Anytype vs. Notion: 2025년 생산성 향상에 더 적합한 도구는?

현대적인 디지털 작업 공간은 지식 관리를 훨씬 쉽게 만들어 줍니다. 개인 지식 기반 구축, 연구 정리, 프로젝트 플랜 등 어떤 작업을 하든 도움을 줄 수 있는 플랫폼이 다양합니다.

Anytype과 Notion은 두 번째 뇌처럼 정보를 구조화하고 저장하며 관리하는 tools입니다. Anytype은 완전히 로컬 기반이며 프라이버시를 중시하고 오프라인 우선 접근 방식을 약속하는 지식 관리 솔루션으로 새롭게 등장해 주목받고 있습니다. 반면 Notion은 강력한 노트 작성 기능, 협업 기능, 풍부한 데이터베이스로 유명한 플랫폼입니다.

여러분의 선택을 돕기 위해 기능, 가격, 실제 사용성 등 다양한 매개변수를 기준으로 Anytype과 Notion을 비교 분석합니다.

Anytype vs. Notion 한눈에 보기

Anytype, Notion, ClickUp 🥇의 주요 5가지 기능 비교 테이블을 간결하게 정리했습니다:

기능* Anytype Notion 보너스: <2>ClickUp 🥇 *프라이버시 및 보안 ✅ 종단 간 암호화, 오프라인 우선, 분산형 저장소 ❌ 종단 간 암호화 없음; 클라우드 기반 저장소 🛡️ SOC 2, HIPAA, GDPR 준수; 강력한 데이터 프라이버시 프로토콜을 갖춘 컨텍스트 AI 협업* 🚫 아직 실시간 협업 기능 미지원 (베타 버전) ✅ 실시간 팀 협업: 댓글, 공유 페이지, 동기화된 블록 지원 ✅ 완벽한 협업 도구 모음: 실시간 편집, 댓글에서 작업으로 전환, 채팅, 문서, /AI 작업 요약 기능 위젯 작업, 노트, 대시보드를 위한 네이티브 위젯 지원 네이티브 위젯 지원 불가; 타사 임베드 필요 완전히 커스터마이징 가능한 대시보드와 네이티브 위젯; 타사 도구 불필요 AI 기능 ❌ 아직 제공되지 않음 ⚡ 글쓰기, 요약하다, 제안 기능을 위한 내장형 AI 어시스턴트 🧠 ClickUp AI + 에이전트는 모든 작업, 문서, 연결된 tools를 아우르는 올인원 컨텍스트 기반 업무 AI이자 자동화, 통합, 채팅 기능을 제공합니다 템플릿 & 문서 🧱 노트와 오브젝트를 위한 내장형 노코드 템플릿 🧩 모든 사용 사례를 위한 커뮤니티 주도형 및 네이티브 템플릿 🧠 전문적으로 디자인된 템플릿 + 미디어, /AI, 실시간 공동 편집이 가능한 동적 ClickUp Docs—두 도구보다 더 강력하고 통합된 솔루션

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 한다는 점을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

애니타입이란?

via Anytype

Anytype은 로컬 우선, 피어 투 피어(P2P), 오픈소스 소프트웨어로 사용자에게 디지털 자산에 대한 완전한 자율성과 보안을 제공합니다.

프라이버시와 분산형 데이터 저장소에 중점을 두어, 사용자가 제3자 애플리케이션의 간섭 없이 자신의 정보에 접근할 수 있도록 보장합니다.

Anytype 주요 기능

Anytype의 기능은 로컬 우선 접근 방식, 분산형 저장소, 종단 간 암호화에 기반하여 완전한 데이터 소유권을 보장합니다. Notion과 달리 완전히 오프라인에서 일하며, 재연결 시 자동으로 모든 기기 간 동기화됩니다.

