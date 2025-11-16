팀 커뮤니케이션 및 협업을 위한 최고의 Zulip 대체 솔루션 11선

팀의 생산성은 구성원 간 효과적인 소통에 달려 있습니다.

Zulip의 주제별 스레드 대화 방식은 비동기 팀에 일하지만, 심층적인 통합 기능, 내장형 프로젝트 관리 tools 또는 강력한 비디오 회의 지원이 필요하다면 부족할 수 있습니다.

팀의 실제 일 방식에 더 잘 맞는 유연한 팀 협업 플랫폼이 많이 있습니다. 이 블로그에서는 팀이 어디서, 언제 일하든 커뮤니케이션의 흐름이 유지되고 프로젝트가 계획대로 추적되도록 돕는 최고의 Zulip 대안들을 살펴보겠습니다.

🔎 알고 계셨나요? 작업 전환 후 집중력을 회복하는 데 약 23분이 소요될 수 있습니다. 주제, 작업, 대화를 한곳에 모아주는 플랫폼을 선택하면 불필요한 방해를 줄여 팀이 흐름을 유지할 수 있습니다. 뒤처지지 않고 계속해서 업무에 몰입할 수 있도록 말이죠.

한눈에 보는 최고의 Zulip 대안들

tool 가장 적합한 대상 키 기능 가격 ClickUp 올인원 협업 솔루션; ClickUp 채팅에서 바로 AI 기반 작업, 문서, 화이트보드 생성 올인원 협업; ClickUp 채팅에서 바로 AI 기반 작업, 문서, 화이트보드 생성 Free Plan 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 Slack 통합 기능 채널, 스레드, 2,400개 이상의 통합 기능 무료; 유료 플랜은 월 $7부터 시작 Microsoft Teams Microsoft 365 사용자 오피스 통합, 통화, 채널 무료; 유료 플랜은 월 $4부터 시작 Mattermost 보안을 중시하는 조직 자체 호스팅, 규정 준수 무료; 유료 플랜은 월 $10부터 시작 Rocket. 채팅 자체 호스팅 배포 오픈소스, 맞춤형 설정 가능 무료; 유료 플랜은 월 $8부터 시작 Discord 커뮤니티 구축 음성 채널, 서버 Free; 기업 맞춤형 설정 가능 Twist 비동기식 커뮤니케이션 스레드 중심, 집중력 강화 무료; 유료 플랜은 월 $8부터 시작 Pumble 예산이 제한된 소규모 팀 무제한 기록, 채널 무료; 유료 플랜은 월 $3부터 시작 Zoom 비디오 중심 커뮤니케이션 HD 비디오, 팀 채팅 무료; 유료 플랜은 월 $17부터 시작 플록 간소화된 워크플로우 내장형 생산성 tools 무료; 유료 플랜은 월 $3부터 시작 Google Workspace Google 생태계 사용자 Gmail, Drive, 회의 통합 유료 플랜은 월 $3부터 시작합니다

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀의 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

Zulip이란 무엇인가요?

Zulip은 대화를 스트림과 특정 주제로 체계화하는 오픈소스 팀 커뮤니케이션 소프트웨어입니다. 채팅을 시간순으로 구성하는 기존 메시징 앱과 달리, Zulip은 실시간 커뮤니케이션의 즉각성과 이메일 스레딩의 체계성을 결합한 독특한 스레딩 시스템을 사용합니다.

이 플랫폼은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

주제 기반 스레딩으로 체계적인 토론 진행

강력한 검색 기능

리치 텍스트 형식을 위한 markdown 지원

파일 공유 기능

다양한 tools 및 서비스와의 연동

모바일 앱을 포함한 크로스 플랫폼 지원

Zulip은 강력한 프라이버시 기능을 갖춘 오픈소스 대안을 선호하는 개발팀 및 조직 사이에서 특히 인기가 높습니다.

👀 알고 계셨나요? 핀란드 의사가 최초의 팀 채팅을 만들었습니다. 1988년, 야르코 오이카리넨(Jarkko Oikarinen)은 핀란드의 한 병원에서 일하며 의사들 간의 소통을 개선하기 위해 인터넷 릴레이 채팅(IRC)을 개발했습니다.

Zulip의 한도

Zulip의 스트림과 토픽 모델은 팀 커뮤니케이션에 독특한 접근 방식을 제공합니다. 그러나 이 독특한 시스템에는 팀의 생산성과 협업 효율성에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주목할 만한 단점이 있습니다.

