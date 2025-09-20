2025년 정확한 음성 인식 텍스트 변환을 위한 최고의 Speechmatics 대안 10선

음성-to-텍스트 기술은 크게 발전했습니다. 한때 몇 시간이 걸리던 작업이 이제는 몇 분만에 완료되며, 그 어느 때보다도 정확한 결과를 제공합니다.

Speechmatics는 해당 스페이스에서 최고의 서비스 중 하나입니다. 정확하고 빠르며 다양한 언어의 범위를 지원합니다. 하지만 모든 크기에 맞는 만능 솔루션은 아닙니다.

실시간 트랜스크립션, 화자 라벨, 또는 워크플로우와 예산에 맞는 향상된 통합 기능이 필요할 수 있습니다. 개발자, 팟캐스터, 기자, 콘텐츠 전문가 등 어떤 분이든 여러분의 사용 사례에 맞는 tool이 있습니다.

이 가이드에서는 최고의 Speechmatics 대안을 소개합니다. 각 경쟁사는 기능, 가격, 성능 등 각기 다른 장점을 제공합니다. 보너스로, 단순히 음성을 텍스트로 변환하는 것을 넘어 여러분의 일을 대신해 주는 혁신적인 ClickUp의 Talk to Text 기능을 소개해 드리겠습니다!

주요 Speechmatics 대안 한눈에 보기

음성 인식 텍스트 워크플로우를 한 단계 업그레이드할 최고의 Speechmatics 대안을 빠르게 살펴보세요!

Speechmatics 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 음성 인식 text tool은 작업 방식, 필요한 기능, 지출 의사에 의존합니다. 대안을 비교할 때 고려해야 할 키 사항은 다음과 같습니다:

높은 음성 인식 정확도 : 억양, 배경 소음 또는 특수 용어가 포함된 상황에서도 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 : 억양, 배경 소음 또는 특수 용어가 포함된 상황에서도 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 음성 인식 tools를 우선적으로 선택하세요

실시간 및 일괄 처리 : 워크플로우에 따라 라이브 오디오를 실시간으로 변환하거나 파일을 대량으로 업로드할 수 있는 tool을 선택하세요

맞춤형 어휘*: 인식률을 높이고 수동 편집을 줄이기 위해 자체 용어나 업계별 전문 용어를 추가하세요

통합 옵션 : 편집 소프트웨어, : 편집 소프트웨어, 교육용 비디오 제작 도구 , 클라우드 스토리지, CMS 등 기존 플랫폼과 tools을 연결하여 프로세스를 간소화하세요

확장 가능한 가격 정책 : 매주 몇 분의 녹음을 전사하든, 몇 시간 분량의 오디오를 관리하든 사용량에 맞는 플랜을 선택하세요

다국어 지원 : 특히 글로벌 콘텐츠 작업 시, 해당 tool이 사용 중인 언어와 방언을 지원하는지 확인하세요

발화자 식별*: 발화자를 명확한 라벨로 표시하여 녹취록을 더 쉽게 따라가고 편집할 수 있도록 합니다

내보내기 형식 : 후반 작업이나 개발 용도로 TXT, SRT, JSON 등 필요한 파일 형식으로 트랜스크립트를 저장하세요

개발자 친화적 API: 앱이나 시스템에 음성 인식 기능을 통합해야 할 경우, 강력하고 잘 문서화된 API를 활용하세요

최고의 Speechmatics 대안

Speechmatics 대체 솔루션에서 무엇을 찾아야 하는지 알게 되었으니, 이제 시도해 볼 만한 최고의 음성 인식 tools들을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (단일 플랫폼에서 작업 관리와 음성 텍스트 변환을 동시에 수행하기에 최적)

ClickUp Talk to Text를 사용해 보세요 ClickUp Talk To Text로 이동 중에도 아이디어나 노트를 텍스트로 녹음하세요

ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간입니다. 이는 단순히 회의를 기록하는 것을 넘어, 모든 대화를 실행과 결과로 전환하는 데 도움을 준다는 의미입니다! 특히 업무의 전체 맥락을 파악하고 작업을 대신 수행해 주는 음성-텍스트 플랫폼을 찾는 Speechmatics 사용자에게 매력적인 선택지입니다.

