ClickUp에서 워크플로우를 간소화하기 위한 템플릿 생성 방법

프로젝트 플랜을 머릿속에 그렸지만, 실제로 설정해보니 생각만큼 간단하지 않다는 걸 깨닫게 됩니다.

매번 프로젝트마다 동일한 단계를 수동으로 생성하는 번거로움을 덜고, ClickUp에서 템플릿을 만들어 보세요. 재사용하고 맞춤형 설정하며 개선할 수 있는 프로세스를 구축하는 간편한 방법입니다.

프로젝트 관리를 더 효율적이고 일관성 있게 만들기 위해 ClickUp에서 템플릿을 만드는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다. ⚒️

⏰ 60초 요약 ClickUp은 마케팅, 인사 및 채용, 엔지니어링 및 제품, 크리에이티브 및 디자인, 재무 및 회계를 위한 사전 구축 및 맞춤형 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿들은 워크플로우를 체계적이고 일관되며 유연하게 유지하여 팀이 항상 같은 방향으로 나아가고 생산성을 유지하며 어떤 작업이든 해결할 준비가 되도록 합니다. 맞춤형 ClickUp 템플릿을 구축하는 단계는 다음과 같습니다: 이미 원하는 프로젝트 설정이 완료된 스페이스, 폴더, 목록 또는 작업을 열어보세요 점 세 개 (…)를 클릭하세요 템플릿 선택 템플릿으로 저장을 클릭하세요 템플릿 이름을 입력하고, 설명과 태그를 추가하여 분류한 후 공유 옵션을 선택하세요 ClickUp Docs 내에서 맞춤형 템플릿을 구축하는 단계는 다음과 같습니다: 문서 허브 열기 새 문서 또는 기존 문서의 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 세 개 아이콘을 클릭하세요 새 문서 템플릿으로 저장을 클릭하고 이름을 지정하세요 ClickUp 템플릿 생성 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다: 프로세스 라이브러리 생성하기

표준화된 보기

간단하게 시작하여 복잡성을 구축하세요

사용자 지정 필드 활용하기

마감일 및 시간 추정 기능 구현

clickUp에서 템플릿이 중요한 이유*

프로젝트 관리에서 일관성은 매우 중요합니다. 바로 이 부분에서 ClickUp 템플릿이 빛을 발합니다. 구조화된 반복 가능한 프로세스를 설정하여 시간을 절약하고 팀 협업을 개선하며 모든 세부 사항을 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

ClickUp 워크플로우 템플릿이 프로젝트 관리 도구에서 필수적인 이유를 알아봅시다. 🧰

맞춤형 프레임워크: 템플릿을 유연한 설계도라고 생각하세요. 다양한 클라이언트 결과물이나 특정 온보딩 단계 등 어떤 프로젝트의 고유한 요구사항에도 맞게 조정할 수 있습니다

팀 간 일관성: *템플릿은 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 보장합니다. 동일한 워크플로우를 적용함으로써 팀은 실수 위험을 줄이고, 누가 참여하든 더 유기적으로 일할 수 있습니다

향상된 생산성: *설정에 시간을 낭비하지 않아도 되므로 업무 수행에 집중할 수 있습니다. 템플릿을 사용하면 바로 실행에 착수할 수 있어 전반적인 생산성이 향상됩니다

다른 tool과의 연동: 효율성을 더 높이고 싶으신가요? 많은 템플릿이 시간 추적기 같은 다른 앱과 잘 연동되어 여러 tools를 번갈아 사용하지 않고도 시작부터 끝까지 모든 것을 효율적으로 관리할 수 있습니다

학습과 적응: 실험할 자유를 제공합니다. 다양한 워크플로우를 시도하고, 진행하면서 조정하며, 처음부터 완전히 커밋하지 않아도 시간이 지나면서 프로세스를 세밀하게 다듬을 수 있습니다

🧠 재미있는 사실: '템플릿(template)'이라는 단어는 프랑스어 templet에서 유래되었으며, 건축가와 장인들이 사용하던 작은 규격이나 패턴을 의미합니다.

clickUp에서 생성 가능한 템플릿 유형*

ClickUp은 모든 프로젝트 유형에 맞는 템플릿의 범위를 제공하여 프로세스 표준화를 그 어느 때보다 쉽게 만들어 줍니다. 여기서는 다양한 사용 사례에 맞춰 ClickUp에서 생성할 수 있는 여러 프로젝트 일정 템플릿을 살펴보겠습니다. 📝

1. 마케팅 템플릿

브랜드 아이덴티티 구축부터 캠페인 기획 및 결과 보고에 이르기까지 마케팅 관련 모든 작업에 완벽하게 활용할 수 있습니다. 캠페인 브리프부터 브랜드 북, 스타일 가이드까지 모든 것을 찾아보실 수 있습니다.