가파른 학습 곡선 : 스트림과 토픽 개념이 기존 채팅 레이아웃에 익숙한 사용자에게 혼란을 줄 수 있습니다

한도 비디오 회의 : 강력한 기본 옵션 없음; 타사 통합에 의존

기본적인 작업 관리 : 작업 생성은 지원하지만 완전한 프로젝트 관리 기능은 부족합니다

모바일 경험 : 모바일 앱은 데스크톱 버전보다 완성도가 떨어질 수 있습니다

소규모 커뮤니티 : 주요 경쟁사 대비 통합 기능이 적고 지원 생태계가 작음

사용자 인터페이스 : 최신 협업 플랫폼과 비교 시 UI가 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

알림 관리: 알림 설정이 다른 tool보다 직관적이지 않을 수 있습니다

팀 규모가 커지고 커뮤니케이션 요구사항이 복잡해질수록 이러한 한도는 더욱 두드러지게 나타나며, 조직으로 하여금 대체 플랫폼을 모색하도록 이끕니다.

🧠 재미있는 사실: "Zoom 피로(Zoom fatigue)" 라는 용어는 코로나19 팬데믹 기간 동안 일, 교육, 사회적 교류에 비디오 회의에 점점 더 의존하게 되면서 널리 알려졌습니다. 스탠퍼드 대학의 제레미 베일런슨 교수가 만든 이 용어는 가상 회의로 인한 피로를 의미합니다. 지속적인 눈맞춤, 자신의 얼굴을 응시하는 행위, 제한된 신체 움직임, 인지 과부하, 자연스러운 휴식 부족, 그리고 항상 '온' 상태를 유지해야 한다는 압박감이 이를 부추깁니다.

사용하기 좋은 최고의 Zulip 대안들

Zulip을 대체할 최고의 tools 목록을 소개합니다. 이 tools는 다양한 팀 간의 협업과 커뮤니케이션을 개선할 수 있는 다른 시스템을 발견하는 데 도움이 될 것입니다.

ClickUp (프로젝트 관리를 갖춘 최고의 올인원 협업 tool)

지금 ClickUp 채팅을 사용해 보세요 ClickUp 채팅으로 효율적인 협업을 빠르게 시작하세요

단절된 커뮤니케이션 tools은 대화에서 멈춥니다. 반면 ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 완전한 맥락 인식 AI가 구동하여 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

원격 근무 팀, 개발자, 비즈니스 및 전문가에게 특히 유용합니다. 워크플로우와 긴밀히 연동된 효율적인 실시간 커뮤니케이션이 필요한 분들에게 최적의 솔루션입니다.

현대 채팅 앱의 문제점은 업무 공간과 분리되어 있다는 점입니다. 동료와 작업 진행 상황을 확인하고 업데이트를 받은 후, 수동으로 작업을 수정해야 합니다. 아니면 일하기 위한 맥락을 파악하기 위해 채팅 스레드를 줄줄이 훑어봐야 하죠. 이 모든 불편함이 ClickUp 채팅으로 완료됨.

ClickUp의 내장 메시징 앱으로, 채팅 내용을 즉시 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다. 또한 적절한 담당자에게 할당하고 마감일을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 대화 중 발생하는 실행 항목을 쉽게 포착하여 누락되는 일이 없도록 합니다. 또한 AI를 활용하여 스레드 요약, 메시지 할당 또는 관련 작업 찾기를 직접 채팅에서 수행할 수 있습니다.

ClickUp은 팀 채팅과 작업 관리를 통합하므로, 모든 논의가 자연스럽게 명확한 소유권과 마감일이 지정된 할당 일로 전환됩니다.

ClickUp 채팅에서 바로 여러 작업을 할당하세요

하지만 그게 전부가 아닙니다. ClickUp AI를 활용하면 채팅 창에서 바로 ClickUp Docs와 ClickUp 화이트보드를 생성할 수 있습니다. 작업 흐름을 끊지 않고도 말이죠.

ClickUp의 SyncUps 기능은 회의를 워크플로우에 통합하여 팀 커뮤니케이션을 한층 강화합니다.

기존 화상 회의 tools은 일과 분리되어 존재하지만, SyncUps는 실시간 비디오 회의와 협업용 아젠다, 노트, 녹화, 자동 작업 생성 기능을 결합하여 프로젝트 컨텍스트에 직접 통합합니다.

