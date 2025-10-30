2025년 최고의 음성 인식 및 노트 AI 11선

더 이상 노트에 필기하거나 대화를 따라잡으려 허둥지둥 타이핑하는 방식으로 필기할 필요가 없습니다.

AI가 듣고 필기해 주기 때문에 회의, 강의, 브레인스토밍 세션에 완전히 집중할 수 있으며, 기술이 힘든 작업을 대신해 줍니다. 이러한 tools들은 대화를 실시간으로 녹취하고 키 내용을 요약하며 노트를 자동으로 정리해 줍니다.

이는 단순한 유행이 아닙니다. ClickUp Insights에 따르면 응답자의 88%가 어떤 양식으로든 AI를 사용하며, 절반 이상(55%)이 하루에 여러 번 AI tools를 활용합니다. 회의 보조 도구와 AI 회의 노트 앱이 가장 많이 사용되는 사례입니다.

이 블로그에서는 전문가와 학생들이 수동 노트를 완전히 버릴 수 있도록 돕는 최고의 AI 노트 도구 tools를 모아 소개합니다.

듣고 노트를 쓰는 AI를 고를 때 무엇을 살펴봐야 할까요?

모든 AI 노트 tool이 똑같지는 않습니다.

일부는 단순히 가상 회의를 녹취하는 반면, 다른 도구들은 구조화되지 않은 팀 토론을 간결한 회의 요약으로 전환하고 키 실행 항목을 강조하며 모든 것을 워크플로우에 깔끔하게 통합합니다.

청취 및 노트 기능을 갖춘 적합한 /AI를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

실시간 필기: 특히 회의 진행 속도가 빠르거나 다양한 억양의 여러 발언자가 참여하는 경우, 높은 필기 정확도를 자랑하는 tool을 선택하세요.

스마트 요약: 단순 녹취를 넘어 키 내용, 결정 사항, 의존성, 다음 단계 등을 포착하는 tool을 선택하세요.

워크플로우 통합: 달력, 작업 관리자, 문서 플랫폼과 동기화된 tools를 찾아보세요. 회의 노트를 더 넓은 업무 프로세스의 일부로 만들 수 있습니다.

검색 가능한 지식 기반: 효율적인 효율적인 개인 지식 관리 설정 내에서 노트를 쉽게 정리하고 검색할 수 있는 소프트웨어를 선택하세요.

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내를 확인해 보세요.

한눈에 보는 최고의 /AI 청취 및 노트 도구

주요 노트 앱의 기능을 한눈에 비교해 보세요. AI 기능, 가격, 활용 사례를 간편하게 비교할 수 있습니다.

tool 이름 가장 적합한 경우 키 기능 가격* ClickUp 작업, 문서, 회의 관리를 한 번에 해결하는 올인원 솔루션 • 실시간 요약 기능이 있는 AI 노트 작성기 • ClickUp 작업 및 문서와 연동 • ClickUp Brain으로 중앙 집중화된 회의 노트 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Otter. ai 실시간 녹취 및 자막 • 화자 ID 기능이 있는 실시간 필기 • 즉각적인 Q&A를 위한 Otter AI 채팅 • 회의 중 자동화된 슬라이드 캡처 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 16.99달러부터 시작합니다. Fireflies 영업 팀 및 내부 회의 요약 • /AI 기반 녹취 및 검색 기능 • 대화 인텔리전스 및 분석 • CRM 및 달력 연동 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 18달러부터 시작합니다. Avoma 영업팀 및 고객 대상 회의 • 실시간 노트 및 회의 인텔리전스 • CRM 및 화상 회의 동기화 • 거래 인사이트 및 코칭 tools 유료 플랜은 사용자당 월 29달러부터 시작합니다. Notta 간편한 노트 기록 및 다국어 회의 지원 • 100개 이상의 언어로 실시간 녹취 • 키워드 감지 기능이 있는 AI 요약 • 파일 업로드 및 맞춤형 어휘 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작합니다. Tactiq Google Meet 및 Zoom을 사용하는 Teams • 회의 중 실시간 필기 사이드바 • 즉시 필기 내용 강조 및 공유 • Google Docs 및 Notion으로 내보내기 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작합니다. Sembly 대화 분석을 통한 팀 협업 • AI 회의 요약 및 인사이트 • 노트 공유 작업 공간 • 작업 추출 및 실행 항목 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작합니다. Krisp 노이즈 캔슬링 기능이 탑재된 노트 도구 • 소음 및 에코 제거 기능 • 자동 요약 기능이 탑재된 /AI 회의 어시스턴트 • 발언 시간 및 회의 분석 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 16달러부터 시작합니다. Fathom Zoom 및 Google Meet용 무료 AI 노트 • AI 생성 회의 요약 • 주제별 자동 정리 노트 • CRM 연동 및 녹취록 검색 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작합니다. MeetGeek 인사이트와 자동화 기능이 탑재된 영상 통화 • AI 요약 및 녹취록 하이라이트 • Slack, Notion, HubSpot 자동 공유 • 키워드 추적 및 분석 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 19달러부터 시작합니다. Jamie AI 빠르고 언어에 구애받지 않는 노트 생성 • 별도의 봇 가입 불필요 • 모든 플랫폼에서 일 • 회의 직후 즉시 제공되는 AI 요약 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 약 28달러부터 시작됩니다.

