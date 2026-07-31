どのマーケティングチームにも、戦略担当者が午後を費やすほどではないものの、既製のツールでは対応しきれないほど特殊な、反復的なワークフローが存在します。ランディングページのQAチェッカー。キャンペーン概要生成ツール。メタデータフォーマッター。Google Adsエクスポートデータのクリーンアップツール。これらは、手作業で行ったり、スプレッドシートでつぎはぎしたり、あるいは運用チームにスプリントの合間を縫って作成を依頼したりするような作業です。

これこそが、マーケターに向けた「Claude Code」の真の魅力です。

Claude Codeを使えば、それらを自社独自のツールに変えることができます。ワークフローを定義し、出力を確認し、プロンプトを調整するだけです。スクリプト、API呼び出し、エラー処理はClaude Codeが自動的に生成します。あるマーケターが3つの構築事例（コンテンツ制作、リードエンリッチメント、レポート作成）を記録しましたが、そのパターンは毎回同じでした。つまり、人間がロジックを定義し、エージェントがコードを記述するというものです。

とはいえ、「ノーコード」だからといって「考える必要がない」わけではありません。Claude Codeには、的確な指示、明確な例、ガイドライン、そして人間による綿密なレビューが必要です。ワークフローが何をやることなのか、どこで失敗する可能性があるか、入力データはどのようなものか、そして「適切な」出力とは何かを正確に把握しておく必要があります。そして、これらの情報を詳細かつ明確にClaudeに提供する必要があります。 このガイドでは、Claude Codeとは何か、Claude Codeがマーケターにどのようなメリットをもたらすか、費用、設定方法、使い始め方、そして効果的なプロンプトの書き方について解説します。

Claude Codeとは？

viaClaude

Claude Codeは、Anthropicが提供するClaudeのエージェンティックバージョンです。ターミナルまたはデスクトップアプリ上でローカルに実行され、ファイルや接続アプリ、多段階のワークフローに直接アクセスできます。

ブラウザのタブでClaudeを使ったことがあるなら、Claude Codeは同じAI機能を備えつつ、その活用範囲がさらに広がったものだと考えてください。チャットウィンドウで返信するだけでなく、ドキュメントを開いたり、Google Driveからデータを取得したり、接続した他のツールを呼び出したり、さらにはコンピュータ上でファイルを実際に作成・編集したりすることも可能です。

なぜマーケターはコーディングツールを使っているのでしょうか？

マーケターがClaude Codeを採用する理由は、CRM、広告ライブラリ、分析データのエクスポート、コミュニケーションツールといった実際のビジネスシステムと連携する、再利用可能なワークフローを構築できるからです。通常のチャットボットでは、これらにアクセスすることはできません。

一度設定すれば、先月のキャンペーン実績をフォーマット済みのレポートとして取り込むことができ、次に依頼した際もそのことを忘れてしまうことはありません。

名前にある「コード」という言葉に戸惑う人もいるかもしれませんが、正直なところ、ここでは少し誤解を招く表現です。Claude Codeは、他のチャットボットにプロンプトを入力するのと同じように、平易な英語で操作します。返ってくるのは、あなたが構築した機能であり、必要な時にいつでも再実行できます。

この「1回限りの出力」と「再利用可能な機能」という違いこそが、本ガイドの核心です。また、すべてのバージョンが同じように機能するわけではないため、どのバージョンのClaudeが目標達成に役立つかを正確に把握しておく価値があるのも、この点に起因しています。

マーケターが知っておくべき「Claude Code」の用語

Claude Codeには開発者向けの用語が含まれていますが、主な概念は比較的シンプルです：

用語 その意味 マーケティングの例 CLAUDE. md Claudeが自動的に読み込むプロジェクト指示ファイル ターゲット層、ブランドルール、承認済みコピー、レビューチェックリストを保存しましょう スキル 再利用可能な手順書、例、およびサポートファイルのセット 毎回同じコンテンツの更新やランディングページの見直しプロセスを実行する スラッシュコマンド コマンドラインから保存済みのアクションを実行するショートカット 「/rsa」と入力して、Google Adsのコピー作成ワークフローを実行しましょう エージェントまたはサブエージェント 大規模なタスクの一部を割り当てられた、独立したClaudeワーカー あるエージェントに競合他社の調査をさせ、別のエージェントに主張の真偽を確認させる MCPコネクタ Claudeが外部ツールやデータを利用できるようにする接続機能 Google Driveからブリーフを取り込むか、ClickUpでタスクを作成しましょう 見出し ワークフローの特定のポイントでトリガーされる自動アクション ClaudeがCSVの編集を完了するたびに、フォーマットチェックを実行する

Claude Chat、Cowork、Claude Code：それぞれをいつ使うべきか？

「Claude Chat」は即座の思考やコピー作成に、「Claude Cowork」は接続されたアプリを横断した多段階の仕事に、「Claude Code」はファイルへの深いアクセス機能を備えた再利用可能なスキルやツールの構築に活用しましょう。これら3つはすべて、同じ基盤となるClaudeモデル上で動作します。違いは「リーチ」にあります。

