현실적인 텍스트 음성 변환을 위한 최고의 ElevenLabs 대체 솔루션 13선

인간처럼 들리는 음성 해설을 생성해 보려 했지만, 결국 로봇 같은 단조로운 목소리로 끝난 경험이 있으신가요?

ElevenLabs가 실감나는 텍스트 음성 변환(TTS) 기술로 막대를 높였지만, 유일한 선택지는 아닙니다. 팟캐스트, 교육 비디오, 동적 광고 제작 시 적절한 목소리는 메시지의 성패를 좌우합니다.

이 블로그 글에서는 사실적이고 표현력 있으며 자연스러운 음성을 구현하는 최고의 ElevenLabs 대안을 살펴보겠습니다. 🔊

왜 ElevenLabs 대안을 선택해야 할까요?

ElevenLabs는 TTS 스페이스에서 강력한 경쟁력을 지녔지만, 모든 제작자나 비즈니스에 적합한 솔루션은 아닙니다. ElevenLabs 대안을 고려해볼 만한 이유는 다음과 같습니다:

제한된 문자 생성: 유료 플랜은 요청당 5,000자, 무료 플랜은 2,500자로 한도입니다.

엄격한 월간 크레딧 시스템: 사용량은 월간 크레딧 한도로 관리되며, 한도를 초과할 경우 추가 크레딧 구매가 필요합니다.

프로젝트 크기 한도: 프로젝트는 200개 챕터로 제한되며, 각 챕터당 400개 단락, 각 단락당 최대 5,000 문자까지 허용됩니다.

고급 기능의 높은 비용: 다중 화자 프로젝트, 고품질 오디오(192 kbps), 전문가 수준의 음성 복제 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

한도 언어 지원: ElevenReader Publishing과 같은 키 기능은 영어만 지원합니다.

높은 실험 비용: 편집, 재시도, 테스트 생성 등 모든 시도마다 크레딧이 소모됩니다.

AI 모델 훈련 권한 없음: 출력물은 훈련, 미세 조정 또는 다른 AI tools 개발에 재사용할 수 없습니다.

한눈에 보는 최고의 ElevenLabs 대안

모든 ElevenLabs 대안을 비교한 테이블입니다. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 경우 가격 ClickUp ClickUp Docs에서 스크립트를 작성하고, ClickUp AI 노트테이커로 회의를 녹취하며, ClickUp Brain으로 회의 노트를 요약하고 연결하세요 . 타사 tools와의 원활한 연동을 통해 작업 및 워크플로우 내에서 녹취록을 관리하세요. 개인, 소규모 팀, 기업 운영을 포함한 모든 크기의 팀 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Murf. ai 실시간 음성 생성 API, 맞춤형 튜닝이 가능한 보이스 체인저를 활용하고, 다국어 경험을 구축하며, 대규모 오디오 배포를 수행하세요. 중소기업 및 콘텐츠 제작자 Free 체험판 가능; 사용자당 월 $29부터 시작 (스타터) PlayHT 실시간 음성 생성 API를 활용하고, 맞춤형 튜닝으로 음성을 복제하며, 다국어 경험을 구축하세요. 개발자와 중견 기업의 크기 맞춤형 가격 책정 Amazon Polly 신경망 기반 음성으로 생생한 음성 생성, 오디오 즉시 스트리밍, 발음 관리용 어휘집 관리, AWS 앱 통합 AWS 서비스와 통합된 중견 기업 및 기업 팀 Free 이용 가능; 맞춤형 가격 정책 Google TTS WaveNet 또는 표준 음성 중에서 선택하고, 톤과 피치를 맞춤형으로 설정하며, 40개 이상의 언어로 텍스트를 변환하고, 실시간으로 음성을 스트리밍하세요. Google Cloud 인프라를 기반으로 하는 앱, 봇 및 글로벌 비즈니스 Free 이용 가능; 맞춤형 가격 정책 Microsoft Azure 실시간 음성으로 앱을 구축하고, 맞춤형 신경망 음성을 설계하며, SSML 컨트롤로 텍스트를 변환하고, Azure 생태계에서 사용량을 관리하세요. 기업 및 고급 개발 팀 Free 이용 가능; 기업용 맞춤형 제공 Speechify PDF 및 문서를 오디오로 변환하고, 읽기 속도를 조절하며, OCR로 이미지를 스캔하고, 이동 중에도 다양한 기기에서 청취하세요. 개인 및 소규모 팀 무료 체험판 제공; 맞춤형 가격 책정 Descript 화면 캡처와 함께 대화를 녹음하고, 즉시 텍스트로 변환하며, 텍스트 인터페이스로 편집하고, 오버더빙으로 음성 해설을 생성하세요. 제작자와 소규모 비즈니스 Free Plan 제공; 월 $24부터 시작 (취미 사용자) Resemble AI 감정 레이어를 적용한 음성 복제, 실시간 오디오 음성 변환, 즉석 언어 전환, 앱 내 음성 통합 개발자 및 중규모 콘텐츠 팀 Free 체험판; 월 $19부터 시작 WellSaid Labs 스튜디오급 음성 선택, 일관된 내레이션 제작, 공유 음성 팀 협업, 교육 및 마케팅용 내보내기 중견 기업 및 기업 팀을 위한 교육, 학습 및 마케팅 Free Plan 제공; 월 $99부터 시작 (Creative) Lovo AI 광고나 내레이션을 스크립팅하고, 감정에 맞춰 튜닝된 음성을 선택하며, 속도와 멈춤을 조정하여 방송용 오디오를 완성하세요. 중소기업 및 콘텐츠 제작자 Free Plan 제공; 월 $10부터 시작 (기본) Listnr 블로그를 오디오로 한 번의 클릭으로 변환하고, 팟캐스트 플랫폼에 직접 게시하며, 사이트에 오디오를 삽입하고, 오디오 버전을 관리하세요. 소규모 팀 및 개인 제작자 맞춤형 가격 책정 Synthesia 에디터 내에서 스크립트를 작성하고, 230개 이상의 AI 아바타 중에서 선택하며, 자동으로 음성 해설을 생성하고, 광범위한 언어 지원(140개 이상)으로 비디오를 현지화하세요. 중견 비즈니스 및 기업 팀 Free Plan 제공; 월 $29부터 시작 (스타터)

사용할 수 있는 최고의 ElevenLabs 대안들

다음 13가지 ElevenLabs 대안은 스크립팅, 트랜스크립션, 오디오 워크플로우 관리용 음성 복제 기술 등 특화된 기능을 제공합니다.

