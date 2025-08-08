기존 계약을 쉽게 업데이트할 수 있는 무료 계약 부록 템플릿

거래가 변화하면 계약도 함께 변화해야 합니다.

구두로 교환한 내용? 위험합니다. 비공식적인 이메일? 집행력이 없습니다. 서명된 부록이 없으면 비즈니스는 오래된 약관으로 진행되어 마찰이 발생할 수 있습니다.

이 때 계약 부록 템플릿이 유용합니다.

이 블로그에서는 명확하고 체계적이며 상호 합의에 따라 원본 계약을 자신 있게 수정할 수 있는 무료 맞춤형 템플릿을 소개합니다.

🔍 알고 계십니까? 계약의 개념은 역사에 깊은 뿌리를 두고 있으며, 메소포타미아의 함무라비 법전 🏛️✍️과 같은 고대 법률 시스템에서 공식적인 계약의 증거를 찾을 수 있습니다. 이러한 초기 양식은 오늘날 우리가 사용하는 복잡한 계약 프레임워크의 토대를 마련했습니다.

계약 부록 템플릿이란 무엇입니까?

계약 부속서는 기존 계약을 대체하지 않고 수정하는 별도의 문서입니다. 이 문서는 배송일 조정, 조항 업데이트, 새로운 조항 추가 등 구체적인 변경 사항을 명시합니다.

계약 부록 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

원본 계약서를 빠르게 수정하세요

약관을 명확하게 설명하고 명확히 하세요

관련 당사자들이 동일한 페이지를 보고 있는지 확인하세요

시간, 노력, 법률 전문가 고용 비용을 절약하세요

구조화되고 규정 준수된 공식적인 문서 생성

계약 부록 템플릿은 일반적으로 새로운 조항을 추가하거나 의무를 변경해야 하는 비즈니스 시나리오에 이상적입니다.

계약서 전체를 다시 작성하는 대신, 부록 양식을 사용하여 계약 조건을 업데이트하고, 새로운 사양을 삽입하고, 관련 당사자의 서명으로 동의를 확인하면 됩니다. 모든 작업은 원래 계약서에 따라 진행됩니다.

➡️ 자세히 보기: 무료 간단한 비즈니스 계약 템플릿 및 계약서

최고의 계약 부록 템플릿 한눈에 보기

좋은 계약 부록 템플릿의 조건은 무엇일까요?

잘 설계된 계약 부록 템플릿을 사용하면 특정 변경 사항을 명확하게 전달하고, 상호 동의를 확보하며, 모든 관련 당사자가 원래 계약에 따라 일관되게 행동할 수 있습니다.

이상적인 계약 템플릿에 포함되어야 할 주요 기능은 다음과 같습니다.

원본 계약에 대한 명확한 참조 : 좋은 템플릿은 변경 사항을 정확하게 반영하기 위해 초기 계약 날짜, 제목 및 관련 당사자를 명시해야 합니다

수정 범위의 명확한 정의 : 부속서는 부속서가 수정하는 구체적인 변경 사항을 식별하고 설명해야 하며, 이는 납품일, 조항, 또는 계약 조건 등이 될 수 있습니다

발효일 조항 : 좋은 계약 템플릿은 변경 사항이 발효되는 시기를 명시하여 타임라인을 명확히 하고 분쟁을 방지해야 합니다

상호 동의 확인 : 양 당사자가 변경 사항에 자발적으로 동의하고 원래 계약이 완전한 효력을 유지함을 명확하게 명시한 솔루션을 선택하세요

모든 당사자의 서명 필드 : 적절한 실행을 위해 당사자의 서명, 날짜, 인쇄된 이름 및 제목을 기입할 수 있는 스페이스를 제공해야 합니다

선택 사항인 공증인 섹션 : 법률 및 관할권에 따라 변경 사항을 공식적으로 인정해야 하는 경우, 공증인 블록이 포함된 템플릿을 선택하세요

구조화된 형식: 문서를 명확한 제목과 섹션으로 구성하여 쉽게 검토하고 이해할 수 있도록 합니다

계약 부록 템플릿

다음은 업데이트를 명확하고 실행 가능하며 관리하기 쉽게 만들 수 있는 최고의 무료 맞춤형 계약 템플릿입니다.