その違いを以下に示します：

ディメンション Claude Chat チャット Claude Cowork Claude コード 概要 お馴染みのチャットウィンドウ ナレッジワーク向けのエージェンティックアプリ お使いのコンピュータ上で、ターミナル、デスクトップアプリ、またはWeb（新機能）で動作するエージェント型ツール こんな場合に最適 素早い下書き、ブレインストーミング、単発の回答 接続したアプリをまたぐ多ステップタスク ファイルと連携した、再利用可能なスキル、エージェント、ツールの構築 ファイルへのアクセス アップロード機能は備えていますが、Google Driveなどの一部のコネクタをサポートしています はい、コネクタを通じて可能です ローカルのファイルやフォルダへの直接アクセス スケジュール設定 いいえ はい、ネイティブで はい、クラウドスケジュールされたタスクを通じて可能です。なお、クラウドルーチンについては、Anthropic社により「研究プレビュー」と明示的にラベル付けされています。 技術に詳しくない人でも使いやすい 最高 High 最初は手間がかかりますが、一度設定すれば迅速に動作します

正直なところ、その境界線は曖昧です。技術的には、3つともファイルへのアクセス、多段階タスクの実行、そして現在では仕事のスケジュール設定も可能です。真の違いは、後でどれだけの自動化を実現できるかを引き換えに、事前にどれだけのセットアップを行う用意があるかという点に尽きます。

もしただコピーを書くだけなら、「チャット」の方が速いので、ここで読むのをやめても構いません。このガイドの残りの部分は、同じレビューやリサーチタスクを5回も繰り返している自分に気づき、「これ、ツールにすればいいのに」と思った瞬間のためのものです。

技術に詳しくないマーケターたちがClaude コードで何を作っているのか

最も有用なClaude Codeのプロジェクトは、単なる汎用的なコンテンツ生成ツールではありません。マーケターたちは、既存のフレームワークや品質チェック、反復的なタスクを、自分たちの業務プロセスに合わせて構築された小さなツールへと変えています。ここでは、Claude Codeがマーケターの業務を効率化している例をいくつかご紹介します。

広告フレームにコピーを自動挿入するFigmaプラグインと、Google Adsの広告作成ワークフロー

Anthropicのグロースマーケターであるオースティン・ラウ氏は、Claude Codeを使うまでコードを書いた経験が全くなかった。彼はわずか1週間で、以下の2つを構築した：

Google スプレッドシートから見出しのコピーを取得し、広告フレーム全体に適用するFigmaプラグイン。1時間足らずで構築され、バッチ更新ごとに30分近くを節約できるようになりました。

ブランドのトーンガイドラインに沿ってGoogle Adsの広告文案を作成し、アップロード可能なCSV形式でエクスポートする/rsaワークフローにより、広告1件あたりの作成時間を30分から30秒に短縮

カスタムフレームワークに基づいてスコアを算出するホームページのポジショニングチェッカー

このツールは、特定のポジショニングフレームワークに基づいてB2B企業のホームページを評価します。ヒーローセクションが「対象は誰か」「他社との違いは何か」という点を明確に伝えているかどうかを検証します。ヒーローセクションとページ全体を別々に採点し、見出しの書き換え案を提案します。MKT1の創設者であるエミリー・クレイマー氏は、自身のテンプレートと接続するClaudeスキルとしてこのツールを開発し、実際の企業サイトでテストを行った後、4回の改訂を重ねることで、精度を約60％から90％へと向上させました。

過去のパフォーマンスデータをもとに、投稿の調査、下書き作成、改善を行う11のスキルを備えたコンテンツシステム

これは一気呵成に構築されたものではありません。このシステムは、ワークフローに実際の課題が明らかになるたびに、1つずつスキルを追加していく形で成長してきました。トピックの調査、投稿の下書き作成、そして過去の実際の実績に基づいた修正を行い、これらすべてが共有メモリによって統合されています。HubSpotのマーケティング担当上級副社長であるキアラン・フラナガン氏は、このシステムの構築に数ヶ月を費やしましたが、こうしたシステム構築の多くは実際にはこのようなプロセスで進められています。

ブリーフからCMS対応まで、わずか3時間で完了するブログ制作パイプライン

このワークフローは、ブログ制作の全工程をカバーしています。編集概要に基づいて記事の下書きを作成し、画像を生成・配置し、SEOメタデータを記述し、関連コンテンツへの相互リンクを設定します。これらすべてが、MCPを介して接続されたツールを通じて行われます。2人体制のエージェンシー「RSL/A」の創業者であるラフル・ラリア氏は、これまでは丸1日かかっていたプロセスを置き換えるために、このワークフローを構築しました。

以前は丸1日かかっていた作業（文章作成、画像の調達、メタデータの入力、CMSへの登録）が、自身による確認を含めても、今では約3時間で済むようになりました。

彼は2日間で12件の投稿を一括作成しました。各投稿にはカスタム画像と完全なメタデータが設定されており、彼によれば、以前はこのようなペースでの作業は現実的ではなかったとのことです。