맞춤형 데이터베이스와 시각적 그래프 보기부터 템플릿화된 워크플로우와 강력한 프라이버시 기능까지, Anytype은 기능성을 저하시키지 않으면서 보안을 최우선으로 하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

기능 #1: 종단 간 암호화

Anytype은 로컬 기기 내 암호화를 적용하여 오직 사용자에게만 데이터 접근 권한을 부여합니다. 이로써 외부 기관이 데이터에 접근할 수 없으므로 데이터 프라이버시가 보장됩니다. 사용자는 디지털 자산에 대한 완전한 소유권과 기밀성이 완료됨을 확보합니다.

👀 알고 계셨나요: 가트너 연구에 따르면 CEO들은 직원 생산성을 키 성장 동력으로 우선시하고 있지만, 네 가지 흔한 오해가 실질적인 진행을 방해하고 있습니다. 다음과 같은 내용이 포함됩니다: 생산성 향상은 인사팀의 책임이 아니라는 믿음

AI 도입은 자동으로 생산성을 향상시킵니다

현장 근무 직원이 하이브리드 근무자보다 우수한 성과를 냅니다

데이터가 많을수록 생산성은 높아집니다 데이터에 따르면 인사 부서의 참여는 생산성을 최대 11%까지 향상시킬 수 있으며, 지원팀 문화가 가장 큰 긍정적 영향을 미칩니다. 이러한 오해를 해소하면 전체 생산성을 35%까지 끌어올릴 수 있으며, 이는 직원 1인당 하루 2.8시간의 추가 생산성에 해당합니다.

기능 #2: 오프라인 모드 접근

Anytype의 오프라인 우선 접근 방식은 인터넷 연결 없이도 데이터 생성 및 관리가 가능합니다. 데이터 저장소가 기기에 로컬로 저장되어 중단 없는 접근과 빠른 로딩 속도를 제공합니다.

기능 #3: 노코드 디자인

Anytype은 코드 없이도 생성 가능한 환경을 제공하여 사용자가 상상하는 모든 것을 시각적으로 구성할 수 있게 합니다. 블록 기반 에디터, 데이터베이스, 템플릿, 위젯을 통해 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 원하는 방식으로 작업 공간을 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다.

기능 #4: 데이터베이스 시각화

Anytype을 사용하면 데이터베이스 입력을 관계형 그래프로 시각화할 수 있습니다. 또한 인터랙티브 형식으로 데이터 관계를 효과적으로 관리, 시연, 해석할 수 있을 뿐만 아니라 복잡한 데이터셋과 프로젝트 전반에 걸쳐 아이디어를 연결하는 것도 용이합니다.

➡️ 더 보기: ClickUp & Excel Free 태스크 관리 템플릿

Anytype 가격 정책

익스플로러 : 무료

빌더 : 연간 99달러

Co – 제작자 : 3년 기준 299달러

비즈니스: 맞춤형 가격

💡 전문가 팁: 개인 wiki를 구축하면 복잡한 비즈니스 프로젝트부터 개인적인 노력까지 모든 것을 한곳에 모아 관리할 수 있습니다. 팀의 지식을 강력하고 체계적인 자산으로 전환하는 것이죠. 항상 접근 가능하고 활용할 수 있는 팀의 두뇌라고 생각하세요.

Notion이란 무엇인가요?

via Notion

Notion은 다재다능한 생산성 및 노트 작성 웹 앱입니다. 지식 관리, 작업 관리, 프로젝트 플랜을 하나의 플랫폼에서 통합합니다.

개인 사용자든 팀이든, Notion은 체계적인 관리를 돕습니다. 맞춤형 템플릿과 다른 tools와의 원활한 연동은 또 다른 장점입니다.

Notion 기능

Anytype과 달리 Notion은 실시간 협업, 클라우드 기반 접근성, Slack, Google Drive, Zapier 같은 tools와의 강력한 연동에서 탁월합니다.

AI 기반 지원, 고급 데이터베이스 필터링, 직관적인 페이지 연결 기능을 통해 Notion은 개인 및 팀을 위한 체계적이고 동적인 워크플로우 구축을 손쉽게 만들어줍니다.