1. ClickUp 계약 부록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 부록 템플릿을 사용하여 계약 변경 사항을 쉽게 추적, 수정 및 공식화하세요

ClickUp 계약 부록 템플릿을 사용하면 원래 계약을 다시 작성할 필요 없이 기존 계약을 수정할 수 있습니다. 내장된 작업 관리, 보기 및 자동화 기능을 통해 계약 수정 사항을 추적하고, 조항을 정리하고, 관련 당사자와 중앙에서 협업할 수 있습니다.

배송 날짜 조정, 조항 업데이트, 새로운 조건 추가 등 이 템플릿을 사용하면 프로세스를 간소화하여 조건을 명확하게 하고 모든 당사자가 신속하고 합법적으로 동의할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

파트너십, 클라이언트 협업 , 합작 투자 등 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 설정하세요

공유 이니셔티브, 리소스 할당 및 커뮤니케이션 프로토콜에 대한 조건을 설정하세요

실시간으로 협업하고 부록 문서 및 편집 내용을 내부 팀 및 외부 이해 관계자와 공유하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 계약을 자주 수정하거나 법적 구속력이 있고 추적 가능한 방법으로 계약 조건을 업데이트해야 하는 HR 관리자, 프리랜서 및 비즈니스 소유자.

트라이비아: 부록은 라틴어로 '추가할 내용'을 의미합니다. 법률 세계에서 P.S.를 전문적으로 표현한 말입니다!

2. ClickUp 계약 검토 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 검토 템플릿을 사용하여 계약을 안심하고 검토, 비교 및 관리하세요

ClickUp 계약 검토 템플릿은 법률 팀, 프로젝트 관리자 및 이해 관계자들이 계약 평가에 대해 협업하는 동시에 키 조항이나 규정 준수 문제가 누락되지 않도록 도와줍니다.

이 템플릿은 법률 문서를 간소화하는 데 적합하며, 계약 상태를 추적하고, 위험을 파악하고, 후속 조치를 할당할 수 있는 중앙 집중식 시스템을 제공합니다. 구조화된 레이아웃과 사용자 지정 가능한 보기를 통해 계약 검토를 시작부터 서명까지 자신 있게 관리할 수 있으므로 시간을 절약하고 비용이 많이 드는 오류를 줄일 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

공급업체 계약을 검토하고 추적하여 명확한 결과물, 결제 조건 및 서비스 수준을 보장하세요

법무, 재무, 운영 부서로부터의 의견을 한 곳에서 수집하여 검토 및 승인 과정을 효율화하세요

프로젝트 이해 관계자들이 실시간으로 의견을 제시하고, 편집을 제안하고, 변경 사항을 추적할 수 있어 팀이나 조직 간의 협업이 쉬워집니다.

🔑 이상적인 사용 대상: 복잡한 계약 검토를 정기적으로 처리하고 체계적이고 협업적인 시스템이 필요한 법률 팀, 컨설턴트 및 프로젝트 관리자.

더 많은 무기가 필요하세요? 문서, 채팅, 작업 등 모든 일을 하나의 통합된 검색 가능한 스페이스로 가져오는 AI 기반 데스크톱 컴패니언인 ClickUp Brain MAX를 만나보세요 . 계약 워크플로우의 경우, 연결된 모든 앱에서 모든 계약, 조항 또는 관련 문서를 즉시 찾을 수 있으므로 모든 것을 정리하고 쉽게 추적할 수 있습니다. 더 이상 폴더를 뒤지거나 중요한 마감일을 놓치는 일이 없습니다. Brain MAX를 더욱 강력하게 만드는 것은 음성 텍스트 변환 기능입니다. 아이디어나 계약의 핵심 사항을 말하기만 하면 Brain MAX가 이를 캡처합니다. 즉석에서 브레인스토밍을 하거나 조건을 정리할 때 유용합니다. 나중에 노트를 검토하고 다듬어 최종 계약서로 완성할 수 있습니다. Brain MAX를 사용하면 계약서를 체계적으로 관리하고 효율성을 높이는 것이 그 어느 때보다 쉬워집니다.

