워크플로우 자동화를 위한 최고의 데이터 입력 AI tools 10선

수동 데이터 입력은 누구도 꿈꾸지 않는 직업입니다. 청구서 복사, 설문조사 결과 기록, 스프레드시트 업데이트… 느리고 반복적입니다. 그리고 한 번의 오타로 혼란이 발생할 수 있습니다.

하루가 끝없는 복사-붙여넣기 작업의 연속처럼 느껴진다면, 이제는 지원군을 불러들일 때입니다.

데이터 입력을 위한 AI 기반 tools는 지루한 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 정보를 추출, 정리, 검증 및 체계화하는 동안 귀하는 실질적인 성과를 내는 일에 집중할 수 있습니다.

이 목록에서는 데이터 입력 워크플로우 자동화에 가장 적합한 tools들을 엄선했습니다. 소규모 비즈니스를 운영하거나 팀을 관리하고 계신가요? 아니면 깔끔한 워크플로우를 선호하시나요? 어느 쪽이든, 이 자동화된 데이터 입력 AI tools들이 시간을 절약하는 데 도움이 될 것입니다.

새로운 데이터 처리 도우미들과 회의할 준비가 되셨나요?

🧠 재미있는 사실: 도이체방크는 한때 로봇 프로세스 자동화 (RPA)를 활용해 연간 50만 건 이상의 트랜잭션을 처리했으며, 데이터 정확도는 99%에 달했고 휴식 시간은 전혀 없었습니다. 이는 로봇이 지루한 작업을 처리할 때 인간은 더 높은 가치를 창출하는 일에 집중할 수 있다는 현실적인 알림입니다.

훈련된 봇이 데이터 입력 작업을 처리하도록 할 준비가 되셨나요? 최고의 AI 자동화 tools를 간략히 소개하니, 자신 있게 디지털 조력자를 선택하세요.

tool 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp AI 기반 작업 + 데이터 입력 워크플로우 음성 지원 데이터 입력을 위한 음성-텍스트 변환 기능 AI 기반 데이터 입력 + 테이블 보기 + 자동화 Free Forever 플랜 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 나노넷 지능형 문서 처리 문서 레이아웃을 자동 학습합니다 200달러 상당의 크레딧 무료 제공; 맞춤형 가격 정책 Docsumo 송장 및 영수증 추출 항목별 정확도 유료 플랜은 월 149달러부터 시작됩니다 Rossum 이메일에서 데이터로 변환 /AI 기반 이메일 파싱 가격은 연간 $1500부터 시작됩니다 Nintex RPA 기업 RPA 및 데이터 입력 자동화 드래그 앤 드롭 방식의 로봇 프로세스 빌더 Free 체험판 제공; 사용량 기반 맞춤형 가격 책정 Jotform 양식 기반 데이터 수집 AI 강화 양식 및 조건부 논리 Free Plan; 유료 플랜 월 $39부터 Typeform 대화형 양식 기반 데이터 수집 논리적 점프와 AI 설문조사 흐름 한도 응답 횟수의 Free Plan; 월 $25부터 시작하는 유료 플랜 Zapier 크로스 앱 워크플로우 자동화 코드 없이 여러 앱 자동화 작업 한도가 있는 Free Plan; 유료 플랜은 월 $22.81부터 시작합니다 AI 둘러보기 웹 데이터 스크래핑 데이터 캡처를 위한 사전 구축된 '로봇' Free Plan 이용 가능; 유료 플랜 월 $48부터 OpenRefine 데이터 정리 및 변환 다중 필터 검색을 통한 대량 정리 완전 무료 오픈소스 tool

적합한 자동화 데이터 입력 소프트웨어를 선택한다는 것은 팀의 속도, 정확도 및 워크플로우 스타일에 부합하는 솔루션을 찾는 것을 의미합니다. 다음 사항을 우선적으로 고려하세요:

자동화된 데이터 추출 기능으로 양식, PDF, 이메일에서 정보를 추출하며 최소한의 설정만으로 데이터 무결성을 유지합니다

데이터 처리 작업에서의 오류 감소 및 검증*으로 내 일에게 영향을 미치기 전에 실수를 잡아내세요

맞춤형 워크플로우 통합*으로 CRM, 스프레드시트, 프로젝트 tool 등 기존 시스템과 연동하여 동기화 상태 유지

확장성 으로 데이터 처리 속도 저하 없이 대용량 처리 가능

학습 곡선 없이 팀이 빠르게 시작할 수 있는 사용자 경험*

👀 알고 계셨나요? 데이터 입력 자동화는 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다. 각각 다른 문제를 해결합니다. 몇 가지를 소개합니다: Jotform이나 Typeform과 같은 양식 기반 자동화 tools은 원천에서 구조화된 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다

Docsumo 또는 Nanonets와 같은 문서 데이터 추출 tools는 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 송장, 영수증 및 PDF를 스캔하여 키 필드를 자동으로 추출합니다

이메일 파싱(예: Rossum)은 본문과 첨부 파일 모두에서 데이터를 추출합니다

Browse AI와 같은 웹 스크래핑 tools은 웹사이트에서 실시간 정보를 추출합니다 ClickUp과 같은 tools은 단순한 데이터 입력, 추출, 검증부터 전반적인 워크플로우 자동화에 이르기까지 모든 것을 처리합니다. 수동 입력 없이 스프레드시트, CRM, 작업 보드 간 데이터 동기화를 유지합니다.