Notion의 키 기능 목록은 다음과 같습니다:

기능 #1: /AI 어시스턴트

via Notion

Notion의 통합 AI 어시스턴트는 콘텐츠 초안 작성, 노트 요약하다, 그리고 작업 공간 데이터를 기반으로 한 쿼리를 지원하여 생산성을 높여줍니다. 이러한 기능은 콘텐츠 생성이나 정교화가 워크플로우에 핵심적인 프로젝트 작업 시 유용합니다.

기능 #2: wiki

via Notion

Notion에서 전문적 또는 개인적 지식 관리를 중앙화하는 최선의 방법은 wiki 활용입니다. Notion은 상호 연결된 페이지를 생성하여 정보 접근성과 탐색성을 높입니다. 이러한 개인 및 비즈니스 wiki는 단일 정보 원천을 구축하여 데이터 접근을 용이하게 합니다.

기능 #3: 문서

via Notion

Notion의 문서 기능은 사용자가 페이지를 생성하고 아이디어를 효과적으로 전달할 수 있게 합니다. 협업형 블록 기반 에디터를 통해 팀들이 함께 아이디어를 교환하고 피드백을 공유하며, /AI를 활용해 콘텐츠를 개선함으로써 문서 작업을 더욱 쉽게 만들어 줍니다.

기능 #4: 사이트

Notion Sites는 사용자가 어떤 페이지든 손쉽게 웹사이트로 게시할 수 있게 합니다. 랜딩 페이지 제작, 공개 정보 공유, 자료 배포 등 어떤 용도든 Sites를 사용하면 외부 웹 호스팅 서비스에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

직관적인 인터페이스로 맞춤형이 손쉽게 가능해, 사전 코딩 지식 없이도 사이트를 디자인할 수 있습니다. 내장된 분석 기능을 통해 참여도를 효과적으로 추적하고 콘텐츠를 최적화하세요.

Notion 가격 정책

*최대 10명의 사용자를 위한 무료

추가 혜택 : 좌석당 월 $12

비즈니스 : 좌석당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

📮 ClickUp 인사이트: 업무 관리 및 조직화에 AI를 주로 의존하는 전문가는 단 7%에 불과합니다. 이는 해당 tools가 캘린더, 할 일 목록 또는 이메일 앱으로 제한되기 때문일 수 있습니다. ClickUp에서는 동일한 AI가 이메일 및 기타 커뮤니케이션 워크플로우, 달력, 태스크, 문서 작업을 지원합니다. "오늘의 우선순위는 무엇인가요?"라고 물어보세요 ClickUp Brain은 작업 공간 전체를 검색하여 현재 처리해야 할 업무를 정확히 알려주며, 긴급도와 중요도에 따라 작업 우선순위를 지정합니다. 이렇게 ClickUp은 5개 이상의 앱을 하나의 슈퍼 앱으로 통합해 드립니다!

애니타입 vs. Notion: 기능 비교

Anytype, Notion 또는 유망한 대안을 비교할 때는 기능과 함께 여러분의 고유한 요구사항을 고려하는 것이 중요합니다. 키 기능에 대한 상세 비교는 다음과 같습니다:

기능 #1: 위젯

위젯은 대시보드에서 핵심 정보, 기능 또는 tools에 직접 접근할 수 있게 하여 생산성을 높입니다. 또한 위젯은 플랫폼이 사용자의 요구사항에 맞춰 조정될 수 있는 능력을 보여줍니다.

Anytype은 사용자 정의 가능한 위젯을 제공하여 작업 공간을 자유롭게 구성할 수 있게 합니다. 이 위젯들은 노트, 작업 및 기타 자주 사용하는 오브젝트들에 빠르게 접근할 수 있도록 합니다.

Notion은 기본 위젯 기능을 제공하지 않지만, Indify나 WidgetBox 같은 서비스를 통해 유사한 기능을 제공하는 타사 위젯을 임베드할 수 있습니다.

