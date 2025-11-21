2025년 음성 텍스트 변환을 위한 최고의 Speak AI 대안 11선

Speak AI의 한도에 지치셨나요? 대화 도중 녹취록이 끊기거나, 간단한 작업 항목을 할당하기 위해 앱을 토글하는 데만 갇혀 계신가요?

시간 절약으로 시작했지만, 맥락 누락, 복잡한 워크플로우, 부족한 기능으로 오히려 일 부담만 늘어난 경험이 있으신가요? 일상적인 일 워크플로우에 자연스럽게 녹아드는 솔루션을 찾고 계셨다면, 바로 여기에서 해결책을 찾으실 수 있습니다.

기본적인 음성 인식 기능을 넘어선 11가지 Speak AI 대안을 엄선했습니다. 정확성, 비용, 통합성을 모두 고려한 솔루션들입니다.

지금 시작해 보세요! 💪

Speak AI 대안을 선택해야 하는 이유

Speak AI는 기본 기능을 제공하지만, 회의를 실행 가능한 워크플로우로 전환하는 데는 부족합니다.

Speak AI 대안을 고려해볼 만한 이유는 다음과 같습니다. 💁

한도 전사 기능: 대화 내용으로부터 자동화된 작업 또는 실행 항목 생성이 불가능합니다.

심층 통합 불가: 해당 tool은 프로젝트 관리 또는 팀 협업 앱과 직접 연결되지 않습니다.

한도 검색 기능: 여러 회의나 통화 간에 녹취록을 검색할 수 없습니다.

자동 음성 클립 전사 기능 없음: 음성 메시지는 전사되지 않으며 관련 작업/코멘트와 연결되지 않습니다.

분산된 워크플로 설정: 이 AI 언어 도구는 노트, 작업, 커뮤니케이션을 위해 여러 개의 별도 tools가 필요합니다.

스마트 요약 기능 없음: 실시간 AI 생성 회의 하이라이트 또는 키 포인트 추출 기능이 제공되지 않습니다.

Speak AI 대안 서비스 한눈에 보기

모든 Speak AI 대안을 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 경우 주요 기능 가격 ClickUp 전사 및 프로젝트 관리 워크플로우 팀 크기: 개인, 소규모 팀, 기업 운영을 포함한 모든 크기의 팀 AI 노트테이커로 자동 회의 요약, 컨텍스트 인사이트를 위한 ClickUp Brain, 협업 편집을 위한 통합 문서, ClickUp Tasks와의 원활한 작업 통합 Free Plan 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 Descript 내장된 트랜스크립션 기능이 있는 비디오 및 팟캐스트 콘텐츠 팀 크기: 콘텐츠 제작자 및 팟캐스터 음성 복제, 화면 녹화, 멀티트랙 편집, 채움말 제거, 팟캐스트 및 비디오 게시 tools를 위한 오버더브 Free Plan 제공; 월 $24부터 시작 (취미 사용자용) Otter. ai 실시간 회의 기록, 자동화 요약, 달력 연결된 노트 기능 팀 규모: 중소기업 실시간 트랜스크립션, AI 노트 필기 , Otter AI Chat을 통한 쿼리 트랜스크립트, Zoom, Teams, Google Meet과의 통합 기능 Free Plan 제공; 사용자당 월 $17부터 시작 (Pro) Rev 법률, 학술 및 전문 문서 분야의 인간 검증된 트랜스크립트 팀 크기: 기업 및 법률 회사 인간 및 /AI 음성 인식, 자동 타임스탬프 및 화자 라벨, 기업용 편집 가능한 트랜스크립트 Free 요금제 없음; 월 $15부터 시작 (기본) Duolingo 음성 기반 게임화 학습을 통한 새로운 언어 습득 팀 크기: 개인 언어 학습자 역할극 같은 대화형 AI 기반 tools로 새로운 언어 학습, 연습 hub를 통한 오류 검토, 쉬운 개념 이해 연간 $67.89부터 시작 (비즈니스 플랜) Sonix 번역 및 화자 라벨 기능이 포함된 빠르고 다국어 지원 트랜스크립션 팀 규모: 중견 기업 40개 이상의 언어로 오디오 전사 및 번역, AI tools을 활용한 텍스트 분석, 높은 정확도의 자막 및 상세한 대본 생성 맞춤형 가격 책정 Google 클라우드 Speech-to-Text 통합형 확장 가능한 트랜스크립션 팀 크기: 기업 및 개발자 다국어 지원 실시간 음성 인식 및 사용자 상호작용, 화자 구분 기술, 정확도를 위한 단어 단위 타임스탬프, API 통합 기능 분당 $0.024부터 시작 속삭임 연구용 오픈소스 맞춤형 음성 인식 AI 모델 팀 크기: 연구자 및 개발자 다국어 자동 음성 인식(ASR)을 위한 오픈소스 모델, 프라이버시 보호를 위한 오프라인 파일 처리, 다양한 억양 및 배경 소음 효과적 처리 Free Plan 이용 가능 Verbit ADA 준수 트랜스크립션 및 자막 서비스는 교육, 법률, 기업 설정에서 제공됩니다. 팀 크기: 기업 및 교육 기관 인간의 편집이 가미된 AI 트랜스크립션, 분야별 정확도, 교육 및 법률 분야를 위한 실시간 자막 제공 Free Plan 제공; 월 $29부터 시작 (셀프 서비스) Amazon Polly 음성 앱, IVR 시스템, 학습 tools을 위한 텍스트를 생생한 음성으로 변환팀 크기: 개발자 및 기업 생생한 출력 텍스트 변환, SSML을 통한 톤 및 피치 맞춤형 설정, 실시간 오디오 스트리밍 기능 제공 Free Plan 제공; 월 $4부터 시작 (표준 음성) Assembly AI 주제 감지 및 감정 분석 기능을 갖춘 앱 구축 팀 크기: 개발자 및 기업 화자 감지, 감정 분석, 민감 정보 삭제 기능을 갖춘 음성 텍스트 변환 Free Plan 제공; 맞춤형 가격 책정