3. ClickUp 계약 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 관리 템플릿을 사용하여 정확성과 규정 준수를 통해 계약 라이프사이클을 간소화하세요

ClickUp 계약 관리 템플릿은 모든 규모의 비즈니스가 계약을 중앙 집중화하고, 진행 상황을 추적하며, 갱신을 손쉽게 관리할 수 있도록 지원합니다. 문서와 이해 관계자를 한 곳에서 정리하여 아무것도 놓치지 않도록 합니다.

이 템플릿은 또한 부서 간 협업을 간소화하고, 규정 준수를 강화하며, 마감 기한을 놓치거나 계약이 만료될 위험을 줄여줍니다. 클라이언트 계약이나 공급업체 계약을 처리할 때 요청부터 갱신까지 모든 것을 쉽게 감독할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유

모든 단계에서 초안을 작성하고, 검토하고, 변경 사항을 수락하고, 체계적인 계약 워크플로우를 만들 수 있습니다

계약서를 유형, 부서, 서명 날짜별로 분류하고 분석하여 쉽게 관리하세요

회원이나 게스트를 초대하여 ClickUp 작업 공간에서 계약을 관리하도록 하여 팀과 효율적으로 협업하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 법률 팀, 조달 부서, 스타트업, 공급업체, 클라이언트 또는 내부 계약을 관리하는 기업.

➡️ 자세히 보기: 최고의 계약 관리 소프트웨어 앱

4. ClickUp 계약 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 계약 템플릿을 사용하여 계약자 계약을 효율적으로 작성, 관리 및 추적하세요

ClickUp 계약 계약 템플릿은 비즈니스가 외부 계약자와 일할 때 명확하고 법적으로 유효한 계약을 작성하는 데 도움이 됩니다. 업무 역할, 결과물, 마감일 및 결제 조건을 간단하게 요약하면서 양측을 잠재적인 분쟁으로부터 보호합니다.

이 템플릿은 계약서 초안 작성을 간소화된 워크플로우로 전환하여 모든 단계에서 책임과 투명성을 보장합니다. 계약자 정보 수집부터 프로젝트 마일스톤 모니터링에 이르기까지 모든 것을 하나의 협업 작업 공간에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

법무, HR 또는 프로젝트 관리자에게 작업을 할당하여 연락처 정보, 세금 ID, 인증 등 계약자 세부 정보를 수집하세요

인라인 댓글과 공유 문서를 사용하여 계약자 또는 이해 관계자와 실시간으로 협업하여 계약 조건을 확정하세요

알림 및 승인 워크플로우를 자동화하여 내부 검토를 간소화하고 법률 절차를 차질 없이 진행하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 프리랜서 관리자, HR 팀, 대행사 또는 제3자 공급업체 또는 독립 계약자와 협력하는 법무 부서.

🔍 알고 계십니까? 미국에서는 구두 계약도 법적으로 구속력이 있는 경우가 있지만, 법원에서 이를 증명하기는 어렵습니다. 이는 원치 않는 법적 문제의 원인이 될 수 있습니다. 이러한 경우, 서면 부록이 최고의 해결책이 될 수 있습니다.

5. ClickUp 구매 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 구매 계약서 템플릿으로 구매 조건, 승인 및 마감일을 관리하세요

ClickUp 구매 계약서 템플릿은 구매 계약서를 작성, 추적 및 관리할 수 있는 바로 사용 가능한 구조를 제공합니다.

이 템플릿은 모든 규모의 비즈니스가 더 나은 조건을 협상하고, 법적 준수를 보장하며, 계약 프로세스의 모든 단계를 간소화할 수 있도록 설계되었습니다. 초기 초안 작성부터 최종 서명까지 모든 것이 하나의 체계적인 흐름으로 처리되어 효율성과 안정성이 극대화됩니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

문서를 사용하여 모든 구매 계약 세부 사항을 한 곳에 중앙 집중화하여 모든 이해 관계자가 최신 버전에 액세스할 수 있도록 하세요

법률, 재무 및 조달 팀에 구매자/판매자 정보, 결제 조건 및 항목 설명을 수집할 책임을 할당하세요

작업 할당, 마감일 및 댓글 기반 협업을 통해 문서 검토 워크플로우를 간소화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 제조, IT, 소매 등 다양한 산업에서 일상적인 구매 또는 고가 구매를 처리하는 조달 팀, 비즈니스 소유자, 법무 부서 및 운영 관리자.