彼はこのツールのリミットについても率直に語っています。ツールは彼が指示した通りに動作しますが、戦略の立案、クライアントとの関係構築、そして不適切なアイデアへの反論は、依然としてすべて彼自身の責任です。

単に番号を表示するだけでなく、その意味を解釈してくれるレポート作成ダッシュボード

ほとんどのダッシュボードはチャートを表示するだけです。しかし、このダッシュボードは、何が変化したか、それが重要かどうか、そして次に何をすべきかを教えてくれます。その中核となる機能は、「At a Glance」セクションであり、以下を提供します：

何が改善されたのか、そしてそれがなぜ重要なのか

何が減少したのか、そしてそれを懸念すべきかどうか

実際の数値に基づいた2～3つの推奨事項

プログラミングの経験がない独立系マーケティングストラテジストのビクトリア・ボイド氏は、数回の午後の時間を費やしてこれを構築しました。

これらの構築事例に共通する点 これらのマーケターたちは、それぞれ「クリエイティブレイアウトにコピーを適用する」「既知のフレームワークに基づいてホームページをレビューする」「ブログ制作エンジンを構築する」といった、1つの限定的な業務から始めました。 最も優れた例では、常に判断が求められる場面で人が関与していました。ラウは広告が配信される前にすべてを確認しています。クレイマーは、自分がすでに下した評価と照らし合わせて自身のスキルを検証しています。ラリアは投稿が公開される前にすべてを確認しています。 より高度な構築例を見ると、その真のリミットが明らかになります。マーケターはコードを書く必要はないかもしれませんが、ツールの背後にある戦略、その有用性を生み出すセンス、そしてツールには判断できない部分については、依然として完全に人間次第なのです。 そこが、技術に詳しくないマーケターにとって「Claude Code」が最も役立つ点です。要するに、彼らがすでに深く理解しているプロセスを、エンジニアリングチームが時間をかけて開発する余裕がなかったであろうツールに変換できるのです。

マーケターとしてClaude Codeのコードを使い始める方法（ノーコード）

プログラミングを学んだり、開発者向けツールの設定に午後を費やしたりする必要はありません。最も簡単な方法は、Claudeデスクトップアプリを利用することです。このアプリでは、Claude Codeがコンピューター上のフォルダと直接連携します。必要であればターミナルも利用できますが、マーケターの方は最初はスキップしても問題ありません。

空のフォルダから再利用可能なマーケティングワークフローを作成する、最も簡単な手順は以下の通りです：

ステップ1：Claude Codeへのアクセス権を取得する

Claude Codeは、Claude ProおよびMaxプランに標準で含まれており、Team、Enterprise、およびClaude Consoleアカウントからも利用可能です。無料のClaudeプランにはClaude Codeは含まれていません。

個人で活動しているマーケターであれば、基本的なワークフローをテストするには通常、Proプランで十分です。大規模な調査フォルダの確認や、複数のジョブを同時に実行するといった、より負荷の高い用途では、より高いリミットが必要になる場合があります。

ステップ2：Claudeデスクトップアプリをインストールする

macOSまたはWindows用のClaudeをダウンロードしてサインインし、アプリ内でClaude Codeを開いてください。Anthropicでは現在、チャット、Cowork、Claude Codeをすべて同じデスクトップアプリで動作させているため、それぞれを個別にインストールする必要はありません。

これはノーコードのアプローチです。つまり、ノード.jsやターミナル、インストールコマンドは一切必要ありません。必要に応じて、後からコマンドラインバージョンを追加することも可能です。Anthropic社は、macOS、Linux、Windows PowerShell、Windowsコマンドプロンプト用にそれぞれ個別のセットアップコマンドが用意された、ネイティブインストーラーの使用を推奨しています。

ステップ3：その仕事専用のフォルダを1つ作成する

Claude Codeは、プロジェクトに関連するすべてのファイルが1つの整理されたフォルダにまとめられている場合に、最も効果を発揮します。

例えば、新製品を発売するとします。「Product launch campaign」というフォルダを作成し、そこに以下のものを配置します：

キャンペーンの概要

ブランドおよび編集ガイドライン

顧客調査

製品に関する注意事項

過去のキャンペーン

競合他社のページ

パフォーマンスデータのエクスポート

原稿案

次に、そのフォルダをClaude Codeで開きます。これは、Claudeの作業領域を設定するため重要な手順です。Claudeはそのフォルダ内のファイルを読み取り、作成、編集できますが、追加の許可がない限り、コンピュータ上の他の場所にあるファイルには自由にアクセスできません。

最初から「Documents」フォルダ全体をClaudeに渡すのは避けましょう。ワークスペースを小さくした方が管理しやすく、誤って別のファイルが編集されてしまうリスクも低くなります。

ステップ4：何かを作成する前に、Claudeにフォルダを確認するよう依頼する

最初の指示では、何かを作成する前に、まず資料の内容を理解することに重点を置くべきです。

ぜひ試してみてください：

このフォルダ内のファイルを読んでください。各ファイルの内容を説明し、矛盾する情報があれば特定し、どのような文脈が欠けているかを教えてください。現時点では、何も作成したり編集したりしないでください。