사용하기 좋은 최고의 Speak AI 대안들

Speak AI보다 더 나은 제어 기능과 협업 환경을 제공하는 최고의 AI 언어 학습 앱을 소개합니다. 🎯

ClickUp (음성 텍스트 변환 및 프로젝트 관리 워크플로우에 최적)

지금 바로 사용해 보세요 ClickUp AI로 음성 메모, 비디오 클립, 회의 노트 등을 텍스트로 변환하세요.

오늘날의 일 방식은 문제가 있습니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦추고 있습니다.

ClickUp은 AI 노트 작성, 빠른 음성 텍스트 변환, 상황별 자동화, 동적 문서화를 단일 작업 공간 내에서 통합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 이러한 문제를 해결합니다.

ClickUp Brain으로 인사이트를 더 빠르게 찾으세요

모든 노트, 토론, 스레드는 ClickUp 작업 공간에서 AI를 통해 검색 가능합니다.

ClickUp Brain을 사용하면 회의 데이터를 작업 공간의 다른 부분과 자연스럽게 연결할 수 있습니다.

지난달 클라이언트 인터뷰 요약이나 콘텐츠 파이프라인의 진행 상황을 물어보세요. 실제 문서, 작업, 메모를 기반으로 가치 있는 인사이트를 추출해 줍니다. 플랫폼을 전환하거나 폴더를 뒤질 필요가 없습니다.

대량의 음성 데이터를 관리하는 팀을 위해 ClickUp Brain은 우선순위 설정, 체계적 정리 및 후속 조치를 지원합니다.

작업 공간을 스캔하여 기한이 지난 일이나 누락된 의존성 등 주의가 필요한 영역을 강조 표시합니다. 요청만 하면 자연어 처리 기능이 이해합니다.

게다가 ClickUp 작업 공간 내에서 녹음한 음성 파일이나 비디오 클립은 ClickUp Brain이 즉시 텍스트로 변환하여 검색 가능하게 만들어 줍니다!

ClickUp AI 노트테이커로 다시는 작업 항목을 놓치지 마세요

첫 번째는 ClickUp AI 노트테이커입니다. 이 도구는 Zoom, Google Meet 또는 Teams 통화에 자동으로 참여하여 실시간으로 회의를 녹음하고 텍스트로 변환합니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다. 키 실행 항목을 식별하여 ClickUp 작업으로 변환하고, 마감일과 관련 맥락을 함께 지정하여 적절한 담당자에게 할당합니다.

제품 플랜 회의 중이라고 가정해 보세요. 급하게 타이핑하거나 나중에 명확히 확인하기 위해 후속 조치를 취하는 대신, AI를 활용해 회의 노트를 작성할 수 있습니다. AI는 대화를 캡처하고, 다음 단계(예: '화요일까지 랜딩 페이지 문구 업데이트')를 강조 표시하며, 이를 직접 작업 목록에 연결합니다.

클라이언트 통화 내용을 놓쳤나요? AI 노트테이커가 검색 가능한 녹취록, TL;DR 스타일 요약, 실시간 통화 하이라이트를 제공하며, 모든 내용은 참조용으로 개인 ClickUp 문서에 저장됩니다. 회의 노트를 수동으로 업데이트하거나 음성 내용을 작업 목록으로 변환하는 데 시간을 할애할 필요조차 없습니다.

ClickUp의 AI 노트 작성기로 모든 단어를 포착하세요 ClickUp AI 노트테이커로 모든 통화 내용을 추적 가능한 작업으로 전환하세요

ClickUp Docs로 문서 작업을 협업하세요

이 모든 기능은 ClickUp Docs와 연동되어, 녹취록을 일 문서로 전환할 수 있습니다.

팀과 함께 콘텐츠 개요, 제품 사양서 또는 회의 노트를 작성하고 실시간 공동 편집을 진행하세요. 문서 내에서 바로 하이라이트 부분을 작업으로 전환할 수 있습니다. 모든 것이 연결되어 유지됩니다: 녹취록, 타임라인, 할 일 목록까지. 따라서 프로젝트는 논의된 내용과 합의된 사항을 기반으로 진행됩니다.

ClickUp 문서로 지저분한 노트를 살아있는 문서로 변환하세요

ClickUp 최고의 기능

행동 항목을 즉시 작업으로 전환: ClickUp 작업을 사용하여 회의 노트에서 작업을 자동으로 생성, 할당 및 추적하세요. ClickUp 작업을 사용하여 회의 노트에서 작업을 자동으로 생성, 할당 및 추적하세요.

