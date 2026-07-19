マーケティング向けClaudeスキル：ブランドの戦略を、実行可能なAIに変える方法

Claude Skillsは、ブランドのプレイブックを、AIがすべての草案作成時に従うルールへと変換します。AIライティングツールには、既知の「画一性」の問題があるため、これは重要なポイントです。

『Trends in Cognitive Sciences』誌に掲載された130件以上の研究のレビューによると、言語モデルの出力は、その学習データの中で最も一般的なパターンに収束することが明らかになりました。ブランドが同じAIツールを使用しているため、同じ「声」を生み出しているのです。

Claudeスキルはそれを防ぎます。モデルが文章を書き始める前に、音声ルール、ポジション、フォーマットをドラフトに読み込みます。音声と文脈は貴社に属しているため、競合他社が同じツールを使用しても、同じ出力結果にショートカットすることはできません。

このガイドでは、マーケティング向けのClaudeスキルを構築する方法と、ワークスペースをすでに把握しているAIが、そのアイデアをさらに発展させる方法について解説します。

Claudeスキルとは？

Claudeスキルとは、タスクが条件に一致した際にClaudeが自動的に読み込む、一連の指示をまとめたフォルダのことです。すべてのスキルには、「SKILL.md」という1つのファイルが必要です。このファイルは「YAMLフロントマター」と呼ばれる短いブロックで始まり、そこにはスキルの名前、使用場面の説明、および指示が含まれています。また、スキルには参照ファイルやスクリプトを組み込むこともできます。

Anthropicは、Claudeが毎回同じ方法でタスクを完了できるように「スキル」を開発しました。マーケティングチームにとって、そのタスクとは、ブランドのトーンやルール、使用禁止フレーズ、価値提案、そしてレビュー担当者が期待するフォーマットに沿って文章を作成することです。

Anthropicは2025年10月に「Skills」をリリースしました。同年12月には、そのフォーマットをオープンスタンダードとして公開しました。「Skills」を構築すれば、claude.ai、Claude API、Cowork、Claude Codeのすべてで動作します。

Claudeスキルはどのように機能するのでしょうか？

Claudeスキルは、段階的な情報開示の仕組みで動作します。Claudeは、タスクで必要になった場合にのみ、スキルの各レイヤーを読み込みます：

起動時： Claudeは、インストールされているすべてのスキルの名称と説明のみを事前に読み込みます

マッチした場合： リクエストが説明に一致すると、ClaudeはそのスキルのSKILL.mdファイル全体を読み上げます。

オンデマンド： SKILL.md ファイルが、完全なスタイルガイドなどの追加ファイルを指している場合、Claude はそのタスクで詳細な情報が必要になったときにのみ、それらのファイルを開きます。

こうした階層構造が存在するのは、ブランドに関する知識が膨大すぎて、単一のプロンプトでは収まりきらないためです。ブランドの声、メッセージングの枠組み、製品の事実、法的に問題のない表現など、これらをすべて合わせると、プロンプトで扱える範囲を超えます。スキル（Skill）は「SKILL.md」をコンパクトに保ちます。詳細な情報は参照ファイルに格納され、必要な時にのみ読み込まれます。

説明文は、スキルが起動するかどうかを決定づけるため、他のどの項目よりも重要です。「コンテンツの作成を支援する」といった説明文では、決して機能しません。「ユーザーが、当社のブランドボイスに沿った広告コピー、ランディングページ、または電子メールを求めた際に使用する」といった説明文であれば、カスタムされたマーケティングコンテンツを生成することができます。

スキルはチャット以外の場面でも活用できます。Claude Codeや、実際のファイルを読み取り、バックグラウンドで多段階のタスクを実行するデスクトップエージェント「Claude Cowork」でも動作します。例えば、Anthropicの成長チームは、Claude CodeでGoogle Adsのワークフローを構築しました。このワークフローは、ブランドのトーンや製品の正確性を確保するためにスキルを活用し、広告1件あたり15個の見出しと4つの説明文をCSVファイルにまとめ、チームが確認してアップロードできるようにしています。

Claudeスキル、プロンプト、エージェント、MCPの違いとは？

「スキル」は、繰り返し可能なタスクのやることをClaudeに教えるものであり、一方「プロンプト」は1回限りの指示です。AIエージェントとは、多段階の仕事を自律的に実行するシステムのことです。MCP（Model Context Protocolの略）は、ClaudeをGoogle AdsやHubSpotなどの外部ツールに接続するものです。

これら4つは競合するのではなく、互いに連携して機能します。

レイヤー スキルとは いつ活用すべきか プロンプト チャットに入力する単発の指示 一度きりの簡単な依頼がある場合 スキル ブランド独自のトーンで、Claudeに繰り返し実行可能なタスクを教えるフォルダ キャンペーンの企画書、広告のバリエーション、ランディングページなど、同じ仕事を頻繁に行っています。 エージェント 多段階の仕事を自律的に実行するシステム 各ステップを確認することなく、ワークフローを最初から最後まで完了させたい MCPサーバー Claudeと外部ツールとのリアルタイム接続 Claudeには、Google Ads、GA4、HubSpot、またはCMSからの最新のデータが必要です。