ClickUp을 사용하면 여러 tool을 오갈 필요가 없습니다. 고급 음성 텍스트 기능과 AI 기반 작업 및 프로젝트 관리 기능을 결합했습니다. 일 산만함에 작별을 고할 준비가 되셨나요?

ClickUp 음성 인식 텍스트 변환

ClickUp의 Talk to Text는 음성을 정제되고 실행 가능한 텍스트로 변환하여 워크플로우를 간소화하도록 설계된 강력한 AI 기반 받아쓰기 tool입니다.

Talk to Text 기능으로 아이디어를 실행 가능한 텍스트로 전환하세요

제공되는 기능은 다음과 같습니다:

/AI 자동 편집:* 일반 음성 인식과 달리 ClickUp의 Talk to Text는 단순히 음성을 텍스트로 변환하는 데 그치지 않습니다. 실시간으로 음성을 지능적으로 편집합니다. 최소한의 수정부터 전문가 수준의 정교한 편집까지 원하는 완성도 수준을 선택할 수 있습니다

컨텍스트 인식 멘션 및 링크: AI가 동료, 작업 또는 문서 언급을 인식하여 적절한 링크나 멘션을 자동으로 삽입합니다. 이를 통해 ClickUp 생태계 내에서 실행 가능하고 연결된 노트를 유지할 수 있습니다

개인 어휘: 이 tool은 사용자의 고유 용어, 업계 전문 용어, 별명을 학습하여 정확하고 맞춤화된 음성 텍스트 변환을 보장합니다

다국어 지원: ClickUp은 글로벌 팀을 위해 50개 이상의 언어를 지원하므로 모국어로 음성 입력이 가능합니다

통합 검색 및 통합: ClickUp 내 어디서나 음성 입력 가능, 고급 AI 모델과 상호작용, tools 전환 없이 연결된 모든 앱에서 검색 가능

Talk to Text 기능은 ClickUp의 데스크탑 AI 동반자인 ClickUp Brain MAX에 내장되어 있습니다. 이 AI 슈퍼 앱 사용법에 대한 간단한 안내:

ClickUp Brain

전사본이 준비되면 ClickUp Brain이 작업을 이어받습니다. 내장형 AI 어시스턴트로 전체 대화를 스캔하여 키 포인트를 추출하고 발언 내용을 요약합니다. 그런 다음 강력한 기능을 발휘하는데, 바로 이러한 인사이트를 실제 추적 가능한 작업 항목인 '작업'으로 전환하는 것입니다.

ClickUp Brain으로 대화를 요약하세요

Brain이 생성한 각 ClickUp 작업은 프로젝트 보드에 저장됩니다. 마감일을 추가하고 소유자를 지정하며 하위 작업으로 분할하여 모든 것을 체계적으로 연결해 관리할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트테이커

다음으로 소개할 것은 ClickUp AI 노트테이커입니다. 통화 일정을 잡으면, 이 도구는 조용히 Zoom, Google Meet 또는 Teams 회의에 참여합니다. 녹음 버튼을 누를 필요가 없습니다. 실시간으로 대화를 듣고, 텍스트로 변환하여 바로 작업 공간에 저장합니다.

ClickUp AI 노트테이커를 사용해 화자 라벨, 요약, 녹음 파일, 실행 항목을 단일 문서에 깔끔하게 목록으로 정리하여 정확한 음성 텍스트 변환을 확보하세요

귀하의 녹취록, 비디오 파일 및 요약은 보안 저장소 및 손쉬운 참조를 위해 개인 ClickUp 문서에 직접 저장됩니다. 더욱이 모든 회의 녹취록은 완전 검색이 가능하여, 회의에 참석하지 못했거나 TL;DR 요약이 필요한 경우에도 누가 어떤 발언을 했는지 신속하게 찾을 수 있습니다.

ClickUp Clips

작업에 더 많은 맥락을 추가하고 싶으신가요? ClickUp 클립을 활용하세요. 화면을 녹화하고, 다음 단계를 설명하거나, 팀원들에게 의사결정 과정을 안내하세요. 클립은 작업에 저장됩니다. 이제 팀원들은 두 번 묻지 않아도 됩니다—여러분의 목소리와 화면이 한곳에 담겨 있으니까요.

