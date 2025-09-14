ClickUp에서 워크플로우를 간소화하기 위한 템플릿 생성 방법

프로젝트 플랜을 머릿속에 그렸지만, 실제로 설정해보니 생각만큼 간단하지 않다는 걸 깨닫게 됩니다.
매번 프로젝트마다 동일한 단계를 수동으로 생성하는 번거로움을 덜고, ClickUp에서 템플릿을 만들어 보세요. 재사용하고 맞춤형 설정하며 개선할 수 있는 프로세스를 구축하는 간편한 방법입니다.
프로젝트 관리를 더 효율적이고 일관성 있게 만들기 위해 ClickUp에서 템플릿을 만드는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다. ⚒️
⏰ 60초 요약
ClickUp은 마케팅, 인사 및 채용, 엔지니어링 및 제품, 크리에이티브 및 디자인, 재무 및 회계를 위한 사전 구축 및 맞춤형 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿들은 워크플로우를 체계적이고 일관되며 유연하게 유지하여 팀이 항상 같은 방향으로 나아가고 생산성을 유지하며 어떤 작업이든 해결할 준비가 되도록 합니다.
- 맞춤형 ClickUp 템플릿을 구축하는 단계는 다음과 같습니다:
- 이미 원하는 프로젝트 설정이 완료된 스페이스, 폴더, 목록 또는 작업을 열어보세요
- 점 세 개 (…)를 클릭하세요
- 템플릿 선택
- 템플릿으로 저장을 클릭하세요
- 템플릿 이름을 입력하고, 설명과 태그를 추가하여 분류한 후 공유 옵션을 선택하세요
- ClickUp Docs 내에서 맞춤형 템플릿을 구축하는 단계는 다음과 같습니다:
- 문서 허브 열기
- 새 문서 또는 기존 문서의 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 세 개 아이콘을 클릭하세요
- 새 문서 템플릿으로 저장을 클릭하고 이름을 지정하세요
- ClickUp 템플릿 생성 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다:
- 프로세스 라이브러리 생성하기
- 표준화된 보기
- 간단하게 시작하여 복잡성을 구축하세요
- 사용자 지정 필드 활용하기
- 마감일 및 시간 추정 기능 구현
clickUp에서 템플릿이 중요한 이유*
프로젝트 관리에서 일관성은 매우 중요합니다. 바로 이 부분에서 ClickUp 템플릿이 빛을 발합니다. 구조화된 반복 가능한 프로세스를 설정하여 시간을 절약하고 팀 협업을 개선하며 모든 세부 사항을 놓치지 않도록 할 수 있습니다.
ClickUp 워크플로우 템플릿이 프로젝트 관리 도구에서 필수적인 이유를 알아봅시다. 🧰
- 맞춤형 프레임워크: 템플릿을 유연한 설계도라고 생각하세요. 다양한 클라이언트 결과물이나 특정 온보딩 단계 등 어떤 프로젝트의 고유한 요구사항에도 맞게 조정할 수 있습니다
- 팀 간 일관성: *템플릿은 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 보장합니다. 동일한 워크플로우를 적용함으로써 팀은 실수 위험을 줄이고, 누가 참여하든 더 유기적으로 일할 수 있습니다
- 향상된 생산성: *설정에 시간을 낭비하지 않아도 되므로 업무 수행에 집중할 수 있습니다. 템플릿을 사용하면 바로 실행에 착수할 수 있어 전반적인 생산성이 향상됩니다
- 다른 tool과의 연동: 효율성을 더 높이고 싶으신가요? 많은 템플릿이 시간 추적기 같은 다른 앱과 잘 연동되어 여러 tools를 번갈아 사용하지 않고도 시작부터 끝까지 모든 것을 효율적으로 관리할 수 있습니다
- 학습과 적응: 실험할 자유를 제공합니다. 다양한 워크플로우를 시도하고, 진행하면서 조정하며, 처음부터 완전히 커밋하지 않아도 시간이 지나면서 프로세스를 세밀하게 다듬을 수 있습니다
🧠 재미있는 사실: '템플릿(template)'이라는 단어는 프랑스어 templet에서 유래되었으며, 건축가와 장인들이 사용하던 작은 규격이나 패턴을 의미합니다.
