2025년 빠르고 유연한 검색을 위한 최고의 Algolia 대체 솔루션 13선

검색은 어디에나 존재합니다—웹사이트에서, 앱에서, 문서 내부에서도요. 제대로 일할 때 사용자는 거의 눈치채지 못합니다.

Algolia와 같은 검색 솔루션은 번개처럼 빠른 속도, 오타 허용 기능, 관련성 최적화로 막대를 높였습니다. 그러나 요구사항이 커질수록 한계도 함께 커집니다.

가격이 부담스러울 수도 있습니다. 더 많은 제어권, 유연성, 검색 관련성 또는 AI 지능을 원할 수도 있습니다. 아니면 전자상거래, 기업 데이터 또는 제품 콘텐츠가 포함된 오타 허용 검색 엔진을 구축 중일 수도 있습니다.

어떤 경우든 선택지가 부족하지 않습니다. 오픈소스 엔진부터 기업급 플랫폼까지, 이 목록은 실제 성능과 맞춤형을 위해 설계된 강력한 Algolia 대안들의 키 기능을 살펴봅니다.

👀 알고 계셨나요? 서비스형 검색(Search as a Service)은 클라우드 기반 솔루션으로, 검색 기능을 즉시 사용 가능한 서비스 형태로 제공합니다. 따라서 개발자가 복잡한 검색 인프라를 직접 구축하고 유지 관리할 필요가 없습니다. 마치 자체 메일 서버를 운영하지 않고 Gmail을 사용하는 것과 같습니다.

Algolia 대안 서비스 한눈에 보기

시작하기 전에 빠른 비교가 필요하신가요? 주요 사용 사례, 검색 기능, 가격, 핵심 강점 측면에서 상위 Algolia 대안들의 비교 결과를 확인해 보세요.

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 개인, 소규모 비즈니스, 중견 기업 및 기업에 가장 적합합니다 연결된 검색, 문서, AI, 작업 링크 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Elasticsearch 중견 기업 및 기업에 가장 적합합니다 분산 인덱스, 분석, API, 확장성 Free Plan; 유료 플랜은 $16부터 시작 Coveo 중견 기업 및 기업에 가장 적합합니다 머신러닝 기반 개인화, 연동 검색, 분석, 추천 기능 Free 체험판 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 OpenSearch 중소기업, 중견기업 및 기업에 가장 적합합니다 로그 분석, 대시보드, 보안, AWS 호환성 Free Plan 제공; 사용량 기반 결제 옵션 블룸리치 중견 기업 및 기업에 가장 적합합니다 비주얼 검색, 스마트 머천다이징, AI SEO, 개인화 무료 체험판 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 Meilisearch 개인, 중소기업 및 중견 비즈니스에 가장 적합합니다. 오타 허용, 즉시 인덱스, 경량화, 간편한 설정 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $30부터 시작 Constructor. io 중견 기업 및 기업에 가장 적합합니다. 행동 기반 머신러닝, A/B 테스트, 고급 필터, 개인화 무료 체험판 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 SearchSpring 중소기업, 중견기업 및 기업에 가장 적합합니다. 스마트 카테고리, 상품 기획 캠페인, 분석 기능 무료 체험판 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 Typesense 개인, 중소기업 및 중견 비즈니스에 가장 적합합니다. 패싯 검색, 지리적 쿼리, 동의어 처리, 즉시 사용 가능한 API Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Lucene 개발자, 중소기업 및 중견 비즈니스에 가장 적합합니다. 토큰화 도구, 분석기, 완료된 제어, 맞춤형 검색 엔진 Free Plan 이용 가능 Qdrant 중소기업, 중견기업 및 기업에 가장 적합합니다. 시맨틱 검색, 신경망 인덱스, 벡터 검색, AI 기반 관련성 Free Plan 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 루이지의 상자 중소기업, 중견기업 및 기업에 가장 적합합니다. 자동 완성, 배너, 분석, 플러그 앤 플레이 무료 체험판 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 Doofinder 중소기업, 중견기업 및 기업에 가장 적합합니다. 시각 검색, 다국어 지원, 고급 필터, 빠른 설정 무료 체험판 제공; 유료 플랜은 월 39달러부터 시작

Algolia 대안을 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

Algolia는 빠르고 세련되며 구현이 쉽지만, 모든 팀이나 프로젝트에 항상 완벽한 선택은 아닙니다.

현대 검색 엔진은 단순한 실시간 결과 제공을 넘어섭니다. 다음과 같은 목적에 특화된 검색 솔루션을 찾아보세요:

오타 허용 및 퍼지 매칭

AI 기반 검색 기능 및 개인화

제품 탐색을 위한 다각적 필터링 및 동적 정렬 기능

오픈소스 제어 및 유연한 API

요구 사항에 따라 확장되는 더 나은 가격 모델

시맨틱 검색 및 자연어 처리

이미지 검색

가장 큰 장점은? 스타트업 MVP 구축부터 기업 플랫폼 확장까지, 이 알골리아 대안들 대부분이 검색 기능을 여러분의 스택에 완벽하게 통합해준다는 점입니다.

📖 함께 읽기: PDF 파일을 빠르게 검색하는 방법

사용하기 좋은 최고의 Algolia 대안들

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

이제 이러한 검색 솔루션들의 전반적인 비교를 살펴보셨으니, 세부 사항을 살펴볼 시간입니다.

주요 경쟁사들을 살펴보고 그 성능을 비교해 보겠습니다.

ClickUp (프로젝트 관리 워크플로우 내 검색 통합에 최적)

지금 바로 ClickUp의 연결된 검색의 힘을 경험하세요 ClickUp으로 전체 작업 공간을 검색 가능하게 만드세요

일부 검색 도구는 적합한 제품을 찾는 데 도움을 줍니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 회의 기록과 사양서부터 긴 작업 스레드에 묻힌 댓글까지 모든 것을 찾는 데 도움을 줍니다. 즉, 연결되지 않은 앱, 도구, 맥락의 혼란인 '업무 산재( Work Sprawl )'를 완전히 없애줍니다!