이제 핵심 내용을 소개합니다. 데이터 입력 역량을 한 단계 업그레이드해 줄 가장 스마트한 데이터 입력 솔루션에 대해 알아야 할 모든 것이 아래에 있습니다.

1. ClickUp (AI 기반 작업 관리와 데이터 입력 워크플로우 통합에 최적)

ClickUp으로 데이터 입력을 자동화하세요 ClickUp을 사용하여 매일, 매주 또는 매월 데이터 검증을 위한 복잡한 자동화 작업을 설정하세요

데이터 입력은 단순히 정보를 수집하는 것이 아닙니다. 정보가 올바른 담당자에게 전달되고 신속하게 처리되며 여러 워크플로우 전반에 걸쳐 체계적으로 관리되도록 하는 것입니다.

그러나 제출물이 쌓이거나 팀 협업이 무너지면 사소한 오류가 큰 지연으로 이어질 수 있습니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 수동 데이터 입력을 생산성에 최적화된 지능형 자동화 흐름으로 전환합니다.

ClickUp 자동화

트리거와 액션을 설정하여 반복적인 수동 데이터 입력을 없애고 싶으신가요? 예를 들어, 새 데이터 수신 시 데이터 입력 작업을 생성하거나, 상태를 업데이트하거나, 팀원을 할당하거나, 일상적인 데이터 입력을 위한 반복 작업을 생성할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능이 귀찮은 일을 대신 처리해 드립니다.

ClickUp 자동화를 통해 새 데이터 제출 시 규칙 기반 트리거를 설정하여 작업을 자동 할당하고, 상태를 업데이트하며, 이해관계자에게 알림을 전송하세요

자동화 프로세스 예시를 살펴보겠습니다. 고객이 요청 양식을 작성하면 ClickUp이 자동으로 작업을 생성하고, 해당 작업을 적절한 팀원에게 할당하며, 작업의 우선순위를 변경하고, 후속 이메일까지 발송할 수 있습니다. 이 모든 과정이 사람의 개입 없이 이루어집니다.

운영 책임자, 클라이언트 온보딩 팀, 대량의 요청을 관리하는 관리자에게 완벽한 솔루션입니다.

ClickUp은 사용자 지정 필드 추가, 검증 규칙 설정, 특정 데이터 입력 요구사항에 맞는 템플릿 설계로 고유한 워크플로우에 맞춤 설정할 수 있습니다. 규칙만 설정하면 모든 작업이 백그라운드에서 처리됩니다.

ClickUp 자동화 에이전트 데이터 입력을 처리하는 팀을 위해, ClickUp Autopilot 에이전트를 활용할 수도 있습니다. 이 에이전트는 작업 공간의 변화에 적응하며 주어진 지시에 따라 자율적으로 작동합니다. 사전 구축된 옵션이나 맞춤형 에이전트용 노코드 빌더를 사용하여 설정할 수 있습니다. 이러한 자동화는 인적 오류를 줄일 뿐만 아니라, 일관된 상호작용을 유지하면서 고차원적인 분석과 의사결정을 위한 소중한 시간을 확보해 줍니다. 더 자세히 알아보기 위해 아래 비디오를 시청하세요:

ClickUp Brain

AI로 강화된 자동화 기능을 활용하세요. ClickUp Brain에 평이한 영어로 자동화할 작업을 설명하기만 하면, 원하는 대로 맞춤형 자동화를 생성할 수 있습니다. 모든 작업은 스페이스, 폴더 또는 목록에서 자동으로 설정됩니다.

ClickUp Brain을 활용하여 비정형 데이터 입력으로부터 작업 설명, 후속 이메일 또는 우선순위 라벨을 자동 생성하세요

ClickUp Brain은 기본적으로 지능형 어시스턴트 역할을 수행하며, 문서(스마트 OCR 통합을 통한 PDF 포함)에서 데이터를 추출하고, 회의 노트에서 작업을 생성하며, 파일을 요약하고, 작업 공간에 대한 상황별 질문에 실시간으로 답변할 수 있습니다.

데이터 프로세스 전반에 걸쳐 높은 데이터 품질과 무결성을 보장하고 싶으신가요? AI 기반 프롬프트를 활용해 구조화된 스프레드시트 템플릿 생성, 데이터 추출 자동화, 오류 검사 메커니즘 구현을 시도해 보세요.