지금 시작해 보세요! 💪

ClickUp (내장된 음성 인식 기능과 실행 가능한 노트에 최적)

ClickUp의 AI는 채팅과 작업에서 음성 메모를 즉시 캡처하고 텍스트로 변환하여 검색 가능하게 만듭니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화된 단일 플랫폼에서 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 결합합니다.

AI 기반 텍스트 워크플로우가 플랫폼 전반에 적용되어 생각의 속도로 업무를 진행할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Brain: 대화를 워크플로우와 연결하는 앰비언트 AI

플랫폼의 핵심은 ClickUp Brain으로, ClickUp 문서부터 작업, 회의에 이르기까지 작업 공간의 모든 계층에 직접 통합된 AI 어시스턴트입니다.

이 컨텍스트 기반 AI tool은 작업 공간 전반에서 대화를 캡처하고, 전사하며, 실행하는 방식을 혁신합니다. AI 기반 음성 전사 기능으로 회의나 음성 클립을 ClickUp 내에서 직접 녹음하면 Brain이 자동으로 정확한 전사본을 생성합니다. 더 이상 필기 노트를 뒤적거리거나 키 내용을 놓칠 필요가 없습니다.

하지만 여기서 그치지 않습니다: ClickUp Brain은 이러한 대화록과 채팅 내용을 지능적으로 스캔하여 실행 항목을 식별하고, 풍부한 컨텍스트와 함께 즉시 작업이나 알림으로 전환합니다. 데스크톱 앱의 'Talk to Text'를 사용해 핸즈프리로 음성 입력하거나, AI 노트테이커를 활용해 회의를 요약하고 다음 단계를 추출하든, ClickUp Brain은 모든 대화가 검색 가능하고 실행 가능하며 프로젝트와 원활하게 연결되도록 보장합니다. 이는 Brain에게 지난주 통화에서 실행 항목을 찾거나, 음성 메모를 텍스트로 변환/요약하거나, 심지어 채팅 스레드에서 작업을 생성하도록 요청할 수 있음을 의미합니다. 이를 통해 전체 작업 공간이 더 스마트하고 체계적이며 진정한 협업 환경으로 거듭납니다.

ClickUp Brain으로 팀 보고서를 생성하고, 진행을 추적하며, 인사이트를 즉시 도출하세요

ClickUp AI 노트테이커로 회의 생산성을 높이세요

ClickUp AI 노트테이커는 Zoom, Google Meet 또는 Microsoft Teams 회의에 자동으로 참여하여 대화를 실시간으로 필기하고 키 실행 항목을 식별합니다.

회의 후, AI 노트 작성 도구가 포괄적인 요약본을 생성하여 작업 공간 내 관련 ClickUp 작업 또는 프로젝트에 직접 첨부합니다. 이를 통해 중요한 결정 사항과 책임이 명확히 문서화되고 쉽게 접근할 수 있도록 보장합니다.

예를 들어, 음성 더빙 프로젝트나 콘텐츠 파트너십을 위해 신규 클라이언트를 온보딩하는 인스턴스를 생각해 보세요. AI를 활용해 회의 노트를 작성할 수 있습니다. AI가 회의에 참여하여 클라이언트의 요구사항, 마감일, 창의적 선호도를 파악한 후, 자동으로 스크립트 작가, 사운드 에디터 또는 개발자에게 할당된 작업을 생성합니다.

ClickUp 문서

창의적인 브리프, 스크립트 또는 기술 사양서를 작성하고 싶으신가요? ClickUp 문서를 활용하세요.

ClickUp Docs 내에서 실시간 편집으로 블로그 포스트, 스크립트 또는 개발자 문서를 초안 작성하세요

내장된 AI 기능을 통해 긴 피드백 스레드를 즉시 요약하고, 실행 항목을 추출하며, 다음 단계를 제안할 수 있어 팀 간 스크립트 승인, 개발 노트 또는 내부 검토 관리에 완벽합니다.

예를 들어, 새로운 회사 정책을 작성하는 동안 팀원들은 협업하고 노트를 공유할 수 있습니다. ClickUp Brain에게 자연어로 빠른 검토를 위한 요약본을 요청하기만 하면, 몇 초 안에 결과를 얻을 수 있습니다. 가장 큰 장점은? 모든 노트, 대본, 작업 목록 템플릿, 할 일 목록이 자동으로 작업, 마일스톤, 타임라인과 연결된다는 점입니다.

ClickUp 최고의 기능

피드백 기록 및 공유: ClickUp Clips를 사용하여 화면 녹화 및 음성 해설을 캡처하여 편집 내용 검토, 디자인 변경 사항 설명 또는 팀에게 신규 기능 안내를 진행하세요.

워크플로우 체계화: ClickUp 맞춤형 작업 상태를 활용해 스크립트 검토, 오디오 전달, 버그 추적 등 프로세스에 맞춤화된 파이프라인을 구축하세요.

아이디어를 시각화하세요: ClickUp 화이트보드를 활용해 자유로운 시각적 공간에서 스크립트 플랜, 비디오 콘텐츠 개요 작성, 개발 스프린트 지도 등 브레인스토밍에 최적화된 환경을 구축하세요.