작업 공간 내에서 업무를 수행하며 표면적인 결과 이상의 것을 필요로 하는 팀을 위해 설계되었습니다. 문서, 결과물, 의존성을 동시에 관리할 때 필요한 정보를 즉시 찾는 것은 추진력과 혼란의 차이를 만들 수 있습니다.

ClickUp 연결 검색으로 몇 초 만에 일 내용을 찾아보세요

핵심은 ClickUp 엔터프라이즈 검색으로, 전체 작업 공간을 지능적으로 검색 가능하게 합니다. 몇 개의 키워드만 입력하면 일치하는 작업 제목뿐만 아니라 댓글에 숨겨진 업데이트, 문서 내 단락, 심지어 첨부 파일까지 불러올 수 있습니다.

ClickUp Connected Search로 작업, 문서, 댓글, 첨부 파일을 하나의 통합된 흐름에서 검색하세요.

문맥을 인식하므로 단순 문자열 일치에 그치지 않고, 작업 위치와 방식을 기반으로 관련성을 이해합니다. 이는 검색 기능을 별도로 추가하는 것이 아니라 워크플로우에 자연스럽게 통합하고자 하는 팀에게 강력한 대안이 됩니다.

ClickUp Brain으로 이동 중에도 검색하세요

한 걸음 더 나아가, ClickUp Brain은 검색을 스마트하고 빠르며 효율적인 검색으로 변모시킵니다. 단순히 정보를 찾는 것을 넘어, 긴 스레드를 요약하고, 답변을 자동 생성하며, 발견한 내용을 바탕으로 팔로워까지 작성해 줍니다.

ClickUp Brain을 활용하여 작업 공간에서 직접 요약하고 초안 작성하며 인사이트를 추출하세요.

복잡한 프로젝트를 관리하는 빠른 속도의 팀에게, 이는 검색을 생산성 증폭기로 바꿔줍니다. 단순히 정보를 찾는 것이 아니라, 더 빠르게 실행에 옮길 수 있습니다.

보너스: ClickUp Brain MAX 를 회의하세요. 작업 공간에 완벽히 통합되는 컨텍스트 기반 AI 데스크탑 도우미입니다. 사용 방법은 다음과 같습니다: ClickUp(ClickUp), 구글 드라이브(Google Drive), GitHub(GitHub), 원드라이브(OneDrive), 셰어포인트(SharePoint), 웹 등 다양한 플랫폼을 즉시 검색하세요.

Talk to Text를 사용하여 음성으로 내 일에 질문하고, 지시하며 명령어(명령어) 로 만드세요—어디서나 손을 사용하지 않고

Brain MAX는 단일 LLM 독립형 솔루션으로 ChatGPT, Claude, Gemini 와 같은 프리미엄 AI tools에 대한 완전한 접근을 제공합니다

프로젝트, 팀, 마감일, 업무 이력을 파악하여 실제로 의미 있는 답변과 자동화를 제공합니다

ClickUp 문서에서 일을 구축하세요

대부분의 검색 가능한 콘텐츠는 문서에 존재하기 때문에, ClickUp Docs를 사용하면 제품 개요와 표준 운용 절차 (SOP)부터 회의 노트와 브레인스토밍 페이지에 이르기까지 모든 것을 쉽게 생성하고 연결할 수 있습니다.

ClickUp Docs를 사용하여 워크플로우와 연결된 풍부한 협업 문서를 생성하세요.

이 파일과 폴더들은 독립적으로 존재하지 않습니다. ClickUp의 문서는 워크플로우 내에 존재하므로 작업과 연결된 상태를 유지하며, 실시간으로 업데이트되고, 연결된 검색을 통해 완전히 검색 가능합니다.

이 스마트 문서 관리 워크플로우를 통해 더 이상 Google Drive 탭과 프로젝트 보드 사이를 오갈 필요가 없습니다. 작업이 이루어지는 곳에서 바로 지식을 관리하세요.

ClickUp 지식 관리가 여러분의 일 라이브러리가 되어 드리겠습니다

ClickUp 지식 관리 기능의 목적은 모든 것을 하나로 통합하여 ClickUp을 내부 검색 엔진으로 변환하는 것입니다. 팀은 FAQ, 프로젝트 이력, 고객 워크플로우 등 키 정보의 중앙 집중식 라이브러리를 구축하고 필요할 때 즉시 답변을 제공할 수 있습니다.

ClickUp 지식 관리 기능을 활용하여 팀이 신뢰할 수 있는 표준 운용 절차 (SOP), 자주 묻는 질문(FAQ), 프로젝트 인사이트의 중앙 집중식 hub를 구축하세요.

정적 데이터를 인덱스하는 외부 검색 tools와 달리, AI 검색 엔진은 팀과 함께 진화하여 프로젝트 운영 방식에 맞춰 검색 결과를 동적으로 유지하고 관련성을 높입니다.

문서에 파묻혀 있거나, 작업 업데이트를 쫓아다니거나, '그 한 가지를 찾기' 위해 tool 간 토글에 지친 팀을 위해 ClickUp은 상쾌하게 통합된 경험을 제공합니다. 단순히 연결된 AI 검색이 있는 프로젝트 관리 도구가 아닙니다. 팀의 일 방식에 내재된 검색입니다.

💡 전문가 팁: 사전 구축된 ClickUp AI 자동화 에이전트를 사용하면 모든 작업, 문서 및 연결된 앱에서 유연하고 자연스러운 언어 검색을 수행할 수 있습니다. 어떻게 가능할까요? 이 자동화 에이전트는 특정 트리거에 반응하여 업데이트, 보고서 또는 답변을 지정된 위치에 게시하도록 사전 구축되었습니다. 지식 관리용으로 설정하면 사용자의 쿼리에 따라 문서, 작업 및 댓글을 검색해 제공합니다. ClickUp의 AI 에이전트로 y 내에서 검색하세요

ClickUp 최고의 기능

작업과 문서 전반에 걸쳐 메타데이터를 추적하기 위한 사용자 지정 필드 생성

트리거, 조건, 액션을 활용하여 일상적인 워크플로우를 자동화하세요.