ClickUp 싱크업으로 동료들과 몇 초 만에 대면 협업하세요

SyncUps를 사용하면 체계적인 회의 템플릿을 생성하고, 회의 시작 전에 공동으로 아젠다 항목을 추가하며, 키 논의를 기록해 나중에 참고할 수 있으며, 논의 사항을 즉시 할당 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

Zulip과 같은 독립형 메시징 앱과 달리, ClickUp Chat에서는 완전히 통합된 업무 생태계에서 문서, 이미지, 파일을 직접 공유할 수 있어 필요한 자료가 항상 손끝에 있습니다. 이를 통해 중요한 내용을 쉽게 검색하고 접근할 수 있습니다. 이 검색 기능은 채팅과 작업(Tasks) 전반에 걸쳐 통합되어 있으며 채팅 기록에만 한도가 없습니다.

그룹 채팅에서 누군가 질문을 하면 ClickUp 에이전트에게 답변을 맡기세요. 팀원들은 작업 공간 관련 질문에 대한 답변을 빠르게 얻고, 콘텐츠 아이디어를 생성하거나, 반복적인 작업을 처리할 수 있습니다. ClickUp AI가 채팅에 깊이 통합되어 있어 대화를 생산적으로 유지하고 고부가가치 일에 집중할 수 있게 합니다.

ClickUp 채팅의 자동 답변 에이전트를 활용하여 인사이트를 더 빠르게 도출하세요

ClickUp Brain은 AI 기능을 대화 속에 직접 도입하여 다양한 팀 간의 커뮤니케이션을 향상시킵니다. 채팅 환경 내에서 답변 초안 작성, 긴 논의 요약하다, 창의적인 해결책 생성 등을 지원합니다.

전용 데스크톱 AI 도우미인 ClickUp Brain MAX는 모든 일 앱과 웹에서 채팅, 검색, 자동화를 통합합니다. 다중 모델 AI 채팅, 상황별 답변, 음성-텍스트 변환 기능을 통해 Brain MAX는 일 생성, 검색, 자동화를 가속화하여 분산된 AI 도구로 인한 혼란을 해소합니다.

통합 채팅, 프로젝트 관리, 다이렉트 메시징, 파일 공유, 내장형 화상 회의 기능을 갖춘 ClickUp은 워크플로우를 간소화하고 앱 피로를 줄이며 팀의 대화가 항상 실행으로 이어지도록 보장합니다.

ClickUp 최고의 기능

채팅 메시지에서 바로 작업을 생성하고 작업이나 문서에 연결하여 원활한 워크플로우 통합을 실현하세요

ClickUp 채팅 에이전트로 사람의 개입 없이 즉각적인 답변을 받아보세요

프로젝트 및 작업 기반 채널, 그룹 채팅, 개인 다이렉트 메시징을 하나의 플랫폼에서 체계적으로 관리하세요

스마트 알림과 워크플로우 자동화를 활용하여 집중력을 유지하고 알림 과부하를 방지하세요

스레드 방식의 대화와 강력한 검색 기능을 활용하여 논의 내용을 쉽게 추적하고 과거 정보를 신속하게 찾아보세요.

ClickUp의 한도

포괄적인 기능 세트 때문에 학습 곡선을 겪을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

ClickUp은 여러 팀, 플랫폼, 프로젝트 관리의 혼란을 줄여주었습니다. 채팅, 문서, 작업, 업데이트를 위해 앱을 전환할 필요가 없어졌습니다. 특히 저희처럼 빠르게 변화하는 사무실 환경에서 비즈니스 효율성과 일관성, 생산성을 높여주었습니다.*

💡 프로 팁: “@멘션” 같은 ClickUp 기능을 활용해 특정 사용자의 직접적인 주의를 끌 수 있지만, 알림 과부하와 불필요한 방해를 방지하기 위해 과도한 사용은 피하세요. 올바른 채팅 에티켓을 실천하면 존중과 효율이 공존하는 소통 환경이 조성되어 팀 협업과 생산성이 향상됩니다.

2. Slack (통합 및 생태계 측면에서 최고)

via Slack

Slack은 프로젝트, 주제 또는 부서별로 대화를 채널로 구성하여 팀 커뮤니케이션에 여전히 인기 있는 선택지입니다.