모든 것을 하나로 통합하세요: Figma, Google Drive, GitHub 같은 tools을 연결하여 Figma, Google Drive, GitHub 같은 tools을 연결하여 ClickUp 통합으로 자산, 노트, 코드를 항상 손쉽게 활용하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp Brain은 정말 시간을 절약해 줍니다. 내장된 AI가 이제 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하며, 심지어 작업 내부에 바로 음성 클립을 텍스트로 변환해 줍니다. 덕분에 저희 팀은 작업 전환을 줄이고 애드온 tools를 덜 찾아다닐 수 있게 되었죠. […] 앱을 전환하지 않고도 애자일 스프린트를 운영하고, 문서를 발행하며, OKR을 관리합니다. 네이티브 통합(Slack, Drive, GitHub)은 빠르게 설정할 수 있습니다. *

ClickUp Brain은 정말 시간을 절약해 줍니다. 내장된 AI가 이제 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하며, 심지어 작업 내부에 바로 음성 클립을 텍스트로 변환해 줍니다. 덕분에 저희 팀은 작업 전환을 줄이고 애드온 tools를 덜 찾아다닐 수 있게 되었죠. […] 앱을 전환하지 않고도 애자일 스프린트를 운영하고, 문서를 발행하며, OKR을 관리합니다. 네이티브 통합(Slack, Drive, GitHub)은 빠르게 설정할 수 있습니다. *

⭐️ 보너스: Brain MAX는 음성 중심 워크플로우를 위해 설계된 AI 기반 데스크탑 동반자입니다. 고급 음성 인식 기능을 통해 아이디어, 작업, 지시를 말로 전달하면 즉시 텍스트로 변환, 정리 및 실행됩니다. 회의록 작성, 프로젝트 플랜 업데이트, 빠른 메시지 전송 등 어떤 일이든 Brain MAX로 손쉽게 핸즈프리로 일을 관리하세요. 이 매끄러운 음성 중심 경험은 일상 업무를 간소화하고 수동 노동을 줄여 가장 중요한 일에 집중할 수 있게 하여, 생산성을 그 어느 때보다 빠르고 자연스럽게 만듭니다.

2. Murf.ai (스튜디오급 AI 보이스오버 제작에 최적)

Murf.ai는 오디오북, 이러닝, 프로모션 캠페인 등 감정적 깊이가 필요한 콘텐츠에 적합한 AI 음성 생성 tool입니다. AI 트랜스크립션 tool을 통해 직관적인 스튜디오 인터페이스 또는 API 접근으로 음성 스타일, 음높이, 속도, 발음을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

공유 작업 공간, 발음 라이브러리, 음성 프리셋을 통해 프로젝트, 팀, 언어 간 일관된 결과물을 보장합니다. 또한 윤리적인 음성 소싱과 방대한 라이브러리 덕분에 다섯 가지 일반적인 옵션 중 선택에 국한되지 않습니다. 글로벌 청중의 맥락에 부합하는 인간적인 음성을 확보하세요.

Murf.ai의 주요 기능

직접 음성 전달 기능인 Say It My Way 로 음성 톤, 속도, 리듬을 재현하여 AI 음성을 한 줄씩 안내하세요

변화성 기능을 통해 음성 변형을 생성하고, 수동 재녹음 없이 동일한 대사에 대해 다양한 어조와 속도 옵션을 즉시 생성하세요.

단어 수준 강조 로 핵심 단어에 강조를 더해 극적인 내레이션이나 명확한 설명을 위한 특정 단어에 강세를 부여하세요.

음성 편집 기능을 통해 스크립트로 오디오를 편집하세요. 녹음된 보이스오버를 텍스트로 직접 변환 및 재작성한 후 즉시 재렌더링할 수 있습니다.

Murf.ai의 한도

하위 플랜에서는 자연스러운 음성을 생성하지 않습니다.

맞춤형 발음 조정은 항상 효과적이거나 사용자 친화적이지 않습니다.

Murf.ai 가격 정책

Free

제작자: 사용자당 월 $29

성장: 사용자당 월 $99

비즈니스: 사용자당 월 $299

기업: 맞춤형 가격

Murf.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Murf.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

Murf studio는 사용하기 쉽습니다. 저희는 치과 진료소인데, 현재 지루한 대기 음악을 마케팅 홍보용 음악으로 바꾸어 환자들에게 저희 서비스를 알리는 데 사용하고 있습니다… 가끔 목소리가 약간 부자연스럽게 들리기도 했지만… 업그레이드할 가치가 있을지 확신이 서지 않습니다. 업그레이드된 기능이 제게 투자할 만한 가치가 있는지 확인해보고 싶네요.

Murf studio는 사용하기 쉽습니다. 저희는 치과 진료소인데, 현재 지루한 대기 음악을 마케팅 홍보용 음악으로 설정하여 환자들에게 저희 서비스를 알리는 데 사용하고 있습니다… 가끔 목소리가 약간 부자연스럽게 들리기도 했지만… 업그레이드할 가치가 있을지 확신이 서지 않습니다. 업그레이드된 기능이 제게 투자할 만한 가치가 있는지 확인해보고 싶네요.

ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과, 팀의 42%가 비동기 일에 녹음 클립(21%) 또는 프로젝트 관리 tools(21%)를 활용하고 있습니다. 그러나 이러한 tools들은 별도의 구독, 로그인, 학습 곡선 등 추가 자원을 요구하는 경우가 많습니다. ClickUp은 업무용 모든 것 앱으로, 비동기적 커뮤니케이션을 간편하게 합니다. 단일 작업 공간 내에서 비디오 클립, 음성 메시지, 프로젝트 워크플로우, 협업 문서, 내장형 AI 노트 작성 기능을 모두 활용하세요. 단일 솔루션으로 전체 워크플로우를 간소화할 수 있는데, 왜 여러 구독과 흩어진 정보를 관리해야 할까요? 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

3. PlayHT (다국어 콘텐츠 제작에 최적)

PlayHT를 통해

음성 유연성 한도나 제작 병목 현상으로 블록이 뚫린 적이 있으신가요? PlayHT가 해결해 드립니다. 단순한 텍스트 음성 변환을 넘어, PlayHT는 원하는 음성 경험을 맞춤형으로 제공합니다. 로봇 같은 낭독이나 경직된 프리셋에 얽매이지 않고, 'Mikael', 'Deedee', 'Atlas'와 같은 목소리를 제공합니다. 각각 특정 톤과 사용 사례에 맞게 설득력 있는 인간적 개성을 지니고 있습니다.

