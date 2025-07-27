2025년에 목표를 조정하기 위한 10가지 최고의 Miro OKR 템플릿

목표 설정은 쉽습니다. 목표를 고수하고, 진행 상황을 팀과 공유하고, 모든 사람이 집중하도록 하는 것이 어려운 부분입니다.

OKR은 구조를 정립하는 데 도움이 되지만, 최고의 프레임워크도 매일 효과적으로 활용하려면 올바른 도구가 필요합니다.

Miro의 목표 및 주요 결과 템플릿은 팀에게 중요한 사항을 지도에 표시하고 진행 상황을 함께 확인할 수 있는 명확하고 협업적인 스페이스를 제공합니다.

이 가이드에서는 팀이 같은 방향으로 일관성 있게 나아갈 수 있도록 최고의 Miro OKR 템플릿을 소개합니다. 더 직관적이고 장기적으로 추적하기 쉬운 템플릿을 찾고 계신다면, 그에 맞는 추천 제품도 준비되어 있습니다.

좋은 Miro OKR 템플릿의 조건은 무엇일까요?

Miro에서 OKR 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

쉬운 협업 및 업데이트: 팀 회원이 OKR 설정을 위한 튜토리얼 없이도 노트를 추가하거나, 상태를 업데이트하거나, 댓글을 달 수 있는 Miro 팀 OKR 템플릿을 선택하세요

목표와 주요 결과의 명확한 구분: 스페이스를 어지럽히지 않고 목표와 측정 가능한 결과를 쉽게 구분할 수 있는 잘 설계되고 가중치가 부여된 OKR 템플릿을 선택하세요

팀 소유권을 위한 공간: 개인 또는 팀에 전략적 목표 또는 결과를 할당할 수 있는 Miro OKR 계획 템플릿을 사용하면 책임이 명확하게 표시되고 공유될 수 있습니다

내장된 진행 상황 추적: 체크박스, 슬라이더, 진행 막대 등 시각적 요소가 포함된 OKR 추적 템플릿을 선택하여 팀이 체크박스, 슬라이더, 진행 막대 등 시각적 요소가 포함된 OKR 추적 템플릿을 선택하여 팀이 OKR을 추적하고 현재 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 지원하세요

시각적 명확성: 아이콘, 색상 코딩 및 레이아웃을 포함하여 시각적 명확성을 제공하는 Miro OKR 템플릿을 우선적으로 사용하세요. 이 도구는 직관적인 아이콘, 색상 코딩 및 레이아웃을 포함하여 시각적 명확성을 제공하는 Miro OKR 템플릿을 우선적으로 사용하세요. 이 도구는 직관적인 OKR 대시보드와 사용하기 쉬운 형식으로 지속적인 사용을 장려해야 합니다

팀의 워크플로우에 적용 가능: 팀의 업무 방식을 바꾸지 않고도 프로세스와 우선순위에 맞게 유연하게 사용할 수 있는 템플릿을 선택하세요

🔎 알고 계십니까? OKR 목표 설정 프레임워크는 1970년대에 Andrew Grove에 의해 Intel에서 처음 개발되었습니다. 그러나 OKR을 Grove로부터 직접 배운 John Doerr이 1999년에 Google이라는 작은 스타트업에 OKR을 소개하기 전까지는 주류로 자리 잡지 못했습니다. 그 이후는 모두 역사입니다. OKR은 Google의 DNA의 일부가 되었으며, 지금도 Google의 엄청난 성장의 키 드라이버로 인정받고 있습니다.

애자일 팀을 위한 10가지 최고의 Miro 목표 및 키 결과(OKR) 템플릿

목표 설정 및 진행 추적에 사용할 수 있는 최고의 Miro OKR 템플릿은 다음과 같습니다.