듣고 노트하는 최고의 /AI

각 /AI 노트 앱 앱을 자세히 살펴보겠습니다.

ClickUp (통합형 작업, 문서, 회의 관리에 최적)

ClickUp으로 회의 노트, 작업, 대화를 연결하세요

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 대화를 추적 가능한 작업 항목으로 전환하는 여러분의 지휘 센터입니다.

우선 ClickUp 달력은 팀의 최적 시간을 자동으로 찾아내 수동 스케줄링의 번거로움을 없애줍니다. 정기적인 점검 회의든 일회성 전략 회의든, 작업 공간에서 바로 회의를 설정하면 ClickUp이 모든 일정을 관리해줍니다.

ClickUp Brain에게 회의 일정을 잡아달라고 요청하세요!

정기적인 점검 회의부터 일회성 전략 회의까지, ClickUp AI 노트테이커는 자동으로 Zoom, Google Meet 또는 Microsoft Teams 회의에 참여하여 오디오 녹음과 함께 제공되는 회의 요약, 한눈에 파악할 수 있는 회의 주요 내용, 책임 소재를 명확히 하고 업무 진행을 촉진하는 실행 항목 체크리스트를 제공합니다.

또한 대화의 전체 녹취록을 받아 필요할 때마다 펼쳐 보고 참조할 수 있으며, 빠진 회의를 다시 듣거나 내용을 따라잡기에 이상적인 완료된 오디오 녹음 파일도 함께 제공됩니다.

ClickUp AI 노트테이커로 정확한 회의 녹취록을 확보하세요

그 마법은 여기서 끝나지 않습니다. ClickUp Brain, ClickUp의 강력한 신경망은 회의 노트를 모든 언어로 번역하고, 실행 항목을 추출하여 작업을 생성한 후 기존 프로젝트 타임라인에 연결해 줍니다.

ClickUp에서 녹취록을 검색할 수 있으므로, 이전 대화에서 인사이트를 발견할 수도 있습니다. 이렇게 하면 대화에 집중하는 동안 ClickUp이 문서화 및 후속 조치를 처리해 줍니다.

회의 녹취록과 관련된 구체적인 질문을 하고 ClickUp Brain으로 포괄적인 답변을 받아보세요.

모든 회의 노트는 ClickUp Docs에 자동 저장되며, 달력이나 문서 허브를 통해 간편하게 접근할 수 있습니다. 진행 중인 논의를 저장하고 싶으신가요? 내부 지식 기반을 구축하세요. 구조화된 형식을 선호하시나요? 일일 스탠드업이나 클라이언트 업데이트를 위한 회의 노트 템플릿을 사용해 보세요.

하지만 여기서 그치지 않습니다. ClickUp에서는 채팅과 작업 댓글을 포함한 전체 워크플로우를 즉시 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다. ClickUp 채팅 채널에서 브레인스토밍을 하든, 문서에 피드백을 남기든, 작업 댓글에서 다음 단계를 논의하든, 작업 공간 전반의 모든 대화가 실행 가능한 작업으로 전환됩니다.

클릭 한 번으로 모든 메시지나 의견을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 적절한 담당자에게 할당하며, 마감일을 설정할 수 있습니다. 이 통합된 접근 방식 덕분에 모든 논의, 결정, 아이디어는 발생 장소와 관계없이 ClickUp 내에서 포착, 추적, 실행될 수 있습니다. 팀은 대화에서 실행으로 원활하게 전환하여 프로젝트를 정상 궤도에 유지하고 모든 구성원의 방향성을 일치시킬 수 있습니다.

ClickUp의 AI 노트 작성 기능이 회의를 어떻게 더 생산적으로 만드는지 확인해 보시겠습니까? 이 비디오를 시청하세요 ⬇️

ClickUp 최고의 기능

AI 기반 캘린더: 작업 블록 자동 예약, 모든 이벤트·작업·노트 동기화, 팀원 가용성 가시성을 통한 원활한 협업이 가능한 ClickUp Calendar

일 + 채팅 통합 : ClickUp Chat으로 대화를 관련 작업 및 문서에 연결하고, ClickUp Brain으로 메시지를 자동으로 제목, 설명, 링크가 채워진 ClickUp 작업으로 전환하세요.