이러닝 모듈에 등장하는 수많은 약어를 자연스럽게 전달하도록 미세 조정하고 싶으신가요? 아니면 비디오에 음성 해설을 추가하고 싶으신가요? 가능합니다. Dialog 모델은 유연함과 대화적 뉘앙스를 제공하여 팟캐스트와 AI 어시스턴트에 최적화되어 있습니다. 한편, 3.0 Mini 모델은 실시간 게임이나 대화형 에이전트 같은 실시간 애플리케이션을 위해 가볍고 반응성이 뛰어난 성능을 유지합니다.

PlayHT의 주요 기능

말투 와 억양 을 통해 감정, 속도, 음높이, 어조, 강조를 조절하고 의도적인 멈춤까지 삽입하세요.

문단 단위 미리보기를 활용하여 최종 오디오 생성 전에 발음을 미세 조정하세요

브랜드명, 기술 용어 또는 약어의 발음 방식을 정의하고 손쉽게 재사용하세요.

다중 음성 에디터를 사용하여 화자를 전환하고, 동일한 파일 내에서 여러 개의 독특한 AI 음성으로 대화 중심의 스크립트를 구축하세요.

PlayHT의 한도

특정 억양의 다양성과 인증이 한도입니다. 예시, 사용자들은 호주 억양의 목소리가 미국식 또는 영국식처럼 들린다고 불만을 제기합니다.

특히 에디터 전환 시 불편하고 일관성 없는 사용자 인터페이스

PlayHT 가격 정책

맞춤형 가격 책정

PlayHT 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: /AI 음성 합성의 역사는 1877년 토머스 에디슨의 축음기와 같은 기계 장치에서 시작되었습니다. 이 장치들은 소리를 녹음하고 재생할 수 있었지만 실제 인간의 말을 합성하는 능력은 없었습니다.

4. Amazon Polly (고품질 음성 합성 제공에 최적)

Amazon Polly를 통해

Amazon Polly는 Amazon Web Services(AWS)에서 제공하는 클라우드 기반 TTS 서비스입니다. 극적인 낭독이나 과장된 표현이 필요한 문자에는 적합하지 않지만, 확장성, 다국어 지원, 속도가 필수적인 환경에서는 일합니다.

개발자는 음성 합성 마크업 언어(SSML)를 활용해 발음, 음량, 음높이, 말속도 등을 조정하여 원하는 효과를 구현할 수 있습니다. 또한 음성 지원 앱이나 미디어 경험을 구축하는 경우, Polly의 저지연 신경망 음성 모델이 청취자의 몰입도를 유지할 만큼의 현실감을 제공합니다.

Amazon Polly의 주요 기능

PDF, 기사, 웹페이지를 신경망 기반 TTS로 음성 스트림으로 변환하세요

이름, 전문 용어 또는 약어를 정확하게 발음하려면 따옴표와 맞춤형 발음 사전 을 활용하세요.

Amazon Polly API 를 사용하여 앱, 웹사이트 또는 고객 대상 시스템에 필요에 따라 음성 기능을 구현하세요.

인력 고용이나 재녹음 없이도 변화하는 콘텐츠의 수천 가지 오디오 버전을 제작하세요.

Amazon Polly의 한도

고급 음성 복제 기능 및 음성 맞춤형 설정을 위해 SSML을 효과적으로 사용하려면 기술적 이해가 필요합니다.

사용자들은 모국어 음성 소리를 정확하게 포착하거나 특정 지역 방언을 인식하는 데 문제가 있다고 보고했습니다.

Amazon Polly 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

tool 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Amazon Polly에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자가 G2에 다음과 같은 리뷰를 공유했습니다:

아마존 폴리가 컴퓨터가 사람처럼 말하게 하는 방식이 정말 마음에 듭니다. 너무 자연스럽고 다양한 목소리를 선택할 수 있죠. 비디오 나레이션 제작이나 앱 음성 구현에 아주 좋습니다. 사용법도 정말 쉬워요! 아마존 폴리가 사용량 요금을 부과하는 점이 마음에 들지 않습니다. 즉, 음성으로 읽어주는 문자 수에 따라 비용을 지불해야 한다는 뜻이죠. 많이 사용할수록 비용이 많이 들 수 있습니다.*

아마존 폴리가 컴퓨터가 사람처럼 말하게 하는 방식이 정말 마음에 듭니다. 너무 자연스럽고 다양한 목소리를 선택할 수 있죠. 비디오 나레이션 제작이나 앱 음성 구현에 아주 좋습니다. 사용법도 정말 쉬워요! 아마존 폴리가 사용량 요금을 부과하는 점이 마음에 들지 않습니다. 즉, 음성으로 읽어주는 문자 수에 따라 비용을 지불해야 한다는 뜻이죠. 많이 사용할수록 비용이 많이 들 수 있습니다.*

📖 추천 읽기: Otter AI 대안

5. Google TTS (다국어 오디오 콘텐츠 생성에 최적)

Google TTS를 통해

Google Cloud Text-to-Speech는 Google의 첨단 머신러닝 기술을 활용하여 작성된 텍스트를 자연스러운 인간 음성으로 변환하는 클라우드 기반 서비스입니다.

380개 이상의 음성과 50개 이상의 언어 변형을 지원하는 이 tool은 글로벌 콘텐츠 확장부터 초지역화된 오디오 브랜딩까지 강력한 지원을 제공합니다. 또한 Chirp 3의 저지연 스트리밍과 WaveNet의 연구 기반 리얼리즘으로 완성도 높은 출력을 구현합니다.

Google TTS 최고의 기능

DeepMind의 고급 모델로 구동되는 WaveNet 음성을 선택하여 사실적인 억양과 리듬을 갖춘 고음질 음성을 생성하세요.

Neural2 음성을 사용하여 차세대 신경망 기술로 더욱 자연스럽고 표현력 있는 음성을 생성하세요.

Chirp 3 (HD) 음성을 활용하여 인간과 같은 말더듬 현상과 미묘한 억양을 담은 자연스러운 대화 오디오를 생성하세요.