1. Miro의 OKR 계획 템플릿

miro 를 통해

Miro의 OKR 계획 템플릿을 사용하면 팀의 야심찬 목표를 모두가 함께 달성할 수 있는 목표로 모양을 만들 수 있습니다. 팀 수준의 OKR을 지도에 표시하고 주요 결과를 조정할 수 있는 시각적인 작업 공간을 제공합니다.

아이스브레이킹, 브레인스토밍, 목표 개요 및 다음 단계 등을 위한 스페이스가 포함된 이 템플릿은 전략적 계획 세션에 적합합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

팀을 실시간으로 OKR 계획 프로세스에 참여시키세요

기여자 태그, 타임라인 설정, 의존성 한눈에 파악

목표, 주요 결과 및 팀 소유자 간의 연결을 시각화하세요

스티커 노트, 투표 기능, 태그 및 타임라인을 사용하여 컨텍스트와 책임감을 추가하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 시각적이고 협업이 가능한 스페이스에서 함께 OKR을 계획하고 싶은 팀.

2. Miro의 OKR 초안 작성 보드 템플릿

Miro의 OKR 초안 작성 보드 템플릿은 결정을 내리기 전에 팀의 사고 공간으로 사용할 수 있습니다. 이 템플릿은 아이디어가 아직 형성되고 모든 사람의 의견이 중요한 초기 단계의 협업을 위해 설계되었습니다.

색상 코딩과 기성 OKR 섹션을 사용하여 초안을 작성하고, 가정을 검증하고, 모든 것을 확정하기 전에 전체 팀의 의견을 수집하세요.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요?

팀이 이미 익숙한 시각적 도구를 사용하여 아이디어, 편집 내용 및 피드백을 추가하세요

목표를 확정하기 전에 토론과 조직의 일관성을 장려하세요

초기 아이디어부터 검토 가능한 초안까지 모든 것을 하나의 스페이스에 보관하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 아이디어를 수집하고, 패턴을 파악하며, OKR을 함께 조정할 수 있는 유연한 스페이스를 원하는 초기 계획 단계의 팀.

3. Miro의 목표 및 주요 결과(OKR) 템플릿

모든 강력한 분기는 명확하고 가시적인 목표로 시작됩니다. Miro의 목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿은 팀이 달성하고자 하는 목표와 진행 상황을 측정하는 방법을 업데이트 및 공유하기 쉬운 시각적 보드에 정리할 수 있도록 도와줍니다.

각 섹션은 야심찬 목표를 설정하고, 키 결과를 연결하고, 팀을 할당하고, 업데이트를 추적하는 데 도움이 됩니다. 다음 분기를 계획하거나 진행 상황을 검토할 때, 원하는 결과를 달성하기 위해 집중할 수 있는 안정된 기준점을 제공합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

깔끔하고 이해하기 쉬운 레이아웃으로 목표를 시각적으로 지도에 표시하세요

각 OKR을 담당할 팀을 지정하고 명확성을 위해 색상 코드로 구분하세요

소규모 팀을 위한 일관되고 간단한 OKR 템플릿을 사용하여 전략적 계획 및 체크인 과정에서 일관성을 유지하세요

🔑 이상적인 대상: OKR을 정의, 공유 및 추적할 수 있는 간단한 방법을 찾고 있는 팀.

➡️ 자세히 보기: 비즈니스를 성장시키기 위한 목표 설정 전략 및 기법

4. Miro의 제품, UX 및 엔지니어링 팀용 OKR 보드 템플릿

Miro의 제품, UX 및 엔지니어링 팀을 위한 OKR 보드 템플릿을 사용하면 모든 사람이 단일 공유 스페이스에 모여 성공의 모습을 정의하고 이를 달성하는 방법을 정할 수 있습니다.

