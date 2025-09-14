2025년 AI 기반 IT 지원을 위한 최고의 Moveworks 대안 11선

티켓팅 자동화와 챗봇을 도입했음에도 팀은 여전히 업데이트를 확인하고 반복되는 IT 문의에 답변하느라 시간을 낭비하고 있습니다.

Moveworks 또는 유사한 솔루션을 사용 중이라면 원활한 워크플로우를 약속받았을 것입니다. 그러나 많은 팀에게 현실은 기대와 다릅니다. Moveworks가 AI 기반 IT 지원의 기준을 제시했지만, 높은 비용, 한도의 커스터마이징, 가파른 학습 곡선은 오히려 걸림돌이 됩니다.

어느 쪽이든, 더 혁신적인 AI 생산성 tools가 존재합니다. 이 Moveworks 대안들은 기본적인 봇을 넘어 실시간 서비스 데스크 지원, 자동화 스튜디오, 기존 시스템과의 원활한 통합을 제공합니다. HR 및 IT 팀이 더 효율적으로 일할 수 있도록 돕습니다.

실제로 성과를 내도록 설계된 최고의 대안을 살펴보겠습니다.

왜 Moveworks 대안을 선택해야 할까요?

Moveworks는 강력한 AI 기반 지원 플랫폼입니다. 그러나 조직이 확장되거나 요구 사항이 다양해지면 그 한도가 더욱 두드러질 수 있습니다. 제한적인 워크플로우 맞춤형 유연성, 높은 비용과 느린 구현 시간, 레거시 시스템과의 통합 어려움 등이 그 예입니다.

어떤 경우든, 팀들이 Moveworks 경쟁사들을 탐색하는 몇 가지 시나리오는 다음과 같습니다:

워크플로우에 대한 더 큰 통제력*: 일부 대안은 IT 및 HR 프로세스 전반에 걸쳐 심층적인 맞춤형을 위한 로우코드 또는 오픈소스 옵션을 제공합니다

비용 투명성과 유연성 : 소규모 팀과 스타트업에 적합한 세분화되고 확장 가능한 가격 플랜을 제공합니다

간소화된 온보딩 및 사용 편의성 : 학습 곡선이 짧아져 더 빠른 도입이 가능합니다

강화된 통합 기능*: 내장 커넥터 또는 오픈 API를 통해 기존 기술 스택과의 원활한 동기화 가능

고급 자동화 및 AI 기능*: 경쟁사들은 생성형 AI 응답과 드래그 앤 드롭 방식의 코드 자동화 스튜디오를 제공하여 Moveworks를 뛰어넘습니다

결론은? 생산성을 높이고, 작업을 더 지능적으로 자동화하며, IT 및 HR 지원 기능을 원활하게 수행하려면 아래 tools를 진지하게 검토해볼 가치가 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 챗봇은 1966년에 탄생했는데, 바로 치료사였습니다. MIT에서 개발된 엘리자(Eliza)는 로저리안 심리치료사를 모방했으며 패턴 매칭을 통해 사용자의 질문을 되돌려주는 방식으로 작동했습니다. 비록 기본적이었지만, 이는 인간-컴퓨터 상호작용에 대한 초기 상상력을 자극했습니다. IBM과 Espressive의 AI 에이전트처럼 오늘날의 AI 에이전트는 언어, 맥락, 심지어 감정적 어조까지 분석할 수 있습니다. 엘리자에서 기업용 에이전트까지—정말 놀라운 발전이었습니다.

Moveworks 대안 제품 한눈에 보기

시간이 부족하신가요? 주요 Moveworks 경쟁사들의 간략한 비교를 확인하세요. 각 제품의 강점, 두드러진 기능, 그리고 월간 시작 가격을 포함합니다.

tool 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp AI 및 에이전트 기반 워크플로우 자동화 및 프로젝트 관리 ClickUp Brain, Autopilot AI 에이전트, 작업 자동화 , AI 채팅 Free 플랜 제공, 기업 맞춤형 설정 가능 Aisera 엔터프라이즈급 서비스 자동화 대화 AI, AiseraGPT, 티켓 자동화, 옴니채널 지원 맞춤형 가격 책정 Leena AI 인사(HR) 및 IT 지원 자동화 Free Plan, 유료 플랜 월 $140부터 시작 맞춤형 가격 책정 IBM Watson Assistant 자연어 이해 및 챗봇 NLP, Watsonx, 대화 흐름, 안전한 기업 통합 Free Plan, 유료 플랜 월 $140부터 시작 Kore. ai 대화 AI 플랫폼 로우코드 봇 빌더, SmartAssist, 사전 구축된 IT/HR 봇 맞춤형 가격 책정 n8n 오픈소스 워크플로우 자동화 드래그 앤 드롭 빌더, 200개 이상의 통합 기능, 자체 호스팅 옵션 Free Plan, 유료 플랜 월 $65부터 시작 Rezolve. ai MS Teams 통합 AI 서비스 데스크 자동 응답, 스마트 티켓팅, 내장형 LMS, Teams 우선 배포 맞춤형 가격 책정 ServiceNow 가상 에이전트 대규모 기업 서비스 데스크 노코드 봇 구축, 예측 인텔리전스, 심층 ITSM 통합 맞춤형 가격 책정 (번들) Espressive 직원 셀프 서비스를 위한 AI NLP 엔진, 바리스타 챗봇, HR/IT 서비스 자동화 맞춤형 가격 책정 UiPath 로봇 프로세스 자동화(RPA) StudioX, AI 센터, 무인 봇, 코드 없는 자동화 유료 플랜은 월 25달러부터 시작됩니다 OpenDialog 로우코드 대화 디자인 시나리오 기반 챗봇, 로직 구축, 기업 제어 Free Plan, 유료 플랜 월 $65부터 시작