SSML 지원을 활용하여 날짜, 번호, 일시 정지 및 키 구문 강조 형식을 지정하세요

Google TTS의 한도

각 API 요청은 최대 5,000바이트의 텍스트 입력에 대한 한도를 가지며, 더 긴 텍스트는 여러 요청으로 분할됩니다.

실시간 스트리밍 시나리오에 최적화되어 있지 않습니다.

Google TTS 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

Google TTS 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

👋🏾 생산성 향상을 위한 AI 활용법을 알아보세요. 이 튜토리얼을 시청하세요!

6. Microsoft Azure (음성 기반 애플리케이션 실행에 최적)

Microsoft Azure를 통해

Microsoft Azure AI Speech는 음성 인식, 합성, 분석은 물론 맞춤형 신경망 음성 생성까지 가능한 풀스택 음성 플랫폼을 제공합니다. 가장 큰 장점은? 모든 것이 Microsoft의 신뢰할 수 있는 클라우드에 구축되어 규모나 제어력을 저하시키지 않으면서도 기업급 tools를 활용할 수 있다는 점입니다.

Speech Studio를 통해 브랜드 음성을 처음부터 구축하거나 내장된 고음질 모델로 오디오 경험을 향상시킬 수 있습니다. HD 음성은 입력 텍스트의 감정 상태에 맞춰 실시간으로 발화 톤을 조정하여 더욱 표현력 있고 맥락을 인식하는 출력을 보장함으로써 이를 한층 강화합니다.

Microsoft Azure의 주요 기능

고충실도(48kHz)의 사전 구축된 신경망 음성을 활용하여 더욱 사실적인 출력을 위한 생생한 음성 합성 기능을 추가하세요.

일괄 합성 API를 활용하여 오디오북이나 교육 자료와 같은 장편 오디오를 비동기적으로 생성하세요.

미국 영어로 정확한 입모양 동기화를 구현하여 아바타나 디지털 휴먼을 애니메이션화할 비즈메 데이터 생성

Microsoft Azure 한도

TTS API 구현에는 클라우드 서비스 및 API에 대한 숙련도가 필요합니다.

맞춤형 신경망 음성 생성에는 상당한 투자가 필요합니다. 여기에는 Microsoft의 승인과 상당한 훈련 시간이 포함됩니다.

Microsoft Azure 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

Microsoft Azure 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Azure에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 다음과 같이 평가했습니다:

Microsoft Azure를 사용하면서 가장 마음에 드는 점은 SQL과 같은 데이터베이스를 제공하며 DevOps 기능도 훌륭해서 웹사이트와 앱 구축 시 큰 도움이 된다는 것입니다… 가장 마음에 들지 않는 점은 가끔 서비스 속도가 느려지고 가동 중단이 발생해 다운타임으로 이어진다는 점입니다.

Microsoft Azure를 사용하면서 가장 마음에 드는 점은 SQL과 같은 데이터베이스를 제공하며 DevOps 기능도 훌륭해서 웹사이트와 앱 구축 시 큰 도움이 된다는 것입니다… 가장 마음에 들지 않는 점은 가끔 서비스 속도가 느려지고 가동 중단이 발생해 다운타임으로 이어진다는 점입니다*.

🔍 알고 계셨나요? 1950년대 벨 연구소는 0부터 9까지 숫자를 인식할 수 있는 시스템 '오드리( Audrey)'를 개발했습니다. 수십 년 후, 숨겨진 마르코프 모델(Hidden Markov Model)을 통해 음성 기술이 진화하며 90년대 드래곤 딕테이트(Dragon Dictate) 같은 tools 등장했습니다. 이 기술은 마침내 번호 이상의 내용을 이해할 수 있게 되었습니다.

7. Speechify (이동 중에도 어떤 텍스트든 오디오로 변환하기에 최적)

Speechify를 통해

Speechify는 AI 기반 TTS 플랫폼으로, 작성된 콘텐츠를 자연스러운 음성으로 변환합니다. 모바일 앱, 데스크톱 앱, 브라우저 확장으로 제공되며, 학생, 전문가, 난독증과 같은 읽기 장애를 가진 개인을 포함한 다양한 사용자층을 지원합니다.

휴대폰으로 물리적 콘텐츠를 스캔하여 즉시 오디오로 변환하는 것부터 글로벌 시장 진출을 위한 다국어 콘텐츠 더빙에 이르기까지, 이 플랫폼은 제작 병목 현상을 해소하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다.

Speechify의 주요 기능

광학 문자 인식(OCR) 기능을 활용하여 물리적 문서나 이미지를 스캔하고 음성으로 읽어주세요.

Chrome 확장으로 사용해 웹 페이지, 이메일, 문서를 브라우저 내에서 바로 읽어보세요.

단 20초 분량의 오디오만으로 본인의 목소리를 복제하는 음성 복제 기능을 활용하세요

AI 기반 재생 기능으로 최대 4.5배 빠르게 읽어주어 이동 중에도 스크립트, 문서 또는 장문 콘텐츠의 미리보기를 확인할 수 있습니다.

Speechify의 한도점

해당 서비스는 실시간 스트리밍 애플리케이션에서 지연 문제가 발생할 수 있습니다.

이 시스템은 미묘한 감정이나 문맥적 뉘앙스를 전달하는 데 어려움을 겪습니다.

Speechify 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

Speechify 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Speechify에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어 한 분의 평가에 따르면:

저는 프로젝트 중 하나로 Speechify를 처음 사용했는데 바로 마음에 들었습니다. 가장 좋은 점은 API 사용이 매우 쉽다는 것이었고, 출력 결과는 매우 선명하고 명확했습니다. 제게 많은 시간을 절약해 주었고 정확한 출력을 제공해 주었습니다… 무료 버전에서는 한 번에 변환할 수 있는 텍스트 양에 한도가 있습니다. 테스트용 프리미엄 버전을 제공한다면 tool을 검증하는 데 정말 도움이 될 것입니다.*

저는 프로젝트 중 하나로 Speechify를 처음 사용했는데 바로 마음에 들었습니다. 가장 좋은 점은 API 사용이 매우 쉽다는 것이었고, 출력 결과는 매우 선명하고 명확했습니다. 제게 많은 시간을 절약해 주었고 정확한 출력을 제공해 주었습니다… 무료 버전에서는 한 번에 변환할 수 있는 텍스트 번호에 한도가 있습니다. 테스트용 프리미엄 버전을 제공한다면 tool을 검증하는 데 정말 도움이 될 것입니다.*

🧠 재미있는 사실: Speechify는 클리프 와이츠먼이 자신의 난독증 극복을 위해 개발한 기술로 시작되었습니다. 지금은 모든 사람이 더 빠르고 쉽게 읽을 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

8. Descript (팟캐스트 및 튜토리얼 제작 및 편집에 최적)

Descript를 통해

매끄러운 보이스오버, 비디오 또는 팟캐스트 제작이 일정을 잡아먹거나, 더 나쁘게는 예산을 잡아먹는다면, Descript가 스마트한 해결책을 제공합니다.