clickUp에서 생성 가능한 템플릿 유형*
ClickUp은 모든 프로젝트 유형에 맞는 템플릿의 범위를 제공하여 프로세스 표준화를 그 어느 때보다 쉽게 만들어 줍니다. 여기서는 다양한 사용 사례에 맞춰 ClickUp에서 생성할 수 있는 여러 프로젝트 일정 템플릿을 살펴보겠습니다. 📝
1. 마케팅 템플릿
브랜드 아이덴티티 구축부터 캠페인 기획 및 결과 보고에 이르기까지 마케팅 관련 모든 작업에 완벽하게 활용할 수 있습니다. 캠페인 브리프부터 브랜드 북, 스타일 가이드까지 모든 것을 찾아보실 수 있습니다.
📌 예시: ClickUp 주간 콘텐츠 달력은 고객과 공감할 수 있는 매력적인 콘텐츠를 만드는 데 완벽합니다. 이는 디지털 마케팅 전략을 강화하고 향후 캠페인, 프로모션, 이벤트 플랜을 간소화합니다.
📖 추천 자료: 무료 Microsoft Word 프로젝트 관리 템플릿 10가지
2. 인사 및 채용 템플릿
인사 담당자라면, 이러한 템플릿을 활용하여 직원 성과 평가부터 목표 설정까지 모든 것을 효율화할 수 있습니다. 직무 제안서, 1:1 회의 아젠다, 교대 근무 변경 보고서 등이 대표적인 예시입니다.
📌 예시: ClickUp 직무 설명서 템플릿을 사용하면 눈에 띄는 채용 공고를 쉽게 작성할 수 있습니다. 이 템플릿은 책임 범위, 자격 요건, 복리후생을 효과적으로 강조하여 관심을 끌고 적합한 지원자를 유치하는 데 도움을 줍니다.
3. 엔지니어링 및 제품 템플릿
소프트웨어 개발자와 제품 관리자를 위한 엔지니어링 템플릿은 스프린트 계획 수립부터 앱 범위 개요 작성, 릴리스 관리에 이르기까지 모든 것을 포괄합니다.
📌 예시: ClickUp 사용자 페르소나 화이트보드 템플릿을 사용하면 상세한 고객 프로필을 생성하고, 연구 데이터를 체계적으로 정리하며, 시나리오를 시각화하여 목표 대상 고객의 요구사항, 목표 및 행동 양식을 파악할 수 있습니다.
4. 크리에이티브 및 디자인 템플릿
디자이너는 이러한 템플릿을 활용하여 브랜드 아이덴티티 구축, 콘텐츠 작성, 크리에이티브 브리프 개발 등에 사용할 수 있습니다.
📌 예시: ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿은 프로젝트 목표를 정리하고, 디자인 과정을 시각화하며, 최적화 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 화이트보드 템플릿은 창의적 비전, 기술적 노하우, 비즈니스 목표를 균형 있게 고려하여 성공적인 디자인 프로젝트를 보장합니다.
5. 재무 및 계정 템플릿
ClickUp은 재무 및 회계 작업을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 템플릿도 제공합니다. 회계 회사가 마케팅 노력을 관리할 수 있는 템플릿도 마련되어 있습니다.
📌예시: 세금 신고 시즌이 스트레스인가요? ClickUp 세금 신고 템플릿을 사용하면 모든 관련 재무 데이터를 한 곳에서 보안을 유지하며 관리하고, 모든 문서를 카테고리별로 정리하며, 마감일 및 기타 필수 작업에 대한 알림을 예약할 수 있습니다.
⚙️ 보너스: 디자인 문서 템플릿을 활용하여 창의적인 프로세스를 간소화하고 프로젝트를 손쉽게 정리하세요.
clickUp에서 템플릿 만드는 방법*
ClickUp 템플릿 생성 단계를 단계별로 살펴보고, 즉시 시간을 절약하고 일관성을 개선해 보세요. 📄
단계 #1: 작업 공간 항목 열기
먼저 템플릿으로 전환하려는 작업 공간 항목으로 이동하세요. 작업, 목록, 폴더부터 전체 스페이스까지 무엇이든 가능합니다.
기본적으로 템플릿으로 재사용하려는 항목을 열기만 하면 됩니다.