「スキル」と「MCP」は最も混同されやすい概念です。MCPサーバーはClaudeへのアクセス権を提供します。つまり、ClaudeをGoogle Adsアカウント、GA4データ、またはCMSに接続する役割を果たします。これにより、Claudeはエクスポートデータを貼り付けて処理するのではなく、実際の数値を読み書きできるようになります。

スキルは、あらかじめ設定されたルールに従い、あなたの声で、そのアクセス権限でやることをClaudeに指示するものです。

つまり、MCPを通じてClaudeをGoogle Adsに接続すれば、先月の見出しのパフォーマンスデータを取得できます。ただし、Claudeは依然として、貴社のブランドボイスや文字数制限のルールについては把握していません。その知識は「スキル」の中に存在しているのです。

Claudeでマーケティングスキルを作成するメリットとは？

スキルを構築することには、4つのメリットがあります。それは、競合他社との差別化、サイクルタイムの短縮、ユーザーが離脱しても音声が維持されること、そして資産が時間とともに向上することです。

Claudeスキルに適したマーケティングワークフローとは？

Claudeスキルに最適なマーケティングワークフローは9つあります。SEOおよびAI検索最適化、有料広告、コンテンツ運用、ランディングページ、電子メール、マーケティングキャンペーンのプランニング、UGCおよびビデオスクリプト、分析、ソーシャルメディアです。それぞれが一定の形で繰り返されることが、重要な判断基準となります。

AIに対してブランドのトーンやコンテンツ概要のフォーマットを3回も説明し直したことがあるなら、その知識はスキルに組み込むべきです。

各クラスターで扱われる内容は以下の通りです：

一目でわかる：最初にどのスキルを作成すべきか？

最も頻繁に行うタスクに該当する行から始めてください。

活用事例 まずはこれを構築しましょう 以下と組み合わせて活用しましょう あらゆる場面でブランドにふさわしいコピーを ブランドボイス・スキル 既存の出力アセットと使用禁止フレーズリスト Google/RSAの広告コピーを大規模に作成 広告コピー・スキル Google Ads との MCP 接続および CSV エクスポートスクリプト AI検索での可視性 GEO/AEOスキル Search Console との MCP 接続および FAQ スキーマ・スキル ブログとコンテンツのパイプライン コンテンツ運用スキル 人間味を加える工夫とブリーフテンプレート ランディングページとキャンペーン用ビジュアル Claude Design ブランドボイス・スキルとデザインシステム アイデアをキャンペーンの企画書に変える キャンペーン・ブリーフ・スキル マーケティングプランのテンプレートとプロジェクト 1つのアセットを多目的に活用する コンテンツ再利用 スキル ブランドボイス・スキルとチャネルごとのフォーマットルール ライフサイクル電子メールとキャンペーン電子メール 電子メール・スキル ESPとのMCP接続およびセグメンテーションルール メトリクスの低下を診断する アナリティクス／CROスキル GA4とのMCP接続およびCRO手法に関する資料

「戦略」と「センス」だけは、スキルでカバーできるものではありません。 スキルはブランドのポジションを決定するものではなく、その成果物がターゲット層の心に響くかどうかを判断することもできません。

Claudeが生成した下書きをすべて出発点と見なし、ターゲットオーディエンスに関する知識に基づいて各結果を精査してください。質の高い出力を得るためには、エージェントに最高品質の素材を提供してください。そうすることで、出力結果は平均的な水準ではなく、期待される水準に近づきます。

マーケティング向けClaudeスキルの構築方法：6つの簡単なステップ

6つのステップでマーケティングSkillを構築しましょう：繰り返し行うタスクを選び、SKILL.mdを作成し、ブランドルールを追加し、長いコンテンツをリンクされているファイルに分割し、実際の案件でテストを行い、ずれた部分を修正します。

構築する前に：既存のものを確認しましょう 必ずしも白紙の状態から始める必要はありません。まず確認すべき3つの場所： Anthropic独自のマーケティングプラグイン。 自社開発であり、スターターキットに最も近い存在です。/draft-content、/campaign-plan、/brand-review、/seo-audit、/電子メール・セグメント などのコマンドが用意されています。適切に構築されたスキルの形を把握するのに適しています。

Anthropicのプロンプトライブラリ。 実戦で鍛えられた単一タスク向けプロンプト（件名のバリエーション、インタビューの要約など）を、スキルの指示文としてそのまま活用できます。

GitHub上のコミュニティリポジトリ。 膨大なコレクションが存在し、中には数万のスターを獲得しているものもあります。構造的な参考資料としては有用ですが、完成済みのアセットとして活用されることはほとんどありません。