검색 가능한 대본 활용: ClickUp 연결 검색을 통해 과거 회의록이나 노트에서 인용문, 맥락 또는 키 용어를 찾아보세요.

음성 클립 녹음 및 전사: ClickUp Clips를 사용하여 음성 코멘트나 화면 녹화 내용을 전사된 검색 가능한 콘텐츠로 변환하세요. ClickUp Clips를 사용하여 음성 코멘트나 화면 녹화 내용을 전사된 검색 가능한 콘텐츠로 변환하세요.

팀 채널 자동 게시: 회의 주요 내용과 작업을 회의 주요 내용과 작업을 ClickUp 채팅에 자동으로 전송하여 문서 및 관련 프로젝트와 연결된 상태로 유지하세요.

ClickUp의 한도

광범위한 맞춤형 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp Brain은 정말 시간을 절약해 줍니다. 내장된 AI가 이제 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하며, 심지어 작업 내 직접 음성 클립을 텍스트로 변환해 주어 팀들이 작업 전환을 줄이고 애드온 tool을 덜 찾게 해줍니다. […] 모든 것이 하나의 작업 공간에 있습니다. 애자일 스프린트 운영, 문서 발행, OKR 관리까지 앱 전환 없이 진행됩니다. Slack, Drive, GitHub 등 네이티브 통합 기능은 즉시 설정 가능. 세분화된 권한 설정 + 강력한 자동화. 계약직에게 댓글만 허용하거나 상태 변경 시 다단계 워크플로우를 자동 트리거하는 것도 간편합니다. *

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면 응답자의 약 40%가 주당 4~8회 이상의 회의에 참석하며, 각 회의는 최대 1시간까지 소요됩니다. 이는 조직 전체가 회의에 할애하는 시간이 엄청난 규모임을 의미합니다. 그 시간을 되찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 AI 노트테이커는 즉각적인 회의 요약으로 생산성을 최대 30%까지 높여줍니다. 동시에 ClickUp Brain은 자동화된 작업 생성 및 간소화된 워크플로우를 지원하여, 수시간의 회의를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다.

2. Descript (비디오 및 팟캐스트 콘텐츠에 최적화된 내장형 트랜스크립션 기능)

Descript 제공

Descript는 제작자, 팀, 교육자 모두의 제작 과정을 간소화하는 전문가급 오디오 및 비디오 에디터입니다. /AI 기반 트랜스크립션 기능으로 녹음 내용을 편집 가능한 텍스트로 변환하여, 문서 편집처럼 손쉽게 콘텐츠를 잘라내고 다듬으며 완성도를 높일 수 있습니다.

AI를 활용한 음성 클립 재생성부터 배경 소음 제거, 시각적 콘텐츠 생성까지, AI 음성 녹음기는 엔드투엔드 콘텐츠 생성을 최우선으로 합니다. 이는 단순히 대화 데이터를 분석하는 것을 넘어 미디어 중심 콘텐츠 전략을 구축하는 전문가에게 이상적인 선택입니다.

Descript의 최고의 기능

Descript의 AI 음성 복제 및 합성 음성 생성 tools를 활용하여 오디오 오류를 수정하고, 인트로를 제작하거나 콘텐츠에 더빙하세요.

명확성을 위한 편집 과 재녹음 제거 기능을 활용해 한 번의 클릭으로 음성을 정리하고 내러티브를 다듬으세요.

내장된 Speaker Detective 기능으로 몇 초 만에 음성을 식별하고 라벨링하여 수동 태그 시간을 절약하세요.

AI를 활용해 소셜 미디어 클립에 최적의 순간을 식별하고 추출하여 참여도를 높여보세요

Descript의 한도점

다중 화자 또는 장편 비디오 콘텐츠 편집 시 지연 발생

AI가 문구를 잘못 해석할 수 있어 수동 검토가 필요할 수 있습니다.

Descript 가격 정책

Free

취미 사용자: 월 $24/사용자

제작자: 사용자당 월 $35

비즈니스: 사용자당 월 $65

기업: 맞춤형 가격

Descript 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.8/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Descript에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 Speak AI 대안에 대한 G2 리뷰 를 확인해 보세요:

텍스트 편집/삭제/붙여넣기가 가능하고 원본 비디오/오디오도 편집할 수 있다는 점이 게임 체인저입니다. 제가 하는 일(온라인 강좌용 동영상 강의 제작)에는 필수적인 기능인데, 이와 같은 앱은 아직 찾지 못했습니다… 트랜스크립션 품질이 저하되었습니다. 예전에는 더 정확하고 우수했습니다. 또한 스크립트를 오디오에 동기화하는 작업이 너무 까다롭습니다. 트랜스크립션을 오디오에 정확히 동기화하는 기능은 매우 중요하며, 제가 Descript를 사용하는 이유 중 하나입니다. 하지만 앱이 텍스트를 배치해야 할 위치를 정확히 감지하지 못하는 경우가 너무 자주 발생해 정말 답답합니다. 특히 여러 테이크가 있을 때(스튜디오에서 생방송으로 녹화할 때는 항상 그렇습니다) 더욱 그렇습니다. *

🧠 재미있는 사실: 1990년대 초, Dragon Systems는 'Dragon Dictate'를 출시한 데 이어 'Dragon NaturallySpeaking'의 팔로워를 선보였습니다. 이 제품은 분당 100단어의 연속 음성을 인식할 수 있었으며, 이러한 발전은 오늘날 우리가 사용하는 AI 음성 인식 tools로 이어지는 중요한 계기가 되었습니다.

