ClickUpを使ってチームの目標を設定する方法

ClickUpのチームには、常に守っている定期的な週次ルーティンがあります。

私たちはその週にやることについて、毎週目標を設定します。

各チームメンバーは、達成したいターゲットを4～5つ挙げ、その達成に向けて進捗を図ります。

これらは今週の優先度を反映したものです。

週の間に、私たちは取り組んだ内容と進捗状況に基づいて目標を更新します。

以前はSlackとGoogle スプレッドシートを組み合わせてこれをやりましたが…その後、より大きなアイデアを思いつきました：

目標とOKRをClickUp内に直接組み込み、他のOKRソフトウェアに依存しないようにしたらどうでしょうか？

そうすることで、当社全体が大きな企業目標と達成すべき主要結果と整合性が取れるようになります。

朗報：あなたも使えます！

ClickUpがこの機能を追加したのは、目標とタスクを結びつける優れたツールが市場になかったためです。

ClickUpのOKRのバージョンでは、まず目標を設定し、その目標を達成するために達成したい任意のターゲットを設定します。

「現在、目標を追跡する唯一の方法は、スプレッドシートを使用するか、目標専用のアプリ（これは非常に高価で、企業向けです）を使用することです。私たちは、ClickUp で従来の目標だけでなく、スプリントなどの、さまざまな場所のタスクをリンクできるものを追跡する方法を望んでいました」と、ClickUp の CEO 兼共同創設者である Zeb Evans 氏は述べています。

ClickUpの目標設定が明確さをもたらす

仕組みは次の通りです。各目標セクションで、チームメンバーは目標名、説明、および期日をリストアップできます。

その後、チームはClickUpを使って具体的なターゲットをリストアップし、それらをタスクに接続することさえできます。

説明フィールドを使って目標を明確にし、サポート情報を追加することも可能です。

ターゲットを設定する

ClickUp Goalsでは、数値目標、タスク完了数、真偽判定、または通貨目標の設定も可能です。

チームは、誰が何を目標に設定し、どのように達成する予定なのかを確認できます。

一人で仕事をしている場合や、個人目標を設定したい場合は、開始時に目標を「プライベート」に設定してください。

目標を設定したら、いよいよ仕事に取り掛かる準備が整った。

ボーナス：SMART目標を設定して目標をレベルアップさせよう！💜

ClickUpでは目標をどのように活用しているのか？

ClickUpで目標を活用する方法の一つは、週間スコアカードを設定することです。

今週の主要な取り組みと達成目標は以下の通りです。

「週次スコアカードの作成は、先延ばしを防ぎ優先度を設定する上で、私にとって最も効果的な手法です。自らに挑戦的（だが現実的な）目標を設定し、それを毎日小さなタスクに分解することで、全てのアイテムを確実に完了させます。目的もなく仕事に臨むのではなく、スコアカードが日々の達成すべき目標に対する明確な目的意識を与えてくれます」と、ClickUpのカスタマーサクセスチームリーダー、ソフィア・カミンスキーは語った。

多くの場合、これは一定数のヘルプリクエストへの対応、複数のウェブサイトランディングページの編集、あるいは新しい課金システムや分析システムの導入を伴います。

目標は常に測定可能であるべきであり、そのためにはプロジェクトを小さなタスクに分割し、週ごとに一定数のタスクを完了させるよう努める必要がある。

目標を活用して、より大規模な取り組み（例えば、意欲的な収益目標やマーケティング目標など）のプランを立て、それらが最終的な収益にどのような影響を与えるかを確認することもできます。

週次進捗報告書により、各担当者の仕事内容を把握し、それが会社のプロジェクト目標や取り組みと整合しているかを確認できます。

これは私たちが本質的なことに集中し続けるための、もう一つの動機付けとなる要素です。

ボーナス：人事向けSMART目標

結論：目標を常に大きな目的とリンクされていることを忘れないでください。

目標は孤立して存在するべきではない。

チームは、自分たちのタスクやプロジェクトが全体像にどのように貢献しているかを理解すべきです。

その目的のために、ClickUpの目標機能はプロジェクトの決定に役立ちます。

達成すべき目標が明確であれば、単にやることがあるという理由だけで存在する仕事よりも、意味のある仕事を作り出すことが容易になる。

代わりに、まず会社の目標から始め、それを達成するためのプロジェクトやタスクを作成してください。

チームの部門目標と目的は常に会社の目標と一致させるべきです。そして今、ClickUp Goalsなら組織全体を対象に、そのすべてを一箇所で実現できます。