Claude Codeは、チャットに貼り付けられた内容だけに頼るのではなく、フォルダ内の実際のファイルを読み取ります。また、「プランモード」を使用すれば、ソースファイルに触れることなく、Claudeがプロジェクトを分析し、アプローチ案を提案することも可能です。

viaMarvin Swift

要約を注意深く確認してください。先に進む前に、製品名、対象読者、主張、日付、およびブランドルールを修正してください。

ステップ5：フォルダ専用の操作マニュアルを作成する

Claudeが内容を理解したら、CLAUDE.mdファイルを作成するよう指示してください。

これは、今後のセッションの開始時にClaudeが読み込むプレーンテキスト形式の指示ファイルです。このファイルには、そうでなければ毎回繰り返し入力しなければならないコンテキストが格納されています。Anthropic社は、恒久的なプロジェクトのルールや一般的なワークフローにこのファイルを使用することを推奨しています。

マーケティングプロジェクトでは、以下のような内容が含まれる可能性があります：

対象読者

製品の機能

どの主張には出典が必要か

避けるべき単語やフレーズ

推奨される口調と読みやすさのレベル

下書きの構成方法

完成したファイルの保存先

仕事を完了する前に、Claudeが確認すべき事項

自分でコードを書く必要はありません。Claudeに次のように指示するだけでOKです：

このプロジェクト用に、簡潔なCLAUDE.mdファイルを作成してください。作成にあたっては、確認済みのファイルと私が指示した修正内容のみを基にしてください。対象読者、トーン、承認済みの主張、フォーマットルール、および各草案を検証するためのチェックリストを盛り込んでください。

完成したファイルを読み、証拠のないClaudeの推論をすべて削除してください。これらの指示はClaudeの指針となるものであり、完全な順守を保証するものではありません。そのため、指示は具体的で、矛盾がないようにしてください。

ステップ6：範囲を絞り、成果を確認しやすいタスクから始める

Claudeに「マーケティングキャンペーンを実行して」と頼んではいけません。入力、出力、終了条件が明確なタスクを割り当ててください。

例えば：

「キャンペーン概要、顧客調査、ブランドガイドラインを参考に、3つのランディングページのアウトラインを作成してください。各アウトラインを個別のMarkdownファイルとして保存してください。製品の主張の横には、出典メモを必ず追加してください。現時点では、ページ全体を書き上げないでください。」 あるいは： 「このフォルダ内の5つの競合他社のページを比較してください。ポジション、ターゲット層、実績、行動喚起、そして私たちが対応できる課題点を示したテーブルを作成してください。直接観察した事実と、あなた自身の解釈は区別して記載してください。」

ステップ7：成功したプロセスをスキルに変える

同じワークフローを数回繰り返したら、それを「Claude Code」スキルとしてパッケージ化しましょう。

via Claude.ai

「スキル」には、繰り返し実行可能なタスクの手順や参考資料、ステップが保存されるため、プロンプトを一から作り直すことなく、そのプロセスを再度実行できます。スキルは自分だけのプライベートにしておくことも、プロジェクト内で共有することも、チーム全体に展開することも可能です。

例えば、コンテンツ更新スキルでは、次のようにClaudeに指示を出すことができます：

最新の記事を読む リンクされている情報源を確認し、根拠のない主張にはフラグを立ててください この記事と現在の検索結果の結果を比較する 時代遅れのセクションを特定する 草案を編集する前に、修正案を提案してください 承認済みの修正版を新しいファイルとして保存する 変更履歴を作成する

これは平易な英語で作成できます：

先ほど行ったプロセスを、「content-refresh」という再利用可能なスキルに変換してください。使用した情報源の確認ルールや承認ポイントも盛り込んでください。保存する前に、そのスキルを見せてください。

まずは手作業でワークフローを構築しましょう。この手順を省略すると、まだ不備のあるプロセスを自動化してしまうリスクがあります。

まずは手作業でワークフローを構築しましょう。この手順を省略すると、まだ不備のあるプロセスを自動化してしまうリスクがあります。

ステップ8：データのコピーが面倒になった場合にのみ、コネクタを追加する

Claude Codeは、Model Context Protocol（MCP）を通じて外部ツールと接続できます。この接続により、ユーザーがフォルダに情報を貼り付けるのを待つことなく、サポートされているサービスからデータを読み込んだり、操作を行ったりすることが可能になります。

マーケターにとっては、Google Drive、Slack、Notion、プロジェクト管理ツール、あるいは分析システムなどを接続することを意味するかもしれません。

ただし、最初のワークフローではコネクタは必須ではありません。同じ情報を繰り返しエクスポートしたりコピーしたりしていることに気づいたら、その時点でコネクタを追加しましょう。接続を追加するたびにClaudeがアクセスできる範囲が広がるため、許可を確認し、その作業に実際に必要なアカウント、フォルダ、またはワークスペースに限定するようにしてください。

ステップ9：最新の出力結果だけでなく、ワークフローそのものを改善する

最初の結果には、おそらく修正が必要になるでしょう。その場合は、単にドキュメントを修正するだけでなく、そのドキュメントを生成したプロジェクトの指示やスキルを更新してください。