승자: Anytype, 진정한 맞춤형 사용자 경험을 위한 네이티브 위젯 지원을 제공하기 때문입니다. 🏆

📚 함께 읽기: Notion에서 대시보드 만드는 방법

기능 #2: 달력 및 시간 관리

Anytype의 달력 기능은 사용자가 애플리케이션 내에서 이벤트를 관리하고 시각화할 수 있게 합니다. 일별, 주별, 월별, 연별로 일정을 보기(보기)하여 다양한 플랜 요구사항에 대응할 수 있습니다.

마찬가지로 Notion은 데이터베이스와 연동되는 강력한 캘린더 기능을 제공합니다. 이를 통해 데이터를 체계적으로 정리하거나 타임라인 기반의 작업을 플랜할 수 있습니다. Notion의 캘린더는 협업도 지원하여 팀이 일정을 효율적으로 관리할 수 있게 합니다.

승자*: 동점입니다. Anytype과 Notion 모두 효과적인 작업 관리와 일정 관리를 지원하는 달력 기능을 제공합니다. 🤝

기능 #3: 웹 클리퍼

웹 클리퍼는 사용자가 웹 콘텐츠를 작업 공간에 바로 저장할 수 있게 해주는 tool입니다. 이를 통해 연구와 정보 수집이 빠르고 쉬워집니다.

Anytype은 버전 0.39.0에서 웹 클리퍼를 출시했습니다. 콘텐츠를 클리핑하고 모든 클리핑을 관련 카테고리로 정리하여 효과적인 개인 지식 관리를 수행하세요. 웹 클리퍼는 Chrome 확장 프로그램으로 이용 가능합니다.

Notion은 또한 주요 브라우저용 웹 클리퍼 확장 프로그램을 제공합니다. 기사, 북마크 및 기타 웹 콘텐츠를 Notion 작업 공간에 직접 저장할 수 있습니다. 태깅 기능을 통해 웹 클리핑을 더 쉽게 정리하고 검색할 수 있습니다.

승자*: 또다시 동점입니다. 양측 모두 연구 수행과 콘텐츠 정리를 용이하게 하는 웹 클리퍼 tools를 제공합니다. 🤝

기능 #4: 데이터 이동성

데이터 이동성은 사용자가 다양한 형식으로 데이터를 내보내거나 이전할 수 있게 하여 정보에 대한 통제력을 높여줍니다.

Anytype은 데이터 소유권에 중점을 두어 사용자에게 다양한 형식으로 데이터를 내보내는 절대적인 통제권을 부여합니다. Markdown(MD) 파일, HTML, TXT, CSV, JSON, Protobuf 등 다양한 형식의 데이터를 가져올 수 있습니다. 데이터 내보내기는 MD, JSON, Protobuf 형식으로 가능합니다.

Notion은 데이터를 PDF, HTML, MD, CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다. 그러나 이 과정은 다소 번거롭고, 특정 콘텐츠 유형은 원활하게 내보내지지 않을 수 있습니다. 여러 사용자가 복잡한 데이터베이스나 연결된 콘텐츠를 마이그레이션할 때 어려움을 겪었다고 보고했습니다.

승자: Anytype* - 데이터 가져오기/내보내기에 대한 직관적인 접근 방식으로 정보에 대한 더 큰 통제력을 제공합니다. 🏆

기능 #5: 보안

극도로 기밀이 유지되어야 하거나 민감한 정보를 다루는 경우 보안은 최우선 과제입니다.

Anytype은 엔드투엔드 암호화로 보안이 핵심에 내재되어 있습니다. 오프라인 모드로 입증된 로컬 우선 접근 방식은 데이터가 개인으로 유지되고 사용자의 통제 하에 있도록 보장합니다. 오프라인 접근 외에도 Anytype은 데이터 동기화를 위해 P2P 네트워크의 분산 백업 노드에 의존합니다. 이러한 백업 노드는 서버를 분산화하여 보안 계층을 추가합니다.

Notion은 표준 보안 조치를 적용하며 클라우드 서비스에서 종단 간 암호화를 제공하지 않습니다. 또한 모든 데이터가 Notion 서버에 저장되므로 내장된 보안 프로토콜을 신뢰해야 합니다. Notion이 신뢰할 수 있는 노트 앱임에도 불구하고, 데이터에 대한 통제권 부재는 많은 사용자에게 우려 사항입니다.

