고객 지원을 혁신하는 10가지 헬프 스카우트 통합

비즈니스의 성공을 위해서는 고객의 만족이 필수적이라는 것은 누구나 알고 있는 사실입니다. 고객 경험은 궁극적인 차별화 요소입니다. 이러한 고객 우선 마인드는 Help Scout와 같은 도구를 대중화시켰습니다.

헬프 스카우트는 모든 고객 상호작용의 허브 역할을 하는 종합적인 고객 지원 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 인상적인 도구와 기능을 제공하지만, 통합을 통해 훨씬 더 강력한 플랫폼으로 만들 수 있습니다. 헬프 스카우트를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 10가지 앱 통합을 소개합니다. ## 헬프 스카우트 통합에서 무엇을 찾아야 할까요? 헬프 스카우트 통합을 검토할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 고려 사항이 있습니다.

완벽한 통합: 헬프 스카우트와 통합되는 솔루션을 원하지만, 더 큰 디지털 인프라에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 시스템은 비즈니스 활동에 사용하는 다른 도구, 플랫폼, 기술과 호환되어야 합니다. *자동화: 고객 서비스와 지원은 빠르게 눈덩이처럼 불어나 팀을 압도할 수 있습니다. 자동화를 제공하는 통합 기능을 선택하여 들어오는 요청을 간소화하고 일상적이고 반복적인 작업을 처리하세요. 이렇게 하면 고객에게 더 나은 서비스를 더 쉽게 제공할 수 있습니다 언뜻 보기에는 어울리지 않는 것 같지만, 현실은 다릅니다. 원스톱 프로젝트 관리 도구인 ClickUp은 Help Scout의 강력한 애드온으로, 더 많은 값을 잠금 해제할 수 있습니다. 모든 비즈니스 활동은 프로젝트로 전환될 수 있으며, 고객 경험 관리도 마찬가지입니다. 프로젝트 관리 도구는 고객 문의 처리, 공동 문제 해결, 제품 개발 팀에 고객 피드백 전달, 전반적인 비즈니스 효율성 개선에 도움이 될 수 있습니다.

다음은 이러한 결과를 달성하는 데 도움이 되는 ClickUp 기능의 개요입니다. #### 작업 관리

ClickUp 작업을 사용하여 쿼리를 티켓으로 변환 그러면, 작업 할당, 우선순위 정의, 마감일 설정, 코멘트 추가, 작업 추적 등의 간단한 작업만 수행하면 됩니다! #### 문서 관리

ClickUp 문서를 워크플로우에 연결

견적서를 인보이스로 전환하고 클라이언트의 선호하는 결제 방식에 따라 입금 또는 결제를 수락합니다 데이터 기반 통찰력을 사용하여 프로젝트 수익성을 측정하고 비용 간접비를 줄여 수익 마진을 높입니다 #### Freshbooks의 한계 팀원을 추가하면 Freshbooks의 총 비용이 증가할 수 있습니다 유연한 템플릿이 충분하지 않은 맞춤형 보고 기능이 부족합니다 모바일 앱이 취약합니다 #### *Freshbooks의 가격

송장,회계,결제,비용,시간추적,프로젝트타당성,보고등에사용클라이언트정보,송장,프로젝트세부사항,대화,보고서등을한곳에정리*견적을맞춤화하고전자서명을사용하여한번의클릭으로승인받기

또는 마케팅 플랫폼 등 모든 분산된 데이터를 통합하여 단일 고객 프로필을 개발합니다. 이를 통해 비즈니스는 고객의 요구, 선호도, 행동을 이해하면서 고객에 대한 360도 보기를 얻을 수 있습니다. #### Census 최고의 기능 Census Live Sync를 사용하여 실시간 스트리밍 데이터를 역사적 데이터와 병합하여 고객 참여를 향상시킵니다. 기존 데이터 웨어하우스를 기반으로 구축하여 사일로를 제거하고 증분 배치 업데이트와 빠르게 동기화합니다. * Census가 비즈니스 도구와 웨어하우스에서 데이터를 자동으로 동기화하므로 뛰어난 유연성과 확장성을 누릴 수 있습니다