사용할 최고의 Moveworks 대안

아래에 소개된 각 tool은 AI 기반 티켓 해결, 맞춤형 워크플로우 설계, 또는 대규모 RPA 배포 등 각기 독특한 강점을 제공합니다—예를 들어, 티켓 해결, 워크플로우 설계, 또는 RPA 배포와 같은.

일반적인 지원 기능 대신, 응답 지연, 분산된 프로세스, 대량의 반복 작업 등 실제 운영상의 문제점을 해결하는 데 특화된 플랫폼들입니다.

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

클릭업의 지능형 작업 공간부터 오픈다이얼로그의 시나리오 기반 챗봇까지, 이 Moveworks 경쟁사들은 IT 및 HR 팀이 마찰 없이 더 많은 성과를 내도록 설계되었습니다. 각 솔루션의 비교 분석을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (워크플로우 자동화 및 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp으로 간트, 달력, 타임라인 등 15가지 이상의 보기를 활용해 작업을 체계적으로 관리하세요

오늘날의 일 방식은 문제가 있습니다. 우리는 시간의 60%를 서로 다른 tools 사이에서 정보를 공유하고, 찾고, 업데이트하는 데 소비합니다. 우리의 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션은 생산성을 떨어뜨리는 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있습니다.

ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 일용 모든 것 앱으로 이 문제를 해결합니다. 세계에서 가장 통합된 일 AI로 구동됩니다.

IT, HR, 기업 팀이 효율적으로 운영하고 대규모 자동화를 구현하며 혼란 없이 협업할 수 있도록 지원하는 지휘 센터 역할을 합니다.

Moveworks가 서비스 티켓 및 직원 요청 관리에 /AI를 집중하는 반면, ClickUp은 통합 플랫폼에서 지능형 자동화, 실시간 협업, 종단간 프로젝트 가시성을 제공하며 적용 범위를 확장합니다. 티켓 해결을 넘어 유연성이 필요한 팀에 더 적합한 솔루션입니다.

ClickUp Brain

모든 것은 기본적인 쿼리 처리를 훨씬 뛰어넘는 생성형 AI 엔진인 ClickUp Brain에서 시작됩니다. 주로 직원 질문에 답변하는 Moveworks와 달리, ClickUp Brain의 기능은 그 이상의 작업을 수행하도록 지원합니다.

Brain은 ClickUp 작업 공간과 연결된 tools에서 정보를 추출하여 조직을 위한 진정한 두 번째 두뇌 역할을 합니다. 또한 SOP 작성, IT 응답 초안 작성, 회의 스레드 요약, 프로젝트 개요 생성까지 모두 워크플로우 내에서 지원합니다.

ClickUp Brain을 활용하여 작업 공간 내에서 컨텍스트 인식 AI로 즉각적인 요약, 작업 업데이트 및 답변을 생성하세요

지원과 전략 사이의 균형을 유지해야 하는 서비스 데스크 관리자를 위해, 이 AI 협업 tool은 단순한 헬프데스크 계층에서 진정한 공동 조종사로 변모합니다.

💡 추가 혜택: 워크플로우를 음성으로 실행하고 싶다면 AND: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 셰어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹에서 일 맥락을 즉시 직관적으로 검색하세요

Talk to Text 를 활용하여 어디서나 손을 사용하지 않고 음성으로 질문하고, 지시하며, 일을 실행하세요

Brain MAX에서 바로 ChatGPT, Claude, DeepSeek 같은 AI tools를 활용하세요. 일의 전체 맥락을 유지한 채로 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 업무를 이해하는, 진정한 의미에서 여러분을 이해하는 초강력 데스크탑 AI 동반자입니다. AI tool의 과도한 사용을 버리고, 음성으로 맞춤형 워크플로우 구축, 문서 생성, 팀 회원에게 작업 할당 등을 수행하세요.

ClickUp 자동화

한 단계 더 발전시키려면 확장 가능한 지원 시스템의 핵심인 ClickUp 자동화 기능을 활용하세요. Moveworks가 티켓 분류 및 라우팅을 자동화하는 반면, ClickUp은 온보딩 시퀀스, 티켓 에스컬레이션, SLA 알림, 심지어 자산 추적 업데이트까지 자동화할 수 있게 해줍니다.

작업, 담당자, 상태 전반에 걸쳐 작업을 트리거하는 다단계 자동화 체인을 설정하세요

100개 이상의 규칙 중에서 선택하거나 코드 한 줄 작성 없이 맞춤형 로직을 구축할 수 있습니다. 조건이 충족될 때 직원 쿼리를 '열림'에서 '닫힘'으로 전환하거나 신규 온보딩 작업을 한 팀에서 다른 팀으로 이동시키는 등의 규칙을 설정하기만 하면, Automations가 나머지를 처리합니다.