이 AI 기반 오디오 및 비디오 편집 플랫폼은 텍스트 기반 대본을 통해 미디어 파일을 편집할 수 있도록 하여 편집 과정을 지원합니다. 콘텐츠 제작자, 팟캐스터, 교육자, 마케터를 위해 설계된 이 tool은 녹음된 음성에서 흔히 발생하는 말버릇을 몇 번의 클릭만으로 제거하여 콘텐츠 품질을 향상시킵니다.

Descript의 주요 기능

오버덥(Overdub)을 사용하여 오류 수정, 내레이션 또는 완전히 합성된 보이스오버를 위한 사실적인 음성 복제본을 생성하세요.

스크립트 에디터를 사용하여 텍스트에서 음성을 잘라내기, 복사하기, 붙여넣기 또는 재생성하고, AI를 활용하여 대본을 읽을 때도 직접적인 눈맞춤을 시뮬레이션하세요.

Regenerate를 사용하여 말더듬이나 누락된 대사를 매끄러운 /AI 생성 음성으로 대체하세요

Descript의 한도점

다중 화자가 참여하는 비디오 팟캐스트나 긴 녹음 파일을 처리할 때 지연, 오디오 싱크 불일치 또는 앱 충돌이 발생합니다.

기본 편집은 쉽지만, 더 복잡한 tools와 기능은 명확성이나 온보딩 지원이 부족합니다.

Descript 가격 정책

Free

취미 사용자: 월 $24/사용자

제작자: 사용자당 월 $35

비즈니스: 사용자당 월 $35

기업: 맞춤형 가격

Descript 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Descript에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가를 소개합니다:

텍스트 음성 변환 AI 보이스오버가 마음에 듭니다. 사용법이 매우 간편하고, 대본을 즉석에서 수정할 수 있다는 점이 성우를 고용하는 것보다 훨씬 뛰어납니다. 환경 내에서 화면 데모를 녹화할 수 있는 점도 훌륭합니다… 다만 일부 편집 기능은 마음에 들지 않습니다. 프레임 정지나 확대/축소 기능은 프리미어 프로 같은 기존 비디오 에디터 프로그램에 비해 다소 불편합니다.

텍스트 음성 변환 AI 보이스오버가 마음에 듭니다. 사용법이 매우 간편하고, 대본을 즉석에서 수정할 수 있다는 점이 성우를 고용하는 것보다 훨씬 뛰어납니다. 환경 내에서 화면 데모를 녹화할 수 있는 점도 훌륭합니다… 다만 일부 편집 기능은 마음에 들지 않습니다. 프레임 정지나 확대/축소 기능은 프리미어 프로 같은 기존 비디오 에디터 프로그램에 비해 다소 불편합니다.

9. Resemble AI (실시간 합성 음성 앱 생성에 최적)

via Resemble AI

Resemble AI는 텍스트 음성 변환(TTS), 음성 음성 변환(STS), 실시간 음성 변환을 위한 tools 모음을 제공하며, 콘텐츠 생성 프로세스, 가상 비서, 인터랙티브 미디어 등 다양한 애플리케이션에 활용됩니다.

문자, 콘텐츠 또는 브랜드와 함께 진화하는 목소리가 필요하신가요? 본 tool은 텍스트 설명만으로 몇 초 만에 맞춤형 음성 특성을 생성할 수 있게 합니다. Python 패키지 또는 API를 통해 실감나는 음성 기능을 확장 및 통합하여 실시간 에이전트와 인터랙티브 음성 경험을 구축할 수 있습니다.

Resemble AI의 최고의 기능들

Voice Design 을 사용해 오디오 샘플이나 기술적 전문성 없이도 간단한 텍스트 설명만으로 독특한 목소리를 생성하세요.

원본 감지 기능을 활용하여 오디오, 이미지, 비디오 조작을 실시간으로 탐지함으로써 브랜드 무결성을 보호하세요.

142개 이상의 언어와 지역 방언으로 음성을 현지화하며 정확한 억양과 문화적 뉘앙스를 구현하세요.

Resemble AI의 한계

사용자는 슬라이더를 사용하여 발음을 수동으로 조정해야 하며, 이는 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

생성된 목소리는 특히 실제 억양을 모방하려 할 때 로봇 같거나 소름 끼치는 느낌을 줄 수 있습니다.

Resemble AI 가격 정책

사용량 기반 결제

제작자: 사용자당 월 $19

프로페셔널: 사용자당 월 $99

비즈니스: 사용자당 월 $699

기업: 맞춤형 가격

Resemble AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

10. WellSaid Labs (교육용 고품질 오디오 내레이션 제작에 최적)

via WellSaid Labs

WellSaid Labs는 속도, 일관성, 제어를 중시하는 팀을 위해 AI 더빙 프로세스를 간소화합니다. 가장 큰 장점은 협업과 확장성을 위해 설계되었다는 점입니다. 프로젝트를 할당하고, 공유 발음 라이브러리를 생성하며, 캠페인이나 제품 흐름 전반에 걸쳐 다양한 음성 옵션을 테스트할 수 있습니다.

플랫폼의 닫힘 AI 모델은 데이터, 브랜드 지적 재산권 및 창작일이 생태계를 벗어나지 않도록 보장합니다. 또한 음성 명령으로 음높이, 속도, 음량을 직관적으로 조정할 수 있어 복잡한 마크업 언어 없이도 정밀한 음성 출력 제어가 가능합니다.