*2단계: 점 세 개(…)를 클릭하세요
항목을 열었다면 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 세 개 아이콘(…)을 찾으세요. 클릭하면 설정 메뉴가 나타납니다.
🧠 재미있는 사실: 모든 레고 브릭은 단 0.005mm의 정밀 공차로 제작된 금형 템플릿을 사용하여 생산되며, 이는 여러 세대에 걸친 세트 간 호환성을 보장합니다.
단계 #3: 템플릿 선택*
드롭다운 메뉴에서 템플릿 옵션을 확인할 수 있습니다. 해당 항목을 선택하면 해당 항목에 대한 모든 템플릿 옵션으로 이동합니다.
*4단계: 템플릿으로 저장 선택하기
이제 템플릿으로 저장을 클릭하세요. 여기서 현재 항목을 향후 프로젝트에 재사용 가능한 프로젝트 관리 템플릿으로 전환할 수 있습니다. 다양한 템플릿을 찾아볼 수도 있습니다.
5단계: 템플릿 이름 입력*
팝업 창이 나타나 새 템플릿 이름을 지정하라는 메시지를 표시합니다. 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 인식하기 쉽고 목적을 설명하는 이름을 지정하세요. 템플릿 저장을 클릭합니다.
추가할 수 있는 맞춤형 설정은 다음과 같습니다:
- 템플릿의 용도에 대한 설명을 추가하여 맥락을 제공하세요. 이는 향후 템플릿을 사용할 팀 회원들에게 유용합니다
- 템플릿에 태그를 추가하여 분류하면 템플릿 센터에서 나중에 쉽게 찾을 수 있습니다
- 공유 옵션을 선택하여 템플릿 접근 권한을 부여할 대상을 결정하세요
그게 다예요! 여러분만의 템플릿을 만들었습니다.
🧠 재미있는 사실: 인터넷이 초기 단계였을 때는 각 웹사이트가 처음부터 코딩되었습니다. 그러나 1994년 월드 와이드 웹 컨소시엄(W3C)이 최초의 웹 디자인 템플릿으로 HTML과 CSS 가이드라인을 도입하면서 웹사이트 제작이 더 간편해지고 표준화되었습니다.
clickUp Docs로 템플릿 만드는 방법*
ClickUp Docs로도 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이 협업 tool은 팀이 ClickUp 내에서 직접 문서를 생성, 편집 및 공동 작업할 수 있도록 지원합니다. 실시간 협업을 가능하게 하여 팀원이 동시에 문서를 수정하고, 댓글을 추가하며, 텍스트를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있어 원활한 커뮤니케이션과 효율적인 워크플로우 관리가 보장됩니다.
ClickUp Docs에서 효과적인 문서 템플릿을 만드는 단계를 살펴보겠습니다. ⚓
단계 #1: 문서 허브 열기
사이드바에 핀된 문서 허브(Docs Hub)를 찾거나, 제목(More)로 이동하여 문서(Docs)를 선택하세요. 새 문서를 시작하거나 템플릿으로 사용할 기존 문서를 열 수 있습니다.
⚙️ 보너스: 여러분의 워크플로우에 딱 맞는 템플릿을 찾아 업무를 더욱 수월하게 만들어 줄 최고의 ClickUp 템플릿 목록을 살펴보세요.
*2단계: 점 세 개(…)를 클릭하세요
문서 우측 상단의 점 세 개 (…) 메뉴를 클릭하세요. 드롭다운 메뉴에서 템플릿으로 저장을 선택하면 현재 문서를 재사용 가능한 템플릿으로 저장할 수 있습니다.
3단계: 템플릿 이름 지정*
새 문서로 저장 템플릿 창에서 템플릿 이름을 지정하세요.
공유 옵션을 설정하여 작업 공간 내 누구에게 템플릿 접근 권한을 부여할지 결정하세요. 모든 사용자에게 공개하거나 특정 사용자로 접근을 제한할 수 있습니다.
템플릿 저장을 클릭하면 맞춤형 템플릿이 템플릿 센터에 저장됩니다.
⚙️ 보너스: 무료 작업 범위 템플릿을 활용해 프로젝트 목표, 결과물, 타임라인을 명확히 정의해 보세요.