광범위한 통합 생태계를 통해 2,000개 이상의 타사 앱과 연결되어 대화 내에서 직접 워크플로우를 간소화합니다. 주제 중심 스레드를 사용하는 Zulip과 달리 Slack은 채널과 스레드를 활용하여 혼란을 줄입니다.

Slack의 워크플로우 빌더는 코딩 없이 맞춤형 자동화를 가능하게 하며, AI 기반 검색 및 요약하는 tools는 팀이 정보를 찾고 놓친 논의를 따라잡는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 메시지와 파일을 아우르는 강력한 검색 기능, 빠른 음성/비디오 회의 기능을 위한 빠른 회의, 협업 문서 작성을 위한 캔버스 문서를 제공합니다.

Slack의 최고의 기능들

대화를 공개 및 개인 채널로 정리하세요

화면 공유와 함께 즉각적인 음성 토론 시작하기

키워드와 중요도에 따라 맞춤형 알림을 설정하세요

Slack Connect로 업무 환경의 협업 효율 성을 높이세요

Slack의 한도

수많은 채널과 알림으로 인해 압도될 수 있습니다

프로젝트 중심 tools 대비 한도 작업 관리 기능 및 AI 기능

Slack 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $7

비즈니스+ : 사용자당 월 $15

Enterprise+: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (34,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (23,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

여러 그룹을 생성할 수 있는 기능 덕분에 커뮤니케이션을 효과적으로 정리할 수 있어 좋습니다. 또한 빠른 회의 기능이 특히 유용한데, 비공식적인 특성 덕분에 텍스트 메시지보다 더 효율적으로 문제를 해결할 수 있는 신속한 일대일 상호작용이 가능합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 64%가 가끔 또는 자주 예정된 근무 시간 외에서 일하며, 24%는 거의 매일 추가 근무를 기록합니다! 이는 유연성이 아니라 끝없는 업무입니다. 😵‍💫 비즈니스 기획 플랫폼 Pigment는 분산된 커뮤니케이션 문제를 해결하기 위해 ClickUp으로 전환했습니다. ClickUp 채팅, ClickUp 작업, ClickUp 자동화 기능을 활용하여 커뮤니케이션 오버헤드를 40% 줄이고 팀 커뮤니케이션 효율성을 20% 향상시켜 개발 주기를 가속화했습니다.

3. Microsoft Teams (Microsoft 365 사용자에게 최적)

via Microsoft Teams

캐주얼한 채팅부터 문서 협업까지, Microsoft Teams는 Office 애플리케이션을 대화 속에 깊이 통합하여 커뮤니케이션과 생산성 사이의 경계를 없앱니다. Teams를 사용하면 분기별 예측과 같은 주제를 논의하면서 실제 Excel 파일을 동시에 보기, Microsoft 365 생태계 내에서 일하는 한 더 빠르고 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이러한 조직을 위해 채팅, 파일, 회의를 하나의 공간으로 통합합니다. Teams는 또한 Microsoft 생산성 제품군과의 깊은 연동을 통해 포괄적인 협업 hub를 제공합니다.

Microsoft Teams 최고의 기능

소통 채널 내에 필수 앱과 tools를 통합하세요

고급 보안 제어 기능으로 민감한 대화를 보호하세요

Together 모드로 더욱 몰입도 높은 회의를 진행하세요

전용 브레이크아웃 룸으로 소규모 그룹 토론을 원활하게 진행하세요

포괄적인 라이브 이벤트 tools로 대규모 방송을 호스팅하세요

Microsoft Teams의 한도

구형 하드웨어에서는 리소스 소모가 크고 느릴 수 있습니다

전용 채팅 tools와 비교했을 때 더 복잡한 사용자 인터페이스

Microsoft Teams 가격 정책

Free

Microsoft Teams Essentials : 사용자당 월 $4, 연간 결제

Microsoft 365 Business Basic : 사용자당 월 $6, 연간 결제

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드 : 사용자당 월 $12.50, 연간 결제

Microsoft 365 비즈니스 프리미엄: 사용자당 월 22달러, 연간 결제

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (12,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (8,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Teams에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