Brain은 수동 데이터 입력을 획기적으로 줄이고 오류를 최소화하며, 데이터가 항상 최신 상태로 정확하게 유지되도록 보장합니다.

ClickUp에서 AI를 활용하면 청구서 처리, CRM 업데이트, 데이터베이스 관리, 주문 처리 등 모든 데이터 입력 작업을 수행할 수 있습니다.

ClickUp은 통제뿐만 아니라 명확성을 위한 필수 작업 공간입니다.

ClickUp 테이블 보기

데이터 시각화를 위해 엑셀이 그리운 분이라면 ClickUp 테이블 보기를 사용해 보세요. 익숙한 스프레드시트 인터페이스를 재현하면서도 구조화된 데이터를 검토, 편집, 업데이트하기 더 편리합니다.

ClickUp 테이블 보기를 통해 각 행이 실행 가능한 작업을 나타내는 구조화된 레이아웃으로 대량 데이터 입력을 관리하세요

각 작업은 행 단위로 표시되며, 다양한 데이터 필드에 맞춰 사용자 정의 가능한 열을 지원합니다. 대량 작업, 빠른 탐색은 물론 복사-붙여넣기 바로 가기를 통한 신속한 데이터 입력이 가능합니다. 제출을 상태별로 정렬하거나 담당자별로 필터링할 수 있으며, 여러 레코드를 동시에 업데이트할 수도 있습니다.

이 보기는 대량의 데이터 관리, 입력 검증 및 데이터 품질 보장에 특히 효과적입니다.

ClickUp은 Salesforce, HubSpot 등 100개 이상의 양식 빌더 및 CRM 시스템과의 연동을 지원합니다. 이를 통해 자동화된 데이터 수집 및 작업 생성이 가능해, 데이터가 ClickUp 작업 공간으로 원활하게 흐릅니다.

자동화되고 최적화된 프로젝트 관리와 함께 이루어지는 이러한 중앙 집중화는 데이터 조직 체계를 완전히 변화시킬 수 있습니다.

소량의 수동 데이터 입력 작업이든 수천 건의 데이터 입력 작업이든, ClickUp의 유연한 아키텍처와 강력한 자동화 기능은 모든 크기의 비즈니스에 확장성을 제공합니다. AI 기반 기능은 증가하는 데이터 양과 변화하는 워크플로우 요구사항에 맞춰 조정되어 장기적인 효율성과 성장을 지원합니다.

ClickUp 최고의 기능

댓글 스레드, 작업 할당, 문서 공유 및 앱 내 ClickUp 채팅을 통해 실시간으로 협업하세요

팀 간 데이터 입력을 모니터링하기 위한 동적인 ClickUp 대시보드를 생성하세요

CSV 또는 동기화된 양식에서 입력을 구조화된 보기로 직접 가져오기

새 데이터가 특정 조건을 충족할 때 Slack 또는 이메일 알림을 트리거하세요

데이터 유형, 프로젝트 단계 또는 양식 출처별로 작업을 그룹화하여 보다 체계적인 추적 관리

오류 검사를 자동화하고 권한 및 게스트 접근을 제어하여 데이터 보안을 강화하세요

ClickUp의 한도

고급 워크플로우 맞춤형은 신규 사용자에게 익숙해지기까지 시간이 필요합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

운영 효율성을 높이는 핵심 tool. 데이터 입력 부담을 덜어주는 유일한 프로젝트 관리 tool입니다. 크롬 확장(확장)과 양식 기능은 정말 최고입니다!!!

운영 효율성을 높이는 핵심 tool. 데이터 입력 부담을 덜어주는 유일한 프로젝트 관리 tool입니다. 크롬 확장(확장)과 양식 기능은 정말 최고입니다!!!

💡 보너스: 데이터 입력 워크플로우를 음성으로 제어하고 싶다면 AND: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 셰어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹에서 일 맥락을 즉시 직관적으로 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 질문하고, 지시하며, 일을 실행하세요—핸즈프리로 어디서나 가능합니다

Brain MAX에서 바로 ChatGPT, Claude, DeepSeek 같은 AI tools를 활용하세요. 일의 전체 맥락을 유지한 채로 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 일을 이해하므로 진정으로 여러분을 이해하는 초강력 데스크탑 AI 동반자입니다. AI tool의 과도한 사용을 버리고, 음성으로 맞춤형 워크플로우 구축, 문서 생성, 팀 회원에게 작업 할당 등을 수행하세요.

2. 나노넷츠 (지능형 문서 처리에 최적)

via Nanonets

나노넷츠는 매일 쏟아지는 서류 작업(청구서, 계약서, ID, 스캔된 양식 등)을 처리하는 팀을 위해 설계되었습니다. 모든 문서를 더 스마트하고 빠르게 디지털화할 수 있는 방법을 필요로 하는 팀을 위한 솔루션입니다. 다양한 형식이나 언어로 된 문서라도 딥러닝을 활용해 필드와 레이아웃을 인식합니다.