승자: Anytype*, 종단간 암호화 및 오프라인 접근을 포함한 고급 보안 기능으로 더 높은 프라이버시와 보안을 보장합니다. 🏆

기능 #6: 연동

Anytype은 독립형 환경 구축에 주력해 왔습니다. 따라서 현재 외부 애플리케이션과의 연동은 지원하지 않으나, 향후 API 및 플러그인 지원이 플랜 및 개발 파이프라인에 포함되어 있습니다. tools를 연결해야 할 경우 임베드 기능을 활용하는 우회 방법이 가능합니다.

Notion은 노트 작성 및 지식 관리 기능을 넘어 확장 가능한 광범위한 통합 기능을 제공합니다. Slack, Google Drive, Google Docs, Google 캘린더, Trello, ClickUp 등 다양한 tools와 통합하여 통합된 워크플로우를 구축하세요. 이러한 통합 작업 공간은 원활한 데이터 교환과 커뮤니케이션을 가능하게 합니다.

승자: Notion, 다양한 통합 기능을 지원하여 tool 활용성과 워크플로우 효율성을 높이기 때문입니다. 🏆

기능 #7: 템플릿

Anytype은 사용자가 고유한 요구사항에 맞춰 노트, 프로젝트, 데이터베이스를 설정할 수 있도록 여러 가지 커스터마이징 가능한 템플릿을 제공합니다.

마찬가지로 Notion 템플릿은 시작점으로 작용하여 사용자가 필요에 맞게 수정할 수 있게 합니다. 그러나 Notion이 진정으로 두각을 나타내는 부분은 바로 다양한 템플릿을 제공한다는 점입니다. 프로젝트 관리, 개인 노트 작성, 콘텐츠 제작, 팀 협업 등 어떤 용도든 Notion에는 모든 상황에 맞는 템플릿이 준비되어 있습니다.

승자: Notion*, 커뮤니티 주도형 템플릿 라이브러리를 포함한 방대한 템플릿 라이브러리 덕분에. 🏆

레딧에서 본 Anytype vs. Notion 비교*

우리는 Anytype과 Notion에 대한 논쟁을 레딧에 올려 두 플랫폼에 대한 사용자 의견을 파악했습니다.

레딧 사용자 u/Koko_chu 가 아래에서 두 서비스의 차이점을 완벽하게 요약했습니다:*

이 핵심 차이점만으로도 사용자에게 직관적인지에 따라 성패가 갈릴 수 있습니다. 여기에 몇 가지 관찰 사항을 더하면:– Notion은 더 성숙한 소프트웨어입니다; Anytype은 베타 버전(적극 개발 중)이므로 더 많은 버그가 예상됩니다. – Anytype 모바일 앱은 더 빠르지만 부분적으로 덜 매끄럽습니다. 인라인 세트가 표시되지 않습니다. – Notion은 완전한 수식 기능을 지원하지만, Anytype은 아직 지원하지 않습니다(현재 가장 많이 요청되는 기능 중 하나입니다)– Notion은 클라우드 서비스(일부 암호화 적용, 하지만 e2e는 아님)로, 데이터가 많을수록 상당히 느려지며 오프라인 기능은 매우 제한적입니다. Anytype은 로컬 기반 오프라인 우선 서비스로, E2E 클라우드 지원을 제공하며 빠릅니다. – 두 서비스 모두 markdown으로 내보내기가 가능하지만, 개인적으로 Notion에서 내보낸 노트의 형식과 검색이 원활하지 않았습니다… – 현재 Anytype의 파일 관리 기능은 매우 불편합니다. Notion도 훌륭하지는 않았던 것으로 기억하지만, 제대로 사용한 지 오래되어 이 부분은 생략하겠습니다!– Notion은 다양한 임베드, 폰트 변경, 타사 애드온으로 미적 측면에서 좀 더 커스터마이징이 가능합니다. Anytype은 발전 중입니다. – Notion에는 그래프나 흐름 보기가 없지만, Anytype에는 있습니다. – Notion에는 동기화된 블록 기능이 있지만, Anytype에는 없습니다. ”