例えば：

試用版ユーザーを顧客として記述していました。今後のすべてのタスクでこれらのグループが区別されるよう、CLAUDE.md を更新してください。 あるいは： このレポートでは、出典のある事実と提言が混在していました。スキルを更新し、観察結果、証拠、提言が常に別々のセクションに表示されるようにしてください。

これを数回繰り返すうちに、ソース資料の保存場所、従うべき基準、そしてどこで処理を中断してあなたの指示を待つべきかをすでに把握している、実用的なプロセスが構築されていきます。

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Claude Codeの費用と、実際に必要なもの

Claude Codeには、個人ユーザー向けの個別のサブスクリプションプランはありません。Claudeの有料プランにバンドルされており、Freeプランでは利用できません。

ほとんどのマーケターにとって、月額20ドルの「Claude Pro」が最適なスタート地点です。これには、Claude Code、通常のClaudeチャットに加え、リサーチレビュー、コンテンツの更新、キャンペーンプラン、再利用可能なスキルといった実際のワークフローをテストするのに十分なキャパシティが含まれています。

以下のものは必要ありません：

AnthropicのAPIキー

Claude Codeの個別ライセンス

Node.js やその他の開発者向けツール

有料コネクタやプラグイン

初日から「Max」プラン

Pro版で十分な場合

Proプランは、調査結果のレビュー、ブランドガイドラインに基づくコピーのチェック、競合他社のページとの比較、ソースファイルからの記事の更新など、集中的な仕事に適しています。

使用方法はファイルサイズやタスクの複雑さによって異なります。大規模なリサーチ用フォルダを処理する場合は、ランディングページ1ページを編集する場合よりも多くのキャパシティを消費しますが、いずれの場合でもProプランから始めるのが賢明です。

Maxが活用する価値がある場合

Claude Maxの月額料金は、利用プランに応じて100ドルまたは200ドルです。

Claude Codeが日常の仕事の一部となり、Proプランのリミットによって進行中のプロジェクトが頻繁に中断されるようになったら、アップグレードを検討してみてください。単発の特大タスクがあるという理由だけでは、アップグレードの十分な根拠にはなりません。

知っておくと役立つ情報： Anthropicでは、プランのリミットに達してもサービスが停止されるのではなく、「追加利用」を有効にできるようになりました。これは、標準のAPI料金で課金され、ユーザーが設定した利用上限額まで利用可能です。これにより、プランのフルアップグレードを強制されることなく、たまに発生する利用量の多い週にも対応できます。

APIクレジットが必要ですか？

最初からではありません。

ProまたはMaxアカウントでサインインすると、Claude Codeはそのプランの割り当て量から消費します。APIの課金は別途行われ、日常的なマーケティング用途よりも、自動化されたワークフローや大量処理に適しています。

ほとんどのマーケターにとって、理想的な初期セットアップは以下の通りです：

月額20ドルの「Claude Pro」

無料のデスクトップアプリ

APIキーなし

最初はコネクタが不要

組み込みの承認制御が有効のままになっています

追加料金を支払う前に、実際のワークフローを2～3つ試してみてください。

Claudeコードの活用方法：マーケターのためのチェックリスト

効果的なClaude Codeのプロンプトには、以下の6つの要素が含まれています：

タスク 使用するファイルやツール 守るべきルール 期待される出力 実行すべき確認事項 承認のためにClaudeを停止すべきタイミング

Claude Codeは平易な英語を理解しますが、曖昧なプロンプトを入力すると、やはり曖昧な仕事が得られてしまいます。

不適切なプロンプト 強力なプロンプト ランディングページを確認し、改善しましょう。 launch-brief.md、customer-research.md、brand-guide.md、およびlanding-page-v1.mdをお読みください。ランディングページについて、メッセージの明確さ、根拠のない主張、ブランドガイドとの矛盾がないか確認してください。 調査結果を「landing-page-review.md」に保存してください。各問題について、元の文言、問題となる理由、裏付けとなる情報源、および修正案を記載してください。事実上のエラーと編集上の提案は区別してください。現時点ではランディングページを編集しないでください。

第2のバージョンが機能するのは、Claudeが何を読み、評価し、作成し、どこで止めるべきかを理解しているからです。このプロセスを再現するには、以下のことをやること：

1. 「良い」とは何かを定義する

「もっと強くして」や「ブランドイメージに沿って」といった曖昧な指示では、Claudeは評価の基準を見出せません。チェック可能な基準を提示しましょう。

例：電子メールの文字数は120～160語に収めてください。冒頭で顧客の課題を提示し、段落は短くまとめ、根拠のない主張は避け、明確な行動喚起で締めくくってください。例フォルダ内の承認済み例文に準じて作成してください。

長い説明よりも、例の方が理解しやすいものです。承認済みのサンプルがあれば、2～3件をClaudeに提供してみてください。

2. Claudeに失敗事例を教える

「正しい状態」だけでなく、「間違った状態」がどのようなものかをClaudeに伝えましょう。タスクがうまくいかない具体的な状況を具体的に指摘することで、いくら肯定的な指示を与えるよりも多くの情報を伝達できます。