워크플로우 자동화: 방대한 사전 구축 워크플로우 라이브러리에서 선택하세요: : 방대한 사전 구축 워크플로우 라이브러리에서 선택하세요: ClickUp 자동화로 작업 할당, 상태 변경, 목록 이동, 이메일 발송 등을 수행하세요

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 처음 사용하는 사용자에게는 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

ClickUp은 단순한 할 일 목록으로도 정말 유용합니다! 처음에는 필기 노트를 선호할 거라 생각했지만, 원하는 방식으로 모든 것을 정리하고 마감일을 변경하거나 작업에 첨부 파일을 첨부할 수 있다는 점이 정말 좋습니다. 모든 것이 한 곳에 모여 있기 때문에 절대 잊어버리는 일이 없어요.

💟 보너스: Brain MAX는 고급 음성-텍스트 변환 기능으로 정보 수집 방식을 혁신하는 AI 기반 데스크탑 동반자입니다 . 생각, 회의 논의, 브레인스토밍 세션을 말하기만 하면 Brain MAX가 실시간으로 듣고, 여러분의 말을 체계적이고 검색 가능한 노트로 즉시 변환해 줍니다. 작업 공간 전반에 깊이 통합되어 관련 작업, 프로젝트 또는 연락처와 자동으로 연결된 상태로 유지되어, 어떤 내용도 놓치거나 잊어버리지 않습니다. 회의 중이든, 통화 중이든, 아니면 그냥 생각을 말로 표현하는 중이든, Brain MAX는 노트 작성을 손쉽고 정확하게 만들어 주며 항상 여러분의 워크플로우와 동기화됩니다.

2. Otter.ai (실시간 회의 녹취 및 팀 협업에 최적)

Otter의 무료 AI 필기 도구는 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams에서 진행되는 대화를 실시간으로 청취한 후, 편집·검색·공유가 가능한 스마트 회의 노트를 즉시 생성합니다.

"OtterPilot" 봇을 통해 주요 화상 회의 플랫폼과 원활하게 연동되며, 자동으로 회의에 참여해 실시간으로 시간 표시된 녹취록을 생성하고 자동 화자 식별 기능을 제공합니다. 회의 후 생산성 향상에 탁월한 이 플랫폼은 간결한 AI 요약본 생성, 실행 항목 표시, 팀원이 녹취록을 편집할 수 있는 협업 작업 공간을 제공합니다.

Slack, Notion, Salesforce 같은 tool로 직접 하이라이트를 공유하고 코멘트를 추가할 수 있으며, 정확도 향상을 위한 맞춤형 어휘 학습도 동시에 진행됩니다.

Otter.ai 주요 기능

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams용 실시간 필사 피드를 제공하여 참석자들이 대화가 진행되는 대로 따라갈 수 있도록 지원합니다.

가상 회의 중 표시되는 슬라이드와 키 시각 자료를 자동 캡처 기능으로 저장하고 필요할 때마다 참조하세요.

모든 회의 내용을 한곳에 모아두고, 녹취록 전체를 키워드로 검색할 수 있는 중앙 저장소를 구축하여 정보를 초고속으로 찾아보세요.

Otter.ai의 한도

모바일 앱 경험은 특히 노트 편집이나 태그 지정 시 데스크톱 전체 제품군에 비해 한도로 느껴집니다.

Otter.ai 가격 정책

기본: 무료

프로: 사용자당 월 $16.99

비즈니스: 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Otter.ai에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Otter AI가 전체 회의 기록을 검토하여 키 논의 사항을 모두 요약하는 점이 마음에 듭니다. 목록에 없는 내용이 있다면 요약 섹션을 편집하여 추가할 수 있습니다.

3. Fireflies (검색 가능한 대화 및 크로스 플랫폼 호환성에 최적)

via Fireflies

Fireflies는 단순한 노트 생성 이상의 기능을 제공하는 AI 회의 어시스턴트를 찾는 팀을 위해 설계되었습니다. 이 tool은 회의를 청취하고 정확하게 녹취하며, 검색 가능한 녹취록을 제공하여 며칠 또는 몇 달이 지난 후에도 대화를 다시 확인할 수 있게 합니다.

파이어플라이즈는 심층 대화 인텔리전스와 강력한 'Ask Fred' 기능으로 차별화됩니다. GPT 기반 기능을 활용해 사용자가 회의 콘텐츠와 채팅하며 즉각적인 답변을 얻고, 키 정보를 추출하거나 이메일, 소셜 미디어 게시물 같은 후속 콘텐츠 생성할 수 있게 합니다.

자동 음성 인식 및 AI 요약 기능을 넘어, Fireflies는 발언자별 발언 시간과 감정 분석을 추적하는 심층 분석 기능과 특정 키워드를 모니터링하는 주제 추적기(Topic Trackers)를 제공합니다. 이를 통해 영업 팀, 마케팅 팀, 채용 팀이 대화를 분석하고 Salesforce나 HubSpot 같은 CRM에 데이터를 자동으로 기록하며 통화 내용에서 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있는 신뢰할 수 있는 tool입니다.

Firefly의 주요 기능

Zoom, Google Meet, Webex 등 다양한 플랫폼을 아우르는 회의 지원으로 여러 tools를 사용하는 팀원들도 동기화되어 협업할 수 있습니다.