팀즈가 모든 것을 한 곳에 모아두는 점이 정말 마음에 듭니다 — 채팅, 회의, 파일, 심지어 작업 목록까지요. 팀과 협업할 때 다른 앱 사이를 계속 전환할 필요가 없어서 매우 유용합니다. Outlook 및 기타 Microsoft tools와 연결되는 점도 마음에 들어요. 덕분에 회의 일정 잡거나 문서 공유가 정말 쉽습니다. 모든 것을 체계적으로 정리해주고 프로젝트 진행 상황을 추적하는 데 도움을 줍니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 176개 이모티콘 세트는 1999년 일본 디자이너 쿠리타 시게타카가 NTT 도코모의 모바일 인터넷 플랫폼을 위해 제작했습니다. 오늘날 직장 채팅에서 자주 사용되는 이 이모티콘들은 감정의 미묘한 차이를 더해 디지털 커뮤니케이션을 향상시키기 위한 목적이었습니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Microsoft Teams 대안 및 경쟁사

4. Mattermost (보안 의식이 높은 조직에 최적)

via Mattermost

“보안을 저해하지 않으면서 현대적인 협업을 어떻게 가능하게 할 수 있을까?” 이 질문은 보안에 민감한 조직들이 매일 직면하는 과제입니다. Mattermost는 자체 호스팅 기능과 기업급 보안 기능을 통해 데이터 주권이 완료됨을 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 팀이 기대하는 협업 경험을 희생하지 않으면서 말이죠.

Mattermost는 기업급 보안 및 규정 준수 기능을 갖춘 오픈소스 팀 커뮤니케이션 플랫폼을 제공합니다. Zulip의 프라이버시 보호 커밋과 유사하게, Mattermost는 클라우드 기반 채팅 플랫폼에 대한 안전하고 자체 호스팅 가능한 대안을 제공하는 데 중점을 둡니다.

Mattermost의 최고의 기능들

markdown으로 메시지를 형식 지정하여 풍부한 커뮤니케이션 구현

모든 과거 메시지를 포괄적으로 검색하세요

맞춤형 슬래시 명령어로 워크플로우 자동화

Active Directory 및 LDAP과 직접 연결하세요

오픈소스 플러그인으로 기능을 맞춤형으로 설정하세요

포괄적인 감사 로그 기록으로 규정 준수 상태를 추적하세요

Mattermost의 한도

자체 호스팅에는 기술 전문성과 인프라가 필요합니다

사용자 인터페이스가 일부 상용 대안들만큼 세련되지는 않습니다

Mattermost 가격 정책

Free

프로페셔널 : 사용자당 월 $10

기업: 맞춤형 가격

매터모스트 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (160개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mattermost에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Mattermost는 오픈소스이며 배포와 데이터 보안에 대한 완전한 통제권을 제공한다는 점이 마음에 듭니다. 엄격한 규정 준수 요구사항이 있는 기업에 적합합니다. 인터페이스는 깔끔하고 스레드 대화를 지원하며 Jira, GitLab 같은 DevOps tools와도 원활하게 연동됩니다. 실시간 메시징과 파일 공유가 매끄러워 원격 팀에 이상적입니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 단 10%만이 AI 애플리케이션으로 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI tools를 선호합니다. 어시스턴트와 에이전트의 낮은 채택률은 이러한 tools들이 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우와 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 사용 사례의 범위를 지원하는 대화형 AI 어시스턴트 역할을 합니다 . 반면 ClickUp Chat 채널 내 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 특정 작업을 처리할 수 있습니다!

5. Rocket. 채팅 (자체 호스팅 배포에 최적)

자체 호스팅은 조직이 커뮤니케이션 데이터를 완전히 통제할 수 있게 하며, Rocket.Chat은 모든 것을 자체 인프라 내에서 유지함으로써 이를 가능하게 합니다. 이 설정은 엄격한 보안 요구 사항이 있는 팀이나 고도로 맞춤화 가능한 플랫폼이 필요한 팀에게 유용합니다.

클라우드 전용 tools들이 미리 정의된 기능에 얽매이게 하는 것과 달리, Rocket. Chat은 팀에 맞는 협업 환경을 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다. Zulip과 마찬가지로, 조직이 커뮤니케이션 스택을 통제할 수 있도록 하면서도 팀 채팅 기능의 전체 범위를 지원합니다.

Rocket. 채팅 주요 기능

종단 간 암호화로 민감한 대화를 안전하게 보호하세요

제어된 게스트 액세스를 통해 외부 파트너와 협업하세요

통합 라이브 채팅으로 고객과 직접 소통하세요

대화 내에서 파일을 원활하게 공유하고 미리보기

사용자 정의 가능한 사용자 역할로 권한 관리

포괄적인 API를 통해 외부 시스템과 통합하세요

Rocket. 채팅의 한도

자체 호스팅 및 유지 관리를 위한 기술적 리소스가 필요합니다.