ClickUp AI 에이전트

더욱 뛰어난 점은, ClickUp의 자동화 에이전트가 트리거에 자동으로 반응하여 업데이트, 보고서 또는 답변을 필요한 바로 그곳에 공유할 수 있다는 것입니다.

예시: 프로젝트 관리 팀의 채널이 자동 응답 에이전트를 실행합니다. 이해관계자가 "프로젝트 리더는 누구인가요?"라고 질문하면, 에이전트가 즉시 이름과 두 가지 정보 출처를 함께 답변합니다.

반복적이고 흔한 질문에 답하는 번거로운 작업을 덜어주기 위해 ClickUp 자동 응답 에이전트를 설정하세요

직원 지원을 담당하고 내부 프로젝트 또는 규정 준수 워크플로우를 운영하는 IT 팀에 이상적입니다.

🎥 시청하기: 첫 번째 에이전트 설정 방법에 대한 간단한 안내입니다:

이 플랫폼을 통해 작업 공간 내에서 팀원과 대화할 수도 있습니다.

Moveworks가 Slack이나 Teams에서 강점을 보인다면, ClickUp Chat은 대화 내용을 작업 공간 내에 유지합니다. 중요한 대화는 항상 ClickUp에 남아 있으므로, 맥락 전환 없이 한 곳에서 모든 것을 처리할 수 있습니다.

ClickUp Chat을 통해 작업 내 대화, 멘션, 실시간 업데이트로 IT 및 HR 팀의 협업을 원활하게 유지하세요

티켓을 명확히 하거나 배포를 승인해야 하나요? 팀원을 태그하고, 작업을 연결하고, 중요한 곳에서 바로 결정을 문서화하세요—채널을 오가거나 맥락을 잃을 필요가 없습니다.

ClickUp은 Moveworks가 제공하지 못하는 것을 제공합니다: 티켓, 작업, 팀 전반에 걸친 완료됨 가시성을, 부담스러운 가격 태그 없이 제공합니다.

ClickUp 최고의 기능

상태 업데이트, 마감일, 양식 제출과 같은 트리거를 사용하여 작업을 자동으로 할당하세요

시각적 자동화 빌더를 활용하여 맞춤형 로직으로 IT 티켓을 라우팅하세요

작업 공간 내에서 직접 표준 운용 절차 (SOP), 서비스 가이드 및 내부 문서를 구축하세요

완전히 맞춤 설정 가능한 대시보드와 보고 위젯으로 지원 메트릭을 시각화하세요

작업 단위 댓글, 파일 첨부 파일, 멘션을 통한 실시간 협업

의존성 체인을 생성하여 팀 간 복잡한 IT 또는 HR 워크플로우를 관리하세요

작업 추적: 작업 시간 추정, 작업량 보기, 스프린트 추적 옵션 활용

ClickUp의 한도

초보 사용자에게는 학습 곡선이 다소 가파르며, 특히 고급 자동화 기능 사용 시 더욱 그렇습니다

매우 크거나 복잡한 작업 공간에서는 성능이 저하될 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

ClickUp은 에이전시 내부 작업 관리 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 한 곳에서 팀 전체의 워크플로우를 추적하고, 긴급한 작업을 우선순위로 처리하며, 커뮤니케이션을 중앙 집중화할 수 있게 해주죠. 프로세스 자동화, 다양한 뷰(목록, 보드, 달력 등) 간 전환, 타 도구 연동 기능 덕분에 일상 업무 생산성이 크게 향상되었습니다. 이 올인원 플랫폼은 저희 워크플로우에 완벽히 적응하며 팀 관리를 훨씬 효율적으로 만들어줍니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 커넥티드 AI를 활용해 회의록, 지원 요청, 브레인스토밍 세션 등 모든 입력을 즉시 실행으로 전환하세요. 방법은 다음과 같습니다: ClickUp Brain으로 노트를 요약하고, 명확한 소유자와 마감일이 포함된 작업을 자동 생성한 후, 업데이트를 알리거나 지연 시 에스컬레이션하도록 자동화를 설정하세요. 단순히 스마트한 수준을 넘어 스스로 움직입니다. 이 루프는 수동 후속 조치를 없애고, 오프라인 상태에서도 프로젝트를 지속적으로 진행시킵니다. 한 번 설정하면 커넥티드 AI가 워크플로우의 리듬을 주도합니다.

2. Aisera (기업급 서비스 자동화에 최적)

via Aisera

명령을 기다리는 AI는 이제 옛날 이야기입니다. Aisera의 대화 AI는 의도를 예측하고, 요청을 독립적으로 해결하며, IT, HR, 고객 서비스 팀 전반에 걸쳐 확장되도록 설계되었습니다. 지속적인 인적 개입 없이도 가능합니다.

Moveworks가 주로 사후 대응형 IT 티켓팅에 집중하는 반면, Aisera는 AiseraGPT를 테이블에 제공합니다: 자연어를 이해하고 백엔드 작업을 트리거하며 모든 상호작용에서 학습하는 선제적 자동화 계층입니다.

