춤형 상태를 활용하여 진행 상황을 정확하게 추적하세요

🔑 이상적인 대상: 프리랜서, 호텔 재무팀, 그리고 체계적인 방식으로 송장을 모니터링하고 관리할 방법을 찾는 서비스 기반 비즈니스.

4. ClickUp 결제 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 결제 양식 템플릿으로 고객과 클라이언트를 위한 원활한 결제 프로세스를 구축하세요

ClickUp 결제 양식 템플릿을 사용하면 고객으로부터 직접 청구 정보를 수집하고 모든 내용을 하나의 중앙 집중식 보드에 체계적으로 정리할 수 있습니다.

새로운 서비스 요청부터 결제 확인까지 결제 프로세스의 각 단계를 명확한 흐름으로 추적할 수 있도록 지원합니다. 안전한 암호화로 고객 데이터를 보호하며, 전용 필드를 통해 요금, 영수증 링크, 결제 방식 등의 세부 정보를 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

보안이 보장된 브랜드화된 결제 양식을 생성하여 청구서나 예약 기록에 첨부하세요

결제 규정 준수를 위한 감사 추적 기록 생성

결제 방법을 현금, 카드, 계좌이체로 분류하세요

맞춤형 및 회사별로 청구서를 정리하여 쉽게 참조하세요

🔑 이상적인 대상: 결제 정보 수집 및 관리를 위한 보안이 확보된 효율적인 방법이 필요한 호텔 재무팀, 서비스 제공자 및 관리자.

5. ClickUp 결제 내역 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 결제 내역 템플릿으로 모든 고객 결제 내역과 이력을 관리하고 추적하세요

결제 내역의 투명성은 게스트와의 신뢰를 구축하고 대조 작업을 간소화합니다. ClickUp 결제 내역 템플릿은 청구서와 결제를 체계적으로 정리하고 쉽게 추적할 수 있도록 도와줍니다.

시각적 보드, 자동 분류, 실시간 알림 기능을 통해 수동 데이터 입력이 필요 없습니다. 각 결제 입력에는 날짜, 결제 방법, 참조 ID 및 관련 예약 세부 정보가 포함됩니다. 이 내역은 보고 및 감사 지원을 위해 게스트 또는 날짜 범위로 필터링할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

트랜잭션 내역을 청구서 및 영수증과 연결된 상태로 유지하세요

분쟁 해결이나 잔액 확인을 위한 기록 활용

각 클라이언트에 제공된 모든 호텔 서비스에 대한 완료된 기록을 유지하세요

결제 내역을 모니터링하여 패턴을 파악하고 현금 흐름을 개선하세요

🔑 이상적인 대상: 결제 내역을 관리, 추적, 분석할 수 있는 효율적인 시스템을 원하는 호텔 관리자, 재무 팀, 서비스 코디네이터.

6. ClickUp 계정 저널 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 저널 템플릿으로 결제, 트랜잭션, 크레딧을 한곳에서 체계적으로 관리하여 손쉬운 계정을 실현하세요

호텔 재무 관리는 세심하고 수작업이 필요한 업무입니다. ClickUp 회계 저널 템플릿은 호텔 계정 담당자의 부담을 줄여줍니다. 체계적인 장부에서 비용, 수익, 세금 및 조정 내역을 추적할 수 있는 출발점을 제공합니다. 이를 통해 재무 데이터를 쉽게 시각화하여 정보에 기반한 의사결정을 내리고, 시간 경과에 따른 변화를 모니터링하며, 호텔의 성과를 파악할 수 있습니다.

월별 명세서 작성이나 외부 계정 시스템용 데이터 내보내기에 활용할 수도 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

명확한 카테고리로 수입과 지출을 기록하세요

투명성을 위해 조정 및 수정 내역을 추적하세요

세금 신고 및 재무 검토를 위한 데이터 준비

의존성을 구축하여 호텔 계정 프로세스를 관리하고 효율화하세요

카테고리 태깅을 지원하여 객실 수익, F&B, 하우스키핑별로 트랜잭션을 분류할 수 있습니다

🔑 이상적인 대상: 호텔 회계 담당자, 재무 팀, 그리고 일상적인 재무 기록을 효율적으로 관리하고 비즈니스 성과에 대한 통찰력을 얻고자 하는 소규모 호텔 소유주.

7. Jotform의 호텔 영수증 템플릿

via Jotform

이름에서 알 수 있듯이, Jotform의 호텔 영수증 템플릿은 즉시 사용 가능한 형식으로 호텔의 체크아웃 및 결제 프로세스를 최적화합니다. 이를 통해 게스트 정보, 객실 요금, 결제 정보를 빠르고 정확하게 기록할 수 있습니다.

