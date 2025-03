2025년 영업 파이프라인 관리 도구 톱 17

최고의 영업 사원은 클라이언트의 감정을 이해하고 클라이언트가 거부할 수 없는 것을 제공함으로써 성공합니다. 그들은 강력한 관계를 구축하고 고객이 원하는 것을 진정으로 이해함으로써 이를 수행합니다. 이제 전체 영업 파이프라인에 대해 이처럼 세분화된 수준의 조사를 수행한다고 상상해 보십시오. 불가능하게 들리십니까? 바로 이때 파이프라인 관리 소프트웨어가 등장합니다. 이러한 강력한 도구를 사용하면 영업 팀이 거래를 추적하고, 수익을 예측하고, 작업을 자동화하고, 영업 실적에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

Pipedrive: 영업 파이프라인 시각화에 가장 적합 *Keap: 올인원 영업 및 마케팅 자동화에 가장 적합 *Freshsales: 영업 CRM 및 AI 기반 인사이트에 가장 적합 *Salesforce CRM: 복잡한 요구를 가진 대기업에 가장 적합 *HubSpot: 인바운드 영업 및 마케팅 조정에 가장 적합 *Insightly: 프로젝트 관리 및 CRM 통합에 가장 적합

올바른 영업 파이프라인 관리 소프트웨어를 선택하는 것은 영업 전략을 성공으로 이끌거나 실패로 이끌 수 있습니다. 선택 가능한 옵션이 너무 많기 때문에, 팀의 고유한 요구 사항과 영업 프로세스를 가장 잘 지원할 수 있는 기능을 아는 것이 중요합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 핵심 사항입니다. *맞춤형 옵션: 영업 파이프라인 도구가 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있는지 확인하십시오. 파이프라인 단계, 워크플로우 및 [영업 자동화 도구 /%href/ 후속 이메일, 리드 스코어링, 데이터 입력, 기타 영업 활동과 같은 반복적인 작업을 처리하여 시간을 절약하고 효율성을 향상시킵니다. *통합 기능: 도구가 기존 /href/ https://clickup.com/blog/crm-workflow// CRM 워크플로우 /%href/ 와 원활하게 통합되도록 합니다. 여기에는 고객 관계 관리 도구, 마케팅 자동화 도구, 커뮤니케이션 플랫폼이 포함됩니다]( https://clickup.com/blog/sales-pipeline-metrics//영업파이프라인메트릭스/%href/특정영업프로세스에맞게조정*사용편의성:직관적인인터페이스와최소한의학습곡선으로플랫폼의우선순위를정하여영업담당자가바로업무를시작할수있도록합니다*자동화기능:[ 이 들어오면, 영업 프로젝트와 관계를 쉽게 관리할 수 있습니다! 이 도구를 사용하면 영업 팀이 여러 계정을 처리하고 거래를 면밀히 추적할 수 있으며, 모든 고객 상호 작용과 영업 데이터를 하나의 도구에서 관리할 수 있습니다. 리드 육성부터 거래 성사, 관계 강화, 모든 단계의 생산성 향상까지 모든 것을 추적할 수 있습니다. ClickUp이 매우 효과적인 이유는 영업 퍼널의 각 활동에 적합한 광범위한 템플릿 라이브러리 때문입니다. 예를 들어, https://clickup.com/templates/sales-plan-t-182104374 ClickUp의 영업 팀 플랜 템플릿 /%href/ 를 클릭하여 SMART 목표, 더 빠른 전략, 체계화된 정보를 한 곳에 모아 쉽게 접근할 수 있는 결과 중심의 플랜을 만드십시오. 또 다른 옵션은 /href/ ]( https://clickup.com/templates/sales-pipeline-t-54070788ClickUp영업파이프라인템플릿/%href/는각파이프라인단계를관리하고최적화하기위한즉시사용가능한프레임워크를제공합니다.