상업용 대안들에 비해 사용자의 인터페이스가 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

Rocket. 채팅 가격 정책

스타터 : 무료

Pro : 사용자당 월 $8

기업: 맞춤형 가격

Rocket. 채팅 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (330개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rocket. 채팅에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말:

추가 모듈을 설치할 필요 없이 원하는 방식으로 웹 앱에 실시간 채팅 위젯을 간편하게 추가할 수 있는 맞춤형 설정 기능이 제공됩니다. 웹 앱에서 자바스크립트 스크립트만 실행하면 됩니다. 기능은 매우 우수하지만 올바르게 사용하는 방법을 찾는 건 다소 어려울 수 있습니다 🙂

6. Discord (커뮤니티 구축에 최적)

via Discord

Discord는 다양한 커뮤니케이션 플랫폼으로, 사용자 정의 가능한 서버 내에서 텍스트 및 음성 채널을 모두 지원합니다. 원래 게이머를 위해 개발되었지만, 고품질 화면 공유, Go Live 스트리밍, 대규모 오디오 이벤트용 단계 채널 등의 기능을 통해 이제 다양한 커뮤니티에 서비스를 제공하고 있습니다.

Discord는 풍부한 텍스트 형식, 맞춤형 이모지, 세분화된 접근 제어를 위한 역할 기반 권한, 그리고 관리부터 음악 재생까지 다양한 기능을 추가하는 봇을 제공합니다.

줄립의 구조화된 스레딩과 달리, Discord는 서버, 채널, 스레드로 대화를 구성하며 강력한 음성 채팅 기능을 제공합니다.

Discord 최고의 기능

풍부한 상태 표시기를 통한 신호 가용성

채널 내 스레딩으로 대화를 체계화하세요

서버 폴더로 여러 작업 공간을 체계적으로 관리하세요

확장 봇 기능으로 작업을 자동화하세요

전용 단계 채널로 대규모 그룹에 발표하세요

Discord의 한도

무료 요금제의 파일 공유 크기 한도

비공식적인 외관은 전문적인 환경에 적합하지 않을 수 있습니다

Discord 가격 정책

Free

Nitro Basic : 맞춤형 가격

Nitro: 맞춤형 가격 정책

Discord 평가 및 리뷰

G2 : 평가 정보 없음

Capterra: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Discord에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

설정과 사용이 간편하며 동료들과의 소통이 용이합니다. 학교와 비즈니스 모두에 탁월한 인터페이스를 제공합니다. *

7. Twist (비동기 커뮤니케이션에 최적)

via Twist

끊임없이 울리는 알림, 즉각적인 응답 압박, 그리고 따라잡을 수 없다는 느낌? Twist는 업데이트를 일괄 처리하여 집중적인 작업을 장려하는 알림 시스템으로 이러한 문제를 해결합니다. 또한 수신함 기능은 끝없는 채팅 기록을 스크롤하지 않고도 중요한 스레드를 따라잡을 수 있도록 도와줍니다.

Twist는 비동기식 커뮤니케이션을 주창하며, 혼란스러운 실시간 스트림 대신 스레드로 토론을 구성합니다. Zulip과 유사하게 Twist도 대화를 채널과 스레드로 정리하지만, 집중적이고 신중한 토론에 더욱 중점을 둡니다. 각 스레드는 명확한 주제와 시간순 메시지를 유지하여 오랜 시간이 지난 후에도 대화를 쉽게 따라갈 수 있습니다.

이 플랫폼은 다양한 팀이나 프로젝트별 채널, 다이렉트 메시징, 모든 대화를 아우르는 포괄적인 검색 기능을 제공합니다.

Twist의 최고의 기능들

강력한 대화 간 검색 기능으로 모든 정보를 찾아보세요

GitHub, Zapier, Todoist와 같은 인기 tools과의 연동은 물론, 파일 공유 및 markdown 형식 지원도 가능합니다.