로고, 약관, 감사 메시지를 위한 사용자 정의 가능한 섹션도 포함되어 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

일련번호 위젯을 사용하여 모든 트랜잭션에 고유한 영수증 번호를 생성하세요

모든 호텔 트랜잭션 내역을 체계적으로 관리할 수 있는 포괄적인 데이터베이스를 구축하세요

결제 처리 시스템 및 예약 플랫폼과 연동하세요

다양한 예약 시나리오에 유연성을 제공하면서도 영수증 생성을 표준화하는 데 도움이 됩니다

🔑 추천 대상: 청구 속도를 높이고 체계적이며 전문적인 영수증을 생성하고자 하는 호텔 관리자, 프론트 데스크 팀 및 호스피탈리티 전문가.

8. Jotform의 호텔 보증금 환불 양식 템플릿

via Jotform

시스템 없이 보증금을 환불하는 것은 시간이 많이 소요될 수 있습니다. Jotform의 호텔 보증금 환불 양식 템플릿을 사용하면 게스트가 보증금 환불을 요청할 수 있으며, 직원은 승인 내역을 기록하고 결제 상태를 추적할 수 있습니다.

투명성과 일관성을 보장하는 이 양식은 연락처 정보, 계정 정보, 환불 사유 등 필수 세부사항을 한곳에서 수집할 수 있도록 도와줍니다. 게스트 환불을 체계적으로 관리할 수 있도록 맞춤형 옵션과 직관적인 인터페이스까지 갖추고 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

승인 및 처리 타임라인을 추적하고 환불 관련 커뮤니케이션 기록을 보관하세요

한 번의 클릭으로 양식 응답을 CRM에 동기화하거나 내보내서 인쇄하세요

Stripe 또는 Square와 연동하여 신용카드 결제를 보안을 유지하면서 수납하거나 환불하세요

🔑 추천 대상: 보증금 환불 요청을 수집하고 처리할 신뢰할 수 있는 방법이 필요한 호텔 관리자, 재무팀, 프론트 데스크 직원.

9. Template.net의 호텔 청구서 영수증 템플릿

Template.net의 호텔 청구서 영수증 템플릿은 항목별 요금, 결제 내역, 게스트 정보를 포함한 전문적인 형식으로 모든 호텔 관련 비용을 기록하고 제시하는 데 도움을 줍니다.

간편한 인쇄 및 이메일 발송을 위해 설계된 이 영수증은 호텔 브랜드에 맞게 맞춤형으로 변경할 수 있습니다. 원활한 결제 경험을 위해 게스트에게 인쇄본 또는 디지털 사본을 제공할 수도 있습니다. 이 템플릿은 모든 트랜잭션의 투명성을 위해 비용 항목별 상세 내역을 지원합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

브랜드화된 영수증을 신속하게 생성하고 계정을 위해 디지털 사본을 보관하세요

MS Word 또는 Google Docs로 원활하게 연결 및 편집하세요

객실 요금과 같이 각 항목별 수량, 가격, 총액을 포함한 서비스 설명을 기재하세요

🔑 이상적인 대상: 게스트를 위한 정확하고 브랜드화된 영수증을 생성 및 작성하려는 호텔 직원, 프론트 데스크 팀, 청구 부서.

10. Template.net의 호텔 현금 영수증 템플릿

Template.net의 호텔 현금 영수증 템플릿은 현금 트랜잭션을 정확하게 기록할 수 있는 깔끔한 형식을 제공합니다. 날짜, 금액, 결제 목적 및 서명 필드를 포함한 섹션이 포함되어 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 게스트 연락처 정보, 이용 서비스, 적용 세금, 결제 정보를 모두 하나의 인쇄 가능하거나 공유 가능한 영수증에 기록할 수 있습니다. 결과적으로 맞춤형 정보로 게스트 경험을 향상시키고 모든 영수증에 일관성을 유지할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

게스트에게 전문적인 결제 증빙을 제공하세요

노트 조정이나 특별 요청을 기록하기 위해 주석을 추가하세요

시각적 요소나 브랜딩 요소를 활용하여 영수증을 더욱 매력적으로 만드세요

🔑 추천 대상: 전문적이고 게스트 친화적인 현금 영수증을 손쉽게 작성하고자 하는 호텔 프런트 데스크 팀 및 청구 담당자.

11. Canva의 브랜드 호텔 공식 영수증 템플릿

via Canva

Canva의 브랜드 호텔 공식 영수증 템플릿은 우아한 디자인과 실용적인 기록 기능을 결합하여 브랜드를 강화하는 영수증을 만듭니다. 게스트 정보, 서비스 내용, 결제 요약 등 모든 청구서 세부 사항을 기록하는 데 활용하세요.

Canva 템플릿이므로 폰트, 색상, 아이콘을 손쉽게 맞춤형으로 설정하여 호텔의 브랜딩을 반영하고 일관된 게스트 경험을 제공할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

숙박 관련 쿼리나 지원을 위한 호텔 연락처 정보를 포함하세요

팀과 실시간으로 편집 및 승인 작업을 협업하세요

명확성과 협업을 위해 영수증에 직접 링크와 코멘트를 추가하세요

🔑 추천 대상: 브랜드화된 전문 영수증을 생성하여 게스트 신뢰도와 팀 협업을 강화하고자 하는 호텔 관리자, 디자인 팀, 프론트 오피스 직원.