이 템플릿은 여러 부서의 협업을 지원하여 일관된 제품 경험을 보장하도록 설계되었습니다. 진행 상황을 한눈에 추적하고, 위험을 조기에 파악하며, 스프린트 기간 동안 분기별 목표와 목적을 명확하게 확인할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

제품 OKR 달성에 대한 개인별 기여도를 추적하고 직원 참여도를 개선하세요

포트폴리오, 제품 팀, 스쿼드 보기 등 다양한 보기를 사용하여 다양한 계획 단계 및 부서에 맞게 조정할 수 있습니다

여러 팀과 시간대에 걸친 비동기 협업을 지원하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 공유된 제품 및 경험 목표에 대해 일관성을 유지하고자 하는 여러 부서의 팀.

5. Miro의 SMART 목표 템플릿

때로는 명확하게 생각하고 의도적으로 플랜을 세우기 위해 간단한 스페이스만 필요한 경우도 있습니다. Miro의 SMART 목표 템플릿은 구체적이고, 측정 가능하며, 달성 가능하고, 관련성이 있으며, 시간 제한이 있는 목표를 정의할 수 있는 깔끔한 레이아웃을 제공합니다.

각 SMART 단계를 안내하여 광범위한 의도를 실행 가능한 명확한 목표로 전환할 수 있도록 도와줍니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

명확한 프롬프트를 통해 각 SMART 기준을 단계별로 살펴보세요

과도한 고민 없이 목표를 지도에 표시할 수 있는 시각적 보드를 사용하세요

처음부터 목표를 집중적이고 현실적으로 유지하세요

🔑 이상적인 대상: 의미 있는 목표를 설정하고 성공을 측정할 수 있는 간단하고 사용자 지정 가능한 스페이스를 원하는 모든 사람.

🧠 재미있는 사실: 목표를 적어 놓은 사람은 그 목표를 달성할 가능성이 42% 더 높습니다. 성공 가능성을 더욱 높이고 싶으신가요? 그 목표를 친구와 공유하세요. 책임감은 효과적입니다.

6. Miro의 소규모 비즈니스를 위한 목표 추적기 템플릿

Miro의 소규모 비즈니스 목표 추적기 템플릿은 목표를 추적하고, 진행 상황을 모니터링하고, 성공을 축하하기 위해 간단하고 공유 가능한 스페이스가 필요한 성장하는 팀을 위해 설계되었습니다.

월별, 우선순위, 상태에 대한 기성 섹션이 준비되어 있으므로 시스템 설정에 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 시각적이고 유연하며 업데이트가 쉬워 정기적인 팀 회의나 빠른 체크인에 적합합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

영업, 마케팅, 운영 등 다양한 부서의 비즈니스 목표를 추적하세요

칸반 보드 구조로 시간과 작업을 효율적으로 할당하세요

진행 상황을 투명하게 유지하여 모든 사람이 참여하고 책임을 다할 수 있도록 하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 목표를 명확하고 협업적으로 관리할 방법을 찾고 있는 소규모 비즈니스 소유자 및 팀.

7. Miro의 목표 설정 템플릿

아이디어를 달성 가능한 목표로 전환하는 방법이 확실하지 않으신가요? Miro의 목표 설정 템플릿을 사용하면 프로세스를 지나치게 복잡하게 만들지 않고 모호한 의도에서 명확하고 실행 가능한 목표로 전환할 수 있습니다.

이 목표 설정 템플릿은 막 시작하는 개인이나 팀에게 유용한 도구입니다. 목적, 동기, 다음 단계를 반영할 수 있는 간단한 프롬프트와 스페이스가 제공됩니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

간단한 빈칸 채우기 프롬프트를 사용하여 목표를 명확하게 하고 공유하세요

템플릿을 편집하여 원하는 수의 목표를 추가하세요

각 목표를 달성하기 위해 필요한 단계를 명확하게 지정하세요

🔑 이상적인 대상: 의미 있는 목표를 설정하기 위한 접근하기 쉬운 출발점을 원하는 사람 또는 팀.