6. ClickUp 파트너십 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 파트너십 계약서 템플릿으로 조건을 정의하고 책임을 추적하세요

ClickUp 파트너십 계약 템플릿은 비즈니스에서 전략적 제휴, 합작 투자 또는 지분 기반 파트너십을 위한 명확하고 전문적인 계약을 작성하는 데 도움이 됩니다. 오해를 줄이고 모든 파트너가 처음부터 자신의 권리, 책임 및 기여를 이해하도록 하기 위해 설계되었습니다.

이 템플릿을 사용하면 팀이 실시간으로 협업하고, 약관을 맞춤 설정하고, ClickUp의 동적 보기를 사용하여 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

공유 ClickUp 문서에서 파트너십의 목적과 범위를 정의하여 처음부터 모든 사람이 같은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 하세요

댓글, 첨부 파일, 파트너 태그를 통해 실시간으로 협업하고 피드백을 받을 수 있습니다

작업 업데이트, 문서 검토 또는 이해 관계자의 의견 요청에 대한 자동 알림을 받으세요

🔑 이상적인 사용 대상: 특히 컨설팅, 기술 또는 합작 투자 분야에서 공식적인 파트너십을 맺는 비즈니스 소유자, 법률 팀 또는 신생 기업.

➡️ 자세히 보기: 클라이언트에게 전문적으로 결제를 요청하는 방법

7. ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약 템플릿을 사용하여 명확한 기대치와 타임라인을 설정하세요

ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약 템플릿은 프로젝트 범위, 책임, 결과물, 타임라인 및 결제 조건을 명확하고 체계적으로 정의합니다. 전문성과 명확성을 유지하면서 계약을 신속하게 공식화해야 하는 프로젝트 관리자에게 특히 유용합니다.

이 템플릿은 계약 생성 과정을 간소화하여 서비스 제공자와 클라이언트가 처음부터 일관된 이해를 할 수 있도록 합니다. 이를 통해 오해를 줄이고 성공적인 프로젝트 진행의 기반을 마련할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

범위, 결과물 및 타임라인을 정의하여 처음부터 명확한 프로젝트 기대치를 설정하세요

알림 및 업데이트를 자동화하여 계약 기간 동안 모든 사람이 일정을 준수할 수 있도록 하세요

모든 계약 버전, 개정본 및 첨부 파일을 한 곳에 저장하여 쉽게 관리할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트 관리자, 대행사 및 컨설턴트가 정의된 범위와 마감일을 바탕으로 클라이언트와 관련 프로젝트를 관리할 때.

🚨 ClickUp Insight: 지식 근로자의 83%는 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 사용합니다. 그러나 근무 시간의 약 60%는 이러한 도구들을 전환하고 정보를 검색하는 데 낭비되고 있습니다. ClickUp과 같은 모든 일을 위한 앱을 사용하면 프로젝트 관리, 메시지, 이메일, 채팅이 모두 한 곳에 통합됩니다! 이제 중앙 집중화하고 활기를 불어넣을 시간입니다!

8. ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 컨설팅 계약 템플릿으로 안전하고 상세한 컨설팅 계약을 작성하세요

ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿은 범위, 결제, 기밀 유지 등을 문서화할 수 있는 체계적인 작업 공간을 제공하여 법적으로 유효한 계약서 초안을 쉽게 작성할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하면 클라이언트와의 커뮤니케이션을 간소화하고 초기 단계에서 기대치를 조정할 수 있습니다. 새로운 클라이언트를 영입하거나 일회성 프로젝트를 시작하는 경우, 이 컨설팅 계약 템플릿은 귀하의 업무와 비즈니스를 보호하는 데 도움이 됩니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

컨설팅 서비스의 범위를 정의하여 양측이 명확한 기대치를 가질 수 있도록 하세요

결제 조건 및 일정을 설정하여 보상 관련 혼동을 방지하세요

민감한 비즈니스 정보를 보호하기 위해 기밀 유지 조항을 설정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트 계약을 체결하는 독립 컨설턴트, 마케팅 대행사, 비즈니스 코치, 법률 또는 재무 고문.