이 핵심 차이점만으로도 사용자에게 직관적인지에 따라 성패가 갈릴 수 있습니다. 여기에 몇 가지 관찰 사항을 더하면:– Notion은 더 성숙한 소프트웨어입니다; Anytype은 베타(적극 개발 중)이므로 더 많은 버그가 예상됩니다. – Anytype의 모바일 앱은 더 빠르지만 일부에서 덜 매끄럽습니다. 인라인 세트가 표시되지 않습니다. – Notion은 완전한 수식 기능을 지원하지만, Anytype은 아직 지원하지 않습니다(현재 가장 많이 요청되는 기능 중 하나입니다)– Notion은 클라우드 서비스(일부 암호화 적용, 하지만 e2e는 아님)로, 데이터가 방대해지면 상당히 느려지며 오프라인 기능은 매우 제한적입니다. Anytype은 로컬 기반 오프라인 우선 서비스로, E2E 클라우드 지원을 제공하며 빠릅니다. – 두 서비스 모두 markdown으로 내보내기가 가능하지만, 개인적으로 Notion에서 내보낸 노트의 형식 유지 및 검색이 원활하지 않았습니다… – 현재 Anytype의 파일 관리 기능은 매우 불편합니다. Notion도 훌륭하지는 않았던 것 같지만, 제대로 사용한 지 오래되어 이 부분은 생략하겠습니다!– Notion은 다양한 임베드, 폰트 변경, 타사 애드온으로 미적 측면에서 좀 더 커스터마이징이 가능합니다. Anytype은 발전 중입니다. – Notion에는 그래프나 흐름 보기가 없지만, Anytype에는 있습니다. – Notion에는 동기화된 블록 기능이 있지만, Anytype에는 없습니다. ”

Anytype을 선호하는 많은 사용자들은 프라이버시 및 보안 기능과 오프라인 접근성 때문에 선택합니다. Notion 사용자들은 플랫폼의 사용 편의성과 안정성을 높이 평가합니다.

🧠 재미있는 사실: 가트너 애널리스트들은 2030년까지 선진국 국민 모두가 매일 최소 한 번 이상 AI 인스턴스와 상호작용할 것으로 전망합니다.

*clickUp(ClickUp)과 회의하세요—최고의 애니타입(Anytype)과 Notion 대안

Anytype과 Notion은 지식 관리에 강력한 기능을 제공하지만, 한도가 없는 것은 아닙니다.

예시, Anytype은 실시간 협업 기능이 부족한 반면, Notion의 보안 및 데이터 소유권 문제는 일부 사용자에게 우려를 불러일으킵니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 강력한 Anytype 및 Notion 대안인 이유입니다.

ClickUp은 Anytype과 Notion의 최고의 기능을 결합하고 그 이상을 제공합니다. 컨텍스트 AI 작업 도구로서 ClickUp은 지식 관리, 프로젝트 관리, 실시간 커뮤니케이션, 팀 협업은 물론 자동화, 에이전트, 컨텍스트 AI를 중앙 집중화하는 플랫폼을 제공합니다.

ClickUp이 두드러지는 점은 다음과 같습니다:

clickUp의 강점 #1: ClickUp 채팅*

작업 관리를 위한 tool과 토론을 위한 tool을 번갈아 사용하는 건 이제 그만. ClickUp의 채팅 기능으로 팀원들은 실시간으로 소통하며, 프로젝트나 주제별로 대화를 체계적으로 정리할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 원격 및 사무실 팀을 워크플로우 내에서 연결하세요

게다가 ClickUp의 '댓글 할당 ' 기능으로 논의가 사라지지 않습니다. 모든 댓글을 마감일이 지정된 작업 항목으로 전환하여 놓치는 일이 없도록 하세요.