3. Otter.ai (실시간 회의 녹취 및 자동화 요약에 최적)

Otter.ai는 연속된 회의에 시달리는 전문가들을 위한 완벽한 AI 회의 에이전트입니다.

Otter의 차별점은 능동적으로 참여하는 AI입니다. 회의 에이전트는 Zoom, Teams, Google Meet 세션에 자동으로 참여할 수 있습니다.

이 AI 도구는 95% 이상의 정확도로 실시간 트랜스크립션을 생성하며, 생성된 노트를 Google Docs, Salesforce, Notion, Asana 등의 tools로 즉시 전송합니다. 또한 AI 트랜스크립트 요약기는 영어, 프랑스어, 스페인어를 포함한 다국어 트랜스크립션을 지원하여 다양한 사용자 기반을 충족시킵니다.

Otter.ai의 최고의 기능

콘텐츠 생성 위한 미디어 에이전트 , CRM 후속 조치를 위한 영업 팀 에이전트 , 강의 노트 자동화를 위한 교육 에이전트 와 같은 맞춤형 어시스턴트를 활용하세요.

AI 채팅 에 과거 회의에 관한 질문을 하면 맥락에 맞는 답변, 요약, 심지어 이메일 초안까지 제공받으세요.

녹음된 오디오의 선명도와 전사 정확도를 높이기 위해 Studio Sound 를 적용하세요.

요약, 에이전트 행동, 통합에 대한 선호도를 설정하여 워크플로우에 맞게 tool을 맞춤화하세요.

Otter.ai의 한계점

비표준 억양 및 불분명한 오디오의 경우 전사 정확도가 달라질 수 있습니다.

프리미엄 버전에서도 특정 이름, 용어 또는 문장이 잘못 해석될 수 있어 사용자들이 Otter.ai 대안을 찾는 경우가 있습니다.

Otter.ai 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $16.99

비즈니스: 사용자당 월 $30

기업: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 이 Speak AI 대안에 대한 G2 리뷰입니다:

Otter의 즐겨찾기 장점은 통화 중 연결된 상대방에게 완전히 집중할 수 있다는 점입니다. 계속해서 노트를 작성할 필요가 없기 때문이죠. 대화가 더 자연스러운 흐름으로 진행되고, 더 많은 질문을 던지며 훨씬 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. Otter가 자동으로 노트를 작성하고 오디오 트랜스크립트를 기록해 주니까요… 현재로서는 노트 내 '행동 항목' 섹션이 개선될 여지가 있다고 생각합니다. 가끔 누락되는 경우가 있어서, 전체 실행 항목을 파악하려면 대화 내용을 다시 확인해야 합니다. *

📣 ClickUp의 강점: Brain MAX는 음성 중심 생산성을 워크플로우의 핵심으로 삼는 AI 기반 데스크탑 동반자입니다. 고급 음성 인식 기능을 통해 아이디어, 작업, 알림 또는 메시지를 말로 전달하기만 하면 Brain MAX가 즉시 텍스트로 변환하고 정리해 줍니다. 간단한 메모 작성, 이메일 초안 작성, 할 일 목록 업데이트 등 어떤 작업이든 Brain MAX를 사용하면 손이 필요 없이 손쉽게 체계적으로 관리하며 생산성을 유지할 수 있습니다. 이 매끄러운 음성 중심 경험은 작업 속도를 높이고 수동 노력을 줄이며 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

4. Rev (법률, 학술, 전문 문서 분야에서 인간 검증된 트랜스크립트에 최적)

Rev 제공

Rev는 법률, 의료, 미디어 등 정확성이 필수적인 산업을 대상으로 하는 노련한 음성-텍스트 변환 소프트웨어입니다. 법정에서 증거로 인정 가능하며 HIPAA 규정을 준수하는 대본을 제공합니다.

다중 화자 음성 분별력이나 법률 수준의 정밀도에서 종종 어려움을 겪는 Speak AI와 달리, Rev는 연구원, 법률 팀, 언론인, 컨설턴트에게 정확도 수준을 선택할 수 있는 권한을 부여합니다. 강력한 모바일 앱, 산업 등급 보안, 다중 파일 비교 기능을 갖춘 이 대안은 대화 전반에 걸친 심층 분석을 지원합니다.

최고의 기능 비교

법정 수준의 정확도를 위해 96% 이상의 정확도를 자랑하는 AI 트랜스크립트와 인간 전사 서비스 중 선택하세요.

긴 증언, 발견 전화 또는 인터뷰를 연결된 타임스탬프와 함께 키 요점으로 변환하세요.