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 활용하여 결과물, 결제 마일스톤 및 승인에 대한 작업 알림을 설정하여 컨설팅 계약을 간소화하세요. 협업 문서를 활용하여 클라이언트의 피드백을 수집하고 모든 커뮤니케이션을 한 곳에서 관리하세요. 이를 통해 마감일을 놓치지 않고 클라이언트에게 최신 정보를 제공하며 전체 컨설팅 워크플로우를 간소화하여 효율성과 전문성을 극대화할 수 있습니다.

9. ClickUp 업무 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 업무 계약서 템플릿으로 팀을 통합하고 책임감을 높일 수 있습니다

ClickUp 업무 계약서 템플릿은 팀이 역할을 정의하고, 기대치를 설정하고, 상호 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다. 프로젝트에 구조를 부여하여 모든 팀 회원이 첫날부터 일관되고 책임감 있게 업무를 진행할 수 있도록 합니다.

내장된 ClickUp 기능을 통해 이 템플릿을 사용하면 사명 선언문부터 성과 평가에 이르기까지 업무 계약의 모든 측면을 지도에 표시할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

마감일이 포함된 작업을 생성하여 마감일을 효과적으로 설정하고 프로젝트 단계를 적시에 완료할 수 있습니다

분쟁 해결 방법을 합의하여 갈등을 건설적으로 해결하세요

계약을 정기적으로 검토 및 업데이트하여 변화하는 팀의 요구와 역학에 적응하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 성공에 필수적인 조정과 책임이 필요한 애자일 팀, 프로젝트 관리자 또는 스타트업 팀.

➡️ 자세히 보기: Word 및 ClickUp의 무료 협업 계약서 템플릿

10. ClickUp 텍사스 임대 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 상업용 임대 계약서 템플릿으로 텍사스의 임대 계약을 간소화하세요

ClickUp 임대 계약 텍사스 템플릿은 텍사스의 임대주와 부동산 관리자의 임대 절차를 간소화합니다. 임대주와 임차인의 권리를 모두 보호하는 법적 구속력이 있는 임대 문서를 작성, 관리 및 저장할 수 있는 중앙 집중식이며 사용하기 쉬운 작업 공간을 제공합니다.

이 템플릿은 임대 조건, 타임라인, 임차인 정보 및 커뮤니케이션에 대한 완전한 가시성과 제어를 제공합니다. 단일 부동산 또는 여러 부동산을 관리하는 경우에 상관없이 전문적이고 체계적으로 텍사스 임대 법을 준수할 수 있도록 설계되었습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

필수 임차인 정보를 수집하여 각 임차인과 부동산에 대한 자세한 기록을 보관하세요

투명성을 위해 임대료 금액, 마감일 및 허용되는 결제 방법을 상세하게 기재하세요

텍사스 주 법규에 따른 법적 고지 사항 및 준수 사항을 문서화하여 계약의 유효성을 확보하세요

🔑 적합한 대상: 텍사스의 부동산 관리자, 부동산 중개인 또는 임대인으로서 상업용 임대 계약서 작성 및 관리 과정을 간소화하려는 분들.

11. ClickUp 서비스 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 서비스 계약 템플릿을 사용하여 서비스 기대치를 정의하고 클라이언트 계약을 간소화하세요

귀하와 클라이언트를 모두 보호하는 명확한 서비스 계약을 작성하는 데 어려움을 겪고 계십니까? ClickUp 서비스 계약 템플릿은 내장된 범위, 결제 조건 및 타임라인 섹션을 통해 프로세스를 간소화하여 오해의 소지를 줄이고 일관성을 보장합니다.