목록, 칸반, 타임라인, 간트 차트 등 다양한 보기로 일을 시각화하세요.

팀 회원에게 세부적인 책임 소재를 부여하기 위해 코멘트와 체크리스트를 할당하세요.

비디오, 화이트보드, 스프레드시트 같은 풍부한 콘텐츠를 문서에 바로 삽입하세요

작업, 폴더 및 지식 베이스에 대한 세부적인 권한 설정

ClickUp을 달력 및 이메일과 동기화하여 상황별 작업 업데이트를 받아보세요

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 신규 사용자는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

모바일 환경에서는 심층 문서 편집 기능이 한도로 느껴질 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

ClickUp의 맞춤 설정과 유연성이 정말 마음에 듭니다. 저희 회사는 이 도구를 정말 다양한 용도로 활용하고 있습니다. CRM, 버그 추적 시스템, 프로젝트 관리 tool, 회사 자료 저장소, 프로세스 문서화까지 모두 훌륭하게 수행해내니 정말 인상적입니다.

ClickUp의 맞춤 설정과 유연성이 정말 마음에 듭니다. 저희 회사는 이 도구를 정말 다양한 용도로 활용하고 있습니다. CRM, 버그 추적 시스템, 프로젝트 관리 tool, 회사 자료 저장소, 프로세스 문서화까지 모두 훌륭하게 완료됨. 정말 인상적입니다.

2. Elasticsearch (맞춤형 기업급 검색에 최적)

via Elasticsearch

일부 tools는 정보 검색을 돕습니다. Elasticsearch는 정보가 발견되고, 인덱스화되며, 경험되는 방식을 설계하도록 지원합니다. Apache Lucene 기반으로 구축되어 속도, 확장성 및 완벽한 제어에 최적화되었습니다.

Algolia 및 기타 Elasticsearch 대안과 비교했을 때, 이 엔터프라이즈급 검색 엔진은 블랙박스 한도 없이 인덱싱과 쿼리의 모든 측면을 구성하고자 하는 팀에 이상적입니다. 고급 필터링, 맞춤형 관련성 조정, 대규모 데이터 환경 전반에 걸친 원활한 성능을 지원합니다.

제품 카탈로그부터 내부 대시보드, 공개 앱에 이르기까지, 이 Algolia 대안은 사용 사례에 맞춰 유연하게 적용됩니다. 다양한 언어를 위한 맞춤형 분석기를 설정하고, 인프라를 유연하게 관리하며, 심층 쿼리 언어를 활용해 정확한 요구사항에 맞춘 실시간 고성능 검색을 구축할 수 있습니다.

Elasticsearch의 최고의 기능들

내장된 클러스터 상태 관리 tools를 사용하여 성능을 모니터링하고 관리하세요

Elastic Observability로 알림 및 이상 탐지 설정하기

인덱스 수명주기 관리(ILM)를 활용하여 데이터 보존 정책을 자동화하고 핫, 웜, 콜드 노드 전반에 걸쳐 저장소를 최적화하세요.

통합 보안 기능으로 저장 중인 데이터와 전송 중인 데이터를 암호화하세요

역할 기반 접근 제어(RBAC)를 사용하여 사용자 권한을 관리하세요

Elastic Cloud 또는 자체 관리형 인스턴스를 통해 클라우드, 하이브리드, 온프레미스 설정에 대한 지원을 갖춘 모든 환경에 손쉽게 배포하세요

Elasticsearch의 한도

설정 및 튜닝에는 백엔드 전문 지식이 필요합니다

플러그 앤 플레이 방식의 간편함을 원하는 팀에게는 적합하지 않습니다

Elasticsearch 가격 정책

오픈소스 및 자체 호스팅: Free

Elastic Cloud Standard: 월 $16부터

Elastic 클라우드 프로: 월 $95부터

Elastic Cloud Serverless: 1,000건 요청당 $0.10 또는 저장된 GB당 $0.50부터

기업 가격: 맞춤형 가격

Elasticsearch 평가 및 리뷰

G2 : 평가 정보 없음

Capterra: 평가 정보 없음

📚 추천 읽기: 최고의 Elasticsearch 대안

3. Coveo (기업용 AI 기반 검색 및 개인화에 최적)

via Coveo

Coveo는 단순히 결과를 제공하는 것이 아니라, 행동 패턴을 분석하고 머신러닝으로 강화된 각 사용자의 의도에 맞춤화된 답변을 제공합니다. 기업용 검색을 위해 설계된 Coveo는 관련성이 직접적으로 수익에 영향을 미치는 전자상거래, 고객 지원, 지식 중심 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

가장 두드러진 기능은 대규모 개인화입니다. Coveo는 사용자의 행동을 지속적으로 학습하여 실시간으로 검색 결과를 개선합니다. 사용자가 헬프 센터를 탐색하든 온라인 스토어를 이용하든, 클릭할 때마다 경험이 진화합니다.

여러 플랫폼에 걸쳐 분산된 정보를 관리하는 조직을 위해 Coveo는 형식이나 출처에 관계없이 가장 관련성 높은 콘텐츠를 찾아내는 통합 검색 계층을 구축합니다. Algolia와 비교할 때 Coveo는 단순한 속도를 넘어 지능형 순위 지정, 행동 분석, 사용자의 참여를 유지하는 진정한 적응형 경험을 제공합니다.

Coveo의 주요 기능

지능형 쿼리 제안으로 콘텐츠 관련성을 향상시키세요

웹, 지원, 상거래 전반에 걸쳐 의도 인식 경험을 구축하세요

분석을 활용하여 사용자 행동을 이해하고 여정을 최적화하세요

Salesforce, Adobe, ServiceNow 등과 통합하세요

자가 학습 관련성 알고리즘으로 자동 튜닝 자동화

지원 포털에서 AI 기반 사례 전환을 구현하여 티켓 처리량을 줄이세요

Coveo의 한도

완전한 값 실현을 위해서는 설정 및 교육에 시간이 소요됩니다

소규모 팀에게는 가격 투명성 확보가 어려울 수 있습니다

Coveo 가격 정책

기업 맞춤형 가격 정책

Coveo 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 충분한 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 Coveo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면 :

Coveo는 지금까지 협력해 온 기간 동안 저희 지원 문서의 검색 가능성을 크게 향상시켰습니다.