샘플 몇 개만 업로드하고 필드에 한 번만 라벨링하면, AI가 스스로 변형을 처리하는 법을 학습합니다. 처리하는 문서마다 지속적으로 개선되어 재교육이나 결과물 재검토 필요성을 줄여줍니다.

나노넷의 최고의 기능들

문서를 대량 업로드하여 몇 초 만에 일괄 처리하세요

불확실하거나 신뢰도가 낮은 입력을 표시하기 위해 신뢰도 임계값 설정을 변경합니다

콘텐츠 유형에 따라 서로 다른 워크플로우로 문서 라우팅

구조화된 데이터를 JSON, XML 또는 Excel 형식으로 내보내기

추출 이벤트에 대한 맞춤형 webhook 알림 설정

변경 사항을 추적하고 데이터 거버넌스를 향상시키기 위한 감사 추적 활용

나노넷의 한도

소규모 팀에게는 가격이 부담스러울 수 있습니다

맞춤형 모델 훈련을 위한 설정 시간이 필요합니다

나노넷 가격 정책

무료 (200달러 상당 크레딧 제공)

사용량 기반 결제 : 월간 커밋 없이 사용량에 따른 요금제

기업: 맞춤형 가격 책정

나노넷스 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nanonets에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

OCR 엔진의 기능, 특히 문서로 엔진을 훈련시키는 측면, 지원되는 다양한 문서 유형의 광범위한 범위, 제로 트레이닝 모델, 그리고 추가 훈련 데이터를 즉시 빠르게 추가할 수 있는 기능은 정말 훌륭합니다. Nanonets의 고객 서비스 담당자가 제공하는 신속한 지원, 특히 전화로 이루어지는 지원은 정말 감사하게 생각합니다.

OCR 엔진의 기능, 특히 문서로 엔진을 훈련시키는 측면, 지원되는 다양한 문서 유형의 광범위한 범위, 제로 트레이닝 모델, 그리고 추가 훈련 데이터를 즉시 빠르게 추가할 수 있는 기능은 정말 훌륭합니다. Nanonets의 고객 서비스 담당자가 제공하는 신속한 지원, 특히 전화로 이루어지는 지원은 정말 감사하게 생각합니다.

👀 알고 계셨나요? 관계형 데이터베이스는 개발자만을 위한 것이 아닙니다—일상 일을 체계화하는 데 매우 유용합니다. 데이터를 연결된 테이블로 구조화하면, 하나의 업데이트가 연결된 레코드 전체에 걸쳐 변경을 트리거하는 더 스마트한 워크플로우를 만들 수 있습니다. ClickUp과 같은 tools를 사용하면 SQL 한 줄 없이도 작업, 클라이언트 또는 프로젝트를 연결하는 관계형 필드를 구축할 수 있습니다. 이는 캠페인 대시보드, 클라이언트 추적기, 콘텐츠 달력이 모두 자동으로 연동된다는 의미입니다. 데이터 중복을 줄이고 보고를 간소화하며 한눈에 큰 그림을 파악할 수 있는 강력한 방법입니다.

3. Docsumo (청구서 및 영수증 추출에 최적)

via Docsumo

청구서, 송장 또는 은행 명세서로 인해 업무에 시달리는 재무 및 운영 팀을 위해 설계된 Docsumo는 영수증의 마지막 항목까지 모든 것을 포착합니다. 항목별 수준에서 데이터를 추출하므로 모든 요금, 수수료 또는 단위를 정확한 위치까지 추적해야 하는 기업에 이상적입니다.

Docsumo는 또한 검증 로직을 적용하여 오류를 표시하고 예외 사항을 검토를 위해 전달한 후 데이터를 회계 플랫폼, CRM 또는 내부 시스템으로 내보냅니다. 정확성이 필수인 계정 지급, 부기 또는 규정 준수 중심 워크플로우에서 엄청난 시간 절약 효과를 제공합니다.

Docsumo 주요 기능

API, 이메일 또는 클라우드 폴더 동기화를 통해 문서를 가져옵니다

승인 또는 검토를 위한 필드별 신뢰도 임계값 설정

유입되는 문서를 유형 또는 클라이언트별로 자동 분류

시각적 대시보드로 재무 데이터 처리 시간 및 성능 추적

구조화된 데이터를 계정 플랫폼이나 BI tools로 직접 내보내세요

감사 및 내부 추적을 위한 버전 기록 유지

Docsumo의 한도

구조화된 금융 문서에서만 최상의 일을 합니다

비전문가 사용자에게는 인터페이스가 기술적으로 느껴질 수 있습니다

Docsumo 가격 정책

스타터: 월 149달러 (월 1,000페이지; 최대 3명 사용자)

성장형: 월 499달러 (월 5,000페이지; 최대 10명 사용자)

기업: 맞춤형 가격 책정

Docsumo 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Docsumo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

DocSumo를 사용하기 전에는 PDF 파일에서 워크북으로 정보와 데이터를 수동으로 옮겨야 했기 때문에 많은 시간이 소요되었습니다. DocSumo를 도입한 이후로는 몇 번의 클릭만으로 문서를 손쉽게 변환하고 필요한 정보와 데이터를 워크북으로 간편하게 전송할 수 있게 되었습니다.