例：リンクされていないメトリクスが記載されている文はすべてフラグを立ててください。競合他社の価格に関する主張もすべてフラグを立ててください。ブリーフと顧客調査の結果が矛盾している場合は、どちらか一方を選ぶのではなく、一旦停止して私に確認してください。

タスクに驚かされるたびに、その驚きをリストに追加しましょう。

3. 出力を指定する

ファイル名、フォーマット、構造、保存場所を明記してください。

例：分析結果を「competitor-analysis.csv」というファイル名でoutputsフォルダに保存してください。以下の列を使用してください：company、audience、primary claim、proof points、CTA、weakness、source URL。また、既存のファイルを上書きしないようにしてください。

4. 最終チェックを行う

Claudeが処理を完了する前に、何を検証すべきかを伝えてください：

例：すべての主張に情報源があること、数値が変更されていないこと、必要なセクションがすべて含まれていること、およびファイルがCLAUDE.mdに記載されたルールに従っていることを確認してください。

さらに、エージェントに単独で実行させたくないアクションについては、承認ポイントを追加します。「変更案を提案するのみとし、適用は行わないこと。ライブレコードの送信、公開、削除、更新を行う前に停止すること。」

シンプルなプロンプトテンプレート

目標： Claudeには何を達成させるべきか？

使用方法： どのファイル、フォルダ、またはツールを分析すべきか？

注目ポイント： どのようなルール、定義、制約が重要なのでしょうか？

生成： 何を生成すべきか、そしてどこに保存すべきか？

検証： 完了する前に何をチェックすべきですか？

その前に： どのアクションに承認が必要ですか？

マーケティング担当者にとってClaude Codeが不適切なツールとなる場合

単発の仕事の場合、クライアント向けにすぐに使える製品を構築する必要がある場合、あるいはタスクの繰り返しによって利益が得られない場合は、Claude Codeの使用を見送ってください。Claude Codeは、再利用によってセットアップコストを回収するものです。再利用がなければ、見返りも得られません。

その活用例をいくつかご紹介します：

1回限りのタスク： 1つのランディングページを1回だけレビューする必要があり、そのレビューを再度行うプランがない場合。スキルのセットアップ時間は繰り返し利用して初めて元が取れるため、1回限りの依頼であれば、Claude Chatを使えばわずかな時間で同じ回答を得ることができます。

クライアントや経営陣向けの成果物： 今日すぐに引き渡せるほど洗練されたものが必要です。Claude Codeの出力はファイルやターミナル上にあり、それをプレゼンテーション用のフォーマットに変換する作業は依然として誰かが行う必要があります。別の場所で完成度の高いバージョンを作成するか、チャットに草案を作成させ、それを実際のデザインツールに貼り付けてください。

今すぐ取り組む時間がない場合： 今週は仕事が山積みで、とにかく手っ取り早く成果を出したい。Claude Codeの初回セッションでは、実際のセットアップ、許可設定、コネクタの接続、ファイルの整理などが必要ですが、忙しいからといってその時間がなくなるわけではありません。少し余裕ができるまで1週間待つか、それまでの間はChatに任せておきましょう。

ワークフローを共有せずにチーム間で引き継ぐ場合： 自分が作業を中断した箇所から、チームメイトにそのまま引き継いでほしい場合です。チャット、Cowork、コード間でスキルは自動的に同期されないため、自分が作成したワークフローが他の人のセットアップに自動的に反映されることはありません。ファイルを直接エクスポートして共有し、一度手順を説明する必要があります。

導入初日から完全な無人自動化： 一度設定すれば、その後は一切手を加える必要がない状態を目指したいものです。Claude Codeは現在、スケジュールに基づいて実行可能ですが、新しいワークフローについては、無人化を信頼できるようになる前に、数回手動で監視しながら実行することをお勧めします。専用のノーコード自動化ツールを使えば、少なくとも最初のバージョンについては、より早く「ゼロタッチ」を実現できます。

Claude Codeは、深く繰り返し取り組むほどその真価を発揮します。だからこそ、一度きりの作業には不向きなのです。「件名を5つ書いてほしい」というニーズなら、Claude Chatを開くか、ClickUpのAIコンテンツ作成ツールガイドで紹介されている専用ツールを利用しましょう。「一度セットアップすれば、その後は手を加えることなく毎週実行できるシステムを構築したい」というニーズなら、Claude Codeのセットアップに時間を費やす価値があります。 ほとんどのマーケターは、その中間に位置しており、このガイドはまさにその層を対象に作成されています。

マーケティング現場で繰り返し見られる、Claude Codeの4つの失敗パターン

「Claude」は、一見妥当に聞こえる数値をでっち上げてしまうことがあります。 パフォーマンスの要約を尋ねると、「Claude」はデータが欠落していることを指摘するのではなく、もっともらしい数値でその空白を埋めてしまう可能性があります。12%の向上は、14%の向上になってしまうのです。 これを修正するには、CLAUDE.mdに「すべてのメトリクスは、その出典となるファイルと行を明記しなければならない。出典のない番号は推測値としてではなく『未確認（UNVERIFIED）』とマークされる」という明確なルールを追加します。そして、成果物を公開する前に、3つの数値について生データと照合して抜き打ちチェックを行ってください。