Coveo는 지금까지 협력해 온 기간 동안 저희 지원 문서의 검색 가능성을 크게 향상시켰습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자는 정보와 맥락을 찾기 위해 하루 평균 25개의 메시지를 보냅니다. 이는 이메일과 채팅에 걸쳐 산발적인 대화를 스크롤하고, 검색하고, 해석하는 데 상당한 시간이 낭비되고 있음을 시사합니다. 😱 작업, 프로젝트, 채팅, 이메일을 한곳에서 연결해주는(게다가 AI까지!) 스마트 플랫폼이 있다면 얼마나 좋을까요? 그런데 이미 가지고 계십니다:

4. OpenSearch (AWS 호환 오픈소스 검색에 최적)

via OpenSearch

최고의 Algolia 대안 중 하나인 OpenSearch는 제어, 투명성, AWS 네이티브 확장성을 필요로 하는 팀을 위해 설계된 검색, 분석 및 가시성 기능을 제공합니다. Elasticsearch에서 포크된 이 솔루션은 견고한 대시보드, 알림, 멀티테넌트 보안과 같은 키 기능을 포함해 익숙한 기반 위에 구축되었습니다.

로그 분석, 인프라 메트릭 시각화, 내부 검색 대시보드 구축 등 어떤 작업이든, 이 오픈 소스 검색 엔진은 팀이 방대한 데이터를 효율적으로 저장하고 쿼리할 수 있도록 지원합니다. EC2 및 OpenSearch Service와 같은 AWS 서비스와의 깊은 통합으로 독점 시스템의 한도 없이 유연성을 유지하면서 쉽게 확장할 수 있습니다.

벤더 종속성 없이 풀스택 투명성과 클라우드 준비형 배포를 원하는 개발자에게 OpenSearch는 오픈 이노베이션과 기업급 성능 사이의 균형을 제공합니다.

OpenSearch의 최고의 기능들

실시간 데이터 탐색을 위해 OpenSearch 대시보드를 활용하세요

내장된 이상 탐지 기능을 적용하여 자동화된 알림을 설정하세요

전체 텍스트, 용어 및 범위 필터를 사용하여 쿼리를 맞춤형으로 설정하세요

세부적인 접근 제어 기능을 통해 멀티 테넌트 환경을 관리하세요

역할 기반 접근 제어, 감사 로그 기록, 암호화로 스택을 안전하게 보호하세요

OpenSearch 대시보드에서 드래그 앤 드롭 패널을 사용하여 메트릭을 시각화하세요

OpenSearch의 한도

플러그인과 지원 측면에서 Elasticsearch보다 작은 생태계

버전에 따라 문서 품질이 다릅니다

OpenSearch 가격 정책

오픈소스: Free

AWS OpenSearch Service: 사용량 기반 과금(인스턴스 사용량 기준)

OpenSearch 평가 및 리뷰

G2 : 충분한 리뷰가 없습니다

Capterra: 평가 정보 없음

🧠 재미있는 사실: 코넬 대학의 연구 논문 제목 검색 엔진 서비스와 대규모 언어 모델의 회의은 검색 서비스와 대규모 언어 모델(LLM)이 서로를 강화하는 설득력 있는 이중 테마 프레임워크를 제시합니다. 그 내용은 다음과 같습니다: Search4LLM 순위 학습(LTR) 작업을 통해 대규모, 다양하고 고품질의 문서 리포지토리를 제공자로 하여 검색 엔진은 특히작업을 통해 대규모, 다양하고 고품질의 문서 리포지토리를 제공자로 하여 대규모 언어 모델(LLM) 의 사전 훈련 및 미세 조정에 활용될 수 있습니다

이를 통해 대규모 언어 모델(LLM)은 사용자 쿼리를 더 잘 해석하고, 정확하며 문맥에 맞는 응답을 생성하며, 최신 정보를 통합하여 환각 현상과 같은 문제를 완화할 수 있습니다 2. LLM4Search LLM은 콘텐츠 요약하고 인덱싱하는 것을 더 효과적으로 수행하며, 쿼리 재작성 기능을 강화하며, 미묘한 차이의 순위 매김을 통해 결과 관련성을 개선하고, LTR 프레임워크를 위한 주석 작업을 자동화함으로써 검색 엔진 기능을 확장할 수 있습니다.

5. Bloomreach (전자상거래 제품 발견 및 개인화에 최적)

via Bloomreach

일부 검색 tools는 배경에서 작동합니다. Bloomreach는 전면에 단계합니다. 제품 발견이 매출을 주도하고 모든 검색 상호작용이 고객 여정을 형성하는 디지털 스토어프론트를 위해 설계되었습니다.

단순히 키워드를 매칭하는 tools와 달리, Bloomreach는 행동, 컨텍스트, 실시간 재고에 반응하는 AI 기반 개인화 기능을 제공하여 일반적인 검색 쿼리를 맞춤형 경험으로 전환합니다. 마케터와 머천다이저를 염두에 두고 설계된 이 tool은 직관적인 노코드 검색 기능을 통해 검색 로직 조정, 레이아웃 테스트, 캠페인 실행을 개발자 없이도 가능하게 합니다.

Algolia 대비, 이 기업 검색 소프트웨어는 맞춤형 검색 결과와 창의적 제어 측면에서 더 깊이 있게 접근하여 팀이 시각적·전략적으로 구매자의 여정을 안내할 수 있도록 합니다.