📌 예시: ClickUp 주간 콘텐츠 달력은 고객과 공감할 수 있는 매력적인 콘텐츠를 만드는 데 완벽합니다. 이는 디지털 마케팅 전략을 강화하고 향후 캠페인, 프로모션, 이벤트 플랜을 간소화합니다.

📖 추천 자료: 무료 Microsoft Word 프로젝트 관리 템플릿 10가지

2. 인사 및 채용 템플릿

인사 담당자라면, 이러한 템플릿을 활용하여 직원 성과 평가부터 목표 설정까지 모든 것을 효율화할 수 있습니다. 직무 제안서, 1:1 회의 아젠다, 교대 근무 변경 보고서 등이 대표적인 예시입니다.

📌 예시: ClickUp 직무 설명서 템플릿을 사용하면 눈에 띄는 채용 공고를 쉽게 작성할 수 있습니다. 이 템플릿은 책임 범위, 자격 요건, 복리후생을 효과적으로 강조하여 관심을 끌고 적합한 지원자를 유치하는 데 도움을 줍니다.

3. 엔지니어링 및 제품 템플릿

소프트웨어 개발자와 제품 관리자를 위한 엔지니어링 템플릿은 스프린트 계획 수립부터 앱 범위 개요 작성, 릴리스 관리에 이르기까지 모든 것을 포괄합니다.

📌 예시: ClickUp 사용자 페르소나 화이트보드 템플릿을 사용하면 상세한 고객 프로필을 생성하고, 연구 데이터를 체계적으로 정리하며, 시나리오를 시각화하여 목표 대상 고객의 요구사항, 목표 및 행동 양식을 파악할 수 있습니다.

4. 크리에이티브 및 디자인 템플릿

디자이너는 이러한 템플릿을 활용하여 브랜드 아이덴티티 구축, 콘텐츠 작성, 크리에이티브 브리프 개발 등에 사용할 수 있습니다.

📌 예시: ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿은 프로젝트 목표를 정리하고, 디자인 과정을 시각화하며, 최적화 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 화이트보드 템플릿은 창의적 비전, 기술적 노하우, 비즈니스 목표를 균형 있게 고려하여 성공적인 디자인 프로젝트를 보장합니다.

5. 재무 및 계정 템플릿

ClickUp은 재무 및 회계 작업을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 템플릿도 제공합니다. 회계 회사가 마케팅 노력을 관리할 수 있는 템플릿도 마련되어 있습니다.

📌예시: 세금 신고 시즌이 스트레스인가요? ClickUp 세금 신고 템플릿을 사용하면 모든 관련 재무 데이터를 한 곳에서 보안을 유지하며 관리하고, 모든 문서를 카테고리별로 정리하며, 마감일 및 기타 필수 작업에 대한 알림을 예약할 수 있습니다.

⚙️ 보너스: 디자인 문서 템플릿을 활용하여 창의적인 프로세스를 간소화하고 프로젝트를 손쉽게 정리하세요.

clickUp에서 템플릿 만드는 방법*

ClickUp 템플릿 생성 단계를 단계별로 살펴보고, 즉시 시간을 절약하고 일관성을 개선해 보세요. 📄

단계 #1: 작업 공간 항목 열기

먼저 템플릿으로 전환하려는 작업 공간 항목으로 이동하세요. 작업, 목록, 폴더부터 전체 스페이스까지 무엇이든 가능합니다.

기본적으로 템플릿으로 재사용하려는 항목을 열기만 하면 됩니다.

템플릿으로 만들려는 작업을 엽니다

*2단계: 점 세 개(…)를 클릭하세요

항목을 열었다면 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 세 개 아이콘(…)을 찾으세요. 클릭하면 설정 메뉴가 나타납니다.