이메일과 유사한 에디터로 세심한 메시지를 작성하세요

Twist의 한도 사항

기본 제공 비디오 회의 기능 없음

올인원 플랫폼보다 기능이 풍부하지 않음

Twist 가격 정책

Free

무제한: 사용자당 월 $8

Twist 평가 및 리뷰

G2 : 3.9/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Twist에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

팀원 모두가 만족했습니다. 이제 특정 채널에 메시지가 올 때마다 방해받지 않고, 원하는 시간에 이메일과 트위스트 알림을 확인하며 생산적인 일에 집중할 수 있게 되었기 때문입니다.*

8. Pumble (예산이 제한된 소규모 팀에 최적)

via Pumble

예산에 민감한 팀들은 기업용 가격 정책 없이도 무제한 메시지 기록과 핵심 커뮤니케이션 기능을 제공하는 Pumble을 선호합니다.

핵심 기능을 타협하지 않고도 소규모 팀은 필요에 따라 확장 가능한 완벽한 커뮤니케이션 솔루션을 도입할 수 있습니다. 이 Slack 대안은 무료 플랜에서도 무제한 메시지 기록을 제공하는 비용 효율적인 팀 커뮤니케이션 플랫폼을 제공합니다.

줄립의 특화된 스레드 방식과 달리, 펄블은 프리미엄 가격 없이 핵심 커뮤니케이션 기능에 집중한 직관적인 Slack 스타일의 경험을 제공합니다.

Pumble의 주요 기능

게스트 액세스를 통해 외부 파트너와 협업하세요

iOS 및 Android 앱에서 커뮤니케이션에 접근하세요

리치 텍스트 기능으로 메시지 형식 지정

포괄적인 검색으로 과거 대화를 찾아보세요

사용자 지정 알림으로 방해 요소 제어

화면 공유 기능이 포함된 영상 통화로 연결하세요

Pumble의 한도

프리미엄 대안에 비해 한도 있는 고급 기능

타사 tools와의 통합 기능이 적음

Pumble 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $2.99

비즈니스: 사용자당 월 $4.99

기업: 사용자당 월 $7.99

Pumble 평가 및 리뷰

G2 : 충분한 리뷰가 없습니다

Capterra: 4.7/5 (180개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pumble에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

기본적으로 Slack과 비슷하지만 더 우수합니다. 유료 옵션도 합리적인 가격이라 정말 훌륭하죠. *

📖 함께 읽어보세요: 채팅 및 팀 커뮤니케이션을 위한 Pumble 대안

9. Zoom (비디오 중심 커뮤니케이션에 최적)

via Zoom

텍스트 메시지에는 한계가 있습니다—어조, 감정, 미묘한 뉘앙스가 종종 전달 과정에서 사라집니다. 그래서 채팅을 통한 대화는 곧바로 오고 가는 설명이 오가는 긴 스레드로 번지기 쉽습니다. 이는 모든 사람의 업무 속도를 늦춥니다.

Zoom은 이를 이해합니다. 대면 상호작용을 최우선으로 하여 팀이 앱 전환이나 회의 링크 찾기 없이도 채팅에서 비디오로 원활하게 전환할 수 있게 합니다. Zulip이 구조화된 텍스트에 집중하는 반면, Zoom은 비디오를 핵심으로, 채팅을 보조 수단으로 삼아 보다 실시간적이고 인간적인 접근 방식을 취합니다.

Zoom 최고의 기능

고급 화면 공유 기능으로 아이디어를 명확하게 제시하세요

분임 토론실을 통해 소규모 토론 그룹 생성

가상 배경으로 맞춤형 비디오 경험 구현

녹음 및 트랜스크립션으로 중요한 회의 내용을 기록하세요

달력 연동으로 효율적인 일정 관리

대화형 화이트보드로 시각적으로 협업하세요

Zoom의 한도

채팅 기능은 전용 플랫폼만큼 강력하지 않습니다

대화 조직이 복잡해질 수 있습니다

Zoom 가격 정책

Free

프로 : 사용자당 월 $16.99

비즈니스: 사용자당 월 $21.99

Zoom 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (56,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (14,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

대규모 회의에서도 매우 안정적인 플랫폼으로, AI 도우미, 소그룹 회의실, 지속형 화이트보드 같은 기능이 협업을 더욱 체계적이고 효율적으로 만들어줍니다.*

10. Flock (간소화된 워크플로우에 최적)

via Flock

모든 채팅 대화는 결국 같은 문제로 끝납니다: "누가 무엇을 언제까지 할 것인가?"