이템플릿은영업프로세스를단순화하여영업팀이가장중요한일,즉거래를성사시키고지속적인고객관계를구축하는데집중할수있도록합니다.또한,[undefined](jasperConsulting의도메인관리자인찰스윌리엄스씨는ClickUp에대해이렇게말합니다:>영업담당자부터관리팀에이르기까지데이터를분류하고모니터링해야하는모든상황에서유용하다고생각합니다.모든사람이ClickUp을사용하면이점을찾을수있다고생각합니다.[*개인및팀성과를실시간으로모니터링*데이터기반의선택을통해파이프라인최적화*영업노력이가장효과적인분야에대한통찰력확보###2.Pipedrive(영업파이프라인시각화에가장적합) via_/href/https://www.pipedrive.com/Pipedrive/%href/)_ Pipedrive는 영업 팀이 파이프라인을 쉽게 관리할 수 있도록 도와주는 사용자 친화적인 CRM 도구입니다.](BarniePretorius/%href/,JasperConsulting의도메인관리자💡프로팁:영업프로세스를관리하고싶으십니까?/href/ https://clickup.com/templates/sales-tracker-t-182104365ClickUp의영업추적템플릿/%href/를사용해보세요 .) "제가 사용해 본 최고의 CRM입니다. 항상 추천합니다." 대부분의 CRM은 기술 담당자들이 주도하고 만들어지며, 영업에 대한 그들의 이해를 바탕으로 합니다. 제가 Pipedrive를 좋아하는 이유는 영업 담당자들이 명확하게 만들고, 기술 담당자들이 그들의 필요에 맞게 구축했다는 점입니다. 💡 보너스 팁: 영업 파이프라인 관리 소프트웨어를 선택할 때는 추적 _via/href/https://keap.com/Keap/%href/ Keap(구Infusionsoft)은영업과마케팅을하나로묶은강력한도구입니다.이메일마케팅,CRM,영업자동화,랜딩페이지빌더등소기업과기업가에게필요한모든것을갖추고있습니다.불필요한기능은없고,결과만있습니다!) zapier는 지속적으로 개선되고 더 많은 기능을 추가하고 있습니다. Make, Afterpieces, Microsoft Flow와 비교했을 때, Zapier는 설정하기가 더 쉽고 더 많은 통합 기능을 가지고 있습니다. 현재 이용 가능한 최고의 자동화 서비스 중 하나입니다. ### 15. Zendesk Sell (고객 지원 및 영업 팀 통합에 가장 적합) _via Zendesk Sell은 영업 팀의 생산성 향상, 잠재 고객 관리, 프로세스 개선을 지원하는 영업 지원 도구입니다. 잠재 고객 추적, 파이프라인 관리, 실시간 분석 기능을 통해 더 똑똑하게 일할 수 있습니다! 이 영업 파이프라인 소프트웨어는 Zendesk의 고객 서비스 도구와 완벽하게 호환되어 영업과 지원을 위한 원활한 솔루션을 제공합니다. 영업과 서비스를 통합하려는 팀에 이상적입니다. 거래와 여러 단계를 관리하는 데 필요한 키 기능을 식별합니다. 이렇게 하면 옵션 범위를 좁히는 데 도움이 됩니다. ### 16. Streak (Gmail 및 Google 작업 공간 통합에 가장 적합) _via /href/ https://www.streak.com/ Streak /%href/ Streak은 Gmail에 직접 구축된 가벼운 CRM입니다. 이메일 커뮤니케이션에 주로 의존하는 영업 팀에 적합합니다. 이 CRM 소프트웨어를 사용하면 사용자는 받은 편지함을 떠나지 않고도 잠재 고객을 추적하고, 파이프라인을 관리하고, 이메일 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

Gmail과 Google 작업 공간 통합 기능은 이메일 자동화와 영업 파이프라인 최적화를 원하는 소규모 팀과 개인 사업자에게 완벽한 솔루션입니다. #### Streak 최고의 기능 Gmail 받은 편지함에서 바로 연락처 관리, 거래 추적, 상호 작용 기록 이메일 열람 및 클릭 추적으로 고객 참여에 대한 통찰력 확보 파이프라인 공유 및 공유 연락처 정보 액세스를 통해 팀원들과 협업 #### *Streak 한도