ClickUp Clips를 사용하여 팀과 비동기적으로 소통하세요

ClickUp 내 작업, 문서 또는 대화와 관련된 컨텍스트 기반 답변이 필요하면 ClickUp Brain에게 물어보세요. 몇 초 만에 필요한 정보를 찾아드립니다.

요약 및 지식 공유를 자동화함으로써 팀은 정보 검색과 불필요한 회의에 소요되는 시간을 줄이고, 고우선순위 작업에 집중할 수 있습니다.

*clickUp은 타사 회의 tools 및 트랜스크립션 서비스와의 통합도 지원합니다. 예시: Tactiq를 트랜스크립션에 사용 중이라면 자동화 기능을 트리거하여 ClickUp에 해당 작업을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 플랫폼에 관계없이 후속 조치를 절대 놓치지 않도록 보장합니다. 팀은 API나 통합 플랫폼을 활용하여 ClickUp과 다른 회의 또는 분석 tools 간 데이터를 동기화함으로써 워크플로를 더욱 효율화할 수 있습니다.

ClickUp에서는 모든 기능이 다음 단계로 자연스럽게 이어집니다. 회의가 바로 녹취록이 되고, 녹취록은 작업으로, 작업은 프로젝트로 전환됩니다. 그리고 프로젝트는 완료됨—모든 것이 한 곳에서 이루어집니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

워크플로우에 맞게 초기 설정을 맞춤형으로 설정하는 데 시간이 소요될 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

ClickUp Brain은 정말 시간을 절약해 줍니다. 내장된 AI가 이제 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하며, 심지어 작업 내 직접 음성 클립을 텍스트로 변환할 수 있어 팀들이 작업 전환을 줄이고 애드온 tools를 덜 찾아다닐 수 있게 해줍니다. 새로운 달력 및 간트 차트 업그레이드로 플랜이 훨씬 수월해졌습니다.

ClickUp Brain은 정말 시간을 절약해 줍니다. 내장된 AI가 이제 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하며, 심지어 작업 내 직접 음성 클립을 텍스트로 변환할 수 있어 팀들이 작업 전환을 줄이고 애드온 tools를 덜 찾아다닐 수 있게 해줍니다. 새로운 달력 및 간트 차트 업그레이드로 플랜 수립이 훨씬 수월해졌습니다.

2. Deepgram (대규모 실시간 개발자 친화형 음성 인식 텍스트 변환에 최적)

via Deepgram

Deepgram의 음성 인식 API는 실시간으로 빠르고 정확한 음성 텍스트 변환이 필요한 개발자를 위해 설계되었습니다.

Nova-3 모델은 배경 소음, 간섭음, 다중 화자 등 까다로운 오디오 환경을 처리합니다. 통화, 인터뷰, 라이브 스트림을 전사할 때 Deepgram은 낮은 지연 시간으로 깨끗한 출력을 제공합니다.

민감한 데이터도 보호합니다. 내장된 편집 기능과 스마트 형식으로 추가 후편집 없이도 가독성 높고 보안 트랜스크립트를 생성할 수 있습니다. 앱이나 서비스에 음성 기능을 구축 중이라면, Deepgram이 이를 빠르고 대규모로 구현할 수 있는 tools를 제공합니다.

Deepgram의 주요 기능

Nova-3 모델로 선명하게 음성 텍스트 변환하세요—소음이 심하거나 여러 사람이 말하는 환경에서도 가능합니다

실시간 사용 사례를 위해 설계된 저지연 API로 오디오를 실시간 스트리밍하세요

발화자를 자동으로 식별하여 음성을 분리하고 대화에 라벨을 지정하세요

내장된 구두점과 깔끔한 구조로 즉시 트랜스크립트를 형식하세요

전사 과정에서 자동 PII(개인 식별 정보) 편집 기능을 활용하여 민감한 정보를 보호하세요

글로벌 팀과 콘텐츠를 위한 내장 지원으로 30개 이상의 언어로 일하세요

Deepgram의 한도점

내장된 트랜스크립트 에디터나 UI 없음—API 전용

Deepgram 가격 정책

사용량 기반 결제 : 200달러 상당의 무료 크레딧 제공

성장 : 연간 $4000 이상

*기업: 연간 $15,000 이상

Deepgram 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (270개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 Deepgram에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