단순한 챗봇이 아닙니다. 이 Moveworks 경쟁 솔루션은 비밀번호 재설정, 접근 권한 부여, 지식베이스 문서 추천을 즉시 수행하며 Slack, Teams는 물론 음성 플랫폼에서도 일합니다.

Aisera의 주요 기능

사용자 행동 기반의 적응형 학습으로 직원 경험을 개인화하세요

셀프 서비스 워크플로우를 통해 AI 기반 승인 및 접근 요청을 활성화하세요

AI 기반 근본 원인 분석을 통해 인시던트 해결 경로를 지도하세요

/AI 기반 서비스 분석으로 성능을 실시간 모니터링하세요

중앙 집중식 자동 업데이트 지식 기반으로 지식 일관성을 유지하세요

400개 이상의 통합 기능과 사전 구축된 워크플로우로 구현을 가속화하여 맞춤형 구축 필요성을 줄이세요

Aisera의 한도

사용자들은 맞춤형 워크플로우 구현 지원이 필요하다고 보고합니다

엔지니어링 팀을 위한 한도의 교육 및 문서화

Aisera 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

Aisera 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Aisera에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Aisera는 AI를 활용해 챗봇 및 가상 에이전트와 같은 셀프 서비스 솔루션을 제공하여 고객 문의의 범위를 효과적으로 관리합니다. 이는 인력 에이전트에 대한 의존도를 낮추고 운영 비용을 절감합니다. 이 플랫폼은 글로벌 운영 및 다중 시간대 클라이언트를 보유한 전자상거래 기업에 필수적인 일관된 가용성을 제공합니다.

Aisera는 AI를 활용해 챗봇 및 가상 에이전트와 같은 셀프 서비스 솔루션을 제공하여 고객 문의의 범위를 효과적으로 관리합니다. 이는 인력 에이전트에 대한 의존도를 낮추고 운영 비용을 절감합니다. 이 플랫폼은 글로벌 운영 및 다중 시간대 클라이언트를 보유한 전자상거래 기업에 필수적인 일관된 가용성을 제공합니다.

📖 함께 읽기: 클라이언트 응답을 위한 고객 서비스 템플릿

3. Leena AI (HR 및 IT 지원 자동화에 최적)

via Leena AI

단순한 질문 답변을 넘어, Leena AI는 한 단계 더 나아가 팀의 가상 HR 및 IT 어시스턴트 역할을 수행합니다. Moveworks가 IT 티켓 자동화에 탁월한 반면, Leena AI는 대화형 인텔리전스로 구동되는 통합된 직원 경험을 제공하며 양 부서 간 균형을 맞춥니다.

Leena의 강점은 특정 분야에 대한 깊이 있는 전문성에 있습니다. 이 헬프데스크 소프트웨어는 단순히 정보를 제공하는 데 그치지 않고, 온보딩 자동화, 급여 쿼리 관리, 정책 문서 접근 지원까지 Slack 또는 Teams 인터페이스에서 모두 처리합니다. HR 및 IT 워크플로우에 사전 훈련된 AI를 탑재하여 복잡한 맞춤형 없이 즉시 활용 가능합니다.

Leena /AI의 주요 기능

AI 기반 HR 설문조사 및 감정 분석을 제공하여 직원 및 사용자 만족도를 추적하세요

이직, 내부 이동, 교육 경로에 대한 워크플로우 구성

동적 언어 모델을 활용하여 글로벌 팀을 위한 다국어 지원을 제공하는 제공자

가상 비서의 행동을 회사 톤과 문화적 규범에 맞게 맞춤형으로 설정하세요

자동화된 로그를 통해 감사 추적 및 규정 준수 문서를 유지 관리하세요

Leena AI의 한도점

데모 없이 맞춤형 옵션에 대한 한도의 가시성

구조화된 지식 기반과 명확한 프로세스와 함께 일할 때 최적의 효과를 발휘합니다

Leena AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

Leena AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Leena AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

동료들의 모든 쿼리를 처리하고 인사부서를 대신해 답변하는 이 앱은 팀이 다른 중요한 일 영역에 집중할 수 있도록 효율성을 높여줍니다. AI 자율 에이전트 사용의 장점으로는 효율성 향상, 연중무휴 가용성, 일관되고 정확한 응답, 다중 작업 동시 처리 능력, 비용 절감, 그리고 맞춤형 상호작용을 통한 향상된 사용자 경험 등이 있습니다.