다중 파일 인사이트 를 활용하여 증인신문 검토 시 여러 녹음 파일 간 불일치를 파악하세요

AI 어시스턴트를 활용하여 수 시간에 걸친 증언에서 키 증거, 인용문 또는 순간을 정확히 찾아내세요.

Rev 한도

일부 사용자는 파일이 일시적으로 사라져 재업로드가 필요하다고 보고합니다.

대규모 워크플로우를 위한 일괄 처리 또는 자동화 기능 부족

Rev 가격 정책

기본: 사용자당 월 $14.99

프로: 사용자당 월 $34.99

기업: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (420개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Rev에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

글을 쓰기 위해 건물 투어를 하며 오디오를 녹음할 때 이 앱을 사용하는 걸 좋아해요… 점점 나아지고 있지만 계속 발전하길 바라는 합리적인 가격의 AI 음성인식 서비스를 선호합니다. 흥미롭게도 화면에 실시간으로 표시되는 실시간 음성인식 결과가 나중에 주문할 수 있는 AI 음성인식 결과보다 종종 더 정확하더군요. 그 버전을 선택할 수 있으면 좋겠지만 Rev에서는 저장하지 않는 것 같습니다. *

🧠 재미있는 사실: AI 음성 인식 기술은 1952년 '오드리(Audrey) '라는 시스템이 숫자만 인식하던 시절부터 크게 발전했습니다. 1960년대에 들어서 IBM의 '슈박스(Shoebox)'는 16개의 단어를 이해할 수 있었는데, 당시로서는 대단한 성과였습니다.

5. 듀오링고 (음성 기반 게임화 학습으로 새로운 언어 습득에 최적)

듀오링고를 통해

Duolingo는 언어 교육으로 유명하지만, 다국어 프로젝트를 일하고 있는 콘텐츠 제작자에게도 유용합니다. 글로벌 관객을 위한 콘텐츠를 제작하거나 여러 언어를 동시에 다루는 경우, Duolingo의 음성 인식, 문법 설명, 발음 피드백, 방대한 언어 데이터베이스가 콘텐츠 전달력을 세밀하게 다듬는 데 도움이 될 수 있습니다.

완료한 트랜스크립션 tool은 아니지만, 명확성 향상, 스크립트 현지화, 자연스러운 표현 확인에 탁월합니다. 특히 정확도와 언어적 뉘앙스가 중요한 일이라면, 주 트랜스크립션 설정의 보조 tool로 활용하세요.

Duolingo 최고의 기능

'릴리' 같은 AI 문자 with 비디오 통화 for 연결하여 실제 대화를 시뮬레이션하세요

일일 연속 기록, 알림, 순위표를 활용하여 동기 부여를 유지하고 장기적인 발음 개선을 장려하세요.

관리자 분석 기능을 갖춘 체계적인 언어 프로그램을 통해 직원 커뮤니케이션 향상을 위해 Duolingo for Business 사용을 권장하세요.

/AI 기반 음성 인식 기술을 활용하여 발음을 교정하고 말하기 유창성을 즉시 향상시키세요.

듀오링고의 한도

일부 사용자는 인터페이스가 너무 날카롭거나 눈에 자극적이라고 느낍니다.

게임 같은 접근 방식은 심층적이거나 몰입형 언어 학습보다 참여도를 우선시할 수 있습니다.

Duolingo 가격 정책

Free

비즈니스 플랜: 연간 사용자당 $67.89

듀오링고 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 듀오링고에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰를 확인해 보세요:

앱에 광고가 많았음에도 제 경험은 매우 좋았습니다. 다른 언어 학습에 투자할 가치가 있다고 생각해서 앱의 슈퍼 버전을 구독했죠… 제 생각엔 포르투갈어만 아는 사용자도 더 많은 언어를 배울 수 있도록 앱이 개선되면 좋겠습니다. 아직은 불가능하니 브라질 사람들은 먼저 영어를 익힌 뒤 앱에서 다른 언어를 배워야 하니까요.*

💡 프로 팁: ClickUp의 작업 목록 템플릿을 활용해 AI 노트테이커 요약본에서 후속 조치를 자동 할당하세요. 이렇게 하면 손가락 하나 까딱하지 않고도 모든 키 내용을 작업으로 전환할 수 있습니다.

6. Sonix (다국어 음성 텍스트 변환 및 화자 라벨에 최적)

Sonix 제공

Sonix는 53개 이상의 언어로 오디오 및 비디오 콘텐츠가 매우 정확한 텍스트로 변환되는 AI 트랜스크립션 tool입니다. 주요 순간을 강조 표시하고, 주석을 남기며, SRT, DOCX, PDF 등 다양한 형식으로 내보낼 수도 있습니다.

기본적인 대본만 생성하는 tools와 달리, Sonix는 공유나 임베딩이 가능한 대본이 포함된 미디어 플레이어도 함께 생성하여 콘텐츠 검토나 발표를 더욱 쉽게 만들어줍니다. 직관적인 브라우저 내 에디터부터 원활한 자막 생성까지, 손쉬운 필사, 번역, 분석, 노트 공유를 위한 포괄적인 워크플로우를 제공합니다.

Sonix 최고의 기능

요약 생성, 주제 및 감정 분석, 고급 AI 분석 기능을 통한 자동 챕터 라벨링을 수행하세요.