Bloomreach의 주요 기능

맞춤형 고객 세그먼트를 구축하여 목표 맞춤형 제품 결과를 제공하세요

모바일 검색 및 사용자 경험 향상을 위한 시각적 검색 통합

여러 출처에서 제품 데이터와 재고를 실시간으로 동기화하세요

예측 AI를 활용하여 평균 장바구니 값을 높여보세요

엔드투엔드 퍼널 분석으로 캠페인 효과를 추적하세요

검색 레이아웃과 상품 순서에 대한 A/B 테스트를 배포하여 쇼핑객 참여도를 최적화하세요

Bloomreach의 한도

비기술 사용자를 위한 초기 학습 곡선

기업 가격 정책은 초기 단계 비즈니스에 적합하지 않을 수 있습니다

Bloomreach 가격 정책

요구 사항에 따른 맞춤형 가격 책정

Bloomreach 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bloomreach에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Bloomreach는 매우 사용자 친화적인 플랫폼입니다. 시나리오 및 캠페인을 쉽게 생성하고, 로직을 설정하며, 템플릿을 편집하고, 각 캠페인별 자동화된 대시보드를 확인할 수 있습니다. 또한 문제가 발생할 경우 지원팀이 매우 신속하고 유용하게 도움을 줍니다.

Bloomreach는 매우 사용자 친화적인 플랫폼입니다. 시나리오 및 캠페인을 쉽게 생성하고, 로직을 설정하며, 템플릿을 편집하고, 각 캠페인별 자동화된 대시보드를 확인할 수 있습니다. 또한 문제가 발생할 경우 지원팀이 매우 신속하고 유용하게 도움을 줍니다.

시청하기: 자체 A.I. 지식 기반 구축 방법:

📚 추천 읽기: 최고의 Coveo 대안

6. Meilisearch (가볍고 빠른 인스턴트 검색에 최적)

via Meilisearch

깔끔하고 빠르며 마찰 없는 Meilisearch는 검색 엔진에 있어 미니멀리스트의 꿈과 같습니다. 가볍고 오픈소스인 이 검색 엔진은, 구성이나 복잡한 인프라와 씨름하지 않고도 즉각적이고 오타를 허용하는 결과를 제공하고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

헬프 센터와 문서 포털부터 제품 카탈로그까지, Meilisearch는 스마트 기본값과 원활하게 일하며 순위 지정, 필터, 동의어에 대한 맞춤형 설정을 제공합니다.

Algolia의 기업 중심 접근 방식과 달리, Meilisearch는 공급업체 종속성 없이 팀에게 완전한 통제권을 제공하는 빠르고 경제적인 솔루션입니다.

Meilisearch의 주요 기능

최소한의 설정으로 패싯 필터링 구현

Docker 또는 Meilisearch 클라우드에 의해 신속하게 배포하세요

직관적인 REST API를 통해 여러 인덱스를 관리하세요

다국어 검색을 위한 언어별 분석기 활용

경량 인덱스 및 검색 로직으로 50ms 미만의 응답 속도 구현

Vue, React, InstantSearch.js와 같은 프론트엔드 프레임워크와 손쉽게 통합하세요

Meilisearch의 한도점

대규모 기업 배포에 최적화되지 않음

한도 내장 분석 및 사용자 인사이트

Meilisearch 가격 정책

빌드 : 월 $30부터 — 소규모 프로젝트 및 테스트용 (50,000회 검색 및 100,000개 문서 포함)

Pro : 월 $300부터 — 확장 가능한 프로젝트 및 팀용 (25만 회 검색 및 100만 문서 포함)

맞춤형 가격: 대량 할인 및 프리미엄 지원이 포함된 기업용 솔루션

Meilisearch 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평가 정보 없음

🧠 재미있는 사실: Meilisearch의 CEO이자 공동 창립자인 토마스 파예(Thomas Payet)에 따르면 , 팀은 'Meili'라는 이름을 선택한 이유는 그들의 해석에 따르면 Meili가 북유럽 신화의 '망각의 신'이기 때문이라고 합니다. Meilisearch가 망각이 초래하는 바로 그 문제, 즉 사용자가 잃어버린 것을 빠르고 직관적으로 찾을 수 있도록 돕는 것을 해결하기 위해 설계되었기 때문에 이 이름이 적합하다고 생각했습니다.

7. Constructor.io (맞춤형 소매 검색 경험에 최적)

검색은 마치 당신을 아는 듯한 느낌을 줘야 합니다. Constructor.io는 실시간으로 사용자 행동에 맞춰 모든 상호작용을 조정함으로써 이를 가능하게 합니다. 기업 이커머스를 위해 설계된 Constructor.io는 클릭스트림 데이터를 활용해 제품 발견을 개인화합니다. 이는 쇼핑객이 단순한 검색어뿐만 아니라 실제 구매 의도에 기반해 가장 구매 가능성이 높은 상품을 볼 수 있도록 보장합니다.

자동 완성부터 동적 필터, 맞춤형 레이아웃까지, 이 플랫폼은 팀이 검색 여정의 모든 부분을 최적화할 수 있는 통제권을 제공합니다. 또한 확장성을 위해 설계된 Constructor.io는 패션, 전자제품, 온라인 마켓플레이스와 같은 고 SKU 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

Algolia가 유연한 구성을 제공하는 반면, Constructor.io는 실시간 행동 분석과 자동화를 결합하여 검색 경험을 지속적으로 발전시킵니다. 이는 출시 첫날부터 UX를 경쟁 우위로 전환하고자 하는 리테일 브랜드에 더 적합한 솔루션입니다.