이 템플릿은 협업 및 검토를 간소화하는 동시에 계약의 생성부터 서명까지 모든 관리 도구를 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 프로젝트를 순조롭게 진행하고 클라이언트에게 최신 정보를 제공할 수 있는 전문적인 서비스 계약을 자신 있게 작성할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

계약 기간 동안 공유되는 민감한 정보를 보호하기 위해 기밀 유지 조항을 포함하세요

서비스 제공자와 클라이언트의 책임과 의무를 요약하세요

분쟁 해결 방법을 문서화하여 효율적이고 전문적으로 분쟁을 해결하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트와 업무 범위, 타임라인, 결제 조건을 명확하게 정의해야 하는 프리랜서, 대행사 및 서비스 기반 비즈니스.

12. ClickUp 임대 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 임대 계약 템플릿을 사용하여 사용자 지정 가능한 계약으로 부동산 관리를 간소화하세요

ClickUp 임대 계약 템플릿은 임대 절차를 간소화하고자 하는 임대인을 위해 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 기대 사항을 명확히 하고, 권리를 보호하며, 분쟁의 위험을 줄이는 법적 구속력이 있는 임대 계약서를 작성, 관리 및 저장할 수 있습니다.

이 템플릿은 임대 세부 정보, 규칙, 부동산 접근 조건 등 주요 법적 요소를 포함하여 계약서 생성을 간소화합니다

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

임대 조건 및 기간을 명시하여 임대 기간의 길이와 조건을 명확하게 정의하세요

계약 종료 시 오해의 소지가 있는 임대 계약 갱신 또는 해지 관련 지침을 설정하세요

법적 고지 사항과 준수 요건을 문서화하여 계약이 유효하고 집행 가능하도록 보장하세요

🔑 적합한 대상: 독립형 임대인, 부동산 관리자, 부동산 중개업자 등 주거용 또는 상업용 임대 계약을 임차인과 관리하기 위해 신뢰할 수 있고 반복 가능한 프로세스가 필요한 분들.

👋🏾 ClickUp의 오토파일럿 에이전트가 계약 관리의 번거로운 작업을 대신 해드립니다. AI 기반 에이전트가 서명 알림을 자동으로 보내고, 부록으로 계약을 업데이트할 것을 프롬프트하고, 규정 준수를 위해 정기적인 검토를 예약하여 계약 워크플로우를 원활하게 진행합니다. 자세한 내용을 확인해보세요. 👇🏼

13. PandaDoc의 계약 부록 템플릿

via PandaDoc

PandaDoc의 계약 부록 템플릿을 사용하면 두 개 이상의 당사자 간의 기존 계약을 쉽게 수정할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 모든 변경 사항이 명확하게 문서화되고 법적으로 인정되며 쉽게 추적할 수 있습니다.

이 부록 템플릿을 사용하면 전체 계약을 다시 작성하지 않고도 변경 사항을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 프로젝트 조건을 수정하거나, 서비스 조건을 업데이트하거나, 타임라인을 연장할 때 일관된 형식을 사용할 수 있어 법적 준수를 원활하게 보장할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

편집 가능한 자리 표시자를 사용하여 당사자 정보, 계약 참조 및 수정 세부 사항을 삽입하여 맞춤 설정하세요

부속서 A와 B를 사용하여 이전 조항과 업데이트된 조항을 명시적으로 기재하세요

원본 계약서의 모든 변경되지 않은 조항이 그대로 유효함을 명시하여 원본 계약서의 내용을 유지하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 법적 보호 및 명확성을 유지하면서 계약을 수정해야 하는 법률 팀, 계약 관리자, 프리랜서 및 비즈니스 소유자.

➡️ 자세히 보기: 거래를 성사시키는 최고의 견적 관리 소프트웨어

14. Juro의 계약 부록 템플릿

via Juro

Juro 계약 부록 템플릿은 비즈니스에서 특히 책임 및 데이터 프라이버시와 관련된 기존 계약을 수정하는 데 도움이 됩니다 . 이 템플릿을 사용하면 원래 계약을 무효화하지 않고 업데이트를 명확하고 실행 가능하며 규정을 준수하도록 할 수 있습니다.