점 세 개(…)를 클릭하여 설정을 엽니다

🧠 재미있는 사실: 모든 레고 브릭은 단 0.005mm의 정밀 공차로 제작된 금형 템플릿을 사용하여 생산되며, 이는 여러 세대에 걸친 세트 간 호환성을 보장합니다.

단계 #3: 템플릿 선택*

드롭다운 메뉴에서 템플릿 옵션을 확인할 수 있습니다. 해당 항목을 선택하면 해당 항목에 대한 모든 템플릿 옵션으로 이동합니다.

드롭다운 메뉴에서 템플릿을 선택하세요

*4단계: 템플릿으로 저장 선택하기

이제 템플릿으로 저장을 클릭하세요. 여기서 현재 항목을 향후 프로젝트에 재사용 가능한 프로젝트 관리 템플릿으로 전환할 수 있습니다. 다양한 템플릿을 찾아볼 수도 있습니다.

템플릿으로 저장하기

5단계: 템플릿 이름 입력*

팝업 창이 나타나 새 템플릿 이름을 지정하라는 메시지를 표시합니다. 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 인식하기 쉽고 목적을 설명하는 이름을 지정하세요. 템플릿 저장을 클릭합니다.

추가할 수 있는 맞춤형 설정은 다음과 같습니다:

템플릿의 용도에 대한 설명을 추가하여 맥락을 제공하세요. 이는 향후 템플릿을 사용할 팀 회원들에게 유용합니다

템플릿에 태그를 추가하여 분류하면 템플릿 센터에서 나중에 쉽게 찾을 수 있습니다

공유 옵션을 선택하여 템플릿 접근 권한을 부여할 대상을 결정하세요

템플릿 이름을 지정한 후 '템플릿 저장'을 클릭하세요

그게 다예요! 여러분만의 템플릿을 만들었습니다.

🧠 재미있는 사실: 인터넷이 초기 단계였을 때는 각 웹사이트가 처음부터 코딩되었습니다. 그러나 1994년 월드 와이드 웹 컨소시엄(W3C)이 최초의 웹 디자인 템플릿으로 HTML과 CSS 가이드라인을 도입하면서 웹사이트 제작이 더 간편해지고 표준화되었습니다.

clickUp Docs로 템플릿 만드는 방법*

ClickUp Docs로도 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이 협업 tool은 팀이 ClickUp 내에서 직접 문서를 생성, 편집 및 공동 작업할 수 있도록 지원합니다. 실시간 협업을 가능하게 하여 팀원이 동시에 문서를 수정하고, 댓글을 추가하며, 텍스트를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있어 원활한 커뮤니케이션과 효율적인 워크플로우 관리가 보장됩니다.

ClickUp Docs에서 효과적인 문서 템플릿을 만드는 단계를 살펴보겠습니다. ⚓

단계 #1: 문서 허브 열기

사이드바에 핀된 문서 허브(Docs Hub)를 찾거나, 제목(More)로 이동하여 문서(Docs)를 선택하세요. 새 문서를 시작하거나 템플릿으로 사용할 기존 문서를 열 수 있습니다.

템플릿으로 만들 문서 열기

⚙️ 보너스: 여러분의 워크플로우에 딱 맞는 템플릿을 찾아 업무를 더욱 수월하게 만들어 줄 최고의 ClickUp 템플릿 목록을 살펴보세요.

*2단계: 점 세 개(…)를 클릭하세요

문서 우측 상단의 점 세 개 (…) 메뉴를 클릭하세요. 드롭다운 메뉴에서 템플릿으로 저장을 선택하면 현재 문서를 재사용 가능한 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

점 세 개 버튼을 누른 후 '템플릿으로 저장'을 클릭하세요

3단계: 템플릿 이름 지정*

새 문서로 저장 템플릿 창에서 템플릿 이름을 지정하세요.

공유 옵션을 설정하여 작업 공간 내 누구에게 템플릿 접근 권한을 부여할지 결정하세요. 모든 사용자에게 공개하거나 특정 사용자로 접근을 제한할 수 있습니다.

템플릿 저장을 클릭하면 맞춤형 템플릿이 템플릿 센터에 저장됩니다.

템플릿 이름을 지정하고 맞춤형 설정을 추가하세요

⚙️ 보너스: 무료 작업 범위 템플릿을 활용해 프로젝트 목표, 결과물, 타임라인을 명확히 정의해 보세요.