동료들의 모든 쿼리를 처리하고 인사부서를 대신해 답변하는 이 앱은 팀이 다른 중요한 일 영역에 집중할 수 있도록 효율성을 높여줍니다. AI 자율 에이전트 사용의 장점으로는 효율성 향상, 연중무휴 가용성, 일관되고 정확한 응답, 다중 작업 동시 처리 능력, 비용 절감, 그리고 맞춤형 상호작용을 통한 향상된 사용자 경험 등이 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 32%는 가끔 예정된 근무 시간을 초과하여 일하며, 24%는 대부분의 날 추가 근무를 합니다. 문제는 무엇일까요? 경계가 없으면 초과 근무가 예외가 아닌 일상적인 일이 됩니다. 가끔은 경계를 설정하는 데 약간의 도움이 필요할 때가 있습니다. ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트에게 개입해 최적화된 일정을 생성해 달라고 요청하세요. 작업 공간에 직접 내장되어 있어 어떤 작업이 실제로 긴급한지, 어떤 작업이 그렇지 않은지 보여줍니다! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화를 통해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

4. IBM Watson Assistant (자연어 이해 및 보안 AI 챗봇에 최적)

via IBM Watson

IBM Watson Assistant는 기업급 보안과 대화형 AI를 결합합니다. 엄격한 규정 준수 및 프라이버시 요구사항을 가진 대규모 조직을 위해 설계된 Watson은 Moveworks와 달리 제3자 플러그인에 의존하지 않으면서도 더 깊은 자연어 이해, 사용자 정의 가능한 대화 흐름, 내부 시스템과의 원활한 통합을 제공합니다.

IBM의 AI 및 데이터 플랫폼인 Watsonx는 Watson Assistant의 차별화된 경쟁력을 제공합니다. 기업이 데이터와 모델에 대한 통제력을 강화하면서도 지능적이고 인간과 유사한 상호작용을 가능하게 합니다. Moveworks가 기본적으로 항상 처리할 수 없는 복잡한 의사 결정 트리, 다중 회화, 대체 논리를 지원합니다.

왓슨은 유연성을 위해 설계되었습니다. 웹, 음성 또는 메시징 앱 전반에 챗봇을 배포하고, 고급 의도 인식 및 엔티티 추출을 통해 챗봇의 동작을 미세 조정할 수 있습니다. 민감한 데이터를 보유하거나 글로벌 규정 준수 요구사항이 있는 팀에게 플러그 앤 플레이 방식의 AI 에이전트보다 더 많은 제어권을 제공합니다.

IBM Watson Assistant 주요 기능

고급 대화 논리와 대체 조건을 활용하여 다단계 대화를 설계하세요

유연한 API를 활용하여 IVR, 모바일 앱 및 맞춤형 웹사이트 전반에 걸쳐 봇을 배포하세요

도메인 특화 데이터로 /AI 모델을 훈련하여 맞춤형 상호작용 구현

개인 클라우드 또는 온프레미스 배포 옵션을 통해 엄격한 데이터 거버넌스를 유지하세요

실시간 AI 분석으로 의도 정확도와 사용자 참여도를 모니터링하세요

IBM Watson Assistant의 한도

노코드 AI 플랫폼에 비해 학습 곡선이 가파름

비표준 사용 사례에는 더 많은 기술적 구성이 필요합니다

IBM Watson Assistant 가격 정책

라이트 플랜 : 무료 (월 1,000건 메시지)

플러스 플랜 : 월 140달러부터 (월 최대 1,000명 사용자)

*기업: 맞춤형 가격

IBM Watson Assistant 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (320개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 IBM Watson Assistant에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 인용:

IBM watsonx Assistant가 기존 운영 시스템과 완벽하게 통합되어 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 자연어 처리 측면에서 인상적이며, 고객 서비스의 응답성을 높이고 사용자 경험을 직관적으로 만들어줍니다. CRM 및 기타 커뮤니케이션 수단과 연결되어 있어 고객 쿼리가 자동으로 기록되고 답변 처리 속도가 빨라졌습니다. 이로 인해 응답 시간이 크게 단축되고 전반적인 생산성이 향상되었습니다.

IBM watsonx Assistant가 기존 운영 시스템과 완벽하게 통합되어 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 자연어 처리 측면에서 인상적이며, 고객 서비스의 응답성을 높이고 사용자 경험을 직관적으로 만들어줍니다. CRM 및 기타 커뮤니케이션 수단과 연결되어 있어 고객 쿼리가 자동으로 기록되고 답변 처리 속도가 빨라졌습니다. 이로 인해 응답 시간이 크게 단축되고 전반적인 생산성이 향상되었습니다.

👀 알고 계셨나요? 자연어 이해(NLU) 는 인공 지능(AI)의 하위 분야이자 자연어 처리(NLP)의 핵심 구성 요소로, 컴퓨터가 인간의 언어(문자 또는 음성)를 이해하고 해석하며 의미를 도출할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다. 단순히 텍스트를 처리하거나 생성하는 시스템과 달리, NLU는 언어 뒤에 숨겨진 의도, 맥락, 감정을 이해하는 것을 목표로 하여 기계가 인간과 더 자연스럽고 직관적으로 상호작용할 수 있도록 합니다.

5. Kore.ai (부서 간 대화 AI 플랫폼에 최적)

AI는 말만 하는 것이 아니라 행동해야 합니다. Kore.ai는 기본적인 IT 티켓을 훨씬 뛰어넘는 엔터프라이즈급 대화 tools를 제공합니다.

Moveworks의 좁게 집중된 가상 에이전트 대신, Kore.ai는 IT, HR, 영업 팀, 지원 전반에 걸쳐 지능형 가상 어시스턴트(IVA)를 배포하기 위한 전체 서비스 관리 생태계를 제공합니다.