4단계: 문서에 템플릿 적용하기 (선택 사항)*
현재 문서에서 템플릿을 생성하지 않으려면 기존 템플릿을 새 문서에 적용할 수 있습니다. 점 세 개 버튼을 클릭할 때 Apply Template을 선택하세요. 그러면 템플릿 센터가 열립니다. 탐색하여 원하는 템플릿을 선택하세요.
필요한 템플릿을 열고 템플릿 사용을 클릭하세요. 이렇게 하면 선택한 템플릿이 문서에 추가됩니다. 이 예시에서는 '블로그 포스트용 ClickUp AI 프롬프트 및 가이드 템플릿'을 사용하겠습니다.
우리는 ClickUp을 기본적으로 고급형 할 일 목록으로 사용합니다. 특히 여러 사람이 참여하는 반복적인 다단계 프로세스에 매우 유용하죠. 해당 프로세스에 대한 템플릿을 생성하면 누락 없이 진행할 수 있을 뿐만 아니라, 각 담당자가 작업을 수행할 수 있을 때 자동으로 정보를 전달해 줍니다.
우리는 ClickUp을 기본적으로 고급형 할 일 목록으로 사용합니다. 특히 여러 사람이 참여하는 반복적인 다단계 프로세스에 매우 유용하죠. 해당 프로세스에 대한 템플릿을 생성하면 누락 없이 진행할 수 있을 뿐만 아니라, 각 담당자가 작업을 수행할 수 있을 때 자동으로 정보를 전달해 줍니다.
*팀 협업을 위한 템플릿 활용
일을 위한 모든 것 앱 ClickUp에는 팀과 함께 일을 완료할 수 있는 템플릿이 마련되어 있습니다.
협업을 간소화하고 팀이 손쉽게 함께 일할 수 있도록 지원하는 방법을 소개합니다.
- 실시간 협업: 문서 및 마인드맵 템플릿을 통해 팀원들이 서로 방해받지 않고 원활하게 함께 작업하며, 편집하고 피드백을 남기며 아이디어를 다듬을 수 있습니다
- *시각화: 목록과 보드부터 간트 차트까지, ClickUp 템플릿으로 워크플로우에 딱 맞는 보기를 선택하세요. 모든 구성원이 프로젝트 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있어 투명성을 유지하고 계획대로 진행할 수 있습니다
- *팀 협업: ClickUp 팀 관리 플랜 템플릿과 같은 템플릿을 사용하면 첫날부터 모든 구성원이 자신의 역할, 마감일, 책임을 명확히 파악합니다. 끝없는 이메일 체인이나 흩어진 노트 대신, 모든 것이 한 곳에 모여 있는 공유 스페이스만 있으면 됩니다
🔍 알고 계셨나요? 뱅크시 같은 그래피티 아티스트들은 스텐실을 이용해 복잡한 디자인을 단 몇 초 만에 스프레이로 그립니다. 하지만 이 기술은 선사시대 동굴 벽화에까지 거슬러 올라가는 전통을 따르고 있죠. 초기 인류는 바위 벽에 손에 묻힌 안료를 불어넣어 스텐실 기법의 가장 초창기 양식을 만들어냈습니다.
📖 함께 읽기: 기술 관리자 및 IT 팀을 위한 10가지 IT 템플릿
ClickUp Brain
통합된 ClickUp Brain을 통해 워크플로우를 더욱 원활하게 만들 수 있습니다. AI가 작업을 즉시 분해하고, 놓친 논의를 요약하며, 신속한 답변을 제공하여 일이 매끄럽게 진행되도록 지원합니다.
ClickUp Brain Max로 프로세스를 더 빠르게 포착하세요
clickUp Brain Max *는 음성 입력을 데스크탑에 직접 제공하여 모든 내용을 직접 입력하지 않고도 프로세스를 문서화하고 템플릿으로 저장할 수 있게 합니다. 모든 단계를 일일이 기록하는 데 시간을 낭비하지 말고, 그냥 말하기만 하면 Brain Max가 즉시 음성을 재사용 가능한 워크플로우로 변환하여 향후 프로젝트를 위한 템플릿으로 저장할 수 있게 합니다.