4단계: 문서에 템플릿 적용하기 (선택 사항)*

현재 문서에서 템플릿을 생성하지 않으려면 기존 템플릿을 새 문서에 적용할 수 있습니다. 점 세 개 버튼을 클릭할 때 Apply Template을 선택하세요. 그러면 템플릿 센터가 열립니다. 탐색하여 원하는 템플릿을 선택하세요.

템플릿 센터에서 하나의 템플릿을 선택하세요

필요한 템플릿을 열고 템플릿 사용을 클릭하세요. 이렇게 하면 선택한 템플릿이 문서에 추가됩니다. 이 예시에서는 '블로그 포스트용 ClickUp AI 프롬프트 및 가이드 템플릿'을 사용하겠습니다.

템플릿 사용 버튼을 클릭하세요

우리는 ClickUp을 기본적으로 고급형 할 일 목록으로 사용합니다. 특히 여러 사람이 참여하는 반복적인 다단계 프로세스에 매우 유용하죠. 해당 프로세스에 대한 템플릿을 생성하면 누락 없이 진행할 수 있을 뿐만 아니라, 각 담당자가 작업을 수행할 수 있을 때 자동으로 정보를 전달해 줍니다.

우리는 ClickUp을 기본적으로 고급형 할 일 목록으로 사용합니다. 특히 여러 사람이 참여하는 반복적인 다단계 프로세스에 매우 유용하죠. 해당 프로세스에 대한 템플릿을 생성하면 누락 없이 진행할 수 있을 뿐만 아니라, 각 담당자가 작업을 수행할 수 있을 때 자동으로 정보를 전달해 줍니다.

*팀 협업을 위한 템플릿 활용

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp에는 팀과 함께 일을 완료할 수 있는 템플릿이 마련되어 있습니다.

협업을 간소화하고 팀이 손쉽게 함께 일할 수 있도록 지원하는 방법을 소개합니다.

실시간 협업: 문서 및 문서 및 마인드맵 템플릿을 통해 팀원들이 서로 방해받지 않고 원활하게 함께 작업하며, 편집하고 피드백을 남기며 아이디어를 다듬을 수 있습니다

*시각화: 목록과 보드부터 간트 차트까지, ClickUp 템플릿으로 워크플로우에 딱 맞는 보기를 선택하세요. 모든 구성원이 프로젝트 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있어 투명성을 유지하고 계획대로 진행할 수 있습니다

*팀 협업: ClickUp 팀 관리 플랜 템플릿과 같은 템플릿을 사용하면 첫날부터 모든 구성원이 자신의 역할, 마감일, 책임을 명확히 파악합니다. 끝없는 이메일 체인이나 흩어진 노트 대신, 모든 것이 한 곳에 모여 있는 공유 스페이스만 있으면 됩니다

🔍 알고 계셨나요? 뱅크시 같은 그래피티 아티스트들은 스텐실을 이용해 복잡한 디자인을 단 몇 초 만에 스프레이로 그립니다. 하지만 이 기술은 선사시대 동굴 벽화에까지 거슬러 올라가는 전통을 따르고 있죠. 초기 인류는 바위 벽에 손에 묻힌 안료를 불어넣어 스텐실 기법의 가장 초창기 양식을 만들어냈습니다.

📖 함께 읽기: 기술 관리자 및 IT 팀을 위한 10가지 IT 템플릿

ClickUp Brain

지금 바로 ClickUp Brain을 사용해 보세요 ClickUp Brain으로 채팅에서 즉시 작업 생성하기

통합된 ClickUp Brain을 통해 워크플로우를 더욱 원활하게 만들 수 있습니다. AI가 작업을 즉시 분해하고, 놓친 논의를 요약하며, 신속한 답변을 제공하여 일이 매끄럽게 진행되도록 지원합니다.

ClickUp Brain Max로 프로세스를 더 빠르게 포착하세요

clickUp Brain Max *는 음성 입력을 데스크탑에 직접 제공하여 모든 내용을 직접 입력하지 않고도 프로세스를 문서화하고 템플릿으로 저장할 수 있게 합니다. 모든 단계를 일일이 기록하는 데 시간을 낭비하지 말고, 그냥 말하기만 하면 Brain Max가 즉시 음성을 재사용 가능한 워크플로우로 변환하여 향후 프로젝트를 위한 템플릿으로 저장할 수 있게 합니다.