間違ったファイルを編集してしまうことがあります。 5つの下書きファイルが入ったフォルダをClaudeに指定し、「ランディングページのコピーを更新して」と指示すると、自信満々に間違った下書きを選んでしまう可能性があります。プランモードを使用すれば、実際に編集する前にどのファイルを編集する予定かを教えてくれます。また、作業用フォルダは小さく保ち、上書きしても復元できるようソースファイルにバージョン管理を行ってください。

古い資料でも問題なく動作します。 Claudeはフォルダ内の内容を読み取ります。ブランドガイドが8ヶ月前のものだったり、Slackでブリーフが更新されていたりしても、Claudeは警告することなく、その古いバージョンを全く疑うことなく使用します。重要なタスクを実行する前に、使用しているすべてのファイルとそれぞれの最終更新日をリスト表示するよう依頼してください。そして、それらが最新バージョンであることを確認してください。

コンテキストが膨大すぎると、使用量が急増します。 50個のファイルが詰め込まれたフォルダの場合、Claudeはタスクごとに無関係な資料を大量に再読み込みすることになり、プランのキャパシティを消費し、出力の質を低下させてしまいます。タスクに必要なのがブリーフ、ブランドガイド、そして草案1つだけなら、これら3つをサブフォルダに入れ、Claudeにその場所を指定してください。

これら4つすべてに共通する傾向として、Claude Codeは実行面では信頼できるものの、自分が知らないことを認識する点では信頼できません。確認作業は自分の記憶に頼るのではなく、スキルに組み込み、人間のレビューを経るまでは決して見逃さないようにしましょう。

Claude Codeは、構築した後、どこへ行くのでしょうか？

構築後、ClaudeCodeはClickUpのようなワークマネジメントプラットフォーム内で最も効果的に機能します。簡単に言えば、完成したスキルはファイルを生成します。しかし、作業を割り当てたり、期限を設定したり、下書きが完成したことを誰かに通知したりはしません。ワークフローに複数の人が関わる場合、これは問題となります。なぜなら、フォルダ内に置かれたCSVファイルは、誰も責任を持って管理するタスクではないからです。

先ほどのLau氏の/rsaワークフローを例に挙げましょう。このワークフローは広告バリエーションのCSVを出力します。しかし、誰かがそのファイルを開き、各行を個別のアイテムに分割し、手作業で割り当てる必要があります。その同じ出力をClickUpタスクに読み込めば、各広告バリエーションは所有者、期日、ステータスが設定されたアイテムとなり、キャンペーンの他のアイテムと並んで管理されるようになります。

ClickUpタスクを使って、仕事の割り当て、確認、管理を行う

ここが大きな変化です。Claude Codeが制作を担当し、ClickUpが進捗管理を担当します。

スキルでは処理しきれない内容を捕捉するルール

すべての引き継ぎ作業に、人が監視する必要はありません。ClickUpの自動化はトリガーとアクションに基づいて動作します。ステータスが変更されたとき、期日が過ぎたとき、タスクが作成されたときなど、自動化は、誰もタスクを開かなくても、コメントを投稿したり、誰かに通知したり、タスクを次の段階に進めたりすることができます。

ClickUp Automationsで複雑なワークフローを自動化

これをClaude Codeのスキルと組み合わせれば、引き継ぎが自動的に完了します。スキルが完成した草案をタスクに追加すると、自動化がそのタスクが登録された瞬間にステータスを「レビュー必要」に設定し、エディターに通知を送ります。執筆自体は依然としてスキルが行いますが、以前は誰かがフォルダを確認することを忘れてはいけなかったルーティング作業が、自動的に行われるようになります。

これを自動化する架け橋

Claude CodeとClickUpが連携できなければ、上記のことはどれも自動的に実現しません。ClickUpのMCPサーバーは、それを可能にする公式のホスト型接続であり、Claudeを含むAIアシスタントと連携するように設計されています。

接続が完了すると、Claude CodeはClickUpワークスペースと直接連携して読み書きが可能になります。タスクの作成、ドキュメントの更新、リストからのステータス取得など、すべてを手作業でコピーすることなく行えます。Claude Codeで構築したスキルと、チームが運用するワークスペースは、もはや手動で同期を取る必要のある2つの別々のシステムではなくなります。

最適な対象： Claude Codeのスキルを活用して、承認が必要な草案、意思決定のトリガーとなるレポート、部門横断的な引き継ぎや締め切りを伴う一括納品物など、他者が実際に行動を起こすような仕事を生み出せるマーケター。 以下の場合はスキップしてください： 出力結果を確認するのはあなただけであり、作成するものにレビュー担当者やスケジュール、ステータス管理が一切必要ない場合。