8. Miro의 목표 기반 로드맵 템플릿

Miro의 목표 기반 로드맵 템플릿을 사용하면 큰 그림의 비전과 그 비전을 달성하는 데 도움이 될 마일스톤을 연결할 수 있습니다.

회사의 비전, 목표 및 전략을 연결하는 명확하고 시각적인 타임라인을 제공하므로 모든 사람이 다음에 무슨 일이 있을지, 그 일이 왜 중요한지 알 수 있습니다. 일의 우선 순위를 정하고, 의존성을 파악하고, 상황이 변화함에 따라 플랜을 조정하기가 쉽습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

키 마일스톤 및 마감일과 함께 목표를 시각화하세요

단일 스페이스에 테마, 성공의 핵심 메트릭, 목표 및 기능을 목록으로 정리하세요

팀과 함께 명확하고 접근하기 쉬운 로드맵을 만들고 공유하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 원하는 결과를 달성하기 위해 직관적인 목표 기반 로드맵을 만들고자 하는 팀 및 리더.

9. Miro의 만다라 차트 템플릿

Miro의 만다라 차트 템플릿은 목표와 아이디어를 시각적으로 상호 연결된 부분으로 나누어 정리하는 새로운 방법입니다.

원형 그리드는 중앙 테마를 중심으로 8가지 키 영역에 집중할 수 있게 해 복잡한 플랜을 쉽게 관리할 수 있습니다.

이 레이아웃은 우선순위를 조정하고 기존 목록에서는 놓치기 쉬운 연결을 발견하는 데 도움이 됩니다. 목표를 연결하고 한눈에 볼 수 있는 명확하고 창의적인 경로를 제공합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

이미지, 링크 및 첨부 파일을 추가하여 아이디어에 더 많은 컨텍스트를 추가하세요

다양한 집중 영역 간의 연결을 빠르게 파악하세요

독특한 디자인으로 목표 설정을 흥미롭고 신선하게 만드세요

🔑 이상적인 사용 대상: 새로운 인사이트를 시각적으로 발견할 수 있는 창의적인 프레임워크를 찾는 개인 또는 팀.

10. Miro의 애자일 제품 로드맵 템플릿 (지금, 다음, 나중에)

Miro의 애자일 제품 로드맵(지금, 다음, 나중) 템플릿을 사용하면 제품 팀이 엄격한 타임라인에 얽매이지 않고 작업을 계획하고 우선 순위를 정할 수 있습니다.

로드맵을 '지금', '다음', '나중에' 등 명확한 섹션으로 나누어 오늘 중요한 일과 곧 진행될 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다. '가능성 있음', '아마도', '절대 안 될 것'과 같은 섹션을 통해 모든 사람이 테이블에 있는 사항과 보류된 사항을 파악할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

즉각적인 우선순위와 미래의 우선순위에 따라 이니셔티브를 구성하세요

그룹은 전략적 주제에 따라 일하여 목표를 일관되게 유지합니다

발견부터 전달까지 단계별로 진행 상황을 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 역동적이고 주제 중심의 로드맵을 원하는 제품 및 프로젝트 팀.

Miro 제한 사항

Miro는 뛰어난 협업 기능을 갖추고 있지만, OKR 계획을 어렵게 만드는 여러 가지 제한 사항도 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.

학습 곡선이 가파르다: 기능은 풍부하지만, 사용자, 특히 초보자는 옵션과 탐색에 어려움을 느끼기 쉽습니다

제한된 오프라인 기능: 일부 오프라인 모드가 있지만, 제한적이며 모든 기능을 사용할 수 없기 때문에 인터넷에 안정적으로 접속해야 하는 팀에게는 위험할 수 있습니다

보드 크기가 클수록 성능이 저하됩니다. 수천 개의 요소가 포함된 보드는 속도가 느려질 수 있습니다. 보고서에 따르면 성능 문제는 오브젝트가 1,000개 정도부터 시작되어, 특히 성능이 낮은 기기에서 오브젝트가 많을수록 심해집니다