업로드, 편집, 댓글 권한에 대한 완료한 통제권으로 다중 사용자 접근을 관리하세요.

SEO 최적화 게시를 지원하는 네이티브 미디어 플레이어로 클립 또는 전체 트랜스크립트를 공유하세요.

Zoom, Dropbox, Adobe Premiere 등과 통합하여 기존 워크플로우에 완벽하게 적용하세요.

Sonix의 한도

해당 tool은 실시간 음성-텍스트 변환을 지원하지 않습니다.

감정 분석 및 주제 분류와 같은 특정 고급 사후 전사 기능이 부족합니다.

Sonix 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Sonix 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sonix에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 Speak AI 대안에 대한 Capterra 리뷰 중 하나에 따르면:

다국어 처리 및 번역이 가능한 몇 안 되는 서비스 중 하나입니다. 사용자 친화적인 UI와 Adobe, Atlas.ti 같은 소프트웨어로 내보내기 기능이 마음에 들었습니다. 가장 좋은 점은 전사본을 쉽게 편집할 수 있다는 것입니다… 마음에 들지 않았던 점은 기본적인 정성적 분석 기능이 추가 비용이 든다는 것입니다. 기본 라이선스였다는 점을 이해하지만, 이 기능이 포함되었으면 좋겠습니다.

🧠 재미있는 사실: 키보드와 클라우드 스토리지 등장하기 훨씬 전, 고대 서기관들은 최고의 기록 보관자였습니다! 이집트에서는 파라오가 역사, 세금, 의식을 복잡한 상형문자로 기록하도록 신뢰한 VIP들이었죠. 고대 이스라엘에서는 서기관들이 법률 전문가이자 종교 학자로서 히브리어 성경 보존을 도왔습니다.

7. Google 클라우드 Speech-to-Text (통합형 확장 가능한 텍스트 인식에 최적)

Google Cloud Speech-to-Text는 수백만 시간의 오디오와 수십억 개의 다국어 문장으로 훈련된 기반 모델인 Chirp를 활용하는 음성 인식 API입니다. 이는 억양, 분야별 전문 용어, 배경 소음에 대한 향상된 성능이라는 것을 의미합니다.

이 tool은 동기식, 비동기식, 스트리밍의 세 가지 유연한 모드로 작동하여 실시간 애플리케이션, 배치 처리 및 그 사이의 모든 것에 적합합니다. 민감한 데이터를 다루는 연구자나 엄격한 규정 준수 요구사항을 가진 기업은 기업급 로깅 및 지역별 음성 텍스트 변환 제어 기능을 제공하는 V2 API를 유용하게 활용할 수 있습니다.

Google 클라우드 Speech-to-텍스트의 주요 기능

도메인별 어휘 또는 브랜드별 용어를 우선순위로 처리하도록 모델을 훈련시켜 향상된 출력 결과 얻기

전화 통화, 비디오, 명령어 등 작업에 최적화된 모델 중에서 선택하거나, Speech-to-Text UI로 직접 구축하세요.

주요 및 소수 방언에 대한 원어민 수준의 지원으로 글로벌 청중을 위한 오디오 콘텐츠를 텍스트로 변환하세요.

Google 클라우드 Speech-to-텍스트의 한도

특정 요구사항에 맞게 모델을 조정하고 구성하는 것은 어려울 수 있습니다

배경 소음이나 불분명한 녹음 시 정확도가 크게 떨어집니다

Google 클라우드 Speech-to-텍스트 가격 정책

음성-텍스트 V1 API: $0.024/분

음성-텍스트 텍스트 V2 API: $0.016/분

Google 클라우드 Speech-to-Text 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Google Cloud Speech-to-Text에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

비즈니스에 첫 팀원을 추가하는 건 아주 쉬웠어요… 하지만 상세한 관리자 설정은 탐색하기가 다소 어려울 수 있습니다. 다만 아주 소규모 팀을 운영한다면 그런 설정까지 다 다룰 필요는 없을 거예요. 그리고 대기업이라면 관리자 사용자 설정 같은 업무를 담당할 직원이나 부서를 둘 만한 자원이 있을 테니까요.*

8. Whisper (오픈소스, 맞춤형 트랜스크립션 모델에 최적)

Whisper 제공

OpenAI가 개발한 Whisper는 68만 시간에 달하는 방대한 다국어, 다중 작업 오디오 데이터로 훈련되어 스튜디오 품질 녹음뿐만 아니라 실제 조건에서도 안정적으로 일합니다.

이 tool은 강력한 인코더-디코더 트랜스포머 모델을 기반으로 작동하며, 언어 식별, 타임스탬프 추가, 다국어 오디오 지원은 물론 음성을 영어로 번역하는 기능까지 하나의 원활한 프로세스로 제공합니다. 또한 완전히 오픈소스이기 때문에 개발자, 연구원, 제품 팀은 라이선스 문제 없이 자유롭게 수정하고 확장할 수 있습니다.

Whisper의 최고의 기능

구문에 대한 타임스탬프를 자동으로 생성하여 미디어 편집 및 콘텐츠 동기화를 간소화하세요.