知っておくべきポイント： Claude CodeとClickUpは、業務の異なる側面をカバーしており、両者を組み合わせて使用することで最大の効果を発揮します。Claude Codeは、ローカル環境で機能を作成し、スキルファイルを反復的に改良するための「ワークショップ」のような役割を果たします。一方、ClickUpは、そこで生み出された結果を、部門横断的なチーム全体で割り当て、追跡、測定するためのプラットフォームです。一方のツールに他方の役割を求めると、チームは不満を抱くことになります。

「マーケティング・ブレイン」の構築を始めましょう

Claude Codeを最大限に活用しているマーケターたちは、自らの判断をスキルとして組み込み、それを積み重ねてきた人たちです。技術的なスキルは、これとはほとんどやることではありません。

すでに実施しているレビュープロセスを1つ選び、それを「スキル」として実装し、実際の業務に照らし合わせて修正を重ね、定着させるまで磨き上げましょう。そして、構築したものをチームが実際に仕事を行う現場と接続し、成果物がフォルダに眠るのではなく、仕事を前進させる原動力となるようにしましょう。ClickUpを無料で使い始め、マーケティングのアイデアを形にする場を手に入れましょう。

マーケター向け「Claude コード」に関するよくある質問

Claude Codeを使うには、コードの知識が必要ですか？

いいえ。Claude Codeは平易な英語で操作でき、ノーコードでの運用はすべてClaudeデスクトップアプリを通じて行われるため、ターミナルやNode.js、インストールコマンドなどは一切必要ありません。例えば、Anthropicのグロースマーケターであるオースティン・ラウ氏は、これまで一度もコードを書いたことがなかったにもかかわらず、わずか1週間でFigmaプラグインとGoogle Adsのワークフローを構築しました。 名称に含まれる「コード」は、このツールのエンジニアリング的なルーツを示しています。実際に求められるスキルは、自身のワークフローを十分に理解し、それを正確に記述できることです。

マーケティングにおけるClaude CodeとChatGPTの比較：どちらが優れているか？

これは、単なる出力結果を求めるのか、それとも再利用可能なツールを構築したいのかによって異なります。Claude Codeの強みは、ローカルマシン上で動作し、CLAUDE.mdファイルを通じてセッション間のプロジェクトの文脈を記憶する、ファイル連携型のスキルを構築できる点にあります。一方、ChatGPTは会話形式の草案作成において処理が速く、独自のエージェント機能やコネクタ機能を備えています。両方を併用するマーケターの多くは、どちらか一方に統一するのではなく、タスクごとに適したツールを選んでいるため、重要なのは、特定のワークフローにどちらが適しているかを見極めることです。

Claude CodeはZapierやMakeとどう違うのでしょうか？

ZapierやMakeは、あらかじめ用意されたトリガーやアクションを通じて既存のアプリを接続し、一度設定すれば監視なしでクラウド上で動作します。一方、Claude Codeは、独自のファイルや判断に基づいてカスタムツールを構築するため、ホームページを自社のポジショニングフレームワークに照らして評価したり、コピーをブランドガイドラインに照らしてレビューしたりするなど、既製のコネクタが存在しない仕事にも対応できます。単純なアプリ間の接続であれば、専用の自動化プラットフォームの方がより迅速に「ゼロタッチ」を実現できます。多くのマーケターは、両方を併用しています。

Claudeコードに会社のファイルやブランドデータへのアクセス権を付与しても安全ですか？

はい、意図的に範囲を限定すれば可能です。Claude Codeは、開いたフォルダ内のファイルのみを読み取り・編集し、追加の許可がない限り、マシン上の他のファイルにはアクセスできません。「プラン」モードを使用すれば、Claudeがソースファイルに手を加える前にアプローチ案を提案してくれます。また、組み込みの承認制御機能を有効にしておきましょう。MCPコネクタを追加するごとにアクセス範囲が広がるため、各コネクタを業務に必要なアカウント、フォルダ、またはワークスペースに限定してください。

Claude Codeでは、マーケティングワークフローをスケジュール通りに実行できますか？

はい。Claude Codeはクラウドスケジュールされたタスクに対応しており、Claude Coworkは有料のPro、Max、Team、エンタープライズプランにおいて、定期的なタスクをネイティブに実行します。ただし、Chat、Cowork、Code間でスキルが自動的に同期されるわけではないため、いずれかで作成したワークフローを別の環境で実行するには、エクスポートする必要があります。新しいワークフローは、自律的に実行させる前に、数回は監視下で実行させてください。

Claude Codeは、マーケティング代理店や運用担当者の役割に取って代わるのでしょうか？

いいえ。Claude Codeは反復的な仕事の実行時間を短縮しますが、重要な判断の段階は常に人間が主導しなければなりません。例えば、ホームページ評価ツールはポジショニングのフレームワークに基づいてページを採点できますが、そのフレームワークを定義し、それが適切であると判断したのは人間です。

マーケターがClaude Codeを活用することで変化するのは、出力対人員数の比率です。Claude Codeを、自らがすでに得意とする仕事をさらに効率化するための手段として捉える代理店や運用チームは、システムの入力内容や最終成果物を、優れたセンスを持つ人間が常にチェックする限り、他をリードしていくことになるでしょう。