팀 규모가 커지거나 비즈니스 규모가 커질 경우 확장성이 제한됨 Gmail 내에 구축되어 있기 때문에, Streak의 기능은 Gmail 인터페이스의 제약에 의해 제한됨 #### *Streak 가격 Pro : 사용자당 월 $59 *Pro+: 사용자당 월 $89 *Enterprise: 사용자당 월 $159 #### Streak 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (200+ 리뷰) *Capterra: 4.5/5 (450+ 리뷰) A /href/ https://www.g2.com/products/streak/reviews/streak-review-9333271 G2 사용자 /%href/는 이렇게 말합니다:

자영업자와 소규모 기업을 위한 훌륭한 CRM tool입니다. 저는 영업 팀을 위한 파이프라인을 만드는 것을 좋아하는데, 이 도구를 사용하면 다양한 유형의 리드와 다양한 단계의 리드를 위한 이메일 템플릿을 미리 채울 수 있는 스니펫을 쉽게 만들 수 있습니다. Streak은 말 그대로 일주일에 2~3시간을 절약해 주며, Gmail과 바로 통합되어 사용하기가 매우 쉽습니다. 또한, 파이프라인을 내보낼 수 있는 기능이 마음에 듭니다. 그래야 제 성과를 분석할 수 있으니까요.

17. Salesflare (간단하고 자동화된 영업 추적에 가장 적합) via undefined 목록에 있는 마지막 영업 파이프라인 관리 소프트웨어는 Salesflare입니다. 이 소프트웨어는 활동을 추적하고 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 간단한 자동화 도구입니다. 또한 이메일, 전화, 달력에서 고객과의 상호 작용을 가져와 360도 뷰를 제공합니다. 진짜 장점은 무엇일까요? AI 기반 기능을 통해 잠재 고객의 우선 순위를 지정하고 거래 성사 가능성을 예측하며 최선의 다음 단계를 추천할 수 있습니다. #### Salesflare 최고의 기능

AI 기반 통찰력으로 리드 우선순위를 정하고 값진 기회를 파악하세요 자동화된 보고서와 대시보드를 생성하여 영업 성과를 추적하세요 #### *Salesflare의 한도 AI 기능은 최상위 CRM 시스템의 기능만큼 정확하거나 발전되지 않을 수 있습니다 #### Salesflare의 가격 Growth : 사용자당 월 $29 *Pro: 사용자당 월 $49

Enterprise : 사용자당 월 $99 #### Salesflare 평가 및 리뷰 G2: 4.8/5 (250+ 리뷰) *Capterra: 4.7/5 (130+ 리뷰) 특별 멘션 Zoho CRM: 마케팅, 영업, 고객 성공을 하나의 역동적인 플랫폼으로 통합

: 사용자당 월 $99 #### Monday.com: 개발자 없이도 모든 크기의 비즈니스가 영업 파이프라인을 만들 수 있도록 지원 *Lusha: 리드 강화, 영업 인텔리전스, 리드 생성 툴을 통해 영업 팀을 강화 *Nutshell: 영업 파이프라인을 시각화하여 거래를 추적하고 단계를 거쳐 더 쉽게 추적 가능 ## ClickUp으로 영업 파이프라인을 마스터하세요

17가지 최고의 영업 파이프라인 관리 도구를 살펴보면서 각각의 장점과 단점을 살펴보았습니다. 여러분의 필요와 예산을 고려해서, 여러분의 필요에 맞는 것을 선택하고, 여러분의 파이프라인(그리고 영업)이 급성장하는 것을 지켜보세요! 그러나 ClickUp은 영업 파이프라인 소프트웨어에 필요한 모든 것을 생산성 향상 기능과 결합한 올인원 플랫폼이라는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 CRM 소프트웨어를 사용하면 작업을 자동화하고, 잠재 고객을 관리하고, 워크플로우를 설정하고, 필요한 모든 것을 하나의 깔끔한 작업 공간에서 얻을 수 있습니다.