独自のスキルを作成するには、以下のステップに従ってください：

ステップ1：繰り返し行うタスクを1つ選ぶ

最適な最初のスキルは、すでに繰り返し行っている仕事から生まれます。最近のAIチャットを振り返り、同じ文脈を何度も貼り付けているタスクを見つけましょう。以下の3つの条件が揃えば、そのタスクはスキル化する準備が整っています：

AIに対して、同じ音声やフォーマットルールを少なくとも3回指定したことがある

入力内容は変化しても、構造は固定されたままです

書面によるチェックリストがあれば、新入社員にそのタスクを教えることができます

広告コピー、キャンペーン概要、ニュースレターは、そのフォーマットやルールがバッチごとに一貫しているため、これら3つの条件をすべて満たします。一方、ポジショニング戦略は、意思決定のたびにその形が変わるため、チェックリストの条件を満たしません。反復的な仕事はスキルに移管され、判断はチームに残ります。

ステップ2：SKILL.md を作成する

フォルダを作成し、SKILL.md ファイルを1つ追加します。このファイルは3つの部分で構成されています：

名前： スキルには、 ブランド名-広告コピー のような、短く具体的なラベルを付けましょう。

説明： トリガーを1文で明記してください。例： ユーザーが、ブランドのトーンで広告コピー、電子メール、ランディングページのコピーを作成または更新するよう求めた場合に使用

手順： フロントマターの下に、平易な言葉でルールを記述してください

説明文の作成に最も努力を注いでください。説明文こそが、スキルが作動するかどうかを決定づけるからです。チームが実際のリクエストで入力するようなフレーズを使って記述しましょう。例えば、あなたが「広告コピー」と記述している一方で、チームメイトが「RSAの更新」を依頼してきた場合、説明文にはその両方を記載する必要があります。

ステップ3：ブランドの背景情報を追加する

ダウンロードしたスキルには汎用的なルールが組み込まれており、その汎用的なルールでは、スキルを導入した本来の目的である「平均的なコピー」を生み出してしまいます。それらを、あなたのチームだけが持つ独自の素材に置き換えてください：

「第二人称で書く」といった、トーンに関するルールをコマンドとして記述します。

ブランドが決して使用しない単語、フレーズ、主張の禁止リスト

最高のコピーで表現された、あなたの価値提案

ブランドのトーンを的確に表現した、公開済みの記事が2～3本あること

記憶を頼りに要約するのではなく、実際のスタイルガイドからそのまま貼り付けてください。要約では覚えているルールは残っても具体的な内容は失われてしまいますが、具体的な内容こそが、そのブランドならではの「声」を作り出すのです。

プロのヒント： 1つのブランドのみを管理している場合は、そのブランドの声（トーン）をスキルに組み込んでください。複数のブランドを管理している場合は、スキルを汎用的なものに保ち、ブランドのコンテキストを代わりにClaudeプロジェクトに読み込むことで、1つのスキルですべてのブランドに対応できるようにします。

ステップ4：長いファイルを分割する

スキルは修正情報を反映させることで成長しますが、SKILL.md ファイルが1画面分を超えると処理全体が遅くなります。ファイルが1画面分を超えたら、リンクされている部分ごとに分割してください：

SKILL.md には、トリガー、中核となるルール、および他の要素とリンクされている情報が格納されています。

references/style-guide.md には、文体やフォーマットに関する詳細がすべて記載されています。

references/product-facts.md には、検証済みの主張、価格、および機能に関する記述が記載されています。

references/examples.md には、アセットの種類ごとに分類された、過去の最も優れたコピーが保存されています

Claudeは、タスクにそのレベルの詳細情報が必要な場合にのみ、参照された各ファイルを開きます。広告コピーの作成リクエストでは、文字数制限のルールを読み込み、価格表はスキップされるため、スキルがどれだけの知識を保持していても、処理速度は高速なまま維持されます。

ステップ5：実際の案件でテストする

詳細が不足しており、締め切りのプレッシャーも残ったままの、未完成のキャンペーン依頼でスキルを実行してみてください。完璧なサンプルでは欠点が隠れてしまいますが、実際のブリーフであれば改善の余地が明らかになります。

次の2つの失敗例に注意してください：

スキルが起動しなかったということは、説明文に指定したフレーズが含まれていなかったことを意味します。説明文の範囲を広げ、起動に失敗したリクエストの文言を追加してください。

スキルは起動しましたが、音声が途切れてしまいました。これは、指示に不備があることを意味します。途切れた原因となった具体的なルールを追加してください。

診断の際は、この2つを区別してください。問題が説明文にあるのに手順を修正すると1ラウンドを無駄にし、その逆の場合は2ラウンドを無駄にしてしまいます。

ステップ6：修正内容を反映させる

スキルは使用することで向上し、そのサイクルは短いです。出力結果がブランドイメージから外れた場合は、何が問題だったかをClaudeに伝え、手作業で下書きを修正し、その修正内容をスキルまたはその例に反映させてください。