고객이 특정 활동을 수행할 때 자동 알림을 설정하여 모든 기회를 활용 앱 또는 데이터베이스에 대한 연결이 끊어지면 사용자에게 알림을 보내고 다시 연결된 후에 동기화를 재개하는 강력한 데이터 보안 유지 #### *센서스 한도 엔지니어링에 중점을 두고 기술적 숙련도를 필요로 하므로 학습 곡선이 가파르다 * 사용자가 열의 번호에 따라 요금을 지불하는 이상한 가격 책정 모델을 사용하므로 비용이 많이 든다

아직 초기 단계입니다. #### 센서스 가격 무료 프로페셔널: 월 $350 *기업: 맞춤형 가격 * 임베디드: 맞춤형 가격 #### 센서스 평가 및 리뷰 * G2 : 4.5/5.0 (326개의 리뷰) * Capterra: N/A



7. 무선 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/cordless-dashboard.jpg 무선 대시보드 /%img/ via /href/ https://uk.linkedin.com/company/cordless LinkedIn /%href/

Cordless는 클라우드 기반의 고객 지원 센터로, 고객 지원팀이 탁월한 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. CRM과 같은 추가 도구 및 Help Scout와 같은 헬프 데스크 솔루션과 통합되어 지원 담당자가 고객 문제를 해결하는 데 필요한 정보에 전문적으로 액세스할 수 있도록 합니다. 또한 대화를 분석하고, 강점과 개선 영역을 식별하며, 상담원 성과 향상에 대한 통찰력을 생성하는 데 도움이 되는 AI 기능도 갖추고 있습니다. #### Cordless 최고의 기능

AI에게 물어보기를 사용하여 관련 정보에 액세스하고 고객 문의에 자동으로 답변 실시간으로 업데이트되는 메트릭스 중심 대시보드를 통해 고객 지원팀의 성과를 추적 통화 내용 및 녹음 내용에서 민감한 고객 정보를 자동으로 식별 및 편집 감정 분석을 통해 지원 품질을 개선하고 모든 상호 작용에 공감대 형성 #### *무선 전화의 한계

제한된 통합 기능은 제품의 사용과 적용을 제한할 수 있습니다 버그로 인해 온라인 지원팀으로 전화가 걸려오는 것을 차단하고 오프라인 팀으로 전화가 연결될 수 있습니다 대시보드가 직관적이지 않고 투박하게 느껴질 수 있습니다 #### Cordless 가격 Professional: 사용자당 월 45유로 *Custom: 맞춤형 가격 #### Cordless 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5.0 (11개의 리뷰) *Capterra: N/A ### 8. Olark /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Olark-chat.png Olark의 개인화된 바로 가기 /%img/ via

/href/ https://blog.olark.com/zoom-and-meet Olark /%href/ Olark는 비즈니스가 웹사이트 방문자와 실시간으로 소통할 수 있도록 하는 라이브 채팅 소프트웨어입니다. Olark는 질문에 답변하거나 영업 팀을 돕는 등, 다양한 기능을 제공하여 비즈니스가 지속적인 첫인상을 남길 수 있도록 합니다. 헬프 데스크 및 CRM 플랫폼과 원활하게 통합되어 모든 새로운 상호 작용에 가치를 부여하고 개인화된 지원 경험을 제공합니다. #### Olark 최고의 기능 브랜드 가이드라인에 맞게 채팅 상자를 맞춤 설정 실시간 채팅을 자동화하여 웹사이트 방문자의 참여를 유도하는 동시에 방문자 행동과 맞춤형 메시지를 기반으로 홍보 활동을 개인화 실시간 채팅 분석을 통해 배우고 상세한 채팅 기록에서 실행 가능한 통찰력을 발견 채팅 상자를 고객 양식으로 변환하고 직접 정보를 수집

Olark의 한계 이미지 공유를 지원하지 않습니다 모바일 호환성이 제한적입니다 통합 기능의 제한으로 인해 기능이 제한적입니다 #### *Olark의 가격 사용자당 월 $29부터 시작 #### Olark의 평가 및 리뷰 *G2: 4.3/5.0 (223개의 리뷰)

Capterra: 4.5/5.0 (471표) ### 9. Mixpanel via /href/ https://mixpanel.com/analysis/ Mixpanel /%href/ Mixpanel은 여러 출처에서 수집된 정형 및 비정형 데이터에서 의미 있는 정보를 추출할 수 있는 강력한 데이터 분석 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 제품과 고객에 대한 포괄적인 데이터를 수집합니다.