WellSaid Labs의 주요 기능

대규모 음성 프로젝트를 위해 설계된 공유 작업 공간으로 팀 간 실시간 협업이 가능합니다.

방언, 성격, 제작 스타일 등의 필터를 활용해 정밀하게 음성을 검색하여 완벽한 매치를 찾으세요.

AI Director 로 전체 워크플로우를 재시작하지 않고도 오디오를 즉시 수정하세요

저지연 API를 통해 음성 생성을 스택에 통합하세요. 밀리초 단위로 MP3 스트림을 렌더링합니다.

WellSaid Labs의 한도

큐 시스템(현재 베타)과 같은 기능은 비기술 사용자에게 숙달하는 데 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

주요 초점은 영어 음성에 맞춰져 있어 글로벌 콘텐츠 제작자에게는 활용도가 한도됩니다.

WellSaid Labs 가격 정책

Free

크리에이티브: 사용자당 월 $55

비즈니스: 사용자당 월 $160 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

WellSaid Labs 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 웰세이드 랩스에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 말합니다:

다양한 캐릭터/음성 옵션이 매우 유용했으며, 문장이나 단락별로 분할할 수 있는 기능도 좋았습니다. 함께 일한 팀은 조직명 발음에 대해 매우 구체적인 요구사항을 제시했는데, 이를 정확히 구현할 수 있었습니다…대부분의 경우 음성 합성이 단어를 정확히 발음했지만, 일부 발음 문제 때문에 발음을 반복해서 입력해야 하는 경우가 있었습니다.

다양한 캐릭터/음성 옵션이 매우 유용했으며, 문장이나 단락별로 분할할 수 있는 기능도 좋았습니다. 함께 일한 팀은 조직명 발음에 대해 매우 구체적인 요구사항을 제시했는데, 이를 정확히 구현할 수 있었습니다…대부분의 경우 음성 합성이 단어를 정확히 발음했지만, 일부 발음 문제는 발음을 반복해서 입력해야 하는 결과를 초래했습니다.

11. Lovo AI (광고용 보이스오버 및 브랜드 오디오 제작에 최적)

via Lovo AI

Lovo AI는 텍스트를 자연스러운 음성으로 변환하는 고급 AI 음성 생성기입니다. 핵심 tool인 Genny는 AI 생성 음성과 내장형 비디오 에디터를 병합하여 고품질 보이스오버 콘텐츠와 동기화된 비디오를 한 곳에서 제작할 수 있게 합니다.

Genny를 하나의 스튜디오로 생각하세요. 대본 작성부터 자막 제작, AI 생성 이미지까지, 창의적인 과정을 더욱 원활하게 만드는 tools들로 가득합니다. 설명용 애니메이션 제작, e러닝 콘텐츠 구축, 게임 프로토타입 음성 옵션 테스트 등 어떤 작업이든, 100개 이상의 언어로 제공되는 500개 이상의 AI voices를 통합한 플랫폼을 제공합니다.

Lovo AI의 주요 기능

흥분이나 슬픔 같은 감정적 뉘앙스를 음성 해설에 담아 스토리텔링과 청중 참여도를 높여보세요.

통합된 Genny를 활용하여 오디오 및 비디오 콘텐츠를 모두 편집하세요

창작 과정을 가속화하도록 설계된 Genny의 AI Writer로 몇 초 만에 음성 해설 대본을 작성하세요.

Lovo AI의 한도

인간과 유사한 음성을 생성하지만, 특히 훈련된 귀에는 약간의 기계적인 특성이 느껴진다는 점을 일부 사용자가 지적합니다.

사용자는 동일한 스크립트 내에서 일시 정지, 구두점, 억양을 완전히 조정할 수 없어 정밀도에 한도가 있습니다.

Lovo AI 가격 정책

기본: 사용자당 월 $10

프로: 사용자당 월 $48

Pro +: 사용자당 월 $149

Lovo AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 보이스오버 스타일을 브랜드화하세요. 프로젝트 전반에 걸쳐 재사용할 수 있도록 보이스 스타일 가이드에 이를 문서화하십시오. 다음 사항에서 일관성을 유지하세요: 음성 페르소나 (일반 성우 모델 선택)

어조 (친근한, 전문적인, 비꼬는)

속도 조절 (튜토리얼용 느린 속도, TikTok용 빠른 속도)

12. Listnr (음성 합성 오디오 생성 및 팟캐스트 호스팅에 최적)

via Listnr

Listnr는 시간, 일관성, 언어 다양성이 장애물이 될 때 특히 기존 음성 녹음의 단계를 보완합니다. 142개 이상의 언어로 자연스러운 음성 녹음을 빠르고 확장 가능하게 생성하는 방법을 제공합니다.

1000개 이상의 초현실적 음성을 통해 Reels, YouTube 비디오, 팟캐스트, 게임, 오디오북 등 다양한 형식의 콘텐츠를 확장할 수 있으며, 어조나 선명도를 저하시키지 않습니다. ElevenLabs와의 키 차이점은? Listnr는 팟캐스트 호스팅 및 게시, 오디오 플레이어의 사이트 직접 임베딩, 심지어 전체 블로그를 음성 에피소드로 변환하는 기능까지 제공합니다.

Listnr 최고의 기능

내장된 팟캐스팅 tools를 사용하여 전체 팟캐스트를 호스팅하고 작성된 콘텐츠가 팟캐스트 에피소드로 변환되도록 하세요.

맞춤형 오디오 플레이어 임베드 기능을 활용하여 웹사이트, LMS 또는 마케팅 자산에 음성 해설을 추가하세요.

감정 미세 조정을 활용하여 톤과 표현을 조절하고, 더욱 매력적인 스토리텔링이나 보이스오버를 구현하세요.