ラウンドを重ねるごとに、あなたの判断がファイルに一つずつ反映されていきます。次の草案は洗練された論理に基づいて作成されるため、編集やその場しのぎの対応をさらに最小限に抑えることができます。

チーム全体でマーケティング・スキルを共有する方法

マーケティングチームは、Claude Skillsを3つの方法で共有できます。SkillフォルダをZIP形式で直接送信する方法、Claudeの「Team」および「エンタープライズプラン」に組み込まれた共有機能を利用する方法、そして共有GitHubリポジトリを利用する方法です。

外部パートナーとの連携には「ダイレクト送信」が適し、社内チームでの共有には「組み込み型共有」が適し、レビューやバージョン履歴が必要なライブラリにはGitHubが適しています。決定的な要因は、ブランドのライブラリを誰が利用するか、そしてその変更頻度です。

オプション1：ZIPファイルにして送信

スキルはフォルダのようなものなので、圧縮して電子メールやSlackで送信できます。相手はそれを自分のClaude設定にアップロードするだけで、どのプランでも利用可能です。

スキルを送信するには：

お使いのコンピュータ上で「Skill」フォルダを見つけてください。その中には「SKILL.md」ファイルが含まれている必要があります。

対象のスキルフォルダのサイドバーを切り替え、ダウンロードをクリックしてください。

Claude Skillsのzipフォルダをダウンロード

受け取ったスキルをアップロードするには：

Claudeを開き、 設定 に移動してください。

機能を選択し、「コードの実行とファイルの作成」がオンになっていることを確認してください。これがオフの場合、スキルは実行されません。

Claude Skillsにおけるコード実行とファイル作成の切り替え

カスタム へ進み、次に「スキル」を選択してください

「スキルをアップロード」を選択し、zipファイルを選んでください

ClaudeへのSkillsフォルダのアップロード

このアプローチは、ブランドのボイスガイドをまとめたスキル（Skill）をフリーランサーや代理店パートナーに委託する場合に利用してください。チーム内での利用は避けてください。ボイスガイドが更新されるたびに新しいZIPファイルが作成され、アップロードが必要になる上、現在のバージョンを誰が管理しているかの記録が残らないためです。キャンペーン、キャッチコピー、製品情報は毎月変更されるため、マーケティングスキルは他のスキルよりも頻繁に更新されます。このカテゴリでは、他のカテゴリよりも更新に伴う問題が顕著に現れます。

オプション 2：Claude 内で共有する（チームプランおよびエンタープライズプラン）

ClaudeのTeamsプランおよびエンタープライズプランには、共有機能が標準で搭載されています。特定の同僚や組織全体とスキルを共有することができ、所有者はスキルを全員に一括で配信することも可能です。

誰かが共有を行う前に、組織の所有者がこの機能を有効にする必要があります：

「組織設定」に移動し、「スキル」を選択してください

「コードの実行とファイルの作成」を有効にし、次に Skills を有効にしてください。

メンバー同士で共有できるようにするには、同じセクションにある共有切り替えをオンにしてください。デフォルトで共有はオフになっています。

作成したスキルを共有するには：

カスタム へ進み、次に「スキル」を選択してください

作成したスキルを開き、 「共有」 を選択してください

名前や電子メールを入力するか、組織全体と共有してください

スキル組織全体に展開するには（所有者のみ）：

「組織設定」に移動し、 「スキル」 を選択してください。

「組織スキル」セクションで、 [追加] を選択し、zipファイルを選択してください。

このスキルはデフォルトで有効化されており、すぐにすべてのユーザーに提供されます

これは、社内マーケティングチームにとって最適なデフォルト設定です。「ブランドボイス」スキルは、すべてのマーケターが統一して運用すべき唯一の資産であり、所有者によるプロビジョニングこそが、アップロードを省略したり、バージョンの更新に遅れをとったりするのを防ぐ唯一の方法です。

オプション 3：共有 GitHub リポジトリ

各スキルは、すべての変更を追跡できる共有プロジェクトフォルダである1つのGitHubリポジトリ内に、フォルダとして保存します。チームメンバーは同期されたコピーをダウンロードしてブランドライブラリ全体を入手でき、変更内容は誰にも反映される前にレビューを経ます。

マーケティング部門は、レビューステップに具体的な役割を割り当てています。誰かがブランドボイス・スキル内の価値プロポジションを更新すると、別の担当者がその変更を承認してから、すべてのマーケターの出力先に反映されます。ライブラリを整理するために、以下の2つのルールが設けられています：

チームが複数のツールを横断して活動している場合、ブランド変更の承認履歴が必要な場合、またはすでにClaude Codeを利用している場合は、このパスをご利用ください。

どれを選べばいいのでしょうか？ 外部パートナーにスキルを渡す場合：zipファイルで提供しましょう。社内チームを「Team」または「エンタープライズプラン」で統一する場合：Claude内で共有しましょう。レビューや履歴を管理しながら拡大するブランドライブラリを管理する場合：GitHubを活用しましょう。 1つの機能は、3つのパスすべてに適用されます。スキルは組み合わせ可能であり、つまりClaudeは、ブランドのトーンを反映したスキルと電子メールフォーマットのスキルを同じタスクで同時に読み込むことができるため、ライブラリは配布方法にかかわらずシステムとして機能します。