📌 여러분은 분명 궁금해하실 거예요. ClickUp이 진정으로 독특한 이유는 무엇일까요?

채팅도 맥락과 함께*—대화가 작업과 연결된 상태로 유지됩니다

실행 가능한 대화 —메시지를 할 일 목록으로 전환하세요

메시지 한도 없음* — Slack Free Plan과 달리 ClickUp은 모든 채팅 기록을 보관할 수 있습니다

travelLocal의 제품 매니저인 토마스 클리포드(Thomas Clifford)가 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말했습니다:*

저희는 모든 프로젝트 및 작업 관리와 지식 기반을 위해 ClickUp을 사용합니다. 또한 OKR 프레임워크 모니터링 및 업데이트, 플로우 차트, 휴가 신청서 및 워크플로우 등 여러 용도로도 채택되었습니다. 모든 기능을 하나의 제품 내에서 제공받을 수 있어 매우 편리합니다. 각 기능이 쉽게 상호 연결되기 때문입니다.

저희는 모든 프로젝트 및 작업 관리와 지식 기반을 위해 ClickUp을 사용합니다. 또한 OKR 프레임워크 모니터링 및 업데이트, 플로우 차트, 휴가 신청서 및 워크플로우 등 여러 용도로도 채택되었습니다. 모든 기능을 하나의 제품 내에서 제공할 수 있다는 점이 매우 훌륭합니다. 각 기능이 매우 쉽게 상호 연결될 수 있기 때문입니다.

*clickUp의 한 수 위 #2: ClickUp 문서

ClickUp Docs로 팀과 실시간으로 문서를 작성하고 편집하세요

ClickUp Docs는 완전히 통합된 문서 허브로, 사용자가 실시간으로 문서를 생성, 편집 및 협업할 수 있게 합니다. Docs 에디터의 직관적인 인터페이스는 Google Docs나 Microsoft Word와 같은 문서 처리 플랫폼에 익숙한 사용자에게 친숙함을 제공합니다.

텍스트 콘텐츠 외에도 Docs는 사진, 비디오, GIF 등 다양한 리치 미디어를 지원합니다. 개인 wiki를 만들거나 대화형 체크리스트를 관리할 때도 ClickUp Docs는 다양한 형식을 지원합니다. 이러한 문서를 PDF, HTML 또는 MD로 쉽게 내보내 인쇄할 수 있습니다.

➡️ 더 보기: 모든 유형의 프로젝트를 위한 무료 프로젝트 관리 템플릿

clickUp의 One Up #3: ClickUp Brain 및 Brain MAX *

연결된 앱을 포함한 광범위한 일 생태계의 전체 맥락을 파악하는 AI 에이전트와 ChatGPT, Gemini, Claude 등 다양한 외부 AI 모델의 강력한 성능을 활용하세요. 기업급 프라이버시 보장을 받으며 작업하세요.

팀, 부서, 시간대를 넘나드는 일 흐름을 ClickUp Brain의 빠른 답변으로 유지하세요

바로 ClickUp Brain이 제공하는 기능입니다. 작업, 문서, 사람, 그리고 회사 전체 지식 시스템을 원활하게 연결하는 AI 기반 신경망으로, 일을 더 스마트하고 효율적으로 만듭니다. 이것이 바로 주변 작업 AI의 힘입니다.

음성으로 작업을 생성하고, 회의를 요약하며, 후속 조치를 자동화하거나, 음성 인식 텍스트 변환으로 이미지를 생성하세요

연결된 모든 앱에서 정보를 검색하고 추출한 후, AI로 실행하세요

ChatGPT, Claude, Gemini 같은 최신 AI 모델과 채팅하며 코딩, 글쓰기, 복잡한 추론 등을 앱 전환 없이 수행하세요

프롬프트 엔지니어링이나 수동 입력 없이도 이미지, 작업, 메시지, 프로젝트 등을 생성하세요

ClickUp 지식 관리로 모든 그룹 문서의 단일 정보 소스를 구축하세요

클릭업 브레인 맥스 ( ClickUp Brain MAX ) 로 업무 AI가 더욱 손쉽게 활용됩니다 . 모든 업무 앱에서 AI, 검색, 자동화를 통합하는 전용 데스크톱 AI 도우미입니다. 이는 상황 인식 AI의 새로운 시대를 열며, 서로 연결되지 않은 AI tools들의 혼란을 종식시킵니다. 단 하나의 도구만 필요하며, 여러분의 작업을 완벽히 파악하기 때문입니다.