스마트 검색 기능을 활용하여 통화 중 논의된 트렌드, 반복되는 주제 또는 결정 사항을 파악하세요.

AI 기반 회의 요약 자동화 및 실행 항목, 질문, 과제 등 섹션별 노트 정리를 통해 회의 후 신속한 후속 조치를 지원합니다.

Fireflies의 한도

소음이 많은 환경이나 여러 사람이 서로 말을 끊는 경우 녹취 정확도가 달라질 수 있습니다

Fireflies 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 18달러

비즈니스: 사용자당 월 29달러

기업: 사용자당 월 39달러

Fireflies 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 파이어플라이에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

파이어플라이즈는 조용히 모든 통화에 참여하여 놀라운 정확도로 대화를 녹취하고, 제가 손가락 하나 까딱하지 않아도 실행 항목, 요약, 심지어 발언자별 노트까지 생성합니다. 특히 몇 주 전 논의 내용을 몇 초 만에 떠올려야 할 때 AI 검색과 스마트 하이라이트 기능 기능이 매우 강력합니다.

👀 알고 계셨나요? 역사상 가장 오래된 노트 기록은 5,000년 전 메소포타미아에서 점토판에 새겨졌습니다. 고대 서기관들은 사실상 최초의 노트 기록자들이었죠!

4. Avoma (구조화된 회의 인텔리전스가 필요한 영업 및 고객 성공 팀에 최적)

via Avoma

Avoma는 풍부한 맥락적 회의 인텔리전스를 제공함으로써 일반적인 /AI 노트 앱보다 뛰어납니다.

키 강점은 네 가지 핵심 모듈의 통합입니다: 녹취 및 노트용 AI 회의 어시스턴트, 예약 및 라우팅용 스케줄러 & 리드 라우터, 심층 통화 분석용 대화 인텔리전스, CRM 자동화 및 거래 리스크 추적용 수익 인텔리전스입니다.

Avoma는 또한 영업 사원을 위한 맞춤형 컨텍스트 인식 코칭 스코어카드를 생성하고, MEDDIC/BANT 같은 영업 팀 방법론 준수 여부를 추적하며, CRM 필드를 자동으로 업데이트하여 파이프라인 건강도와 팀 성과 관리를 위한 강력한 시스템을 제공합니다.

역할 기반 회의 요약부터 발언 시간 분석까지, 영업 팀, 고객 성공 팀, 제품 팀을 위해 맞춤화된 인사이트를 제공합니다. 이러한 인사이트를 내부 지식 베이스에 연결하여 팀의 방향성을 일치시킬 수도 있습니다.

Avoma의 주요 기능

참가자들이 실시간으로 협업 노트 편집을 통해 의견을 추가할 수 있도록 지원합니다.

/AI 기반 발언 시간 분석으로 각 참가자의 발언량을 파악하여 관리자가 지배적인 발언자나 참여도가 낮은 참가자를 식별할 수 있도록 지원합니다.

네이티브 CRM을 활성화하여 인사이트와 실행 항목을 Salesforce 및 HubSpot과 같은 플랫폼에 직접 동기화하세요.

Avoma의 한도

고급 기능은 영업 팀 및 고객 대응 팀을 위해 설계되었으므로, 프리랜서나 학생들은 전체 기능 세트를 활용하기 어려울 수 있습니다.

Avoma 가격 정책

스타트업: 월 29달러/사용자

조직용: 월 $39/사용자

기업: 월 $39/사용자 (연간 결제)

Avoma 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Avoma에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Avoma는 우리 조직에 혁신을 가져왔습니다. AI 기반 녹취 및 회의 요약 기능으로 고객 인사이트를 정확히 포착하고 실행 가능한 다음 단계를 모든 구성원이 명확히 파악할 수 있습니다. Zoom, HubSpot(현재 사용 중인 CRM) 및 기타 tools와의 원활한 연동으로 워크플로우가 개선되어 팀 간 협업이 용이해지고 프로젝트 진행 상황을 효과적으로 추적할 수 있게 되었습니다.

Avoma는 우리 조직에 혁신을 가져왔습니다. AI 기반 녹취 및 회의 요약 기능으로 고객 인사이트를 정확히 포착하고 실행 가능한 다음 단계를 모든 구성원이 명확히 파악할 수 있습니다. Zoom, HubSpot(현재 사용 중인 CRM) 및 기타 tool과의 원활한 연동으로 워크플로우가 개선되어 팀 간 협업이 용이해지고 프로젝트 진행 상황을 효과적으로 추적할 수 있게 되었습니다.

💡 프로 팁: 목표, 스타일, 필기의 세부 수준에 따라 노트 방법을 선택하세요: 아웃라인 방법 : 주요 주제를 헤더로 작성하고 하위 항목을 그 아래에 중첩하여 정리하세요.