Claudeで最初に構築すべき4つのマーケティング・スキル

4つのClaudeスキルが、マーケティングチームで繰り返し行われる仕事の大部分をカバーしています。具体的には、「ブランドボイス」スキル、「広告コピー」スキル、「キャンペーン概要」スキル、そして「コンテンツ再利用」スキルです。

これらはすべて、チームがすでに毎週実行しているワークフローから生まれています。そして、それぞれが同じ構成、つまりトリガーの説明を含む「SKILL.md」ファイルと、ブランドの深みを伝える参照ファイルで構成されています。

以下に、それぞれが実際にどのように機能するかを紹介します。

1. ブランドボイス・スキル

ブランドボイス：マーケティング向けClaude Skillsの例

6人のチームが広告、電子メール、ソーシャルメディア向けのコピーを作成しており、すべてのコンテンツに一貫したトーンが求められています。コピー作成のリクエストがあるとこのスキルが起動し、SKILL.mdにはその仕事をやるための4つのコンポーネントが含まれています：

参考資料： ブランドのトーンを的確に表現した公開済み記事2～3本を、リンクされている例ファイルにまとめてください

トリガーの説明： スキルを起動させる条件。例： ユーザーがブランドの顧客向け文章を作成または編集したとき

トーンのルール： コマンドとして書かれた、あなたの「声」の指針：語り手、文の長さ、リズム

使用禁止リスト： ブランドが決して使用しない単語、フレーズ、および主張

成功の鍵： 参照用コピーです。Claudeは、記述されたルールに従うよりも、例を照らし合わせてより確実にマッチングを行います。口調を表す形容詞は含まれていても、実際のサンプルがないスキルでは、本来の「声」ではなく、その「声」に近似した表現しか得られません。 メリット： ここで紹介する他のすべてのスキルは、これをレイヤーとして読み込みます。まずこれを構築しておけば、後続の各スキルは、設定を改めて定義し直すことなく、この「声」を継承します。これは、ライブラリ全体の基盤となるものです。

2. 広告コピー用スキル

広告コピーのClaude Skills例

ここで、数週間ごとにレスポンシブ検索広告を更新するパフォーマンスマーケターを想像してみてください。キャンペーンデータとキーワードを含むリクエストがスキルをトリガーし、各コンポーネントがその作業を分担します：

文字リミットのルール： 見出しは30文字、説明文は90文字という厳格なリミットがあり、出力前にチェックされます。

アングル・チェックリスト： メリット、ソーシャルプルーフ、CTA、反論への対応など、すべての広告セットに必要な要素の組み合わせ

禁止されている主張： 法務部門が承認していない製品に関する記述。これらはリンクされているファクトファイルに保管されています。

エクスポートフォーマット： 広告プラットフォームが要求するCSVの列構成

成功の鍵： 文字リミットは厳守すべきです。30文字を「目安」として扱うスキルでは、手作業で文字数を調整した見出しが返ってきてしまい、結局は手作業が復活してしまいます。 メリット： 広告制作において最も時間がかかる工程を排除できます。リミットやアプローチの角度がスキルに組み込まれれば、白紙のページから、一度の処理で審査可能な台詞のセットを完成させることができます。なお、公開前には、すべての台詞について担当者が承認を行う必要があります。

3. キャンペーン概要スキル

キャンペーン概要：Claude Skillsの例

次に、大まかなアイデアをステークホルダーに提示できるブリーフへと仕上げるマーケティングマネージャーを例に挙げましょう。たった一文のアイデアがトリガーとなり、あとはその仕組みが自動的に処理を行います：

セクションテンプレート： ステークホルダーが期待する見出しを、彼らが読む順序通りに並べたものです

必須フィールド： ターゲット層、予算枠、成功メトリクスなど、ブリーフ作成に欠かせないフィールド

プレースホルダールール： 答えをでっち上げるのではなく、不明な点は「自由回答形式」としてマークするよう指示する

過去のブリーフ： リンクされているファイルに2つの優れた例が掲載されています。そのため、内容やトーンは以前に承認されたものと一致しています。

成否を分けるポイント： プレースホルダーのルールです。これがなければ、スキルはフィールドを埋めるために答えをでっち上げてしまいます。そして、本物のように見えるでっち上げの番号は、誰かが埋めるべきだと知っている空白よりもさらに悪い結果をもたらします。 メリット： これこそが最も多くの時間を節約してくれます。大まかなアイデアが、わずか数分で構造化された、ステークホルダーに提示できるブリーフへと変わります。また、「プレースホルダーのルール」により、まだ不明な点についても正直に明記することができます。

