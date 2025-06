2025년에 선두를 유지하기 위한 경영진을 위한 10가지 최고의 AI 과정

"차세대 AI는 우리 회사를 포함한 모든 소프트웨어 카테고리와 비즈니스를 재편할 것입니다.

당신은 얼마나 준비가 되어 있나요?

경영진을 위한 AI 과정에 투자하는 비즈니스 리더들은 분명한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 이 프로그램들은 AI의 전략적, 윤리적 측면을 심층적으로 다루면서 다양한 비즈니스 목표에 맞는 도구를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공합니다. AI를 수용하는 것은 단순히 혁신을 추구하는 것이 아니라, 지속적인 성장과 성공을 위한 견고한 기반을 구축하는 것입니다.

비즈니스 전략과 기술적 측면을 결합한 프로그램을 선택함으로써 고위 경영진은 다양한 산업에 AI를 적용하기 위한 견고한 기반을 구축할 수 있습니다.

이 기사에서는 고위 경영진을 위해 설계된 최고의 AI 과정 10가지를 소개하고, 경영진이 AI 지식을 필요로 하는 근본적인 이유를 살펴보며, 이러한 전문 프로그램에서 주목해야 할 주요 기능을 공개합니다. 또한, 적합한 과정을 선택하기 위한 검증된 팁도 공유합니다.

AI는 전 세계 비즈니스 의사 결정의 모양을 바꾸고 있으며 , 경영진을 위한 최고의 AI 과정은 전략적 우위, 실제 사례, 산업별 인사이트에 중점을 두고 있습니다. 다음은 AI를 효과적으로 활용하는 데 도움이 되는 10가지 프로그램입니다.

1. AI For Everyone by Andrew Ng (Coursera)