이 템플릿은 조직이 GDPR 및 CCPA와 같은 데이터 보호법을 준수하면서 계약 수정을 관리할 수 있도록 지원하므로, 법적 정확성과 협업이 필요한 상황에 이상적입니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

데이터 처리의 관리자 및 처리자 역할을 정의하여 책임을 명확히 하세요

한도 및 예외 조항을 포함한 포괄적인 책임 조항으로 위험을 제한하세요

GDPR/CCPA에 부합하는 프라이버시 관행 및 보존 정책의 준수를 간소화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 법률 팀, SaaS 제공자, 핀테크 기업, 의료 기업 또는 규정 준수를 유지하면서 서명 후 약관을 조정해야 하는 민감한 데이터를 취급하는 모든 B2B 조직.

15. Business in a Box의 계약 부록 템플릿

via Business in a Box

Business in a Box 계약 부록 템플릿을 사용하면 전체 계약을 다시 작성하지 않고도 기존 계약을 명확하고 합법적으로 수정할 수 있습니다 .

원본 계약을 유지하면서 마감일, 가격, 책임 등의 조건을 업데이트하는 데 이상적입니다. 이 템플릿은 수정 절차를 간소화하여 변경 사항이 명확하게 기록되고 법적으로 인정될 수 있도록 합니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

이름, 날짜 및 특정 수정 조건을 기입할 수 있는 빈 칸을 통해 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다

원본 계약서의 구조를 유지하면서 영향을 받지 않는 조항을 변경하지 않고 참조할 수 있습니다

개정 사항, 변경되지 않은 조항, 정의된 용어 등 법적 명확성을 확보할 수 있는 섹션을 포함합니다

🔑 이상적인 사용 대상: 계약 범위, 결제 또는 결과물을 상호 합의에 따라 신속하고 안정적으로 조정할 방법이 필요한 프리랜서, 소규모 비즈니스 소유자, 법률 팀, 컨설턴트 또는 공급업체.

16. eSign의 고용 계약 부록 템플릿

eSign를 통해

처음부터 다시 작성하지 않고 고용 계약을 업데이트해야 합니까? eSign 고용 계약 부록 템플릿을 사용하면 원본 계약을 그대로 유지하면서 급여, 책임 또는 조건을 쉽게 수정할 수 있습니다.

HR 전문가에게 적합한 이 템플릿은 법적 효력이 있는 문구로 명확하고 실행 가능한 업데이트를 보장하여 프로모션, 정책 업데이트 또는 구조 조정 시 변경 사항을 간소화합니다.

🌟 이 템플릿이 마음에 드실 이유

고용주 및 직원 정보, 날짜, 서명을 기입할 수 있는 지정된 스페이스를 사용하여 원활하게 작성하세요

전용 텍스트 상자를 사용하여 변경 사항을 자세히 기재하고 특정 계약 변경 사항을 요약하세요

양 당사자가 상호 합의를 확인하기 위한 서명란을 통해 법적 유효성을 확보하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 직무 역할, 보상 또는 고용 조건에 대한 공식적인 조정이 필요한 HR 부서, 스타트업, 기업 관리자 및 프리랜서 클라이언트.

➡️ 자세히 보기: 고객 유지 소프트웨어 도구

17. PDF Filler의 구매 계약 부록 템플릿

via PDF Filler

PDF Filler 구매 계약 부록 템플릿을 사용하면 원래 계약이 체결된 후에도 부동산 트랜잭션 약관을 법적으로 구속력 있는 방식으로 업데이트할 수 있으므로 , 조정 과정에서 구매자와 판매자 간의 명확성을 확보할 수 있습니다.