4. コンテンツ再利用スキル

Claudeスキル活用例

最後に、1つの長文コンテンツを1週間分のチャネルコンテンツに変換するコンテンツチームを想像してみてください。1つのブログ記事やウェビナーのトランスクリプトがスキルをトリガーし、その構成要素がすべての出力を定義します：

チャネルのフォーマット： ニュースレターのセクションやスレッドなど、選択する具体的な形ごとに、それぞれ長さのルールが定められています

抽出ルール： ニュースレター用に最も高いステータス値など、ソースから何を抽出するかを指定します。

チャネルごとのボイスメモ： ブランドボイスを維持しつつ、チャネルごとにトーンをどのように変化させるか

「ブランドボイス」スキル： スキルは同じタスク内で構成されるため、併せて読み込んでください

成功の鍵： 各チャネルのフォーマットをどれだけ具体的に指定できるかです。「ソーシャルメディアに投稿して」といった曖昧な依頼では、ありきたりなコンテンツしか得られません。「LinkedInに3件の投稿を作成し、各投稿は150語未満で、ソースの主張を1つずつ取り入れてください」とスキルに指示すれば、そのままスケジュールできるコンテンツが得られます。 メリット： すでに完成した仕事の価値を倍増させるため、新たな制作費を投じる必要がありません。また、ここが実際に構成力が発揮される場でもあります。あるスキルがトーンを保ち、別のスキルが構造を再構築するのです。

ClickUpがマーケティングワークフローを一元管理する方法

ClickUp Brainでのマーケティングキャンペーン概要の作成

ClickUpなら、キャンペーンやブリーフ、チームがすでに活動しているワークスペース内で、Skillをそのまま活用できます。Markdownファイルを作成してZIPファイルとして配布する代わりに、AIにプロセスを一度教えるだけで、その知識がチーム全員のために保持されます。

特にマーケティング向けスキルにおいて、以下の点が効果的です：

再プロンプトなしで、ワークフローをClickUp Brainに学習させましょう

ClickUp Brainの専用「スキル」機能を活用しましょう。「これらのルールとフォーマットに従って、当社のブランドボイスで広告コピーを作成する」といったように、繰り返し行うワークフローを平易な言葉で記述します。Brainがその指示を保存します。

次にチームメンバーの誰かがそのタスクを依頼すると、Brainは同じ方法でそれを実行します。誰かが出力を修正すると、Brainはその修正内容を保存し、今後の実行に反映します。これはステップ6と同じ反復ループですが、SKILL.mdファイルを作成する必要は一切ありません。

また、Claudeとは異なり、Skillフォルダ内にリンクされている参照ファイルを追加する必要はありません。スタイルガイド、製品情報、キャンペーン概要はClickUp Docsに保存されているため、Brainはコンテンツを生成する際にそれらを直接参照します。これにより、AIが常に最新バージョンの情報を参照していることが保証されます。ポジショニングの変更や主張の有効期限が切れた際に、誰かがフォルダを再配布する必要もありません。

ブランドのコンテキストをスーパーエージェントに提供しましょう

スーパーエージェントを@メンションすることで、キャンペーンのコピーやブリーフを作成してもらいましょう。これは、平易な言語で操作できるビルダーを通じて、指示やトリガー、知識を受け取るAIチームメイトです。

ClickUp Docs内のスタイルガイドを指定するだけで、そのガイドを「信頼できる情報源」として、キャンペーンのコピーを作成したり、ブリーフを生成したりします。生成された成果物は、ワークフロー内で所有者、ステータス、期日が設定されたタスクとして登録されます。チャットウィンドウに放置され、プロジェクトトラッカーにコピーされるのを待つようなことはありません。

このビデオを見て、初めての「スーパーエージェント」を作成しましょう：

1つのワークスペースから、Claudeやその他の言語モデルにアクセスできます

ClickUp Brainを使えば、個別のサブスクリプション契約なしで、Claude、GPT、Geminiを1つのワークスペースで利用できます。モデルは自分で選択することも、タスクに応じてBrainに選択させることも可能です。つまり、キャンペーンを管理しているのと同じ場所から、スタンドアロンのSkillsを支えるのと同じClaudeの推論機能や、他のモデルを併用して活用できるのです。

ワークフロー全体を1か所で管理

AIにとどまらず、「ClickUp for Marketing Teams」は、同じワークスペース内でマーケティングの運用面も一元管理します。

率直な制限事項。 Brainは、ClickUpワークスペース内で動作するように設計されています。claude.ai、API、Claude Codeを同時に跨いで動作する、カスタムスクリプトを備えたポータブルなスキルが必要な場合は、ClickUpの外で構築し、そこでメンテナンスを行う方が適しているかもしれません。 適しているケース ClickUpは、マーケティングチームがすでにキャンペーン、コンテンツカレンダー、調整業務を1つのワークスペースで管理している場合に最適です。また、Claudeのスキルと他の場所にあるプロジェクトトラッカーの間でコンテキストが分断される状態を解消したい場合にも適しています。