코넬 노트법 : 페이지를 세 부분으로 나누세요: 노트 (회의 중 주요 콘텐츠), 큐 (키워드, 질문, 실행 항목), 요약 (하단에 핵심 내용)

차트 작성 방법: 누가 어떤 발언을 했는지, 마감일, 또는 카테고리(예: 주제 | 결정 사항 | 실행 항목 | 소유자 | 마감일)를 추적하기 위해 테이블을 활용하세요.

5. Notta (다국어 음성 텍스트 변환 및 노트 변환에 최적)

via Notta

Notta는 Notta Bot을 통해 실시간 필기를 지원합니다. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex 회의에 참여할 수 있으며 단일 언어 및 이중 언어 필기 옵션을 제공합니다.

다양한 언어 지원과 탁월한 다용도성을 자랑하며, 무려 58개 언어로 뛰어난 녹취 및 요약 기능을 제공하고 42개 언어로 번역이 가능해 글로벌 팀과 다국어 커뮤니케이션에 최적의 선택입니다.

Notta의 주요 기능으로는 최대 5개 웹 페이지 동시 녹음 및 텍스트 변환, YouTube 비디오 원클릭 요약하는 기능, 하드웨어 통합 옵션 등이 있습니다. 이를 통해 사용자는 실시간 가상 회의, 사전 녹음 파일, 심지어 대면 논의까지도 손쉽게 오디오를 캡처하고 정리할 수 있습니다.

노트 템플릿을 적용하고 회사별 전문 용어 등 맞춤형 어휘를 추가하여 녹취 정확도를 높일 수 있습니다. 녹취록은 TXT, DOCX, PDF, SRT 등 다양한 형식으로 내보낼 수 있습니다.

Notta의 주요 기능

50개 이상의 언어와 방언을 지원하는 실시간 음성-텍스트 변환으로 말한 내용을 즉시 기록하여 글로벌 협업을 지원합니다.

주제별 노트 정리를 통해 녹취록을 자동으로 분할하여 긴 녹음 내용을 쉽게 훑어볼 수 있습니다

Notion, Evernote, Word로 내보내 전문적인 워크플로우에 노트를 통합하세요

한도 없음

데스크탑 대시보드는 특히 여러 녹음 파일이나 중복되는 노트를 처리할 때 복잡해 보일 수 있습니다.

Notta 가격 정책

Free

프로: 월 $13.49/사용자

비즈니스: 월 $27.99/사용자

기업: 맞춤형 가격

Notta 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Notta에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

동영상 링크나 파일을 드래그 앤 드롭하기만 하면 몇 초 만에 비디오 요약이 완료됨을 얻을 수 있습니다. 한 번에 10~20개 파일을 동시에 드래그할 수 있는 점도 마음에 듭니다. 그런 다음 유튜브 요약 형식으로 변환합니다. 강의 동영상에 사용하는데 꼭 필요한 도구입니다!

6. Tactiq (실시간 자막 및 빠른 회의 내보내기에 최적)

via Tactiq

Tactiq는 Chrome 확장 프로그램을 통해 봇이 통화에 참여할 필요 없이 실시간으로 회의를 녹취합니다.

AI 프롬프트를 활용해 특정 인사이트, 후속 조치, 요약, 프로젝트 업데이트 등을 추출할 수 있으며, 트리거에 기반해 회의 후 작업(요약 공유, CRM 업데이트, 티켓 생성, 인사이트 동기화)까지 자동화할 수 있습니다.

Google Meet, Zoom, MS Teams에서 실시간 음성 텍스트 변환을 지원하며, 맞춤형 "개인화된 AI 액션" 기능으로 프롬프트를 재사용할 수 있습니다.

이 AI 노트 생성기는 SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR 및 기타 관련 표준을 통해 데이터 보안을 보장하므로 기밀성과 규정 준수를 최우선으로 하는 조직에 적합한 선택입니다.

Tactiq 주요 기능

Google Meet, Zoom, Microsoft Teams에서 실시간 회의 필사본을 화면 자막과 함께 확인하세요

인용문 캡처 기능을 활용해 통화 중 키 발언을 저장하고 맥락을 추가해 나중에 더 잘 기억할 수 있도록 하세요

Google Docs와 Notion으로 내보내기를 통해 노트 작성과 문서화 워크플로우를 즉시 연결하세요.

Tactiq의 한도

내장된 작업 관리 기능이 없으므로, 기록된 실행 항목은 여전히 수동으로 생산성 tools로 옮겨야 합니다.

Tactiq 가격 정책

Free

프로: 월 $12/사용자

팀: 월 $20/사용자

비즈니스: 월 $40/사용자

기업: 맞춤형 가격

Tactiq 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Tactiq에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

몇 가지 기능이 있지만, 아마도 제가 즐겨찾기 기능은 AI 기반 요약 기능일 것입니다. 회의 후 Tactiq는 키 포인트와 실행 항목을 강조한 간결한 요약본을 제공합니다. 특히 연속으로 회의가 잡혀 있어 상세한 메모를 적을 시간이 없을 때 정말 놀라운 기능입니다.