ClickUp AI 에이전트로 템플릿 워크플로우 자동화하기

clickUp AI 에이전트*는 백그라운드에서 자동으로 작동하여 템플릿이 원활하게 유지되도록 합니다. 템플릿 적용 시 하위 작업 할당부터 알림 발송, 기한 초과 항목 표시까지 AI 에이전트가 수동 추적 없이 표준화된 워크플로우를 일관되게 유지해 줍니다.

ClickUp 할당 댓글을 손쉽게 작업으로 변환하세요

ClickUp 할당 코멘트는 가벼운 멘션을 명확하고 실행 가능한 작업으로 전환합니다.

긴 채팅 스레드에서 작업이 묻히거나 이메일에서 묻힐 필요가 없습니다. 팀원에게 직접 댓글을 할당할 수 있습니다. 해당 팀원은 알림을 받으며, 댓글은 마감일이 지정된 작업으로 전환됩니다.

더 좋은 점은? 작업 완료 후 댓글을 해결된 상태로 표시할 수 있어 워크플로우를 깔끔하고 체계적으로 유지할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 팀별로 일일 메시지 발송량이 크게 달라질 수 있으며, 팀원의 20%는 핵심 정보를 찾기 위해 하루에 최대 50개의 메시지를 보냅니다. ClickUp은 모든 커뮤니케이션 채널을 한곳에 통합하여 팀이 혼란 없이 작업을 완벽하게 관리할 수 있도록 합니다.

*clickUp 템플릿 활용 최고의 실행 방식

템플릿은 시간을 절약하고 일관성을 유지하는 데 도움이 되지만, 효과적으로 활용하려면 전략이 필요합니다.

ClickUp 템플릿을 최대한 활용하는 데 도움이 되는 몇 가지 최고의 실행 방식을 살펴보겠습니다. 💁

프로세스 라이브러리 생성: ClickUp에 '프로세스 라이브러리'를 설정하여 모든 템플릿 파일을 한 곳에 저장하세요. 이렇게 하면 템플릿을 관리하기 쉬워지고 필요할 때 빠르게 배포할 수 있습니다

보기 표준화: 보기 템플릿을 활용하여 작업 공간 보기가 일관되게 유지되도록 하세요. 표준화는 팀원들의 혼란을 방지하고 필터, 설정, 표시되는 열에 대해 모두가 동일한 기준을 따르도록 보장합니다

*간단하게 시작하여 복잡성을 구축하세요: 핵심 워크플로를 다루는 기본 템플릿으로 시작하세요. 익숙해지면 체크리스트나 작업 설명과 같은 세부 사항을 점차 추가하여 팀을 압도하지 않으면서 ClickUp을 최대한 활용하세요

사용자 지정 필드를 현명하게 활용하세요: 템플릿에 템플릿에 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하여 작업 분류 및 필터링을 개선하세요. '작업 유형' 및 '일 카테고리'와 같은 필드는 향후 작업 관리 및 보고를 간소화하는 데 도움이 됩니다

*마감일 및 시간 추정 설정: 템플릿 내 작업에 특정 마감일 대신 상대적 시점을 설정하여 다양한 프로젝트에 유연하게 대응하세요. 작업량을 명확히 파악하려면 작업을 더 작은 단위의 시간 추정(이상적으로는 4시간 이내)으로 분할하세요

🔍 알고 계셨나요? 최초의 스프레드시트 소프트웨어인 VisiCalc (1979)는 회계사를 위한 디지털 원장 템플릿으로 설계되어 재무 플랜을 혁신했습니다.

clickUp—성공으로 이끄는 사전 구축된 템플릿 *

ClickUp 템플릿 생성은 작은 단계로 큰 차이를 만드는 방법입니다. 프로젝트를 시작할 때마다 매번 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 템플릿을 적용하고 세부 사항을 조정하기만 하면 바로 일을 시작할 수 있습니다.

가장 큰 장점은? ClickUp은 템플릿 기능에 그치지 않습니다. 강력한 작업 관리, 자동화, 협업 기능을 통해 팀 전체의 워크플로를 한 곳에서 운영할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