ClickUp AI 에이전트로 템플릿 워크플로우 자동화하기
clickUp AI 에이전트*는 백그라운드에서 자동으로 작동하여 템플릿이 원활하게 유지되도록 합니다. 템플릿 적용 시 하위 작업 할당부터 알림 발송, 기한 초과 항목 표시까지 AI 에이전트가 수동 추적 없이 표준화된 워크플로우를 일관되게 유지해 줍니다.
*clickUp 할당 댓글
ClickUp 할당 코멘트는 가벼운 멘션을 명확하고 실행 가능한 작업으로 전환합니다.
긴 채팅 스레드에서 작업이 묻히거나 이메일에서 묻힐 필요가 없습니다. 팀원에게 직접 댓글을 할당할 수 있습니다. 해당 팀원은 알림을 받으며, 댓글은 마감일이 지정된 작업으로 전환됩니다.
더 좋은 점은? 작업 완료 후 댓글을 해결된 상태로 표시할 수 있어 워크플로우를 깔끔하고 체계적으로 유지할 수 있습니다.
📮 ClickUp 인사이트: 팀별로 일일 메시지 발송량이 크게 달라질 수 있으며, 팀원의 20%는 핵심 정보를 찾기 위해 하루에 최대 50개의 메시지를 보냅니다.
ClickUp은 모든 커뮤니케이션 채널을 한곳에 통합하여 팀이 혼란 없이 작업을 완벽하게 관리할 수 있도록 합니다.
*clickUp 템플릿 활용 최고의 실행 방식
템플릿은 시간을 절약하고 일관성을 유지하는 데 도움이 되지만, 효과적으로 활용하려면 전략이 필요합니다.
ClickUp 템플릿을 최대한 활용하는 데 도움이 되는 몇 가지 최고의 실행 방식을 살펴보겠습니다. 💁
- 프로세스 라이브러리 생성: ClickUp에 '프로세스 라이브러리'를 설정하여 모든 템플릿 파일을 한 곳에 저장하세요. 이렇게 하면 템플릿을 관리하기 쉬워지고 필요할 때 빠르게 배포할 수 있습니다
- 보기 표준화: 보기 템플릿을 활용하여 작업 공간 보기가 일관되게 유지되도록 하세요. 표준화는 팀원들의 혼란을 방지하고 필터, 설정, 표시되는 열에 대해 모두가 동일한 기준을 따르도록 보장합니다
- *간단하게 시작하여 복잡성을 구축하세요: 핵심 워크플로를 다루는 기본 템플릿으로 시작하세요. 익숙해지면 체크리스트나 작업 설명과 같은 세부 사항을 점차 추가하여 팀을 압도하지 않으면서 ClickUp을 최대한 활용하세요
- 사용자 지정 필드를 현명하게 활용하세요: 템플릿에 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하여 작업 분류 및 필터링을 개선하세요. '작업 유형' 및 '일 카테고리'와 같은 필드는 향후 작업 관리 및 보고를 간소화하는 데 도움이 됩니다
- *마감일 및 시간 추정 설정: 템플릿 내 작업에 특정 마감일 대신 상대적 시점을 설정하여 다양한 프로젝트에 유연하게 대응하세요. 작업량을 명확히 파악하려면 작업을 더 작은 단위의 시간 추정(이상적으로는 4시간 이내)으로 분할하세요
🔍 알고 계셨나요? 최초의 스프레드시트 소프트웨어인 VisiCalc (1979)는 회계사를 위한 디지털 원장 템플릿으로 설계되어 재무 플랜을 혁신했습니다.
📖 함께 읽기: ClickUp 최고의 실행 방식: 시작을 위한 팁과 요령
clickUp—성공으로 이끄는 사전 구축된 템플릿 *
ClickUp 템플릿 생성은 작은 단계로 큰 차이를 만드는 방법입니다. 프로젝트를 시작할 때마다 매번 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 템플릿을 적용하고 세부 사항을 조정하기만 하면 바로 일을 시작할 수 있습니다.
가장 큰 장점은? ClickUp은 템플릿 기능에 그치지 않습니다. 강력한 작업 관리, 자동화, 협업 기능을 통해 팀 전체의 워크플로를 한 곳에서 운영할 수 있습니다.