맞춤형 음성 앱 또는 학술 연구 tools를 구축하기 위해 Whisper의 모델 아키텍처와 추론 코드에 접근하고 수정하세요.

향상된 데이터 프라이버시를 위해 로컬 머신이나 개인 서버에 Whisper를 오프라인으로 배포하세요.

Whisper의 한도

특히 소음이 많거나 복잡한 오디오 환경에서 부정확한 단어나 구문(환각 현상)을 생성할 수 있습니다.

해당 tool은 오디오를 30초 단위로 처리하므로, 긴 입력의 경우 불완전하거나 조각난 전사 결과를 초래합니다.

Whisper 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Whisper 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Whisper에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 후기를 소개합니다:

위스퍼(Whisper)는 매끄러운 사용자 인터페이스로 손쉬운 커뮤니케이션을 보장합니다. 구현은 간단하지만, 초기 안내가 조금 더 제공된다면 온보딩 경험이 향상될 수 있습니다… 전반적으로 효과적이지만, 신규 사용자를 위한 온보딩 안내 개선이 필요할 수 있습니다. 또한 고객 지원 응답 시간이 가끔 지연되는 경우가 노트되었습니다.

👋🏾 AI를 활용한 회의 노트 작성법을 알아보세요. 이 튜토리얼을 시청하세요:

9. Verbit (ADA 준수 음성 텍스트 변환 및 자막 서비스에 최적)

Verbit 제공

버빗은 독특한 하이브리드 방식을 사용합니다: 먼저 AI가 신속하게 트랜스크립트를 생성한 후, 전문 인간 에디터 네트워크가 이를 다듬습니다. 이 계층적 모델을 통해 버빗은 복잡하거나 기술적, 또는 잡음이 많은 녹음에서도 높은 정확도 기준을 회의합니다.

버빗(Verbit)의 차별점은 기업 요구사항에 집중한다는 점입니다. 엄격한 법적, 학술적, 접근성 기준이 필요한 교육, 법률, 미디어 산업에 맞춤화되어 있습니다. 이 플랫폼은 실시간 자막, 키워드 추출, 자동 노트 요약, 사용자 정의 가능한 형식 기능도 제공합니다.

Verbit의 주요 기능

실시간 이벤트와 녹화 콘텐츠 모두에 접근성이 보장되고 ADA(미국 장애인법)를 준수하는 자막을 제공합니다.

PDF, Word, CSV, JSON, SRT 등의 형식으로 트랜스크립트를 내보내며, SMPTE 타임코드 및 화자 식별 기능 등을 활용하세요.

검색 가능한 대본, 재생 클립, 화면 내 닫힘 자막 기능을 갖춘 스마트 플레이어 로 대본을 삽입하세요.

Captivate™ 및 Gen. V™ 같은 tools를 활용하여 spoken 콘텐츠가 실행 가능한 정보로 전환되도록 하세요.

Verbit의 한도

대본 형식이 가독성에 최적화되지 않았으며 자연스러운 분할이 부족합니다.

스케줄링 실수를 되돌리기는 어렵습니다. 오류 수정과 마찬가지로 담당자에게 연락해야 하기 때문입니다.

Verbit 가격 정책

Free (최대 30분)

셀프 서비스: 사용자당 월 29달러

풀서비스: 맞춤형 가격 책정

버빗(Verbit) 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Verbit에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 Speak AI 대안에 대한 G2 리뷰 하나를 소개합니다:

Verbit의 장점으로는 사용자 친화적인 인터페이스, 정확한 자동 음성 인식(ASR), 고객 중심 접근 방식이 있습니다. 저는 매일 사용하며, 저희 시스템에 통합되어 있습니다… Verbit은 P2P 서비스를 제공하지 않으므로 사용하려면 계약을 체결해야 합니다.*

🔍 알고 계셨나요? 1970년대, 카네기 멜론 대학교는 미국 국방부의 지원을 받아 '하피 ( Harpy) '라는 음성 인식 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 1,000개 단어 어휘를 활용해 완전한 문장을 이해할 수 있었으며, 이는 AI 전사 기술의 주요 발전이었습니다.

비디오에 음성 해설을 추가하는 방법을 고민 중이라면, 이 tool이 해결책입니다. Amazon Polly는 대화형 음성 경험을 구축하기 위해 설계된 Amazon Web Services의 고급 텍스트 음성 변환(TTS) 엔진입니다. 일반 텍스트, 문서, 심지어 다국어 스크립트까지 현실적인 음성으로 변환하며, 신경망 기반의 자연스러운 음성을 제공합니다.

Polly의 강점은 복잡한 문맥 해석 능력에 있으며, 동음이의어, 다국어 문장, 단위 및 날짜를 인간 수준의 정확도로 처리합니다. 24개 언어에 걸쳐 47가지 음성을 지원하여 탁월한 언어적 커버리지를 제공합니다. 특히 이러닝 모듈, 접근성 tools 또는 글로벌 음성 앱 제작 팀에게 매우 유용합니다.

Amazon Polly의 최고의 기능들

음성 합성 마크업 언어 태그 를 삽입하여 강조, 음높이, 말하기 속도 및 발음을 미세 조정하세요.

오디오를 MP3, Ogg 또는 PCM 파일로 내보내세요. 팟캐스팅부터 IVR 시스템까지 모든 것에 적합합니다.