저희에게 가장 눈에 띄는 기능은 높은 정확도를 자랑하는 Deepgram의 음성 텍스트 변환 능력입니다. 저희는 Deepgram의 API를 기존 워크플로우에 통합하여 정성적 사용 사례를 위한 회의 녹음 텍스트 변환을 생성하는 기술에 적용했습니다. 이 과정에서 높은 정확도로 신뢰할 수 있는 결과를 생성합니다.

저희에게 가장 눈에 띄는 기능은 높은 정확도를 자랑하는 Deepgram의 음성 텍스트 변환 능력입니다. 저희는 Deepgram의 API를 기존 워크플로우에 통합하여 정성적 사용 사례를 위한 회의 녹음 텍스트 변환을 생성하는 기술에 적용했습니다. 이 과정에서 높은 정확도로 신뢰할 수 있는 결과를 생성합니다.

3. Google Speech-to-Text (기업용 다국어 텍스트 인식에 최적)

google 텍스트-투-텍스트 서비스를 통해

다양한 언어와 시간대를 아우르는 글로벌 오디오를 처리 중이신가요? Google Cloud Speech-to-Text는 대량의 콘텐츠를 실시간으로 음성 텍스트 변환합니다.

이 API는 125개 이상의 언어를 지원하며, 구두점을 추가하고, 욕설을 필터링하며, 텍스트를 깔끔하고 읽기 쉬운 단락으로 분할할 수 있습니다.

누가 무슨 말을 했는지 알고 싶으신가요? 화자 구분 및 단어 단위 타임스탬프 기능이 이를 해결해 드립니다. 맞춤형 어휘집과 모델 적응을 통해 결과를 미세 조정할 수도 있습니다.

글로벌하고 빠르며 복잡한 사용 사례라면 Google의 트랜스크립션 엔진이 이를 따라잡을 수 있습니다.

Google 음성 인식 텍스트 변환의 주요 기능

스트리밍, 배치 또는 비동기 모드로 원하는 방식으로 음성 텍스트 변환을 수행하세요

정확도 향상을 위해 맞춤형 어휘를 활용하여 자체 용어를 추가하세요

단어 단위 타임스탬프로 오디오를 정확하게 추적하여 손쉽게 검토하세요

사용 사례에 맞게 모델을 조정하여 결과를 미세 조정하세요

내장된 발화자 구분 기능으로 스피커를 자동으로 분리합니다

Google 음성 인식의 텍스트 한도

강한 억양과 방언 처리의 어려움

소음이 많은 환경에서 정확도가 낮음

Google 음성-to-텍스트 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Google 음성 인식 텍스트 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Google 음성 인식 텍스트 변환 서비스에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

다른 소프트웨어에 비해 전사된 콘텐츠의 정확도가 마음에 듭니다. 뛰어난 /AI와 머신러닝을 통해 오타나 말실수를 식별하고 수정해줍니다.

다른 소프트웨어에 비해 전사된 콘텐츠의 정확도가 마음에 듭니다. 뛰어난 /AI와 머신러닝을 통해 오타나 말실수를 식별하고 수정해 줍니다.

4. Otter.ai (자동화된 회의 노트 및 요약 기능에 최적)

회의로 하루를 보내는 분이라면 Otter.ai가 딱입니다. 대화를 듣고, 기록하고, 정리해 주니 귀찮은 일은 필요 없습니다.

Zoom, Microsoft Teams 또는 Google Meet 통화에 자동으로 참여합니다. 대화하는 동안 실시간으로 텍스트로 변환합니다. 회의 후 AI 요약본을 생성하고 실행 항목을 추출합니다.

Otter 채팅을 사용하면 과거 회의에 대해 질문하고 즉시 답변을 받을 수 있습니다. 지난주 누군가가 한 말을 찾아야 하나요? 그냥 물어보세요. 팀이 손가락 하나 까딱하지 않고 깔끔하고 검색 가능한 회의 노트를 원한다면 Otter.ai가 강력한 선택지입니다.