Constructor.io 최고의 기능

비즈니스 규칙과 상품화 목표에 따라 순위 전략을 맞춤 설정하세요

쇼핑객의 의도에 기반한 동적 분류 및 필터 기능을 활성화하세요

Shopify, BigCommerce 및 맞춤형 전자상거래 스택과 손쉽게 통합하세요

확장 가능한 제품 카탈로그 업데이트를 위한 API 우선 아키텍처 활용

자연어 처리 기술을 활용하여 더 스마트한 쿼리 이해를 구현하세요

사용자 기록과 트렌드를 기반으로 맞춤형 자동 완성 제안을 제공하세요

Constructor.io의 한도

기능이 풍부한 설정은 완전한 맞춤화를 위해 개발자 지원이 필요할 수 있습니다

대규모 전자상거래 운영에 가장 적합합니다

Constructor.io 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Constructor.io 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 평가 정보 없음

Constructor.io에 대한 실제 사용자의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

컨스트럭터의 자동 생성 기능 덕분에 지금까지 그들의 시스템이 빠르고 정확하게 학습해 왔기에 저희 측에서 수동 업데이트가 줄어든 느낌입니다. 공급업체의 알고리즘을 신뢰할 수 있다는 점이 모든 차이를 만듭니다. 그들의 개인화 기능과 심층적인 분석은 제가 이전에 놓쳤을 수도 있는 기회를 발견하는 데 정말 도움이 됩니다.

컨스트럭터의 자동 생성 기능 덕분에 지금까지 그들의 시스템이 빠르고 정확하게 학습해 왔기에 저희 측에서 수동으로 업데이트할 필요가 줄어든 것 같습니다. 공급업체의 알고리즘을 신뢰할 수 있다는 점이 모든 차이를 만듭니다. 그들의 개인화 기능과 심층적인 분석 기능은 제가 이전에 놓쳤을 수도 있는 기회를 발견하는 데 정말 도움이 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 오늘날 우리가 알고 있는 자동 완성 기능은 2004년 Google이 Google Suggest라는 이름으로 처음 선보였습니다. 이 기능은 주니어 엔지니어였던 케빈 깁스(Kevin Gibbs)가 개발했으며, 초기에는 URL 예측을 위해 설계되었다가 이후 검색 쿼리 예측으로 적용 범위를 확장했습니다. 마리사 메이어의 지원을 받아 Google Labs를 통해 출시된 이 서비스는 2008년까지 Google 검색 경험의 핵심 요소로 자리매김하며 전 세계 사용자들의 검색 엔진 상호작용 방식을 재정의했습니다.

8. SearchSpring (상품 관리 중심 이커머스 검색에 최적)

via SearchSpring

머천다이저에게는 빠른 검색 막대 이상의 기능이 필요합니다. 창의성과 유연성, 개발자 없이도 쇼핑 경험을 모양낼 수 있는 능력이 필수적입니다. 바로 여기에 SearchSpring의 강점이 있습니다.

스토어링과 전략을 가치로 여기는 이커머스 팀을 위해 설계된 SearchSpring은 상품 담당자가 제품 노출 방식, 카테고리 동작, 프로모션 전개 방식을 완벽하게 제어할 수 있게 합니다. 동적 규칙부터 맞춤형 레이아웃까지, 일상적인 검색을 큐레이션된 경험으로 전환하는 머천다이징 중심의 도구 키트를 제공합니다.

제품 배치 조정, 카테고리 페이지 맞춤 설정, 시즌별 캠페인 론칭까지—코드를 한 줄도 작성하지 않고 가능합니다. 전환율과 브랜드 표현에 집중하는 커머스 팀을 위해, 검색을 강력한 고객 참여 엔진으로 탈바꿈시킵니다.

Algolia가 개발자 중심의 맞춤형에 집중하는 반면, SearchSpring은 상품 담당자에게 직접 권한을 부여합니다. 코딩 없이도 검색 로직과 상품 기획의 예술성을 결합한 실용적인 솔루션입니다.

SearchSpring의 주요 기능

프로모션 및 시즌별 전략을 반영한 랜딩 페이지를 디자인하세요

카테고리, 쿼리, 사용자 행동별로 성능을 분석하세요

반송률을 줄이기 위해 스마트 동의어 및 리다이렉션을 활용하세요

주요 전자상거래 플랫폼 및 ERP와 통합하세요

쇼핑객 세그먼트 기반의 동적 제품 그리드 구현

캠페인이나 키 일정에 맞춰 상품 진열 변경을 계획하세요

SearchSpring의 한도

고급 맞춤형 설정은 대규모 카탈로그 지원이 필요할 수 있습니다

주로 전자상거래 사용 사례에 중점을 둡니다

SearchSpring 가격 정책

단계별 맞춤형 가격 정책

SearchSpring 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 충분한 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 SearchSpring에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Searchspring은 고객의 쇼핑 경험을 개선하는 데 도움이 되는, 매우 관련성 높은 맞춤형 검색 결과 및 제품 추천을 제공하는 과제를 해결하고 있습니다.

Searchspring은 고객의 쇼핑 경험을 개선하는 데 도움이 되는, 매우 관련성 높은 맞춤형 검색 결과 및 제품 추천을 제공하는 과제를 해결하고 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp에서는 검색 기능을 ClickUp 자동화(Automations) 에 연결하여 작업, 댓글 또는 문서 내 업데이트가 자동으로 워크플로를 트리거하도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 누군가 "검토 준비 완료"라고 댓글을 달면 작업을 할당하거나, 문서에 "승인됨"이라는 단어가 포함되면 상태를 변경하거나, "긴급"과 같은 키워드가 나타나면 알림을 보내는 등의 작업을 자동화할 수 있습니다. ClickUp은 단순히 정보를 찾는 것을 넘어, 즉시 실행할 수 있게 하여 검색을 스마트하고 반응형 레이어로 전환합니다. 이를 통해 팀이 일관성을 유지하며 지속적으로 전진할 수 있도록 지원합니다.

9. Typesense (개발자 친화적인 실시간 검색 API에 최적)

via Typesense

Typesense는 무거운 플랫폼의 복잡성 없이 빠르고 안정적인 검색을 원하는 개발자를 위해 설계되었습니다. Algolia가 기업 레이어를 추가하는 반면, Typesense는 오타 허용, 필터, 정렬, 관련성 조정과 같은 키 기능을 단 몇 줄의 코드로 구현하며 불필요한 부분을 제거합니다.