その統合が実際にどのように機能するかを例に挙げましょう。マーケティングマネージャーが、1つのワークスペースからキャンペーン、ブリーフ、AIワークフローを管理している様子です：

マーケティング・スキルにおけるよくある間違い（とその解決策）

マーケティング用スキルが期待通りの成果を上げられない主な原因は、以下の6つのミスにあります：説明文の重複、ルールと矛盾する例、ブランド名の記載漏れ、製品の情報の古さ、全面禁止のルールセット、そして1人の表現だけでテストを行うこと。

それぞれの見極め方と成約への進め方は以下の通りです。

2つのスキルが同じリクエストを処理しようとしています。 ブランドボイス用のスキルと、電子メール文面作成用のスキルを構築し、両方の説明文に「電子メール」というメンションが含まれているとします。この場合、Claudeはどちらのスキルがそのタスクを担当すべきか判別できないため、処理順序が日によって変動し、それに伴って品質も不安定になってしまいます。

改善策： 各スキルに独自の担当領域を設定しましょう。音声スキルには顧客向けのすべての文章を、電子メールスキルには電子メールの構成、送信順序、件名を担当させます。また、そのメモに、このスキルは音声スキルの代わりではなく、音声スキルと並行して動作するものであることを明記してください。

ルールと例に矛盾がありますが、例が優先されます。 SKILL.md では感嘆符の使用が禁止されていますが、例として貼り付けた実際のキャンペーンでは2つ使われています。Claudeは「説明」よりも「例」を重視するため、禁止されている習慣が繰り返し現れてしまいます。

修正点： 例をまとめ上げる前に、すべての例をルールに照らし合わせて確認してください。各例はルールに従っているか、あるいは「感嘆符禁止」ルールが導入される前のものだと示すフラグのような、1行のメモを付ける必要があります。そうすることで、矛盾を学びの機会に変えることができます。

スキルが「私たち」と表現すると、パートナーがそれを使用した際に不具合が発生します。 「当社の製品」や「当社のトーン」といった表現は、社内の1つのチームであれば問題なく機能します。しかし、3つのクライアントを同時に担当する代理店にそのスキルを共有すると、Claudeは「私たち」がどのブランドを指しているのか判別できなくなってしまいます。

修正点： あらゆる箇所でブランド名を明記し、そのブランド特有のトーンで読めるようにしてください。社内で追加コストはかからず、フリーランサーや代理店に引き継ぐ際にもスキルの意図が明確に伝わります。

製品情報は追加された後、有効期限が切れます。 3月に誰かが価格や機能に関する情報をハードコーディングしました。6月に価格が変更されたにもかかわらず、そのスキルは、完璧なブランドボイスで、すべての下書きに古い番号を埋め込み続けています。これは事実がないよりも悪い状況です。なぜなら、そのエラーは事前に承認された状態で出回ってしまうからです。

修正点： 事実とトーンを分離してください。安定したトーンに関するルールは SKILL.md に残し、変動しやすい事実は、先頭に所有者とレビュー日付を明記した単一の「製品事実ファイル」に移します。こうすることで、期限が過ぎているかどうかを誰でも一目で確認できるようになります。

ルールはすべて「してはいけないこと」であるため、Claudeは避けるべきことは理解していますが、やることを理解していません。 20個の禁止語だけで構成され、肯定的な指針が一切ないスキルでは、Claudeをありふれた中間的な方向へと押しやってしまいます。それは、まさにあなたが排除しようとしている「画一性」へとつながってしまうのです。

修正点： 禁止事項と代替案をそれぞれ対応させてください。「leverage」という言葉を単に削除するのではなく、「use」を使うよう指示してください。単に誇大表現を避けるよう求めるのではなく、具体的な番号を提示し、その番号で主張を裏付けるよう指示してください。「やること」よりも「しないこと」を重視するようにしましょう。

このスキルは、ビルダー自身の言葉のみを用いてテストされており、他者の言葉ではテストされていません。 著者が広告コピーの更新を依頼すると、そのたびにスキルがトリガーされます。チームメイトがRSAのバリエーションを作成するよう依頼しても、何も読み込まれません。危険性：Claudeは間違いを犯すわけではありませんが、単に一般的な回答をするだけなので、チームメイトはあなたのルールが一切適用されていない、一見妥当な草案を受け取ることになります。

修正点： 展開前に、チャットからチームの実際の依頼文を1週間分抽出し、説明文をそれらすべてに対してテストしてください。その後、指示に「テイル」を追加します。例えば、下書きの1行目に必ずアセットの種類とチャネルを記載するなどです。そうすれば、テイルが欠けている場合、スキルが読み込まれていないことが即座にわかります。

まずは1つのスキルから始めて、リポジトリを構築しましょう

Claudeスキルは、AIがあなたのブランドについて知っていることを変えます。スキルがなければ、どのモデルも同じトレーニングデータに基づいて文章を生成し、平均的な出力結果しか得られません。スキルを使い始めると、モデルは毎回、カスタムされたブランドの声、ルール、裏付けに基づいて文章を生成するようになります。