Lambda나 S3 같은 다른 AWS 서비스에 Polly를 연결하여 고급 자동화 및 배포 워크플로우를 구축하세요.

Amazon Polly의 한도

사용자들은 음성 톤, 발음의 심층 맞춤형이나 고유 음성 프로필 생성 기능이 한도라고 보고합니다.

개선에도 불구하고 일부 사용자들은 폴리의 음성이 감정적 깊이나 자연스러운 억양 표현이 부족하다고 느끼기도 합니다.

Amazon Polly 가격 정책

Free

표준 음성: 100만 문자당 월 $4

Neural Voices: 100만 문자당 월 $16

생성형 음성: 100만 문자당 월 30달러

장문 양식: 100만 문자당 월 100달러

Amazon Polly 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Amazon Polly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌한 내용입니다:

아마존 폴리가 컴퓨터가 사람처럼 말하게 하는 방식이 정말 마음에 듭니다. 너무 자연스럽게 들리고 다양한 목소리를 선택할 수 있죠. 비디오에 음성 해설을 넣거나 앱에 음성 기능을 추가할 때 아주 좋습니다. 사용법도 정말 쉬워요!…하지만 아마존 폴리가 사용량에 따른 요금을 부과한다는 점이 마음에 들지 않습니다. 즉, 음성으로 읽어주는 문자 번호에 따라 비용을 지불해야 한다는 뜻이죠. 많이 사용할수록 비용이 많이 들 수 있습니다.*

11. Assembly AI (주제 감지 및 감정 분석 기능으로 앱 구축에 최적)

Assembly AI 제공

AssemblyAI는 개발자와 기술 팀을 위해 설계되었습니다: 맞춤형 워크플로우에 원활하게 통합되는 신뢰할 수 있는 음성 인식이 필요한 분들을 위한 솔루션입니다. 단순히 오디오를 텍스트로 변환하는 것을 넘어, 팀이 발언 내용과 발언자를 더 깊이 분석할 수 있도록 지원합니다.

이 tool은 API를 통해 99개 이상의 언어를 지원하며, 화자 구분, 산업별 용어 인식, 자동 언어 감지 기능을 제공합니다. 음성 데이터 처리 방식을 더 세밀하게 제어하고자 하는 제품 팀, 연구원, 엔지니어에게 편리합니다.

Assembly AI의 주요 기능

500ms 미만의 지연 시간과 고급 발화 종료 감지 기능으로 실시간 대화를 캡처하고 전사하세요.

1,250만 시간 이상의 다국어 데이터로 훈련된 유니버설 모델 을 활용하여 93.3% 이상의 정확도와 업계 최저 수준의 단어 오류 평가(WER)를 달성하세요.

번호, 날짜 및 대소문자를 자동으로 변환하여 후처리 없이 깔끔하고 가독성 높은 텍스트를 생성합니다.

각 발화자를 정확히 구분하여 명확한 트랜스크립트를 생성하고, 대화 분석의 깊이를 더하세요.

Assembly AI의 한도

플레이그라운드가 제공되더라도 API 인터페이스는 비개발자에게는 부담스러울 수 있습니다

API 결과는 무료 인터페이스 버전과 달리 적절한 형식이 적용되지 않을 수 있습니다.

Assembly AI 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

Assembly AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Assembly AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 이 Speak AI 대안에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 팟캐스트 에피소드 대본을 얻기 위해 AssemblyAI를 사용하는데 정확도가 꽤 좋습니다. 각 단어에 연결된 타임스탬프 덕분에 팟캐스트 오디오와 쉽게 연결하고 필요한 부분으로 바로 이동할 수 있습니다. 고객 지원도 훌륭합니다… 가끔 팟캐스터가 사용하는 프로모션 코드의 철자를 말할 때 약간 까다로울 때가 있습니다. 예를 들어 프로모션 코드가 SUMMER라면 S-U-M-M-E-R로 인식될 수 있는데, 이건 일하기 쉽지 않습니다. 하지만 극히 드문 경우죠.

🔍 알고 계셨나요? AI가 역사를 생생하게 되살리고 있습니다! 역사적 서신 수집가인 에런 뉴커머는 자신의 열정을 바탕으로 19세기 필체를 전사하는 AI 스타트업을 설립했습니다. 머신러닝 덕분에 이제 우리는 한때 해독이 거의 불가능했던 수세기 전 문서를 읽을 수 있게 되었습니다.

워크플로우를 듣고 ClickUp을 선택하세요

이 Speak AI 대안들은 각각 테이블에 가치 있는 기능을 제공합니다. 녹취, 실시간 협업, 고급 음성 분석 등 각기 다른 장점을 지녔죠. 하지만 단순 음성 인식 이상의 기능을 원하신다면, 대화를 일과 직접 연결해주는 올인원 솔루션 ClickUp이 단연 돋보입니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 자동 녹음 및 전사할 수 있으며, ClickUp Brain은 작업 공간 전반에 걸쳐 상황 인식 AI 지원을 제공합니다. 또한 ClickUp Docs에서는 콘텐츠 협업, 실행 항목 추출이 가능하며 모든 정보를 연결해 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

자, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