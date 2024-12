2024 Mac用フローチャート・ソフトウェア・ツール ベスト10

フローチャートは普通の図ではなく、ライフハックなのだ。

どうか

/ライフハックだ。 https://clickup.com/ja/blog/53596/process-mapping/ ビジネスプロセスのマップ化 /%href/

フローチャートは、すべての変数を視覚化し、論理的な解決策で窮地を救うのに役立ちます。🦸

しかし、手作業でゼロからフローチャートを作成するのはストレスがかかります。

/🧸 しかし、手作業で一からフローチャートを作成するのは、ストレス がかかる。 https://clickup.com/ja/blog/41054/workflow-examples/ 複雑なワークフロー /%href/

.幸いなことに、Macユーザーであっても、フローチャートツールは数多くある!

Macユーザーがダイアグラム作成用のまともなアプリケーションを探すのに苦労した時代は終わりました。ベスト**10選をご覧ください。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/55014/flowchart-software/ フローチャートソフトウェア /%href/

Mac用で、完璧なお絵かき仲間を見つけよう!🖌️

最適なMac用フローチャートソフトは?

Macに最適なフローチャートソフトには、以下のような特長があります:

2024年に使いたいMac用フローチャートソフト ベスト10

上記の基準に基づいて、Mac用の基本的なフローチャートソフトウェアから高度なフローチャートソフトウェアまで見つけることができます。このリストでは、最も信頼性が高く、最も価値のある10製品に絞り込んでいます。💝

1. ClickUp

クリックアップホワイトボードは、夢のフローチャートを作成するために必要なすべてのクリエイティブ機能とコラボレーション機能を提供します。

ClickUpは無料でご利用いただけます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/1964/free-project-management-software/ プロジェクト管理ソフトウェアです。 /プロジェクト管理ソフトウェアです。

フローチャート作成ツールとしても使用できます。直感的なインターフェイスでワークフローを作成できます。 あらゆるタイプのダイアグラム .一人でもチームでも、ホワイトボードはリアルタイムでインプットを収集するためのキャンバスであり、あらゆる目的のために包括的なフローチャートをまとめるのに役立ちます。

ClickUpは、次のような素晴らしいダイアグラム作成ツールを提供しています。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/13794/best-mind-mapping-software/ マインドマップ /マインドマップ

マインドマップは、複雑な戦略を立てるシナリオに適しています。マインドマップを使って、あなたの考えやアイデアを構造化したり、チームとの実りあるブレーンストーミングセッションを促進しましょう!🧑‍🤝‍🧑

ClickUpの洗練されたツールバーは、編集を子供の遊びに変えます。画像、リンク、ドキュメント、ビデオを追加したり、オブジェクトとオブジェクトを接続することができます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/14118/project-timeline/。 タイムラインの作成 /タイムラインの作成

リレーションシップを描いたり、形やシンボルで遊んだり。ボード上の要素を直接タスクに変換し、実行させることができます。 チームの生産性 ?🔥

ClickUp によるスイムレーンフローチャートテンプレートを使って、プロセスを可視化し、ワークフローやプロジェクトの理解を深めましょう。

ゼロから始めるのが不安なら、ClickUpの作成済みテンプレートを使えば、すぐに図を作成できます。インスタンスンス ClickUpのスイムレーンフローチャートテンプレート を使用すると、主要なプレーヤーや部門とともにプロセスの可動部分を視覚化できます。このテンプレートを使用することで、以下のようなプロセスを特定できます。 チームの役割を割り当てることができます。 で問題解決を促進する。

/で問題解決を促進する。 https://clickup.com/ja/blog/51078/crm-workflow/ クライアントなどの利害関係者 /%href/

や投資家のような利害関係者。

その他のオプションには、以下のテンプレートがあります。

/のテンプレートがあります。 https://clickup.com/ja/blog/63284/fishbone-diagram-templates/ フィッシュボーン図 /%href/

, フォースフィールド・ダイアグラム そして

/を参照してください。 https://clickup.com/templates/kinship-diagram-whiteboard-t-205427185 親族関係図ホワイトボード /%href/

.📈

ClickUp 最大の機能

カスタマイズ可能なテンプレートライブラリ

卓越した編集ツールを備えたハイエンドのホワイトボードとマインドマップ

Miro、Zapier、Google Driveなど1,000以上のアプリやプログラムと統合可能

あらゆる種類のメディアをフローチャートに追加可能

ドラッグ&ドロップの直感的なインターフェース

あらゆるデバイスで利用可能(Macのほか、Linux、Windows、iOS、AndroidデバイスでClickUpを利用可能)