Otter.ai의 주요 기능

회의를 실시간으로 진행되는 대로 즉시 녹취하세요

모든 통화 후 키를 자동으로 요약하세요

내장된 작업 항목 감지 기능으로 다음 단계를 강조 표시하세요

Zoom, Teams, Google Meet과의 통합으로 원활하게 연결하세요

스마트 어시스턴트처럼 Otter 채팅을 사용하여 과거 회의를 빠르게 검색하세요

IOS, Android 및 웹에서 모바일 및 데스크톱 앱으로 어디서나 일하세요

Otter.ai의 한도점

대본 내보내기 시 형식 문제가 발생할 수 있습니다

Otter.ai 가격 정책

기본 : 무료

Pro : 사용자당 월 $16.99

비즈니스 : 사용자당 월 30달러

*기업: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Otter.ai는 오디오 및 비디오를 텍스트로 변환하는 훌륭한 AI tool입니다. 프리미엄 버전은 더 많은 오디오 분량을 업로드할 수 있어 매우 유용합니다. 가장 큰 장점은 정확한 타임스탬핑과 높은 정확도입니다. 저는 오랫동안 프리미엄 버전을 사용해 왔으며, 최근 업데이트된 AI 기능이 대화에서 필요한 정보를 추출하는 데 매우 큰 도움이 되고 있습니다.

Otter.ai는 오디오 및 비디오를 텍스트로 변환하는 훌륭한 AI tool입니다. 프리미엄 버전은 더 많은 오디오 분량을 업로드할 수 있어 매우 유용합니다. 가장 큰 장점은 정확한 타임스탬핑과 높은 정확도입니다. 저는 오랫동안 프리미엄 버전을 사용해 왔으며, 최근 업데이트된 AI 기능이 대화에서 필요한 정보를 추출하는 데 매우 도움이 됩니다.

5. AssemblyAI (대규모 음성 기반 앱을 개발하는 개발자에게 최적)

via AssemblyAI

AssemblyAI는 오디오를 텍스트로 변환하는 강력한 API를 제공하며, 개발자를 위해 그 과정에서 훨씬 더 많은 기능을 수행합니다.

실시간 및 비동기식 음성 텍스트 변환을 제공합니다. 유니버설 모델은 잡음이 많은 오디오에서도 높은 정확도를 자랑합니다. 또한 99개 이상의 언어를 지원하며 자동 언어 감지 기능도 갖추고 있습니다.

단순한 텍스트를 넘어선 기능을 원하시나요? AssemblyAI는 감정 분석, 주제 탐지, 콘텐츠 검토와 같은 스마트 기능을 제공합니다. 심지어 민감한 정보를 자동으로 제거합니다.

앱에 음성 기능을 구축 중이라면, 이 tool은 확장성을 위한 유연성과 성장을 위한 지능을 제공합니다.

AssemblyAI의 주요 기능

실시간 및 일괄 처리로 실시간 또는 사후 음성 텍스트 변환을 수행하세요

감정 분석, 주제 태그, 콘텐츠 모니터링을 통해 대화를 분석하세요

PII 레다クション으로 민감한 정보를 자동으로 숨기세요

99개 이상의 언어와 방언을 지원하여 즉시 언어를 감지합니다

내장된 발화자 식별 기능으로 다중 발화자 오디오에서 화자를 명확하게 라벨링하세요

AssemblyAI의 한도

스트리밍 액세스는 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

클라우드 전용, 온프레미스 배포 불가

AssemblyAI 가격 정책

무료 : 50달러 상당의 무료 크레딧

사용량 기반 결제*: 시간당 $0.15부터 시작

맞춤형*: 맞춤형 가격

AssemblyAI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

6. Rev. ai (인간 수준의 정확도로 빠른 음성-텍스트 변환에 최적)

Rev. ai는 정확한 음성 인식이 필요한 개발자를 위한 또 다른 tool입니다. 간단한 API를 통해 실시간 및 비동기식 트랜스크립션을 모두 제공합니다.