내보내기 및 형식 제한 사항: 내보내기 품질이 크게 떨어질 수 있으며, 특히 큰 지도의 경우 텍스트 형식 옵션이 기본으로 제한되어 있어 세련된 결과물을 얻기 어렵습니다

범위 제한: Miro는 화이트보드 로드맵을 만들 때 유용하지만, 계획 및 작업 관리부터 실시간 보고서 및 AI 기반 분석에 이르기까지 팀이 다른 모든 작업을 수행하는 데 도움이 되는 기능이 부족합니다

➡️ 자세히 알아보기: 최고의 Miro 대안 및 경쟁사

Miro OKR 템플릿 대안s

더 심층적인 추적, 내장된 자동화, 일상 업무와의 긴밀한 연결을 제공하는 제품을 찾고 있다면, Miro의 대안을 살펴보세요.

일하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 템플릿을 제공하고, 팀이 AI 기반의 단일 플랫폼에서 작업, 문서, 커뮤니케이션 등을 관리할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 과 목표를 가시적이고 실행 가능하며 진정으로 통합된 상태로 유지하기 위해 설계된 강력한 OKR 템플릿을 자세히 살펴보세요.

1. ClickUp 회사 OKR 및 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회사 OKR 및 목표 템플릿으로 회사, 부서 및 팀의 목표를 설정하세요

성장하는 기업은 규모가 커짐에 따라 팀의 목표를 일관되게 유지하기 위해 종종 어려움을 겪습니다. ClickUp Company OKR 및 목표 템플릿은 신생 기업 및 초기 단계의 비즈니스에 가장 적합한 OKR 템플릿입니다.

이 잘 구조화된 OKR 템플릿은 모든 팀이 회사 전체의 OKR을 계획, 업데이트 및 추적할 수 있는 공유 스페이스를 제공합니다. 목표 설정부터 개별 OKR 및 기여도에 이르기까지 모든 것을 포함하므로 각 노력이 더 큰 목표와 어떻게 연결되어 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

대시보드는 리더십에 실시간 진행 상황을 업데이트하고, 팀 회원은 할당된 작업, 마감일 및 성과 메트릭을 통해 집중력을 유지할 수 있습니다. 이 모든 것이 하나의 작업 공간에서 더 자세하게 제공됩니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

고위급의 회사 목표를 개인과 팀이 매일 추적할 수 있는 측정 가능한 실행 플랜으로 세분화하세요

세부적인 추적을 위해 '주의 필요', '승인 대기', '일정 지연' 등 30가지의 맞춤형 상태 옵션 중에서 선택하세요

KPI, 목표 날짜 및 책임자 소유자를 위한 사용자 정의 필드를 만드세요

반복적인 체크인과 업데이트를 통해 모든 사람의 책임 의식을 높일 수 있습니다

수식을 사용하여 실제 값과 목표 값을 비교 측정하고 시간을 절약하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 빠르게 성장하는 팀을 관리하고 모든 팀의 목표를 사명에 연결할 수 있는 명확하고 추적 가능한 방법을 찾고 있는 스타트업 창업자, 부서장, 전략 책임자.

💡 프로 팁: OKR 제출 보기를 사용하여 보드에 새 항목을 쉽게 추가할 수 있습니다. 보드 보기로 전환하면 모든 것을 한눈에 볼 수 있습니다. 전체적인 그림이 필요하세요? 모든 관련 OKR 항목 보기는 각 작업을 목표에 연결합니다. OKR 달력 보기는 명확한 시작 및 종료 날짜를 제공하여 일정을 준수할 수 있도록 도와주므로, 자신 있게 타임라인을 계획할 수 있습니다.