📮 ClickUp Insight: 응답자의 21%가 회의, 이메일, 프로젝트에 AI를 적용해 업무 역량을 강화하고자 합니다. 대부분의 이메일 앱과 프로젝트 관리 플랫폼에는 AI 기능이 통합되어 있지만, tools 간 워크플로를 통합하기에는 충분히 매끄럽지 않을 수 있습니다. 하지만 저희 ClickUp이 그 코드를 찾았습니다! ClickUp의 AI 기반 회의 관리 기능을 활용하면 AI 노트테이커와 ClickUp Brain으로 회의 안건 생성, 회의 내용 기록, 회의 노트 기반 작업 생성 및 할당, 녹음 내용 텍스트 변환 등을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 여기에 ClickUp 에이전트까지 결합하면 강력한 tool을 손에 넣게 됩니다! 스탠리 보안 클라이언트처럼 ClickUp으로 주당 최대 8시간의 회의 시간을 절약하세요!

7. Sembly (회의 분석 및 의사 결정 추적에 최적)

via Sembly

Sembly는 작업 관리와 조직 내 지식 공유에 중점을 둔 상세하고 체계적인 AI 회의 요약 제공자를 전문으로 합니다.

주요 기능으로는 녹취록에서 결정사항, 요구사항, 위험 요소, 문제 등 키 항목을 자동으로 인식 및 추출하여 어떤 커밋도 놓치지 않도록 보장합니다.

Sembly는 또한 "다중 회의 채팅"과 "AI 아티팩트" 기능을 제공하여 사용자가 전체 회의 기록에 접근해 여러 논의에 걸친 정보를 찾을 수 있게 합니다. 이는 진행을 추적하고 시간이 지남에 따라 정보를 통합해야 하는 프로젝트 및 프로그램 관리자에게 유용한 tool입니다.

Sembly 주요 기능

최대 5시간 기간과 500MB 크기의 오디오 및 비디오 파일을 업로드하여 오프라인 회의 녹음 파일을 처리하세요.

참여자, 출처, 키워드, 날짜 범위로 과거 회의들을 붙여넣기 방식으로 필터링할 수 있는 강력한 검색 기능을 제공합니다.

관련 회의들을 '컬렉션'으로 그룹화하여 체계적으로 관리하고, 사용자 정의 가능한 템플릿과 회의 노트 형식을 활용하세요.

Sembly 한도

초보 사용자에게는 인터페이스가 직관적이지 않을 수 있으며, 학습 곡선으로 인해 신규 팀의 도입 속도가 느려질 수 있습니다.

Sembly 가격 정책

개인용: 무료

프로페셔널: 월 $15/사용자

팀: 월 $29/사용자

기업: 맞춤형 가격

Sembly 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Sembly에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

AI 채팅이 정말 마음에 들어요. AI 채팅에 프롬프트를 입력하면 회의 노트를 처리할 수 있거든요. 실제로 사람보다 훨씬 빠르고 정확했어요.

🧠 재미있는 사실: 프론티어스 인 사이콜로지 (Front iers in Psychology) 연구에 따르면, 손글씨는 타이핑보다 더 많은 뇌 영역을 활성화하고 기억력 지원에 도움이 됩니다. 좋은 소식은 많은 /AI 기반 노트 앱이 이제 지저분한 필기체도 인식하고 인덱스하여 손으로 쓴 노트조차 검색 가능하게 만들었다는 점입니다.

8. Krisp (깨끗한 오디오와 자동 음성인식에 최적)

via Krisp

통화/회의 내용을 텍스트로 변환하고 AI 생성 노트 제공하는 것 외에도, Krisp는 실시간으로 화자의 억양을 수정하여 청취자가 더 중립적이거나 현지에서 이해하기 쉬운 억양으로 들을 수 있도록 합니다.

크리스프의 핵심이자 가장 주목받는 기능은 독자적인 AI 기반 소음, 에코, 배경음 제거 기술입니다. 키보드 타자 소리, 교통 소음, 타인의 대화 등 거의 모든 주변 소음으로부터 사용자의 목소리를 지능적으로 분리하여 일관되게 선명한 음질을 제공합니다.

가벼운 가상 오디오 장치로 작동하는 Krisp는 봇이나 특수 하드웨어 없이도 모든 커뮤니케이션 앱에서 원활하게 일합니다. 회의 요약하기용 AI 에이전트 지원과 같은 고급 기능이 제공을 완성합니다.

크리스프의 주요 기능

실시간 노이즈 제거 및 에코 제거 기능으로 선명한 음질을 보장합니다.

수동 검토 없이도 /AI로 키워드, 작업, 논의 포인트를 자동으로 강조 표시하세요.

통화 후 각 참가자의 발언 시간을 분석해 보세요

Krisp의 한도

오디오 품질에 중점을 두고, 심층적인 회의 요약이나 후속 작업 생성에는 상대적으로 덜 집중합니다.