DocSumo를 사용하기 전에는 PDF 파일에서 워크북으로 정보와 데이터를 수동으로 옮겨야 했기 때문에 많은 시간이 소요되었습니다. DocSumo를 도입한 이후로는 몇 번의 클릭만으로 문서가 손쉽게 변환되고 필요한 정보와 데이터를 워크북으로 간편하게 전송할 수 있게 되었습니다.

알고 계셨나요?* ClickUp Brain은 Claude, ChatGPT, Gemini 등 다양한 생성형 AI 모델을 제공합니다. AI 도구 과다 사용을 줄이고 ClickUp으로 AI의 모든 기능을 활용하세요.

4. Rossum (이메일-데이터 변환에 최적)

via Rossum

받은 편지함이 넘쳐나고 있나요? Rossum은 이를 기회로 삼습니다. 혼란스러운 이메일 스레드와 첨부 파일을 구조화된 활용 가능한 데이터로 변환하는 데 특화되어 있습니다. 스프레드시트를 열 필요조차 없습니다.

가장 강력한 기능은 AI 기반 이메일 파싱입니다. 수동으로 첨부 파일을 다운로드하고 필드를 복사하는 대신, Rossum은 메시지 본문을 읽고 PDF를 열어 데이터를 자동으로 추출합니다.

사전 훈련된 AI 모델은 송장, 구매 주문서 및 기타 표준 비즈니스 문서도 처리할 수 있어 설정 과정이 놀라울 정도로 빠릅니다.

Rossum의 주요 기능

특정 워크플로우를 위한 데이터 소스로 이메일 받은 편지함을 할당하세요

협업으로 문서를 주석 처리하여 /AI 학습을 개선하세요

검증이 완료되지 않은 항목이 누락되지 않도록 불확실한 필드를 강조 표시하여 인적 검토를 진행하세요

수출 전 예외 사항을 추적하고 이상 징후를 표시하세요

ERP 또는 청구서 관리 시스템과 실시간 동기화를 설정하세요

추출 분석을 통해 받은 편지함에서 데이터로의 전환 성과를 시각화하세요

Rossum의 한도

핵심 문서 유형을 넘어선 한도의 맞춤형

Rossum 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Rossum 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 로섬에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2의 한 사용자 리뷰에 따르면:

Rossum은 청구서 처리 시간을 단축시켜 쿼리에 대응할 여유를 확보해 줍니다. 중복 청구서 감소와 이중 결제 방지에 기여합니다. 또한 Rossum은 회계 시스템에 입력되기 전에 청구서의 문제점과 오류를 발견할 수 있게 해줍니다.

Rossum은 청구서 처리 시간을 단축시켜 쿼리에 대응할 여유를 확보해 줍니다. 중복 청구서 감소와 이중 결제 방지에 기여합니다. 또한 Rossum은 회계 시스템에 입력되기 전에 청구서의 문제점과 오류를 발견할 수 있게 해줍니다.

5. Nintex RPA (기업용 RPA 및 데이터 입력 자동화에 최적)

via Nintex RPA

Nintex RPA는 휴식 시간 없이도 복사, 붙여넣기, 클릭, 검증 등 인간의 동작을 모방하는 디지털 작업자를 구축할 수 있게 합니다. 핵심 장점은 드래그 앤 드롭 방식의 로봇 프로세스 빌더로, 봇 설계가 코드라기보다 블록 놀이를 하는 듯한 느낌을 줍니다.

SAP, Oracle, Citrix와 같은 기업용 tools이나 내부 레거시 시스템 전반에서 지루한 작업을 자동화할 수 있습니다. 공급업체 송장 동기화부터 고객 온보딩 문서 처리까지, 봇은 기계 수준의 정밀도로 대량 워크플로우를 실행합니다.

각 봇의 동작 방식, 트리거 시점, 그리고 인간 입력이 필요한 조건을 정확히 제어할 수 있습니다.

Nintex RPA 최고의 기능

무인 봇을 배포하여 일정 또는 트리거에 따라 작업을 실행하세요

RPA 봇을 전자 서명, 양식 및 워크플로우 tools와 연결하세요

중앙 집중식 분석 대시보드를 통해 봇 성능 모니터링

일반적인 기업 자동화를 위한 내장 템플릿 활용

보안 자격 증명 금고를 사용하여 민감한 로그인 데이터를 보호하세요

역할 기반 접근 권한을 적용하여 봇을 구축, 실행 및 편집하는 사용자를 관리하세요

Nintex RPA의 한도

초보자나 소규모/비기술 팀에게는 적합하지 않음

환경 및 봇 사용량에 따른 맞춤형 가격 책정이 필요합니다

Nintex RPA 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Nintex 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (1,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nintex에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Nintex는 협업 방식으로 Nintex promapp을 활용한 프로세스 디지털화를 중점으로 하는 첫 단계를 강력히 강조하며, 성공적인 프로세스 자동화를 플랜하기 위한 가장 포괄적이고 완료된 전문 로드맵을 보유하고 있습니다.