즉시 사용 가능한 상태로 제공되며, 깔끔한 API와 초고속 성능을 자랑합니다. 문서, 대시보드, 카탈로그 또는 내부 tools에 완벽합니다. 이 오픈소스 대안은 자체 호스팅을 쉽게 만들고 Typesense Cloud를 합리적인 가격으로 제공함으로써 공급업체 간 마찰을 제거합니다.

현대적인 앱을 구축 중이며 개발자 중심의 UX와 완벽한 투명성을 원한다면, Algolia보다 더 간결하고 매끄러운 대안을 선택하세요. 핵심 기능만 빠르고 정확하게 수행합니다.

Typesense의 주요 기능

최소한의 코드로 필터, 패싯, 정렬 구현

위치 기반 애플리케이션을 위한 지오 검색 활용

간편한 자체 호스팅 또는 Typesense 클라우드로 확장하세요

JavaScript, Python, Ruby 등 다양한 클라이언트 라이브러리를 활용하세요

자동 인덱스와 실시간에 가까운 업데이트로 데이터를 즉시 동기화하세요

내장된 API 키 범위 지정 및 속도 제한 기능으로 검색 엔드포인트를 안전하게 보호하세요

Typesense의 한도점

대형 플랫폼에 비해 커뮤니티 규모가 작고 통합 기능이 적습니다

한도 내장 분석 및 대시보드 tools

타입센스 가격 정책

오픈 소스 : 사용량 한도 없이 자체 호스팅이 가능한 무료 솔루션

맞춤형 플랜: 투명한 사용량 기반 가격 정책으로 유연한 구성 가능

타입센스 평가 및 리뷰

G2 : 충분한 리뷰가 없습니다

Capterra: 평가 정보 없음

10. Lucene (처음부터 맞춤형 검색 엔진을 구축하는 데 최적)

via Lucene

루신(Lucene)은 숙련된 개발자의 손에 쥐인 생토양과 같습니다. 완전히 맞춤형 검색 엔진을 제작할 수 있는 블록을 제공하며, 이는 마지막 쿼리 매개변수에 이르기까지 애플리케이션의 정확한 요구사항에 부합합니다.

여기에는 사용자 인터페이스나 플러그 앤 플레이 방식의 간편함이 없습니다. 대신 인덱스, 쿼리, 스코어링에 대한 완료한 통제권을 얻게 됩니다. 토큰화기나 분석기를 조정하거나 자체 순위 매기기 로직을 작성하는 데 관심이 있다면, Lucene이 바로 여러분의 작업 공간입니다. 빠르고 모듈식이며 매우 유연한 이 특성은 Elasticsearch나 Solr 같은 거대 플랫폼을 구동하는 핵심 요소입니다.

Lucene은 학술 tools, 내부 시스템 또는 패키지 기능이 부족한 도메인 특화 애플리케이션을 개발하는 개발자에게 이상적입니다. Algolia가 사용 편의성을 우선시하는 반면, Lucene은 검색 인프라의 모든 계층을 최적화하고자 하는 사용자를 위한 솔루션입니다.

Lucene의 최고의 기능들

자체 순위 및 점수 산정 알고리즘 구축

불린, 구문, 와일드카드 쿼리를 활용하여 정밀한 제어 구현

Lucene을 맞춤형 앱이나 프레임워크에 통합하세요

빠르고 가벼운 검색 엔진의 이점을 누리세요

Java 기반 환경에 내장하기에 이상적입니다

맞춤형 분석기를 통해 다국어 검색 및 복잡한 언어 처리를 지원합니다

Lucene의 한계점

저수준 검색 아키텍처에 익숙하지 않은 팀에게는 가파른 학습 곡선

내장된 UI 또는 분석 레이어 없음

Lucene 가격 정책

Free 오픈소스 라이브러리

루신(Lucene) 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평가 정보 없음

💡 전문가 팁: 다국어 검색을 위해 Lucene, Elasticsearch 또는 Meilisearch 같은 tools에서 언어별 토큰화기를 활성화하면 국제적인 스토어프론트 전반에서 검색 관련성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 토큰화 도구들은 각 언어의 언어학적 규칙에 따라 텍스트를 분해합니다. 악센트, 문법, 어근 분석을 정확히 처리하여 사용자가 영어, 스페인어, 독일어 등 어떤 언어로 입력하든 검색 결과가 맥락적으로 이해되도록 합니다. 글로벌 브랜드가 현지화된 검색 경험을 제공하기 위해 반드시 필요한 솔루션입니다.

11. Qdrant (/AI 기반 벡터 검색 및 의미적 관련성 최적화)

via Qdrant

Qdrant는 단순한 키워드 검색이 아닌 의미를 이해하는 혁신적인 검색 엔진입니다. 문자 그대로의 텍스트 일치 대신 벡터 임베딩을 통한 데이터 비교를 기반으로 한 시맨틱 검색을 위해 설계되어, 머신러닝 및 자연어 처리(NLP) 분야에서 일하는 팀에게 최적의 선택입니다.

Qdrant는 문자열 일치 대신 신경망으로 생성된 고차원 임베딩을 인덱스하여 코드, 문서, 제품 이미지 등 컨텍스트적으로 유사한 결과를 검색합니다. 추천 엔진, 가상 비서, 지능형 검색 인터페이스 같은 AI 기반 tools에 이상적입니다.

OpenAI, Hugging Face, LangChain 같은 프레임워크를 기본 지원하는 이 Algolia 대안은 현대적인 머신러닝 워크플로우에 손쉽게 통합됩니다. 전통적인 키워드 관련성에 의존하는 Algolia와 달리, Qdrant는 학습된 의미 이해를 기반으로 한 검색을 위해 처음부터 설계되었습니다.

Qdrant 최고의 기능

인기 있는 머신러닝 라이브러리와 통합하여 원활한 AI 워크플로우 구현

REST 및 gRPC API를 활용하여 유연한 애플리케이션을 구축하세요

필터링 검색, 하이브리드 검색, 전체 텍스트 검색을 동시에 수행하세요

클라우드, 온프레미스 또는 오프라인 환경에 배포하세요

내장된 격리 기능을 통해 여러 테넌트에 걸쳐 확장하세요

디스크 기반 저장소와 양자화를 통해 고차원 벡터의 효율적인 인덱스를 생성하세요.