2. ClickUp OKR 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp OKR 템플릿으로 목표를 설정하고 달성하세요

ClickUp OKR 템플릿은 팀 전체에 걸쳐 목표 및 핵심 결과(OKR)를 구성하기 위한 깔끔하고 확장 가능한 프레임워크를 통해 목표를 간단하고 가시적으로, 쉽게 따를 수 있게 해줍니다. 과도한 부담감 없이 목표를 달성하고 지속적인 개선을 위해 노력할 수 있는 충분한 구조를 제공합니다.

이 템플릿에는 도전 목표, 신뢰도 평가, 진행률 등 목표 설정 카테고리가 포함되어 있습니다. 이 템플릿은 개인 개발 및 기업 전체 메트릭을 모두 수용할 수 있습니다.

작업 연결 및 댓글 스레드를 통해 OKR은 정적인 보고서가 아닌 살아있는 문서가 됩니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

개인, 부서 또는 조직 전체의 회사 목표에 대한 목표 가시성을 설정하세요

주간 진행 상황 확인 및 알림을 자동화하여 모든 목표의 성공을 추적하세요

목록, 보드, 달력 또는 활동 기록으로 팀 OKR 보기

목표를 측정 가능한 오브젝트로 세분화하고 팀과 공유하세요

소유권, 상태 및 우선순위를 표시하고 사용자 정의 필드를 통해 긍정적인 영향을 확인하세요

🔑 이상적인 사용 대상: OKR을 처음 도입하는 사용자, 애자일 팀, 성과 평가를 주도하는 HR 부서 등, 너무 많은 계층 없이 OKR을 깔끔하고 유연하게 관리할 방법을 찾고 있는 사용자.

📮 ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 78%는 목표 설정 과정의 일부로 자세한 플랜을 세웁니다. 하지만 놀랍게도 50%는 전용 도구를 사용하여 이러한 플랜을 추적하지 않습니다. ClickUp을 사용하면 목표를 실행 가능한 작업으로 원활하게 변환하여 단계별로 달성할 수 있습니다. 또한 코드가 필요 없는 대시보드는 진행 상황을 명확하게 표시하고 성과를 강조하여 작업에 대한 제어력과 가시성을 높입니다. "최선을 희망하는 것"은 신뢰할 수 있는 전략이 아니기 때문입니다. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자는 소진되지 않고 약 10% 더 많은 일을 할 수 있다고 보고합니다.

3. ClickUp OKR 프레임워크 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp OKR 프레임워크 템플릿을 사용하여 모든 부서가 동일한 목표를 향해 일할 수 있도록 하세요

모든 팀 회원이 자신의 일이 회사의 진행에 어떻게 기여하는지 정확히 알 수 있도록 하는 방법이 궁금하신가요? ClickUp의 OKR 프레임워크 템플릿은 모든 사람이 이해하고 지원할 수 있는 방식으로 팀이 목표 설정에 명확성과 책임감을 부여할 수 있도록 지원합니다.

이 프레임워크는 OKR을 기간, 비즈니스 단위 및 이니셔티브 유형별로 분류하여 이해 관계자들이 전체 보드에서 기여도를 평가할 수 있도록 지원합니다.

사용자 정의 필드를 통해 이 OKR 계획 템플릿을 사용하면 추가적인 노력 없이 팀, 유형 및 우선순위에 따라 목표를 구성할 수 있습니다. 또한 목표 소유자의 워크플로우와 직접 연결되어 진행 상황을 실제 작업 및 측정 가능한 영향과 연결합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요:

글로벌 OKR 보기 를 사용하여 전체적인 목표 및 목표의 진행 상황을 만들고 추적하세요

간단한 드롭다운 메뉴와 사람 필드를 사용하여 전체 조직에 부서와 팀을 할당하세요

타임라인 보기 에서 항목을 드래그 앤 드롭하여 마감일과 기간을 플랜하세요

실시간 대시보드에서 부서, 소유자 또는 상태별로 필터링하세요

칸반 스타일의 OKR 진행 보드를 사용하여 상태와 우선순위를 시각화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 부서와 팀 전체에 걸쳐 목표를 실행 가능한 단계로 세분화할 수 있는 실용적이고 투명한 방법을 원하는 조직.