Nintex는 협업 방식으로 Nintex promapp을 활용한 프로세스 디지털화를 중점으로 하는 첫 단계를 강력히 강조하며, 성공적인 프로세스 자동화를 플랜하기 위한 가장 포괄적이고 완료한 전문 로드맵을 보유하고 있습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 크리에이티브 자동화 tools

6. Jotform (양식 기반 데이터 수집에 최적)

via Jotform

Jotform은 맞춤형, 클라이언트 또는 내부 팀으로부터 구조화된 데이터를 신속하게 수집해야 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

조건부 논리를 적용한 AI 기반 양식 생성기로 몇 분 만에 더 스마트하고 동적인 양식을 제작하세요. 모든 응답자가 동일한 레이아웃을 보는 대신, Jotform은 이전 답변에 따라 질문을 조정하여 속도와 정확도를 동시에 높이는 맞춤형 흐름을 생성합니다.

양식을 어디에나 삽입하고, 실시간으로 응답을 수집하며, 제출이 완료되면 이메일 발송이나 작업 할당까지 자동으로 트리거할 수 있습니다. 리드 확보, 클라이언트 등록, 이벤트 참가 신청 등 양식 작성에 대한 피로감이 느껴지는 거의 모든 사용 사례에 적합합니다.

Jotform 최고의 기능

보안 및 민감한 데이터 수집을 위한 양식 암호화 활성화

설문조사, 퀴즈, 요청 양식을 위한 사전 제작된 템플릿을 활용하세요

응답을 Google 스프레드시트, Slack 또는 Airtable과 직접 연동하세요

양식 필드 내에서 파일 업로드 또는 디지털 서명을 허용하세요

브랜드 정체성에 맞춰 테마를 맞춤형으로 설정하세요

보관 또는 인쇄를 위한 PDF 제출물 생성

Jotform의 한도

맞춤형 CSS 없이 디자인 제어의 한도

AI 기능은 양식별로 특화되어 있으며 지식 격차가 존재합니다

Jotform 가격 정책

스타터: 최대 5개 양식까지 무료

브론즈: 월 39달러 (25개 양식)

실버: 월 49달러 (50개 양식)

골드: 월 129달러 (100개 양식)

기업: 맞춤형 가격 책정

Jotform 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jotform에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

저희 조직은 Jotform을 여러 용도로 사용하지만, 주로 웹사이트 클라이언트사가 일반적인 '문의' 양식을 넘어 더 복잡한 양식이 필요할 때 활용합니다. Jotform의 양식 빌더에는 다양한 옵션이 제공되며, 필요한 요소를 드래그 앤 드롭으로 간편하게 추가할 수 있습니다.

저희 조직은 Jotform을 여러 용도로 사용하지만, 주로 웹사이트 클라이언트사가 일반적인 '문의' 양식을 넘어 더 복잡한 양식이 필요할 때 활용합니다. Jotform의 양식 빌더에는 다양한 옵션이 제공되며, 필요한 요소를 드래그 앤 드롭하기만 하면 되므로 매우 간편합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 갖추어져 있다면 어떨까요? ClickUp Brain(ClickUp Brain)은 ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트로 이를 현실로 만듭니다. 자연어 처리 기능을 갖추고 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하여, AI 도입 시 발생하는 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

7. Typeform (대화 양식 기반 데이터 수집에 최적)

via Typeform

정적인 설문과 양식을 채팅처럼 자연스러운 경험으로 전환하여 완료율까지 높이고 싶으신가요? Typeform의 AI 지원 설문조사 흐름은 양식이라기보다 대화처럼 느껴져, 대상자에게 부담을 주지 않으면서도 정확하고 깊이 있는 데이터를 수집할 수 있도록 도와줍니다.

사용자의 이전 답변을 기반으로 완전히 개인화된 질문 경로를 생성할 수 있어, 사용자에게 관련성 높은 질문이 연속적으로 제시됩니다.