Kore.ai의 로우코드 XO 플랫폼은 템플릿 또는 맞춤형 로직을 활용해 역할별 봇을 신속하게 구축, 훈련 및 배포할 수 있게 합니다. WhatsApp, MS Teams, 음성 등 다중 채널 지원을 제공하며, 강력한 NLP, 분석 및 맞춤화 기능을 통해 기업 전체를 아우르는 통합 AI 환경을 구축합니다.

Kore.ai의 주요 기능

세부적인 역할과 권한을 할당하여 팀 간 봇 구축 접근을 제어하세요

실시간 번역 및 지역화 기능을 갖춘 다국어 어시스턴트를 배포하세요

내장된 감정 감지 및 어조 조절 기능으로 사용자 여정을 맞춤형으로 설정하세요

보안 API를 통해 외부 CRM, ERP 및 ITSM tools에 봇을 통합하세요

실제 운영 전 시나리오 테스트 tools로 대화 시뮬레이션 수행

Kore.ai의 한도

플랫폼 복잡성은 소규모 팀에게 부담스러울 수 있습니다

초기 설정 시간이 플러그 앤 플레이 솔루션에 비해 더 오래 걸립니다

Kore.ai 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Kore.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Kore.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Kore. /AI는 챗봇과 가상 비서를 개발하는 데 도움을 주는 최고의 플랫폼입니다. 코딩이 필요 없는 로우코드 플랫폼으로 챗봇을 쉽게 만들 수 있습니다. 가장 큰 장점은 사용자에게 교육을 제공하며 봇을 구축하고 테스트하는 방법을 이해하도록 도와주어 인간 친화적인 봇을 얻을 수 있게 한다는 점입니다.

Kore. /AI는 챗봇과 가상 비서를 개발하는 데 도움을 주는 최고의 플랫폼입니다. 코딩이 필요 없는 로우코드 플랫폼으로 챗봇을 쉽게 만들 수 있습니다. 가장 큰 장점은 사용자에게 교육을 제공하며 봇을 구축하고 테스트하는 방법을 이해하도록 도와주어 인간 친화적인 봇을 얻을 수 있게 한다는 점입니다.

6. n8n (오픈소스 워크플로우 자동화에 최적)

via n8n

간단한 자동화에도 유료 장벽에 부딪히는 것에 지쳤다면, n8n으로 원하는 조건에 맞춰 워크플로우를 구축하세요.

Moveworks의 닫힘 시스템과 달리, 이 오픈소스 AI 워크플로우 tool은 개발자에게 기능 전반에 걸친 자동화 구축 및 확장 권한을 완전히 부여합니다. IT 지원에 한도가 없으며, 팀은 자체 호스팅을 통해 모든 사용 사례에 맞춰 워크플로를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

n8n의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 Jira, GitHub, Slack 등 200개 이상의 tool 간 작업을 연결된 상태로 만드세요—벤더 종속성 없이 가능합니다. 분기 논리와 다단계 흐름을 지원하는 n8n은, 백엔드에서 인시던트 대응, CI/CD 또는 HR 워크플로우를 구동하는 데 완벽합니다.

n8n 최고의 기능

Webhook 기반 워크플로우를 구축하여 실시간 서비스 응답을 자동화하세요

네이티브 HTTP, MySQL 및 GraphQL 노드를 사용하여 데이터베이스와 API를 연결하세요

CLI tools 및 Git 통합을 활용한 버전 관리 워크플로우

내장된 cron 지원을 통해 반복 작업 및 유지보수 작업을 예약하세요

메시징 앱, webhook 또는 외부 시스템 이벤트에서 흐름을 트리거하세요

n8n의 한도점

설정 및 유지 관리에 기술 전문성이 필요합니다

대화 AI 또는 가상 에이전트 기능에 대한 기본 지원이 부족합니다

n8n 가격 정책

free Plan *

*기업: 맞춤형 가격

n8n 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

📖 함께 읽기: 워크플로우 자동화 예시 및 활용 방법

7. Rezolve. ai (Microsoft Teams 내 서비스 데스크 자동화에 최적)

팀이 이미 Microsoft Teams를 사용 중이라면, Rezolve.ai가 바로 그곳에서 만나드립니다. 여러 플랫폼에 통합되는 Moveworks와 달리, Rezolve.ai는 Teams 전용으로 설계되어 별도의 tool을 추가하지 않고도 Teams를 완전한 서비스 데스크로 변모시킵니다.

중견 기업부터 대기업까지의 크기를 위해 설계된 Rezolve.ai는 AI 기반 티켓팅, 프로세스 자동화, 마이크로러닝을 결합하여 간단한 채팅으로 모두 이용할 수 있습니다.

Rezolve.ai는 맥락 기반 인텔리전스와 Microsoft 365의 심층적 연동을 결합하여 내부 지원을 간소화합니다. 사용자 의도를 파악하고 워크플로우를 트리거하며 직원들을 실시간으로 안내하여 Teams를 능동적인 지원 hub로 탈바꿈시킵니다.