Spekit의 비즈니스 운영 코디네이터인 Andrea Park이 ClickUp 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

조직의 투명성은 ClickUp을 팀에 도입한 이후 실현된 가장 큰 이점 중 하나입니다. 이제 ClickUp을 통해 조직의 모든 구성원이 각 팀의 OKR, OKR의 소유자 및 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 지금 돌이켜 보면, ClickUp을 도입하기 전에는 이러한 수준의 투명성이 없었기 때문에 모든 부서가 서로 연결되지 않은 상태였습니다.

💡프로 팁: ClickUp의 대시보드에 대한 간단한 안내를 통해 바로 시작할 수 있습니다.

4. ClickUp SMART 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SMART 목표 템플릿을 사용하여 단기 및 장기 목표에 집중하세요

효과적인 목표 설정은 명확성에서 시작됩니다. ClickUp SMART 목표 템플릿은 팀과 개인이 구체적이고, 측정 가능하며, 달성 가능하고, 관련성이 높고, 시간 제한이 있는 목표를 정의하는 데 도움이 됩니다. 또한 마감일을 지정하고 소유자를 식별하여 목표가 집중적이고 현실적으로 유지될 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿은 안내 프롬프트, 마일스톤 추적 및 달력 동기화 기능을 제공하여 마감일을 준수하고 목표를 현실적으로 유지할 수 있도록 지원합니다. 목표 설명, 메트릭, 기간, 장애물 등을 입력할 수 있는 필드가 포함되어 있습니다.

개인 개발이나 팀 기반의 이니셔티브에 적용하든, 이 프레임워크는 목표 계획에 구조와 집중력을 부여합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

모호한 아이디어를 SMART 목표로 전환하고, 사용자 지정 가능한 SMART 목표 워크시트 보기 를 통해 목표 정보를 쉽게 수집하세요

브레인스토밍 및 플랜을 위해 ClickUp 화이트보드를 사용하여 협업하세요

개인 또는 팀의 목표를 주간 또는 분기별로 계획하여 개별 성과와 더 큰 전략적 목표를 일치시키세요

주요 담당자와 마감일을 파악하고 각 목표를 달성하기 위해 필요한 노력을 측정하세요

작업을 완료, 진행 중, 중단, 보류, 진행 중의 6가지 상태로 분류하여 진행 상황을 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 의미 있는 개인 및 팀 목표를 설정, 개선 및 달성할 수 있는 간단한 시스템을 찾고 있는 개인, 팀 리더 및 HR 전문가.

💡프로 팁: 이 비디오를 통해 ClickUp 화이트보드와 화이트보드로 달성할 수 있는 모든 것을 빠르게 살펴보세요.

5. ClickUp SMART 액션 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SMART Action Plan Template을 사용하여 목표를 달성하기 위한 스마트한 전략을 수립하세요

SMART 목표를 달성하려면 명확한 플랜과 꾸준한 행동이 필요합니다. ClickUp의 SMART 목표 실행 플랜 템플릿을 사용하면 목표를 타임라인과 소유자로 관리 가능한 단계로 나눌 수 있으므로 진행 상황이 자연스럽고 안정적으로 느껴집니다.

팀은 선호도에 따라 간트 차트, 달력 보기 또는 목록에서 작업 항목을 볼 수 있습니다. 진행률 막대와 성과 지표는 투명성을 제공하며, 내장된 자동화 기능은 목표가 일정대로 달성될 수 있도록 보장합니다.