Typeform 최고의 기능

양식을 팝업, 전체 페이지 경험 또는 인라인 위젯으로 삽입하세요

브랜드 톤에 맞춰 폰트, 색상, 이미지를 맞춤형으로 설정하세요

상세한 분석을 통해 참여도와 완료율의 추적 및 평가를 진행하세요

글로벌 고객을 위해 양식을 다국어로 번역하세요

CRM, 이메일 tools 및 Notion과 직접 연결하세요

실시간으로 가격, 점수 또는 결과를 추정하기 위한 계산기 논리를 활성화하세요

Typeform의 한도

무료 및 기본 플랜에서는 내보내기 옵션이 한도입니다

팀이나 지역을 확장할 때 비용이 많이 들 수 있습니다

Typeform 가격 정책

Free Plan 이용 가능

기본: 월 29달러

추가 혜택: 월 $59

비즈니스: 월 99달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Typeform 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Typeform에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

인터페이스는 세련되고 사용하기 쉬우며 응답자에게 매력적입니다. 조건 논리와 통합 기능으로 워크플로우가 원활하게 진행됩니다.

인터페이스는 세련되고 사용하기 쉬우며 응답자에게 매력적입니다. 조건 논리와 통합 기능으로 워크플로우가 원활하게 진행됩니다.

📖 함께 읽기: IT 프로세스 효율화를 위한 IT 자동화 소프트웨어

8. Zapier (크로스 앱 워크플로우 자동화에 최적)

zapier를 통해

Zapier는 인터넷의 버전입니다. 코딩을 배우지 않고도 선호하는 앱을 연결하고자 하는 사용자를 위해 설계되었으며, Google 스프레드시트, Typeform, Slack, CRM 등 다양한 tools 간 다단계 워크플로우 자동화에 탁월합니다.

핵심 기능은 멀티 앱 자동화로, 플랫폼 간 데이터를 손쉽게 전달할 수 있습니다.

예시: 새 양식 제출 시 Slack 알림이 즉시 트리거되어, 스프레드시트가 업데이트되고, 환영 이메일 발송됩니다. 수동 개입이 전혀 필요하지 않습니다.

마케팅 자동화부터 고객 성공 관리, 채용 파이프라인까지, Zapier는 시스템 간 원활한 소통을 유지하고 키보드 작업에서 손을 떼게 해주는 노코드 파워 tool입니다.

Zapier 최고의 기능

필터, 조건 및 다단계 논리를 사용하여 Zaps(워크플로우) 구축

Zaps를 매일, 매주 또는 맞춤형 간격으로 실행하도록 예약하세요

팀이나 부서 간에 자동화 작업을 복제하고 공유하세요

모든 Zap의 작업 이력과 성공률을 추적하세요

단일 대시보드에서 6,000개 이상의 앱 간 통합 관리

2단계 인증 및 권한 제어 기능으로 워크플로우를 보호하세요

Zapier의 한도

복잡한 Zaps는 문제 해결이 까다로울 수 있습니다

무료 및 기본 플랜의 작업 한도로 대량 자동화가 제한됩니다

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널: 월 $22.81

팀: 25명 기준 월 $78.72

기업: 맞춤형 가격 책정

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

Zapier의 가장 큰 장점은 다양한 기능을 통해 서로 다른 앱 간의 반복 작업을 자동화하여 수작업을 없애준다는 점입니다. 코딩 기술 없이도 설정이 매우 쉬우며, tools를 동기화해 주어 시간을 절약해 줍니다(사용 빈도). 다른 도구와의 구현 및 통합 과정이 너무 빠르고 훌륭하며 스트레스 없이 진행됩니다. 고객 지원도 나쁘지 않습니다.

Zapier의 가장 큰 장점은 다양한 기능을 통해 서로 다른 앱 간의 반복 작업을 자동화하여 수작업을 없애준다는 점입니다. 코딩 기술 없이도 설정이 매우 쉬우며, tools를 동기화해 주어 시간을 절약해 줍니다(사용 빈도). 다른 도구와의 구현 및 통합 과정이 너무 빠르고 훌륭하며 스트레스 없이 진행됩니다. 고객 지원도 나쁘지 않습니다.

📖 함께 읽기: 워크플로우 자동화 예시 및 활용 방법

9. 브라우즈 AI (웹 데이터 스크래핑에 최적)

via Browse AI

웹 브라우징을 대신할 로봇을 훈련시킬 수 있다면 어떨까요? 게다가 실제로 지시를 따르는 로봇이라면요. 브라우즈 AI를 사용하면 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 제품 목록, 가격 테이블, 구인 보드 같은 웹사이트에서 데이터를 추출할 수 있습니다.

인기 웹사이트용 사전 구축된 "로봇"으로 즉시 스크래핑을 시작하세요. 원하는 페이지 요소를 클릭하는 것만큼 간편한 설정입니다. 훈련이 완료된 로봇은 일정대로 실행되거나, 데이터를 스프레드시트에 저장하거나, 새로운 정보가 나타날 때 알림을 트리거할 수 있습니다.

연구, 성장 운영 또는 영업 팀에게 수시간의 복사-붙여넣기 일을 제거해 줍니다.