Krisp 가격 정책

Free

프로: 월 $16/사용자

비즈니스: 월 $30/사용자

크리스프 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (550개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Krisp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Zoom, Teams 등 주요 화상회의 tools과 원활하게 연동되며, 설정도 빠르고 간편합니다. 시간이 지날수록 녹취 품질이 크게 향상되었고, 비디오 녹화 기능도 훌륭합니다. 회의에서 나온 실행 항목을 관리하는 AI 어시스턴트는 항상 정확합니다!

💡 전문가 팁: 일부 전문가들은 구조화된 템플릿을 선호하는 반면, 다른 이들은 자유형 필기를 선호합니다. 어떤 방식이 자신에게 맞는지 모르시나요? 이 노트 작성 방법들이 그 답을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

9. Fathom (역할 기반 하이라이트 및 자동 CRM 기록에 최적)

via Fathom

회의 종료 후 후속 조치까지의 시간을 최소화하려는 프로젝트 관리에게 Fathom은 회의 종료 후 약 30초 이내에 요약문을 생성하므로 좋은 선택입니다.

녹음 내용에 대해 질문(예: "X에 대해 어떤 이야기가 있었나요?")을 던지면 즉각 답변을 받을 수 있는 AI 어시스턴트 인터페이스도 제공됩니다.

특히 영업 및 고객 성공 팀을 위한 광범위한 통합 기능을 자랑합니다. 통화 비디오, 녹취록, 구조화된 요약본을 Salesforce, HubSpot 같은 CRM 플랫폼에 자동으로 동기화하며, 회의 콘텐츠 쿼리를 위한 "Ask Fathom" AI 어시스턴트도 제공합니다.

이 회의 회의록용 AI tool을 통해 팀은 이전 통화/기록을 공유 가능한 검색 가능한 저장소로 생성하여 지식을 보존하고, 신규 팀원이 빠르게 업무에 적응할 수 있도록 지원하며, 여러 회의에 걸친 인사이트에 쉽게 접근할 수 있게 합니다.

Fathom의 주요 기능

회의 중 또는 종료 후 중요한 부분을 강조 표시하고, 완료한 녹취록을 공유하는 대신 팀과 공유하세요.

회의 내용에 대해 질문하고, 타임스탬프 등을 통해 인사이트를 검색하세요.

거래별 인사이트(고통 포인트, 구매 역할 등)를 추적하고 CRM과 동기화하여 회의 콘텐츠가 매출 워크플로우와 연계되도록 하세요.

한도를 헤아리다

Zoom에서만 일하므로, Google Meet이나 MS Teams 같은 다른 회의 플랫폼을 사용하는 팀에게는 한도가 있을 수 있습니다.

가격 파악하기

Free

프리미엄: 월 $20/사용자

팀: 월 $18/사용자

비즈니스: 월 $28/사용자

Fathom 평가 및 리뷰

G2: 5/5 (5,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 5/5 (790개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fathom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Fathom은 회의 노트 작성을 간편하게 만들어줍니다 — 세부 사항을 놓칠까 걱정하지 않고 논의 내용에 집중할 수 있습니다. 자동 필기, 요약, 하이라이트 기능은 시간을 크게 절약해 주며 정확한 후속 조치를 보장합니다.

10. MeetGeek (회의 후 분석 및 코칭 인사이트에 최적)

via MeetGreek

MeetGreek을 사용하면 AI tool이 참여할 회의를 제어할 수 있습니다: 모든 달력 회의, 본인이 주최하는 회의만, 또는 수동으로 필기 담당자를 초대하거나 회의 링크를 붙여넣기할 수 있습니다.

이 플랫폼의 강점은 회의 유형(예: 영업 팀, 팀 회의, 온보딩)을 자동으로 감지하고 상황에 맞는 요약 템플릿을 적용하여 생성된 노트가 즉시 활용 가능한 관련성 높은 내용으로 구성되도록 보장하는 데 있습니다.

참여도, 효율성, 발표자 인사이트에 초점을 맞춘 100개 이상의 키 성과 지표(KPI)를 통한 심층 분석을 제공하는 제공자로, 관리자가 팀 코칭에 활용할 수 있습니다.

프라이버시를 위해 자동 생성된 회의 요약 이메일의 수신 대상을 tool을 통해 선택할 수 있습니다: 통화 참가자 전체, 회사 도메인 내 구성원, 또는 본인만.

MeetGeek는 또한 오픈 API를 제공하여 녹취록, 하이라이트, 요약 및 회의 데이터를 자체 tools로 가져오거나 워크플로우를 트리거할 수 있도록 합니다.

MeetGeek의 최고의 기능

회의 성과 메트릭을 통해 시간 준수, 참여도, 발언 균형 등을 시간 경과에 따라 분석하세요.

구조화된 형식(예: 키 포인트, 작업, 위험 요소)의 AI 생성 요약으로 회의 후 후속 작업을 손쉽게 처리하세요.

맞춤형 어휘로 tool을 훈련시켜 회사 내부 용어에 적응하게 하면 더 정확한 필기가 가능합니다.