플록(Flock)은 대화 공간에 생산성 tools를 직접 통합함으로써 근본적인 협업 문제를 해결합니다. 팀 채팅이 자연스럽게 투표, 작업, 알림으로 확장되면 워크플로우가 끊김 없이 유지되며 책임감도 자동으로 부여됩니다.

플록(Flock)은 다이렉트 메시징과 통합 생산성 tools를 결합해 원활한 워크플로우를 창출합니다. 줄립(Zulip)이 구조화된 스레드링에 중점을 두는 것과 달리, 플록은 실용적인 효율성을 강조합니다. 대화 주변에 실행 중심 기능을 배치해 팀이 맥락 전환 없이 논의에서 실행으로 자연스럽게 넘어갈 수 있도록 지원합니다.

Flock의 주요 기능

비디오 회의로 직접 연결하여 대면하세요

목표별 커뮤니케이션을 위한 맞춤형 목록 생성

공유 달력 연동으로 일정 조정하기

고급 검색 기능으로 정보를 빠르게 찾으세요

맞춤형 슬래시 명령어로 워크플로우를 자동화하세요

강력한 통합 기능을 통해 외부 tools와 연결하세요

플록(Flock)의 한도 사항

일부 경쟁사 대비 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스가 부족함

모바일 환경은 데스크탑 기능과 동등하지 않습니다

플록 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 3달러

기업: 맞춤형 가격

플록(Flock) 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Flock에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

관리자의 도움 없이도 거의 모든 부분을 쉽게 설치하고 운영할 수 있습니다. 인터페이스 덕분에 콘텐츠 제출 등 다양한 작업의 수정 및 관리도 간편합니다.

11. Google 작업 공간 (Google 생태계 사용자에게 최적)

via Google 작업 공간

Google은 채팅을 일을 이루어지는 바로 그곳—Gmail, Drive, Docs, Meet 내부—에 배치함으로써 팀워크를 자연스럽게 만듭니다. 이는 앱 전환을 줄이고 무작위적인 사일로가 아닌 맥락 속에서 더 많은 대화가 이루어지도록 합니다. 이는 일반적인 방해 요소를 줄이고 모든 구성원이 집중할 수 있게 합니다.

Google Chat은 이 설정의 일부입니다. Google Workspace에 내장되어 있으므로 팀이 이미 Google tools를 사용 중이라면 적합합니다. Zulip의 구조화된 스레드와 달리 Google Chat은 매끄럽고 직관적이어서 팀이 워크플로우를 방해받지 않고 대화할 수 있습니다.

Google 작업 공간 최고의 기능

채팅에서 한 번의 클릭으로 Google Meet 영상 통화 시작하기

대화창을 떠나지 않고 드라이브 파일을 공유하고 협업하세요

커뮤니케이션 스페이스 내에서 작업 할당 및 추적

Google의 강력한 검색 기능으로 모든 메시지나 파일을 찾아보세요

스마트 캔버스와 통합된 Google Docs를 통해 실시간 협업하세요

동기화된 앱으로 모든 기기에서 원활하게 커뮤니케이션하세요

Google 작업 공간의 한도

전용 팀 채팅 플랫폼보다 기능이 풍부하지 않음

스레드 및 구성 옵션은 전문 tools보다 한도입니다

Google Workspace 가격 정책

비즈니스 스타터 : 사용자당 월 $3

비즈니스 스탠다드 : 사용자당 월 12달러

Business Plus : 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

Google Workspace 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (42,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google 작업 공간에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

Gmail, Drive, Docs, Sheets, Meet 등 다양한 tool과의 원활한 연동은 정말 눈에 띕니다. 문서 작성, 파일 공유, 회의 일정 잡기 등 어떤 작업을 하든 우리 팀이 실시간으로 협업할 수 있게 해줍니다.*

ClickUp으로 완벽한 커뮤니케이션 파트너를 찾으세요

각 플랫폼마다 장점이 있지만, ClickUp은 커뮤니케이션과 협업을 위한 다재다능한 옵션으로 두각을 나타냅니다. 특히 원격 팀, 개발자, 올인원 작업 공간을 찾는 비즈니스에게 Zulip의 강력한 대안입니다.

단일 목적 커뮤니케이션 tools와 달리, ClickUp은 대화가 한 플랫폼에서 이루어지는 동안 일이 다른 플랫폼에서 완료될 때 발생하는 단절을 해소합니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 체험하고 진정한 통합 팀 커뮤니케이션과 프로젝트 관리의 힘을 경험해 보세요!