AI 최고의 기능 살펴보기

로봇을 설정하여 매시간, 매일 또는 매주 데이터를 스크래핑하세요

한 번의 설정으로 페이지별 결과에서 구조화된 데이터를 캡처하세요

스크랩된 콘텐츠를 CSV, Google 스프레드시트 또는 API 엔드포인트로 내보내기

유사한 사이트나 도메인 간에 로봇 구성을 복제하세요

새로운 콘텐츠가 감지될 때 알림 설정하기

오류 추적 및 성공률과 함께 추출 결과를 시각화하세요

AI의 한도 살펴보기

복잡하고 자바스크립트가 많이 사용된 페이지에서는 성능이 좋지 않습니다

사이트 구조에 따라 수동 정리 작업이 필요할 수 있습니다

AI 가격 확인하기

Free (월 50 크레딧)

개인용: 월 48달러 (2000 크레딧)

프로페셔널: 월 87달러 (5000 크레딧)

프리미엄: 월 $500부터 (연간 결제 시 600,000+ 크레딧 제공)

AI 평가 및 리뷰 살펴보기

G2: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Browse AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

브라우즈 AI는 웹 스크래핑 및 데이터 자동화 프로젝트를 간소화했습니다. 봇 설정에는 코딩이 필요하지 않으며, Google 스프레드시트 및 Zapier와의 다양한 연동으로 스크래핑이 더 쉬워지고 훨씬 빨라졌습니다.

브라우즈 AI는 웹 스크래핑 및 데이터 자동화 프로젝트를 간소화했습니다. 봇 설정에는 코드가 필요하지 않으며, Google 스프레드시트 및 Zapier와의 다양한 연동으로 스크래핑이 더 쉬워지고 훨씬 빨라졌습니다.

10. OpenRefine (데이터 정리 및 변환에 최적)

via OpenRefine

OpenRefine은 데이터의 칫솔과 같습니다—스프레드시트가 놓치는 작은 틈새까지 닦아내고 광을 내며 청소합니다. 이 오픈소스 강자는 철저한 정리가 필요한 복잡한 데이터셋을 다루는 모든 이를 위해 만들어졌습니다.

이 도구의 차별점은 '분류형 탐색' 기능으로, 카테고리, 필터 또는 패턴별로 데이터를 세분화하여 불일치를 발견하고 일괄 수정할 수 있습니다.

OpenRefine의 주요 기능

정규 표현식과 변환 스크립트를 활용한 대량 편집 적용

유사한 입력을 클러스터링하여 클릭 한 번으로 중복 항목을 병합하세요

필드를 외부 데이터베이스와 대조하여 데이터셋을 조정하세요

정리 과정에서 변경 사항을 되돌리기 위해 실행 취소/다시 실행 단계를 활용하세요

CSV, TSV, JSON 또는 XML과 같은 형식으로 데이터를 가져오기/내보내기

감사 또는 롤백을 위해 모든 수정 사항을 기록하는 이력 추적 기능을 활용하세요

OpenRefine의 한도

클라우드 동기화 기능이 내장되지 않은 데스크탑 전용

비기술 사용자에게는 학습 곡선이 가파르며, 데이터 입력 프로세스 간소화만을 목표로 할 경우

OpenRefine 가격 정책

Free

OpenRefiner 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 OpenRefine에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

이 tool을 사용하는 방식이 정말 매끄럽게 느껴져요! 완벽하다고 생각할 때마다 데이터가 개선되는 걸 발견하곤 합니다. 개인적으로도 업무적으로도 이 tool을 사용하는데, 내 일이 훨씬 수월해졌어요

이 tool을 사용하는 방식이 정말 매끄럽게 느껴져요! 완벽하다고 생각할 때마다 데이터가 개선되는 걸 발견하곤 합니다. 개인적으로도 업무적으로도 이 tool을 사용하는데, 내 일이 훨씬 수월해졌어요

ClickUp으로 데이터 관리 역량을 한 단계 업그레이드하세요

데이터를 수동으로 정리하는 데는 메달이 주어지지 않습니다. 하지만 이를 자동화하면 안도감을 느낄 수 있습니다.

웹 정보 스크래핑, 송장 처리, 설문조사 입력 관리 등 어떤 일을 하든 AI 기반 tools는 수시간의 지루한 일을 줄여주고 (아마도 흰머리도 몇 가닥 덜 생기게 해줄 거예요).

하지만 단순히 데이터를 수집하는 것 이상으로, 수집한 데이터를 활용하여 실행에 옮길 수 있도록 도와주는 tool을 원한다면 ClickUp이 최선의 선택입니다.

스마트 자동화 및 AI 에이전트부터 동적 테이블 보기, 작업 관리, AI 기반 인사이트에 이르기까지, ClickUp은 팀이 도구나 탭을 전환하지 않고도 모든 작업을 포착, 구성, 실행할 수 있는 단일 스페이스를 제공합니다.

데이터 입력을 워크플로우에서 가장 쉬운 부분으로 만들 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하고 오늘부터 더 스마트한 자동화를 시작하세요.