이를 통해 사용자들이 다양한 기능과 어떻게 상호 작용하는지, 퍼널 전반에 걸친 전환을 추적하고, 고객 참여를 측정할 수 있습니다. 이를 활용하여 영업 팀의 여정을 최적화하고 제품의 가치 제안을 향상시키십시오. #### Mixpanel의 최고의 기능 추세선, 상위 사용자 경로, 전환 유도 요인, 사용 빈도, 참여 및 유지 등과 같은 인사이트 보기 룩업 테이블 생성 및 데이터 사전 유지 관리로 데이터 효과적으로 관리

마케팅 캠페인 성과를 측정하고 다양한 마케팅 채널의 트래픽을 분석합니다 사용자의 행동, 선호도, 기타 데이터를 기반으로 세분화된 고객 집단을 만듭니다 Mixpanel의 생성적 AI인 Spark를 사용하여 데이터 또는 자연어 질문을 실행 가능한 보고서로 변환합니다 #### Mixpanel의 한계 여러 기능이 복잡하고 온보딩이 원활하지 않아 학습 곡선이 가파릅니다 * 데이터 내보내기가 번거롭고, 종종 무결성이 손실됩니다

가격 #### Mixpanel 가격 무료 성장: 월 $28 *기업: 맞춤형 가격 #### Mixpanel 평가 및 리뷰 * G2 : 4.6/5.0 (1,096개의 리뷰) * Capterra: 4.5/5.0 (130표)



10. Highrise /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Highrise-dashboard-1400x929.png Highrise 대시보드 /%img/ via undefined Highrise는 Basecamp가 소규모 비즈니스를 지원하기 위해 개발한 CRM 플랫폼입니다. 작업과 연락처 관리, 상호 작용 추적, 거래 협력, 잠재 고객과 고객 모니터링 등을 지원합니다. 이 플랫폼은 매우 다재다능하며, 파이프라인, 채용, 인재 확보, 이벤트, 홍보, 제품 및 서비스, 고객 지원 등을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

Highrise 최고의 기능 모든 리드와 고객 정보를 한 곳에 모아 세그먼트별로 정리 프로모션용 대량 이메일이나 맞춤형 알림 등 클라이언트 기반 및 잠재 고객과 소통하는 단일 플랫폼 파이프라인 성과 및 상태에 대한 상세한 보고서 생성 이메일 템플릿을 사용하여 마케팅 문구를 처음부터 작성하지 않아도 됨 * 리드 정보 또는 캠페인 세부 사항을 사례 및 거래로 분류하여 세부적으로 정리

Highrise의 한도 2018년 8월부터 신규 가입을 받지 않습니다 기본적인 기능만 제공합니다 #### Highrise의 가격 제공되지 않음 #### *Highrise의 평가와 리뷰 *G2: 해당 없음 *Capterra: 4.5/5.0 (130개의 리뷰)

고객 경험의 수준을 높이세요 Help Scout를 사용하든 /href/ /blog?p=76034 Help Scout의 대안 /%href/를 사용하든, 위에 공유된 10가지 통합 기능은 고객을 대면하는 모든 팀이 즐겨찾는 앱입니다. 이 기능들을 Help Scout에 추가하면 플랫폼의 범위, 적용 가능성, 가치 제안이 확장됩니다.

모든 옵션이 고유한 기능을 제공하지만, ClickUp을 선택하면 고급 기능에 대한 모든 Box를 확인할 수 있습니다. 티켓을 작업으로 변환하거나 팀 성과를 검토하는 등, ClickUp은 Help Scout를 더욱 유용하고 값진 도구로 만들어 줍니다. /href/ https://clickup.com/signup Sign Up /%href/ 오늘 가입하고 고객 지원 및 서비스 경험을 혁신하기 위해 Help Scout와 ClickUp을 통합하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.