구조가 명확하고 작성하기 쉬운 이 템플릿을 사용하면 부동산 전문가와 클라이언트가 계약 수정 시 혼동을 방지하고, 위험을 줄이며, 주 및 법률 기준을 완벽하게 준수할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유

계약 조건을 직접 수정할 수 있는 넓은 공간을 제공하여 제안된 변경 사항을 계약서에 직접 기재할 수 있습니다

계약 변경을 제안하는 당사자(구매자 또는 판매자)를 선택하여 표시하세요

각 당사자의 서명 및 수락 날짜와 시간을 기록할 수 있는 전용 스페이스로 일정을 기록하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 마감일, 수리 계약, 가격 업데이트 등 주거용 또는 상업용 부동산 영업 팀의 중간 변경 사항을 관리하는 부동산 중개인, 브로커, 주택 구매자 및 부동산 판매자.

ClickUp으로 모든 거래를 자신 있게 성사시키세요!

공식적이지만 법적 구속력이 없는 계약을 작성하는 것은 파트너십, 협력 및 합작 투자에서 명확한 기대치를 설정하는 데 중요합니다. 이러한 문서는 계약의 법적 복잡성 없이 오해를 방지하고, 책임을 정의하며, 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

업무를 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp은 전문가, 비즈니스 소유자 및 팀이 문서, 작업, 자동화 및 내장된 협업 기능과 같은 강력한 도구를 통해 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 한 곳에서 약관을 요약하고, 책임을 할당하고, 진행 상황을 추적하고, 투명성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 비공식적인 계약이 구조화되고 실행 가능한 플랜으로 바뀌어 대행사-클라이언트 관계와 비즈니스 성과를 강화할 수 있습니다.

✅ 지금 ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문

계약 부록은 어떻게 작성하나요?

계약 부록을 작성하려면, 먼저 문서의 제목을 원본 계약의 "부록"으로 명확하게 지정하고, 원본 계약의 제목과 날짜를 참조로 기재하세요. 관련 당사자와 수정 또는 추가되는 섹션이나 조항을 명시하세요. 명확성을 위해 번호나 글머리 기호를 사용하여 새로운 약관, 변경 사항 또는 추가 사항을 명확하게 기재하십시오. 양 당사자는 부록을 검토하고 서명 및 날짜를 기입한 후, 부록이 원본 계약서에 첨부되거나 함께 보관되도록 해야 합니다. 이 과정을 통해 모든 변경 사항이 법적으로 인정되고 향후 쉽게 참조할 수 있습니다.

부록의 예시는 무엇일까요?

부록의 예시로는 기존 서비스 계약에 새로운 결제 일정을 추가하는 문서가 있습니다. 예를 들어, 두 회사가 월별 서비스에 대한 계약을 체결했지만 결제 조건을 변경하고자 하는 경우, "2025년 8월 15일부터, 원래 계약의 섹션 3에 명시된 결제 일정은 다음으로 대체됩니다. 결제는 매월 1일에 은행 송금을 통해 이루어집니다"라는 부록을 작성할 수 있습니다. 양 당사자는 이 부록에 서명하고 날짜를 기입하면, 이 부록이 계약의 공식적인 일부가 됩니다.

계약서 수정 사항은 어떻게 작성합니까?

계약서 수정본을 작성하려면, 원본 계약서의 제목과 날짜를 언급하여 원본 계약서의 "수정본"임을 명확하게 명시한 문서를 작성해야 합니다. 변경되는 조항이나 섹션을 명시하고, 새로운 조건이나 수정 사항을 자세히 설명하세요. 혼동을 피하기 위해 명확한 언어를 사용하세요. 양 당사자는 수정본에 서명하고 날짜를 기입한 후, 원본 계약서에 첨부해야 합니다. 이렇게 하면 수정본이 법적 효력을 가지며, 필요할 때 쉽게 찾을 수 있습니다.

계약서의 일반적인 부속서는 무엇인가요?

계약의 일반 부록은 전체 계약을 대체하지 않고 원래 계약의 조항을 추가, 명확화 또는 수정하는 보충 문서입니다. 기한 연장, 결제 조건 업데이트, 새로운 조항 추가 등 다양한 변경에 사용할 수 있습니다. 일반 부록은 원래 계약을 참조하고, 변경 사항을 명시하며, 모든 관련 당사자가 서명해야 합니다. 부록은 실행되면 법적 구속력이 발생하며, 원래 계약의 일부로 간주됩니다.