Rezolve.ai의 주요 기능

채팅 세션 내에서 직접 IT 및 HR 마이크로러닝 모듈을 실행하세요

동적 대화 트리와 /AI 라우팅을 활용한 지원 티켓 자동 분류

Teams 인터페이스 내에서 실시간 온보딩, 승인 및 FAQ 기능을 활성화하세요

Workday, Freshservice, Active Directory와 같은 백엔드 시스템과 통합하세요

반복적인 관리자 작업을 위한 백그라운드 자동화를 코드 없이 구축 가능한 워크플로우로 트리거하세요

Rezolve.ai의 한도

Teams 중심 설계는 Slack이나 다른 플랫폼을 사용하는 조직에는 적합하지 않을 수 있습니다

Microsoft 생태계 외부에서는 한도의 맞춤형 가능

Rezolve.ai 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

Rezolve.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.9/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

8. ServiceNow Virtual Agent (대규모 기업 서비스 데스크에 최적)

via ServiceNow

대규모 기업을 운영할 때 "그럭저럭 쓸 만한" 지원 tools은 충분하지 않습니다. ServiceNow의 가상 에이전트는 특히 ITSM tool 환경 등에서 깊이 통합되고 엄격하게 통제되는 자동화가 필요한 대규모 조직을 위해 특별히 설계되었습니다.

한도 맞춤형 맞춤 설정만 제공하고 타사 통합에 의존하는 Moveworks와 달리, ServiceNow는 가상 에이전트를 플랫폼 내에 기본적으로 내장합니다.

ServiceNow는 기업이 FAQ를 넘어 티켓 업데이트, 워크플로우 트리거, 실시간 데이터 추출이 가능한 지능형 챗봇을 구축할 수 있게 합니다. 노코드 빌더와 Now 플랫폼과의 심층적 통합으로 IT, 자산, 운영 전반에 걸쳐 자동화를 확장하는 데 이상적이며, 모든 기능을 단일 플랫폼에서 제공합니다.

ServiceNow 가상 에이전트의 주요 기능

Now 플랫폼의 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 맞춤형 대화 흐름을 생성하세요

시스템 재부팅이나 액세스 프로비저닝과 같은 복잡한 백엔드 작업을 채팅을 통해 실행하세요

의도 인식 정확도와 해결 현황 대시보드로 봇 성능을 모니터링하세요

내장된 다국어 지원을 활용하여 봇 콘텐츠를 현지화하세요

HR, 재무 또는 시설 관리 모듈에 봇을 연결하여 크로스-기능 자동화를 구현하세요

ServiceNow 가상 에이전트의 한도

ServiceNow ITSM tools suite를 이미 사용 중인 기업에 가장 적합합니다

신규 사용자에게는 초기 투자 비용이 높고 구현이 복잡합니다

ServiceNow 가상 에이전트 가격 정책

맞춤형 가격 책정

ServiceNow 가상 에이전트 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (5,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평가 정보 없음

9. Espressive (NLP 정밀도로 직원 셀프 서비스에 최적)

via Espressive

직원들이 비밀번호 재설정 방법을 알아보기 위해 티켓을 생성해야 할 필요는 없습니다. 이것이 바로 모든 내부 서비스의 진입점 역할을 하도록 설계된 AI 기반 가상 지원 에이전트, Espressive의 핵심 철학입니다.

메시징 앱 내에서 운영되는 Moveworks와 달리, Espressive의 Barista 에이전트는 심층 자연어 처리 기능을 갖춘 전용 사용자 친화적 인터페이스를 제공하며 기업 내 셀프 서비스에 중점을 둡니다.

바리스타(Barista)는 휴가(PTO), 소프트웨어 접근 권한, 급여 관련 질문 뒤에 숨은 직원의 의도를 파악하여 추가 지원 없이도 빠르고 정확한 답변을 제공합니다. 자연스러운 말투에 맞춰 조정되는 독보적인 직원 언어 모델을 탑재했으며, 에스프레시브(Espressive)의 사전 구축된 워크플로우를 통해 티켓 수를 줄이고 지능적인 라우팅을 통해 IT, 인사, 시설 지원 업무를 가속화합니다.

Espressive의 주요 기능

/AI 기반 지원 분석으로 사용 동향과 해결률을 분석하세요

직원 위치, 부서, 역할에 기반한 맞춤형 답변 제공

과거 상호작용 데이터를 기반으로 머신 러닝을 통해 지식을 동적으로 업데이트하세요

Jira, Zendesk, ServiceNow와 같은 티켓팅 시스템과 연결하여 하이브리드 인계 프로세스를 구현하세요

미응답 쿼리들을 전체 채팅 기록과 맥락을 유지한 채 실시간 상담원에게 자동 연결하세요

Espressive의 한계점

심층적인 백엔드 자동화를 원하는 조직에게는 유연성이 다소 부족합니다

최적의 AI 성능을 위해 내부 콘텐츠 재포맷이 필요할 수 있습니다

에스프레시브 가격 정책

맞춤형 가격 책정

에스프레시브 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평가 정보 없음

10. UiPath (대규모 로봇 프로세스 자동화에 최적)

via UiPath

모든 작업에 사람이 필요하지는 않습니다—심지어 챗봇조차도요. UiPath는 배경에서 조용히 작동하는 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 반복적인 워크플로우를 처리하여 팀의 번거로운 업무를 완전히 무료합니다.