진행 상황을 추적할 수 있는 이 OKR 템플릿을 사용하면 야심찬 목표와 일일 집중 과제의 균형을 유지할 수 있으므로, 큰 목표가 너무 버겁게 느껴지지 않습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

완료, 평가, 실행, 시작 안 함, 계획 등 상태에 따라 작업을 구성하여 진행 상황을 추적하세요

타임라인 보기 를 사용하여 마감일을 모니터링하고 작업 마감일을 설정하세요

지속적인 개선을 위해 완료 후 검토를 실행하세요

목표 상태 보기 를 통해 목표 달성을 위한 진행 상황을 모니터링하고 분석하세요

목표 상태, 목표 영역, 결과, 장애물, 부서 등 유용한 사용자 지정 필드를 사용하여 소유권과 마감일을 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 단계로 구성된 프로젝트를 진행하며 목표를 설정하고 달성할 수 있는 명확하고 실용적인 방법을 찾고 있는 팀 매니저, 생산성 코치 및 여러 부서의 팀원들.

💡프로 팁: 회사 목표를 설정한다고 해서 처음부터 다시 시작하거나 모든 단어를 재검토해야 하는 것은 아닙니다. ClickUp Brain을 사용하면 명확한 OKR을 작성하고, 실행 가능한 단계로 나누고, 진행 상황을 놓치지 않고 업데이트할 수 있는 실시간 AI를 이용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 목표 설명을 명확히 하고, 측정 가능한 주요 결과를 제안하거나, 탭을 전환하지 않고도 팀의 우선순위에 대한 질문에 답할 수 있습니다.

6. ClickUp 전략적 마케팅 OKR 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿으로 현명한 마케팅 결정을 내리세요

ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿은 마케팅 목표, 예산 및 프로젝트를 단일 공유 스페이스로 통합하여 진행 상황과 우선순위를 한눈에 볼 수 있게 해줍니다. 팀이 마케팅 목표와 그 목표를 달성하기 위해 필요한 단계를 함께 추적할 수 있게 지원하여 팀워크를 더욱 원활하고 목적에 맞게 진행할 수 있게 해줍니다.

MQL 증가, 브랜드 가시성 개선, 콘텐츠 생산 촉진과 같은 목표를 지원합니다. 주요 결과는 캠페인 작업, 예산, 타임라인 및 성과 분석과 직접 연결되어 팀이 ROI를 실시간으로 추적할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아할까요:

모든 사람이 추적할 수 있는 정확한 결과로 마케팅 OKR을 조정하세요

환영 보기 를 사용하여 팀 회원에게 플랜을 소개하고 목표를 간략하게 설명하세요

분기, 채널, OKR 유형과 같은 맞춤형 속성을 사용하여 진행 상황을 쉽게 시각화하세요

프로젝트, 예산 및 업무 인계를 모두 하나의 간소화된 스페이스에서 정리하세요

분석 대시보드 및 캠페인 타임라인을 사용하여 OKR을 검토하세요

팀 업데이트 및 공유 가시성을 통해 원활하게 협업하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 캠페인을 계획, 추적 및 실행하기 위해 실용적이고 협업적인 방법이 필요한 마케팅 팀, CMO 및 성과 중심의 크리에이티브 부서.

ClickUp으로 계획에서 진행으로 전환하세요

Miro의 OKR 및 목표 설정 템플릿은 시각적 사고를 하는 사람들과 협업 팀에게 훌륭한 출발점을 제공합니다. 이 템플릿은 유연하고 흥미롭고, 특히 초기 계획 단계에서 아이디어를 매핑하거나 우선순위를 탐색하거나 목표를 조정할 때 유용합니다.

그러나 진행 상황을 추적하고, 소유권을 할당하고, 목표를 실제 업무에 연결하는 등 더 심층적인 작업을 진행할 준비가 되었을 때 ClickUp은 더 많은 기능을 제공합니다.

사용자 정의 필드, 통합 AI, 작업 자동화, 여러 보기 및 실시간 진행 상황 추적과 같은 기능을 갖춘 ClickUp을 사용하면 OKR을 놓치지 않고 결과로 전환할 수 있습니다. 지금 무료로 등록하세요!