クリックアップのリミット

すべてのダイアグラム機能を使いこなすには時間がかかる

クリックアップモバイルアプリの操作が難しいと感じるユーザーもいます。

クリックアップの価格

Free Forever :$0

:$0 無制限 :ユーザーあたり月額$5

:ユーザーあたり月額$5 ビジネス :ユーザーあたり12ドル/月

:ユーザーあたり12ドル/月 ビジネス Plus :ユーザーあたり月額$19

:ユーザーあたり月額$19 企業向け: 価格のお問い合わせ *リストはすべて年間課金モデルです。

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (6,500 件以上のレビュー)

: 4.7/5 (6,500 件以上のレビュー) カペラ 4.7/5 (3,500 件以上のレビュー)

2.EdrawMax

経由

/参照 https://www.edrawsoft.com/ エドローマックス /%href/

EdrawMaxは、フィッシュボーン図、マインドマップ、チャートなどを作成するためのオールインワンダイアグラムソフトウェアです。フローチャート、インフォグラフィックス、ネットワーク図や業界図を作成するための様々なデザイン、機能、ツールを提供しています。

ドラッグ&ドロップのデザインは、信じられないほど簡単に把握することができ、数回のクリックで様々なフローチャートの要素を組み合わせることができます。ツールバーは機能的で、グラフィックデザインやデスクトップパブリッシングアプリの経験者には特に便利です。

EdrawMaxでは、ゼロから始めるか、ツールの多くのテンプレートのいずれかをベースとして使用することができます。また、このアプリには、プロフェッショナルなフローチャートを作成するための業界標準のシンボルが付属しています。すべて高度にカスタマイズ可能なので、プラン、プロジェクト、デザインの視覚化に困ることはありません。🎨

EdrawMaxは経験豊富なデザイナーには最適なオプションですが、新米ユーザーにはやや複雑なインターフェースと感じるかもしれません。

EdrawMax 最大の機能

フローチャートに添付ファイルを追加可能

ドラッグ&ドロップのインターフェース

数百種類のテンプレート

シンボルの拡張機能

EdrawMax のリミット

より多くの統合による恩恵が期待できる

一部のMacユーザーは、プラットフォームの使用中にマウスの感度の問題について言及した

EdrawMax の価格(チーム&ビジネス)

チーム年間プラン :505.75ドル(5ユーザー、年払い)

:505.75ドル(5ユーザー、年払い) ビジネスプラン:価格はお問い合わせください。

EdrawMax の評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (60件以上のレビュー)

: 4.3/5 (60件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (150 件以上のレビュー)

3.ミロ

経由 ミトラ Mac専用のフローチャートメーカーをお探しですか?見つかりました!💻

OmniGraffleは、Macデバイス用の最高のフローチャートソフトウェアの1つです。ゼロからダイアグラム、ワイヤーフレーム、ボード、フローチャートを作成することも、何百もの無料テンプレートを使って始めることもできます。ステンシルがお好きな方は、Graffletopia, the platform's resource hub, to explore 10,000+ stencil files for your OmniGraffle documents.

あなたの作成を自由にカスタマイズすることができます。ドラッグ&ドロップのインターフェイスで遊び、豊富な色、形、フォントを使って、あなたのフローチャートが目に優しいものになるようにしましょう。👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Microsoft VisioがWindows用であるように、OmniGraffleはMac用です。しかし、その機能を技術的なものに留めているMicrosoftの対応製品とは異なり、OmniGraflleは美的な領域に踏み込み、より多くのデザインオプションを提供している!