🧠 재미있는 사실: 21%의 사람들이 AI tools가 자신의 역량을 최대한 발휘하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다!

clickUp의 강점 #4: ClickUp 작업 *

혼란을 가중시키기보다 사용자의 필요를 예측하는 작업 관리 시스템을 상상해 보세요. ClickUp Tasks는 일반적인 마찰 지점을 완화함으로써 바로 그 목표를 실현합니다. 업데이트를 쫓아다니지 않아도, 이 기능이 작업 공간에 직접 전달해 드립니다.

잠재적인 프로젝트 장애물을 미리 파악하거나, 어디에 저장되었든 중요한 작업을 즉시 찾아보세요.

ClickUp 작업에서 AI로 작업을 관리하고 자동화하세요

기본 기능을 넘어, ClickUp 작업은 모든 업무를 한 스페이스에 연결합니다. 문서, 화이트보드, 대화가 자연스럽게 작업과 연결된 중앙 hub라고 생각하세요. 커스터마이징이 큰 역할을 하여 팀의 필요에 맞게 필드와 워크플로우를 조정할 수 있습니다.

ClickUp의 작업 유형을 간략히 소개하는 비디오입니다:

반복적인 작업은 자동화가 처리하므로, 진정으로 중요한 일에 집중할 수 있습니다. AI 기반 요약 기능과 ClickUp Brain을 통한 진행 상황 추적 등 다양한 기능을 갖춘 ClickUp 작업은 인사이트를 제공하여 보다 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

clickUp의 One Up #5: ClickUp 통합 기능*

ClickUp에서 다른 tools와의 연동 및 데이터 가져오기

ClickUp 통합 기능은 1,000개 이상의 타사 앱과 연결되어 필요한 추가 기능과 기능을 유연하게 선택할 수 있게 합니다. 개발에는 GitHub, 파일 저장소에는 Google Drive, 커뮤니케이션에는 Slack을 사용하더라도 ClickUp이 모든 것을 하나로 엮어줍니다.

또한, 플랫폼 간 데이터 동기화, 반복 작업 자동화, 즐겨찾기 앱 간 원활한 일 가능성을 열어주는 네이티브 통합 및 API 접근성을 통해 더욱 연결된 경험을 약속합니다!

ClickUp(ClickUp)을 사용해 보세요—애니타입과 Notion의 최고의 대안

Anytype과 Notion 모두 장단점이 있습니다. Anytype은 개인 지식 관리에 더 부합하며, 프라이버시, 보안 및 오프라인 접근성에 중점을 둡니다.

반면 Notion은 협업, 프로젝트 문서화, 데이터베이스 기반 조직화에 탁월합니다. 보안 측면에서는 Anytype이 최고의 Notion 대안이라고 생각할 수 있지만, 협업 기능 때문에 Notion이 훨씬 우수하다고 여기는 사람들도 있습니다. 결국 선택은 여러분의 요구사항에 따라 결정됩니다.

하지만 두 가지 장점을 모두 누리고 싶다면 ClickUp이 최고의 대안입니다. SOC 2, GDPR, HIPAA 준수를 유지하기 위한 다양한 조치를 통해 종단 간 보안을 제공합니다. 동시에 아이디어를 정리하고 중요한 사람들과 연결하는 데 도움이 되는 범위의 협업 기능을 제공합니다.

ClickUp은 지식 관리에 강력한 생산성 향상을 제공하여 더 열심히가 아닌 더 스마트하게 일할 수 있게 합니다. ClickUp에 가입하고 차이를 경험해 보세요!