12. Template.net의 호텔 예약 청구서 템플릿

Template.net의 호텔 예약 청구서 템플릿을 사용하면 게스트에게 숙박 기간 중 이용한 모든 서비스에 대한 결제 항목과 원활한 소통을 위한 연락처 정보를 제공할 수 있습니다.

이 청구서 템플릿은 예약 정보와 상세한 결제 내역을 결합하여 청구 절차를 간소화합니다. 객실 요금, 세금, 보증금 및 결제 안내를 위한 필드가 포함되어 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

혼란을 방지하기 위해 결제 정보와 함께 조건들을 포함하세요

결제 마감일과 보증금 정책을 명확히 하세요

단체 또는 개인 예약에 맞게 맞춤형 설정하세요

🔑 이상적인 대상: 명확성을 높이고 게스트 만족도를 향상시키는 상세하고 브랜드화된 청구서를 생성하고자 하는 호텔 프론트 데스크 팀 및 청구 담당자.

13. Vyapar의 선결제 영수증 템플릿

via Vyapar

Vyapar의 선급금 결제 영수증 형식 템플릿은 고객 및 공급업체로부터 미리 받은 자금을 전문적으로 기록합니다. 체계적인 기록을 제시하여 신뢰를 구축하고 비즈니스에 긍정적인 인상을 남기도록 도와줍니다.

이 템플릿은 사업체명, 고객 정보, 청구서 번호, 항목별 요금 등 모든 필수 정보를 포함할 수 있는 형식을 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

현금 흐름 유지를 위해 자동화된 결제 알림을 발송하세요

현금, 수표, 은행 송금, 온라인 결제를 포함한 다양한 결제 방법을 제공합니다

암호화를 사용하여 민감한 금융 및 개인 데이터를 보호하세요

🔑 이상적인 대상: 전문적인 선금 영수증을 문제하고 보안하며 투명한 재무 기록을 유지하고자 하는 호텔 소유자, 재무 팀 및 계정 관리자.

14. bnbholiday의 예약 확인서 템플릿

via bnbholiday

bnbholiday의 예약 확인서 템플릿은 휴가용 숙소, 민박, 소규모 호텔에서 예약을 효율적으로 관리하기에 이상적입니다. 예약 요청을 자동으로 달력에 저장하여 모든 필수 정보가 명확하게 기록됩니다.

게스트는 예약 내역(지불한 보증금 및 잔금 포함)을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 도착 시 혼란을 줄이고 원활한 체크인을 지원합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

체크인 시간이나 편의 시설 등 숙박에 관한 추가 세부 정보를 포함하세요

PDF로 확인서를 인쇄하거나 다운로드하여 간편하게 공유하세요

혼란을 방지하기 위해 호텔 정보와 게스트 정보를 위한 전용 섹션을 생성하세요

🔑 추천 대상: 예약 확인 절차를 간소화하고 게스트 경험을 향상시키고자 하는 소규모 호텔 소유자, 민박 운영자 및 부동산 관리자.

15. AllBusinessTemplates의 휴가용 숙소 예약 영수증 템플릿

via AllBusinessTemplates

AllBusinessTemplates의 휴가용 숙소 예약 영수증 템플릿은 전문적이고 일관된 임대 청구서를 쉽게 작성할 수 있게 합니다. 예약 세부사항, 요금, 숙박 정보 전용 섹션을 통해 단기 임대 시 투명성을 보장합니다.

또한 다양한 색상 구성 옵션으로 세련된 디자인을 구현하여 게스트 경험을 향상시킬 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

특별한 지시사항이나 업데이트를 공유하기 위해 집주인을 위한 노트を追加하세요

예치금 및 결제 내역을 명확하게 기록하세요

게스트에게 완료된 트랜잭션 내역을 제공하세요

🔑 이상적인 대상: 휴가용 숙소 소유자, 모텔 소유자, 부동산 관리자, 그리고 게스트에게 체계적이고 브랜드화된 예약 영수증을 제공하고자 하는 호스트.

clickUp으로 호텔 청구 프로세스를 원활하게 유지하세요*

호텔 영수증 템플릿은 청구서를 체계적이고 일관되며 전문적으로 관리해 줍니다. 사용 가능한 형식으로 모든 필수 정보를 포함하여 청구 과정을 간소화합니다.

그러나 ClickUp을 사용하면 호텔 청구서 관리가 훨씬 더 쉬워집니다.

사용자 정의 가능한 템플릿, 실시간 협업, ClickUp Brain을 통해 원활한 청구 프로세스를 보장합니다. 또한 ClickUp이 일의 전체 맥락을 파악하므로 청구 시스템을 중앙 집중화하고 효율적으로 운영할 수 있어 회계 정확성과 게스트 만족도를 동시에 향상시킬 수 있습니다.

ClickUp에 무료로 가입하여 호텔의 청구서 처리 과정을 처음부터 끝까지 최적화하세요.