VisioユーザーとしてWindowsからMacに乗り換える場合、OmniGraffleは既存のファイルをインポートすることができますが、リミット付きです。このオプションを使用するにはProプランが必要で、新しいVisioフォーマットへのエクスポートはできません。

OmniGraffle の主な機能

Macデバイス用にデザインされたフローチャートメーカー

Visioインポート・エクスポートサポート

豊富なステンシルとテンプレートの選択

フローチャートツールをドラッグ&ドロップでデザイン可能

OmniGraffle のリミット

印刷設定は改善可能

ファイルの保存に関する問題が報告されたユーザーもいます。

接続線を操作するのは難しいかもしれません。

OmniGraffle の価格

サブスクリプション :月額12.49ドル

:月額12.49ドル 標準ライセンス149.99ドル(一括支払い)

プロライセンス:249.99ドル(一括支払い)

OmniGraffle の評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (100件以上のレビュー)

: 4.1/5 (100件以上のレビュー) カペラ 4.6/5 (30 件以上のレビュー)

9.Creately

経由 クリエートリー Canvaはスマートなビジュアルキャンバスを備えたコード不要の仕事管理プラットフォームです。フローチャートやダイアグラムをデザインして、プロセスのさまざまなフェーズを説明したり、アウトラインを描いたりできます。 プロジェクト管理構造 , ワークフローを可視化する したり、抽象的なビジネスアイデアに命を吹き込んだりします!💸

Createlyの直感的なインターフェイスで、フローチャート作成が楽しくなります。ツールはトップメニューに表示され、リアルタイムカーソルを使ってチームと共同作業したり、変更を追跡したり、同期プレビューをビューして最新の変更を確実に把握することができます。

Macユーザーは、フローチャートをPNGやPDFなど様々なフォーマットでエクスポートしたり、GoogleやMicrosoftのアドオンを使って共有することができます。

フローチャートメーカーという点では、Createlyはリミット付きの無料プランを提供している-すべての機能にアクセスすることはできないし、作成したものはすべて公開されるので、機密情報を扱う仕事にはあまり向いていない。

Creately の主な機能

スマートなビジュアルCanva

リアルタイムカーソル追跡

ワークフロー図、組織図、フローチャートの形などを作成できる無料テンプレート

1,000以上の形とコネクタ

MacユーザーはGithub、Slack、Googleワークスペース、Confluenceとの統合が可能

Creately のリミット

複雑なプロジェクトの場合、Canva を操作するのは難しいかもしれません。

無料バージョンを使うとフローチャートが公開されてしまう

Creately の価格

無料 :$0

:$0 スターター :ユーザーあたり$5/月

:ユーザーあたり$5/月 ビジネス :89ドル/月(ユーザー無制限)

:89ドル/月(ユーザー無制限) 企業向け:価格についてはお問い合わせください。

Creately の評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (700件以上のレビュー)

: 4.4/5 (700件以上のレビュー) カペラ 4.4/5 (150 件以上のレビュー)

10.ダイアグラムネット

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Draw.io-editing-tools.png Diagrams.net フローチャート /図

経由

/参照 https://www.drawio.com/ ダイアグラムネット /%href/

派手で高度な機能や多機能は魅力的かもしれない。Diagrams.net(draw.io)は、複雑な機能をすべて窓から投げ捨てます。

ログインも、パスワードの作成も、サブスクリプションの処理も忘れてしまおう。ウェブサイトに行き、Start nowを押すだけで、フローチャートの仕事を始めることができる!

利用可能な形は画面の左側に、カスタムオプションは右側にあります。やることが完了したら、エクスポートフォーマットを選択し、好きな場所に図を保存します。

Macユーザーは、ダイアグラムアプリをダウンロードしてオフラインでフローチャートを作成することもできます!このプラットフォームは、シンプルなダイアグラム作成インターフェースを持っています。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/52072/project-documentation/ ドキュメンテーションツール /%href/

ClickUpやMiroのような。

Diagrams.netの主な機能

シンプルなフローチャートオブジェクトを使用するミニマルなインターフェース

ログインやセットアップが不要

しっかりした形の選択

形をインポート可能

シンプルなプロセスフローチャートや組織チャートをゼロから簡単に作成可能

Diagrams.netのリミット

いくつかのプロフェッショナルなダイアグラムやデータフローチャートアプリに比べ、高度な機能に欠ける

形や記号の数にリミットあり

Diagrams.netの価格

無料です。

Diagrams.netの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (350件以上のレビュー)

: 4.4/5 (350件以上のレビュー) カペラ 4.6/5 (700件以上のレビュー)

まだベストなフローチャートメーカーを決めかねていますか?

**Mac用の最高のフローチャートソフトを選ぶのは、洗練された新車を買うようなものだ。ここにリストアップされたプログラムの多くは、無料試用版や無料バージョンを提供しているので、まだ迷っているのであれば、試しに使ってみてください!🚗