이 플랫폼은 30개 이상의 언어를 지원하며 화자 구분, 맞춤형 어휘, 감정 분석 등의 기능을 포함합니다. 다양한 오디오 입력에 대해 높은 정확도로 처리하도록 설계되었습니다. Rev. ai는 또한 최고 수준의 정확도가 필수적인 시나리오를 위해 인간 전사 서비스를 제공합니다.

Rev. ai 주요 기능

비동기 및 스트리밍 지원을 통해 실시간 또는 녹음된 오디오를 음성 텍스트로 변환하세요

산업별 용어를 위한 맞춤형 어휘로 tool을 훈련시키세요

감정 및 주제 분석으로 신속하게 인사이트를 잠금 해제하세요

언어 자동 감지 기능으로 다국어 트랜스크립션을 효율화하세요

99% 정확도의 수동 트랜스크립트로 인간 수준의 정확도를 선택하세요

Rev. ai의 한도점

각 스트리밍 세션은 3시간의 한도를 가집니다

현재 온프레미스 배포 옵션은 제공되지 않습니다

Rev. ai 가격 정책

Reverb Transcription: 시간당 $0.20

기업: 맞춤형 가격

Rev. ai 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

7. Whisper (오픈소스, 다국어 트랜스크립션 및 유연한 배포에 최적)

via OpenAI Whisper

Whisper는 OpenAI의 오픈소스 음성-텍스트 모델입니다. 다양한 언어로 된 수십만 시간 분량의 오디오 데이터로 훈련되어 억양, 배경 소음 또는 일상적인 말투 처리에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

99개 이상의 언어로 음성을 텍스트로 변환할 수 있으며, 이를 영어로 번역하는 기능도 제공합니다. 완전한 제어권을 위해 Whisper를 로컬에서 실행하거나, 호스팅된 솔루션을 선호한다면 OpenAI의 API를 사용할 수 있습니다.

개발자를 위해 설계된 이 솔루션은 강력한 성능, 높은 정확도, 유연한 활용성을 제공하며 라이선스 비용 없이 사용할 수 있습니다.

Whisper의 주요 기능

여러 언어로 된 음성을 즉시 영어로 변환하세요

오픈소스 접근성을 통해 적용 및 배포하세요

로컬 기기에서 완료하다, 제어와 프라이버시를 위해 오프라인으로 실행하세요

API를 통해 또는 자체 앱 내에서 손쉽게 통합하세요

악센트와 배경 소음을 처리하도록 설계된 모델로 까다로운 오디오를 처리하세요

Whisper의 한도

현재 API는 최대 25MB 크기의 파일을 지원합니다

실제로 발화되지 않은 텍스트가 삽입될 수 있습니다

Whisper 가격 정책

사용량 기반 결제*: OpenAI API를 통해 분당 $0.006

자체 호스팅: Free (오픈소스)

Whisper 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

8. DeepSpeech (로컬 기기에서 오프라인 및 실시간 트랜스크립션에 최적)

via DeepSpeech

DeepSpeech는 Mozilla가 개발한 오픈소스 음성-텍스트 엔진입니다. 오프라인에서 실행되어 데이터에 대한 완전한 통제권을 제공합니다.

이 모델은 딥 러닝을 기반으로 하며 라즈베리 파이(Raspberry Pi)처럼 소형 장치에서도 일합니다. 인터넷 연결 없이도 Windows, Mac 또는 Linux에서 사용할 수 있습니다.

사전 훈련된 영어 모델이 제공되지만, 필요 시 다른 언어로 미세 조정할 수 있습니다. 모질라가 더 이상 적극적으로 유지 관리하지 않지만, 오픈소스 커뮤니티가 계속해서 지원하고 있습니다.

실시간으로 개인 오프라인 음성 텍스트 변환이 필요하다면 DeepSpeech가 확실한 출발점입니다.