Qdrant의 한도

외부 모델의 벡터 임베딩이 필요합니다

기존 검색 플랫폼에 비해 아직 성숙 단계에 있음

Qdrant 가격 정책

오픈 소스 : 사용량 한도 없이 자체 호스팅이 가능한 무료 솔루션

관리형 클라우드 : 1GB 무료 클러스터 제공, 0달러부터 시작; 신용카드 불필요

하이브리드 클라우드 : 시간당 $0.014부터 시작

개인 클라우드: 요청 시 맞춤형 가격 책정

Qdrant 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 평가 정보 없음

12. Luigi’s Box (개인화 기능이 포함된 플러그 앤 플레이 방식의 전자상거래 검색에 최적)

via Luigi

루이지 박스는 스마트 검색과 뛰어난 디자인이 회의한 결과입니다. 직관적인 검색, 맞춤형 결과, 빠른 설정을 원하는 이커머스 팀을 위해 개발되었으며, 개발자에 대한 과도한 의존 없이도 모든 기능을 활용할 수 있습니다.

루이지 Box는 첫 번째 키 입력부터 사용자 행동을 기반으로 실시간으로 검색 결과를 정교하게 조정합니다. 자동 완성, 오타 수정, 배너, 지능형 추천 기능을 제공하여 쇼핑 경험을 향상시킵니다. 단순히 기능적일 뿐만 아니라 친근한 사용자 경험을 선사합니다.

Algolia와 비교했을 때, Luigi’s Box는 비기술 팀에게 훨씬 접근하기 쉽습니다. 사용성을 Front에 두어 성장 중인 이커머스 브랜드가 복잡성이나 기업 오버헤드 없이도 검색 및 쇼핑 여정을 개인화하기 쉽게 만듭니다.

루이지 박스의 주요 기능

자동 완성 및 오타 수정 기능을 활용하여 검색 가능성을 향상시키세요

사이트 내 검색 트렌드를 추적하고 그에 맞춰 콘텐츠를 최적화하세요.

추가 설정 없이 제품 추천 기능을 즉시 시작하세요

사용자 행동에 기반한 맞춤형 검색 결과 제공

국제 스토어를 위한 다국어 검색 쿼리 번역

성능 최적화를 위한 내장형 A/B 테스트 tools 활용

루이지 Box의 한도

복잡한 제품 계층에 대한 고급 맞춤형의 한도

대기업보다는 중크기 비즈니스에 가장 적합합니다.

루이지 Box 가격 정책

맞춤형 가격 책정

루이지 Box 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (100개 이상의 리뷰)

13. Doofinder (빠른 플러그 앤 플레이 전자상거래 사이트 검색에 최적)

via Doofinder

검색 막대 대신 고객에게 친근하고 유용한 가이드를 제공하는 모습을 상상해 보세요. 바로 Doofinder가 제공하는 경험입니다. 고객이 필요로 할 때 즉시 반응하여 제품 발견을 빠르고 재미있게, 마찰 없이 만들어 줍니다.

소규모 이커머스 팀을 위해 설계된 Doofinder는 복잡한 설정 과정 없이도 사용자 친화적이고 고성능의 검색 기능을 제공합니다. 틈새 부티크를 운영하든 글로벌 확장을 계획하든, 직관적인 UI에 통합된 오타 수정, 자동 완성, 스마트 필터 등의 기능으로 첫 키 입력부터 고객 경험을 향상시킵니다.

Algolia와 비교했을 때 Doofinder는 설치 및 관리가 더 쉬우며 비기술 팀에게 훨씬 접근성이 높습니다. 개발자 의존성이나 복잡성 없이 소규모 팀이 필요한 제어권과 성능을 제공하는 세련된 플러그 앤 플레이 검색 솔루션입니다.

Doofinder의 주요 기능

글로벌 스토어 도달을 위한 다국어 쿼리 지원

동적 필터와 스마트 패싯을 손쉽게 적용하세요

오타 수정 기능으로 빠르고 정확한 자동 완성 구현

관련 검색 결과에서 직접 프로모션 및 배너를 게재하세요

내장된 분석 기능을 통해 검색 행동 트렌드를 검토하세요

몇 번의 클릭만으로 대부분의 전자상거래 플랫폼과 통합하세요

Doofinder의 한도

고급 맞춤형 검색 파이프라인에 대한 유연성 부족

매우 대규모 기업의 제품 카탈로그에는 적합하지 않음

Doofinder 가격 정책

기본 : 월 $39 부터 시작 – 10,000회 요청 포함

Pro : 월 $59 부터 시작 – 10,000건 요청 포함

고급 : 월 $129 부터 – 50,000회 요청 포함

기업: 맞춤형 가격 – 요청량 및 기능에 따른 개인화된 가격 정책

Doofinder 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (25개 이상의 리뷰)

더 스마트한 검색을 시작할 준비가 되셨나요? ClickUp과 함께 다음 단계를 진행하세요

Algolia가 한도로 느껴지거나 기술 로드맵과 맞지 않는다면, 위 목록은 모든 사용 사례에 적합한 강력하고 유연한 대안을 제공합니다.

개발자 중심의 오픈소스 tools인 Typesense와 Meilisearch부터 Coveo와 Bloomreach 같은 기업급 platforms까지, 최적화를 위한 다양한 선택지가 마련되어 있습니다.

하지만 실제 일이 이루어지는 곳—작업 관리, 문서화, 협업—에 검색을 통합하려는 경우, Algolia의 대안인 ClickUp은 강력한 검색 경험을 제공합니다. 연결된 검색, AI 강화 인사이트, 강력한 지식 관리 기능을 통해 단순한 대체품이 아닌 팀 운영 방식의 업그레이드를 실현합니다.

지금 ClickUp에 가입하여 팀의 검색 경험을 극대화하세요.