MeetGeek의 한도

실시간 회의 중에는 특히 멀티태스킹 시 데스크탑 인터페이스가 다소 느려질 수 있습니다

MeetGeek 가격 정책

기본: 무료

프로: 월 $19/사용자

비즈니스: 월 39달러/사용자

기업: 월 $59/사용자

MeetGeek 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 MeetGeek에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

봇을 회의에 초대하는 것이 제가 해야 할 모든 일입니다. 모든 것이 처리되어 있으며, 사용법이 매우 간편하며, 필요 시 애드온으로 상태를 확인할 수 있습니다.

11. Jamie AI (녹음 없이 즉각적인 회의 노트 작성에 최적)

via Jamie AI

많은 회의 tools는 녹취록을 캡처하기 위해 봇이 회의에 참여해야 합니다. Jamie AI는 기기/앱을 통해 백그라운드에서 조용히 오디오를 캡처하므로 이 과정을 생략합니다. 이로 인해 필드 회의, 대면 토론 또는 하이브리드 설정에서 안정적인 선택지입니다.

이 AI 필기 tool을 사용하면 모든 회의 녹취록과 요약본을 한곳에 모아 체계적으로 정리하고, 검색 가능하며 태그를 달 수 있는 중앙 hub를 확보할 수 있습니다.

고급 주제 감지 기능을 통해 긴 논의를 체계적인 챕터별 요약으로 분해하여, 고품질의 인간과 유사한 회의 노트를 생성하는 데 중점을 둡니다. 스마트 스피커 식별 기능과 AI와의 채팅을 통한 즉각적인 상황 인식 답변 기능이 결합된 프라이버시 중심 설계는 신중함과 깔끔하고 구조화된 문서화를 우선시하는 사용자에게 이상적입니다.

Jamie AI의 주요 기능

회의 시작 시 Jamie 실행을 프롬프트하는 마이크 기반 알림 기능 활용하기

요약본의 형식을 정의하는 템플릿을 설정하고, Jamie를 사용하지 않는 사람들과도 손쉽게 공유하세요.

기술, 다국어 또는 전문 분야 팀을 위해 맞춤형 어휘나 전문 용어를 추가하세요

Jamie AI의 한도

Notion이나 Slack 같은 일반적인 tools와의 연동 기능이 부족하여 문서화 워크플로우가 느려질 수 있습니다.

Jamie AI 가격 정책

Free

스탠다드: 월 $28(€25) / 사용자당

프로: ~ 월 $55 (€47) / 사용자당

기업: 맞춤형 가격

Jamie AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

수동 노트 작성에서 벗어나고 싶으신가요? ClickUp을 사용해 보세요.

회의 내용을 녹취하거나 대화를 요약하는 AI note-taking tools는 다양합니다.

일부는 다국어 팀에 완벽하고, 다른 일부는 코칭 인사이트나 CRM 통합에 적합합니다. 좋은 소식은? 선택지가 많다는 점입니다.

하지만 단순한 AI 회의 보조 도구를 넘어선 솔루션을 원하신다면, ClickUp이 모든 것을 한곳에 통합합니다—노트, 작업, 문서, 그리고 AI까지. ClickUp AI 노트테이커를 사용하면 회의 요약을 기록하고, 이를 워크플로우에 연결하며, 도구 간 전환 없이 실제로 업무를 완료됨.

회의 노트를 실행 가능한 계획으로 전환하고 싶으신가요? ClickUp을 무료로 체험해 보시고 일과를 어떻게 변화시키는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문

네, AI는 음성을 듣고 필기할 수 있습니다. 현대적인 AI 기반 tools는 회의, 강의 또는 대화에서 말한 내용을 음성 텍스트로 변환하고 자동으로 요약이나 상세한 노트를 생성하여 수동 노력 없이도 중요한 정보를 쉽게 포착할 수 있게 합니다.

네, 여러분을 대신해 필기해 주는 여러 AI tools가 있습니다. 이러한 애플리케이션은 회의에 참여하고, 오디오를 녹음하며, 대화를 텍스트로 변환하고, 체계적인 노트나 실행 항목을 제공하여 사용자가 집중력을 유지하고 수동 필기에 드는 시간을 절약할 수 있도록 도와줍니다.

ChatGPT 자체는 기본적으로 오디오를 듣지 않지만, 음성 텍스트 변환 기능을 제공하는 다른 tools이나 플랫폼과 연동하면 변환된 콘텐츠를 요약하거나 명확한 노트로 정리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 일부 플랫폼은 음성 인식 기술과 ChatGPT를 결합하여 이러한 기능을 제공합니다.

네, 대화나 회의를 듣고 자동으로 노트를 작성하는 앱이 많이 있습니다. 예시로는 Otter.ai, Microsoft Teams, 필기 기능이 있는 Zoom, 그리고 실시간으로 논의를 필기하고 요약하는 AI 기반 회의 보조 tools 등이 있습니다.