DeepSpeech의 주요 기능

인터넷 연결 없이도 오프라인에서 음성 텍스트 변환이 가능합니다

Windows, Mac, Linux 또는 Raspberry Pi에서 어디서나 실행 가능합니다

즉시 사용 가능한 사전 훈련된 영어 모델로 빠르게 시작하세요

실시간 음성 인식 성능으로 오디오를 즉시 처리하세요

Python, C++, JavaScript 또는 .NET 지원을 활용하여 원하는 방식으로 구축하세요

DeepSpeech의 한도

영어에 한도가 있으며, 맞춤형 훈련된 경우 제외

악센트나 잡음이 많은 오디오에서는 정확도가 떨어질 수 있습니다

DeepSpeech 가격 정책

Mozilla Public License에 따라 무료이며 오픈소스입니다

DeepSpeech 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

9. Gladia (오디오 인텔리전스를 활용한 다국어 실시간 트랜스크립션에 최적)

via Gladia

Gladia는 음성을 텍스트로 변환합니다. 하지만 그 기능은 여기서 그치지 않습니다. 단 한 번의 API 호출로 감정 분석, 화자 식별, 발언 내용을 요약하는 등 다양한 기능을 수행합니다.

100개 이상의 언어로 일하며, 문장 중간에 발생하는 코드 전환도 처리합니다. 즉, 동일한 대화에서 영어, 프랑스어, 스페인어 간에 화자가 전환해도 인식 오류가 발생하지 않습니다.

글로벌 사용자를 위한 음성 기능을 구축 중이며 단순 텍스트 이상의 정보가 필요하다면, Gladia가 트랜스크립션에 진정한 지능을 더해드립니다.

Gladia의 주요 기능

자동 화자 구분으로 화자를 명확하게 분리하세요

요약 및 감정 분석과 같은 오디오 인텔리전스를 활용하여 빠르게 컨텍스트를 추가하세요

산업별 용어를 위한 맞춤형 어휘로 tool을 훈련시키세요

모든 단어를 추적하세요: 상세한 단어 단위 타임스탬프 제공

코드 스위칭 지원으로 다양한 억양과 방언이 혼합된 언어를 정확하게 음성 텍스트 변환하세요

Gladia의 한도

기존 애플리케이션과의 통합이 필요합니다

현재 온프레미스 배포 옵션은 제공되지 않습니다

Gladia 가격 정책

Free : 월 $0 (월 10시간 포함)

Pro 및 기업: 맞춤형 가격

Gladia 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

10. Braina (AI 어시스턴트 기능이 있는 오프라인 음성 입력에 최적)

via Braina

Braina는 개인 비서 역할도 하는 텍스트 인식 tool입니다. 워드, 지메일, 브라우저 등 어떤 앱에도 음성 입력이 가능하며 100개 이상의 언어를 지원합니다.

오프라인에서도 작동하며 음성 훈련이 필요하지 않고, 의학 용어나 법률 용어 같은 전문 용어도 처리합니다. 맞춤형 단어와 구문도 가르칠 수 있습니다. 단순한 받아쓰기를 넘어, Braina는 음성만으로 파일을 열고, 음악을 재생하며, 웹 검색을 수행하고, 심지어 작업을 자동화할 수도 있습니다.

Braina의 주요 기능

어디서나 음성으로 받아쓰기—Word, 브라우저 또는 모든 앱에서

명칭이나 전문 용어를 위한 맞춤형 어휘로 용어를 추가하세요

인터넷 연결 없이 오프라인에서 일하세요

음성 명령어로 PC를 핸즈프리로 제어하세요

모바일 통합으로 휴대폰을 무선 마이크로 활용하세요

Braina의 한도점

MacOS 또는 Linux에서는 사용할 수 없습니다

현대적인 앱에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

브레이나 가격 정책

Braina Lite : 무료

Braina Pro : 연간 $99

Braina Pro Plus : 2년 기준 $199

Braina Pro Ultra: 3년 기준 $299

브레이나 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 없습니다

Capterra: 3.8/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Braina에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

사용법 익히기가 저에게는 어려웠고, 필요한 모든 기능을 Braina가 갖추고 있으며 성능도 상당히 우수했지만, 가격이 너무 비쌌습니다. 하지만 전반적인 성능은 A+를 주고 싶습니다.

사용법 익히기가 저에게는 어려웠고, 필요한 모든 기능을 Braina가 갖추고 있으며 성능도 상당히 우수했지만, 가격이 너무 비쌌습니다. 하지만 전반적인 성능은 A+를 주고 싶습니다.