多くのチームが犯す間違いは、汎用的なスキルのパックをダウンロードするだけで、より良い結果が得られると期待してしまうことです。それは、ある程度の平均的なものを別の平均的なものと置き換えるに過ぎません。真の価値は、エディターが重視するトーン、実際のケーススタディ、実績のあるコンテンツ構成など、独自の判断基準を組み込むことにあります。

まずは、最も頻繁に作成する1つのアセットから始めましょう。自社の「声」を1つのスキルに落とし込みます。実際の案件でテストし、ずれた部分を修正し、その修正を継続してください。スキルはリセットされるのではなく、修正が積み重なることで、回を重ねるごとに洗練されていきます。

AI、ブランドに関する知識、キャンペーン情報を初日から一元管理したいなら、ClickUpを無料で使い始めてみましょう。

マーケティング向けClaudeスキルに関するよくある質問

コーディングなしでClaudeスキルを作成するにはどうすればよいですか？

コーディングなしでClaudeスキルを作成するには、SKILL.mdファイルを1つ含むフォルダを作成し、名前とトリガーに焦点を当てた説明を記載したYAMLフロントマターを追加します。次に、平易な言葉で指示を記述します。実際のブランドのトーンで内容を盛り込み、2～3つの例のアセットを追加します。その後、実際のブリーフでテストを行い、トーンがずれている箇所を修正します。

GitHubにあるコミュニティ開発のClaudeマーケティングスキルは、導入する価値があるのでしょうか？

GitHub上のコミュニティが提供するClaudeマーケティングスキルは、参考パターンとして役立ちます。しかし、それらを大量に導入すると、各スキルには自社のブランドではなく他者の判断が反映されているため、ありきたりなコンテンツが生成されがちです。anthropics/skillsのような公開リポジトリでは、SKILL.mdの構造が示されています。スキルを作成する前に、これをよく研究しておく価値があります。より良い方法は、内容ではなく構造を参考にすることです。自社のブランドの声、ICP（理想的な顧客像）、使用禁止フレーズを盛り込んだ独自のスキルを作成しましょう。

独自のブランドデータをSkill内でプライベートにしておくことはできますか？

はい、独自のブランドデータをSkill内で非公開に保つことができます。Skillはあなたが管理するファイルの集合体であるため、音声ルール、ポジショニング、未発表の製品情報は、あなた自身のワークスペースやリポジトリ内に留まります。Teamプランおよびエンタープライズプランでは、所有者がSkillの共有相手を管理します。ライブラリをプライベートなGitHubリポジトリに保存することで、情報を社内に留めると同時に、レビューの履歴も残すことができます。

Claudeはマーケティングに最適なAIなのでしょうか？

マーケティングに最適なAIは一つだけというわけではありません。どのAIが適しているかは、業務内容によって異なります。Claudeが広く活用されている理由は、キャンペーンデータに対する強力な推論能力と、ブランドガイド全体を格納できる長いコンテキストに対応している点にあります。さらに、エージェントスキルへのサポートや、Google AdsやHubSpotなどのツールとのMCP接続も役立ちます。最大の差別化要因は、通常、モデルそのものではなく、ブランドの知識と仕事が同じ場所に集約されているかどうかです。

マーケティングにはどのClaudeモデルを使うべきでしょうか？

音声関連の作業（コピー、ブリーフ、長文コンテンツなど）には、プランで提供されている最も高性能なモデルを使用してください。長文の文書全体を通じて、ブランドの文脈やリズムを最も的確に捉えることができるからです。件名のバリエーションを一括で作成するといった、迅速かつ大量でリスクの低いタスクには、軽量なモデルでも問題ありません。スキル自体の動作はどのモデルでも同じであるため、モデルの選択が影響するのは品質とコストであり、スキルが動作するかどうかには影響しません。

ClaudeスキルとカスタムGPTの違いは何ですか？

どちらも再利用可能な指示をパッケージ化しています。しかし、Claude Skillが読み込まれるのは、タスクがその説明と一致する場合に限られます。また、スクリプトや複数の参照ファイルをバンドルでき、claude.ai、API、そしてオープンスタンダードとしてのClaude Code上で実行されます。一方、カスタムGPTはOpenAIのエコシステム内に留まり、単一の指示セットを通じて設定されます。マーケティングチームにとっての実用的な利点は、移植性と、完全なスタイルガイドをリンクされた添付ファイルとして添付できる点にあります。

スキルはどのClaudeプランで利用できますか？

スキルは、コードの実行とファイル作成が有効になっている限り、Free、Pro、Max、Team、エンタープライズプランの各プランで利用可能です。所有者が1つのスキルを組織全体に展開できる組み込みの共有機能は、Teamおよびエンタープライズプランに限定されています。その他のプランでは、フォルダをZIPファイルにまとめて送信することで共有を行います。