Listnr의 한도

발음이 틀리거나 흔하지 않은 단어에 대한 API 내장 문제 보고 기능 없음

일부 억양, 특히 특정 언어에서 품질이 일관되지 않음

Listnr 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Listnr 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Listnr에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 하나가 이렇게 설명합니다:

…Listnr의 장점은 창업자입니다. 지속적으로 발전하며 기능을 개선하고 제품 향상을 위한 직접적인 피드백을 요청하죠. 설정과 사용이 간편하고 기존 게시물로 오디오 기반 콘텐츠를 생성하는 데 많은 시간을 절약해 줍니다…가끔 약간 느리고 지연이 발생하지만, 이 부분도 개선 중입니다. 기술이 발전함에 따라 속도도 향상되길 바랍니다. 팟캐스트 스케줄링과 마찬가지로 배포 기능 부재도 우선적으로 해결해야 할 과제입니다.

…Listnr의 장점은 창업자입니다. 지속적으로 발전하며 기능을 개선하고 제품 향상을 위한 직접적인 피드백을 요청하죠. 설정과 사용이 간편하고 기존 게시물로 오디오 기반 콘텐츠를 생성하는 데 많은 시간을 절약해 줍니다…가끔 약간 느리고 지연이 발생하지만, 이 부분도 개선 중입니다. 기술이 발전함에 따라 속도도 향상되길 바랍니다. 팟캐스트 스케줄링과 마찬가지로 배포 기능 부재도 우선적으로 해결해야 할 과제입니다.

13. Synthesia (음성 해설이 포함된 AI 아바타 주도 비디오 제작에 최적)

Synthesia를 통해

Synthesia는 작성된 텍스트를 생생한 아바타와 자연스러운 음성 해설이 기능하는 전문적인 품질의 비디오로 변환합니다. 2017년 연구 중심의 전통적인 비디오 제작 대안으로 처음 개발된 이 솔루션은 현재 50,000개 이상의 팀이 내부 교육, 영업 지원, 제품 설명 비디오, 현지화된 비디오 콘텐츠 제작에 활용하고 있습니다.

고급 텍스트 음성 변환(TTS) 기술과 맞춤형 디지털 발표자를 결합한 이 tool은 카메라, 마이크 또는 배우를 활용해 매력적인 콘텐츠를 제작할 수 있게 합니다. 이는 고품질 비디오를 효율적으로 제작하려는 비즈니스, 교육자, 마케터 및 콘텐츠 제작자에게 이상적인 솔루션입니다.

Synthesia의 주요 기능

230개 이상의 사실적인 아바타가 기능을 갖춘 비디오를 생성하여 인간과 같은 방식으로 메시지를 전달하세요.

LMS, CMS, CRM 또는 저자 tools에 비디오를 내보내지 않고도 직접 삽입하세요

플랫폼 내에서 제공되는 수백만 개의 로열티 프리 이미지, 비디오, 아이콘, GIF, 사운드트랙으로 비디오를 향상시키세요.

Synthesia의 한도

문자 맞춤형, 음성 전달 방식, 발음 옵션의 한도가 있습니다.

아바타는 종종 로봇 같고, 돌아서기, 소품 사용, 타이핑 같은 자연스러운 제스처가 부족합니다.

Synthesia 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $29

제작자: 사용자당 월 $89

Synthesia 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (270개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Synthesia에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에서 이렇게 평가했습니다:

Synthesia를 사용하면 Adobe Premiere Pro 같은 다른 비디오 생성 tools를 경험해본 사용자로서도 예전보다 훨씬 짧은 시간에 고품질의 전문적인 비디오를 만들 수 있습니다. 다만 음성 해설의 적절한 속도를 설정하는 데 어려움을 겪을 때가 있습니다. 즉, 아바타가 말할 때 의도적으로 느리고 명확하게 말하는 음성을 선택했음에도 대본에 상당한 양의 멈춤 등을 추가해야 하는 경우가 있습니다. 텍스트 편집에도 가끔 문제가 생깁니다. 예시, 편집하려는 텍스트를 바로 선택하지 못하고 글꼴 크기나 글꼴 자체를 변경하기 위해 2~3~4번 클릭하거나 시도해야 하는 경우가 많습니다. 왜 이런 현상이 발생하는지 모르겠습니다. *

Synthesia를 사용하면 Adobe Premiere Pro 같은 다른 비디오 생성 tools를 경험해본 사용자로서도 예전보다 훨씬 짧은 시간에 고품질의 전문적인 비디오를 만들 수 있습니다. 다만 음성 해설의 적절한 속도를 설정하는 데 어려움을 겪을 때가 있습니다. 즉, 아바타가 말할 때 의도적으로 느리고 명확하게 말하는 음성을 선택했음에도 대본에 상당한 양의 멈춤 등을 추가해야 하는 경우가 있습니다. 텍스트 편집에도 가끔 문제가 생깁니다. 예시, 편집하려는 텍스트를 바로 선택하지 못하고 글꼴 크기나 글꼴 자체를 변경하기 위해 2~3~4번 클릭하거나 시도해야 하는 경우가 많습니다. 왜 이런 현상이 발생하는지 모르겠습니다. *

🧠 재미있는 사실: 1936년 벨 연구소는 최초의 전자 음성 합성기인 보더( Voder)를 선보였습니다. 이 장치는 스스로 '말'하지 못했으며, 훈련된 조작자가 키와 페달을 사용해 음성 유사 소리를 생성해야 했습니다.

보이스오버부터 ClickUp을 통한 워크플로우까지

적합한 텍스트 음성 변환 tool을 찾는 것은 전체 워크플로우에 얼마나 잘 부합하는지에 의존합니다.

소개된 ElevenLabs 대체 솔루션들은 완벽한 음질과 맞춤형 기능을 제공하지만, 대부분 음성 생성 기능에 그칩니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 한계를 뛰어넘습니다. ClickUp AI 노트테이커는 회의를 구조화된 회의록으로 전환하여 즉시 음성합성(TTS) 준비 자료로 활용할 수 있게 합니다. ClickUp Brain 및 ClickUp Brain MAX를 통해 음성 출력 가능한 콘텐츠를 생성하고 업데이트까지 자동화할 수 있습니다. 또한 ClickUp Docs로 팀과 함께 대본을 협업하고 정리하며 완성하세요.

그러니 망설이지 마세요! 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