Moveworks가 대화 지원에 집중하는 반면, UiPath는 시스템 업데이트, 데이터 전송, 사용자 프롬프트 없이 이루어지는 기업 애플리케이션 통합 등 백엔드 프로세스를 자동화합니다.

UiPath의 StudioX 로우코드 빌더는 비기술 사용자가 자동화를 설계할 수 있게 하며, IT 부서는 거버넌스 tools를 통해 엔터프라이즈급 봇을 확장합니다.

양식 처리부터 티켓 분류까지, 백오피스 효율성을 높이고 키 비즈니스 플랫폼과 통합됩니다. AI 기반 봇은 스마트한 실시간 의사결정을 가능하게 하여 탄력적인 디지털 인력 구축에 완벽합니다.

UiPath 최고의 기능

가상 머신과 클라우드 환경 전반에 걸쳐 독립적인 봇을 조정하세요

역할 기반 접근 제어, 로깅 및 감사 추적을 통한 안전한 자동화 구현

AI 센터를 활용하여 실시간 의사 결정을 안내하는 모델을 훈련하세요

레거시 시스템과 최신 SaaS tools를 가로지르는 워크플로우를 원활하게 연결하세요

중앙 집중식 지휘 센터에서 봇 성능, 오류 및 투자 수익률(ROI)을 모니터링하세요

UiPath의 한도

RPA 거버넌스 및 라이프사이클 관리를 위한 전담 팀이 필요합니다

봇 규모가 커질수록 라이선싱이 복잡해질 수 있습니다

UiPath 가격 정책

기본 : 월 $25부터 시작

스탠다드 및 엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격 책정

UiPath 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (6,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 자동화하기 전에 워크플로우를 지도하세요. ClickUp 프로세스 맵 템플릿을 활용해 IT 또는 HR 워크플로우의 각 단계를 시각화하세요. 그런 다음 반복적, 승인 중심, 시간 민감한 단계를 표시하세요. 이들이 바로 자동화 핵심 지점입니다. 매핑이 완료되면 해당 단계를 ClickUp 자동화 또는 n8n 같은 tool과 연결해 지연과 수동 이관을 제거하세요. 프로세스 맵이 명확할수록 느린 워크플로를 자율 시스템으로 전환하는 속도가 빨라집니다.

11. OpenDialog (맞춤형 대화 설계 및 시나리오 제어에 최적)

via OpenDialog

규정 준수와 대화가 회의하는 지점에 OpenDialog가 단계합니다. 사전 설정된 워크플로우와 한도 맞춤형을 제공하는 Moveworks와 달리, OpenDialog는 시나리오 기반 설계를 통해 기업이 챗봇 동작을 완료할 수 있게 합니다. 복잡한 대화 흐름과 규제 요구 사항이 있는 산업에 이상적입니다.

OpenDialog의 독보적인 대화 엔진은 논리와 언어를 분리하여 적응형 비선형 챗봇 상호작용을 가능하게 합니다.

실시간 정책 기반 대화, 브랜치 경로, 계층적 대화를 처리합니다. 금융, 의료, 법률 분야 기업에 적합하며, 온프레미스 배포, 프라이버시 중심 설정, 심층 IT 통합을 지원하여 일반적인 SaaS AI 에이전트를 뛰어넘는 제어력과 유연성을 제공합니다.

OpenDialog 주요 기능

모듈식 챗봇 설계를 위한 대화 맥락, 논리, UX 계층 분리

재사용 가능한 대화 조각으로 다중 스레드 대화를 설계하세요

온프레미스 호스팅으로 완전한 데이터 소유권과 규정 준수 확보

내부 지식 시스템 및 인증 계층과 원활하게 통합하세요

시각적 대화 모델링 tools를 활용하여 법무, 기술, UX 팀 간의 협업을 조율하세요

OpenDialog의 한도

사전 전략적 디자인 사고와 팀 협업이 필요합니다

대형 /AI 플랫폼에 비해 커뮤니티 및 생태계 규모가 작음

OpenDialog 가격 정책

Experiment : 무료

기업: 맞춤형 가격

OpenDialog 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평가 정보 없음

ClickUp은 단순한 챗봇을 넘어선 AI 서비스 데스크를 구현합니다

Moveworks는 IT 지원에 AI를 도입하는 데 기여했지만, 더 이상 유일하거나 최선의 선택이 아닙니다. 더 깊은 맞춤형, 강력한 자동화, 기업급 확장성을 추구하는 팀에게는 ClickUp이 두드러집니다.

단일하고 유연한 플랫폼에서 AI, 워크플로우 자동화, 팀 협업을 통합합니다.

틈새 tools와 달리 ClickUp은 서비스 관리, 인사 지원, 백엔드 작업 전반에 걸쳐 팀의 고유한 요구사항에 맞춰 조정됩니다. 수동적인 잡일을 줄이고, 직원 지원을 가속화하며, 함께 성장하는 스마트한 시스템을 구축할 준비가 되셨나요? ClickUp이 한 곳에서 모두 제공합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 서비스 데스크를 전략적 핵심 역량으로 탈바꿈시키세요.